팀 워크플로우에 업무용 OS를 통합할 때의 이점

*"일 OS"라는 말을 들으면 가장 먼저 무엇이 떠오르시나요?

애플의 최신 iPad 또는 Mac Pro용 프레임워크 버전인가요? 윈도우가 선보일 차세대 혁신인가요?

일반 운영체제도 있지만, 반드시 일 운영체제는 아닙니다. 또한 일반 운영체제와 일 운영체제는 유사점이 있지만, 동일한 것은 아닙니다.

원격 근무용 OS란 무엇인가요?

원격 근무용 OS는 조직과 팀이 프로젝트를 원활하게 운영하고 신속한 의사결정을 내리며 효과적으로 소통할 수 있도록 적절한 기술 인프라를 제공하는 소프트웨어 플랫폼입니다. 일반적으로 효과적인 프로젝트 관리를 지원하기 위한 보고, 코멘트, 파일 공유 기능을 포함합니다.

이 글에서는 원격 근무 OS의 기본 개념, 도입 필요성, 조직에 제공하는 이점을 알아봅니다. 또한 즉시 시작할 수 있도록 현재 이용 가능한 최고의 원격 근무 OS를 소개합니다.

간단히 말해 OS란 무엇인가요?

운영체제(OS)는 장치(Windows 또는 Mac 컴퓨터, 모바일 기기, 태블릿 등)에서 사용자가 해당 장치와 상호작용할 수 있도록 합니다. OS는 사용자를 대신해 해당 장치의 모든 기본 기능을 관리하고 실행합니다.

반면 원격 근무용 OS는 다릅니다.

일반적인 운영체제(OS)에 대해 알고 싶으시다면, 예를 들어 운영체제의 5가지 주요 기능이나 OS의 4가지 유형이 무엇인지 알고 싶으시다면 이 섹션으로 이동하세요.

원격 근무용 OS란 무엇인가요?

원격 근무용 OS는 팀이 일을 플랜하고, 실행하며, 추적하는 데 도움을 주는 소프트웨어 플랫폼입니다.

이는 조직을 위한 디지털 작업 공간 역할을 하며, 여기서 작업을 관리하고 맞춤형 워크플로우를 생성하며 파일을 공유하여 프로젝트와 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 대부분의 포괄적인 업무용 운영체제는 앞서 언급한 네 가지 유형을 결합한 형태입니다.

일반적인 운영체제(예: Mac OS X)와는 상당히 다르죠?

다만, 게임 실행이 불가능하다는 점에서 Mac OS와 유사합니다.

여러분이 무슨 생각을 하는지 압니다:

작업 추적, 팀 회원과의 소통, 워크플로우 확인… 이미 이 모든 기능을 위한 앱을 가지고 있습니다. 그런데도 왜 원격 근무용 OS가 필요한가요?

오늘날의 업무 환경은 우리의 일 방식을 '혁신'시키기 위한 소프트웨어로 넘쳐나고 있습니다.

그런데 업무 속도를 높여주려는 이 앱들이 오히려 발목을 잡고 있다면?

예를 들어 직원이 다음과 같은 작업을 맡았다고 가정해 보겠습니다:

이메일 보내기

내부 제안서 작성하기

신규 프로젝트를 위한 워크플로우 구축

회사에서 세 가지 업무 모두를 서로 다른 앱으로 처리한다면, 창을 전환하고 로그인하며 지연 현상을 처리하는 데 소요되는 시간이 세 배로 늘어납니다.

그럴 경우, 여러분의 기기들이… 음… 여러분의 좌절감을 견뎌내길 바랄 뿐입니다.

스크린 가드는 Mac이나 Android 기기를 야구 방망이로부터 보호할 수 없습니다.

반면 원격 근무용 OS는 여러 비즈니스 기능을 한데 모아 제공합니다.

변화하는 요구사항에 쉽게 적응할 수 있으므로, 비즈니스가 새로운 것을 필요로 할 때마다 매번 새로운 서비스에 가입할 필요가 없습니다.

원격 근무용 OS는 특정 작업용 앱보다 우수한 종합 솔루션입니다.

원격 근무용 OS는 누구를 위한 것인가?

모든 프로젝트 요구사항을 위한 통합 플랫폼을 찾는 거의 모든 기업이나 프로젝트 팀은 원격 근무 운영체제 사용으로 혜택을 볼 수 있습니다. 하지만 확실히 확인하기 위해, 답을 찾는 데 유용한 체크리스트를 소개합니다:

여러 부서가 공동 목표 달성을 위해 일해야 하는 구조인가요?

