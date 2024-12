2024年、タスク管理に最適なリマインダーアプリ10選（無料・有料）

ああ、リマインダー。それがなかったらどうなっていただろう?

やることリスト、マルチタスク、自分のための貴重な時間の確保など、1日だけでは脳が処理しきれない情報があります。だからリマインダーアプリは欠かせないのだ。

でも、邪魔になるのではなく、役に立つリマインダーアプリを見つけるにはどうすればいいのだろう?そこで私の出番だ!私は調査を完了し、価格、レビュー、長所、短所を完了し、市場で最高のリマインダーアプリのトップ10を見つけました。

さあ、始めましょう。

2024年リマインダーアプリベスト10(無料&有料)

リマインダーアプリというフォームで、あなたの脳にバーチャルアシスタントをつける時が来た。最高のリマインダーアプリをお探しでも、有料のものをお探しでも、私はあなたをカバーしています。

1. ClickUp - プロジェクト管理に最適

ClickUpリマインダーを無料で試す

ClickUpが1位になりました。 もちろん、皆さんも予想していたことでしょうが、チーム全員のタスクが滞らないようにするためです!ClickUpはいくつかの賞を受賞し、複数のリストでトップになっていますが、あなたが整理整頓をしようとしている間、私は詳細を退屈させません。

その代わりに、次のことをお伝えしたいと思います。

/についてお話ししたいと思います。 https://clickup.com/features/reminders。 ClickUpのリマインダーの機能についてお話したいと思います。 /%href/

とやることリストの機能です。自分自身やチームメンバーへの通知を数秒で作成し、ファイルや添付ファイルをリマインダーとして追加することができます。変更、整理、コメント、更新、そして(何よりも)カスタムが簡単です。

ClickUpは、Free Foreverプランの豊富な機能を備えた素晴らしい無料リマインダーアプリです。柔軟な 目標追跡 と タイムブロックテンプレート どんなサイズのチームにとっても完璧なソリューションだ。

クリアされた多機能なやることリストを作成して、アイデアを簡単に管理し、どこからでも仕事ができるので、忘れ物がなくなります。

チームといえば、ClickUpには1,000以上の統合機能があり、あらゆるデバイスで仕事ができます。iOSやAndroidアプリ、ブラウザ機能、デスクトップダウンロードなど、ClickUpはあらゆるニーズに対応します。

ClickUpにはその他にも、生活をシンプルにする機能が何百もあることをやったことがあるだろうか?ClickUpは単なるやることリストアプリではなく、あなたの仕事のあらゆる面を効率化する個人アシスタントなのです。そして

.プロジェクト管理アウトソーシング

.

ClickUpの機能

ClickUpリマインダーは、パーソナライズ設定、色分け、その他の機能が満載で、締め切りを守り、毎日整理整頓された状態を維持するのに役立ちます。

受信トレイはカレンダーアプリやタスクマネージャーとして機能し、リマインダーを簡単に管理できます。

「次へ」、「やること」、「予定外」のタブで、今後の予定、完了したこと、期日がないリマインダーを追跡できます。

写真、ボイスメモ、マップの場所など、添付ファイルやファイルを使用してリマインダーを設定し、あなたやチームの進捗を管理できます。

Googleカレンダー、Outlookカレンダー、Zoom、Amazon Alexa、Microsoft Teams、Zendeskなどのツールとの1,000以上の統合により、リマインダーと期日をカレンダーアプリと同期できます。

デリゲート済みリマインダー」オプションを使用して、リマインダー、通知、定期的なリマインダーをチームに設定し、チームプロフィールですべてを整理できます。

クリックアップの長所

便利なリマインダーアプリとして、nTaskはクロスプラットフォーム機能にも優れており、ほぼすべてのデバイスでチームにやることリマインダーを提供します。また、個人的なタスクの整理にも役立つように設計されているので、ミルクを増やすためにリマインダーを作成する必要がある場合でも、プロジェクトを完了させる必要がある場合でも、やることを手助けしてくれます。

nTask の機能

ウェブ、iOS、Androidデバイスに対応したクロスプラットフォーム機能により、コラボレーションを容易にします。

プランと実際の期日に基づいてタスクリストとステータスをビュー。

タスクの割り当てとプロジェクト管理機能でチームの進捗を常に把握。

複数のプロジェクト管理ツールやミーティング管理ツールで、ワークフローの他の分野の管理も可能。

Googleカレンダー、Outlook、Slack、Zoon、Zapierなどの一般的なツールとの統合。

nTask の長所

チーム作成機能により、プロジェクト管理が向上したとのレポート作成。

各タスクの作成と整理が簡単で、進捗を維持しやすい。

便利な通知機能で時間追跡が成功しやすい

nTask の短所

もっと機能が欲しいというユーザーもいる。

カスタマイズオプションがないため、カレンダーの整理が難しい。

nTask の価格

プレミアム: 4ドル/月/ユーザー

4ドル/月/ユーザー ビジネス: 12ドル/月/ユーザー

12ドル/月/ユーザー 企業:価格については nTask にお問い合わせください。

nTask の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (15 件以上のレビュー)

