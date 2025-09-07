현실 세계의 B2B 마케팅 예시: 비즈니스 성장을 위한 영감을 주는 전략들

B2B 마케팅은 건조하고 예측 가능하며, 솔직히 말해… 다소 지루하다는 평을 받아왔습니다. 하지만 진실은? 최고의 B2B 마케터들은 B2C 마케팅 못지않게 대담하고 창의적인 일을 완료하고 있습니다.

매끄러운 웹사이트와 악수만으로 거래가 성사되던 시대는 지났습니다. 오늘날 비즈니스 대상 판매는 복잡한 구매 위원회를 이해하고, 고객 여정과 문제점을 파악하기 위한 상세한 사용 사례를 작성하며, 디지털 채널을 활용해 수많은 정보 속에서 주목받아야 합니다. 📣

이 블로그 글에서는 비즈니스가 이러한 과제를 극복하고 성장을 주도하는 방식을 보여주는 매력적인 B2B 마케팅 예시를 심층적으로 살펴보겠습니다. 📊

B2B 마케팅 이해하기

b2B 마케팅(비즈니스 간 마케팅)은 한 비즈니스가 다른 비즈니스를 대상으로 제품이나 서비스를 프로모션하는 것을 의미합니다. *

개인 소비자를 목표로 하는 B2C(비즈니스-투-컨슈머) 마케팅과 달리, B2B 마케팅은 관계 구축과 조직적 문제 해결에 중점을 둡니다. 이는 더 긴 영업 주기, 다수의 의사 결정자, 그리고 고값 트랜잭션을 수반합니다.

화려한 광고나 충동적인 구매 대신, B2B 마케팅은 전문적인 연결, 맞춤형 솔루션, 전략적 조화를 최우선으로 합니다.

SaaS 플랫폼, 컨설팅 서비스, 또는 공급망 파트너십 등 비즈니스 운영 효율성을 높이는 예시를 포함합니다.

🔍 알고 계셨나요? B2B 기업들은 평균적으로 총 예산의 8.7%를 마케팅에 할당하며, 이는 비즈니스 성장과 고객 참여를 주도하는 데 있어 마케팅의 중요성을 부각시킵니다.

B2B 마케팅 유형

B2B 마케팅 전략은 목표, 산업, 타깃 고객에 따라 달라집니다. 가장 효과적인 접근법 몇 가지를 소개합니다:

*콘텐츠 마케팅: 블로그, 백서, 비디오 공유를 통해 잠재 클라이언트를 교육하고 의사 결정 과정 전반에 걸쳐 육성합니다. 이는 귀사를 업계의 선도적 사고 리더로 위치시키고 신뢰를 구축합니다

추천 마케팅: *추천을 장려하면 파급 효과가 발생합니다. 잠재 맞춤형 고객은 신뢰할 수 있는 출처의 추천을 더 신뢰할 가능성이 높기 때문입니다

이벤트 마케팅:* 무역 박람회 참가, 웨비나 개최 또는 컨퍼런스 참석은 잠재 클라이언트와 직접 소통할 수 있는 기회를 제공합니다

인플루언서 마케팅: 신뢰받는 업계 전문가와의 협업은 신뢰도를 높이고 특정 시장 내 영향력을 확대합니다. 그들의 추천은 브랜드에 저자를 부여하고 적합한 고객층을 유치할 수 있습니다

*계정 기반 마케팅(ABM): 고값 계정을 위한 맞춤형 마케팅 노력은 목표 클라이언트의 특정 과제와 목표를 해결하여 더 강력한 관계를 구축하고 더 높은 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다

*이메일 마케팅: 맞춤형 메시지, 뉴스레터, 캠페인을 통해 잠재 고객 및 클라이언트와 소통하는 것은 장기적인 관계를 구축하는 비용 효율적인 방법입니다

*소셜 미디어 마케팅: LinkedIn 및 Twitter와 같은 플랫폼을 통해 전문가들과 연결하고, 사고 리더십 콘텐츠를 공유하며, 온라인 입지를 구축하는 것이 비즈니스 성장에 도움이 됩니다

*검색 엔진 최적화(SEO): 콘텐츠와 웹사이트를 최적화하여 검색 엔진 순위를 높이면 잠재 클라이언트가 적극적으로 솔루션을 찾을 때 귀사의 비즈니스가 노출됩니다

클릭당 지불(PPC) 광고:* 검색 엔진과 소셜 미디어 채널에 유료 광고를 게재하면 특정 산업이나 의사 결정권자를 목표로 삼아 측정 가능한 투자 수익률(ROI)과 함께 신속한 결과를 얻을 수 있습니다

🤖⚡ 캠페인 플랜부터 보고까지, AI가 마케터의 일 방식을 바꾸고 있습니다. 위 비디오는 B2B Teams가 적은 자원으로 더 많은 성과를 내도록 AI가 어떻게 도움을 주는지 보여줍니다.

