つい最近まで、仮想パーソナルアシスタントを構築するには以下が必要でした：

特定分野のデータで訓練されたカスタム自然言語処理（NLP）モデル

会話、意図、エンティティを処理するバックエンドインフラストラクチャ

音声、ロジック、タスク処理を可能にする複数のサードパーティ連携機能

プラットフォーム横断でのデプロイとスケーリングを実現するDevOpsサポート

SiriやAlexaを想像してみてください。研究者、エンジニア、データサイエンティストのチームが数年かけて構築した大規模なシステムです。

時は流れ、今日では状況が大きく変わりました。すべては/AI技術のおかげです。

ChatGPTのようなツールを使えば、仮想アシスタントの作成に何千行ものコードを書く必要も、トランスフォーマーモデルを理解する必要もありません。以下が可能です：

自然な言語プロンプトで会話を設計する

使いやすいAPIを使って、アシスタントをアプリ、ウェブサイト、ワークフローに統合しましょう

簡単な指示で動作をカスタム

ChatGPTで仮想パーソナルアシスタントを構築したい方へ、基礎作業はすでに完了しています。以下にステップバイステップのガイドを用意しました。ユースケースに合わせてカスタムされたアシスタントを、数か月ではなく数時間以内にデプロイしましょう。

ChatGPTでバーチャルアシスタントを作成する方法

ChatGPTで仮想パーソナルアシスタントを作成する3つの簡単な方法をご紹介します：

1. アシスタントとしてChatGPTと会話しましょう

既成の設定をいじりたくない、あるいは全く新しいものを作りたくない場合は、ChatGPTにアシスタントとして機能するよう指示したり訓練したりするだけで済みます。それだけです。

ChatGPTの仕組みは以下の通りです：

ChatGPTを利用するには、チャット.openai.comを開き、簡単な指示で会話を開始するだけです。

アシスタントにやることを実行してほしい内容を、簡潔で直接的なメッセージで記述してください

そしてツールはあなたのアシスタントのように振る舞い始めます

具体例で理解しましょう。ChatGPTに次のようにプロンプトを送信すると想像してください：

viaChatGPT

ChatGPTは以下のような応答をします：

これで、あなたの手元に仮想アシスタントが完成しました。

以下の用途に活用できます：

リマインダー設定: 「明日の午後2時にチーム通話の設定をリマインドして」（ChatGPTをカレンダーアプリと接続させれば確実にトリガーされます！）

質問に答える： 「受信トレイを整理する最良の方法は何ですか？」、または

電子メール作成: 「クライアントへの要約電子メールを起草する」

ChatGPTは顧客のクエリ、FAQ、オンボーディング手順への応答を生成することも可能です。ステータス更新の草案作成、請求書の生成、アジェンダテンプレートの設定など、特定のタスクを処理するようトレーニングすることもできます。

適切な文脈と要件をプロンプトで指定するだけで、ChatGPTがあなたの要求に合わせて調整します。

🤝 リマインダー： この方法はChatGPTの無料バージョンでも動作します。高度な機能やカスタムGPTへのアクセスが必要な場合を除き、有料プランへの登録は不要です。

2. 「Explore GPT」で既製のアシスタントを見つけましょう

OpenAIなどが作成した既製の仮想パーソナルアシスタント群から選択することも可能です。ゼロから構築したくないが、それでもカスタムで十分に訓練されたパーソナルアシスタントを望む場合に便利な選択肢です。

手順は以下の通りです：

ChatGPTを開く（この操作にはChatGPT Plusが必要です）

左サイドバーの「GPTを探索」をクリック

完了すると、ChatGPT Plusは以下の通りアシスタントのディレクトリを開きます：

これらのAI仮想アシスタントの優れた点は、特定の業務を遂行するために訓練・テストされていることです。例えば、コーディング仮想アシスタントが必要だと仮定しましょう。「コーディング仮想アシスタント」と検索すると、ChatGPTは次のように提示します：

