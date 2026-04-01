代理店におけるクライアントの仕事に最適な15のGPTをご紹介

競合他社は待ってはいません。

現在、同業他社のエージェンシーでは、GPTを活用したツールを導入し、クライアントへの仕事をより迅速かつスマートに行い、社内コストを大幅に削減しています。調査によると、こうしたツールにより、クライアント対応機能のコストを最大30～45%削減できる可能性があります。

問題は、AIを代理店に導入すべきかどうかではありません。重要なのは、代理店向けに最適化された最高のGPTを活用しているか、それともクライアントの仕事の微妙なニュアンスに対応できない汎用ツールで妥協しているか、ということです。

ありきたりなSNS投稿を作成できるだけのGPTと、フルファネルのコンテンツ戦略の構築、クライアントの競合環境の分析、あるいは特定の業界に合わせて実際にカスタマイズされた提案書の作成を支援できるGPTとの間には、大きな違いがあります。

当社が徹底的に調査を完了しましたので、貴社のチームが自ら調査を行う必要はありません。これらは、エージェンシーのクライアントの仕事に特化して開発された15のベストGPTです。実際の成果物において確かな成果を上げるAIを必要とする、マーケティング、開発、戦略、コンサルティングの各チームのために厳選しました。

「代理店向けGPT」の真の意味

代理店業界で「GPT」という言葉が話題になる際、多くのユーザーが一般的なChatGPTと結びつけるようなチャット体験を指すことはほとんどありません。

その代わりに、代理店では、ワークフローやクリエイティブ制作、リサーチタスクをサポートするために設計された大規模言語モデルの特化バージョンであるカスタムGPTへの依存度が高まっています。

実務において、代理店向けのGPTは、業務上のニーズに合わせてトレーニングされた、オーダーメイドのAIアシスタントとして機能します。これらのシステムは、画一的な回答を生成するのではなく、キャンペーンの背景やブランドのトーン、そして代理店が通常作成する成果物の構成を理解することができます。

代理店にとって、この変化はいくつかの実用的なメリットをもたらします：ロック解除されます：

専門的な機能： 広告代理店では、汎用的なAIを1つ導入するのではなく、キーワード調査、分析結果の解釈、クリエイティブ業務など、特定のタスク向けに設計された複数のAIツールを導入しています。

ブランドおよび業界の文脈： 適切に設定された独自のカスタムGPTは、ブランドガイドラインに従い、業界特有のニュアンスを理解し、複数のチャネルにわたって一貫性を保つことができます。

拡張性のあるクリエイティブ制作： チームは、創造性や戦略的な視点を見失うことなく、長文コンテンツ、キャンペーンのコンセプト、投稿のアイデアをより迅速に作成できます

データに基づくインサイト： AIはマーケティングキャンペーンの特定のデータを分析し、パターンを発見して、より強力なマーケティング戦略をサポートする貴重なインサイトを提供します

結局のところ、GPTは人間のチームに取って代わるものではありません。GPTは、クリエイティブな能力を拡張し、反復仕事を効率化し、マーケティング担当者がより価値の高い戦略的思考に集中できるようにする、協働型のAIアシスタントとしての役割を果たします。

代理店が適切なGPTを選ぶ方法

GPT StoreにおけるカスタムGPTの急速な拡大に伴い、代理店は現在、さまざまなマーケティングやクリエイティブ機能向けに設計された数十種類のAIアシスタントを利用できるようになりました。しかし、適切なGPTを選ぶには、単に人気のあるツールを試すだけでは不十分です。

代理店は通常、GPTが特定のタスクをサポートできるか、コンテンツ戦略と整合しているか、そして既存のワークフローにスムーズに統合できるかを評価します。

多くのマーケティング担当者にとって、最適なGPTとは、キーワード調査、キャンペーンの企画立案、ブログ記事の作成、あるいはGoogleアナリティクスのデータ分析といった専門的な仕事をこなせるものです。

広告代理店はまた、ランディングページ、長文コンテンツ、ソーシャルメディアのコピーなど、多様なフォーマットで信頼性の高い成果物を生成できるツールを求めています。GPTがクリエイティブエージェンシーのタスクをサポートできるかどうかを評価する際、一貫性、スピード、文脈理解力は重要な要素となります。

もう1つの重要なポイントは柔軟性です。代理店では、独自のGPTを構築するか、社内のガイドライン、キャンペーンデータ、ブランドボイスに基づいてトレーニングされた独自のカスタムGPTを活用するか判断する前に、複数のツールを試用することがよくあります。これにより、AIによるサポートが一般的なユースケースではなく、実際のクライアント仕事に密接に合致するようになります。

