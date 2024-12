2024년에 시간을 절약할 수 있는 10가지 최고의 IT 문서화 소프트웨어 도구

훌륭한 기술 문서는 생산성 향상의 핵심입니다. 팀이 기술 및 소프트웨어 도구의 사용 방법과 일반적인 질문 및 문제에 대한 답변을 어디서 찾을 수 있는지 알고 있으면 해결책을 찾거나 헬프 데스크 지원을 기다리는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

하지만 내부 및 외부 문서를 작성하는 것은 매우 힘든 과정일 수 있습니다.

좋은 소식은 IT 소프트웨어 문서화 도구 는 회사의 시스템, 절차, 소프트웨어, 최고의 실행 방식에 관한 명확한 지침을 직원과 팀에 제공하여 프로세스의 속도를 높이고 간소화할 수 있도록 도와줍니다.

2024년에 사용할 수 있는 최고의 IT 관리 플랫폼 옵션 10가지를 살펴보세요.

IT 문서화 소프트웨어란 무엇인가요?

IT 전문가는 IT 문서 소프트웨어를 사용하여 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 조직 절차 등 IT 인프라에 대한 정보를 생성, 관리, 게시합니다.

문서는 지식 베이스 를 통해 모든 팀원이 조직 내 기술에 대해 배울 수 있습니다. 이는 조직의 기술 위키 다양한 팀원들이 소프트웨어 사용법을 배우고, IT 문제를 해결하고, 기술 스택에서 특정 도구를 사용하는 최고의 실행 방식을 이해할 수 있는 곳입니다.

올바른 지식 관리 플랫폼을 사용하면 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. IT 부서와 다른 팀 간의 커뮤니케이션을 개선하는 중앙 집중식 정보 저장소를 제공합니다.

모든 사람이 필요한 정보를 어디서 찾을 수 있는지 알 수 있으므로 효율성이 높아집니다. 또한 최고의 실행 방식과 주요 기능에 대한 지침을 제공하여 오류를 줄일 수 있습니다. 마지막으로, 조직이 필수적인 업계 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.

오늘날의 디지털 세상에서는 거의 모든 조직이 IT 시스템에 의존하고 있기 때문에 IT 문서화 소프트웨어는 매우 중요한 도구입니다.

IT 문서화 도구에서 무엇을 찾아야 할까요?

최고의 IT 문서화 도구를 검색할 때는 다음 기능을 고려하세요:

간편한 콘텐츠 생성 도구: 마크다운, HTML, XML 등 다양한 형식으로 콘텐츠를 생성하고 편집할 수 있는 IT 문서 도구를 찾아야 합니다. 또한 테이블, 이미지, 코드 블록 등 텍스트의 형식을 지정할 수 있는 옵션이 있어야 합니다

마크다운, HTML, XML 등 다양한 형식으로 콘텐츠를 생성하고 편집할 수 있는 IT 문서 도구를 찾아야 합니다. 또한 테이블, 이미지, 코드 블록 등 텍스트의 형식을 지정할 수 있는 옵션이 있어야 합니다 버전 제어 액세스: IT 문서 도구는 문서 콘텐츠의 변경 및 수정 사항을 추적하고 수정 이력을 유지할 수 있어야 합니다. 이를 통해 필요한 경우 문서의 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다

IT 문서 도구는 문서 콘텐츠의 변경 및 수정 사항을 추적하고 수정 이력을 유지할 수 있어야 합니다. 이를 통해 필요한 경우 문서의 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다 공동 작업 도구: 여러 팀원이 실시간으로 문서 작업을 할 수 있어야 합니다. 여기에는 편집, 커밋, 피드백 제공자가 포함됩니다. 또한, 팀에 기본 제공되는 작업 관리 시스템을 사용하면 문서 플랫폼 내에서 작업을 할당할 수 있습니다

스마트한 정리 및 검색 기능: 필요한 정보를 찾을 수 없다면 세상의 모든 문서는 무용지물입니다. 카테고리, 주제, 섹션별로 정리할 수 있는 지능적인 검색 및 필터링 옵션이 있는 문서 도구를 찾아보세요