「PyCharm Expert」を選択すると、下図のようなウィンドウが表示されます。GPTの評価、説明、カテゴリなどを即座に確認できます。

必要なのは「Start Chat」をクリックするやること。ChatGPTを活用したコードアシスタントが、あなたのタスクを即座にサポートします。

3. カスタムアシスタントを構築する

なぜChatGPTを使って仮想パーソナルアシスタントを構築すべきなのか？

まず第一に、これは汎用的なチャットボットではなく、あなたのワークフローにフィットするツールです。ChatGPTを既存のツールやAPIと統合することで、FAQへの回答、メモの要約する、返信文の起草など、その話し方、参照する知識、処理するタスクをカスタムできます。

過去のやり取りや好みを記憶するため、同じことを繰り返し説明する必要がありません。

以下に、ChatGPTを使用したカスタムアシスタント構築のステップを段階的に説明します：

ChatGPT Plusにログインし、「GPTを探索」に移動してください

右上の「作成」をクリックしてください（下図参照）：

「作成」をクリックすると、ChatGPT Plusが新しいウィンドウで開きます

「作成」スペースでは、ニーズや要件を入力します。これにより、求める通りの仮想アシスタントを正確に作成できます

Web3ブランド向けに、大胆で無駄のないTwitterスレッドを作成するバーチャルアシスタントを作りたいと仮定しましょう。まずは基本を定義することから始めなければなりません。

バーチャルアシスタントに必要な最初のものは名前です。アイデアを出し合いましょう。スレッドを書くので、アシスタントを「スレッド・アルケミスト」と名付けましょう。

次に説明文に移ります。ここでは、アシスタントにやること（記述）を伝える必要があります。例えば「Thread Alchemist」の簡潔な説明文は次のようになります：「Twitter/X作成者、個人事業主、代理店が、鋭いフック、ストーリーテリング、プラットフォームに精通したライティングでアイデアをバズるスレッドに変えるのを支援します。」

次に、仮想アシスタント（この場合は「Thread Alchemist」）に守らせたい指示、すべきこと・すべきでないことをすべて書き出します。

『スレッド・アルケミスト』を調整するには、AIボットが従う一連の指示を追加します。例：アイデア生成を支援させたい場合、プロンプト指示に次のように追加します：「DeFiリスクに関するツイート用の3つの角度を生成せよ」

💡 プロのコツ：アシスタントに「やること」だけを指定しないでください。「やることでないこと」も明記しましょう。例えば、冗談を言わせたくない、絵文字を含めたくない場合は、プロンプトにその旨を必ず記載してください。

設定が完了したら、「会話開始機能」に進みます。これはユーザーがアシスタントを開いた際に表示される、あらかじめ定義されたプロンプトや例題質問です。

例として、以下のプロンプトを使用すると仮定します：このブログを私のWeb3ブランド向けTwitterスレッドに変換してくださいフィンテック詐欺防止に関するスレッドのフック案を3つ作成してくださいこれらの統計データをツイートストームに変換してください

このブログをTwitterのスレッドに変換し、私のWeb3ブランド用に共有してください

フィンテック詐欺防止に関するスレッドのフックとなるアイデアを3つ作成してください

これらの統計をツイートストームに変換する

次に「ナレッジ」セクションが続きます。ここでは、アシスタントに参照させたいファイル、文書、またはあらゆる資料をアップロードできます。高評価のWeb3関連記事や参考文献を登録することで、「スレッド・アルケミスト」が類似コンテンツを生成する精度が向上します。

次のセクション「機能」では、仮想アシスタントに備えさせたい能力を選択できます。ウェブスクレイピングから画像生成までの範囲にわたります。アシスタントがやること・やれないことを決定する重要なセクションです。

最後に、アシスタントが他のツールと接続して業務を効率化する方法を定義します。まず、適切な認証方法（APIキーやログインなど）を選択します。次に、ChatGPTがAPIを正しく使用できるよう、APIスキーマをアップロードまたは貼り付けます。プロンプトの例を追加し、必要に応じてプライバシーポリシーをリンクします。