代理店向けトップGPT

すべてのGPTが時間を費やす価値があるわけではありません。期待外れのものもあれば、実際に仕事の効率化に貢献するものもあります。ここで紹介するのは、まさにその期待に応えるものばかりです。

ClickUpでのソフトウェア評価方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は実際の製品価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。

注： GPTベースのSEOツールの価格は通常、利用状況、機能、規模に応じてカスタムで設定されます。

1. クリエイティブ・ライティング・コーチ（クリエイティブなストーリーテリングや長文コンテンツの作成力向上に最適）

経験豊富なエージェンシーチームであっても、時折クリエイティブな行き詰まりに直面することがあります。締め切りが迫り、キャンペーンに斬新な視点が求められる時、「Creative Writing Coach」のようなツールは、品質を損なうことなくチームのアイデアを絶え間なく生み出す手助けをします。これは、トーン、構成、ストーリーテリングを洗練させるバーチャルエディターのような役割を果たします。

長文コンテンツ、ブランドストーリー、あるいはオピニオン記事などを制作する代理店にとって、このGPTは頼もしいクリエイティブパートナーとなります。下書きを分析し、改善点を提案し、アイデアを生み出すことで、複数のチャネルやキャンペーンフォーマットにわたってコンテンツ作成プロセスの一貫性を保つのに役立ちます。

クリエイティブライティングコーチの主な機能

トーン、明瞭さ、ストーリーのフローについて体系的なフィードバックを提供し、ブログ記事の執筆やストーリーテリングの質を向上させます

チームがクリエイティブなインスピレーションを必要とする際、新鮮な投稿のアイデア、キャンペーンの切り口、読者の興味を引くフレーズを生成します

文法、リズム、構成を改善し、記事、ランディングページ、マーケティング資産におけるコンテンツ作成の質を向上させます

クリエイティブタスクやキャンペーンのストーリーテリングに取り組む代理店向けのブレインストーミングセッションをサポートします

クリエイティブライティングコーチのリミット

厳格なブランドボイスや業界特有の文脈を維持するために、追加のプロンプトが必要になる場合があります

専門的なマーケティングAIツールと比較すると、高度なSEO分析や詳細なキーワード調査には適していません

クリエイティブライティングコーチの料金

カスタム価格

クリエイティブライティングコーチの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

2. 電子メールとMail Writer（洗練されたクライアント向け電子メールや、コンバージョン率の高い件名の作成に最適）

クライアントとのコミュニケーションは、エージェンシーの仕事において欠かせない要素です。提案書の送付、キャンペーンの進捗報告、フォローアップなど、どのような場面でも、「Email and Mail Writer GPT」は、明確かつプロフェッショナルなトーンを保ちながら、メッセージの作成を迅速に行うお手伝いをします。

同じ電子メールを何度も書き直す代わりに、シンプルなチャットインターフェース内でこのGPTを活用し、対象者ごとにメッセージを最適化できます。これは、複数のコミュニケーションチャネルを管理し、アウトリーチ、社内調整、またはクライアントへのレポート作成のために迅速な下書きが必要な代理店にとって特に役立ちます。

電子メール作成ツールの主な機能

アウトリーチ、進捗報告、提案書、および特定のマーケティングコミュニケーション向けのプロフェッショナルな電子メールを素早く作成します

エージェンシーのキャンペーンにおける返信率を向上させるため、電子メールの件名を複数バリエーション生成します

クライアント、パートナー、社内チームへの連絡など、文脈に合わせて適切なトーンに調整します

マーケティングチームが、コミュニケーション全体で一貫したブランドボイスを維持しながら、より迅速に文章を作成できるよう支援します

電子メール作成ツールの限界

広範なキャンペーンプランよりも、主にコミュニケーションタスクに焦点を当てています

マーケティング上の意思決定のために、アナリティクス、キャンペーンデータ、またはパフォーマンスに関するインサイトを直接分析するものではありません

電子メール作成ツールの料金

カスタム価格

電子メール作成ツールの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

📮 ClickUp Insight：回答者の37％が、執筆、編集、電子メール作成などのコンテンツ作成にAIを活用しています。しかし、このプロセスでは通常、コンテンツ生成ツールとClickUpワークスペースなど、異なるツールの間を行き来する必要があります。 ClickUpを使えば、電子メール、コメント、チャット、ドキュメントなど、ワークスペース全体でAIを活用したライティング支援が利用できます。しかも、ワークスペース全体の文脈を常に維持したままです。

3. Code Copilot（代理店向けウェブサイトの開発とデバッグを加速させるのに最適）

代理店がクライアントのウェブサイトを構築・運用する際、開発タスクはすぐにボトルネックになりがちです。Code Copilotは、まるでバーチャルなエンジニアリングパートナーのように機能し、チームのコードレビューや問題解決を支援し、プロジェクトをより迅速に前進させます。