필요한 정보를 찾을 수 없다면 세상의 모든 문서는 무용지물입니다. 카테고리, 주제, 섹션별로 정리할 수 있는 지능적인 검색 및 필터링 옵션이 있는 문서 도구를 찾아보세요 우수한 내보내기 및 통합 옵션: 온라인 문서를 공유하고 사용자가 오프라인에서도 액세스할 수 있도록 하여 사용자 접근성을 높일 수 있습니다. 인터넷 액세스 유무와 관계없이 사용할 수 있는 문서를 만들려면 HTML, PDF, markdown과 같은 내보내기 옵션을 찾아보세요

위의 요소와 함께 가격도 염두에 두어야 합니다. 목록에 있는 많은 문서 솔루션이 무료 체험판을 제공합니다. 이러한 체험판 혜택을 활용하여 해당 제품이 조직의 IT 인프라에 적합한 문서화 도구인지 테스트해 보세요.

2024년에 사용할 수 있는 최고의 IT 문서화 소프트웨어 10가지 옵션

1. ClickUp

ClickUp의 IT 문서화 소프트웨어로 회사의 IT 가이드와 리소스를 정리하고 추가하세요

ClickUp은 조직을 위한 종합적인 문서를 작성할 수 있는 강력한 IT 문서 도구를 갖춘 생산성 플랫폼입니다. 와 ClickUp 문서 에서 문서를 중첩하여 강력한 wiki를 개발하고 스마트 도구로 관리할 수 있습니다. 다음과 같은 템플릿으로 프로젝트를 시작할 수 있습니다 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿 를 사용하여 작성 속도를 높입니다 소프트웨어 문서 사용 ClickUp AI .

이미 ClickUp을 사용하고 계신다면 사용 범위를 확장하고 플랫폼의 뛰어난 협업 및 통합 옵션을 활용할 수 있다는 점이 마음에 드실 것입니다. ClickUp을 처음 사용하시는 분이라면 지금 바로 무료로 사용을 시작하고 수백 가지의 도구를 활용하여 상세 문서를 작성할 수 있다는 점이 마음에 드실 것입니다.

ClickUp 주요 기능:

AI 문서 작성 도구로 내부 및 외부 문서를 즉시 작성할 수 있습니다

사용자 친화적인 인터페이스로 중첩된 페이지와 다양한 스타일링 옵션으로 심층적인 사용자 매뉴얼을 작성할 수 있습니다

뛰어난 협업 옵션으로 문서를 다음 주소로 연결할 수 있습니다 워크플로우 및 작업 관리 시스템

IT 팀의 필요에 맞춘 다양한 문서 템플릿으로 IT 문서화 프로세스를 빠르게 시작하세요

ClickUp 한도:

보다 미묘한 문서 공유 옵션이 필요한 조직에는 공유 옵션이 너무 많거나 적을 수 있습니다

모바일 앱의 사용자 환경이 번거롭게 느껴질 수 있음

ClickUp 요금제:

free Forever : 무료

무료 무제한 : 사용자 당 월 $ 7

: 사용자 당 월 $ 7 Business : 사용자당 월 $12

: 사용자당 월 $12 Enterprise : 가격 문의하기

: 가격 문의하기 ClickUp AI: 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원 및 내부 게스트당 월 $5의 가격으로 구매 가능

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2 : 4.7/5(8,900개 이상의 리뷰)

: 4.7/5(8,900개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (3,800개 이상의 리뷰)

2. ProProfs 지식 베이스

Via 프로프로페서 지식 베이스 프로프로프 지식 베이스는 클라우드 기반 IT 문서화 소프트웨어로, 관리할 수 있는 IT 지식 베이스 내부 및 외부 고객을 위한 맞춤형 지식창고입니다. 견고한 버전 관리 옵션과 직관적인 문서 구성으로 정보를 쉽게 생성하고 찾을 수 있습니다. 이 플랫폼은 정보를 보호하고 원치 않는 수정을 방지하는 보안 기능도 제공합니다.

