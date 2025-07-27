UX 인사이트 및 계획을 간소화하는 무료 사용자 연구 템플릿

사용자와 대화하지 않고 제품을 디자인하는 것은 낯선 사람에게 연애편지를 쓰고 그 편지가 감동을 줄 것을 바라는 것과 같습니다. 어떤 말을 써야 할지는 알지만, 그 편지가 감동을 줄 수는 없을 것입니다!

사용자 연구는 제품 개발 프로세스에서 매우 중요한 부분입니다. UX 디자이너, 제품 관리자 및 연구원에게 실제로 작동하는 솔루션을 구축하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다. 따라서 견고한 사용자 연구 템플릿은 UX 팀에 필수적입니다.

인터뷰를 진행하거나, 사용성 테스트를 계획하거나, 연구 결과를 분석할 때 템플릿을 사용하면 팀 전체에서 체계적이고 집중적으로 작업을 진행할 수 있습니다.

이 가이드에서는 워크플로우를 간소화할 수 있는 최고의 무료 UX 연구 플랜 템플릿을 정리했습니다. 이제 혼란을 정리하는 데 시간을 낭비하지 않고, 사용자가 좋아할 경험을 만드는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

👀 알고 계십니까? 88%의 사용자는 불만족스러운 경험을 한 후에는 웹사이트를 다시 방문하지 않습니다. 즉, 잠재 방문자 10명 중 9명은 사용자 경험이 기대에 미치지 못했다는 이유만으로 사라질 수 있습니다.

사용자 연구 템플릿이란 무엇일까요?

사용자 연구 템플릿은 사용자 연구의 계획, 수행 및 분석 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 미리 구조화된 문서 또는 디지털 형식입니다. 이 템플릿을 사용하면 연구 계획, 인사이트 수집, 팀의 사용자 요구 사항 및 행동에 대한 인식 일치를 쉽게 할 수 있습니다.

사용자 연구 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

연구 목표 및 범위를 명확하게 정의하세요

다양한 연구 프로젝트에서 일관성을 유지하세요

스크립트, 인터뷰 질문 및 노트에 재사용 가능한 형식을 배포하고 시간을 절약하세요

디자인, 제품 및 연구 팀 간의 협업을 개선하세요

원시 데이터를 의미 있는 인사이트로 더 빠르게 전환하세요

이 템플릿은 사용자 연구 전략을 집중적이고 효율적으로 유지하기 위해 신뢰할 수 있는 프레임워크가 필요한 UX 디자이너, 제품 관리자, 마케터 및 디자인 연구원에게 유용합니다.

👀 알고 계십니까? 사용자 경험(UX)에 투자하면 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. UX에 1달러를 투자할 때마다 기업은 최대 100달러의 수익을 기대할 수 있으며, 이는 9,900%의 ROI로 이어집니다. 이 통계는 사용자 연구 및 디자인을 우선시하는 것이 재정적으로 얼마나 유익한지 잘 보여줍니다.

최고의 사용자 연구 템플릿

1. ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿으로 체계적이고 효율적이며 통찰력 있는 연구 플랜을 작성하세요

ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿은 사용자 연구 프로세스를 처음부터 끝까지 간소화하기 위해 설계된 포괄적이고 초보자에게도 쉬운 도구입니다.

이 UX 연구용 템플릿은 페르소나 구축 활동을 단계별로 안내하여 사용자 연구 프로세스를 간소화합니다. 구조화된 레이아웃과 미리 정의된 필드를 사용하면 처음부터 시작할 필요가 없으며, 명확성과 일관성을 보장하는 검증된 프레임워크를 기반으로 구축할 수 있습니다.

이 무료 템플릿은 다음을 지원합니다.

문제 설명 섹션을 사용하여 사용자 및 비즈니스 문제를 정의하고 고객 불만족이나 메트릭 하락과 같은 연구 트리거를 문서화하세요

ClickUp 보드 보기를 사용하여 작업을 할당하고 사용자 연구 플랜의 각 부분에 대한 책임자를 추적하세요

목표 고객의 요구 사항, 동기 및 행동을 파악하여 향후 제품 결정에 반영하세요. ClickUp 문서를 사용하여 아이디어를 브레인스토밍하고 사용자 연구의 목표를 설정하세요

🔑 이상적인 대상: 사용자 연구를 계획하고 수행하기 위해 체계적인 접근 방식이 필요한 UX 디자이너, 제품 관리자, 연구원 및 여러 부서의 팀.