ウェブサイト、ランディングページ、またはクライアント向けプラットフォームを管理する代理店にとって、このGPTは反復的な開発タスクにかかる時間を削減するのに役立ちます。スクリプトの最適化であれ、ドキュメントのレビューであれ、開発者に迅速な洞察を提供し、コーディングの効率化とメンテナンスの容易さを実現します。

Code Copilotの主な機能

コードをレビュー・分析してエラーを検出し、よりクリーンな実装に向けた改善案を提案します

複雑なドキュメントを解釈し、開発者がフレームワークやAPIをより早く理解できるように支援します

潜在的な問題を特定し、最適化案を提案するデバッグ支援を提供します

製品ページ、クライアント向けウェブサイトの機能、または技術的な統合を構築するエージェンシーの開発ワークフローをサポートします

Code Copilotの制限事項

広範なマーケティングやコンテンツ作成のワークフローというよりは、主に開発タスクに焦点を当てています

複雑なシステムや不慣れなツールを扱う場合、開発者の専門知識が必要になる可能性があります

Code Copilotの料金

カスタム価格

Code Copilotの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

代理店では、キャンペーン管理、分析、クライアントとのコミュニケーションなど、数十ものアプリを同時に使いこなす必要があります。Zapierの「Automation Consultant」は、自動化によってどの反復仕事を削減できるかを特定し、チームがすでに使用しているツールを接続させるお手伝いをします。

このGPTは、プラットフォーム間で手動で情報をやり取りする代わりに、チャットインターフェース内でワークフローのアドバイザーとして機能します。クリエイティブエージェンシーのタスクを効率化し、手作業による引き継ぎを減らし、複数のチャネルにわたる業務効率を向上させる自動化戦略の策定を支援します。

Zapierの「Automation Consultant」の主な機能

マーケティングツールや業務ツール全体にわたるワークフローを効率化するための自動化戦略を提案します

Slack、Googleサービス、その他の生産性向上アプリなど、各プラットフォームとの連携を提案します

レポート作成、リード獲得、キャンペーンの更新など、特定のタスクに向けた自動化フローの設計をチームがスムーズに行えるよう支援します

手作業の努力を増やすことなく、エージェンシーがマーケティング業務を拡大するためのワークフローのアイデアを提供します

Zapierの「Automation Consultant」の制限事項

推奨される自動化ワークフローを完全に実行するには、既存のZapierセットアップが必要です

コンテンツ作成、SEO、クリエイティブなキャンペーン開発よりも、主に自動化のガイダンスに重点を置いています。

Zapierの「自動化 Consultant」の料金

カスタム価格

Zapierの「Automation Consultant」の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra： レビューが不足しています

5. Consensus（研究に基づいたインサイトや学術情報源の発見に最適）

効果的なキャンペーンは、多くの場合、綿密なリサーチから始まります。Consensusは、数百万件の学術論文を分析し、その知見を明確で実用的な回答として要約することで、代理店が信頼できる知識に迅速にアクセスできるよう設計されています。

コンテンツ戦略、ソートリーダーシップ、データ駆動型のストーリーテリングに取り組む代理店にとって、Consensusはチャットインターフェース内でリサーチアナリストのような役割を果たします。複数の情報源を手作業で精査する代わりに、チームは信頼性の高いインサイトを収集し、主張の妥当性を確認し、検証済みのデータに基づいた説得力のあるストーリーを構築することができます。

共通して評価の高い機能

数百万件の学術研究を検索し、調査や戦略立案に役立つ科学的根拠に基づいた知見を提供します

複雑な調査結果を要約し、チームが重要なポイントを素早く把握できるようにします

記事執筆やレポート作成において、代理店が信頼できる情報源を参照できるようサポートし、コンテンツ作成をサポートします

マーケティングチームがエビデンスを分析し、トピックを掘り下げるのを支援し、より強力なリサーチとキャンペーンプランを実現します

一般的な制限事項

リアルタイム分析やキャンペーンのパフォーマンスデータというよりは、主に学術・研究資料に焦点を当てています

キーワード調査、SEO、またはより広範なマーケティングワークフロータスクを行うには、追加のツールが必要になる場合があります

相場価格

カスタム価格

総合評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

6. AskYourPDF Research Assistant（PDFの分析やインサイトの抽出に最適）

代理店チームは、調査レポート、戦略資料、ホワイトペーパー、クライアントからのブリーフなど、大容量の文書を扱うことがよくあります。「AskYourPDF Research Assistant」を使えば、文書と直接対話することで、そうした長文ファイルをすぐに活用できる情報に変換できます。

