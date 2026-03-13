Secodaの主要な代替ツール（2026年）：データカタログの比較とおすすめ

従来、データ担当者は時間の80%をデータ管理に費やし、実際の分析に充てられるのはわずか20%に過ぎませんでした。だからこそ、この役割は重要なのです。

AI機能が組み込まれた最新のデータカタログなら、その課題を解決できます。

Secodaはデータソースに直接接続し、データリネージとメタデータをマップすることで、組織の規模に合わせて拡張可能なコンテキスト認識型AIを提供します。また、同社は最近Atlassianに買収され、現在はAtlassianのAIおよびデータインフラストラクチャ戦略の一環となっています。

このガイドでは、Secodaの主要な代替ツール、それぞれの強み、そしてあなたとチームに最適なツールを見つける方法について解説します。🤝

Secodaの代替ツールを選ぶ際、どのような点を重視すべきでしょうか？

代替製品を評価する前に、検討すべき重要な要素をご紹介します。🤖

最適な代替ソリューションは、必ずしも機能が最も豊富なものとは限りません。それは、貴社の企業データガバナンスの成熟度、技術セットアップ、そしてデータチームの運用規模に合致するものです。

データカタログツールを導入する前に、以下の点を確認しましょう。👇

✅ 価格とプラン構成の安定性： 買収後も価格が固定されるのか、それとも変更される可能性があるのかを確認してください。買収後、ベンダーによっては価格帯の見直しやレガシープランの廃止を行う場合があります

✅ サポートSLA： 対応時間や専任のテクニカルサポートの利用可能性が、契約上保証されているか、あるいは非公式に提供されているかを確認してください

✅ エクスポートフォーマット： メタデータ、リネージマップ、ドキュメントを標準フォーマットでエクスポートできることを確認し、移行が必要になった場合でもベンダーロックインに陥らないようにしましょう

✅ セキュリティとRBAC： 特に所有権構造が変化している場合は、役割ベースのアクセス制御（RBAC）と監査ログがコンプライアンス要件を満たしているかを確認してください

✅ 統合の継続性： 既存のコネクタやAPI契約が、所有権が変更されても維持され、予告なしに廃止されることがないことを確認してください

契約締結後の予期せぬトラブルを防ぐためにも、事前にこれらの点をしっかりと確認しておきましょう。

Secodaの代替ソリューション一覧

このガイドで紹介しているすべてのツールの概要はこちらです。📊

ツール 主な機能 おすすめ 価格* ClickUp AIを活用したドキュメント管理、Brain、ダッシュボード、エンタープライズ検索、自動化 データチーム、企業、部門横断チーム Free Forever；企業向けカスタム価格 Atlan 列レベルのラインジ、自然言語検索、ビジネス用語集、ポリシー管理 データエンジニア、ガバナンスチーム、企業 カスタム価格 Alation MLを活用したアセットディスカバリー、生成AI「Ask Alation」、クエリの行動分析 規制対象データのワークフローを管理する企業 カスタム価格 Collibra 異常検知、データウェアハウス内での品質チェック、自動化された機械学習ルール、AIの監視 規制産業の企業 カスタム価格 DataHub 自然言語によるメタデータクエリ、エンドツーエンドのデータリネージ、きめ細かなアクセスポリシー データエンジニア、オープンソースチーム 無料（オープンソース） Amundsen PageRank方式のデータセットランキング、メタデータの自動化による取得、データリネージビュー データエンジニア、アナリスト、オープンソースチーム 無料（オープンソース） OpenMetadata 統合メタデータグラフ、ノーコードのラインジエディター、役割ベースのアクセス制御 オープンソースガバナンスを拡大するデータチーム 無料（オープンソース） スターの選択 列レベルのラインジ、利用状況の分析、自動生成されたER図、dbt同期 データウェアハウスのコストとリネージを管理するデータチーム カスタム価格 Fivetran Catalog 700以上のソースコネクタ、スキーマのドリフト対応、ほぼリアルタイムのレプリケーション パイプラインの自動化を管理するデータチーム Freeプランあり；カスタム価格設定 Metaphor 平易な英語での検索、行動履歴の追跡、ソーシャルコラボレーション機能 データリテラシーとデータディスカバリーを向上させているTeams カスタム価格

ClickUpでのソフトウェアレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しています。そのため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。

Secodaの最適な代替ツール

1. ClickUp（AIを活用したデータドキュメント作成とチームコラボレーションに最適）

ClickUpワークスペースから、ウェブやワークスペース内、連携したサードパーティ製ツールを検索したり、最先端のAIモデルに質問したりできます。

多くのデータカタログツールは、データの検索やガバナンスを支援します。しかし、プロジェクト管理、データドキュメント作成、チーム間のコラボレーション、ワークフローの自動化といった付随する仕事は、依然として別々のツールに分散したままになっています。

ClickUpは、これらすべてを単一の「Converged AIワークスペース」に統合することでこの課題を解決し、コンテキストを切り替えることなく、プロジェクト、ドキュメント、AIをつなぐナレッジレイヤーとして機能します。

ClickUpがチームに最適な理由はこちら：⬇️

ClickUp BrainによるAIを活用したナレッジマネジメント

データチームにとってClickUpの最も有用な機能の一つが「ClickUp Brain」です。これは、タスク、ドキュメント、会話、プロジェクトの履歴を接続し、検索可能なナレッジシステムとして統合するAIレイヤーです。このAIは、ドキュメントを要約したり、タスクのアクティビティから更新情報を生成したり、ワークスペース全体の情報を活用して質問に答えたりすることができます。

ドキュメントやガバナンスに関する知識を管理する際、Brainにデータセットの所有権、過去のコンプライアンス審査、または特定のデータ資産に関連する過去の決定事項について質問することができます。