정보에 더 빠르게 접근하고 싶으신가요?

조직 전체(팀 크기와 무관하게)가 각자 따로 일하는 대신 단일 플랫폼에서 협업하도록 하고 싶으신가요?

모든 부서가 애자일이나 스크럼 같은 표준 비즈니스 관행을 따르는 팔로워가 되기를 원하시나요?

다음 질문들에 대부분 예 또는 아마도라고 답한다면, 반드시 원격 근무용 OS가 필요합니다. 그렇지 않다면 필요하지 않을 수 있으며, 그냥 없어도 되는 또 하나의 소프트웨어일 뿐입니다.

결국, 진정으로 필요한 tools에만 투자해야 합니다.

기억하세요, 그 멋진 75인치 4K TV는 정말 매력적으로 보이지만, 결국 새벽 3시까지 노트북으로 넷플릭스 드라마를 몰아보게 된다는 사실을 깨닫게 될 거예요!

스크럼이나 칸반 같은 애자일 방법론을 사용 중이라면, 적합한 플랫폼이 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 다음 글을 읽어보세요:

하지만 조직이 원격 근무용 OS로 전환하는 이유는 이것뿐만이 아닙니다.

원격 근무용 OS를 도입해야 하는 가장 중요한 이유는 바로 지금 우리 눈앞에 있습니다: 원격 근무 !

코로나19 팬데믹으로 재택일이 새로운 표준이 되면서 Twitter와 Facebook 같은 주요 기술 기업들은 이미 대부분의 직원이 무기한 홈에서 일할 수 있도록 허용했습니다.

그들이 원격 운영을 어떻게 관리한다고 생각하시나요?

원격 근무용 OS로!

결국, 원격 프로젝트 협업을 위해 전화 통화에만 의존할 수는 없으니까요:

적합한 원격 근무용 OS가 이러한 과제를 어떻게 정면으로 해결할 수 있는지 알고 싶으신가요?

어떤 원격 근무용 OS를 사용해야 할까요?

잘 설계된 원격 근무 OS 플랫폼은 프로젝트를 신속하게 진행하고 팀이 새로운 성과를 쉽게 달성하도록 돕습니다. 필요한 모든 것을 갖춘 원격 근무 OS를 찾고 계시다면, 바로 ClickUp을 선택하세요!

clickUp(ClickUp)이란? *

ClickUp은 스타트업부터 주요 제품 개발 기업에 이르기까지 생산성이 매우 높은 팀들이 사용하는 세계 최고 평가를 받은 원격 근무 OS입니다.

원격 근무용 OS 요구사항을 고려할 때, ClickUp은 최고의 만능 솔루션입니다!

애자일 및 스크럼 프로젝트에서 팀을 지원할 뿐만 아니라 문서 저장소, 생산성 관리 등 다양한 내부 기능 도 처리해 드립니다!

ClickUp은 가상 팀의 모든 과제를 해결하는 다양한 협업 기능을 갖춘 완벽한 원격 근무 운영체제입니다. 우리 모두 가상 팀을 사랑하니까요!

플랫폼 호환성 측면에서 ClickUp 원격 근무 OS는 다음과 같은 다양한 옵션을 제공합니다:

Windows, macOS, Linux용 데스크톱 앱

IOS 앱 (iPhone 및 iPad) 및 Android 앱

Chrome, Firefox, Edge, Safari 브라우저용 웹 앱

편리한 생산성 관리를 위한 Chrome 확장

컴퓨터나 모바일 기기에서 지원하는 운영 체제가 무엇이든, ClickUp은 모두 처리할 수 있습니다.

Google Assistant와 Amazon Alexa로 ClickUp을 사용할 수도 있습니다!

음성 우선 + 더 스마트한 AI, 기본 탑재. ClickUp Brain MAX 로 ClickUp의 성능을 극대화하여 속도, 미묘한 차이, 깊이 중 최적의 모델을 선택하세요. 음성 입력( Talk to Text ) 과 함께 사용하면 누구나 작업 흐름을 벗어나지 않고 업데이트 내용을 음성으로 입력하여 즉시 작업, 댓글 또는 문서로 전환할 수 있습니다.

최대 호환성을 자랑합니다!