何百ページもの文書を手作業で読み込む代わりに、チャットインターフェース内でこのGPTを活用すれば、文書を分析し、貴重な洞察を素早く見出すことができます。長文コンテンツやレポート、リサーチに基づいたマーケティング戦略を作成する代理店にとって、複雑な文書から関連データを抽出するプロセスを効率化するのに役立ちます。

AskYourPDF Research Assistantの主な機能

PDFファイルをアップロードして分析し、レポート作成、調査資料、社内文書から重要な知見を素早く抽出できます

代理店が、出典を明記した記事の草案や調査の要約を作成するのに役立ちます

コンテンツ作成やリサーチ主導のブログ執筆をサポートする引用や参考文献を抽出します

チームがファイル全体を読み込むことなく、会話形式でドキュメントを操作し、特定のデータを見つけられるようになります

AskYourPDF Research Assistantのリミット

主にキャンペーン中心のSEOやキーワード調査ではなく、文書分析を目的として設計されています

PDF以外のソースを扱う場合や、より広範なマーケティングワークフローでは、追加のAIツールが必要になる場合があります

AskYourPDF リサーチアシスタントの料金

カスタム価格

AskYourPDF リサーチアシスタントの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

7. プレゼンテーション・図表作成ツール（ワークフローやマーケティング戦略の可視化に最適）

代理店は、複雑なキャンペーン構造、クライアントとのワークフロー、技術的な連携などに頻繁に対処する必要があります。「プレゼンテーション＆ダイアグラムジェネレーター」は、そうした抽象的なアイデアを、チームやクライアントが容易に理解できる明確なビジュアルへと変換するのに役立ちます。

複雑なプロセスを長文のドキュメントで説明する代わりに、このGPTを使って議論を分かりやすくする図表を作成できます。マーケティング戦略の策定、プロジェクト構成の整理、クライアントへのキャンペーン案のプレゼンテーションなど、視覚的な図表を活用することで、代理店間や社内チーム間の連携がよりスムーズになります。

プレゼンテーションおよび図表作成ツールの主な機能

チームが複雑な戦略やワークフローを明確に説明するのに役立つフローチャートや視覚的な図表を生成します

アイデアの整理、キャンペーンの企画、コンテンツ戦略の策定に役立つマインドマップを作成します

システムアーキテクチャ、データフロー、統合関係を可視化し、技術文書の作成をサポートします

代理店が提案書、クライアント向けプレゼンテーション、調査要約などで、体系的なコンセプトを提示するのに役立ちます

プレゼンテーションおよび図表生成ツールの制限事項

コンテンツ作成、SEO、キャンペーン文案作成といったタスクよりも、主にビジュアル資料の作成に重点を置いています。

高度にカスタムされたビジュアルアセットやブランド化されたビジュアルアセットを作成する際は、依然として外部のデザインツールが必要になる場合があります

プレゼンテーションおよび図表作成ツールの価格

カスタム価格

プレゼンテーションおよび図表作成ツールの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

8. Project Manager Buddy（複雑なエージェンシープロジェクトの計画・整理に最適）

複数のクライアントキャンペーンを同時に進行させていると、すぐに手一杯になってしまうことがあります。「Project Manager Buddy」は、バーチャルな業務アドバイザーとして、エージェンシーチームのタイムライン作成、成果物の管理、プロジェクト間の業務調整を支援します。

毎回一からプランを立てる代わりに、チャットインターフェース内でこのGPTを活用して、タスクの整理、ワークフローの策定、プロジェクト文書の構成を行うことができます。複数のクライアントや特定のマーケティングキャンペーンを同時に抱える代理店にとって、プロジェクトを円滑に進めるための有益なガイダンスを提供します。

Project Manager Buddyの主な機能

キャンペーンや社内プロセス全体にわたるワークフローの効率化を支援するプロジェクトプランの策定をチームにサポートします

プロジェクト管理フレームワークに関するガイダンスを提供し、チーム横断的な具体的なタスクの整理を支援します

クリエイティブエージェンシーのタスク、製品ローンチ、キャンペーンのロードマップに向けたプランテンプレートやフレームワークを生成します

代理店がプロジェクトの透明性を保ちつつ、複数のチャネルにわたる成果物の調整を行うのを支援します

Project Manager Buddyの制限事項

コンテンツ作成、SEO、キャンペーン文案作成といったタスクよりも、主にプランや調整業務に重点を置いています

タスクの完全な追跡と実行には、外部のプロジェクト管理ツールとの連携が必要になる場合があります

Project Manager Buddyの料金

カスタム価格

プロジェクトマネージャー・バディの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

9. ビデオAIジェネレーター（マーケティング用スクリプトを魅力的なビジュアルキャンペーンに変えるのに最適）

ビデオコンテンツは現代のマーケティングにおいて最も強力なフォーマットの一つとなっていますが、大規模に制作するには費用と時間がかかります。「Video AI Generator」は、代理店が文章で書かれたアイデアをビデオシーンに変換するのを支援し、チームがビデオのコンセプトをより迅速に試せるようにします。