🔍 알고 계셨나요? B2B 비즈니스의 약 35%가 마케팅 활동을 사내에서 직접 처리하며, 통제권을 유지하고 내부 전문성을 활용하는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다.

8가지 영감을 주는 B2B 마케팅 예시

각각의 성공 요인과 함께 주목할 만한 8가지 B2B 마케팅 캠페인을 자세히 살펴보겠습니다. 👀

clickUp의 업종별 맞춤형 리소스*

ClickUp 방대한 블로그 저장소 이용하기

딱딱한 B2B 광고의 고정관념은 잊으세요. ClickUp은 제작자 중심 접근법을 채택해 B2C 전략의 장점—짧은 틱톡 및 Instagram 비디오, 밈 기반 스토리텔링, 공유하기 쉬운 '일 고충' 스킷—을 차용해 대부분의 SaaS 기업이 접근하기 어려운 피드와 대화 속으로 진입했습니다.

이 캠페인들은 단순히 재미를 주는 데 그치지 않았습니다. 고객이 실제로 시간을 보내는 공간에서 회의를 통해 브랜드 인지도를 구축하고 영업 파이프라인을 확장했습니다. 특히 눈에 띄었던 점은 ClickUp이 바이럴 소셜 전략과 강력한 제품 스토리를 결합한 방식이었습니다: 모든 비디오는 일 혼란을 해소하겠다는 플랫폼의 핵심 약속으로 자연스럽게 연결되었습니다.

그리고 가장 놀라운 점은? 팀이 ClickUp 자체를 활용해 전체 콘텐츠 엔진을 운영했다는 사실입니다. 스크립트는 Docs에, 콘텐츠 캘린더는 ClickUp 달력에, 의존성은 Tasks에서 추적되었으며, 성과는 대시보드에서 측정되었습니다. ClickUp Brain을 통해 마케터들은 캡션을 작성하고, 헤드라인 변형을 테스트하며, 심지어 해시태그까지 작업 흐름 내에서 직접 생성합니다. 이러한 기능들은 AI 글쓰기 tool이 마케팅 워크플로우에 통합되는 방식의 광범위한 변화를 반영하며, Teams가 메시지 일관성을 유지하면서 콘텐츠 생성 속도를 높일 수 있게 합니다.

이 메타 접근법—제품 내부에서 마케팅을 실행하는 방식—은 진정성과 놀라운 효율성을 동시에 실현했습니다.

📌 키 요소:

TikTok과 Instagram의 제작자 스타일 캠페인이 B2B 마케팅에 인간적인 면모를 더하다

공감 가는 내 일 고충에 집중한 결과, 바이럴과 공유가 가능한 스킷으로 탄생했습니다

ClickUp(문서, 대시보드, 자동화, Brain AI)로 완전히 구동되는 비하인드 워크플로우

🧐 성공 요인: ClickUp은 공감 가는 유머와 제작자 스타일 스토리텔링을 활용해 B2B 마케팅을 몰아보기(bingeable) 콘텐츠로 만들었습니다. 기능을 직접 홍보하기보다, 보기수와 공유를 끌어모으는 보편적인 직장 내 순간들을 활용하면서 동시에 생산성 혼란(ClickUp이 해결하는 바로 그 문제)과 자연스럽게 연결했습니다.

말은 하지만 아무것도 말하지 않는다 #프로젝트매니저 #기업 #기업생활 #9to5 #매니저 #경영 #리더십

프로젝트 관리의 혼란을 그린 이 짧은 연극은 30초의 웃음이 수백만 노출을 이끌어내고, 백서로는 절대 불가능한 대화를 시작할 수 있음을 보여줍니다.

