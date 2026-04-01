ClickUp AIでClaudeの機能をさらに活用する

ClickUpかClaudeか？ どちらかを選ぶ必要はありません。

チームがAIの標準としてClaudeを選んだことで、ClickUpの価値はさらに高まりました。Claudeはパワーユーザー向けの推論エンジンです。一方、ClickUp AIは組織全体を支えるインテリジェンス層です。Claudeが推論を行うには構造化されたデータが必要ですが、それを提供するのがClickUpなのです。

さらに、ClickUp AIはワークスペースを継続的に充実させ、誰からのプロンプトも必要とせずに動作するエージェントを駆動し、あらゆるチームのすべてのメンバーが、すでに使用しているワークフロー内でAIを活用できるようにします。

Claudeは、技術系ユーザーのために、システムを横断した高度な推論を行います。ClickUp AIは、残りの95%の従業員をサポートします。両者が連携することで、職場でのAI活用をスマートに拡大する方法を提供します。

ClickUp AIを活用してClaudeの機能をさらに活用する方法について、ぜひ続きをお読みください。

💡 ClickUp AIとClaudeを自社のワークフローにどう組み込めばよいか、お悩みですか？

ClickUp AIの仕組み

ClickUp AIは、チームがすでに仕事を管理しているプラットフォームに組み込まれた、AI機能のフルスイートです。

ClickUpは、AIを業務の文脈から切り離された単なるアドオンとして扱うのではなく、世界初の「統合型AIワークスペース」を提供します。このワークスペースでは、AIがタスク、ドキュメント、会話を深く理解し、ワークフローのあらゆる段階で、関連性が高く、文脈に沿った、時間を節約できるサポートを提供します。

それが可能になる理由は次の通りです：

ClickUp Brain

ClickUp Brainは、ClickUpに組み込まれたインテリジェンス層です。人間がデータを閲覧する場合でも、ClaudeがMCP経由でデータを取得する場合でも、ワークスペース全体をよりスマートにします。

ClickUp Brainのコンテキストに応じた応答を活用し、ワークスペースから実行すべきタスクの優先順位を決定しましょう

スーパーエージェント

スーパーエージェントは、スーパーエージェントビルダーを通じて指示、トリガー、ツール、知識、記憶を設定できるAIチームメイトです。

ClickUpのノーコード「Super Agent Builder」を使えば、数時間ではなく数分でカスタムエージェントを立ち上げることができます

タグ付けやタスクの割り当て、チャットでのダイレクトメッセージ送信、さらには作業中の画面上で直接@メンションすることも可能です。まるで人間のチームメイトのように振る舞い、割り当てられた仕事を完了するために必要なステップを自律的に実行します。

すべてのステップでプロンプトを出す必要はありません。チームは自律的に仕事を遂行します。

🎥スーパーエージェントの作成と仕事における活用方法について詳細はこちらのビデオをご覧ください：

各部門には、すぐに使える既成のエージェントパックが用意されています：

部署 エージェント プロジェクト管理 インテーク担当、アサイン担当、PM担当、ライブアンサー担当 マーケティング ブリーフ・エージェント、コンテンツ・エージェント、ブランド・エージェント、ライブ・インテリジェンス・エージェント プロダクト＆エンジニアリング PRDエージェント、トリアージエージェント、コードジェネレーターエージェント、ライブアンサーズエージェント 人事 オンボーディング担当、パルスチェック担当、トレーナー担当、ライブアンサー担当 リーダーシップ 目標リマインダーエージェント、アラインメントエージェント、主要成果エージェント、ステータス更新エージェント 営業 営業ワークフロー向けのカスタムエージェント

Bell Directは、ClickUpを使えば、AIを効果的に導入するために技術チームは必要ないことを実証しています。

チームはClickUp Super Agentsを活用し、コードを書いたり新しいツールを追加したりすることなく、エンドツーエンドの案件受付と優先順位付けのワークフローを自動化しました。

💡 あなたのチームでも同様の効率化を実現したいですか？

オートパイロットとアンビエント・エージェント

これらは、プロンプトを待たずにバックグラウンドで常時稼働するエージェントです。例えば：

毎朝生成されるダッシュボードの要約

チェックインなしでステータス更新が自動送信されます

タスクは優先度に基づいて自動的に分類・割り当てられます

期限切れのアイテムにフラグを立て、エスカレーション

ワークスペース全体でデータが継続的に充実

認定エージェント

リスクが高く、カスタム構築が不可欠なワークフローの場合、ClickUpの「Forward Deployed Engineers」が、お客様の組織固有のプロセスに合わせたエージェントを設計・導入します。「Certified Agents」をご利用いただくと、きめ細やかなセットアップサービスに加え、利用制限なしのサービスをご利用いただけます。

