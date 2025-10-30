Sunsama vs. Todoist: 어떤 작업 매니저가 여러분의 워크플로우에 가장 잘 맞을까요?

적합한 작업 관리 도구를 선택하는 것은 일일 워크플로우를 좌우할 수 있습니다.

Sunsama와 Todoist 사이에서 고민 중이라면, 당신만 그런 게 아닙니다. 둘 다 인기 있는 tools이지만 서로 다른 유형의 사용자들과 요구들을 충족시킵니다.

이 비교에서는 두 tools의 키 기능, 가격, 장단점, 그리고 각각의 tools가 누구에게 가장 적합한지 분석해 보겠습니다.

두 도구 모두 모든 조건을 충족시키지 못한다면, ClickUp이 여러분이 찾던 올인원 솔루션이 될 수 있는 이유를 알려드립니다.

Sunsama vs. Todoist — 그리고 한눈에 보는 최고의 대안

기능 Sunsama Todoist 최고의 대안: ClickUp 작업 생성 구조화된 플랜 수립을 통한 수동 작업 입력 빠른 작업 입력(자연어 입력) 채팅, 문서, AI, 템플릿을 통한 스마트한 작업 생성 워크플로우 자동화 기본 워크플로우 및 반복 작업 라벨, 필터, 하위 작업, 프로젝트 상태, 필드, 의존성, 태그, 템플릿을 통한 완벽한 맞춤 설정 캘린더 연동 Google, Outlook, iCloud와의 양방향 동기화 연동 기능을 통한 달력 보기 자동 작업 스케줄링 및 집중 시간을 지원하는 /AI 기반 달력 시간 추적 및 타임박싱 내장형 시간 추적 및 수동 타임박싱 기본 제공 시간 추적 기능 없음 내장형 시간 추적, 플랜 대비 실제 비교, 생산성 보고 크로스 플랫폼 동기화 웹 및 데스크톱 앱 (모바일 한도) 웨어러블 기기를 포함한 완전한 크로스 디바이스 동기화 데스크탑, 모바일, 브라우저 확장 프로그램 및 통합 기능을 통해 동기화됩니다. 팀 협업 공유 작업 목록 및 Slack/이메일 연동 댓글과 첨부 파일을 지원하는 공유 프로젝트 채팅, 문서, 목표, 작업량 보기 기능을 통한 실시간 협업 AI 기능 AI 지원 없음 AI 지원 없음 ClickUp Brain: 스마트 요약, 콘텐츠 작성, 자동 스케줄링, 인사이트 자동화 수동 프로세스만 기본 반복 작업 설정 tools 간 트리거와 액션을 통한 완전한 워크플로우 자동화 템플릿 제공되지 않음 다양한 사용 사례에 맞춰 조정 가능한 템플릿 수십 가지 템플릿 + ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿 *가격 월 20달러 $2/월 (프로), $8/월 (비즈니스) Free Forever 플랜; 기업용 맞춤형 설정 가능

Sunsama란 무엇인가요?

Sunsama는 전문가들이 작업을 관리하고 일정을 플랜하며 일과 삶의 우선순위를 균형 있게 조정할 수 있도록 설계된 디지털 일일 플래너입니다.

이 작업 관리 tool은 할 일 목록, 캘린더 이벤트, 이메일, 회의를 하나의 보기에 통합합니다. 여러 앱을 번갈아 사용하며 혼란스러워하지 않고 체계적인 일정 관리로 생산성을 유지해야 하는 개인 및 팀에게 이상적입니다.

👀 알고 계셨나요? 멀티태스킹은 생산성을 최대 40%까지 떨어뜨릴 수 있습니다 .

Sunsama 기능

Sunsama가 일일 플랜을 손쉽게 만드는 방법은 다음과 같습니다:

기능 #1: 일일 플랜

Sunsama는 단순히 일일 작업을 관리하는 데 그치지 않고 체계적인 일일 플랜 수립 과정을 안내합니다. 매일 아침 모든 작업을 검토하고 현실적인 목표를 설정하며 각 활동에 예상 소요 시간 블록을 할당하도록 프롬프트를 받습니다.

이를 통해 일정을 과도하게 채우거나 작업 소요 시간을 과소평가하는 흔한 함정인 '플랜 오류 편향'을 피할 수 있습니다. Sunsama는 의식적인 단계별 접근법과 작업 일정을 통합하는 기능을 통해 균형 잡힌 업무량을 유지하면서도 목표를 꾸준히 진행하도록 지원합니다.