📖 또한 읽기: 최고의 고객 인사이트 도구

2. ClickUp 사용자 연구 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 연구 템플릿을 사용하여 사용자 연구 프로세스의 모든 부분을 한 곳에서 계획, 추적 및 구성하세요

사용자 행동은 결코 정적이지 않습니다. 선호도, 습관, 기대가 변화함에 따라 고객과 조화를 유지하는 것이 매우 중요해집니다.

ClickUp 사용자 연구 템플릿을 사용하면 이러한 변화를 명확하고 신속하게 파악하고 대응할 수 있습니다. 10개 이상의 사용자 지정 가능한 필드를 사용하여 목표 프로필을 재정의하고, 특정 제품 기능에 대한 피드백을 수집하고, 더 심층적인 조사가 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있어 출시 후 연구를 명확하고 실행 가능하게 만들 수 있습니다.

템플릿에서 직접 팀원에게 관련 작업을 할당하여 실행 속도를 높이고 의사 결정을 일관성 있게 진행하세요

내장된 ClickUp 양식과 기존 사용자에게 직접 전송되는 설문조사를 통해 의미 있는 피드백을 수집하세요

인사이트, 연구 프로세스, 조치 필요 사항 등 전용 맞춤형 보기에서 사용자 데이터에 액세스하고 정리하세요

🔑 이상적인 대상: 사용자 연구를 수행하고 피드백을 제품 개발에 통합하고자 하는 UX 연구원, 제품 관리자 및 디자인 팀.

💡 프로 팁: 개발 프로세스 초기에 사용자 연구를 진행하세요. 이렇게 하면 나중에 비용이 많이 드는 재설계 작업을 방지할 수 있습니다. 처음부터 사용자의 요구 사항과 잠재적인 문제를 파악하면 제품을 처음부터 올바르게 제작할 수 있어 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다.

3. ClickUp 사용자 페르소나 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 페르소나 템플릿을 사용하여 연구 인사이트를 정리하고 사용자 시나리오를 지도에 표시하여 포괄적인 고객 프로필을 구축하세요

ClickUp 사용자 페르소나 템플릿을 사용하여 사용자가 실제로 누구인지 명확하게 파악하세요. 이 템플릿을 사용하면 제품 개발, 마케팅 및 사용자 연구를 안내하기 위해 상세하고 맞춤 설정 가능한 고객 프로필 또는 페르소나 지도를 만들 수 있습니다.

연구 목표에 맞게 설계된 이 사용자 페르소나 템플릿을 사용하면 산업, 직무 역할 또는 서비스 부문별로 페르소나를 구성하고 분류할 수 있습니다. 각 카테고리 아래에 여러 페르소나 유형을 만들 수 있으므로 다양한 사용자 그룹을 쉽게 분석할 수 있습니다.

이 템플릿은 목표에 맞는 효과적인 사용자 페르소나를 만드는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

사전 구축된 사용자 페르소나 양식을 실행하여 이름, 연령, 성별, 결혼 상태, 급여, 직업, 인터넷 사용량 등 관련 정보를 확보하세요

팀의 연구 요구 사항에 맞게 필드를 추가하거나 제거하여 각 프로필을 사용자 지정하세요

이미지를 업로드하여 각 페르소나에 시각적 정체성을 부여하고 작업 공간에서 구분하세요

🔑 이상적인 대상: 목표 사용자를 이해하고, 데이터에 기반한 페르소나를 만들고, 정보에 기반한 의사 결정을 내리고자 하는 제품 팀, 마케터 및 UX 연구원.