왜 우리 팀이 원격 근무용 OS를 사용해야 할까요?

원격 근무용 OS는 다음 4가지 독특한 방식으로 비즈니스에 값을 더합니다:

각 기능별 상세 설명과 ClickUp이 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다:

기능 #1: 효과적인 전사적 커뮤니케이션 지원

과도한 또는 부족한 정보는 현대 직장 내에서 잘 알려진 문제입니다.

팀 회원들은 불필요한 회의의 소용돌이 속에서 집중력을 잃거나, 정보의 고립 상태에서 계속 일하게 됩니다.

원격 근무용 OS는 상황에 맞는 커뮤니케이션을 가능하게 하여 이러한 의사소통의 함정을 피하는 데 매우 효과적입니다. 모든 메시지나 파일은 해당 프로젝트나 팀의 관련 채널에 표시되어 팀원들이 실시간으로 프로젝트를 협업할 수 있도록 돕습니다.

이렇게 하면 클라이언트 업데이트나 금요일 해피아워 같은 중요한 메시지를 누구도 놓치지 않을 수 있습니다!

비즈니스에서 가장 큰 과제 중 하나는 명확하고 투명한 프로젝트 커뮤니케이션입니다. 특히 원격 팀의 경우, 커뮤니케이션 부족은 마감일 미준수, 품질 저하 제품, 팀 내 갈등으로 이어질 수 있습니다.

하지만 ClickUp을 사용한다면 이야기가 달라집니다!

ClickUp 원격 근무 OS의 작업별 댓글 섹션으로 대화 접근성을 유지하세요.

다음과 같은 용도로 활용하세요:

특정 작업, 활동 또는 과제에 대해 실시간으로 대화하세요

중요한 알림을 위해 팀원 태그하기

문서, 파일 및 상세 지침을 공유하여 신속한 협업을 실현하세요

특정 팀 회원에게 코멘트를 할당하여 절대 놓치지 않도록 하세요

그런데 어디서 관련 없는 대화를 나눌 수 있을까요?

좋은 질문입니다!

원격 근무를 한다고 해서 수다 채팅을 포기할 이유는 없습니다.

그래서 ClickUp은 채팅 보기 기능 으로 사무실 수다를 나눌 스페이스를 마련합니다 !

제품 기획, 스프린트 브레인스토밍, 코드 공유, 혹은 새로 빠져든 TV 프로그램에 대해 끊임없이 이야기하는 데 활용할 수 있습니다.

알겠습니다, 여러분은 'Schitt's Creek'을 좋아하시죠.

이미 수천 번이나 멘션하셨잖아요.

또한 이메일과 Slack은 잊어버리세요. ClickUp 모바일 및 데스크탑 애플리케이션으로 협업이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

기능 #2: 맞춤형 워크플로우

모든 직원에게 똑같은 피자를 주문하지는 않으시겠죠?

피자에 파인애플을 얹는 걸 좋아한다면, 그건 괜찮습니다. 하지만 다른 모든 사람에게도 그 끔찍한 조합을 강요하지는 마세요…

마찬가지로, 왜 모든 프로젝트에 동일한 워크플로우를 사용해야 할까요?

인사 담당자의 하루는 후보자 선택으로 시작해 직원 온보딩으로 끝날 수 있습니다. 하지만 소프트웨어 엔지니어에게는 완전히 다른 워크플로우가 필요합니다.

다행히도 이를 위해 비싼 맞춤형 워크플로우 앱이 필요하지 않습니다.

원격 근무용 OS는 모두를 위한 스페이스를 마련합니다!

프로젝트나 팀의 필요에 따라 맞춤형 경로를 생성할 수 있습니다.

이를 통해 소프트웨어 프로젝트에는 하나의 워크플로우를, 영업 팀에는 완전히 다른 워크플로우를 동일한 플랫폼에서 모두 구현할 수 있습니다.

모든 팀에게 맞춤형 워크플로우들은 중요하지만, 특히 원격 팀에게는 더욱 중요합니다.

왜 필요할까요?

더 이상 같은 스페이스에서 함께 일하는 이점이 사라진 만큼, 각 부서의 고유한 요구사항을 충족시키기 위해 맞춤형 워크플로우가 필요합니다. 이를 통해 최소한의 어려움으로 업무 프로세스를 수월하게 진행할 수 있습니다.