인사팀 회의에서 본 장면, 절대 잊을 수 없어 #기업유머 #사무실유머

사무실 문화를 패러디한 이 비디오는 B2B도 B2C와 동일한 소셜 스페이스에서 활동할 수 있으며, 즉시 공유 가능한 유머로 승부할 수 있음을 증명합니다.

🎯 핵심 포인트: 소비자 마케팅 전략에서 얻은 창의성을 B2B 마케팅에 접목하세요. 재미있는 콘텐츠와 명확한 제품 스토리를 결합하고, 홍보하는 제품과 동일한 tools를 활용해 캠페인을 운영함으로써 스토리에 생동감을 불어넣으세요.

📖 함께 읽기: ClickUp 마케팅 팀이 ClickUp을 활용하는 방법

2. HubSpot의 인바운드 마케팅 운동

hubSpot Academy 제공

HubSpot은 교육 콘텐츠에 집중하는 인바운드 마케팅 방법론을 도입했습니다. 이 캠페인은 마케팅 현장에서 흔히 겪는 문제를 해결해주는 무료 강좌, 가이드, 웨비나, 블로그 게시물 등의 자료를 제공함으로써 비즈니스들의 관심을 끌었습니다.

📌 키 요소:

실제 문제를 해결한 고값 리소스

마케팅 담당자를 위한 실용적인 tools(템플릿 및 분석 tools 포함)

제품 프로모션보다 고객 요구에 지속적으로 집중하기

🧐 일 요인: HubSpot은 플랫폼 프로모션에 앞서 고객의 문제를 해결함으로써 전문성을 입증했습니다. 이 접근법은 비즈니스가 HubSpot을 성장의 가치 있는 파트너로 인식하게 했습니다.

🎯 핵심 포인트: 고객의 고민을 해결하는 교육적 콘텐츠를 제작하면 지속적인 신뢰와 저자를 구축할 수 있습니다.

3. 어도비의 '경험 중심 비즈니스' 캠페인

via The Rolling Notes

어도비는 디지털 광고에서 자동화 및 어도비 크리에이티브 클라우드( ) /AI의 힘을 보여주기 위해 프로그래매틱 광고 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인은 실시간 데이터를 활용해 대상 고객의 행동에 맞춰 개인화된 광고를 제공했습니다. 동적 크리에이티브는 사용자 상호작용에 따라 메시지를 조정하며, 어도비가 대규모로 광고 성과를 최적화할 수 있는 능력을 입증했습니다.

📌 키 요소:

관객 행동에 맞춰 조정되는 /AI 기반 프로그래매틱 광고

광고 목표와 참여도를 개선하기 위한 데이터 중심 접근법

마케팅에서 자동화와 창의성의 완벽한 통합

🧐 성공 사례: 어도비는 자동화된 데이터 기반 광고가 창의성을 저해하지 않으면서도 개인화와 효율성을 높인다는 점을 입증했습니다.

🎯 핵심 포인트: AI 기반 마케팅 자동화 ( )를 활용하면 광고 목표 정교화, 고객 참여도 향상, 그리고 마케팅 효과를 극대화할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 팟캐스트는 오락만을 위한 것이 아닙니다. Slack(Slack)과 같은 더 많은 B2B 기업들이 청취자와 더 개인적이고 대화가 있는 방식으로 연결하기 위해 팟캐스트 열풍에 동참하고 있습니다.

📖 추천 자료: 최고의 마케팅 자동화 software tools

4. 세일즈포스의 '트레일블레이저' 캠페인

via Salesforce

세일즈포스는 '트레일블레이저' 캠페인을 통해 사용자를 혁신가로 조명했습니다. 이 이니셔티브는 고객의 성공 사례를 부각시키며, 세일즈포스 플랫폼을 활용해 어떻게 산업 변혁을 주도했는지 강조했습니다.

📌 키 요소:

브랜드에 인간적인 면모를 더한 맞춤형 고객 사례

Salesforce가 혁신을 가능케 한 방법에 집중

사용자 성과를 강조하는 시각적 및 서면 콘텐츠

🧐 성공 일: 세일즈포스는 고객을 부각시켜 충성도 높은 지지자 커뮤니티를 형성하는 동시에 성장 tool로서의 명성을 강화했습니다.

