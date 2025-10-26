2025년 최고의 직원 파일 관리 소프트웨어 10선

단 하나의 온보딩 문서를 찾기 위해 무작위 폴더, 잘못 명명된 파일, 미스터리한 스프레드시트를 뒤지는 일.

즐겁지 않죠? 게다가 중요한 직원 파일을 잃어버릴 위험이 있으며, 완전한 난장판에 빠질 수도 있습니다. 인사 담당자라면 이런 상황을 겪어본 적이 있을 것입니다.

혼자가 아닙니다! ClickUp 보고에 따르면, 직장인들은 일 관련 정보 검색에만 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈으로, 본연의 일을 처리하는 데 쓸 수 있었던 시간입니다.

이제 여러분의 업무를 더 쉽게 만들어 줄 HR 직원 파일 관리 소프트웨어로 업그레이드할 때입니다.

급성장하는 스타트업을 운영 중이든, 혼란 속에 질서를 잡으려는 중이든, 꼭 살펴볼 만한 10가지 직원 파일 관리 software tools를 소개합니다.

직원 파일 관리 소프트웨어 한눈에 보기

tool* 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp 중앙 집중식 문서 관리 및 작업 추적; 팀 크기: 스타트업, 중소기업, 기업 직원 프로필 문서, 연결 검색, 자동화, 접근 제어, 인사 관리 템플릿 Free Forever, 기업 맞춤형 설정 가능 Bamboo HR 직원용 셀프 서비스 옵션; 팀 크기: 중소기업(SMB) 휴가 추적, 신입사원 온보딩 tools, 전자 서명, 사전 구축된 인사 보고서 맞춤형 가격 책정 Rippling HR 워크플로우 자동화; 팀 크기: 중소기업, 대기업 통합된 인사, IT, 재무 관리, 자동화된 규정 준수, 급여 처리 및 기기 관리 맞춤형 가격 책정 Zoho People 모바일 친화적 문서 관리; 팀 크기: 중소기업, 기업 사례 관리, 맞춤형 워크플로우, 펄스 설문조사, 내장형 LMS 맞춤형 가격 책정 Gusto 급여 문서 관리; 팀 크기: 소규모 팀, 중소기업 급여세 등록, 신입사원 온보딩, 복리후생 동기화, 맞춤형 보고서 월 $49부터 시작하는 플랜 Namely 셀프 서비스 플랫폼이 필요한 직원 및 관리자; 팀 크기: 소규모 팀, 중소기업 복지 혜택 자가 등록, 맞춤형 뉴스 피드, 목표 추적 기능 플랜은 사용자당 월 $9부터 시작합니다 Paycor 헬스케어 및 제조 기업 팀 크기: 1000명 이상의 기업 AI 기반 채용, 근무 시간 최적화, 인건비 추적 맞춤형 가격 책정 ADP Workforce Now HR 아웃소싱; 팀 크기: 기업 문서 만료 알림, 맞춤형 보고서, 전자 서명, 접근 권한 설정 맞춤형 가격 책정 SAP SuccessFactors 직원 경력 성장 관리; 팀 크기: 기업 성장 포트폴리오, 자연어 쿼리, 자동화된 온보딩, 규정 준수 모니터링 $75. 60/월 사용자당 DocuWare 인사 데이터 규정 준수 유지; 팀 크기: 기업 보안의 디지털 서명, 감사 추적, 지능형 검색 필터, HIPAA/GDPR 준수 기능 제공 맞춤형 가격 책정

직원 파일 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

우연히 마주치는 모든 직원 문서 관리 시스템이 여러분에게 적합한 것은 아닙니다. 문서 관리의 부담을 HR 업무의 평온함으로 바꾸는 tool을 선택하기 위한 체크리스트를 소개합니다:

중앙 집중식 문서 저장소: *모든 계약서, ID, 정책 파일을 포함한 직원 관련 문서를 한곳에 체계적으로 보관하며, 손쉬운 관리를 위한 무료 HR 템플릿을 제공합니다