4.4/5 (15 件以上のレビュー) Capterra: 4.2/5 (100 件以上のレビュー)

3.Todoist - タスク管理に最適

経由

/参照 https://todoist.com/ Todoist /%href/ Todoist は、その拡張機能、クイック追加オプション、洗練されたインターフェースのおかげで、このリストで最も広く使われているデイリーリマインダーアプリの一つです。仕事や個人生活でタスクを完了するために設計されたシンプルなToDoリストオーガナイザーです。

Todoistの最も人気のある機能の一つは、ToDoリストをゲーム化し、やることを完了させるモチベーションを高めるストリークシステムです。また、デリゲート済みなので、チームをタスクに集中させたいプロジェクトマネージャーにも便利です。📋

Todoist の機能

タスクを素早く追加して、どんなに忙しくてもやることリストを更新し続けられる

AndroidとiOSデバイス用のクロスプラットフォーム機能リマインダーアプリ

洗練されたユーザーインターフェースでタスクビューがわかりやすい

タスクの優先順位付け、プロジェクトコメントの保存、リマインダーの作成、期日変更が簡単

チームメンバーにタスクをデリゲート済み。

Todoist の長所

年末レポートがやることリストタスクの全体進捗を表示

期日やデリゲート済みタスクの作成と優先順位付けが簡単

Kudos機能についてチームからの好意的な反応があったというメンションもあります。

Todoist の短所

優先度に関わらず、未完了のタスクが毎日リマインダーで通知される。

メンバー全員が同じプランでない場合、コラボレーションに問題が生じる可能性がある。

無料バージョンにはいくつかの機能がない。

Todoist 価格設定

無料バージョン

プロ版: 月額5ドル/ユーザー

月額5ドル/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき月額8ドル

Todoist の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (700 件以上のレビュー)

4.4/5 (700 件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (2,000 件以上のレビュー)

4.マイクロソフトやること - マイクロソフトユーザーに最適です。

経由

/参照 https://todo.microsoft.com/tasks/ マイクロソフト やること /%href/

Microsoft To Doは、仕事と個人のタスクを1つのダッシュボードで簡単に管理できるシンプルなToDoリストアプリです。1日にやることすべてのスナップショットをビューしたり、必要に応じて特定のリストにズームインしたりできる。そして一番の魅力は?無料です! 🙌

Microsoft To Doでは、タスクごとに期日やリマインダーを設定したり、最も重要なタスクに星をつけて可視性を保つことができます。また、「ステップ」(サブタスク)を使って大きなタスクを細分化し、必要に応じてそれぞれにメモを追加することもできます。

Microsoft To Doの機能

タスクの作成では、担当者の設定、期日の作成、リスト間のドラッグ&ドロップ、一括更新ができます。

タスクの優先順位付けにより、やることリストを緊急度の高いタスクから順番に並べることができます。

リマインダーやタスクの依存関係を設定することで、どの順番でタスクを実行する必要があるかを判断できます。

定期的なタスクにより、特にタスクを割り当てる際に不要な余分な仕事がなくなり、毎日が楽になります。

Microsoft やることプロフェッショナル

Microsoft To DoタスクはOutlookタスクと自動的に同期されるため、両方の場所でリストを確認することができます。

OutlookとMicrosoftのユーザーレビューでは、シンプルで使いやすいインターフェースであると報告されています。

既存のMicrosoftアカウントがあれば、全ユーザーが無料で使用可能

Microsoft To Doの短所

このリストのベストリマインダーアプリの中で、やることは他のアプリとの統合に欠けている。

最近のカスタマーレビューでは、アップデートや新機能の不足が報告されている。

ユーザーインターフェイスはあまりカスタム機能がなく、魅力がないと感じる人もいる。

マイクロソフトやること価格

無料。

Microsoft To Doの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (50件以上のレビュー)

4.4/5 (50件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (2,000件以上のレビュー)

5.TickTick - 個人使用に最適

経由 TickTick

も無料バージョンだ。最高のリマインダーアプリを見つけるのは難しいので、無料で試せる選択肢があるのはありがたい。 🙌

個人からビジネスまで、あらゆるサイズに対応しています。 仕事スケジュール機能 を使えば、1つのダッシュボードでタスク、締め切り、ファイル、通信を管理できます。また、自動リマインダーが作成されるので、あなたやチームメンバーのタスク忘れを防ぐことができ、全員が軌道に乗ることができます。