🎯 핵심 포인트: 고객 성공 사례를 공유하면 브랜드에 인간적인 면모를 부여하고 잠재 사용자가 제품을 신뢰하도록 영감을 줍니다.

🧠 재미있는 사실: B2B 마케팅에서 백서(whitepaper)의 가장 오래된 기록된 사용은 1900년대 초로 거슬러 올라갑니다. 당시 영국 정부는 정책 입안자들을 설득하기 위한 정보 문서로 백서를 대중화했습니다.

5. Shopify 사례 연구

via Shopify

Shopify는 상세한 사례 연구를 통해 고성장 비즈니스들을 공략했습니다. 이러한 사례들은 Shopify가 브랜드들이 효율성과 수익성을 유지하면서 운영 규모를 확장하는 데 어떻게 기여했는지 보여주었습니다.

📌 키 요소:

야심차고 유명한 비즈니스들의 성공 기능

측정 가능한 결과를 통한 확장성의 명확한 증거

성장 지향적 기업의 목표를 반영하는 메시징

🧐 일 요인: 캠페인이 검증된 성과에 집중함으로써 유사한 결과를 추구하는 비즈니스들에게 높은 공감대와 설득력을 제공했습니다.

🎯 핵심 포인트: 사례 연구를 통해 실제 결과를 강조하면 신뢰도를 높이고 비즈니스가 행동하도록 동기를 부여합니다.

6. 시스코의 'The Network. Intuitive' 캠페인

via Cisco

시스코는 'The Network. Intuitive.' 캠페인을 통해 의도 기반 네트워킹을 소개하며, 실시간으로 학습하고 적응하며 네트워크 보안을 보장하는 AI 기반 솔루션을 강조했습니다. 이 캠페인은 인터랙티브 3D 제품 이미지, 경쟁사 비교 테이블, DNA 준비도 평가 도구를 활용해 비즈니스들의 관심을 끌고 네트워크의 역량을 입증했습니다.

📌 키 요소:

복잡한 개념을 명확히 설명하는 인터랙티브 데모

비즈니스들이 어떻게 효율성을 높였는지 보여주는 실제 사례 연구

AI 도구에 대한 증가하는 수요에 부응하는 메시징

🧐 일: Cisco는 기술적 개념을 단순화하여 접근성과 흥미를 높이는 동시에 혁신 분야의 선도 기업으로서의 위치를 강화했습니다.

🎯 핵심 포인트: 간결한 메시지로 인터랙티브 콘텐츠를 제작하면 복잡한 솔루션을 쉽게 이해시키고 참여도를 높일 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 콘텐츠 마케팅 연구소(Content Marketing Institute)에 따르면 : 50% 의 B2B Teams가 최소 한 가지 콘텐츠 마케팅 작업을 아웃소싱합니다

1,000명 이상의 직원을 보유한 기업의 경우, 이 비율은 75% 로 급증합니다

아웃소싱을 하는 기업의 84% 가 콘텐츠 생성을 위해 외부 지원을 활용합니다

중견 기업의 아웃소싱 비율은 54%인 반면, 작은 기업은 37%에 그칩니다

7. LinkedIn의 '함께라면 더 강해진다(In It Together)' 캠페인

via LinkedIn

LinkedIn은 플랫폼을 통해 비즈니스를 성장시키는 전문가들을 조명합니다. 이 캠페인은 감성적 호소와 실질적인 성공의 예시를 결합한 스토리로 구성되었습니다.

📌 키 요소:

성장과 협업을 이룬 전문가들의 이야기

커리어 개발을 위한 LinkedIn의 값을 강화한 메시징

커뮤니티와 공유 진행에 집중하기

🧐 일: 캠페인은 공감할 수 있는 성공 사례를 보여주면서 LinkedIn이 연결을 촉진하는 역할에 주목시켜 신뢰를 불러일으켰습니다.

🎯 핵심 포인트: 감성적인 스토리텔링과 실질적인 값을 결합하면 고객과 깊은 연결을 형성할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? B2B 구매자의 65%가 블로그 게시물이나 인포그래픽 같은 단기 콘텐츠를 가장 매력적으로 여깁니다. 이는 간결하고 쉽게 이해할 수 있는 정보의 값을 강조합니다.