*상세한 필터 및 검색 옵션: 이름, 태그, 키워드 등 확장된 필터를 제공하여 팀이 HR 문서 관리 소프트웨어를 손쉽게 활용할 수 있도록 합니다

*자동화된 관리자 작업: 파일 명명 규칙, 버전 관리, 만료 알림 설정이 가능합니다. 이러한 직원 관리 소프트웨어를 통해 인사팀은 클릭 작업에 소요되는 시간을 줄이고, 실질적으로 중요한 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다

실시간 편집 업데이트: 누가, 무엇을, 언제 편집했는지 명확한 버전 기록으로 보여줍니다. 더 이상 미스터리한 변경 사항이나 '누가 이걸 삭제했어?!' 같은 순간은 없습니다

기존 tools와의 원활한 연동: *기존 인사 시스템, 급여 소프트웨어, 화상 회의 tools 및 클라우드 스토리지와 동기화됩니다

기업급 보안*: 엔드투엔드 암호화, 접근 제어, 비즈니스용 안전한 파일 공유 및 백업을 제공하여 파일을 보호합니다. HR이 처리해야 할 규정 준수 관련 긴급 상황이 줄어듭니다

모바일 앱: 이동 중에도 문서를 보기 또는 업로드할 수 있는 모바일 앱을 제공합니다. 하이브리드 팀과 갑작스러운 "지금 당장 필요해" 순간에 완벽합니다

👀 알고 계셨나요? Nitro 설문조사에 따르면 지식 근로자의 단 3%만이 회사의 문서 처리 과정에 만족한다고 합니다. 즉, 대다수 조직의 문서 워크플로우가 제대로 작동하지 않는다는 의미입니다.

최고의 직원 파일 관리 소프트웨어 10선

이상적인 HR 문서 관리 소프트웨어의 모습을 알게 되셨으니, 이제 상위 10개 옵션을 소개합니다.

1. ClickUp (중앙 집중식 문서 관리 및 작업 추적에 최적)

HR 팀을 위한 ClickUp 프로젝트 관리로 직원 성과, 참여도 및 성장을 모니터링하세요

*clickUp 은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 직원 파일 관리를 위한 완벽한 원스톱 솔루션입니다.

일 계약서, 신입사원 온보딩 문서, 성과평가서 등 모든 문서를 한곳에서 체계적으로 정리하고 쉽게 찾을 수 있습니다. 종이 문서로 인한 불쾌한 상처나 분실의 혼란 없이, 마치 디지털 서류 캐비닛을 사용하는 것과 같습니다.

ClickUp Brain 및 Brain MAX

ClickUp의 Brain MAX로 모든 직원 파일 관리 요구사항을 하나의 강력한 AI 기반 ClickUp 작업 공간에 통합하세요. 방법은 다음과 같습니다:

스마트 검색: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 위치해보세요

Talk to Text 기능을 사용해 어디서나 손을 사용하지 않고 음성으로 일을 요청하고, 지시하고, 명령어 사용하세요

ChatGPT, Claude, Gemini 와 같은 프리미엄 외부 AI 모델을 단일 컨텍스트 기반의 기업용 솔루션으로 활용하세요

자동화된 정리: 파일의 콘텐츠와 사용 패턴을 기반으로 폴더, 태그 또는 카테고리를 제안하여 모든 것을 깔끔하게 정리해 줍니다

또한 ClickUp Brain에게 작업 공간에서 파일과 문서를 가져오도록 요청하거나, 더 나은 방법은 함께 생성하도록 지시하여 몇 초 만에 처리되는 모습을 지켜보세요.

Brain은 HR 담당자가 간단한 프롬프트만으로 직무 설명서, 정책 문서, 직원 커뮤니케이션 자료를 신속하게 생성할 수 있도록 지원합니다. 콘텐츠가 명확하고 일관되며 대상에 맞게 조정되도록 보장하여 초안 작성 및 편집에 소요되는 귀중한 시간을 절약해 줍니다.

Brain을 통해 인사 담당자는 콘텐츠 생성이라는 무거운 작업을 /AI가 처리하는 동안 사람과 전략에 더 집중할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 커뮤니케이션 자동화, 일상 작업 관리, 모든 파일 즉시 검색

ClickUp 채팅 및 폴더

그뿐만이 아닙니다! 저희의 편리한 직원 파일 관리 시스템은 ClickUp 채팅 기능도 제공하여, 귀하와 팀원들이 중요한 인사 정책, 직원 성과 평가, 그리고 그 외 모든 사항을 자유롭게 논의할 수 있습니다.