💡 프로 팁: 사용자 연구 설문지를 어디서부터 시작해야 할지 모르겠나요? ClickUp의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain의 도움을 받아보세요. 프로젝트 목표, 대상 및 연구 단계에 따라 맞춤형 질문을 제안해줍니다. ClickUp Brain으로 빠른 설문지 또는 본격적인 사용자 연구 캠페인을 생성하세요

📖 또한 읽기: 디자이너를 위한 최고의 UX 디자인 소프트웨어 도구

4. ClickUp 사용자 스토리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 템플릿으로 사용자 요구 사항과 제품 기능 간의 격차를 해소하세요

사용자에게 진정으로 도움이 되는 제품을 만들고 싶다면 사용자의 기대를 이해하는 것이 필수적입니다. ClickUp 사용자 스토리 템플릿을 사용하면 사용자의 요구 사항을 구조적이고 민첩한 방식으로 요약하여 개발 주기에 걸쳐 명확하고 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

팀 용량 계획을 위한 작업량 보기를 포함하여 15개 이상의 유연한 보기를 제공합니다. 릴리스 타임라인을 위한 달력 보기 기능도 있으므로 스토리의 흐름을 쉽게 모니터링하고 누락된 사항이 없는지 확인할 수 있습니다.

이 템플릿으로 할 수 있는 작업:

다음과 같은 일관된 형식을 사용하여 자세한 사용자 스토리를 문서화하세요. [사용자]로서, [목표]를 원합니다. 그 이유는 [이유] 때문입니다.

긴급성, 영향도 또는 실행 가능성에 따라 사용자 스토리를 우선 순위화하세요

스토리를 작업과 하위 작업으로 세분화하고 스프린트에서 추적하세요

ClickUp 화이트보드 템플릿을 사용하여 팀이 사용자 스토리를 지도에 표시하고, 피드백을 정리하고, 모든 기능을 실제 사용자 목표에 맞출 수 있도록 하세요

🔑 이상적인 사용자: 제품 로드맵을 사용자 행동에 맞추고 모든 기능이 측정 가능한 가치를 제공하도록 하고자 하는 애자일 제품 관리자, UX 디자이너 및 소프트웨어 개발자.

UX/UI 디자이너로 ClickUp을 사용하는 방법에 대한 간단한 소개를 소개합니다.

5. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿을 사용하여 명확하고 자신 있게 사용자 여정을 지도에 표시하세요

페르소나 연구를 막 시작했거나 다음 제품 스프린트를 계획하고 있든, ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿이 주요 도구로 활용될 수 있습니다. 이 템플릿은 유연하고 초보자에게도 사용하기 쉬운 화이트보드 템플릿으로, 사용자 우선의 관점에서 전체 고객 경험을 시각화할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하면 각 상호 작용을 사용자 흐름으로 시각적으로 구성하고 문서에 단계별로 안내하여 분산된 팀이 모두 같은 방향으로 작업할 수 있도록 할 수 있습니다. 사용자 요구 사항에 대한 공통의 이해를 구축하는 데 이상적입니다.

이 템플릿은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

스티커 메모를 추가하거나 제거하고, 화살표로 연결을 그리거나, 문서나 웹사이트에 연결하거나, 모양, 이미지, 심지어 자유롭게 스케치를 삽입할 수도 있습니다

사용자 활동, 단계, 릴리스 및 페르소나에 대해 미리 준비된 섹션을 사용하세요

다음과 같은 연구 질문에 대한 답을 얻으세요. 사용자에게는 무엇이 불만인가? 어떤 기능을 업데이트, 추가 또는 삭제해야 하는가? 등

🔑 이상적인 사용자: 개발 우선순위를 실제 고객 여정과 행동에 맞춰 사용자 우선의 제품을 구축하고자 하는 제품 관리자, UX 디자이너 및 마케터.

6. ClickUp 사용자 흐름 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 흐름 템플릿을 사용하여 이전과는 다른 방식으로 사용자 여정을 시각화하고 최적화하세요

제품을 통해 고객을 손쉽게 안내하는 원활한 사용자 경험을 디자인하고 싶으신가요? ClickUp 사용자 흐름 템플릿은 실제 고객 행동에 부합하는 직관적인 사용자 여정을 지도에 표시하는 데 유용한 도구입니다 . 팀이 마찰 지점을 파악하고 사용성을 개선할 수 있도록 체계적인 도움을 받으세요.

