ITSM 자동화란 무엇인가? 가이드 + 사용 사례 & tools

아직도 스프레드시트에서 티켓 번호들을 쫓고, '프린터가 작동하지 않음' 요청들을 하나하나 수동으로 할당하고 계신가요? 안타깝게도, 여러분은 ITSM 자동화 시대에 뒤처질 수 있습니다.

하지만, 늦어도 안 하는 것보다는 낫죠!

ITSM 자동화는 시간이 많이 소요되는 작업을 대신 처리해 팀이 실질적인 진행을 이루도록 합니다. 📈

이 가이드에서는 ITSM 자동화의 작동 방식, 강점이 발휘되는 분야, 혼란 없이 확장하는 데 도움이 되는 tools를 분석합니다. 또한 일상적이고 반복적인 ITSM 작업 확장에 있어 ClickUp이 어떻게 든 도움을 주는지 살펴보겠습니다.

ITSM 자동화란 무엇인가요?

IT 서비스 관리(ITSM) 자동화는 /AI/, 머신러닝(ML), 워크플로우 tools와 같은 첨단 기술을 활용하여 IT 서비스 관리 작업을 효율화하는 것을 의미합니다.

이러한 작업의 범위는 지원 티켓 할당 및 라우팅부터 심각도에 따른 인시던트 에스컬레이션, 서비스 중단 또는 규정 위반에 대한 경보 트리거에 이르기까지 다양합니다.

복잡한 인프라를 가진 대기업에서 이러한 작업을 자동화하면 반복적인 서비스 요청과 인시던트가 신속하고 정확하게 처리되어 IT 팀이 더 기술적인 일에 집중할 수 있습니다.

ITSM 프로세스를 자동화해야 하는 이유는 무엇인가요?

IT 환경이 점점 더 복잡해지고 서비스 수요가 증가함에 따라, 서비스 관리 자동화는 운영을 효과적으로 확장하는 데 키 역할을 하게 되었습니다. 키 이점은 다음과 같습니다:

운영 비용 절감: *수동 노력을 최소화하고, 오류를 줄이며, 재작업을 없앱니다

운영 효율성 향상: *반복적인 작업과 서비스 제공을 가속화하여 IT 팀이 전략적 계획과 영향력 높은 프로젝트에 집중할 수 있도록 지원합니다

티켓 해결 효율화: 요청 사항이 적절한 팀 회원에게 전달되도록 하여 해결 시간을 단축하고 요청 사항이 적절한 팀 회원에게 전달되도록 하여 해결 시간을 단축하고 티켓 관리 tool 내 서비스 데스크 처리량을 개선합니다

효율적인 인시던트 관리: 실시간 시스템 인사이트 제공, 주요 인시던트 자동 에스컬레이션, 근본 원인 분석 지원으로 문제 해결 속도 향상

*향상된 사용자 경험: 연중무휴 서비스 가용성으로 고객 지원 경험 강화

최적화된 자산 추적 및 관리: *자산 탐색 및 모니터링을 용이하게 하여 가시성, 정확성 및 규정 준수를 향상시킵니다

향상된 릴리스 관리: *IT 정책 및 절차에 부합하여 배포를 간소화함으로써 비즈니스 프로세스를 조정하고, 위험을 최소화하며, 팀 간 마찰을 줄입니다

ITSM 자동화의 일반적인 사용 사례

AI를 활용해 작업을 자동화하는 방법과 ITSM 자동화가 실제로 효과를 발휘하는 분야가 궁금하신가요? 여러분이 공감할 만한 실제 사례를 통해 자세히 살펴보겠습니다. ⚒️

자동화된 인시던트 관리

IT 팀은 시스템 중단부터 사용자 접근 문제에 이르기까지 범위의 인시던트를 자주 처리해야 합니다. ITSM 자동화를 통해 인시던트는 자동 분류되고 심각도에 따라 태그가 지정되며 즉시 담당자에게 전달되어 IT 운영 관리를 원활하고 수월하게 만듭니다.

더 나은 점은? 지능형 자동화 워크플로우가 수동 분류 작업을 제거하고 반복 또는 고우선순위 문제를 자동으로 표시하여 에스컬레이션함으로써 응답 시간을 단축합니다. 모니터링 tool과의 연동은 시스템 로그와 성능 이상 현상을 기반으로 평균 해결 시간(MTTR)과 고객 만족도 점수를 추적할 수 있도록 프로젝트 관리와 운영 책임을 지원합니다.