직원 프로필 및 기타 직원 정보 초안을 준비하셨다면, ClickUp 프로젝트 계층으로 모든 것을 깔끔하게 정리하세요.

ClickUp 프로젝트 계층으로 투명한 지휘 체계를 구축하세요

먼저 인사팀을 위한 공간을 만드세요. 이 공간 안에서 마케팅, 엔지니어링, 고객 지원 등 각 부서별로 ClickUp 폴더를 설정할 수 있습니다. 각 직원 폴더 내에는 중첩 페이지나 하위 섹션과 같은 관련 문서를 추가하세요:

신규 직원 온보딩

성과 평가

인증서

퇴사 기록

각 하위 폴더에 체크리스트를 추가할 수도 있습니다. 팀 규모가 커지면 폴더와 하위 폴더 수가 자연스럽게 증가합니다. 그럼에도 문서 찾기가 보물찾기처럼 느껴져서는 안 되며, 저희 직원 문서 관리 소프트웨어는 이 문제도 해결해 드립니다.

ClickUp 기업 검색

ClickUp Enterprise 검색을 사용하면 통합된 기술 스택 내에서 몇 번의 클릭만으로 모든 파일, 문서 또는 작업을 찾을 수 있습니다.

ClickUp 연결 검색으로 원하는 직원 파일을 손쉽게 검색하세요

직원 계약서를 찾고 계신가요? 아니면 특정 직원 평가서를 찾아야 하나요? 키워드, 소유자 또는 기타 관련 속성으로 검색하기만 하면, 짠! 원하는 문서가 바로 나타납니다.

기존 HR tools를 ClickUp과 통합하기만 하면, 연결된 검색 기능이 원하는 모든 정보를 즉시 찾아줍니다. 이제 끝없는 폴더를 뒤지며 중요한 정보를 놓치지 않기를 바라는 일은 완료됨.

이 모든 플랜에도 불구하고, 단 한 번의 인사 작업 누락이 모든 노력을 무너뜨릴 수 있습니다. 하지만 인사 팀을 위한 ClickUp 프로젝트 관리로 모든 작업을 추적하세요.

HR 팀을 위한 ClickUp 프로젝트 관리로 인사 작업을 효율적으로 관리하세요

온보딩 플랜 및 기타 HR 전략을 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다. 각 작업을 적절한 팀 회원에게 할당하고, 마감일을 설정하며, 한 곳에서 진행을 추적할 수 있습니다.

ClickUp Ambient Agents

그뿐만이 아닙니다. ClickUp 에이전트를 활용해 특정 트리거에 반응하고 지정된 위치에서 작업을 수행하세요.

맞춤형 자동화 에이전트가 복잡한 업무를 처리해 드립니다—규칙만 설정하면 전문적으로 인사 관련 쿼리를 처리하는 모습을 지켜보세요

사용 사례: 예시, 인사팀 채널에 문서와 파일을 요청하는 신규 인사 담당자들이 쏟아지고 있습니다. 인사 파트너 리더는 AI를 활용해 일부 파일을 찾아내 팀의 시간을 무료로 확보하고자 합니다 채널 내에서 맞춤형 자동 응답 에이전트를 생성하고, 접근 가능한 지식베이스의 파일을 공유하도록 지시합니다. 사용자의 메시지에 명확하고 직접적인 예시가 포함된 경우에만 자동 응답 에이전트가 응답하도록 설정합니다. 심지어 자동 응답 에이전트에게 질문 예시까지 제공합니다.

ClickUp 문서

ClickUp 문서를 사용하면 모든 직원 기록을 생성, 저장, 정리하고 관련 세부 정보를 기록할 수 있습니다. 팀과 함께 직원 계약서, 인사 정책, 양식, 온보딩 단계를 손쉽게 작성하세요.