すべての項目を入力後、「再度作成」をクリックすると、次のようなウィンドウが表示されます：

「保存」をクリックすると、仮想アシスタント（この場合は「スレッド Alchemist」）が稼働開始します！

「GPTのビュー」をクリックすると、次のようなウィンドウが表示されます：

AIバーチャルアシスタントはプライベートにすることも、チームメンバーやクライアント、他のChatGPTユーザーと共有してアクセスできるようにすることも可能です。

ChatGPTでバーチャルアシスタントを作成する際のリミット

ChatGPTは確かに信頼できるバーチャルアシスタントですが、以下の点に留意すべきリミットがあります：

👀 ご存知ですか？ ChatGPTに機密データを渡すのは危険です。ネイティブの暗号化機能がないため、安全でコンプライアンスに準拠したバックエンドでモデルを保護しない限り、情報が漏洩したり悪用されたり、規制チェックに合格しない可能性があります。 ChatGPTはGDPR、SOC-2、HIPAA、PCI DSSなどの規制に本質的に準拠していません。OpenAIのAPI（またはホスト型モデルプロバイダー）を使用する場合、データは外部サーバーに送信され処理されます。代わりにやることは？ アシスタントが機密データを扱う場合： 可能な限りプロンプトに機密データを含めないでください。シンボリックIDやタグを使用し、バックエンドでセキュリティに解決してください

自社インフラにおいて、保存時および転送中のデータを暗号化します

モデルへの入力/出力をセキュリティで処理するプロキシまたは中間レイヤーを使用する

アクセス制御とログ記録を追加し、アシスタントの利用者や利用時間を監視しましょう

保護されたデータを扱い、規制コンプライアンスが必要な場合には、Azure OpenAIや完全に自己ホスト型のLLMなどのツールを活用しましょう。

バーチャルアシスタントを選ぶ際の考慮点： 互換性： 既存のデバイスや技術スタックと連携できますか？

ユーザーインターフェース: *新しいツール使用に伴う認知負荷を軽減するため、直感的なインターフェースを探しましょう

セキュリティ： 現地および業界固有の規制に準拠していますか？

費用: 無料ツールをお探しですか？それとも初期費用がかかりますが、生産性向上に役立つツールをお探しですか？

ClickUpで仮想アシスタントを作成：ChatGPTに代わるスマートな選択肢

上記のようなChatGPTを使ったバーチャルアシスタント構築の課題を避けたい場合、代替ソリューションをご用意しています。

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」が、よりスムーズな道筋を提供します。オートパイロットエージェントとClickUp Brainの融合により、単なる応答ではなく行動するAIを実現。実際に試してみることをお勧めしますが、ここではClickUpで既製およびカスタム仮想アシスタントを活用する基本を解説します！

ClickUp Autopilot Agents：あなたの代わりに仕事を実行する/AIチームメイト

オートパイロットエージェントは、ClickUpワークスペース内部に構築されるAIエンティティです。変化に適応し、文脈を推論し、あなたに代わって実際のアクションを実行します。だから、あなたがする必要はありません。

ClickUp Autopilot Agentsを活用して、より多くのやること を自動化しましょう

これらは以下のことができます：

ワークスペースのアクティビティを追跡し、条件が満たされた際にワークフローをトリガーします

タスクの作成、更新情報の投稿、レポートの送信、質問への回答

ClickUpのチャット、スペース、フォルダー、リスト内で動作するため、仕事場所と常に連動したサポートを実現します

一般的なニーズ（日次・週次レポート作成やFAQ対応など）には既成エージェントから始められます。独自のワークフローには、シンプルなドロップダウンビルダーでカスタムエージェントを作成可能です。

プリビルドのオートパイロットエージェントは、すぐに使えるエージェントです。ClickUpタスク、ドキュメント、チャットのデータから特定のトリガーに応じて応答します。カスタムオートパイロットエージェントでは、独自のトリガー、条件、指示を定義でき、ワークスペースのナレッジと接続させて実際の文脈に基づいて動作させることも可能です。