이를 실현할 tool을 찾고 계신가요? ClickUp은 팀이 인시던트를 자동 분류하고, 중대한 문제를 에스컬레이션하며, 해결 워크플로우를 원활하게 유지하도록 지원하는 선도적인 IT 자동화 소프트웨어 플랫폼입니다.

요청 처리

자동화는 입력 검증, 권한 확인, 승인 경로 설정, 시스템 통합을 통한 접근 권한 부여를 통해 이 프로세스를 표준화합니다. 사전 정의된 IT 템플릿은 요청이 일관된 경로를 따르고 규정 준수 요건을 충족하도록 보장합니다.

📌 예시: 직원이 VPN 토큰 요청을 제출합니다. 시스템은 요청을 검증하고 직원의 원격 역할을 확인한 후 보안 부서로 승인을 위해 전달합니다. 이후 VPN 서버 연동을 통해 자동으로 토큰을 발급합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Forms (AI 기반 폼 tools)를 활용해 IT 요청 제출을 표준화하세요. 손가락 하나 까딱하지 않아도 각 요청을 자동으로 적절한 담당자에게 전달할 수 있습니다. 어떻게? 각 양식 응답은 팀의 실행 가능한 작업으로 ClickUp 리스트에 자동 기록됩니다. 양식에 ClickUp 자동화를 설정하면 담당자에게 자동 할당까지 가능합니다!

ClickUp에서 사용자 정의 가능한 양식 생성하기 ClickUp Forms로 요청 해결 속도를 높여보세요

직원 온보딩 및 오프보딩

입사 및 퇴사 절차는 사용자 계정 생성, 기기 프로비저닝, 라이선스 할당, 접근 권한 취소 등 일련의 조정된 작업을 포함합니다. 이는 반복적이고 논리 기반의 작업을 대신 처리하는 워크플로우 자동화의 전형적인 예시입니다. 이러한 작업들이 정확한 순서로 실행되도록 보장하여 보안 위험과 지연을 최소화합니다.

그러나 체크리스트와 업무 인계 외에도 현대 IT 팀은 가시성과 확신을 필요로 합니다.

ClickUp의 온보딩 체크리스트 템플릿이 여기서 유용하게 쓰입니다! 사전 구축된 작업, 후보자 데이터에 대한 세분화된 추적, 팀 소개 및 장비 추적과 같은 유용한 하위 작업으로 신입 사원 설정을 간소화합니다.

자동화는 오래된 콘텐츠를 표시하고, 주요 인시던트 후 업데이트를 프롬프트하거나, 반복되는 티켓 주제에 기반해 새로운 문서를 제안함으로써 IT 문서를 최신 상태로 유지하는 데 도움을 줍니다. 현대적인 IT 지식 관리 설정은 정적인 콘텐츠 이상이 필요합니다. 시스템이 발전함에 따라 정확성을 유지하는 생생하고 협업적인 콘텐츠가 필요합니다.

ClickUp 문서는 지식 관리에 새로운 시각을 제시합니다.

IT 팀은 이를 중앙 hub로 활용하여 표준 운용 절차 (SOP), 문제 해결 가이드, 온보딩 체크리스트, 내부 wiki를 구축하고 유지 관리할 수 있습니다. 중첩 페이지, 실시간 협업, 버전 기록, 심지어 @멘션까지 지원하여 일을 최대한 원활하게 만듭니다.

SLA 모니터링 및 에스컬레이션

서비스 수준 계약(SLA)을 소홀히 하면 고객 신뢰를 저해할 뿐만 아니라 계약 위반으로 이어질 수 있습니다.

문제는? 대부분의 팀은 침해가 발생하기 전까지는 이를 인지하지 못합니다.

현대적인 ITSM 자동화를 통해 팀은 개별 작업 유형, 우선순위 수준, 지원 계층과 연계된 실시간 SLA 추적 기능을 활용할 수 있습니다. tools는 티켓이 접수되는 즉시 자동으로 우선순위를 지정하며, 과거 해결 시간이나 팀 업무량에 따라 긴급도를 동적으로 조정합니다.

