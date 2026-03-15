多くの人は OneNote を単なるデジタルノートのように扱っています。何かを書き留めては、どこに保存したか忘れてしまい、二度と見つからない。それはナレッジベースではなく、良いアイデアの墓場です。

真のナレッジベースは、他のツールとは一線を画しています。学んだことを接続し、必要な情報を引き出し、使い込むほどにその価値を高めていきます。OneNoteには、ナレッジベースを構築するために必要な機能がすべて揃っています。正しい設定方法さえ知っていれば、です。

このガイドでは、OneNoteでナレッジベースを構築する方法を、わかりやすくステップごとに解説します。さらに、ナレッジマネジメントをさらに高度化したい方のために、強力な代替手段となるClickUpについても紹介します。

OneNoteのナレッジベースとは？

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OneNoteのナレッジベースとは、OneNote内に構築された構造化された検索可能なシステムであり、保存しておく価値のあるすべての情報を保存、整理、接続することができます。

これを、あなたの仕事、あなたの思考、そしてあなたの人生を中心に構築された、あなただけの「ウィキペディア」だと考えてみてください。ランダムに書き溜めたメモとは異なり、OneNoteのナレッジベースには明確な意図があります。メモ同士がリンクされており、一貫した構造に従って整理されているため、必要な情報を簡単に見つけることができます。これは、図書館と本の山との違いのようなものです。

OneNoteのナレッジベースには、ミーティングのメモ、調査資料、標準作業手順書（SOP）、プロジェクトの参考資料、学習記録、アイデアなど、あらゆる情報を保存できます。

📮 ClickUpインサイト： ビジネスパーソンは1日平均30分以上を業務関連情報の検索に費やしています。これは、電子メールやSlackのスレッド、散らばったファイルを探し回るために、年間120時間以上を無駄にしている計算になります。ワークスペースに組み込まれたインテリジェントなAIアシスタントがあれば、この状況を変えることができます。 そこで「ClickUp Brain」の登場です。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を瞬時に表示することで、即座に洞察や答えを提供します。これにより、検索に時間を費やすことなく、すぐに仕事に取り掛かることができます。 💫 実際の結果：QubicaAMFのようなチームは、ClickUpを活用して旧来のナレッジマネジメントプロセスを廃止することで、週に5時間以上（1人あたり年間250時間以上）の時間を節約しました。四半期ごとに1週間分の生産性が向上したら、あなたのチームがどれだけの成果を上げられるか想像してみてください！

OneNoteの詳細に入る前に、この概要動画をご覧いただき、チームが使用する社内ナレッジベースを作成するための基本原則とベストプラクティスを理解しましょう。

OneNoteをナレッジベースとして活用するメリット

OneNote なら、知識管理を簡単に始められます。主なメリットは以下の通りです：

追加費用は一切かかりません： チームで既に Microsoft 365 のサブスクリプションをご利用の場合、新たな費用を一切かけずに、すぐにナレッジベースの構築を開始できます

使い慣れたインターフェース： 多くの従業員はすでにOneNoteを使った経験があるため、習得までの時間を大幅に短縮でき、導入を促進します

クロスプラットフォーム対応： チームメンバーはWindows、Mac、ブラウザ、モバイルデバイスからナレッジベースを閲覧・編集でき、すべての変更は自動的に同期されます

柔軟なコンテンツ形式： テキストだけに限定されることはありません。1つのページに画像の埋め込み、添付ファイルの添付、テーブルの作成、音声メモの録音、さらには手書きの図表の追加も可能です。

組み込みの検索機能： OneNoteの検索機能は、すべてのノートブックにわたってコンテンツを検索できます。さらに、光学文字認識（OCR）技術を使用して、画像やスクリーンショット内のテキストも検索可能です。

リアルタイム共同編集： 複数のチームメンバーが 複数のチームメンバーが リアルタイムで共同作業 を行い、同じページを同時に編集して、ドキュメントを共同で更新することができます。

オフラインでの利用： インターネットに接続していなくても、ナレッジベースを表示・編集できます。変更内容は、次にオンラインになった際に自動的に同期されます。

OneNoteでナレッジベースを構築する方法

実用的な OneNote wiki の作成は簡単で、初期セットアップには 1 時間もかかりません。以下のステップは、Windows、Mac、および Web 版の OneNote で共通して適用できますが、インターフェースには若干の違いがある場合があります。