기능 #2: 강력한 Google 캘린더 연동

Sunsama의 Google 캘린더 연동 기능은 일정을 관리하는 데 캘린더에 의존하는 전문가에게 효과적입니다. 다른 많은 생산성 tools와 달리 Sunsama는 양방향 동기화를 제공하므로, Sunsama에서 예약한 모든 작업이 캘린더에 표시되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

이로 인해 여러 플랫폼을 수동으로 업데이트하는 번거로움이 사라집니다. 또한 Outlook 및 iCloud 달력을 지원하므로, 어떤 달력 앱이든 관계없이 사용자의 워크플로우에 맞춰 조정되는 작업 관리 시스템입니다.

기능 #3: 작업 관리

주간 보고서, 월간 팀 회의, 심지어 후속 이메일 보내기처럼 단순한 작업까지 정기적으로 처리해야 할 일들은 누구나 있습니다. Sunsama를 사용하면 반복 작업을 설정할 수 있어 매번 수동으로 재입력할 필요가 없습니다.

또한 Trello, Asana, ClickUp 같은 다른 tools에서 작업을 가져올 수 있어 모든 일을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다. 가장 큰 장점은? 가져온 작업은 연결된 모든 플랫폼에서 동기화되므로 따로 업데이트할 필요가 없다는 점입니다.

💡 프로 팁: Sunsama에서 시간 블록을 설정할 때는 항상 작업 사이에 15분 버퍼를 추가하세요. 이는 예상치 못한 지연을 계정하고 일정이 틀어지는 것을 방지합니다.

기능 #4: 시간 추적 및 타임박싱

선사마는 내장된 시간 추적 및 타임박싱 기능을 제공함으로써 단순한 할 일 목록 앱을 뛰어넘습니다. 시간 추적 기능을 통해 특정 작업과 프로젝트에 소요된 시간을 모니터링하여 병목 현상을 파악하고 효율성을 개선할 수 있습니다.

반면 타임박싱은 작업을 달력에 직접 스케줄링하여 각 작업에 전용 시간대를 할당합니다. 이 접근법은 복잡한 프로젝트 관리에 특히 유용하며, 고우선순위 작업이 누락되지 않도록 보장합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 캘린더, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 작업과 행정 일을 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 tool은 이 중 한두 단계만 해결합니다. 그러나 ClickUp은 사용자가 당사 플랫폼을 통해 최대 5개 이상의 앱을 통합하는 데 도움을 드렸습니다! 우선순위에 따라 캘린더의 빈 시간대에 작업과 회의를 손쉽게 배정할 수 있는 AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복 작업을 처리할 수도 있습니다. 번거로운 일은 이제 그만!

기능 #5: 팀 협업

Slack, Microsoft Teams, Gmail, Outlook과 같은 연동 기능을 통해 이메일과 메시지를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 이는 잊어버리는 이메일이 줄어들고 방해 요소도 감소함을 의미합니다.

또한 Sunsama의 팀 협업 기능은 작업을 공유하고 동료와의 조율을 손쉽게 해줍니다. 업무 배정이나 작업 추적 등 어떤 작업을 하든 Sunsama는 체계적인 접근 방식으로 모든 것을 원활하게 관리할 수 있도록 지원합니다.

Sunsama 가격 정책

Free: 14일 체험판

연간 구독: 월 $16

월간 구독: $20/월

📖 함께 읽기: 무료 Sunsama 대안 및 경쟁사

Todoist란 무엇인가요?

Todoist는 사용자가 할 일을 손쉽게 정리하고, 우선순위를 정하며, 완료할 수 있도록 설계된 작업 관리 앱입니다. 마감일을 맞추느라 분주한 직장인이든, 과제를 추적하는 학생이든, 아니면 단순히 일상을 체계적으로 관리하려는 사람이든, Todoist는 구조적이면서도 유연한 방식으로 작업을 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.

미니멀하고 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 자동화 기능을 갖춘 Todoist는 할 일 목록이 압도적으로 많아져도 집중력을 유지하고 체계적으로 관리하며 통제력을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 또한 데스크탑, 모바일, 심지어 웨어러블 기기까지 동기화되어 언제 어디서나 작업에 접근할 수 있습니다.

Todoist 기능

Todoist의 차별화된 장점은 다음과 같습니다:

기능 #1: 자연어 입력

작업 내용을 수동으로 입력하는 것은 지루할 수 있지만, Todoist는 자연어 입력으로 이 과정을 직관적으로 만듭니다.