ClickUp Docs에서 개별 직원 프로필 및 인사 플랜을 생성하고 관리하세요

ClickUp의 '댓글 할당' 기능을 통해 이해관계자들이 동시에 문서를 편집하고 특정 팀 회원에게 댓글을 남길 수 있다는 점을 기억하세요.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

신규 사용자는 처음에 확장된 인사 관리 기능이 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

스노빌 크리머리 LLC의 사무실 인사 관리자 앤 토머스는 이렇게 말합니다:

ClickUp을 통해 회사 내 모든 부서 간 커뮤니케이션을 한곳에 통합 게시할 수 있습니다. 이를 통해 알림 수신과 회사 일정, 경로, 배송 관리가 쉽고 편리해집니다.

💡 프로 팁: ClickUp 관계 기능을 활용해 작업, 문서, 심지어 전체 목록까지 연결하세요! 예시: 직원의 온보딩 작업을 성과 평가, 인사 체크리스트, 교육 문서와 연결하면 모든 내용이 맥락적으로 연결되어 탭을 전환하지 않고도 쉽게 탐색할 수 있습니다!

2. Bamboo HR (직원용 최고의 셀프 서비스 옵션)

via Bamboo HR

직원 정보, 신입사원 교육 단계, 휴가 신청을 추적하는 일이 전담 직원이 필요할 정도로 복잡할 필요는 없습니다. BambooHR과 같은 직원 데이터 관리 솔루션이 여러분의 정신 건강을 지켜드립니다.

입사부터 휴가 관리, 성과 평가까지 모든 인사 운영 업무를 한곳에서 체계적으로 관리하고 원활하게 운영할 수 있습니다. 또한 사전 구축된 인사 보고서를 통해 직원 기록 추적이 쉬워져 인사 프로세스 개선에 도움이 됩니다.

Bamboo HR 주요 기능

한 곳에서 직원 기록, 복리후생, 휴가, 경력 이력을 추적하세요

내장된 온보딩 tools를 활용하여 신입 사원이 모든 단계를 손쉽게 안내받도록 하세요

달력 연동으로 휴가 신청 및 승인을 자동화하세요

전자 서명을 활성화하여 프린터와 종이 작업 없이 문서 작업을 효율화하세요

Bamboo HR의 한도

대규모 팀의 경우 HR 문서 관리 소프트웨어 비용이 상당히 비쌀 수 있습니다

Bamboo HR 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Bamboo HR 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5점 (2,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5점 (3,000개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 일 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈이죠. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 필요한 문서, 대화, 작업 세부사항을 몇 초 만에 찾아 즉시 통찰력과 해답을 제공합니다. 더 이상 검색하지 말고 바로 일하세요. 💫 실제 결과: QubicaAMF 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 주당 5시간 이상을 절약했습니다—이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 이룰 수 있을지 상상해 보세요!

3. Rippling (인사 워크플로우 자동화에 최적)

via Rippling

Rippling은 인사, IT, 재무 운영을 하나의 통합 시스템으로 결합하는 인력 관리 플랫폼입니다. 직원 데이터 정리를 넘어, 이 문서 자동화 소프트웨어는 인사 규정 준수 작업, 청구 가능 시간 추적, 급여 처리, 온보딩 단계를 자동화하여 팀의 전략 수립에 집중할 수 있도록 합니다.

Rippling 최고의 기능

제목부터 문제된 장비에 이르기까지 모든 직원 데이터를 하나의 동적 프로필에 보관하세요. 연결된 모든 시스템에서 자동으로 업데이트됩니다

원격으로 회사 기기를 할당, 관리하고 심지어 초기화하여 직원 정보 및 기타 내부 데이터를 보안을 유지하세요

계약 갱신 알림 발송부터 성과 평가를 담당 관리자에게 전달하는 워크플로우까지 모든 업무 워크플로스를 자동화하세요.

해외 직원 및 계약직에게 현지 통화로 급여를 지급하세요. 규정 준수는 당사가 책임집니다

리플링의 한도점

기능에 대한 맞춤형 설정 옵션이 부족합니다

일부 사용자는 워크플로우 및 통합 설정의 복잡성과 타사 급여 시스템 연동 기능의 한도를 보고 있습니다.