TickTick の機能

コミュニケーション機能により、チームメンバーやプライベートな人とのコラボレーションが可能

仕事でもプライベートでも使える習慣を作成し、生産性と成功を高めるための記録をつけることができます。

タスクやプロセスを過去または未来の日付に整理し、リマインダーやタイマーを設定することで、期限を逃しません

"迷惑アラート "機能と1つのタスクの複数のリマインダーは、それらを見ずにアラートを却下する誘惑を回避するのに役立ちます。

ポモドーロタイマーは、休憩時間を知らせてくれる素晴らしいリマインダーアプリ機能です。

TickTickの長所

スマートサジェスト機能、リスト、定期的なリマインダーが成功したとユーザーから報告されています。

メンションは、最小限の機能でアプリを簡単に学ぶことができると述べています。

定期的なタスクや定期的なタスクの提案機能

TickTick の短所

カスタマーサービスの対応が悪いというメンションもあります。

同期に問題があり、結果的にデータが失われる可能性がある

TickTick 価格

無料バージョン 。

。 プレミアム版: 月額2.79ドル/ユーザー

TickTick の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

4.5/5 (80件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

6.ProofHub - 企業チームに最適

経由 プルーフハブ ProofHubはビジネスや大規模チーム向けにデザインされたリマインダーとプロジェクト管理アプリで、コラボレーション機能が満載だ。時間追跡からチャットやアナウンスまで、プロジェクトマネージャーがチームメンバーのタスクを進めるために必要なものがすべて揃っている。

ProofHubは最小限の学習曲線で設計されており、チームメンバーとの統合をより効率的にします。また、多言語に対応しているため、リモートワーカーを管理する多国籍企業に人気のオプションです。 ✨

ProofHub の機能

両プランともユーザー無制限オプションのため、大規模チームでのコラボレーションが容易。

コラボレーション機能により、プロジェクトのプラン、スケジュール、実行が簡単

リモートチームメンバーとの仕事に最適化されています。

オンラインツールはiOSまたはAndroidデバイスで仕事可能

チャット、ディスカッション、ファイル転送、アナウンスなどのコラボレーション機能

10ヶ国語に対応

プルーフハブの長所

チーム専用のタスクボードやワークフローが成功したとメンションがある

ほとんどのデバイスでシームレスに同期可能

ProofHub の短所

数ヶ月後にチームがアプリを使いづらくなったというユーザーもいる。

小規模チームやビジネスには価格が高すぎるかもしれない。

プルーフハブの価格

エッセンシャル: $50/月

$50/月 究極のコントロール: $99/月

プルーフハブの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

4.5/5 (80件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

7.Twobird - 最高の無料リマインダーアプリ

経由

トゥーバード

Twobirdはこのリストで間違いなく最高の無料リマインダーアプリの一つだ。今後、追加機能を備えたプレミアムプランが追加される予定だが、現在、アプリのツールはすべて無料で利用できる。

Twobirdは独立したツールのように機能する代わりに、受信トレイをマルチタスクのやることリスト、メモを取るホットスポット、コミュニケーションプラットフォームに変える。買い物リストやチームメモなどを受信トレイに送信し、素早く簡単にアクセスできます。 🌻

Twobirdの機能

GmailやOutlookと統合し、複数のツールを使わずに受信トレイからタスクを管理できます。

受信トレイからリマインダーやメモを設定し、わかりやすいカレンダーに整理して管理

既存の電子メールアカウントを使用して、やることリスト、買い物リスト、タスク、家事、リマインダーを管理できます。

Twobirdのインテリジェントなタスク識別機能により、やることタスクの中で最も重要なものを識別します。

Twobirdの長所

アプリ全体が無料で使えるので、中小ビジネス、起業家、個人使用に最適

Twobirdを使っていない人とメモを共有し、ブラウザから編集することができます。

Twobird の短所

人気レビューサイトでのカスタマーフィードバックが少ない。

利用できる機能がリミットで、より多くのツールを解除できる有料プランがない。

他のやることリストアプリに比べ、GmailとOutlookの電子メールアカウントしかサポートしていない。

Twobirdの価格

無料。

Twobird の評価とレビュー

G2: N/A

N/A カペラ: N/A

8.Any.do - プランニングに最適

経由

トウガラシ

CapsicumはiOSユーザー専用に設計されたやることリストと日計簿アプリです。プロユースよりも個人ユースに最適化されており、毎日をプランニングするための機能を備えています、 健康的な習慣の追跡グーグルキープ はメモとリマインダーアプリで、Gmailアカウントを持っていれば誰でも無料で使える。リストやリマインダー、やることリストを素早く簡単に作成できる。また、画像を保存したり、GoogleカレンダーとKeepを統合することもできる。