この手順は、簡潔かつ要点を絞って説明します。🛠️

ステップ 1: 新しいノートブックを作成する

まず、OneNoteを開き、[新規作成]を選択します。ノートブックには、「会社のナレッジベース」や「[部署名] wiki」など、誰もが理解できる明確でわかりやすい名前を付けましょう。

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次に、保存場所を選択します。この選択は共有において重要です：

OneDrive： 個人のナレッジベースや、1人が共有管理を行うごく少人数のチームに最適です

SharePoint: 部署や全社規模のナレッジベースに最適な選択肢です。SharePoint サイトに保存することで、ノートブックの所有権がチームに帰属します

ステップ 2: カテゴリごとのセクションを設定する

それでは、ナレッジベースの主要なカテゴリとなるセクションを作成しましょう。これらは、wikiの主要な章のようなものと考えてください。

トピックが多い場合は、関連するセクションを「セクショングループ」にまとめることができます。例として、「部門」グループには、マーケティング、営業、エンジニアリングの各セクションを含めることができます。

ユーザーに負担をかけないよう、最初は5～8つの主要セクションから始めましょう。後からいつでも追加できます。明確で、具体的な行動につながるような名前をつけましょう。例えば、「新入社員」のような一般的なタイトルよりも、「オンボーディングプロセス」の方がはるかに適しています。

まずは、以下のシンプルな構成から始めてみましょう：

はじめに・導入ガイド

方針と手順

ツール＆ソフトウェアガイド

チームの連絡先と役割

テンプレートとリソース

よくある質問 (FAQ)

💡 プロのヒント：各ページの上部に「最終更新日」を記載する習慣をつけましょう。このちょっとした工夫で、読者は情報が最新かつ信頼できるものであると確信できます。

ステップ 3: ページの追加と整理

各セクション内で、個々の記事、ガイド、またはトピック用のページを作成します。

論理的な構造を構築するには、ページをサブページに変換します。ナビゲーション ペインでページを右クリックし、[サブページにする] を選択するだけです。これにより、ページがインデントされ、その上の親ページと視覚的に接続されます。

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ナレッジベースを分かりやすく整理するには、一貫した命名規則が重要です。また、各セクションの先頭に目次ページを作成することも推奨されます。このページには、そのカテゴリ内の最も重要な記事へのリンクを掲載し、そのトピックに関するクイックスタートガイドとして活用できます。

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ステップ 4: コンテンツの作成とフォーマット

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コンテンツを作成する際は、明快さと読みやすさを最優先にしましょう。長文のテキストなど、誰も読みたくありません。OneNoteに組み込まれているフォーマットツールを使って、情報を分かりやすく整理しましょう。

見出しを活用する： 長い記事を、見出しや小見出しを使って論理的なブロックに分割しましょう（見出し1には Ctrl+Alt+1 などのショートカットを使用してください）。

視覚的な要素を追加する： 適切な場所にスクリーンショットや図を配置することで、テキストだけの場合よりもはるかに早く複雑なプロセスを説明できます

段落は短くしましょう： どのデバイスでもコンテンツを素早く把握できるよう、1段落あたり2～3文を目安にしましょう

重要なアイテムにタグを付ける： 「やること」「重要」「質問」などの組み込みタグを適用して、重要な情報やアクションアイテムに目立たせましょう

また、既存のページからページテンプレートを作成することも可能です。これは、ミーティングのメモやプロジェクトの要約など、繰り返し作成するドキュメントの種類に便利です。これにより、すべてのエントリーでレイアウトを統一することができます。

ステップ 5：ページとセクションをリンクさせる

内部リンクこそが、単なるノートブックを、真に相互接続された OneNote wikiへと変える鍵です。これにより、ユーザーはわざわざ検索しなくても、関連する情報を見つけられるようになります。

リンクを作成するには、任意のページまたはセクションの名前を右クリックし、「ページ/セクションへのリンクをコピー」を選択します。次に、リンクにしたいテキストをハイライトして貼り付けます。ワークフローをさらに効率化するには、角括弧 [[ を2つ入力し、その後にリンク先のページ名を入力すると、OneNoteが接続可能なページを候補として表示します。