ClickUp의 화이트보드에 내장된 이 템플릿에는 유연한 편집 및 다이어그램 도구가 포함되어 있습니다. 시작점에서 모든 결정 노드에 모양을 드래그 앤 드롭하고 연결하기만 하면 사용자 흐름 차트가 완성됩니다.

온보딩, 결제 또는 핵심 상호 작용을 개선하는 경우, 이 공감 지도 템플릿을 사용하면 다음을 쉽게 수행할 수 있습니다.

사용자가 작업을 완료하기 위해 수행하는 각 단계를 세분화한 플로우차트 다이어그램을 만드세요

'열림' 및 '완료'와 같은 맞춤형 상태로 작업을 표시하여 각 사용자 흐름의 진행 상태를 추적하세요

사용자의 경험을 명확하고 구조화된 방식으로 시각화하여 사용자의 입장에서 공감할 수 있습니다

사람들이 제품 및 브랜드와 상호 작용하는 방식을 파악하여 사용자 흐름을 최적화하세요

🔑 이상적인 대상: 직관적이고 효율적인 사용자 경험을 만들고자 하는 UX 연구원 및 개발 팀.

📮 ClickUp Insight: 응답자의 30%는 연구 및 정보 수집에 AI 도구를 사용하고 있습니다. 하지만 직장에서 잃어버린 파일이나 저장하는 것을 잊은 중요한 Slack 스레드를 찾는 데 도움이 되는 AI가 있을까요? 네! ClickUp의 AI 기반 연결 검색은 통합된 타사 앱을 포함한 모든 작업 공간 콘텐츠를 즉시 검색하여 인사이트, 리소스 및 답변을 찾아낼 수 있습니다. ClickUp의 고급 검색으로 주당 최대 5시간의 시간을 절약하세요!

7. ClickUp 고객의 목소리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객의 목소리 화이트보드를 사용하여 분산된 피드백을 시각적인 인사이트로 전환하세요

원시 고객 피드백을 실제 인사이트로 전환하고 싶으신가요? ClickUp의 고객 목소리 템플릿이 출발점이 될 것입니다. 이 템플릿을 사용하면 설문조사, 인터뷰 및 소셜 미디어에서 피드백을 쉽게 수집하고 정리할 수 있습니다.

브레인스토밍 연구 세션을 진행하거나 사용자의 고통 포인트를 심층적으로 분석할 때도 고객 성공 팀은 손쉽게 협업하고 인사이트를 공유하며 신속하게 조치를 취할 수 있습니다.

또한 다양한 색상과 크기의 스티커 노트를 사용하여 피드백을 분류하고, 패턴을 발견하고, 고객 여정에서 정말 중요한 사항을 추적할 수 있습니다. 이 템플릿은 단순히 피드백을 수집하는 것이 아니라, 그 피드백을 유용하게 활용하는 데도 도움이 됩니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

팀의 스타일과 프로세스에 맞게 워크플로우를 맞춤 설정하세요

실시간으로 협업하고, 문제점을 논의하고, 다음 단계를 조정하세요

고객의 피드백을 명확하고 체계적이며 실행 가능한 방식으로 시각화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 피드백을 중앙 집중화하고, 반복되는 주제를 파악하며, 데이터 기반의 의사 결정을 통해 사용자 경험과 유지율을 개선하고자 하는 고객 성공 팀, UX 연구원 및 마케팅 팀.

이전에는 정말 미치겠더군요. 제품을 출시한 후 기능에 버그가 너무 많고 계획이 부실해서 롤백을 해야만 했죠. 보고된 버그가 크게 감소했고, ClickUp을 통해 많은 문제를 방지할 수 있게 되었습니다.

이전에는 정말 미치겠더군요. 제품을 출시한 후 기능에 버그가 너무 많고 계획이 부실해서 롤백을 해야만 했죠. 보고되는 버그가 크게 감소했고, ClickUp을 통해 많은 문제를 방지할 수 있게 되었습니다.