📌 仮想アシスタントのように振る舞う「週間更新エージェント」を想像してみてください。毎週金曜日、チームの完了タスクをスキャンし、Docsからハイライトを抽出し、プロジェクトチャットに洗練された要約を投稿します——あなたが指一本動かすことなく。更新情報を追いかける代わりに、エージェントが能動的に提供します。まるで本物のアシスタントのように。

ClickUpで最初のエージェントの設定方法について、ビデオでご紹介します！

💡 プロの秘訣： オートパイロットエージェントは（厳格なルールに従うだけでなく）推論できるため、/AI/に曖昧な処理やコンテンツ生成、選択肢からの決定を任せる場合に最適です。

ClickUp Brain：あなたを導く強力なバーチャルアシスタント

ClickUp BrainはClickUpに組み込まれたAIアシスタントであり、世界最高峰のコンテキスト対応型AI仕事アシスタントです。プロジェクトやタスクを理解するため、ClickUpプロジェクトやワークスペースに連携したConnected Appsに関連する文脈に沿った回答を提供できます。

ClickUp Brainを使用して、ClickUpタスク、ドキュメント、チャットなどからのデータを要約しましょう

プロジェクト要約の生成（上記のような）から主要タスクの抽出、各チームメンバーへの割り当てまで、ClickUpの強力なAIがすべてをこなします。

ミーティングやチャットスレッドを要約する機能や、さらには録音したClickUp Clipsの文字起こしにも活用できます。

既製のバーチャルアシスタントであるBrainには、AIキャッチアップ機能が搭載されています。この機能は、例としてあなたが不在だった特定の期間など、指定したタイミングでClickUpチャットスレッドの更新情報を自動的に取得します。

ClickUp Brainでチャットチャンネルの過去の会話をキャッチアップ

また、AIにワークスペースのその他の更新内容を要約するよう依頼することも可能です。具体的には、不在中に発生した出来事、完了したタスク、チームメンバーの進捗状況、作成または更新されたドキュメントなどを把握できます。

バーチャルアシスタントとしてのClickUp BrainとChatGPT：比較概要 *

機能と性能 ChatGPT ClickUp プロジェクト管理 ❌ ✅ コラボレーション ❌ ✅ タスク実行とワークフロー追跡 ❌ ✅ 一元化されたナレッジhub ❌ ✅ 自動化 ❌ ✅ 音声で仕事を執行する ❌ ✅

📮 ClickUpインサイト：従業員の32%は自動化で節約できる時間はわずか数分と認識していますが、19%は週に3～5時間をロック解除できると回答。実際はわずかな時間の節約でも長期的に積み上がります。例、反復作業で1日わずか5分を節約するだけで、四半期ごとに20時間以上の結果を取り戻せます。この時間はより価値のある戦略的仕事に振り向けられます。ClickUpなら、期日の設定やチームメイトのタグといった小規模タスクの自動化は1分未満で完了。自動要約やレポート作成には組み込みのAIエージェントを、特定ワークフローにはカスタムエージェントを活用できます。時間を取り戻しましょう！💫 結果：STANLEY SecurityはClickUpのカスタマイズ可能なレポートツールでレポート作成時間を50%以上削減。チームはフォーマットから解放され、予測業務に集中できるようになりました。

ClickUp Brainのメリット

ClickUp Brain MAX：デスクトップAIスーパーアプリ

デスクトップでBrainの仮想アシスタント機能を利用したい場合は、ClickUp Brain MAXをダウンロードしてください！

ClickUp Brain Maxでワークスペースを自在にコマンド——テキストや音声でタスクの作成・要約する・管理を実現

音声優先の生産性 を実現： を実現： Talk to Textが あなたの発話を洗練されたメッセージ、タスク説明、プロンプトに変換します。タイピング不要です

単一のインターフェースで 複数の大規模言語モデル（LLM） をサポート：Brain MAXでは、ClickUp Brain、GPT、Claude、Geminiなどを切り替え可能。ClickUpワークスペースのコンテキストを保持したまま操作できます。

Brain MAXはワークスペースや外部アプリと深く接続しているため、単なるチャット領域ではなく、あなたのコマンドに基づいて行動するスマートアシスタントです。ツール横断検索、文脈の抽出、コンテンツ生成、タスク作成を、音声またはテキストで実行できます。