ProProfs 지식창고 최고의 기능:

서식 있는 텍스트 에디터를 통해 문서 콘텐츠를 생성 및 편집하고 테이블, 이미지 및 코드 블록을 추가할 수 있습니다

사용하기 쉬운 플랫폼으로 IT 문서화 소프트웨어에 대한 사전 경험이 없는 사용자도 포괄적인 지식창고 문서를 작성할 수 있습니다

우수한 고객 지원 옵션을 사용할 수 있습니다

ProProfs 지식창고 한도:

일부 사용자는 대규모 지식 기반에서 성능 문제를 경험할 수 있습니다

ProProfs 지식창고 가격:

무료: 최대 25개 문서에 대해

Business: 월 $ 29.99(월 100개 문서)

맞춤형 도메인 및 화이트 라벨 : 월 $ 30

ProProfs 지식창고 평가 및 리뷰:

G2 : 4.6/5 (25개 이상의 리뷰)

: 4.6/5 (25개 이상의 리뷰) 카테라: 4.6/5 (25개 이상의 리뷰)

3. Document360

Via Document360 Document360은 AI 기반 지식 기반 플랫폼입니다. 이 IT 문서 소프트웨어를 사용하면 직원과 고객을 위한 포괄적인 문서를 작성하여 공개적으로 또는 개인적으로 공유할 수 있습니다. 직관적인 저작 도구를 사용하여 문서 요구 사항에 맞게 확장할 수 있습니다.

Document360 주요 기능:

고급 검색 옵션으로 내부 및 외부 고객이 필요한 문서를 쉽게 찾을 수 있습니다

저자 도구는 광범위한 맞춤형 옵션을 제공하므로 다음을 수행할 수 있습니다 문서 브랜드화 템플릿을 사용하고 필요에 맞게 콘텐츠를 조정할 수 있습니다

지식창고를 헬프데스크, 챗봇, 애널리틱스 툴 등과 연결할 수 있는 다양한 연동 옵션을 사용할 수 있습니다

Document360 한도:

현재 모바일 애플리케이션이 제공되지 않으므로 데스크톱에서 작업해야 합니다

Document360 가격:

무료 : 무료

무료 표준 : 프로젝트당 월 $199

: 프로젝트당 월 $199 프로페셔널 : 프로젝트당 월 $399

: 프로젝트당 월 $399 Business : 프로젝트당 월 $529

: 프로젝트당 월 $529 Enterprise: 프로젝트당 월 $599

Document360 평가 및 리뷰:

G2 : 4.7/5 (360개 이상의 리뷰)

: 4.7/5 (360개 이상의 리뷰) 카테라: 4.7/5 (190개 이상의 리뷰)

4. Confluence

Via Confluence Confluence는 Atlassian 팀에서 제공하며 지식 베이스를 만들고, 공유하고, 협업하려는 팀을 위한 인기 있는 문서 도구입니다. 프로젝트 관리 시스템이지만 IT 문서화를 위한 훌륭한 도구가 될 수 있는 몇 가지 강력한 기능이 있습니다.

Confluence 최고의 기능:

다양한 프로젝트, 팀, 부서 또는 소프트웨어 패키지를 위한 구조화된 콘텐츠 관리 시스템을 만들 수 있습니다

Jira 및 Trello와 같은 다른 Atlassian 제품과 통합하여 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다

광범위한 권한 기능을 통해 IT 문서를 보기, 편집 또는 댓글을 다는 사용자를 세분화된 수준에서 제어할 수 있습니다

Confluence 한도:

이 소프트웨어는 하드웨어 요구 사항이 많으므로 계속 실행하려면 상당한 IT 리소스를 투입해야 할 수 있습니다

Confluence 가격:

무료 : 최대 10명의 사용자 및 2GB 파일 저장소용

: 최대 10명의 사용자 및 2GB 파일 저장소용 표준 : 사용자당 월 $ 5.75

: 사용자당 월 $ 5.75 프리미엄 : 사용자당 월 $11

: 사용자당 월 $11 Enterprise: 맞춤형 가격 요청하기

Confluence 평가 및 리뷰:

G2 : 4.1/5(3,600개 이상의 리뷰)

: 4.1/5(3,600개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

5. Whatfix

Via Whatfix Whatfix는 IT 문서화 효과를 보완할 수 있는 디지털 채택 플랫폼입니다. Whatfix를 사용하면 사용자가 새로운 소프트웨어, 하드웨어 또는 IT 시스템을 업무에 적용할 수 있도록 화면 안내 및 대화형 지원을 만들 수 있습니다. 사용자가 기술 스택의 도구를 최대한 활용할 수 있도록 지원하여 채택률을 높일 수 있습니다.