다행히 ClickUp과 같은 원격 근무용 OS를 사용하면 사용자 정의 상태를 통해 어떤 팀, 프로젝트, 분야에도 맞춤형 워크플로우를 생성할 수 있습니다.

가장 큰 장점은?

관리자나 매니저는 작업의 상태를 한눈에 확인하여 진행 상황을 추적할 수 있습니다!

기능 #3: 팀 관리

팀 관리에 대해 이야기할 때, 2021년에 절대 해서는 안 될 말이 있습니다:

현대적인 업무 환경은 자율성이 핵심입니다.

그리고 원격 근무용 OS가 바로 그 역할을 보장합니다!

관리자는 다음과 같은 데이터로 일상적인 문제를 해결할 수 있습니다:

직원들이 작업을 완료하는 데 소요되는 시간

각 팀 회원에게 할당된 일

잠재적 작업 장애 요소

이를 통해 문제가 발생하기 전에 예상하고, 실제 문제가 되기 전에 해결 방안을 모색할 수 있습니다. 당연히 이 데이터는 가상 팀에게 필수적입니다. 매일 체크인만으로는 팀원들의 진행 상황을 파악할 수 없기 때문입니다.

또한 대부분의 정보가 쉽게 접근 가능하므로 관리자나 담당자는 이를 활용해 직원 생산성에 대한 정확한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

팀을 효율적으로 관리하려면 팀원들이 감당할 수 있는 작업량만 처리하도록 해야 합니다. 특히 원격 팀의 경우, 모든 구성원이 적절한 작업량을 확보하도록 무한정 업무 배분 회의들을 진행할 수 없기 때문에 이 점이 더욱 중요합니다.

이를 위해 ClickUp은 작업량 보기를 구축하여 팀의 용량을 파악할 수 있게 했습니다. 이는 자원 관리를 위한 완벽한 원격 근무 운영 체제입니다!

팀 회원들의 다음과 같은 항목에 대한 시각적이고 정확한 데이터를 제공합니다:

근무 시간 : 근무 가능 시간

작업량 : 하루에 완료할 수 있는 작업의 수

포인트: 용량 파악을 위한 포인트 시스템 활용

ClickUp의 대시보드와 펄스 기능을 함께 활용하면 팀의 업무량과 성과에 대한 통찰력을 한층 더 높일 수 있습니다.

ClickUp의 솔루션 #2: 프로필

팀 리더라면 각 팀 회원이 어떤 일을 수행 중인지에 대한 상세한 통찰력이 항상 필요합니다. 이를 통해 팀 회원이 적절한 일들에 배정받았는지, 그리고 적정량의 일을 처리하고 있는지 판단하는 데 도움이 될 것입니다.

특히 원격 관리자에게는 이 점이 두 배로 중요합니다. 더 이상 팀원의 책상 앞으로 가서 무슨 일을 하고 있는지 물어볼 수 없기 때문이죠!

다행히도, 각 팀의 회원의 업무를 깊이 있게 파악할 수 있는 원격 근무용 OS를 찾고 계시다면 ClickUp의 프로필 기능을 활용하세요.

Tool에서 팀원의 프로필을 열기만 하면 바로 알 수 있습니다:

그들이 완료한 작업들

현재 진행 중인 일

그들이 계획 중인 일 목록

기능 #4: 프로세스 자동화

반복적이고 단조로운 작업을 수행하는 데 찬성하시는 분?

원격 근무용 OS: 예, 예, 예!

원격 근무 운영체제는 작업 일정 관리, 데이터 입력 등 인간의 개입이 필요 없는 일상적인 작업을 대신 수행할 수 있습니다. 이는 단순히 인적 오류를 제거할 뿐만 아니라, 실제로 중요한 활동에 인력을 재배치할 수 있는 여력을 제공합니다.

대부분의 일용 OS는 기본 자동화 설정을 제공하지만, ClickUp과 같은 탁월한 원격 근무 OS는 사용자 정의 프로세스 자동화를 직접 구축할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 솔루션: 50가지 이상의 작업 자동화 기능

여러분은 프로젝트 관리를 위해 소프트웨어에 매우 많이 의존하고 있을 가능성이 높습니다. 가상 팀의 일원이라면 이 의존도는 더욱 커집니다.

그리고 그것은 좋은 일입니다.

왜냐하면 인간과 달리 소프트웨어는 여러분을 위해 업무를 자동화하여 삶을 훨씬 더 편리하게 만들어주기 때문입니다.