📌 예를 인스턴스, 1단계(L1) 지원 인력이 바쁜 경우, 시스템은 수동 분류 없이도 SLA 위반 임박 작업을 즉시 가용한 2단계(L2) 에이전트에게 재할당할 수 있습니다.

자산 추적 및 라이선스 갱신

AI 에이전트 tools는 네트워크를 지속적으로 스캔하여 관리되지 않는 장치나 만료된 소프트웨어 라이선스를 찾아냅니다. 사용량 분석과 결합하면 IT 팀이 유휴 상태인 자산, 수명이 다해가는 자산, 활용도가 낮은 앱(예: 50개의 Zoom 라이선스가 있지만 활성 사용자는 12명뿐인 경우)을 파악하는 데 도움이 됩니다.

또한 라이선스 만료 전에 알림을 트리거하고, 갱신 티켓을 자동 생성하거나, 사용되지 않는 자산을 회수하는 자동화 갱신 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

기존 ITSM tools에 AI를 통합하는 것은 어려울 수 있습니다. 이는 현대 IT 리더들의 핵심 고민을 반영합니다: 팀을 압도하거나 워크플로우를 분할하지 않으면서 서비스 관리 프로세스를 어떻게 발전시킬 수 있을까요?

해답은? ClickUp으로 해결하세요! 🤩

기존 ITSM 플랫폼과 달리 ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 한곳에 통합한 세계 최초의 컨버지드 AI 워크스페이스입니다. AI 기반의 통합 솔루션으로 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

IT PMO 팀을 위한 ClickUp으로 일상적인 IT 티켓 관리, 표준 운용 절차 (SOP) 구축, 서비스 수준 협약 (SLA) 추적 등을 수행하여 운영을 중앙화하고 서비스 제공을 개선하세요.

ClickUp이 이를 모두 완료하는 방법은 다음과 같습니다:

대규모 티켓 라우팅 및 작업 할당 자동화

이메일, 양식 또는 채팅 메시지를 기반으로 수동으로 티켓을 분류하고 할당하는 것은 종종 지연, 잘못된 할당 및 SLA 위반으로 이어집니다. ClickUp 자동화를 사용하면 요청 유형, 긴급도 또는 부서에 따라 들어오는 IT 티켓을 자동으로 라우팅할 수 있습니다.

IT 워크플로우를 평이한 영어로 설명하기만 하면, ClickUp 자동화가 즉시 구축해 드립니다

예시: 예를 들어, IT 팀은 특정 조건이 충족될 때 작업을 트리거하는 규칙 기반 자동화를 설정할 수 있습니다. 따라서 다음에 VPN 연결 문제 티켓이 양식을 통해 제출되면, ClickUp은 작업을 생성하고 네트워크 문제로 태그를 지정하며, 당직 엔지니어에게 할당하고, 4시간 SLA 타이머를 설정합니다.

이건 저희만 말하는 게 아닙니다. 고객들도 그렇게 믿고 있습니다.

지능형 셀프 서비스 워크플로우 구축

하지만 규칙이 명확하지 않거나 요청이 특이하거나 우선순위가 즉각 변경되는 경우는 어떻게 해야 할까요? 바로 이때 ClickUp AI 에이전트가 해결책이 됩니다. 경직된 '이 경우라면 저렇게' 규칙을 따르는 일반 자동화와 달리, 에이전트는 조건이 유연하거나 복잡한 상황에서도 작업을 자율적으로 읽고 해석하며 실행할 수 있습니다. 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행합니다:

사전 설정된 범주에 맞지 않는 접수 티켓을 분류 처리하세요

상황에 따라 담당 팀 또는 개인을 결정하세요

요청 사항을 요약하고, 우선순위를 지정하며, 관련 필드를 업데이트하세요

시간이 지남에 따라 패턴을 학습하여 수동 개입 없이 예외적인 상황을 처리하세요

다양한 유형의 사전 구축된 AI 에이전트를 배포하거나 코드 없이도 고유한 서비스 데스크 프로세스에 맞춰 맞춤형 에이전트를 생성할 수 있습니다.