8. ClickUp 고객 여정 지도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 여정 지도 템플릿으로 고객의 전체 여정을 시각화하세요

고객 여정 매핑을 어디서 시작해야 할지 모르겠나요? ClickUp 고객 여정 지도 템플릿으로 시작하세요. 이 간단하고 직관적인 화이트보드 스타일의 템플릿을 사용하면 팀이 첫 상호 작용부터 전환에 이르기까지 전체 고객 라이프사이클을 시각화할 수 있습니다.

고객이 브랜드와 상호 작용하는 각 단계를 시각적으로 지도에 표시하는 동시에 화면 녹화, 실시간 협업, 자동화, AI와 같은 강력한 기능을 활용하여 고객 라이프사이클의 모든 단계를 최적화할 수 있습니다.

이 템플릿은 다음과 같은 도움을 제공합니다:

잠재 고객이 귀하의 브랜드를 처음 발견한 시점을 파악하세요

사용자가 귀하의 제품을 평가하는 곳을 고려하고, 옵션을 비교하고, 기능을 살펴보세요

커밋하고 유료 고객이 되는 결정 지점을 연구하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 문제점을 파악하고, 메시지를 조정하며, 엔드 투 엔드 고객 여정을 개선하고자 하는 마케팅 팀, 제품 관리자, UX 디자이너 및 고객 경험 전략가.

9. ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿을 사용하여 사용성 테스트를 쉽게 계획, 관리 및 추적하세요

ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿은 팀에 계획부터 최종 보고에 이르기까지 명확하고 구조화된 경로를 한 곳에서 제공하여 사용성 테스트에서 추측을 배제합니다. 사용성 테스트는 실제 사용자가 일반적인 작업을 완료하는 과정을 관찰하여 제품의 사용자 친화성을 평가합니다.

이 사용성 테스트 템플릿은 다음과 같은 기능을 통해 테스트를 효과적으로 계획하고 실행할 수 있도록 지원합니다.

이니셔티브별로 그룹화된 시각적 타임라인을 통해 실행 가능한 항목을 시간별로 계획하고 관리하세요

이니셔티브별로 그룹화된 포괄적인 목록 보기를 사용하여 목표를 집중적이고 측정 가능하며 체계적으로 유지하세요

사용자 정의 필드를 사용하여 각 작업이 어느 단계에 있는지 파악하여 모든 단계에서 팀이 협력하고 정보를 공유할 수 있도록 하세요

🔑 이상적인 대상: 실행 가능한 사용자 중심 인사이트를 얻기 위해 목표 고객층의 실제 사용자를 대상으로 소프트웨어를 테스트하려는 제품 개발자 및 소프트웨어 개발자.

🧠 재미있는 사실: 단 5명의 사용자로 테스트를 진행해도 사용성 문제의 약 85%를 발견할 수 있습니다. 사용성 전문가 Jakob Nielsen은 중요한 문제를 파악하는 데 소규모 테스트의 효율성을 강조하며 이 원칙을 지지합니다.

10. ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿으로 리서치 계획을 간소화하세요

사용자 연구가 지루할 필요는 없습니다. ClickUp 사용자 연구 플랜 화이트보드 템플릿을 사용하면 인사이트를 대화형 시각적 경험으로 바꿀 수 있습니다. 인터뷰, 설문조사 또는 라이브 세션을 통해 피드백을 수집하는 경우, 이 템플릿을 사용하면 모든 정보를 하나의 협업 스페이스에 정리할 수 있습니다.

디지털 스티커 노트를 빠르게 추가하고, 사용자의 생각을 지도에 표시하고, 링크를 공유하여 이해 관계자의 참여를 유도하세요. 모든 사람이 실시간으로 참여, 댓글, 기여를 할 수 있으므로 내부 UX 연구에도 적합합니다.