複数のチャネルにわたるコンテンツ作成を管理する代理店にとって、このGPTは、スクリプト、キャンペーンメッセージ、記事のアウトラインをビジュアルストーリーテリングフォーマットに変換するのに役立ちます。従来の制作ワークフローに完全に依存することなく、プロモーション用ビジュアルやコンセプトビデオを制作する必要がある場合に特に有用です。

ビデオAIジェネレーターの主な機能

テキストのプロンプトをビデオシーンに変換し、クリエイティブなコンテンツ作成やキャンペーンのストーリーテリングをサポートします

特定のマーケティングキャンペーン向けに、ビデオ広告やプロモーション用ビジュアルのプロトタイプ作成を支援します

スクリプトや長文コンテンツを、ソーシャルメディアやデジタルキャンペーン向けの魅力的なビジュアルストーリーに変換します

クリエイティブチームが、ビデオ中心のマーケティング戦略に向けた新しいアイデアやフォーマットを試し、実験できるようサポートします

ビデオAI生成ツールの制限事項

生成された映像は、プロのビデオ制作ツールで編集や調整が必要になる場合があります

SEO、キーワード調査、キャンペーン分析などの分析タスクにはあまり適していません

ビデオAIジェネレーターの価格

カスタム価格

ビデオAIジェネレーターの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

10. Logo Creator（広告代理店のクライアント向けに、ブランドアイデンティティのコンセプトを素早く作成するのに最適）

ブランドアイデンティティのプロジェクトは、多くの場合、アイデアの模索から始まります。「Logo Creator」は、代理店が新規クライアントのブランド開発や既存ブランドの刷新に取り組む際、ビジュアルアイデンティティのアイデアを素早く生成するのに役立ちます。

初期コンセプトのスケッチに何時間も費やす代わりに、このGPTを活用すれば、クライアントのブランド、業界、クリエイティブビジョンに基づいた複数のロゴ案を生成できます。コンテンツ作成、商品ページ、またはクライアントのウェブサイト立ち上げを管理する代理店にとって、このツールはビジュアル開発の初期フェーズを加速させるのに役立ちます。

ロゴ作成ツールの主な機能

エージェンシーがビジュアルブランドの方向性を迅速に模索できるよう、複数のロゴ案を生成します

現代的なウェブサイトや製品のローンチをサポートする、個性的なアプリアイコンやブランド資産を作成します

ブランドアイデンティティとビジュアルの創造性を高める色の組み合わせを提案します

詳細なデザイン制作に移行する前に、チームがビジュアル案を迅速にテストするのに役立ちます

ロゴ作成ツールの制限事項

生成されたデザインは、最終納品前にプロ仕様のデザインツールで微調整が必要になることがよくあります

広範なマーケティングや戦略的なコンテンツ戦略の仕事ではなく、ビジュアルアイデンティティに特化しています

ロゴ作成ツールの料金

カスタム価格

ロゴ作成ツールの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

11. プロンプトエンジニアリング（高品質なAI出力を得るためのプロンプト最適化に最適）

AIから優れた結果を引き出すには、プロンプトの書き方が重要になることがよくあります。プロンプトエンジニアリングを活用することで、代理店は大型言語モデルとの対話方法を洗練させ、より明確で、構造化され、クライアントの仕事に即した回答を得ることができます。

カスタムGPTの導入を検討しているチームや、複数のAIツールを併用しているチームにとって、このGPTはリクエストの組み立て方を改善するためのガイドのような役割を果たします。プロンプトを洗練させ、AIシステムに提供するコンテキストを向上させることで、コンテンツ作成、リサーチ、マーケティング戦略において、代理店がより質の高い成果を生み出すのを支援します。

プロンプトエンジニアリングの主な機能

プロンプトを検証・調整し、GPTモデルがリクエストを解釈する方法を改善して、より良い結果を生成します

代理店が、大規模言語モデルがどのように指示を処理し、AIによる応答を生成するのかを理解するのに役立ちます

コンテンツ作成、リサーチ、キャンペーンのアイデア出しをサポートする実用的なプロンプト例を提供します

プロンプトの明確さを向上させ、チームがカスタムGPT全体でより一貫性のある出力を生成できるようにします

プロンプトエンジニアリングの限界

パフォーマンス分析や市場分析といったタスクを直接実行するのではなく、プロンプトの品質向上に重点を置いています

生成されたAIの応答がクライアントの目標やブランドガイドラインに沿っているかを確認するには、依然として人間の判断が必要です

プロンプトエンジニアリングの料金

カスタム価格

プロンプトエンジニアリングの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

12. UX Design Mentor（UX戦略と製品インターフェースデザインの改善に最適）

優れたデジタル体験は、偶然に生まれることはめったにありません。UX Design Mentorは、エージェンシーのチームが製品インターフェースを評価し、ユーザビリティを向上させ、ウェブサイトやアプリケーション全体のデジタル体験を洗練させるお手伝いをします。