IT 서비스 관리 자동화를 위해 ClickUp AI 에이전트 사용 시작하기

다시 말해, 자동화는 구조화되고 반복 가능한 일에 완벽한 반면, 에이전트는 난이도가 높거나 예측 불가능한 작업, 또는 지능적인 판단이 필요한 작업에서 빛을 발합니다. 수십 개에서 수백 개의 요청을 처리하는 IT 팀에게 자동화와 에이전트의 결합은 단 하나의 티켓도 놓치지 않고 SLA를 준수하며, 엔지니어들이 대기열 관리 대신 문제 해결에 집중할 수 있게 합니다.

📌 예시: 이해관계자가 IT 요청 채팅에 다음과 같은 질문을 남깁니다: Office 365 문제를 누가 처리하고 있나요? 자동 답변 에이전트는 관련 작업을 스캔하여 담당자 이름, 작업 링크, 출처 세부 정보를 포함해 몇 초 만에 답변합니다. 한편 팀 스탠드업 에이전트는 매일 오전 9시에 중요 인시던트 티켓의 진행 상황 요약 보고서를 게시하여 수동 업데이트 없이도 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있도록 합니다.

AI가 자동화를 지원하는 또 다른 영역은 반복적인 질문에 답변하거나 티켓 상태를 이해관계자에게 업데이트하는 작업으로, 이를 통해 고우선순위 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

세계에서 가장 완벽하고 컨텍스트를 인식하는 AI인 ClickUp Brain은 작업 공간의 컨텍스트를 활용하여 즉각적인 답변을 제공하고, 업데이트를 자동 생성하며, 지식 접근을 지원합니다. 이 AI 어시스턴트는 ClickUp 작업, 문서, 댓글, 심지어 통합된 tools에서 세부 정보를 가져와 기존 봇이나 규칙 기반 시스템보다 더 빠르고 정확하게 응답합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간에서 관련 답변을 빠르게 찾으세요.

게다가, 서로 경쟁하는 우선순위로 가득한 티켓의 바다에 빠져 허우적거릴 때, Brain은 여러분을 대신해 내 일 우선순위를 정해주는 든든한 조력자로 단계에 나섭니다.

ClickUp Brain을 활용하여 우선순위가 높은 ITSM 작업을 식별하고 쉽게 스케줄링하세요.

단일 작업 공간에서 커뮤니케이션 중앙화

우리의 설문조사에 따르면 지식 근로자들은 업무 현장에서 하루 평균 6개의 연결을 유지합니다. 이는 이메일, 채팅, 프로젝트 관리 tools 간에 오가는 수많은 소통을 의미합니다. 만약 이 모든 대화, 업데이트, 표준 운용 절차 (SOP)가 한곳에 존재한다면 어떨까요?

ClickUp 채팅으로 가능해집니다!

이 기능은 작업 자체와의 연결을 유지한 채 작업 공간 내에서 실시간 토론을 가능하게 합니다. 각 채팅 채널은 스페이스, 폴더 또는 작업 내에 존재하여 대화가 적절한 IT 기능과 연계되도록 합니다.

ClickUp 채팅으로 모든 IT 대화, 업데이트, 의사결정을 한곳에 모아보세요

서브 주제에 따라 메시지를 정리하기 위해 스레드를 생성할 수 있으며, 팀원을 태그하거나 파일을 첨부하거나 관련 ClickUp 작업에 직접 연결할 수 있습니다.

📌 예를 들어, 심각한 네트워크 장애 발생 시 네트워크 운영 팀은 전용 ClickUp 채팅 채널을 활용해 대응을 조정하고, 주요 인시던트 작업을 핀하며, 관련 담당자를 태그합니다. 또한 ClickUp 문서들의 '기업 네트워크 장애 조치' 표준 운용 절차 (SOP)를 연결해 모든 정보를 중앙 집중화합니다.

IT 팀은 티켓 관리를 위한 ServiceNow, 커뮤니케이션을 위한 Slack, 자산 관리를 위한 스프레드시트 등 여러 시스템을 동시에 사용하는 경우가 많습니다. 이로 인해 데이터가 분산되고 일 공간이 과도하게 확장되는 문제가 발생합니다.

ClickUp 통합 기능은 Slack, ServiceNow, Zapier, Jira 등 주요 IT 커뮤니케이션 및 티켓팅 tools와의 양방향 통합을 지원합니다. 이를 통해 팀이 기존 tools를 포기하지 않아도 ClickUp 하나로 ITSM 운영을 관리할 수 있는 통합 창구 역할을 합니다.

