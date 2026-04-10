成功するUGC作成者ポートフォリオの作り方

米国の作成者向け広告費は370億ドルに達すると予測されており、ブランドはこれまで以上に作成者コンテンツへの投資を拡大しています。しかし、多くの作成者は、自身のやることをブランドに的確に伝える、洗練されたプロフェッショナルなポートフォリオを持っていないために、契約の機会を逃しています。

このガイドでは、UGC作成者向けポートフォリオの作り方や、掲載すべき内容、公開場所、そして活動が拡大するにつれてポートフォリオを最新の状態に保つ方法について解説します。また、ClickUpを活用してコンテンツ、提案資料、ポートフォリオの資産を一元管理する方法についてもご紹介します。📚

UGC作成者のポートフォリオとは？

UGC作成者のポートフォリオとは、ブランドのために制作したコンテンツや、自身の制作能力を示すための自主制作コンテンツを厳選してまとめたものです。製品デモ、体験談形式のビデオ、ライフスタイル写真、広告用Clipなどを含めることができます。単なる作品集ではなく、ブランドがあなたのコンテンツの質、ニッチへの適合性、スタイル、そしてプロ意識を素早く評価するための営業ツールなのです。

ポートフォリオを作成するのに、必ずしも有料のブランドコラボレーションをやる必要はないです。まだ始めたばかりの方でも、質の高い自主制作作品があれば、ブランドに対して自分の実力をアピールすることができます。

ソーシャルメディアのプロフィールとの違い

Instagramのフィードはポートフォリオではありません。TikTokのページも同様です。ポートフォリオとは、ブランドが「OK」と答えるために必要な情報を的確に伝える、厳選された意図的な資料のことです。

ポイント ソーシャルメディアのプロフィール UGC作成者のポートフォリオ 目的 オーディエンスを構築する ブランドとの契約を獲得する コンテンツ 投稿するすべてのコンテンツ あなたの最高で、最も関連性の高い仕事 フォーマット プラットフォームによって異なります 柔軟で共有しやすい 対象読者 フォロワー ブランドマネージャーやマーケター コントロール 数量限定 すべてはあなた次第

UGCポートフォリオに含めるべき内容

ブランドに対して、手持ちの作品をすべて投げかける必要はありません。必要なのは、適切な作品を明確に整理して提示することだけです。ごちゃごちゃしたポートフォリオは、かえって逆効果になります。ブランド側は多忙であり、重要な情報を見つけるのに手間取れば、すぐに他の候補に移ってしまいます。ここでは、充実したUGCポートフォリオに欠かせない要素をご紹介します。

簡単な自己紹介と専門分野

内容は2～3行にまとめましょう。あなたが誰か、どのようなコンテンツを制作しているか、そして誰に向けて制作しているか。ブランド側は、あなたが適任かどうかを数秒で判断できる必要があります。

これは、文章で表現した「エレベーターピッチ」だと考えてください。明確で具体的、そして無駄な表現を省いたものにしましょう。無料です。

あなたの最高のコンテンツサンプル

自身の最も優れた仕事を代表する3～6点を選びましょう。ビデオ、写真、開封ビデオ、体験談など、フォーマットの多様性を重視しつつ、提案するニッチ分野に関連性のあるものにしましょう。

スキンケアブランドをターゲットにしているなら、半年前に行った旅行の動画ではなく、スキンケア関連のコンテンツを前面に押し出しましょう。

過去のブランドコラボレーション

これまでにブランドとの仕事経験があるなら、それをアピールしましょう。小さなコラボレーションでも構いません。ロゴを掲載したり、ブランド名をメンションしたりすることで、信頼性を素早く築くことができます。

統計データとパフォーマンスメトリクス

再生回数、エンゲージメント率、クリック率、視聴時間、保存数、コンバージョン数は、いずれもポートフォリオを強化する要素となります。特に無報酬の仕事や初期段階の作品については、すべての作成者が完全なパフォーマンスデータにアクセスできるわけではありません。そのため、手元にある最も優れた数値を共有しましょう。こうしたメトリクスは提案の説得力を高め、ブランド側が評価するための具体的な材料となります。

料金とサービス内容

提供するサービスと基本料金を簡潔にまとめることで、時間を節約できるだけでなく、プロフェッショナルとしてのポジションを確立することができます。例えば、「ビデオ1本」「商品写真3枚」「月間コンテンツパッケージ」といった成果物をリストアップしましょう。