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ノートブックの最初に、各主要セクションへのリンクがされているマスターインデックスページを作成しましょう。これにより、ナレッジベース全体を閲覧するための中心的な起点ができます。

ステップ 6: チームと共有し、共同作業を行う

チームとの共有や共同作業の方法は、ナレッジベースを保存した場所によって異なります。ノートブックが SharePoint に保存されている場合は、SharePoint サイトまたは関連する Microsoft Teams チャネルを通じてアクセス権を管理できます。

OneDriveにある場合は、OneNoteの「共有」ボタンをクリックし、チームメンバーを電子メールで招待します。許可は、編集可能な「編集可能」または閲覧のみの「閲覧可能」に設定できます。

ストレージ場所 こんな方に最適 共有方法 OneDrive 個人または小規模チームでの利用 電子メールで招待して共有する SharePoint 部署または全社規模で SharePoint サイトや Teams 経由で共有する

OneNoteの共有に関する最大の制限を覚えておきましょう。許可はノートブック単位で設定されます。特定のページやセクションへのアクセスを制限することはできないため、ノートブックの構造をそれに合わせてプランしてください。

OneNoteのナレッジベースを整理するためのヒント

OneNoteのナレッジベースは構築できましたが、これで仕事は終わりではありません。継続的なメンテナンスを行わなければ、どんなに整理されたwikiでも、やがてデジタルのゴミ溜めと化してしまいます。その結果、チームメンバーは「見つからない情報は同僚に聞く」といった古い習慣に戻ってしまい、一元管理リポジトリを設ける本来の目的が台無しになってしまいます。

これを防ぐには、最初からしっかりとしたプロジェクトガバナンスの枠組みを確立する必要があります。これらの習慣を実践することで、ナレッジベースを常に最新で信頼できるリソースとして維持できます。

所有者を任命する： 所有者のいないナレッジベースは、放置された状態になってしまいます。構造の維持、古いコンテンツのアーカイブ、基準の遵守を責任を持って行う担当者を1名（または少人数のチーム）に任命しましょう。

スタイルガイドを作成する： 命名規則、フォーマットルール、タグの使用方法をまとめたシンプルな1ページのドキュメントがあれば、誰が作成してもコンテンツの一貫性を保つことができます

統一されたページテンプレートを使用する： ハウツーガイドやミーティングのメモなど、繰り返し作成するコンテンツには、テンプレートを作成して使用しましょう。これにより、すべての記事が予測可能な構成になり、ユーザーが必要な情報を簡単に見つけられるようになります

削除ではなくアーカイブ： ドキュメントが古くなった場合は、削除するのではなく、専用の「アーカイブ」セクションに移動しましょう。これにより、将来的に過去の経緯を確認するために情報が必要になった場合に備えて、情報を保存しておくことができます。

💡 プロのヒント：3ヶ月ごとにナレッジベースの点検を行う定期的なタスクを設定しましょう。これは、古くなったコンテンツを更新し、リンク切れを修正し、情報の抜け漏れを確認する絶好の機会です。

ナレッジベースとしてのOneNoteの制限事項

OneNoteのナレッジベースは素晴らしいスタートでしたが、チームが拡大するにつれて状況は変わってきました。ノートブックの動作が遅くなり、新入社員は必要な情報を見つけられず、機密情報が簡単にアクセスできてしまうのではないかと心配になっています。かつては解決策だったツールが、今や問題の一部になりつつあります。

これはよくある流れです。OneNoteは導入当初は信頼できるツールですが、チームやナレッジベースが拡大するにつれて、そのリミットが明らかになってきます。

OneNoteのナレッジベースの代替としてClickUpを活用する

ClickUp Docsでドキュメントを整理する

チームでは、アイデアや調査資料、社内文書を保存するために、メモ作成ツールを導入することがよくあります。しかし、時間が経つにつれて、それらのメモは本来サポートすべき実際の業務から切り離されてしまいます。人々は複数のアプリを検索したり、チャットにリンクを貼り付けたりするうちに、日常タスクの中で文脈を見失ってしまうのです。

ClickUpは、ドキュメントがプロジェクト、タスク、ディスカッションと一体となった「統合型AIワークスペース」を通じて、この問題を解決します。知識と実行が常に接続しているため、SaaSの乱立を防ぎ、頻繁なコンテキスト切り替えをなくすことができます。