메뉴를 클릭할 필요 없이 ‘매주 Monday 오전 10시에 보고서 제출’이라고 입력하기만 하면 앱이 자동으로 반복 작업으로 스케줄링합니다. 이 기능은 시간을 절약해주며, 작업을 추가하는 것이 메모를 작성하는 것처럼 자연스럽게 느껴지게 합니다.

기능 #2: 크로스 플랫폼 동기화

작업 관리 도구의 유용성은 접근성에 달려 있으며, Todoist는 크로스 플랫폼 접근성에서 탁월합니다.

이 앱은 데스크톱, 모바일, 태블릿, 스마트워치, 이메일 애드온, 브라우저 확장 프로그램 간에 원활하게 동기화되어 사용자가 어디에 있든 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

모바일 앱으로 작업을 추가하거나, 노트북에서 할 일을 확인하거나, 스마트워치에서 음성 명령어를 사용하는 등 어떤 방식으로든 Todoist는 모든 내용이 실시간으로 최신 상태를 유지하도록 보장합니다.

기능 #3: 작업 일정 관리 및 체계화

Todoist는 스케줄링 및 조직화 tools를 제공하여 여러분이 작업을 완벽하게 관리할 수 있도록 지원합니다.

마감일과 반복 알림 기능으로 중요한 작업이 항상 우선순위로 유지되며, 프로젝트, 섹션, 하위 작업 기능을 통해 세부적인 일 구조화를 할 수 있습니다.

라벨과 필터를 활용해 작업을 분류할 수 있어 긴급도, 우선순위 또는 특정 상황에 따라 작업을 쉽게 찾을 수 있습니다.

💡 프로 팁: Todoist의 하위 작업과 프로젝트 계층 구조를 활용해 대규모 프로젝트를 관리 가능한 단계로 분할하세요. 이는 과부하를 방지하고 진행 추적 추적을 용이하게 합니다.

기능 #4: 팀 협업

Todoist는 단순한 개인 생산성 도구가 아닙니다. 팀 협업을 위해 설계되었습니다. 공유 프로젝트를 생성하고, 특정 팀 회원에게 작업을 할당하며, 작업 내 논의를 체계적으로 관리하기 위해 댓글과 첨부 파일을 추가할 수 있습니다.

활동 기록은 투명성을 보장하여 팀이 변경 사항과 업데이트를 손쉽게 추적할 수 있게 합니다. 이러한 기능들은 흩어진 이메일 체인이나 여러 커뮤니케이션 tools에 의존하지 않고도 팀이 일관성을 유지하며 생산적으로 작업할 수 있도록 합니다.

기능 #5: 사용자 정의 가능한 템플릿

체계적인 시작점이 필요한 분들을 위해 Todoist는 다양한 워크플로우에 맞춰 조정 가능한 맞춤형 템플릿을 제공합니다.

회의 안건, 프로젝트 추적기, 프로젝트 관리 달력, 습관 추적기 등 무엇이 필요하든, 미리 디자인된 Todoist 템플릿으로 즉시 작업을 설정하세요.

이 기능은 비즈니스 팀, 학생, 기업가를 위한 생산성 향상 팁으로, 수동 설정 시간을 들이지 않고도 체계적으로 관리할 수 있는 완성된 프레임워크를 제공합니다.

Todoist 가격 정책

초보자: 무료

장점: 사용자당 월 $2

비즈니스: 사용자당 월 $8

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Todoist 대체 도구 및 경쟁사

Sunsama vs. Todoist: 기능 비교

선사마와 Todoist 중 고민 중이신가요? 결국 하루를 어떻게 정리하고 싶은지에 따라 결정됩니다.

기능 #1: 일일 플랜 및 달력 연동

Sunsama: 달력 연동 기능 외에도 Sunsama의 캘린더 보기는 전면에 배치되어 캘린더 이벤트와 작업을 함께 확인할 수 있어 진정한 의미의 효과적인 시간 블록 설정이 가능합니다. 이러한 시각적 표현은 모든 커밋을 고려한 현실적인 일일 플랜을 수립하는 데 도움이 됩니다.

Todoist: 달력 연동 기능을 제공하지만, Sunsama처럼 단계별 일일 워크플로우에 내장된 방식이 아닌 단순 일정 예약 방식입니다.

🏆 승자: 달력 관리 측면에서는 Sunsama가 우위를 점합니다.