すべての作品に詳細な価格を記載する必要はありません。最低料金や「料金は要相談」といったメモだけでも、会話を始めるには十分です。

明確な行動喚起

最後に、相手に具体的に何をやってもらいたいかを明確に示しましょう。電子メールを送る、面談を予約する、フォームに記入するなどです。ステップは5つではなく、1つに絞りましょう。連絡を取りやすくすればするほど、実際に連絡をくれる可能性が高まります。

適切なUGCポートフォリオのサンプルを選ぶ方法

「選択する」ことが、単なる「詰め込み型」のポートフォリオと、実際に成果につながるポートフォリオを分けるポイントです。目標は、関連性を損なうことなく、範囲を示すことです。UGC作成者のポートフォリオにふさわしいサンプルを選ぶ方法は以下の通りです：

「選択する」ことが、単なる「詰め込み型」のポートフォリオと、実際に成果につながるポートフォリオを分けるポイントです。重要なのは、関連性を損なうことなく、範囲を示すことです。UGC作成者のポートフォリオにふさわしいサンプルを選ぶ方法は以下の通りです：

時系列順ではなく、最も優れた作品から紹介しましょう。第一印象は時系列よりも重要だからです。

提案する業界やブランドの種類に合わせてサンプルを選定しましょう。フィットネスブランドには、食事に関するコンテンツを見せる必要はありません。

可能な限り様々なフォーマットを取り入れましょう。ビデオ、写真、文章コンテンツは、あなたの範囲と多才さをアピールします。

特に活動を始めたばかりの場合は、心から愛し、実際に愛用しているブランド向けに、2～3点のサンプル作品を作成しましょう

複数の分野で仕事をしている場合は、メインのポートフォリオを1つ用意し、特定のブランドカテゴリーに合わせてカスタマイズした小規模なバージョンを作成することも有効です。

ポートフォリオをどこに公開すべきか

ポートフォリオを公開するプラットフォーム選びは、多くの作成者が考えている以上に重要です。たとえ世界最高のポートフォリオであっても、Googleドライブの雑然としたフォルダに埋もれていたり、開くのに3回もクリックが必要だったりしては意味がありません。

シンプルで、共有しやすく、更新も簡単なものが理想的です。ここでは、その選択肢を簡単に解説します。

プラットフォーム こんな方に最適 メリット デメリット ClickUp 初心者や計画的な作成者 すっきりとしたレイアウト、更新が簡単、リンクの共有が可能、無料で始められる、プロフェッショナルな仕上がり 初めての方には少し慣れるまで時間がかかるかもしれません 個人ウェブサイト 実績のある作成者 完全なコントロール、高度なカスタマイズ性 設定にはより多くの時間と費用がかかります PDF 簡単な提案 送信が簡単で、オフラインでも仕事ができる 更新が面倒で、双方向性がない Google Sites 初心者 無料、簡単、プログラミングの知識は不要 見た目はシンプルで、デザインの自由度はリミットされている

作成者にとって、作成・更新・共有が簡単なツールを探している場合、ClickUpは有力な選択肢です。提案電子メールに貼り付けられる共有リンク、デザインスキルが不要なすっきりとしたレイアウト、そして作品が進化するたびにポートフォリオを簡単に更新できる機能を備えています。

提案時にポートフォリオを効果的にアピールする方法

ポートフォリオは完成しました。次は、明確かつプロフェッショナルな方法で、適切な人々にそれを届ける必要があります。中身と同じくらい、その見せ方も重要です。効果的な提案は簡潔かつ具体的であり、ブランド側が「なぜあなたが適任なのか」を容易に理解できるものでなければなりません。

なぜ自分が適任なのかを前面に打ち出しましょう

「こんにちは、コラボレーションを探しているUGC作成者です」といった書き出しで電子メールを始めてはいけません。誰もがそう言っています。その代わりに、そのブランドについて具体的なこと、例えば自分が使ったことのある製品、注目したキャンペーン、あるいはそのブランドが掲げる価値などについて触れてください。

リンクを共有する前に、2文程度の自然な文脈を添えるだけで、大きな効果があります。

電子メールは簡潔に

ブランドマネージャーには、週に何十件もの提案が届きます。電子メールですべてを説明する必要はありません。それこそがポートフォリオの役割なのです。

自己紹介をし、関連する実績やサンプルを1～2点共有し、ポートフォリオのリンクを掲載し、相手に次に何をやることかを伝えましょう。それだけです。

リンクを見逃せないようにしましょう

ポートフォリオのリンクを長い文章の最後に埋もれさせないでください。「こちらが私のポートフォリオです」や「最近の仕事をご覧ください」といった明確なラベルを付けて、目立つ場所に配置しましょう。