クライアントのウェブサイト体験を設計したり、製品ページを最適化したりする代理店にとって、このGPTはデザインアドバイザーのような役割を果たします。レイアウト、ナビゲーションのフロー、ユーザーとのインタラクションを検証し、創造性と戦略的思考を維持しながら、デザインアイデアをより強力なユーザー中心のソリューションへと昇華させるお手伝いをします。

UX Design Mentorの主な機能

レイアウト、ナビゲーションのフロー、ユーザビリティに関するフィードバックを提供し、ウェブサイトの全体的な体験を向上させます

代理店がデザインの選択肢を分析し、最新のUX戦略に整合させるのを支援します

ユーザーリサーチ、ペルソナ、テストに関するガイダンスを提供します

デザインチームが視覚的な構成やインタラクションのアイデアを、実用的な知見をもとに磨き上げるのを支援します

UX Design Mentorの制限事項

広範なSEOやキーワード調査、パフォーマンス分析ではなく、UXに関するフィードバックに焦点を当てています

プロトタイピングや高精細なインターフェース開発には、依然として専門的なデザインツールが必要となる場合があります

UX Design Mentorの料金体系

カスタム価格

UX Design Mentorの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

13. Sales Pro（よりスマートなクライアントフォローアップおよびアウトリーチ戦略の構築に最適）

クライアントとの関係は、最初の会話の後に何が行われるかによって決まることがよくあります。Sales Proは、代理店がフォローアップのアプローチを洗練させるのを支援し、クライアントのニーズに合致した、思慮深く戦略的なアプローチを実現します。

複数のアカウントやマルチチャネルでのマーケティングキャンペーンを管理する代理店にとって、このGPTは体系的なアシスタントとして機能し、チームがフォローアップメッセージやアウトリーチ戦略、エンゲージメントのアイデアを策定し、クライアントとの長期的な関係を強化するのを支援します。

提案書作成、プレゼンテーション、キャンペーンの打ち合わせの後も、エージェンシーが勢いを維持する必要がある際、このようなツールは、会話を前進させ続けるための体系的なアイデアやメッセージの生成に役立ちます。

Sales Proの主な機能

マーケティングやアウトリーチキャンペーンにおいて、クライアントとのエンゲージメントを高めるフォローアップメッセージの作成を支援します

さまざまなクライアントや業界の文脈に基づいて、最適なコミュニケーション案を生成します

代理店がブランドコミュニケーションの一貫性を維持するのに役立つ、体系的なアウトリーチ戦略を提供します

複数のクライアントを管理するチームをサポートし、関係管理を効率化する成果物の生成をサポートします

Sales Proの制限事項

主にコミュニケーション戦略に焦点を当てており、各種CRMの詳細な分析機能には重点を置いていません

キャンペーン全体のパフォーマンスデータを追跡するCRMシステムやその他のAIツールと併用することで、最大の効果を発揮します

Sales Proの料金プラン

カスタム価格

Sales Proの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

14. SMMA GPT（ソーシャルメディアマーケティング戦略とキャンペーンコンテンツの管理に最適）

ソーシャルメディアマーケティングエージェンシーを運営するには、複数のキャンペーン、プラットフォーム、クライアントを同時に管理する必要があります。SMMA GPTは、キャンペーンの構成、クリエイティブなアイデアの創出、そしてさまざまなチャネルで成果を上げる戦略の策定を必要とするエージェンシーをサポートするために開発されました。

コンテンツ作成、広告キャンペーン、ソーシャルメディアの成長戦略を管理するチームにとって、このGPTは戦略的なアシスタントとして機能します。マーケティング担当者がキャンペーンのアイデアを考案し、メッセージの切り口を作り、進化するプラットフォームのトレンドに合わせたコンテンツマーケティング戦略を策定するのを支援します。

キャンペーンのアイデアをすぐに思いつきたい時や、ソーシャルメディア運用に向けた体系的なフレームワークが必要な時、こうしたツールは、代理店がクリエイティブな勢いを維持しつつ、クライアントの仕事を整理整頓するのに役立ちます。