이 UX 연구 플랜 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

맞춤형 상태로 각 연구 작업의 진행 상황을 추적하여 작업 완료 단계를 명확하게 파악할 수 있습니다

연구 데이터 내에서 트렌드와 패턴을 파악하여 통찰력 있는 결론을 도출하는 데 도움을 줍니다

화면 녹화, 공동 편집, 자동화, AI와 같은 기능을 활용하여 UX 연구 플랜을 간소화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 연구 프로젝트를 효율적으로 구성하고 관리하고자 하는 학술 연구자, 제품 개발 팀 및 시장 분석가.

저는 여러 UX 프로젝트를 한 번에 관리하기 위해 ClickUp을 간헐적으로 사용합니다. ClickUp을 좋아하는 주된 이유는 모든 일을 프로젝트와 팀으로 분리할 수 있고, 원하는 수준으로 모든 것을 개요 또는 세부 사항으로 볼 수 있기 때문입니다.

저는 여러 UX 프로젝트를 한 번에 관리하기 위해 ClickUp을 간헐적으로 사용합니다. ClickUp을 좋아하는 주된 이유는 모든 일을 프로젝트와 팀으로 분리할 수 있고, 원하는 수준으로 모든 것을 개요 또는 세부 사항으로 볼 수 있기 때문입니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 문의 양식 템플릿으로 고객 상호 작용을 추적하고 관리하세요

고객의 메시지를 놓치거나 이메일 스레드를 뒤져서 한 가지 요청을 찾느라 지치셨나요? ClickUp 고객 문의 양식 템플릿이 여러분의 비밀 무기가 될 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 팀이 중앙 집중식 작업 공간에서 고객의 피드백, 질문 또는 문제를 효율적으로 수집, 정리 및 처리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 고객 상호 작용을 보다 체계적이고 팀 중심의 프로세스로 만들 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

사용자 정의 필드를 활용하여 이름, 이메일, 전화 번호, 회사 이름, 문의 내용 등 정성적 데이터와 중요한 고객 정보를 수집하세요

'새 요청', '검토 중', '블록됨', '완료됨'과 같은 맞춤형 상태를 구현하여 각 고객의 진행 상태를 모니터링하고, 적시에 후속 조치 및 해결을 진행할 수 있습니다

고객 상호 작용 데이터베이스를 유지 관리하여 트렌드 분석 , 피드백 루프 및 정보에 기반한 의사 결정을 촉진하여 제품 또는 서비스를 개선하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 고객 문의, 피드백 및 연락처 정보를 수집하고 관리하려는 고객 지원 팀, 마케팅 전문가 및 비즈니스 소유자.

12. ClickUp 테스트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 테스트 관리 템플릿을 사용하여 테스트 케이스를 관리하고 팀과 협업하여 버그, 기능 요청 등을 파악하세요

소프트웨어의 신뢰성을 확보하고 출시 준비를 완벽하게 마칠 위해서는 몇 번의 간단한 테스트만으로는 충분하지 않습니다. 견고한 종단간 테스트 관리 시스템이 필요하며, ClickUp 테스트 관리 템플릿은 바로 이러한 요구를 충족합니다.

이 템플릿은 QA 팀이 소규모 웹사이트의 디버깅이나 대규모 애플리케이션의 검증 등 전체 테스트 워크플로우를 구조화하는 데 도움이 됩니다. 체계적이고 확장 가능하며, 테스트 계획부터 보고에 이르기까지 팀을 통합하기 위해 제작되었습니다.

이 연구 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점을 통해 테스트를 더욱 스마트하게 진행할 수 있습니다.

'건너뛰기', '진행 중', '검토 준비 완료' 등 11가지의 상세한 상태로 모든 테스트 단계를 추적하세요

테스트 케이스 ID, 우선순위 수준 및 예상 완료 시간을 추가하여 모든 세부 정보를 한 곳에 보관하세요

목록, 보드 및 삽입 보기 사이를 전환하여 팀이 진행 상황과 인사이트를 시각화하는 데 선호하는 방식에 맞게 조정할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 소프트웨어 테스트의 계획, 실행 및 추적을 위한 체계적이고 효율적인 접근 방식을 찾고 있는 품질 보증 팀, 소프트웨어 테스터 및 프로젝트 관리자.