ページに到達するまでのクリック数が少ないほど、効果的です。

1回フォローアップする

5～7日経っても返事が来ない場合は、1回だけフォローアップの連絡を送りましょう。内容は簡潔で、親しみやすく、要点を絞って書きましょう。最初の電子メールに言及し、仕事を確認する機会があったかどうかを尋ね、今後の可能性を残すようにしてください。

その後は、次のステップに進みましょう。同じブランドを2回以上追いかけ続けても、良い結果につながることはめったにありません。

アプローチした相手を把握する

このステップはしばしば見落とされがちですが、大きな違いを生みます。アプローチの記録を残しておくことで、同じブランドに二度アプローチしてしまうことや、フォローアップを忘れること、あるいは順調に進んでいた会話の勢いを失うことを防げます。また、長期的には、どのニッチ分野からの反応が多いか、どのバージョンのポートフォリオがより良い結果をもたらすかといった傾向を把握するのにも役立ちます。

ポートフォリオは、一度作成して放置しておくようなものではありません。継続的に契約を獲得している作成者たちは、ポートフォリオを「生き物」のように扱い、自分自身の成長や進化に合わせて常に更新し、改善し続けています。ポートフォリオを古びたままにしておくことは、ほぼ確実に獲得できるはずだった契約を逃す最も簡単な方法の一つです。

サンプルの更新

1～2ヶ月ごとにポートフォリオを見直し、それが依然としてあなたの最高の作品や現在の方向性を反映しているか確認しましょう。すでに掲載されている作品よりも優れたものを制作した場合は、それを入れ替えましょう。サンプルが、あなたが認知されたいニッチ分野に合わなくなった場合は、削除しましょう。また、以下の場合はいつでもポートフォリオを更新すべきです：

新たなブランドとのコラボレーションを実現する

エンゲージメントやパフォーマンスにおいて、重要なマイルストーンを達成する

ニッチ分野や制作するコンテンツの種類を変えてみましょう

作成者としての自身のアイデンティティを再構築する

🚀 ClickUpの利点：コンテンツ資産をClickUp Docsで整理しておけば、手元にあるリソースを常に把握でき、フォルダや古いドライブをいちいち探す手間なく、数分で更新作業を行うことができます。 1つのドキュメントをUGCポートフォリオのhubとして設定し、スキンケア、フード、ライフスタイル、アンボクシングなど、コンテンツの種類ごとにセクションを分けて構成しましょう。 UGCポートフォリオのhubとなるClickUpドキュメントを作成する 各セクションでは、ブランド名、納品物の種類（ビデオ、写真、カルーセル）、および制作したプラットフォームについて簡単なメモを添えて、サンプルをリストアップしましょう。そうすれば、ブランドから関連する例を求められた際、その要件にぴったり合うものを瞬時に提示することができます。

成長の軌跡を物語る

ポートフォリオには、作成者としての成長が反映されているべきです。契約を獲得し、クオリティを高め、専門分野を磨いていくにつれ、その進捗が、掲載する作品にはっきりと表れている必要があります。

初期の仕事は入れ替え、専門分野が進化したらプロフィールを更新し、現在の価値を反映するように料金を見直しましょう。計画的な成長が感じられるポートフォリオは、ブランドに対して、あなたが単なる一過性の作成者ではなく、長期的に投資する価値のある人物であることをアピールします。

何が効果的かを追跡する

どのバージョンのポートフォリオが反応を得られ、どれが得られないかに注目しましょう。定期的に提案を行っている場合、最初に提示するサンプルを変えたり、自己紹介文を書き直したりといった小さな工夫が、大きな違いを生むことがあります。

UGCポートフォリオのワークフローを整理する方法

UGC作成者は、常に複数の要素を同時にこなしています。

ブランドからのブリーフは電子メールで届き、フィードバックはDMで受け取り、編集データはクラウドフォルダに保存され、完成した素材はさまざまなプラットフォームに散らばっています。このようなセットアップでは、何が承認され、何が修正が必要で、何がポートフォリオに含めるべきかを追跡するのが困難です。