Rippling 가격 정책

맞춤형 가격 책정

리플링 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5점 (7600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5점 (3800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rippling에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Rippling의 가장 큰 장점은 급여, 복리후생, 신입사원 온보딩, 기기 관리 등 여러 시스템을 한데 통합한다는 점입니다. 원활한 연동으로 시간을 크게 절약하고 수동 오류를 줄여 팀 규모 확대에 획기적인 변화를 가져옵니다. 마치 실제 사용자를 염두에 두고 플랫폼을 구축한 듯한 느낌입니다.

🧠 재미있는 사실: 유연근무제 개념은 독일 항공우주 기업 메서슈미트-뵈르코우-블롬(Messerschmitt-Bölkow-Blohm)이 최초로 도입했습니다. 그들은 '글라이트차이트(Gleitzeit)' 즉, 슬라이딩 타임을 도입하여 직원들이 유연한 시간에 출근 및 퇴근할 수 있는 자유를 부여했습니다.

4. Zoho People (모바일 친화적인 직원 문서 관리 및 운영에 최적)

via Zoho People

모바일 앱을 통한 직원 문서 관리의 중요성을 강조한 바 있습니다. Zoho People은 이를 위한 이상적인 플랫폼입니다.

이 HR 시스템은 역동적인 요구사항에 맞춰 고도로 맞춤 설정 가능합니다. 클라우드 기반이므로 중요한 직원 데이터를 영원히 잃어버릴 걱정은 이제 그만하세요.

자동화된 채용 및 온보딩 워크플로우에도 활용 가능합니다. 또한 Zoho People은 직원들이 티켓을 생성하고 문제를 해결할 수 있는 HR 헬프데스크를 제공합니다.

Zoho People 주요 기능

서비스 수준 계약(SLA) 및 에스컬레이션 규칙을 적용하여 직원 쿼리를 처리하는 사례 관리 모듈을 활용하세요

사용자 정의 가능한 인사 워크플로우를 생성 및 배포하고 디렉토리 템플릿을 활용하여 직원 데이터를 손쉽게 관리하세요

펄스 설문조사를 구축하여 직원 피드백을 수집하고 시간 경과에 따른 참여도 추세를 추적하세요

내장형 LMS로 교육 진행 상황을 모니터링하여 팀의 지속적인 학습과 성장을 보장하세요

Zoho People의 한도

출퇴근 기능 기능은 종종 오류가 발생합니다

일부 사용자들은 UI/UX가 미흡하거나 다른 HR 소프트웨어만큼 사용자 친화적이지 않다고 평가했습니다

Zoho People 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Zoho People 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5점 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5점 (270개 이상의 리뷰)

5. Gusto (중소기업 급여 관리에 최적)

via Gusto

급여 처리, 서류 작업, 당황스러움은 잊으세요. Gusto가 이 세 가지를 모두 건너뛰게 도와줍니다. 이 HR 플랫폼은 급여, 신입사원 온보딩, 복리후생, 팀 관리를 하나의 사용자 친화적인 스페이스에서 통합합니다.

미국 각 주에서 일하는 원격 팀이 있나요? Gusto에서 50개 주 모두의 급여세 등록을 간편하게 처리하여 효율적인 급여 관리를 실현하세요. 또한 인기 있는 성과 관리 소프트웨어와 연동되어 직원 성과와 참여도를 한 곳에서 추적하고 측정할 수 있습니다.

Gusto 최고의 기능

디지털 채용 제안서, 전자 서명, 사전 구축된 체크리스트로 신입 사원 온보딩을 진행하세요

급여, 복리후생, 시간 추적을 동기화하여 모든 것이 자동으로 처리되도록 하세요

인원 플랜 수립, 보상 분석 등을 위한 맞춤형 보고서 생성

직원들에게 셀프 서비스 포털을 제공하여 언제든지 자신의 프로필, 급여 명세서, 복리후생, 세금 관련 서류를 보기 위해 사용할 수 있도록 하세요

Gusto의 한도

초보자라면 모든 기능을 익히는 데 시간이 좀 걸릴 것입니다

한도의 확장성 및 보고 기능

Gusto 가격 정책

심플: 월 49달러 + 인원당 월 6달러

추가 혜택: 월 $80 + 사용자당 월 $12

프리미엄: 월 180달러 + 사용자당 월 22달러

Gusto 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5점 (2300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5점 (4000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Gusto에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말

저는 몇 년째 Gusto를 사용해 왔습니다. 사용법이 매우 쉽고 설정도 간편하며, 매월 제가 별도로 할 일 없이도 원활하게 운영됩니다. 또한 세금 변경 사항과 규정을 항상 최신 상태로 유지해 준다는 점이 마음에 듭니다. 업데이트를 알려주고 제가 해야 할 일을 안내해 주며, 원할 경우 대신 처리해 줍니다.