기능 #2: 작업 관리 기능

Sunsama: 탄탄한 작업 관리 기능을 제공하지만 복잡한 조직 체계보다는 일일 워크플로우에 더 중점을 둡니다. 작업을 효과적으로 관리하고 정리할 수 있지만, Todoist의 고급 필터링 및 정렬 기능 일부는 부족합니다.

Todoist: 자연어 이해를 통한 작업 생성 같은 AI 기반 작업 관리 기능들은 타의 추종을 불허합니다. 또한 프로젝트, 하위 작업, 라벨, 필터, 우선순위로 구성된 체계적인 조직 시스템은 사용자를 압도하지 않으면서도 작업을 효율적으로 정리할 수 있는 견고한 워크플로를 제공합니다.

🏆 승자: Todoist 작업이 이번 라운드에서 승리했습니다!

기능 #3: 팀 협업

Sunsama: 팀원들이 채널을 공유하고 서로의 일일 플랜을 확인하며 더 효과적으로 협업할 수 있습니다. 그러나 작업 할당, 팀 토론, 파일 공유 같은 기능이 없어 팀 기반 작업 관리에는 다소 부적합합니다.

Todoist: 공유 프로젝트, 작업 할당, 실시간 댓글, 진행 추적 등 강력한 팀 협업 tools를 제공합니다. 그러나 Sunsama가 제공하는 캘린더 가시성과 업무량 투명성은 부족합니다.

🏆 승자: 동점입니다! 선택은 전적으로 여러분의 요구사항에 의존합니다.

Sunsama: Asana, Trello, Jira, GitHub 같은 tools에서 작업을 가져와 캘린더와 함께 보기 및 관리할 수 있는, 깊이 있는 워크플로우 중심 통합에 중점을 둡니다.

Todoist는 Slack, Gmail, Google 캘린더를 포함해 네이티브 연결 및 Zapier를 통해 200개 이상의 생산성 tools와 다양한 연동 기능을 제공합니다.

🏆 승자: 동점입니다! Sunsama는 프로젝트 관리 tools와의 통합이 더 깊으며, Todoist는 더 넓은 생태계와 연결됩니다.

레딧에서 선사마 vs. Todoist 비교

솔직한 사용자 리뷰만큼 도움이 되는 건 없죠? 그래서 레딧에서 사람들이 Sunsama와 Todoist에 대해 어떻게 말하는지 살펴봤습니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

r/생산성에서 사용자 Rejendra2124는 Sunsama의 시간 블록 관리 기능을 강조합니다.

저는 개인적으로 시간 블록 관리를 위해 Sunsama를 사용해 왔으며, 이는 제 생산성과 체계 정리에 획기적인 변화를 가져왔습니다.

저는 개인적으로 시간 블록 관리를 위해 Sunsama를 사용해 왔으며, 이는 제 생산성과 체계 정리에 획기적인 변화를 가져왔습니다.

한편 다른 사용자 littlelorax는 Todoist가 작업 관리에 더 나은 선택이라고 지적합니다.

…이 솔루션은 Todoist를 통해 찾았습니다. 수천 개의 드롭다운 메뉴를 클릭하지 않고도 키보드 바로 가기를 사용해 자연어로 빠르게 항목을 추가할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 시간 블록 관리 기능은 제공하지 않지만, 어차피 그 방법은 저에게 성공적이지 않았습니다. 하지만 마감일 설정, 반복 작업 관리가 가능하며, 삶의 어떤 영역에 속한 일이든 그날 해야 할 모든 작업을 한눈에 볼 수 있는 '오늘' 뷰를 제공합니다.

…이 솔루션은 Todoist를 통해 찾았습니다. 수천 개의 드롭다운 메뉴를 클릭하지 않고도 키보드 바로 가기를 사용해 자연어로 빠르게 항목을 추가할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 시간 블록 관리 기능은 제공하지 않지만, 어차피 그 방법은 저에게 성공적이지 않았습니다. 하지만 마감일 설정, 반복 작업 관리가 가능하며, 삶의 어떤 영역에 속한 일이든 그날 해야 할 모든 작업을 한눈에 볼 수 있는 '오늘' 뷰를 제공합니다.

전문가의 Sunsama 리뷰를 원하시나요? Sunsama 창립자 sunsamahq가 r/msp에서 밝힌 내용을 확인해 보세요.

…Sunsama는 본질적으로 일일 플래너로, 프로젝트 기록 시스템으로는 별도의 tool을 사용하는 것이 가장 효과적입니다. 이렇게 하면 장기적인 계획은 다른 tool에서 수립하고, Sunsama에서는 매일 수행할 몇 가지 작업만 플랜할 수 있습니다.