13. ClickUp 사용자 수용 테스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 사용자 수용 테스트 체크리스트 템플릿을 사용하여 모든 UAT 마일스톤을 정확하게 추적하세요

사용자 수용 테스트(UAT) 는 제품 출시 전 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 그러나 체크리스트, 이해 관계자의 의견, 승인 등을 모두 처리하려면 금방 혼란이 생길 수 있습니다.

ClickUp 사용자 수용 테스트 템플릿을 사용하면 전체 UAT 프로세스를 훨씬 간단하게 만들 수 있습니다.

분산된 스프레드시트와 단편적인 피드백을 대체하기 위해 설계된 이 템플릿은 UAT 프로세스의 모든 단계에 명확성과 구조를 제공합니다. 이 구조화된 프레임워크를 통해 연구 활동을 효과적으로 계획, 실행 및 추적할 수 있습니다.

이 UAT 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

'할 일', '진행 중', '보류 중', '완료됨'의 네 가지 명확한 상태 옵션으로 모든 단계를 추적하세요

UAT의 각 단계를 안내하는 전용 시작 가이드를 통해 자신 있게 시작하세요. 보기

UAT 단계 및 단계 보기를 통해 프로세스를 더 작고 실행 가능한 단위로 구성할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 제품 출시 전에 체계적인 방식으로 사용자 테스트 세션을 실행하고 실행 가능한 제품 피드백을 수집해야 하는 제품 관리자 및 QA 팀.

좋은 사용자 연구 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?

잘 만들어진 사용자 연구 템플릿은 기본적인 구성 그 이상을 제공합니다. 다음 키 기능은 전체 연구 프로세스를 명확하고 일관성 있게 안내하도록 설계되었습니다.

연구 목표 명확화 : 팀의 목표를 일치시키고 연구에 집중할 수 있도록 학습하고자 하는 내용을 요약하세요

참가자 프로필 섹션 : 사용자 세그먼트를 파악하고 관련 인사이트를 수집할 이상적인 참가자를 파악하세요

방법론 추적기 : 사용자 연구 방법 (예: 설문조사, 인터뷰, 사용성 테스트)과 각 방법의 실행 방법을 문서화하세요

질문 및 스크립트 작성기 : 일관되고 공정한 피드백을 위해 주요 질문이나 프롬프트를 목록으로 작성할 수 있는 스페이스를 제공합니다

데이터 수집 필드 : 노트, 인용문 및 관찰 내용을 기록하는 방법을 표준화하여 분석을 간소화하세요

인사이트 문서 : 주요 결과, 주제 및 잠재적인 다음 단계를 요약합니다

유연한 구조 : 복잡하거나 경직된 형식 없이 다양한 연구 요구 사항에 맞게 템플릿을 조정할 수 있습니다

협업 도구: 이해 관계자들이 공유 스페이스에서 연구에 기여하고, 검토하고, 조치를 취할 수 있습니다

ClickUp을 통한 사용자 연구로 더 나은 인사이트를 얻으세요

뛰어난 UX 연구를 위해 프로세스를 재창조할 필요는 없습니다. 현명한 질문을 하고, 의미 있는 인사이트를 발견하고, 팀의 일관성을 유지하기 위해서는 올바른 구조만 있으면 됩니다.

ClickUp의 무료 UX 연구 템플릿이 바로 그 역할을 합니다.

사용자 인터뷰를 계획하거나, 사용성 테스트를 진행하거나, 공감 여정을 지도에 표시할 때, 이 템플릿을 사용하면 워크플로우를 명확하고 일관성 있게 진행할 수 있습니다. 복잡한 설정이나 여러 도구가 필요하지 않으며, 현대적인 UX 팀을 위해 만들어진 실용적이고 확장 가능한 리소스만 제공됩니다.

연구 목표부터 인사이트에 이르기까지 모든 것이 한 곳에 정리되어 있으므로, 흩어진 노트를 찾는 데 시간을 낭비하지 않고 사용자가 실제로 필요로 하는 제품을 디자인하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

지금 ClickUp Free에 등록하고, 당신처럼 스마트하게 일하는 템플릿으로 UX 연구를 강화하세요.