6. Namely (직원 및 관리자 셀프서비스 플랫폼 구축에 최적)

namely 제공

Namely는 직원과 관리자를 위한 셀프 서비스 포털을 제공하여 급여 명세서부터 복리후생, 휴가 신청까지 모든 정보를 한곳에 모아 줍니다. 덕분에 여러 플랫폼을 넘나들며 정보를 찾아 헤매지 않아도 됩니다. 정말 중요하니까요.

하버드 비즈니스 리뷰에 따르면, 직원들의 27% 가 정보 과부하로 인해 따라잡으려 시도조차 하지 않을 정도라고 답했습니다.

이 직원 데이터베이스 소프트웨어는 복잡한 업무를 간소화하여 팀이 정보를 공유할 수 있는 깔끔하고 중앙 집중화된 공간을 제공합니다. 이를 통해 주 및 연방 W-4 양식을 배포하고 서명을 받아 세금 규정 준수 및 신고 절차를 효율화할 수 있습니다.

또한 Slack 채널에 통합된 뉴스피드를 통해 중요한 공지사항을 공유하고, 성과 축하, 일 기념일, 생일 등을 기념할 수 있습니다.

Namely 최고의 기능

직원들이 인사부에 양식을 제출하지 않고도 프로필 및 세금 정보 등을 직접 업데이트할 수 있도록 프로필 관리 tools를 제공하세요

개방 등록 기간 또는 생애 주요 이벤트 발생 시 복리후생 자동 가입을 지원하여 절차를 더욱 원활하고 투명하게 만드세요

맞춤형 뉴스 피드를 활용해 업데이트와 공지사항을 한곳에 공유하세요. 누구나 쉽게 찾을 수 있는 공간입니다

내장된 평가 템플릿과 피드백 tools를 통해 목표와 성과를 추적하세요. 직원과 관리자가 독립적으로 활용할 수 있습니다

Namely의 한도점

고객 지원 서비스가 느립니다

일부 사용자들은 소프트웨어 인터페이스 관련 문제를 보고했는데, 정보 업데이트 어려움, 오류 발생, 급여 명세서 같은 특정 기능 접근 문제 등이 포함됩니다

Namely 가격 정책

Namely Now: 사용자당 월 $9부터 시작

Namely Plus, Plus People, Complete: 맞춤형 가격

Namely 평가 및 리뷰

G2: 3.9/5점 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5점 (400개 이상의 리뷰)

👀 알고 계셨나요? 직원 한 명이 연간 10,000장의 종이를 사용하며, 이는 약 80달러의 비용이 듭니다. 전체 직원을 기준으로 계산해보면, 문서 관리 시스템으로 전환하는 것이 가장 현명한 선택이 아닐까요?

7. Paycor (의료 및 제조 기업에 최적)

via Paycor

페이코어(Paycor)는 의료, 제조, 서비스 산업을 위한 통합 직원 문서 관리 시스템을 제공합니다. 문서 관리 시스템 외에도 방대한 인재 풀에서 적합한 후보자를 발굴할 수 있는 AI 기반 채용 tool을 제공합니다.

아웃리치 캠페인을 자동화하고, 후보자 평가표를 확인하며, 온보딩 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 이 tool은 청구 가능한 시간 추적과 업무 스케줄링도 간편하게 처리하여 모든 직원이 공정한 업무량과 시의적절한 결제를 받을 수 있도록 합니다.

Paycor 최고의 기능

적합한 인재를 발굴하고 채용하며, 모든 정보를 플랫폼 내에서 체계적으로 관리하세요

AI 기반 tools로 직원 시간 추적을 기록하고 추적하세요

실시간 교대 근무 변경 기능을 통해 비즈니스 요구사항과 직원 가용성을 고려하여 직원 근무 스케줄을 최적화하세요.