SMMA GPTの主な機能

代理店がキャンペーンのアイデア、バズる投稿のアイデア、ソーシャルメディア戦略のコンセプトを考案するのを支援します

ブログ記事、キャプション、広告クリエイティブ、キャンペーンで使用される長文コンテンツの作成をサポートします

ソーシャルプラットフォーム向けのキーワード最適化、SEO、ターゲット層に合わせたメッセージ作成を支援します

代理店がマルチチャネルでのマーケティング施策をプランする際に役立つ戦略的インサイトを提供します

SMMA GPTのリミット

詳細な分析やGoogleアナリティクスのレポート作成よりも、ソーシャルマーケティングに重点を置いています

出力の品質は、コンテキストやキャンペーンデータがどれだけ明確に提供されているかによって依存関係がある場合があります

SMMA GPTの料金体系

カスタム価格

SMMA GPTの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

15. 事業開発・デジタルマーケティングプラン（体系的なクライアント成長戦略の策定に最適）

エージェンシーの仕事は、単にキャンペーンを実行するだけにとどまりません。クライアントは、成長戦略、ポジショニング、長期的なマーケティングの方向性に関するアドバイスも求めています。「ビジネス開発＆デジタルマーケティングプラン」は、ビジネス戦略と実践的なマーケティング実行を組み合わせた体系的なプランの策定を支援します。

白紙の状態から始めるのではなく、このGPTは、コンテンツ戦略、キャンペーン計画、そしてより広範な事業開発目標を接続する、体系的な成長フレームワークをチームが作成するのを支援します。複数のクライアントを抱える代理店にとって、このGPTは、生データや市場調査を実践的な計画書へと変換する手助けをする戦略的パートナーとしての役割を果たします。

事業開発・デジタルマーケティングプランの主な機能

各業界に合わせた体系的なマーケティングおよび成長戦略の策定を支援します

関連データや市場インサイトを活用した提案書の作成やキャンペーンのプランをサポートします

コンテンツ戦略のプラン、リード獲得のアイデア、長期的なクライアント成長の枠組みの策定を支援します

代理店がウェブサイト、キャンペーン、またはビジネス開発のプレゼンテーションに活用できる、体系的なプランを生成します

事業開発およびデジタルマーケティングプランの制約

戦略的な成果物については、より詳細な分析や実際の市場調査による検証が必要となる場合があります。

代理店がクライアントのブランド、目標、競合環境について詳細な情報を提供することで、最大の効果を発揮します

事業開発・デジタルマーケティングプランの料金

カスタム価格

事業開発・デジタルマーケティングプランの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

御社のエージェンシーのDNAは、明確さ、スピード、コラボレーション、そしてシームレスな実行力から成り立っています。仕事の拡散を防ぐためのAIツールも、同様にこれらの要素を備えているべきです。

多くの代理店は、最初は1つのGPTから始めますが、気がつけば7つものGPTを同時に運用することになり、それぞれに専門分野や習得の難易度が異なるため、AIの乱立の結果、キャンペーンを管理しているだけでなく、まるで動物園を管理しているような状態です。

💡プロのヒント：ClickUpのデスクトップ用AIコンパニオン「ClickUp Brain MAX」を活用して、AIツールの乱立を防ぎましょう： ある瞬間はGPT-5を使って複雑なメッセージの下書きを作成し、次の瞬間には長文の分析のためにClaudeに切り替える――これらすべてを同じ「Ask AI」ウィンドウ内で行うことができます。異なるUIを覚えたり、どのモデルが何ができるかを記憶したりする必要はありません。アプリを切り替えたり、高額な費用を払ったりすることなく、タスクごとに最適なツールを選ぶだけで済むのです。

ClickUp Brain MAXの「Talk to Text」機能を使えば、あなたの話し言葉を洗練されたメッセージ、クリエイティブなメモ、プロンプト、あるいは本格的なブリーフやドキュメントに変換できます。これは文字通り、従来のキーボード入力に比べて400%もの生産性向上を実現します。不可能と思われた締め切りも、これで達成可能になります！ ClickUp Brain MAXの「Talk to Text」機能を使えば、アイデアを記録し、指示を共有し、作業を4倍速く完了させることができます

解決策は、合理的な範囲で業務を統合し、一元管理hubを活用することです。ここで、ClickUpが提供する代理店向け統合AIワークスペースが最大の効果を発揮します。これは、チームとクライアントが信頼できる、キャンペーンに関する唯一の信頼できる情報源となります。

ClickUpユーザーの41%は、すでに3つ以上のツールを置き換え、コスト削減に役立てています。

G2のレビューでも確認されています：

「ClickUpは、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガントチャート、カレンダー）、強力な自動化機能、そしてドキュメント、目標、時間管理機能をすべて単一のワークスペースに統合し、比類のない柔軟性を提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notionといった複数のツールを、1つの統合されたシステムに置き換えることが可能になります。」

「ClickUpは、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガントチャート、カレンダー）、強力な自動化機能、そしてドキュメント、目標、時間管理機能をすべて単一のワークスペースに統合し、比類のない柔軟性を提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notionといった複数のツールを、1つの統合されたシステムに置き換えることが可能になります。」