Whatfix 최고의 기능:

사용자에게 기술 스택의 소프트웨어 및 도구 사용법을 알려주는 대화형 워크스루를 만들 수 있습니다

소프트웨어 애플리케이션 내에 FAQ, 문제 해결 가이드 및 방법 비디오를 포함한 셀프 서비스 지식창고를 구축할 수 있습니다

사용자가 가이드와 상호 작용하는 방식에 대한 분석을 제공하여 IT 부서에서 사용자에게 더 많은 지원이 필요한 부분을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다

Whatfix 한도:

Whatfix는 소프트웨어 채택을 안내하는 데 가장 적합하지만 하드웨어 및 기타 IT 인프라에 대한 솔루션을 문서화해야 하는 IT 부서에는 적합하지 않을 수 있습니다

왓픽스 가격:

맞춤형 가격은 문의하세요

왓픽스 평가 및 리뷰:

G2 : 4.6/5 (290개 이상의 리뷰)

: 4.6/5 (290개 이상의 리뷰) 카테라: 4.6/5 (75개 이상의 리뷰)

6. SuperOps.ai

Via SuperOps.ai SuperOps.ai는 기존 PSA-RMM 에코시스템에 깔끔하게 통합되는 최신 IT 문서화 소프트웨어 옵션입니다. 깔끔한 인터페이스를 통해 스마트 액세스 제어 옵션으로 문서를 작성할 수 있으므로 모든 사람이 필요한 정보를 손쉽게 이용할 수 있습니다.

SuperOps.ai 주요 기능:

기존 PSA-RMM 제품과 통합되어 다른 애플리케이션을 관리할 필요 없이 강력한 문서화 도구를 제공합니다

뛰어난 SOC 2 보안 프레임워크 준수로 민감한 정보 보호

맞춤형 문서 구조를 통해 워크플로우, 팀 또는 프로세스에 따라 IT 문서를 구성할 수 있습니다

SuperOps.ai 한도:

일부 기능은 아직 개발 중이므로 사용자는 시스템에서 결함이 발생할 수 있습니다

SuperOps.ai 가격:

표준 PSA만 : 월 $59

: 월 $59 표준 RMM만 : 월 $79

: 월 $79 Pro : 월 $99

: 월 $99 슈퍼: 월 $129

SuperOps.ai 평가 및 리뷰:

G2: 4.6/5 (75개 이상의 리뷰)

7. 누클리노

Via 누클리노 누클리노는 클라우드 기반 협업 플랫폼으로 유용한 문서화 솔루션이기도 합니다. Teams는 문서를 만들고, 정리하고, 공유할 수 있습니다 프로젝트 협업 지식 베이스, IT 문서, wiki와 같은 프로젝트에서 협업하세요. 깔끔한 디자인으로 배우기 쉽고 빠르게 사용할 수 있습니다.

누클리노 최고의 기능:

뛰어난 실시간 협업 도구로 여러 팀원이 동시에 문서 작업을 할 수 있어 지식 공유에 좋습니다

버전 기록을 통해 공동 작업 활동을 포함한 변경 사항을 추적하고 누가 편집하거나 댓글을 달았는지 알 수 있습니다

인상적인 검색 옵션으로 지식창고 내에서 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다

누클리노 한도:

다른 문서화 소프트웨어 옵션에 비해 누클리노의 통합 옵션이 덜 강력합니다

누클리노 가격:

free : 무료

무료 표준 : 사용자당 월 $5

: 사용자당 월 $5 프리미엄: 사용자당 월 $10

누클리노 평가 및 리뷰:

G2 : 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰) 카테라: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

8. ClickHelp

Via ClickHelp ClickHelp는 기술 문서를 작성, 관리 및 정리하기 위해 만들어진 웹 기반 문서 도구입니다. 기존 정보를 가져올 수 있는 뛰어난 마이그레이션 도구를 포함하여 팀이 공동으로 문서를 작성할 수 있는 강력한 웹 기반 저작 플랫폼을 제공합니다.