초과근무 예산 경보를 통한 실시간 인건비 추적과 인건비 관리를 통해 비용을 효과적으로 관리하세요.

Paycor의 한도

복잡한 인사 운영에 활용도가 한도가 될 수 있는 고급 기능 및 기능 부족

사용자들은 고객 지원이 반응이 느리다고 말합니다

페이코어 가격 정책

맞춤형 가격 책정

페이코어(Paycor) 평가 및 리뷰

G2: 3.9/5점 (1000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5점 (2900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Paycor에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

제 경험은 긍정적이었습니다. Paycor와 10년간 일해 왔으며 그들이 테이블에 제공하는 모든 것에 만족했습니다.

📖 함께 읽기: 생산적인 작업 공간을 위한 디지털 정리 가이드

8. ADP Workforce Now (HR 아웃소싱에 최적)

aDP Workforce Now 제공

소규모 인사 팀이 직원 온보딩 및 관리 작업에 어려움을 겪고 계신가요? ADP Workforce Now를 활용하세요. 이 문서 관리 소프트웨어는 모든 직원 정보를 체계적으로 정리해 주며, 인사 업무 적체를 해결하는 데 도움을 줄 전문 인사 전문가들을 제공합니다.

직원 수가 1000명 이상이라면, ADP Workforce Now는 기업 맞춤형 통합 HCM 및 급여 솔루션을 제공합니다.

ADP Workforce Now 주요 기능

문서에 유효 기간을 설정하고 자동 알림을 받아 규정 준수 및 시기적절한 업데이트를 보장하세요

맞춤형 보고 및 감사 추적을 생성하여 문서 접근 및 수정 내역을 추적하고 투명성을 보장하세요

보안의 통합 전자 서명으로 문서 서명 프로세스를 간소화하여 워크플로우를 가속화하세요

사용자 역할에 기반한 접근 권한을 제어하고 보안하여, 민감한 직원 데이터가 승인된 담당자만 접근할 수 있도록 보장합니다

ADP Workforce Now의 한도

보고 기능은 상당히 복잡합니다

타사 tools와의 연동도 불안정할 수 있습니다

ADP Workforce Now 가격 정책

맞춤형 가격 책정

ADP Workforce Now 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5점 (3500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5점 (7000개 이상의 리뷰)

🎥 시청하기: 문서 작업에 AI 활용하는 방법:

9. SAP SuccessFactors (직원 경력 성장 관리에 최적)

via SAP SuccessFactors

63%의 직원 이 불충분하거나 질 낮은 피드백 때문에 직장을 떠납니다. 왜일까요? 자신의 진행 상황을 알 수 없게 하고 실행 가능한 개선을 막기 때문입니다.

SAP SuccessFactors로 이를 방지하세요. 성장 포트폴리오 기능을 갖춘 HR 문서 관리 소프트웨어입니다. 직원 정보를 안전하게 체계적으로 관리할 뿐만 아니라, 직원들이 자신의 성과를 분석하고 안내된 제안을 실행할 수 있도록 지원합니다.

SAP SuccessFactors 주요 기능

자연어 쿼리를 통해 직원 프로필 정보 및 인사 정책 문서를 검색하세요

직원들이 대화형 인터페이스를 통해 휴가 신청을 제출하고 인사 정책 정보를 조회할 수 있도록 하여 직원 경험을 향상시키세요

신규 입사자에게 자동화된 맞춤형 온보딩 작업과 체크리스트를 제공하여 회사 문화로의 원활한 적응을 보장하세요

잠재적 규정 준수 문제를 실시간으로 모니터링하고 표시하세요

SAP SuccessFactors의 한도

이 HR 문서 관리 소프트웨어는 다른 대안들보다 로딩 시간이 더 오래 걸립니다

SAP SuccessFactors 가격 정책

SAP SuccessFactors Employee Central (핵심 HR): 사용자당 월 $75.60

SAP SuccessFactors 평가 및 리뷰

G2: 3.9/5점 (670개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5점 (280개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SAP SuccessFactors에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

SAP SuccessFactors의 가장 큰 장점은 모든 HR 작업을 하나의 사용하기 쉬운 시스템으로 통합한다는 점입니다. 크기에 상관없이 모든 비즈니스에 적합하며, 강력한 보고서로 직원 데이터를 체계적으로 분석할 수 있고, 다양한 국가와 언어로 원활하게 일합니다. 면접 일정 관리, 채용 제안서 발행, 온보딩 관리 등 다양한 기능을 제공합니다. 모든 것을 아우르는 단일 tool입니다.