ClickUp ドキュメントを使って体系的なナレッジを構築する

ClickUp ドキュメントを使って体系的なナレッジを構築する

ClickUp Docsは、ワークスペース内におけるナレッジマネジメントの基盤となります。チームは、関連する仕事と並行してドキュメントを整理するため、情報は常に最新の状態が保たれ、簡単に見つけられます。

例えば、ある製品チームが、新入エンジニアのオンボーディング用にナレッジベースを管理しているとします。彼らは「開発者オンボーディングガイド」というタイトルのドキュメントを作成し、セットアップ手順、コーディング規約、社内ツールへのリンクなどを記載します。このドキュメントはClickUpのオンボーディングタスクに直接リンクされているため、新入社員は必要なステップを完了しながら、そのドキュメントを確認することができます。

Docs内のリッチテキスト編集ツールを使えば、ドキュメントの構成や閲覧が簡単になります。Teamsは以下の方法で情報を明確にフォーマットします：

ドキュメントの大きなセクションを整理する見出し

APIパラメーターやツールへのアクセス方法など、構造化されたデータをリスト表示するテーブル

重要なポイントやちょっとしたヒントを強調する絵文字

技術的な例やスクリプトを保存するコードブロック

たとえば、開発者向けハンドブックにはステージング環境や本番環境をリストにしたテーブルが含まれ、コードブロックにはエンジニアがセットアップ時にコピーするサンプルAPIリクエストが保存される場合があります。

サブページを使って情報を論理的に整理する

ドキュメントが増えるにつれ、構造化が重要になります。ClickUp Docsは、明確なナレッジ階層を構築できるネストされたサブページをサポートしています。

ClickUpドキュメントのサブページを使って知識の階層を整理する

例えば、マーケティングチームが「ブランドナレッジベース」という中央ドキュメントを作成します。サブページでは、コンテンツを「ブランドボイスガイドライン」、「ソーシャルメディア用テンプレート」、「キャンペーン計画のフレームワーク」、「コンテンツレビューチェックリスト」などのセクションに分類します。

各サブページは1つのトピックに焦点を当てているため、ドキュメントが増え続けても簡単にナビゲートできます。

ドキュメントには、説明の追加や更新が必要になることがよくあります。ClickUp Docsでは、コメントやメンション機能を利用することで、それらの会話をコンテンツと紐づけておくことができます。

ClickUp Docsのコメント機能を使って、ドキュメントの変更点について話し合いましょう

あるプロダクトマネージャーがロードマップのドキュメントを確認したところ、機能の詳細が古くなっていることに気づいたとします。

彼らは該当箇所をハイライトし、エンジニアリングリーダーにタグ付けして、更新されたタイムラインをリクエストします。エンジニアは同じコメントスレッドで返信し、すぐにドキュメントを編集します。チームは、別途職場のコミュニケーションツールを開くことなく、疑問を解決します。

実際にアプリを使っているユーザーの声：

私はあらゆる場面でClickUpを活用しています。これは私の日々のワークフロー、プロジェクトプラン、ナレッジベースの中核を成しています。すべてが一箇所にまとまっている点が気に入っています。長年にわたり、仕事の追跡に役立つ様々なツールを使ってきましたが、ClickUpはそれらの問題をすべて解決してくれました。 ClickUpが提供する柔軟性が気に入っています。タスク管理、リフォーム、プロジェクト管理、ソフトウェア開発、不動産投資、ミーティング議事録、追跡情報など、数多くのリストを作成してきました。個人事業主から大企業に至るまで、あらゆるビジネスにとって必須のツールだと感じています。

私はあらゆる場面でClickUpを活用しています。これは私の日々のワークフロー、プロジェクトプラン、ナレッジベースの中核を成しています。すべてが一箇所にまとまっている点が気に入っています。長年にわたり、仕事の追跡に役立つ様々なツールを使ってきましたが、ClickUpはそれらの問題をすべて解決してくれました。 ClickUpが提供する柔軟性が気に入っています。タスク管理、リフォーム、プロジェクト管理、ソフトウェア開発、不動産投資、ミーティング議事録、進捗追跡など、数多くのリストを作成してきました。個人事業主から大企業に至るまで、あらゆるビジネスにとって必須のツールだと感じています。