AIミーティング

ClickUpカレンダーとAIノートテイカーを使えば、チームは文脈に沿ってミーティングをスケジュールし、自動的にメモを記録できます。

ClickUp AIで、ミーティングのスケジュール調整から議事録作成、要約までを自動化しましょう

自然言語コマンドを使ってTeamsのカレンダーをスキャンし、空き時間を確認してミーティングをスケジュールしましょう

タブを切り替えることなく、ClickUp内からミーティングに参加できます

ClickUpの受信トレイに、発言者ラベル、要約、主要トピック、決定事項がハイライトされた自動生成のミーティングメモが届きます

AIがミーティングのメモからアクションアイテムを抽出し、追跡可能なClickUp タスク に変換します

フォローアップの追跡は、関連するプロジェクトにリンクされています

要約は関連する ClickUpスペース に投稿されます

ミーティングの参加者全員が、何が議論されたか、次に何を行う必要があるか、そして誰が担当するかを確認できます。

1つのプラットフォームで複数のAIモデルを利用可能

ClickUpはモデルに依存しません。ユーザーは、プラットフォームを離れることなく、ClickUpのツールバーから直接、ChatGPT、Claude（Opus 4.6を含む）、Gemini、その他12種類以上の主要AIモデルを切り替えることができます。

ClickUp Brainなら、1つの価格ですべてのAIモデルを利用できます

Brainは、ワークスペースインテリジェンスを実現するために内部でこれらのモデルを活用しており、スーパーエージェントは利用可能なあらゆるモデルを活用するように設定できます。管理者は、ワークスペースごとに利用可能なモデルを制限することができます。

つまり、チームはすでにClickUp内で、仕事の全体的な文脈に適用されたClaudeの推論機能を利用できるということです。

📚 こちらもご覧ください：ClickUpで外部AIモデルを活用する

Claudeがもたらす価値

Claudeは強力な推論エンジンであり、ClickUpと併用することで、真のクロスシステムインテリジェンスを実現します：

Claude Code ：ターミナルネイティブのエージェント型コード編集。マルチファイルの自動編集、リファクタリング、デバッグが可能。開発者に最適 ：ターミナルネイティブのエージェント型コード編集。マルチファイルの自動編集、リファクタリング、デバッグが可能。開発者に最適

Claude Cowork ：バックグラウンドで動作するナレッジワークエージェント。スプレッドシート、レポート作成、データ分析などを自律的に実行します。

Claude デスクトップ：個人の集中仕事、リサーチ、分析のための汎用AIアシスタント

Claudeは、あらゆるAIツールが 外部システムへの読み書きを 可能にするオープンスタンダードであるMCP（Model Context Protocol）を介してClickUpと接続します。ClickUpのMCPサーバーにより、Claudeはタスク、ドキュメント、コメント、カスタムフィールド、検索機能に完全にアクセスできます。

🌟 これは良いことです。 MCP経由でClickUpに接続するAIツールが増えるほど、ClickUpは「コンテキストの基盤」として不可欠なものとなります。

ClickUpとClaudeを組み合わせるべき4つの理由

ClickUpとClaudeは競合するのではなく、分析、実行、チーム全体での導入において互いに補完し合います。両者は高度な推論と業務上の文脈を組み合わせることで、知的な思考を体系的で効率的な仕事へと転換することを可能にします。

その方法は以下の通りです：

1. Claudeで分析し、ClickUpで体系化する

👉🏼 Claudeは分析に優れています—調査、統合、ワークフローの構想、システム横断的なデータ抽出、そして提案の生成などです。これこそが推論エンジンの真骨頂です。

🏆 ClickUpは、そうした洞察を確固たるワークフローへと昇華させる場です。

分析は、所有者や期限が設定されたタスクへと変換されます

この推奨事項は、ステータスが変更されるたびに実行される「スーパーエージェント」となります

調査結果は、プロジェクトにリンクされているドキュメントとして整理されます

単発の成果物が、組織全体で実行される、反復可能で管理されたプロセスへと変わります。

Claudeは「やること」を明確にする手助けをします。ClickUp AIは、チームごとに、大規模かつ自動的に、誰かが改めてプロンプトを出す必要なく、実際にそれを実行する手助けをします。

2. 組織全体で共有するAI 対 個人向けのAI

👉🏼 Claudeで構築したものはすべてあなただけのもの：あなたのスキル、MCPの設定、プロジェクトのコンテキスト。素晴らしいものを構築しても、チームの他のメンバーはそれを見たり、使ったり、その恩恵を受けたりすることはできません。

🏆 ClickUp AIは共有を前提に設計されています：

3. 常時稼働するインテリジェンス vs. オンデマンドの回答

👉🏼 Claudeは、誰かがプロンプトを出したときに仕事をします。プロンプトが出なければ、何も起こりません。

🏆 ClickUp AIは、誰かが注目しているかどうかに関わらず、常に稼働しています：

Brain はバックグラウンドでデータを充実させます：プロジェクトの要約、カスタムフィールドへの入力、ナレッジベースの更新などを行います

オートパイロット・エージェント がワークスペースを24時間365日監視し、期限切れのアイテムを通知、新しいタスクを自動で分類、ダッシュボードのロールアップデータを生成します

スーパーエージェントは、ステータスの変更、新しいタスク、メンション、スケジュールなどのワークフローイベントをトリガーとして動作します

ワークスペースは、誰かが積極的に操作しなくても、1時間ごとに賢くなっていきます。ClickUp AIは、Claudeのように操作する必要はありません。ClickUp AIは、ただ自動的に動作するだけです。