SAP SuccessFactors의 가장 큰 장점은 모든 HR 작업을 하나의 사용하기 쉬운 시스템으로 통합한다는 점입니다. 크기에 상관없이 모든 비즈니스에 적합하며, 강력한 보고로 직원 데이터를 체계적으로 분석할 수 있고, 다양한 국가와 언어로 원활하게 일합니다. 면접 일정 관리, 채용 제안서 발행, 온보딩 관리 등 다양한 기능을 제공합니다. 모든 것을 아우르는 단일 tool입니다.

🧠 재미있는 사실: 웨스팅하우스 일렉트릭 앤드 매뉴팩처링 컴퍼니는 직원들에게 올바른 안전 절차와 일 기술을 가르치는 최초의 기업 교육 영화를 제작했습니다. 파워포인트가 존재하기 전부터 직원들에게 안전한 일 방법을 보여주는 것의 중요성을 알고 있었던 것 같네요!

10. DocuWare (인사 데이터 규정 준수 유지에 최적)

docuWare 제공

특히 글로벌 팀을 운영할 때 인사 규정 준수를 관리하는 것은 매우 어려운 과제입니다. 한 번의 실수만으로도 복잡한 법적 문제에 휘말릴 수 있습니다.

기업 보안 및 규정 준수 경고 기능을 갖춘 DocuWare는 직원 정보를 안전하게 수집하고 저장하는 데 이상적인 솔루션입니다. 중앙 집중식 시스템에서 모든 파일 유형을 안전하게 보관하여 인사 관리 업무가 HIPAA, GDPR 및 기타 규정을 준수하도록 지원합니다.

초정밀 사용자 권한, 견고한 워크플로우, 변조 불가능한 입력 항목으로 데이터 손실, 혼동, 의심스러운 편집으로부터 안전하게 보호받으세요.

DocuWare의 주요 기능

문서의 보안을 갖춘 디지털 서명을 지원하여 워크플로우를 간소화하고 종이 문서를 줄입니다

문서 편집 내역을 모니터링하고 접근 권한을 통제하기 위한 맞춤형 보고 및 감사 추적 생성

어떤 급여 플랫폼에서든 급여 명세서를 생성하고 자동으로 직원의 디지털 인사 파일에 저장하세요

이름, 부서, 문서 유형 또는 상태와 같은 지능형 검색 필터를 사용하여 직원 정보를 신속하게 위치하세요

DocuWare의 한도

DocuWare 시스템 자체에는 파일 크기 한도가 없지만, 매우 큰 문서의 경우 업로드 속도가 영향을 미칠 수 있습니다

DocuWare 가격 정책

맞춤형 가격 책정

DocuWare 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5점 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5점 (100개 이상의 리뷰)

ClickUp으로 직원 문서 관리를 간소화하고 보안을 유지하세요

보안의 저장소와 강력한 검색 기능부터 자동화된 워크플로우와 모바일 접근성까지, 소개된 tools들은 인사 프로세스에 체계적인 조직력을 부여합니다. 소규모 스타트업 운영이든 급성장 중인 기업 확장 중이든, 모든 유형의 팀에 적합한 솔루션이 여기 있습니다.

모든 기능을 하나의 플랫폼에서 원하시나요? ClickUp을 선택하세요. 디지털 서류 캐비닛이자 문서 hub로 활용하세요. 실시간 업데이트로 인사 작업을 절대 놓치지 마세요.

또한 연결된 검색 기능으로 직원 문서를 찾는 데 어려움을 겪지 않도록 보장합니다.

그럼, 무엇을 망설이고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하여 직원 문서 관리를 번거로운 일이 아닌 자동화된 프로세스로 전환하세요 .