…Sunsama는 본질적으로 일일 플래너로, 프로젝트 기록 시스템으로는 별도의 tool을 사용하는 것이 가장 효과적입니다. 이렇게 하면 장기적인 플랜은 다른 tool에서 수립하고, Sunsama에서는 매일 수행할 몇 가지 일만 플랜할 수 있습니다.

ClickUp(ClickUp)을 회의하세요—선사마(Sunsama)와 Todoist의 최고의 대안

Sunsama와 Todoist 사이에서 아직 고민 중이시거나 두 앱의 기능을 모두 갖춘 대안을 찾고 계시다면, 일용 모든 것 앱인 ClickUp을 추천합니다!

ClickUp은 생산성 향상, 워크플로우 최적화, 손쉬운 협업을 위해 설계된 포괄적인 기능 세트를 갖춘 종합적인 프로젝트 관리 tool입니다.

개인 작업 관리부터 복잡한 팀 프로젝트 감독까지, ClickUp이 여러분의 삶을 어떻게 더 편리하게 만드는지 알아보세요.

ClickUp의 강점 #1: 몇 초 만에 작업 생성

기본적인 체크리스트는 잊으세요— ClickUp 작업은 실제 일을 위해 설계되었습니다. Todoist의 단순한 작업 시스템이나 Sunsama의 일일 플래너와 달리, ClickUp은 하위 작업, 의존성, 프로젝트별 필드를 통해 워크플로우를 완전히 맞춤형으로 설정할 수 있게 합니다.

ClickUp 작업의 맞춤형 워크플로우로 모든 작업을 완벽하게 관리하세요

사용자 정의 상태, 사용자 지정 필드, 태그를 활용해 작업의 우선순위를 강조하고 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 가장 큰 장점은? 내장된 ClickUp 채팅이나 ClickUp 문서 등 거의 모든 곳에서 작업을 생성할 수 있으며, 심지어 AI가 대신 생성해 주기도 합니다.

전체적인 시각이 필요하신가요? ClickUp 보드 보기, 목록 보기, ClickUp 달력 보기 등을 전환하며 일일 할 일부터 장기 프로젝트까지 모든 것을 관리하세요.

ClickUp의 차별점 #2: 작업 공간에서 바로 가능한 스마트한 시간 추적

일상적인 플랜 수립 시 사람들이 직면하는 가장 큰 문제는 자신의 시간이 어디로 흘러가는지 모른다는 점입니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적 기능을 사용하면 작업 내에서 직접 시간을 기록하고, 플랜 일과 실제 일의 차이를 비교하며, 상세한 생산성 보고서를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 청구 가능한 시간을 추적하고 작업을 제때 완료할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 자동 또는 수동으로 시간을 기록하세요

ClickUp의 강점 #3: 필요할 때마다 AI 지원

생산성 tool이 미리 생각해주길 바란 적 있나요? ClickUp Brain이 바로 그 역할을 합니다.

반복 작업을 자동화하고, 스마트 제안을 생성하며, 즉각적인 요약 정보를 제공하여 워크플로우를 간소화합니다.

작업에 막혔나요? 팀 현황, 프로젝트 인사이트, 자동 생성 보고서에 대한 실시간 업데이트를 위해 ClickUp Brain에 문의하세요. 일을 이해하는 개인 비서를 둔 것과 같습니다.

ClickUp Brain이 일하는 모습 예시 👇🏼

ClickUp Brain을 사용하여 작업과 대화에서 정보를 추출하세요

브레인이 그저 그런 기능만 제공한다고 생각했다면, 놀라운 소식이 있습니다! 콘텐츠 작성에 어려움을 겪으며 ChatGPT, Gemini, Claude 같은 대규모 언어 모델(LLM) 사이에서 헤맸던 경험이 얼마나 많으신가요? 그런데 말입니다! ClickUp이 이 모든 tools를 여러분의 작업 공간으로 가져옵니다!

ClickUp Brain으로 즐겨찾기 AI 도구들에 접근하세요

데스크톱 AI 슈퍼 앱인 ClickUp Brain MAX는 고급 AI를 활용하여 작업을 자동화하고 우선순위를 지정하며 요약하여, 더 빠르고 스마트한 작업 관리를 가능하게 합니다.