さらに、仕事での生産性を高めるClickUpのその他の機能も見ていきましょう。

ClickUp ドキュメント: 共同編集

Brainが即座に要約・更新・タスク分析を提供する一方、ClickUp Docsはチームの知識を整理・共有・編集可能な状態で一元管理します。

ミーティングメモの作成、SOPを含むコンテンツの作成、プロジェクト概要書の執筆など、ClickUpのDocsはデフォルトで共同編集が可能です。リアルタイムでの共同編集、コメントの残し、アクション項目の割り当てを、ツールを切り替えることなく、どのドキュメントからでも直接行えます。

ClickUp Docs内でClickUp Brainを活用し、新規コンテンツを生成したり既存コンテンツを編集したりできます

ClickUp Brainはドキュメント内でも仕事します。以下の用途に活用できます：

長い文書を瞬時に要約する

ブログ記事やデジタルマーケティングキャンペーンのあらゆる素材のアイデアを生成します

コンテンツ作成や電子メール管理において、編集提案や明瞭さの向上を実現します

重要なアクションポイントを抽出し、タスクに変換する

様々なマーケティング資料の言語翻訳を実行する

つまり、ChatGPTでコンテンツを生成した後、手動で別のツールに移す代わりに、ClickUp Docs内で作成、編集、要約する、アクションを実行できます。

タスク実行とワークフロー追跡にはClickUpを活用

ChatGPTは仮想アシスタントとしてアクションステップを提案できますが、ClickUpタスクを使えば、それらを構造化された追跡可能な仕事に変換できます。

ClickUpのタスク管理機能により、プロジェクトを管理しやすいステップに分割し、所有者を割り当て、期限を設定し、進捗をモニタリングできます。

BrainはClickUpタスク内で仕事するため、以下のやることが可能です：

ドキュメント、コメント、チャットの要約から直接新しいタスクを作成する

タスク名、説明、期日、担当者を自動入力

プロジェクトの文脈に基づいて、サブタスクやチェックリストアイテムを提案する

障害要因や期限切れのタスクを可視化し、見落とすことがないようにする

単純なToDoリストから、ネストサブタスク、チェックリスト、優先度、依存関係などを含む複雑なワークフローまで、すべてを作成できます。

企業AI検索：一元化されたナレッジhub

どのチームにも「あのドキュメント」は存在します。情報が古く、4階層も深いフォルダに埋もれ、最も必要な時に見つからないあのファイルです。

ClickUpはこの混乱を解消します。接続されたナレッジhubは、SOPやメモ、ガイドを単なる保管場所とするだけでなく、それらを直接仕事に紐づけるのです。

ClickUpの企業AI検索なら、ドキュメント、タスク、コメント、 even カスタムフィールドに至るまですべてを横断検索し、必要な情報を瞬時に正確に取得できます。

ClickUpのAI Knowledge Manager機能で、チームの集合知を検索可能・構造化・拡張可能な状態にしましょう

ClickUp Brainと連携させれば、単なる検索ではなく、質問を投げかけ、チームの実際の知識からAIが導き出した回答を得られるようになります。

「返金ポリシーは？」と尋ねると → Brainが該当ドキュメントを検索・要約する

プロジェクト概要をざっくり入力 → Brainが整理し、不足しているステップを提案

過去のキャンペーンの成果を確認したいですか？ → タスクとドキュメント全体のスレッドを検索して取得

また知っておくべきことは、企業のAI検索は使用すればするほど賢くなるということです。

作成、カスタム、コマンド：ClickUp内でアシスタントを構築する

間違いなく、ClickUpのAIアシスタント（BrainとAutopilot Agents）を使う方が、一から仮想アシスタントを構築するよりもずっと簡単だと納得していただけるでしょう。

コーディングの知識は不要です。必要なのはClickUpに登録し、ユーザーになることだけ。あっという間に、プロジェクト管理ツール内で動作する仮想パーソナルアシスタントが手に入ります。

ClickUpに無料で登録して、週に1日以上の時間を節約しましょう！