8. 메일침프의 '세컨드 액트(Second Act)' 캠페인

via Mailchimp

메일침프는 인생 후반부에 새로운 비즈니스를 시작한 기업가들을 조명하는 콘텐츠 시리즈 '세컨드 액트(Second Act)'를 론칭했습니다. VICE 미디어와의 협업을 통해 진행된 이 캠페인은 회복력과 재창조의 감동적인 이야기를 전했습니다. 각 에피소드는 서로 다른 비즈니스 소유자를 따라가며 그들이 직면한 도전과 새로운 것을 구축하기 위해 사용한 전략을 보여주었습니다.

📌 키 요소:

야심 찬 기업가들에게 공감을 불러일으킨 실제 사례들

도달 범위와 신뢰도를 확장한 미디어 파트너십

Mailchimp의 브랜드 값과 사명에 부합하는 메시지

🧐 일 사례: 메일침프는 스토리텔링을 활용해 비즈니스 소유자와 개인적으로 연결하며 영감을 주고 참여를 유도했습니다.

🎯 핵심 포인트: 실제 성공 사례를 공유하면 브랜드 신뢰도가 강화되고 고객과의 연결이 더욱 깊어집니다.

💡 전문가 팁: 마케팅 플랜 템플릿을 브랜드 목표에 맞게 맞춤형으로 설정하세요. 이러한 템플릿은 비즈니스 목표, 예산, 타깃 고객에 맞게 쉽게 조정할 수 있어 효과적인 접근 방식을 보장합니다.

이러한 예시를 B2B 캠페인에 적용하는 방법*

탁월한 B2B 마케팅은 대담한 아이디어만으로는 부족합니다. 완벽한 실행이 필요합니다. 바로 여기에 ClickUp이 해결책을 제시합니다 . 일을 위한 모든 것 앱인 ClickUp은 캠페인 플랜, 콘텐츠 생성, 론칭, 성과 추적을 하나의 플랫폼에서 통합하여 팀이 tool 과잉 문제를 해결하도록 돕습니다. 마케팅을 위한 ClickUp을 통해 선도적인 팀들(저희 팀을 포함하여)은 전략을 신속하고 정확하게 측정 가능한 성과로 전환합니다. 📈

1. 명확한 브리핑과 일치된 목표로 시작하세요

모든 훌륭한 캠페인은 정렬에서 시작됩니다. ClickUp 양식을 통해 캠페인 요청을 수집한 후, 소유자, 예산, 마감일이 지정된 실행 가능한 ClickUp 작업으로 전환하세요.

ClickUp 작업을 활용하여 캠페인을 체계적으로 관리하세요

ClickUp 목표를 활용해 분기별 1,000명의 유효 리드 확보와 같은 목표를 설정하고, 팀 전체가 실시간으로 추적할 수 있는 단계별 마일스톤으로 세분화하세요.

마케팅 플랜과 연계된 ClickUp 목표를 설정하세요

📌 중요성: 목표는 모호한 아이디어를 경영진 팀이 실제로 관심을 가지는 메트릭(파이프라인, 매출, ROI)으로 전환합니다.

➡️ 증거로 뒷받침하세요: 제품이 응답 시간을 단축하고, 전환율을 높이며, 비용을 절감하는 방식을 보여주는 사례 연구, 고객 추천서 또는 전후 비교 시각 자료를 공유하세요.

🔍 알고 계셨나요? 미국에서 B2B 구매자의 66%가 인터넷 검색 결과의 결과를 통해 제품을 발견합니다. 이는 마케팅 전략에서 강력한 온라인 가시성과 SEO의 역할이 중요함을 강조합니다.

2. 뉴스룸처럼 일하는 콘텐츠 달력 구축하기

일관성은 신뢰를 구축합니다. ClickUp 달력 또는 ClickUp LinkedIn 콘텐츠 달력 템플릿을 활용해 몇 주 앞선 캠페인 플랜을 수립하세요. 체계적인 커뮤니케이션 계획 템플릿과 결합된 강력한 달력은 첫날부터 모든 채널과 이해관계자 간 메시지 일관성을 보장합니다.

달력에서 직접 작가, 디자이너, 소셜 매니저를 배정하고, 끝없는 이메일 체인 없이 상태 업데이트를 추적하세요.