또한 음성 입력으로 일을 관리할 수 있으며, 텍스트로 전환하여 일할 수 있고, 문서 및 달력과 연동되며, 맞춤형 추천과 자동화된 보고를 제공합니다—모든 것이 한 곳에서 이루어집니다.

ClickUp의 강점 #4: 손쉬운 달력 관리

일정 관리는 두 번째 직업처럼 느껴져서는 안 됩니다.

AI 기반 ClickUp 캘린더는 우선순위에 따라 작업과 이벤트를 자동으로 배정하여 플랜 시 수동 워크플로우를 없앱니다.

ClickUp에서는 달력이 모든 일의 맥락 속에 있습니다. 자세한 내용은 이 비디오를 확인하세요👇🏼

선사마의 수동 플랜 수립과 Todoist의 단순 일정 관리와는 달리, 이 캘린더는 AI 캘린더 앱의 기능을 갖추고 있습니다. 집중 시간을 자동으로 블록하며, 일정 충돌 시 모든 작업을 재조정하고, Google 캘린더 및 기타 플랫폼과 원활하게 동기화됩니다.

설정에 도움이 필요하다면 ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿이 바로 사용 가능한 솔루션입니다. 작업, 이벤트, 마감일을 체계적으로 정리하여 하루가 당신을 위해 흘러가도록 합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿으로 개인 및 업무 프로젝트의 작업을 체계적으로 정리하고 우선순위를 지정하세요.

이 작업 관리 템플릿이 여러분을 어떻게 돕는지 알아보세요.

손쉽게 작업을 스케줄링하고 모든 계획을 한곳에서 관리하세요

일, 개인 목표, 우선순위 프로젝트를 명확히 구분하여 더 나은 조직화를 위해 작업을 체계적인 범주로 분류하세요.

실시간 추적으로 작업 세부정보 보기를 하여, 항상 다음에 할 일과 주의가 필요한 사항을 파악하세요.

진행 상황을 한눈에 파악하고 워크플로우를 효과적으로 관리하기 위해 '진행 중', '완료하다'와 같은 맞춤형 상태를 활용하세요.

회의 요청, 역할별, 카테고리별, 일정별 등 다양한 보기로 유연하면서도 체계적인 접근을 통해 플랜 능력을 향상시키세요.

ClickUp의 강점 #5: 반복 작업을 자동화하세요

작업과 프로젝트를 수동으로 업데이트하고 계신가요? 이제 그럴 필요 없습니다.

ClickUp 자동화 + AI 에이전트를 통해 자체적으로 실행되는 맞춤형 워크플로우를 설정하세요. 새 프로젝트? 팀 회원 자동 배정 및 알림 발송. 작업 상태 변경? 자동 업데이트 트리거.

100개 이상의 사전 구축된 자동화 레시피를 통해 ClickUp이 복잡한 작업을 처리해 드리므로, 여러분은 중요한 일—과제 완료—에 집중할 수 있습니다.

주요 디자인 프로젝트부터 간단한 할 일 목록까지, 우리는 ClickUp을 활용해 업무를 처리합니다. 전사적으로 사용되며 진행 상황과 실행이 필요한 진행 중인 작업을 확인하는 과제 관리 문제를 해결합니다.

주요 디자인 프로젝트부터 간단한 할 일 목록까지, 우리는 ClickUp을 활용해 업무를 완료합니다. 전사적으로 사용되며 진행 상황과 실행이 필요한 진행 중인 작업을 확인하는 과제 관리 문제를 해결합니다.

AI 기반 인사이트, 심층 맞춤형, 시간 추적, 자동화 기능을 갖춘 ClickUp은 필요한 모든 것을 한곳에서 제공합니다.

더 스마트한 선택: ClickUp

선사마는 하루 플랜을 세우기에 이상적이며, Todoist는 훌륭한 작업 스케줄링 소프트웨어입니다.

그런데 하나만 고집할 필요가 있을까요? 모두를 가질 수 있는데 말이죠.

ClickUp은 작업 관리, 시간 추적, 달력 계획, AI 기반 지원, 자동화, 원활한 협업을 하나의 강력한 플랫폼에 통합합니다. 더 이상 여러 tool 사이를 오가거나 탭에 파묻히지 마세요—모든 것을 해결하는 하나의 스마트한 작업 공간만 있으면 됩니다.

여러 tools를 번갈아 사용하며 시간을 낭비하는 것을 멈추고 더 스마트하게 일할 준비가 되었다면, ClickUp이 바로 당신을 위한 선택입니다. 지금 바로 무료 ClickUp 계정을 등록하세요!