ClickUpを導入することで、代理店とクライアントのワークフローをどのように変革できるか、その独自のメリットを見ていきましょう：

ワークスペース内の必要な情報を数秒で見つけられます。ClickUp Brainに尋ねてみてください

あるいは、ClickUp AIを使って、プレゼン資料やカスタム画像を作成しましょう。

ClickUp AIでカスタムグラフィックやピッチデッキのコンテンツを作成

💡 プロのヒント：ClickUp Super Agentsを活用して、タスクやキャンペーンのフォローアップを確実に実行しましょう ClickUp Super Agentsを使って、様々な業務をこなせるカスタマイズ可能なAIエージェントを作成しましょう 「スーパーエージェント」は、ClickUpが提供するAI搭載のチームメイトであり、ワークスペースのコンテキストを活用して多段階のワークフローを実行するように設計されています。これらは、アクセス権限を管理しながら継続的に稼働できる常駐型エージェントです。 クリエイティブブリーフ ：タスクやチャットの文脈を活用してクリエイティブブリーフを作成し、案件の受け付けを標準化し、承認プロセスを迅速化するための具体的な改善策を提案します。

機能要件書：機能リクエストを体系的な要件書に変換し、アジャイルチームがスコープを調整し、見積もり時間を効率的に行い、手戻りを削減できるようにします。 エージェント型のチームメイトと共に生産性を最大化しましょう。@メンション、タスクの割り当て、ダイレクトメッセージの送信が可能です。いつ、どのように、何の仕事に取り組むかを自由に選択でき、無限の知識と記憶力を活かして常に進化し続けます。

ClickUpの「エージェンシー管理」テンプレートを試してみてください

これは、あらゆる代理店、特にクリエイティブエージェンシーやマーケティングエージェンシーにとって究極のテンプレートです。営業パイプラインの管理、プロジェクトのスコープ設定、リソース管理、クライアントのオンボーディング、プロジェクトの納品、変更依頼、クライアントからのフィードバックなど、必要なすべてが含まれています。

ClickUpでエージェンシーのAIスタックを強化

カスタムGPTの台頭により、コンテンツ作成やキーワード調査からキャンペーンの企画・開発に至るまで、代理店がクライアントの仕事に取り組む方法は変化しつつあります。このリストが示すように、代理店向けの優れたGPTは、チームの業務スピードを向上させ、より質の高い成果を生み出し、キャンペーンデータや調査結果から有意義な洞察を引き出すのに役立ちます。

しかし、さまざまなAIツールにまたがる多数のGPTを管理するのは、すぐに複雑化してしまいます。そこでClickUpが役立ちます。ClickUpは、散在するワークフローを個別に管理する代わりに、マーケティング、戦略、クリエイティブの各チームがプロジェクトを整理し、連携し、AIが生成したアイデアを実際の成果物へと変えることができる、統合されたワークスペースとして機能します。

AIが主流となる環境下で競争力を維持しつつ、クライアント仕事を効率化したい代理店の方は、ClickUpを無料で試して、AIを活用したアイデアを体系的で拡張性のある実行計画へと変えていきましょう。🚀

よくある質問

代理店にとって最適なGPTとは、コンテンツ作成、キーワード調査、開発タスクといった特定のワークフローに合わせてカスタマイズされたものです。多くの代理店では、汎用的なAIアシスタント1つに頼るのではなく、複数のカスタムGPTを組み合わせて、さまざまな機能をサポートしています。

必ずしもそうとは限りません。GPTツールは出力の生成、リサーチ支援、クリエイティブエージェンシーのタスク効率化に貢献できますが、戦略策定、マーケティング、クライアントとの関係構築、キャンペーン全体の品質管理においては、依然として人間の専門知識が不可欠です。

多くの代理店では、分析、ライティング、自動化といった特定のタスクのために複数のAIツールを活用しています。ワークフローの断片化を防ぐため、チームはこれらのツールを接続させる単一のワークスペース内に、計画、コラボレーション、プロジェクトデータを一元管理することがよくあります。

GPTとは、大規模言語モデルを基盤とした専門的なAIアシスタントのことで、コンテンツの生成、データの分析、リサーチサポートなどを行います。一方、エージェンシープラットフォームは、チーム間のワークフロー、プロジェクト、コラボレーション、キャンペーンの実行を管理するものです。

ClickUpは、AIアシスタントを広範なワークスペースに統合するエージェンシー向けプラットフォームです。チームがプロジェクトを整理し、マーケティングワークフローを管理し、クライアント間のエージェンシー業務を調整するのを支援すると同時に、必要に応じてGPTを活用した機能も活用できます。