Google Keepは、複数のプロジェクトを追跡する必要があるフリーランサーや小規模ビジネスに便利ですが、個人で使うのにも機能的です。また、タスクやリストはいつでも編集できるので、外出先で簡単にメモを作成し、後で拡張することも簡単です。

Google Keepの機能

色やカテゴリに基づいてメモを整理、フィルタリング、検索

画像や音声ファイルをタスクやリマインダーとして使用可能

ほとんどの携帯電話、タブレット、コンピュータで仕事できる

リストを他の人と共有し、簡単に共同作業やリアルタイム同期が可能

Google Keepの長所

シンプルなソフトウェアで使いやすく、既存のGmailユーザーでも直感的に使える

パーソナライズ機能により、生産性が向上し、ユーザーも楽しんでいる。

Google Keepの短所

ワープロ機能がリミットとのレポート作成

iOSデバイスによってはラグがある

Google Keepの価格

無料バージョン

無制限: 月額5ドル/ユーザー

月額5ドル/ユーザー ビジネス: ユーザーあたり12ドル/月

ユーザーあたり12ドル/月 ビジネスPlus: ユーザーあたり月額19ドル

ユーザーあたり月額19ドル 企業向け: Googleまでお問い合わせください。

Google Keep の評価とレビュー

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150 件以上のレビュー)

リマインダーアプリの何を探すべきか?

リマインダーアプリは、仕事上の重要なタスクから個人用の毎日のやることリストまで、あなたの脳がすべてを追跡するのを助けてくれるはずです。人間の脳は多くのことを忘れます。 人は新しい情報の50%を忘れる を1時間以内に忘れてしまう。24時間後には70%を忘れ、1週間後には90%に跳ね上がる!

リマインダーアプリは、そのようなギャップを埋めるのに役立ちます。毎日のタスクに最適なアプリを選ぶ際の鍵は以下の通り:

クロスプラットフォームの互換性: あなたとあなたのチームのための最高の毎日のリマインダーアプリは、すべての人のために動作するようにiOSとAndroidデバイスをサポートする必要があります。あなたのチームのメンバーは、iPad、iPhone、Apple Watch、Android、Android Wear、Outlook、Gmail、ブラウザ、WindowsまたはMacデスクトップ、または他の何かでそれをしたいかもしれません。

あなたとあなたのチームのための最高の毎日のリマインダーアプリは、すべての人のために動作するようにiOSとAndroidデバイスをサポートする必要があります。あなたのチームのメンバーは、iPad、iPhone、Apple Watch、Android、Android Wear、Outlook、Gmail、ブラウザ、WindowsまたはMacデスクトップ、または他の何かでそれをしたいかもしれません。 直感的な ユーザーインターフェイス : 使いにくいやることアプリは誰の役にも立ちません。ユーザーフレンドリーで、最小限のインターフェイスで、チュートリアルオプションが豊富なものを見つけましょう。

ユーザーインターフェイス : 使いにくいやることアプリは誰の役にも立ちません。ユーザーフレンドリーで、最小限のインターフェイスで、チュートリアルオプションが豊富なものを見つけましょう。 効果的な 通知* : アプリが通知してくることに気づかなければ、その恩恵を受けることはできません。場所ベースのリマインダー機能、テキストメッセージリマインダー、ポップアップタスクリマインダー、スヌーズオプション、ウィジェットなどを備えたアプリを探し、可視性を確保しましょう。

アプリが通知してくることに気づかなければ、その恩恵を受けることはできません。場所ベースのリマインダー機能、テキストメッセージリマインダー、ポップアップタスクリマインダー、スヌーズオプション、ウィジェットなどを備えたアプリを探し、可視性を確保しましょう。 タスクを追加するのが面倒なアプリは、タスクを追加するのを忘れがちです。そのため、最高のリマインダーアプリは、音声コマンドやスマートサジェストなどのクイック追加機能を備えている 🛠️。

🛠️。 追加機能:*タスクリマインダーアプリはやることが多ければ多いほど良い。サブタスク、定期的なタスク、メモのような追加機能を探しましょう。

ここで高い基準を持ってもいい!優れたリマインダーアプリを見つければ、忘れ物をする心配がなくなり、効率よくやることが完了します。

リマインダーアプリで期限を逃さない

リマインダーアプリを選んで、締め切りに間に合わなかったことに別れを告げましょう。これらの頼もしい助っ人が、あなたを常にベストな状態に保ち、プライベートでも仕事でも完璧な記録に近づけてくれます。ハッピーアワーで乾杯する時間も無料になるかもしれません! 🙌 今すぐClickUpを試す !