ClickUp Brainを使って、知識を瞬時に検索しましょう

ドキュメントが増えるにつれ、検索機能は不可欠になります。ClickUp Brainを使えば、チームはドキュメント、タスク、会話のあらゆる場所から答えを見つけ出すことができます。

ClickUp Brain を使ってドキュメントのインサイトを取得する

例えば、カスタマーサクセスマネージャーが企業アカウント向けの最新のエスカレーションポリシーを確認する必要があるとします。複数の文書をくまなく探す代わりに、ClickUp Brainに直接質問を投げかけます。

📌 次のプロンプトを試してみてください：企業のエスカレーションプロセスを要約し、担当チームをリストしてください。

ClickUp Brainは既存のドキュメントを分析し、簡潔な説明と関連ドキュメントへのリンクを返します。

ClickUp Brain MAXを使ってAIの無秩序な拡大を抑えましょう

多くのチームでは、情報の作成、検索、要約に個別のAIツールを利用しています。ClickUp Brain MAXは、これらの機能をワークスペース内に一元化します。

例えば、研究責任者が「Talk to Text」機能を使ってミーティングのメモを音声入力します。Brain MAXは、その音声入力をドキュメント内の構造化されたテキストに変換します。

その後、このシステムはタスク、ドキュメント、プロジェクトのディスカッションを横断的に検索し、関連するコンテキストを抽出します。チームはツールの分散化を解消し、ワークスペース全体で一貫したインテリジェントなナレッジレイヤーを維持できます。

ClickUp Brain MAX を使ってワークスペースのナレッジを検索

ClickUpはモバイルアクセスにも対応しており、デスクトップ環境以外でもナレッジにアクセスできます。モバイルアプリではドキュメントへのオフラインアクセスが可能なので、チームは出張中や現場作業中、あるいは通信環境が不安定な状況でもドキュメントを確認できます。

デバイスが再接続されると、更新内容が自動的に同期され、ワークスペース全体で一貫性が保たれます。

ClickUpを使って、あなたに最適なナレッジベースを構築しましょう

OneNoteは、特にすでにMicrosoftのエコシステムを利用しているチームにとって、ナレッジベース構築の実用的な出発点となります。その成功は、明確な構造の確立、一貫したメンテナンス、そして明確な所有権にかかっています。これらは、ナレッジマネジメントからオンボーディング目標の設定に至るまで、あらゆる重要なプロセスにおいて不可欠な原則です。

しかし、チームが大きくなるにつれて、ナレッジマネジメントのニーズも高まります。

この点において、ClickUpはより拡張性の高い代替手段として際立っています。ClickUpは、ドキュメントと実行を分離させるのではなく、ナレッジを仕事に直接接続します。Docs機能を使えば、チームはプロジェクトやタスクと連動した、構造化された階層型のドキュメントを構築できます。

ドキュメントが増えるにつれ、ClickUp Brainはチームによる情報の検索と取得の方法を一新します。組み込みのコメント、メンション、バージョン履歴、テンプレート、タスクとリンクされたドキュメントを追加すれば、ワークフローに合わせて進化するインテリジェントなシステムが完成します。

今すぐClickUpに登録しましょう。

よくある質問 (FAQ)

1. 複数のチームメンバーが同時に OneNote のナレッジベースを編集することはできますか？

はい、OneNoteはリアルタイム共同編集をサポートしています。つまり、複数のユーザーが同じページを同時に編集でき、変更内容がリアルタイムで反映されるため、お互いの変更内容を確認できます。

2. OneNoteのwikiは、専用のナレッジベースソフトウェアと比べてどうでしょうか？

OneNoteは基本的なニーズには最適ですが、専用のナレッジベースツールが提供する、きめ細かな許可、承認ワークフロー、分析機能といった高度な機能が不足しており、ガバナンスや拡張性の面で劣ります

3. OneNoteは全社的なナレッジベースとして適していますか？

小規模な組織でも利用可能ですが、大企業では許可、パフォーマンス、コンテンツ管理に関する問題が発生することが多く、専用のソリューションの方が現実的な選択肢となります

4. チームメンバーが退出した場合、私の OneNote ナレッジベースはどうなりますか？

ノートブックが共有のSharePointサイトに保存されている場合、引き続きアクセス可能です。ただし、退職する従業員の個人用OneDriveに保存されていた場合は、データの損失を防ぐために、アカウントが無効化される前に管理者が所有権を移管する必要があります。