📌 중요성: 뉴스룸 스타일의 콘텐츠 달력은 LinkedIn, TikTok, Reddit 등 플랫폼에서 브랜드가 정기적으로 고값 콘텐츠를 선보일 수 있도록 합니다. 체계적인 콘텐츠 달력 템플릿은 이 구조를 반복 가능하게 만들어 Teams가 소유권을 명확히 하고, 형식을 추적하며, 대규모로 게시 일정을 유지하는 데 도움을 줍니다. Reddit.

➡️ 값 제공: 상호작용형 자료(ROI 계산기, 체크리스트, 맞춤형 템플릿 등)를 달력과 연계하세요. 이러한 자료는 신뢰를 쌓으면서 잠재고객을 구매 프로세스 단계로 유도합니다.

🧠 재미있는 사실: 존 디어(John Deere)가 1895년에 발행한 잡지 The Furrow 는 B2B 콘텐츠 마케팅의 초기 예시 중 하나입니다.

3. AI로 협업하며 콘텐츠를 더 빠르게 제작하세요

협업은 실행력을 높입니다. ClickUp 채팅은 팀원들이 신속한 업데이트, 브레인스토밍, 캠페인 피드백을 나눌 수 있는 스페이스를 제공합니다. 게시물 기능을 활용해 크리에이티브 가이드라인이나 캠페인 요약과 같은 중요한 공지사항을 핀해 두세요. 스크롤 속에서 묻히지 않도록 말이죠.

팀과 협업하고 아이디어를 구상하려면 ClickUp 채팅을 활용하세요

ClickUp 문서 내에서 팀원들은 실시간으로 콘텐츠를 공동 편집하고, 즉시 작업으로 전환되는 할당 코멘트를 남기며, 이해관계자에게 태그를 달아 의견을 요청할 수 있습니다. 이를 통해 끝없는 이메일 체인이나 Slack 대화 없이도 체계적인 협업을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 문서로 프로젝트 검토, 의견 추가, 모든 피드백을 연결하고 체계적으로 관리하세요

회의 중 ClickUp AI 노트 작성기는 대화를 자동으로 캡처하여 체계적인 노트로 변환하고 후속 작업을 할당합니다. 누구도 결정된 사항을 궁금해하며 자리를 뜨지 않습니다.

📌 중요성: 커뮤니케이션, 피드백, 의사 결정이 작업 공간 내에서 이루어지면 팀은 업데이트를 확인하는 데 시간을 덜 쓰고 캠페인을 추진하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

➡️ 사고 리더십으로 확장하기: 내부 전문가(SME)나 외부 파트너와 함께 문서 도구를 활용해 백서, 보고서 또는 블로그 시리즈를 공동 저자하여 브랜드를 신뢰받는 업계 리더로 위치하세요.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 콘텐츠 생성, 편집, 이메일 작성 등에 AI를 활용하고 있습니다. 그러나 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 tool과 작업 공간 등 서로 다른 tool 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지한 채로 작업할 수 있습니다.

팀이 의견을 모으면 생성 단계로 넘어가세요. 승인된 개요가 이미 마련된 ClickUp 문서에서 자산을 초안 작성하세요. 광고 카피 생성, 블로그 개요 작성, 캡션 초안 작성 등을 단 몇 초 만에 해내는 ClickUp Brain으로 생산성을 극대화하세요.

ClickUp Brain은 매력적인 B2B 캠페인 아이디어를 생성하고 콘텐츠 제작을 지원합니다

ClickUp Brain Max를 사용하면 음성 입력과 텍스트로 이동 중에도 아이디어를 즉시 포착하여 작업이나 콘텐츠 초안으로 전환할 수 있습니다. 또한 ClickUp Clip으로 빠른 작업 안내 비디오나 디자인 피드백 비디오를 녹화하여 수정 과정을 가속화하세요.

마케터들은 또한 긴급한 작업물(예: 급하게 제작해야 하는 틱톡 영상이나 경영진 프레젠테이션)이 일상 업무 속에서 묻히지 않도록 '작업 우선순위' 기능을 활용합니다. '사용자 지정 필드'를 통해 캠페인 예산, 콘텐츠 유형, 목표 페르소나, 퍼널 단계 등을 각 작업에 직접 기록할 수 있어 모든 자산이 필요한 맥락을 확보할 수 있습니다.

➡️ 소셜 스토리텔링으로 확장하기: Brain을 활용해 브랜드 톤과 일관성을 유지하는 TikTok 캡션, LinkedIn 광고 변형, Reddit AMA 답변을 제안받으세요.