ClickUp(ClickUp)과 서비스나우(ServiceNow) 통합으로 실시간 티켓 동기화 활용

서비스 KPI 및 서비스 메트릭 추적

ClickUp 대시보드는 티켓 처리량, 해결 시간, 미해결 인시던트, SLA 준수율과 같은 키 성과 지표를 추적하여 성과를 측정하고 관리합니다.

ClickUp 대시보드로 ITSM 성과를 실시간으로 추적하세요

대시보드는 여러 스페이스나 리스트에서 실시간 데이터를 가져와 팀에게 ITSM 상태에 대한 실시간 시각화를 제공합니다. 카드에는 선형 차트, 파이 차트, 시간 추적, 목표 진행 상황이 포함되어 KPI 보고를 용이하게 하고 팀 전체에 걸쳐 책임감을 고취시킵니다.

클릭업(ClickUp)은 AI 기반 올인원 솔루션을 원하는 팀에 이상적이지만, ITSM 분야의 다른 tools들은 여전히 특정 기업 요구사항을 충족시키고 있습니다:

ServiceNow: 기업용 ITSM에 적합하며, 자산 및 티켓 관리 기능과 HR 및 재무 시스템과의 연동으로 유명합니다.

Freshservice: 서비스 요청, 자산 추적, 인시던트 관리를 위한 프로세스 자동화 기능을 갖춘 가벼운 대안 솔루션

Jira Service Management: DevOps 중심 IT 팀을 위해 설계된 이 솔루션은 서비스 데스크 기능과 변경 관리 자동화, 인시던트 추적 기능을 결합합니다.

ITSM 자동화의 과제

ITSM을 위한 지능형 자동화는 속도, 확장성, 일관성을 약속하지만, 제대로 구현하는 것은 플러그 앤 플레이처럼 간단하지 않습니다. IT 리더들이 직면하는 일반적인 과제들은 다음과 같습니다:

변화 저항: 팀들은 일자리 상실이나 익숙한 워크플로우의 차질을 우려하여 도입 속도를 늦출 수 있습니다

데이터 파편화: 품질이 낮거나 사일로화된 데이터는 자동화 실패 또는 부정확한 조치로 이어집니다

기술 및 자원 격차: IT 팀은 자동화를 효과적으로 설계하고 관리할 시간이나 교육이 부족한 경우가 많습니다

통합 피로도: 레거시 ITSM tools, 클라우드 플랫폼, 모니터링 시스템과의 연결은 압도적일 수 있습니다

보안 문제: *적절히 관리되지 않을 경우 자동화 프로세스가 공격 표면을 확대할 수 있습니다

ITSM 자동화 최고의 실행 방식

ITSM 자동화는 서비스 운영을 더 스마트하고 탄력적으로 만듭니다. 그러나 플랜이나 사용자 협조가 부족할 경우 오히려 복잡성을 가중시킬 수 있습니다.

자동화가 팀에 '도움이 되도록' 활용하기 위한 최고의 실행 방식을 소개합니다.

📌 탄탄한 기초부터 시작하세요

자동화를 추진하기 전에 핵심 ITSM 프로세스를 명확히 정의하세요. 워크플로우를 문서화하고 책임을 할당하여 모든 구성원이 무엇이 자동화되는지와 그 이유를 인지하도록 합니다. 이러한 명확성은 프로세스 공백과 역할 중복을 방지합니다.

📌 올바른 작업을 자동화하세요

우선, 비밀번호 재설정, 자산 프로비저닝, 인시던트 분류와 같은 반복적이고 영향력이 큰 작업에 집중하세요. 이 부분에서 IT 직원의 업무 부담을 무료로 하면 즉각적인 성과를 거둘 수 있습니다.

📌 중요한 것을 측정하세요

해결 시간, SLA 준수율, 티켓 발생량 추이와 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하세요. 데이터 기반 작업 자동화를 통해 실질적인 투자 수익률(ROI)을 입증하는 과정을 간소화하십시오.

📌 지속적으로 개선하세요

자동화는 '한 번 설정하면 끝'인 작업이 아닙니다. 시스템과 사용자가 발전함에 따라 워크플로우를 정기적으로 점검하고 피드백을 수집하며 업데이트해야 합니다.