4. Claudeをより賢くする文脈の深さ

ClickUp AIは、ワークスペース内のデータを継続的に充実させます。そのため、ClaudeがMCP経由でClickUpに接続する際、生のタスクデータそのものを読み取るわけではありません。Brainが生成した要約、AIによって分類されたカスタムフィールド、そして誰からのプロンプトもなく作成された構造化されたプロジェクトインサイトなど、事前に処理されたインテリジェンスを読み取っているのです。

相乗効果のループ：

🤝 結果： ClickUp AIが、Claudeがデータに触れる前に、データの整理、要約、分類という手間のかかる作業をすでに済ませておくため、Claudeはより質の高い出力を得ることができます。そして、Claudeが作業内容を書き戻すと、ClickUp AIがそれを拾い上げ、このサイクルを継続させます。

ユースケースに最適なAIツール

重要なのは、ClaudeをClickUp AIに置き換えることではありません。適切な業務に適切なAIを活用することです。

活用事例 最適なツール なぜ 綿密な調査と分析 Claude システム横断的な推論、長文コンテキストの統合 エージェント型コードとデバッグ Claudeコード ターミナルネイティブの自律的な複数ファイル変更 システム横断的なデータ連携 Claude + MCP ClickUp、Salesforce、データベースからのデータを統合 プロジェクトのステータス ClickUp AI 常に稼働し、実際の活動から自動生成されます ドキュメント内のコンテンツ下書き ClickUp AI 文脈に沿って、ブリーフやタスクとリンクされている 仕事に関する質問 Brain タスク、ドキュメント、チャット、コメントから即座に回答が得られます タスクのルーティングと優先順位付け スーパーエージェント イベント駆動型、ワークスペース対応、許可スコープ対応 ミーティングのメモとフォローアップ AIミーティング 自動記録、アクションアイテムの作成 バックグラウンド監視 オートパイロット・エージェント 24時間365日稼働、プロンプト不要、常に稼働中 重要な業務向けのカスタムワークフロー 認定エージェント 専用設計、FDEサポート、容量無制限 個人での集中仕事 Claude デスクトップ 個別の推論、草案作成、探索 チームで共有するワークフロー スーパーエージェント 組織全体で閲覧可能、ワークスペースレベルで管理

🔑 重要なポイント： Claudeは、個人向けで詳細かつシステム横断的な仕事を処理します。一方、ClickUp AIは、チーム全体で常に稼働し、共有されるワークフローを処理します。この2つを組み合わせることで、組織全体の仕事をカバーできます。

貴社にとっての意味

すべてのチームメンバーのために

ClickUpを開いた瞬間から機能するAI。MCPのセットアップも、ターミナルコマンドも、プロンプトのスキルも一切不要です。Brainが質問に答え、エージェントが反復作業を処理し、カスタムフィールドがタスクを自動的に分類し、ミーティングのメモも自動的に作成されます。

技術に精通したパワーユーザー向け

深い推論、コーディング、システム横断的なオーケストレーションを実現する「Claude Code」、「Claude Cowork」、「Claude デスクトップ」。ClickUpのMCPサーバーにより、これらへのワークスペースへのフルアクセスが提供されます。Claudeで構築された内容はClickUpにフィードバックされ、そこでエージェントがさらに処理を行います。

IT部門および経営層向け

ClickUpの他の機能と同様のSSO、許可、コンプライアンス体制を備えた、単一のガバナンス管理されたAIプラットフォームです。AI管理に関するISO 42001認証を取得しており、AIパートナーによるデータ保持は一切行われず、どのモデル、エージェント、機能を有効化するかを管理者が一元的に制御できます。これに対し、組織全体で200もの個別のClaudeインスタンスが稼働している場合、AIが企業データをどのように扱っているかについて、一元的な可視性が得られません。

AI戦略に向けて

ClickUpはモデルに依存しないため、今日、チームがClaude Opus 4.6を好むとしても、明日には全く別の場所から最適なモデルが登場する可能性があります。ClickUpは、ワークフローの再構築、エージェントの再トレーニング、MCP接続の再設定を一切必要とせずに、最新のモデルを組み込みます。モデルの状況が変化し続けても、AI戦略の柔軟性を維持できます。

ClickUpとClaudeがMCPを通じて接続する仕組み：アーキテクチャ

ClickUp AIとClaudeが実現する、深い推論と実践的な実行

モデル層において、Claudeは標準的なAIツールと言えるでしょう。ClickUp AIは、その知能を組織全体で実用化するための手段です。

世界でもっとも包括的で文脈を理解するワークAIであるBrainは、ワークスペースの内部からスマート化を実現します。スーパーエージェントは、すべてのチームに24時間365日稼働するAIチームメイトを提供し、認定エージェントは、複雑で重要なカスタムワークフローの管理を支援します。

Claudeは、MCPを通じて外部から得た豊富な知見を活用します。

これらが相乗効果を生み出します。