📌 중요성: Brain, Brain Max, Clip은 팀이 맥락을 잃지 않으면서 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원하여 아이디어를 더 짧은 시간에 완성도 높은 캠페인으로 전환합니다.

💡 전문가 팁: 콘텐츠 마케팅에서 /AI를 활용해 SEO를 강화하세요. 키워드 개선, 메타 설명, 더 나은 콘텐츠 구조를 제안함으로써 검색 엔진 최적화를 위한 콘텐츠 개선을 도모하는 AI tools를 활용하세요.

5. 고객이 있는 곳에서 캠페인을 시작하고 커뮤니티와 소통하세요

캠페인의 성패는 실행에 달려 있습니다. ClickUp 화이트보드로 대규모 론칭을 시각적으로 플랜한 후 아이디어를 바로 작업으로 전환하세요. 작업 의존성을 활용해 너무 일찍 공개되는 일이 없도록 관리하세요. 예시: 랜딩 페이지 승인이 완료될 때까지 웨비나 초대 이메일 잠금.

ClickUp 화이트보드를 활용해 캠페인 전략과 워크플로우를 시각적으로 플랜하세요

ClickUp 자동화로 일의 흐름 유지: 자산 업로드 시 작업 상태 업데이트, 리드 응답 시 후속 조치 트리거, 마일스톤 달성 시 팀 알림. 현대 B2B 캠페인에서 효과적인 자동화는 확장 실행의 핵심이며, 최고의 마케팅 자동화 소프트웨어는 리드 육성부터 결과 보고까지 전체 퍼널에 걸쳐 이 효율성을 확장합니다.

📌 중요성: LinkedIn이나 Reddit 같은 커뮤니티는 진정성 있는 참여를 기대합니다. 팀을 반복적인 관리자 업무에서 무료하게 해방시켜 주면, 실제로 대화에 참여하고 AMA를 운영하며 실시간으로 응답할 수 있는 시간을 더 확보할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 캠페인 종료 후 더 이상 작동하지 않는 유료 Google 광고와 달리, B2B 콘텐츠는 영원히 살아남아 지속적으로 리드를 유치하고 신뢰를 구축합니다.

6. 효과를 측정하고 성공 사례를 재활용하세요

ClickUp 대시보드를 활용해 채널별 KPI(클릭률, 가입, 리드, 고객 획득 비용 등)를 실시간으로 추적하세요. 슬라이드 데크 제작에 시간을 낭비하지 말고 대시보드를 이해관계자와 공유하세요.

ClickUp 대시보드를 통해 캠페인 성과에 대한 실시간 인사이트를 확보하세요

그런 다음 성과가 뛰어난 자산을 재활용하세요: 웨비나를 LinkedIn Clip으로, Reddit AMA를 블로그로, TikTok 스키트를 이메일 오프너로 전환하세요. 이 재활용 프로세스를 ClickUp 내에서 지도하여 모든 캠페인이 다중 자산을 생성하도록 하세요.

📌 중요성: ROI 측정은 경영진의 지속적인 투자를 이끌어냅니다. 아이디어의 재활용은 모든 아이디어의 수명(과 ROI)을 연장합니다.

💡 전문가 팁: 데이터를 활용해 자원을 더 효율적으로 배분하세요. 데이터 기반 인사이트를 활용하여 과거에 높은 ROI를 보인 캠페인에 자원을 집중함으로써 마케팅 비용을 더 효율적으로 사용하세요.

clickUp과 동기화된 마케팅

훌륭한 마케팅은 단순히 창의성에 관한 것이 아닙니다. 실행에 관한 것입니다. 모든 것이 하나의 플랫폼에 통합되면 실행이 훨씬 쉬워집니다.

ClickUp은 콘텐츠, 협업, 데이터, 자동화를 한곳에 통합하여 마케팅 팀이 체계적이고 민첩하며 목표를 일치시킬 수 있도록 지원합니다.

명확한 목표 설정부터 AI를 활용한 아이디어 창출까지, ClickUp은 더 나은 플랜 수립, 스마트한 추적, 효과적인 마케팅을 지원합니다.

다음 캠페인을 현실로 만들어 보실 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하고 마케팅을 동기화하여 시작하세요. 🎨