ClickUp for Creative Teamsは、コンテンツの企画、フィードバック、修正、最終成果物がすべて接続される「統合型AIワークスペース」を通じて、この課題を解決します。すべての成果物、コメント、更新内容が同じタスクに紐付けられるため、SaaSの乱立を防ぎ、コンテキストの切り替えを削減します。

では、ClickUpを使ってUGCを管理する方法をご紹介します。

コンテンツの作成と構成をより迅速に行う

UGCのワークフローは、散らばったアイデアや大まかな企画書、複数の成果物から始まることがよくあります。ClickUp Brainを使えば、そうした生の情報を構造化されたコンテンツや具体的なステップに変えることができます。

ClickUp Brainを使ってスクリプトやコンテンツプランを作成する

例えば、スキンケア製品のキャンペーンに関するブランドからのブリーフを受け取ったとします。そのブリーフには、キーメッセージ、ターゲット層の詳細、納品物が記載されていますが、明確なスクリプトは含まれていません。そこで、ClickUp Brainに次のように尋ねます：このブリーフに基づき、ニキビができやすい肌向けのスキンケア製品のための30秒のUGCビデオスクリプトを作成してください。

コンテクスチュアルAIが、導入部、製品デモ、行動喚起（CTA）を含む構成の整った台本を生成します。同じタスク内で台本を調整し、すぐに撮影を開始できます。

ClickUp Brainは、UGCワークフローの複数のフェーズをサポートします：

長いクライアントのブリーフを、明確なアクションポイントに要約する

撮影、編集、納品のための ClickUpタスクチェックリスト を作成する

TikTokやInstagramなど、プラットフォームごとにキャプションを書き換える

クライアントからのコメントから重要なフィードバックポイントを抽出する

仕事の構成やプレゼンテーションをより効果的に行いたい方へ、このビデオではAIポートフォリオ生成ツールがどのように役立つかをご紹介します：

ClickUp校正を使ってビジュアル素材を確認・修正する

ポートフォリオの内容が形になったら、次はアセットの品質に注力しましょう。UGCポートフォリオは、商品写真、ライフスタイルコンテンツ、キャンペーン用クリエイティブなどの画像に大きく依存しています。

ClickUp校正を使えば、それらの素材を直接確認・修正することができます。

ClickUp校正を使ってポートフォリオの画像を確認・注釈を付けましょう

例えば、ファッションブランドのポートフォリオ用に商品写真を準備している場合、そのプロジェクトにリンクされたClickUpタスクに画像の草案をアップロードします。

各画像を確認し、具体的なフィードバックを残すことができます：

商品写真の照明のムラを強調する

背景の修正が必要な箇所に印を付けてください

プラットフォームごとのフォーマットに合わせて、トリミングの調整を提案する

各コメントは画像に直接紐づくため、編集内容が明確で、すぐに反映できます。チームメンバーや協力者も同じワークフローに参加し、文脈に沿ったフィードバックを追加できます。画像への注釈やコメントにより、修正作業中の混乱を軽減できます。

あるユーザーは次のように共有しています：

ClickUpは、チームの組織化と連携を保つ上で非常に役立つツールです。プロジェクトの管理、タスクの割り当て、進捗の追跡をすべて一か所で行うことができます。特にその柔軟性を高く評価しています。ワークフローのカスタマイズやテンプレートの作成が可能で、チームのプロセスに合わせてプラットフォームを柔軟に調整できるからです。 SOP（標準業務手順書）、業績評価、プロジェクトの追跡など、繰り返し使えるシステムを構築する上で非常に役立っています。タスク、ドキュメント、コミュニケーションが接続されているため、無駄なやり取りが減り、全員が同じ認識を共有できます。

ClickUpは、チームの組織化と連携を保つ上で非常に役立つツールです。プロジェクトの管理、タスクの割り当て、進捗の追跡をすべて一か所で行うことができます。特にその柔軟性を高く評価しています。ワークフローのカスタマイズやテンプレートの作成が可能で、チームのプロセスに合わせてプラットフォームを柔軟に調整できるからです。 SOP（標準業務手順書）、業績評価、プロジェクトの追跡など、繰り返し使えるシステムを構築する上で非常に役立っています。タスク、ドキュメント、コミュニケーションが接続されているため、無駄なやり取りが減り、全員が同じ認識を共有できます。