ClickHelp 최고의 기능:

웹 기반 저자 플랫폼을 통해 실시간으로 협업하여 IT 문서를 작성하고 편집할 수 있습니다

단일 소스 게시 옵션으로 온라인 문서를 한 번 만든 다음 여러 프로젝트를 웹사이트, PDF 또는 온라인 도움말 시스템으로 게시할 수 있습니다

브랜딩 옵션을 통해 온라인 문서가 회사의 미적 감각과 일치하도록 보장합니다

ClickHelp 한도:

플랫폼 내에는 훌륭한 도구가 많이 있지만 모든 도구를 사용하는 방법을 이해하기 위한 가파른 학습 곡선도 있습니다

ClickHelp 가격:

스타터 : 월 $ 175

: 월 $ 175 성장 : 월 $ 285

: 월 $ 285 프로페셔널: 월 $580

ClickHelp 평가 및 리뷰:

G2 : 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰) 카테라: 4.7/5 (15개 이상의 리뷰)

9. Doxygen

Via Doxygen Doxygen은 전통적인 문서화 솔루션은 아니지만 훌륭한 소스 코드 문서화 도구입니다. 소프트웨어 개발 프로젝트에서 문서를 생성하는 것 외에도 IT 인프라의 다른 소프트웨어 관련 측면에서도 유용하게 사용할 수 있습니다.

Doxygen 주요 기능:

C++, Java 등 다양한 코딩 언어에 대한 문서를 자동으로 생성하여 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 문서에 유용합니다

상호 참조 기능을 사용하여 문서 내에 하이퍼링크를 생성하여 보다 포괄적인 리소스를 제공할 수 있습니다

개발자는 설명과 사용 예시를 문서에 주석으로 추가하여 API 문서를 보다 명확하게 만들 수 있습니다

산소 한도:

Doxygen은 소스 코드를 문서화하기 위한 도구이므로 다른 내부 문서화 요구 사항에는 적합하지 않을 수 있습니다

Doxygen 가격:

무료

Doxygen 평가 및 리뷰:

없음

10. GitHub와 지킬

Via GitHub GitHub를 문서화 시스템으로 생각하지 않을 수도 있지만, Jekyll과 함께 사용하면 훌륭한 IT 문서화 도구가 될 수 있습니다.

GitHub는 개발자가 주로 사용하는 웹 기반 플랫폼입니다 협업 소프트웨어 개발, 변경 사항 추적, 코드 저장. Jekyll은 템플릿과 마크다운 파일을 사용하여 텍스트를 웹사이트나 블로그로 변환할 수 있는 사이트 생성기입니다. 이 두 가지를 함께 사용하면 GitHub 내에서 작업하는 팀이 IT 문서를 위한 사용자 친화적인 웹사이트를 빠르게 만들 수 있습니다.

GitHub와 Jekyll의 주요 기능:

두 플랫폼 모두 기술 문서 작성에 사용할 수 있는 마크다운을 지원합니다

GitHub 페이지는 무료 호스팅 서비스를 제공하므로 추가 호스팅 비용을 지불하지 않고도 IT 문서를 게시할 수 있습니다

지킬은 프로세스의 대부분을 자동화하므로 몇 분 안에 마크다운 파일을 HTML로 변환할 수 있습니다

GitHub 및 Jekyll 한도:

사용자는 GitHub 활동을 사용 가능한 IT 문서로 변환하기 위해 상당한 기술적 노하우가 필요합니다

GitHub 및 Jekyll 요금제:

free : 무료

무료 Teams : 사용자당 월 $4

: 사용자당 월 $4 Enterprise: 사용자당 월 $21

GitHub 및 Jekyll 평가 및 리뷰:

G2 : 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.8/5 (5,800개 이상의 리뷰)

쉬운 방법으로 IT 문서 작성

올바른 IT 문서 소프트웨어를 선택하면 내부 및 외부 사용자가 IT 인프라를 작동시키는 데 필요한 중요한 정보를 확보하는 데 도움이 됩니다. 워크플로우에 맞는 IT 문서화 도구를 찾기 위해 다양한 옵션을 살펴볼 수 있습니다.

IT 문서화를 간소화하는 다용도 올인원 솔루션을 찾고 있다면 ClickUp을 사용해 보세요. ClickUp을 사용하면 문서 관리 솔루션을 프로젝트 관리 워크플로우에 원활하게 통합할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스를 통해 문서를 쉽게 만들고, 정리하고, 협업할 수 있습니다.

IT 운영을 강화하고 무료 ClickUp 계정에 가입해 템플릿, 스페이스, 다음을 살펴보세요 AI 도구 를 사용하면 문서화 작업이 한결 쉬워집니다.