ClickUp과 같은 원격 근무 OS를 사용하면 특정 작업에 대한 상세한 지침(트리거와 액션)을 정의하여 50개 이상의 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.

그럼 편안히 앉아 커피 한 잔 마시며 ClickUp의 마법을 즐겨보세요!

원격 근무용 OS로 활용할 수 있는 몇 가지 옵션은 다음과 같습니다:

마감일이 다가올 때 작업을 높은 우선순위로 표시하세요

팀에게 할당한 후 새 하위 작업 생성

작업 상태가 변경되면 댓글을 남겨주세요

또한 Bugsnag, GitHub, Calendly와 같은 외부 애플리케이션과의 다양한 자동화 기능도 제공합니다.

ClickUp의 자동화 매뉴얼에 대해 자세히 알아보기 위해 여기를 클릭하세요.

ClickUp이 단순히 이 네 가지 원격 근무 OS 기능만 제공한다면, 여러분이 필요로 하는 유일한 tool이 될 수 없겠죠?

그래서 저희의 기능 목록은 여기서 그치지 않습니다.

이 원격 근무용 OS로 얻을 수 있는 추가 혜택의 간단한 샘플 목록은 다음과 같습니다:

마인드 맵: 계획 및 조직화를 위한 무료 형 마인드 맵 제작

받은 편지함: 간소화된 일 공간에서 나만을 위한 알림을 직접 생성하세요

우선순위*: 팀원들이 가장 중요한 작업을 먼저 처리할 수 있도록 지원

목표: 스프린트 목표를 더 작고 달성 가능한 목표*로 분할하세요

메모장: 대시보드의 메모장을 이용해 아이디어나 상세한 지시사항을 기록하세요

IOS 또는 Android 기기용 ClickUp 최신 버전 데스크톱 앱, 웹 앱, 모바일 앱에서 이 기능들과 다양한 신규 기능을 이용하세요.

운영 체제 FAQ

운영 체제의 5가지 주요 기능은 무엇인가요?

OS의 다섯 가지 주요 기능은 다음과 같습니다:

컴퓨터의 파일 시스템과 키보드, 화면, 마우스 등 다양한 리소스를 관리하는 것.

더 나은 기능적 접근성을 위한 사용자 인터페이스 제공

애플리케이션 실행 중 CPU 메모리 할당 및 관리

오류 지원 및 수정

컴퓨터 하드웨어 및 드라이버 제어

4가지 유형의 운영체제(OS)는 무엇인가요?

주로 네 가지 유형의 운영 체제가 있습니다:

배치 운영 체제(Batch Operating System)*: 유사한 작업/프로그램을 단일 배치로 처리합니다

시간 공유 운영체제(Time Sharing OS)*: 여러 사용자가 동시에 시스템을 사용할 수 있도록 합니다

분산형 운영체제(Distributed OS)*: 상호 연결된 시스템 그룹이 함께 일하는 것을 포함합니다

실시간 운영체제(Real Time OS)*: 특정 시점에 따라 작업이나 데이터를 처리합니다

또한 기업들은 항상 새로운 맞춤형 요청과 불만에 대응하고 있기 때문에, 이러한 운영 체제를 지속적으로 개선하고 있습니다.

그들이 수많은 업데이트를 쏟아내는 이유 중 하나는 바로 여러분이 지원되는 운영체제의 구버전을 사용하지 않도록 하기 위함입니다.

(가끔은 끝없는 업데이트로 너무 강요하는 느낌이 들기도 하지만, 결국 최선의 선택이겠죠?)

결론

업무용 OS를 활용하는 것은 팀의 민첩성을 높이고 다가올 모든 도전에 대비하는 가장 빠른 방법입니다. 특히 원격 근무 팀이라면 모든 프로젝트 활동을 온라인으로 통합할 수 있는 원격 근무용 OS는 필수적입니다.

하지만 수백 가지의 원격 근무용 OS 솔루션이 존재하는 가운데, 어떤 tool을 선택해야 할까요?

간단합니다: ClickUp!

원격 근무 OS의 최대 기능성과 호환성을 논할 때, ClickUp은 진정한 마스터입니다. 원격 협업부터 성과 추적까지, ClickUp은 여러분이 필요로 하는 모든 것을 제공합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하고 최고의 원격 근무 운영 체제의 마법을 경험해 보세요!