作成者が犯しがちなミス

優れたコンテンツを持つ作成者であっても、避けられるはずのポートフォリオのミスによって案件を逃してしまうことがあります。こうしたミスのほとんどは、注意すべき点さえ分かれば簡単に修正できます。

コンテンツの過剰掲載

「多ければ良い」というわけではありません。20点ものサンプルを載せたポートフォリオは、経験豊富に見えるどころか、自分をうまく編集できない人だと見なされてしまいます。ブランドが求めているのは、あなたの全仕事ではなく、最高の仕事なのです。

3～6点の優れたポートフォリオに絞り、それらで自分の実力をアピールしましょう。複数の分野で優れたコンテンツをお持ちの場合は、すべてを1つのドキュメントにまとめるのではなく、分野ごとに別々のポートフォリオを作成することを検討してください。

明確なニッチがない

もしあなたのポートフォリオに、美容コンテンツ、旅行Vlog、グルメレビュー、ガジェットの開封動画などがすべて混在している場合、スキンケアブランドはあなたに何をすればよいか判断に迷ってしまいます。ポートフォリオが具体的であればあるほど、適切なブランドからオファーを受けやすくなります。

自分のニッチ分野を明確に定義することは、オーディエンスを理解している証であり、ブランドはそのような明確な方向性に対して対価を支払うものです。

これは意外に多いケースです。ブランド側があなたの仕事を気に入り、連絡を取りたいと思っても、連絡手段が全く見つからないという状況です。必ず以下の情報を記載してください：

電子メールまたはご希望の連絡方法

基本料金、または料金は要相談

次に何をやることかが明確にわかるよう、明確な行動喚起（CTA）を記載する

興味を持ってくれたブランドが、あなたを起用するために余計な仕事をさせないようにしましょう。

すべての提案で同じポートフォリオを使い回す

ありきたりなポートフォリオでも、見た目は洗練されていても、肝心な部分が欠けていることがあります。異なる業界のブランドにアプローチする場合は、サンプルの注文や掲載する仕事を調整し、それぞれのブランドにとってより関連性の高いポートフォリオに仕上げましょう。些細な調整でも、提案がより丁寧な印象を与え、返信をもらえる可能性が高まります。

クリックしたくなる仕事とClickUpのミーティング

優れたUGCポートフォリオには、ブランドが「OK」を出しやすくするという大きなメリットがあります。明確なポジショニング、関連性の高いサンプル、そしてシンプルな構成により、意思決定者は不要な情報を探す手間をかけずに、あなたの価値を素早く理解することができます。

しかし、多くの作成者は、ポートフォリオを整理し、最新の状態に保ち、プロフェッショナルなフォーマットで提出できる状態にしておくことに依然として苦労しています。この差が、案件が前進するか、あるいは無視されるかを左右することがよくあります。

そこでClickUpが真価を発揮します。Docsでポートフォリオを作成・管理・更新し、コンテンツを整理整頓できるほか、Tasksでブランドへのアプローチ状況を追跡し、ClickUp Brainを活用すれば文脈を損なうことなくフィードバックに対応できます。

すべてが接続されているため、素材を探す時間を削減し、提案や制作、契約獲得に充てる時間を増やすことができます。

ポートフォリオは、あなたと同じくらい頑張って働いてくれるべきです。ClickUpに登録して、管理・更新・共有がより簡単になるポートフォリオシステムを構築しましょう。

よくある質問

現在のポートフォリオの中で最も出来の悪いサンプルよりも優れたプロジェクトを完了するたびに、あるいは少なくとも月に1回はポートフォリオを更新しましょう。古びたポートフォリオは、あなたが活動していない、あるいはスキルを積極的に磨いていないという印象をブランドに与えてしまいます。

2. 有償のブランド仕事がなくても、UGCポートフォリオは作成できますか？

はい、ご自宅にある手持ちの製品を使って、簡単にサンプルビデオを作成することができます。ブランドが評価するのは、ビデオ制作に対して実際に報酬を受け取ったかどうかではなく、その出来栄えやスタイルなのです。

3. UGCポートフォリオとメディアキットの違いは何ですか？

UGCポートフォリオはコンテンツのサンプルや制作能力をアピールするものですが、メディアキットは主にオーディエンスの属性、リーチ、投稿頻度などを重視しています。両方のタイプの仕事を行う作成者には通常、両方が必要ですが、UGC専門の作成者であれば、ポートフォリオだけで十分アピールできます。