コンプライアンス監査において、Brainは未完了の監査タスクのステータスを取得し、未解決のアイテムにフラグを立て、手動でまとめる必要なく要約を作成することができます。

大規模なデータチームは、知識の断片化に悩まされることがよくあります。

ClickUpの企業検索機能は、ワークスペース全体および連携ツール内の情報をインデックス化することでこの課題を解決し、チームが必要な情報をすべて一箇所で見つけられるようにします。このシステムは、タスク、ドキュメント、会話、外部アプリケーションから回答を取得し、それらを組み合わせて文脈に沿った回答を生成します。

コンテキストフィルタリング機能により、プロジェクト、ステータス、担当者ごとに結果を並べ替えることができ、関連性の高い検索結果を維持できます。また、許可管理機能により、機密性の高いガバナンス文書へのアクセスは、承認されたユーザーのみに限定されます。

ClickUpの企業検索を使って、ClickUpエコシステム内のあらゆる情報を検索しましょう

ClickUpのセキュリティポリシーは、ワークスペース全体でロールベースのアクセス制御と監査ログを徹底しており、顧客データはSOC 2 Type 2認証を取得したAWS上でホストされています。100種類以上の統合機能を備えたClickUpなら、Tableau、Google スプレッドシート、Airtableなどのツールからのデータを、ワークスペースへシームレスかつ安全に取り込むことができます。

ClickUp Docs によるドキュメントおよびデータガバナンスのプレイブック

効果的なデータガバナンスには、データセットの定義、ガバナンスポリシー、アナリスト向けの導入ガイド、機密データの取り扱いに関する標準業務手順書など、明確な文書化が必要です。

ClickUp Docsを使えば、タスクやワークフローと直接リンクされている社内wikiやナレッジベースを構築するためのコラボレーション環境が得られます。

Teamsは技術ドキュメントを作成し、リアルタイムで共同作業を行い、アクションアイテムをClickUpタスクに変換し、バージョン履歴を活用して、データセットの経時的な変化に伴うドキュメントの変遷を追跡することができます。

ClickUp Docsなら、すべてのドキュメントを一つのプラットフォームに集約し、より迅速かつ効率的な結果を実現できます

特に、エンジニアとビジネス関係者が、業務とは全く切り離された社内コミュニケーションツールに頼ることなく、連携を維持する必要がある場合に役立ちます。また、企業ユーザーにとっては、ドキュメントハブを利用することで、古いチャットメッセージや電子メールのスレッドをくまなく探すことなく、あらゆるドキュメントの最新バージョンを簡単に見つけることができます。

ClickUpダッシュボードでガバナンスの取り組みを監視する

データ担当者が直面するもう一つの課題は、進行中のガバナンス業務の可視性です。コンプライアンス対策からカタログの導入に至るまで、こうした努力は多くの場合、複数のチームにまたがり、数ヶ月に及ぶ仕事となります。

ClickUp Dashboardsを使えば、プロジェクトの進捗や作業量の配分から、コンプライアンス対応状況や運用メトリクスに至るまで、あらゆる情報を追跡できるカスタマイズ可能なレポートビューを構築できます。タスク、ワークフロー、依存関係、プロジェクトのタイムラインからのデータを統合することで、経営陣は組織全体のガバナンスの取り組みを明確に把握できます。

ClickUpダッシュボードから、すべての監査タスクとドキュメントのマイルストーンを追跡できます

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

機能が範囲が広いため、新規ユーザーにとっては習得に時間がかかる

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（4,500件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューによると：

ClickUpはチーム全体にとって使いやすく、とても気に入っています。ClickUpが提供する柔軟性と多彩なアプリ機能も大変気に入っています。データベースに入力できるデータは非常に充実しており、あらゆる種類のタスク、アフターサービス、営業パイプラインにおけるフォローアップに役立ちます。チームメンバー間の引き継ぎがスムーズに行えるため、クライアントのために何が解決されたかを全員が把握し、適切なフォローアップと案件の完了処理を行うことができるため、非常に実用的です。

ClickUpはチーム全体にとって使いやすく、とても気に入っています。ClickUpが提供する柔軟性と多彩なアプリ機能も大変気に入っています。データベースに入力できるデータは非常に充実しており、あらゆる種類のタスク、アフターサービス、営業パイプラインにおけるフォローアップに役立ちます。チームメンバー間の引き継ぎがスムーズに行えるため、クライアントのために何が解決されたかを全員が把握し、適切なフォローアップと案件の完了処理を行うことができるため、非常に実用的です。

2. Atlan（共同データワークスペースとアクティブなメタデータ管理に最適）

viaAtlan

Atlanは、Snowflake、dbt、Tableauなどのツールに直接接続し、単一のコラボレーションワークスペース内でデータリネージ、カタログ化、ガバナンスを自動化します。手動入力に頼ることなく、接続されたソースからメタデータを継続的に更新し、SlackやChromeとの連携を通じてコンテキスト情報を表示します。

カラム単位のラインジ機能により、データがデータソースから最終レポートに至るまでのフローを追跡し、複雑な環境全体にわたる影響分析やデバッグをサポートします。AIを活用した機能により、自然言語からSQLクエリを生成し、アセットの説明を自動的に最新の状態に保ちます。

Atlanの主な機能

技術チームとビジネスチームの間で共有される用語体系を構築するビジネス用語集を活用し、大規模なデータポリシーの管理と適用を実現します

100種類以上の既製コネクタとAPIファーストのアーキテクチャを活用して、プラットフォームの機能を拡張しましょう

資産に対して直接データ所有権を設定・追跡することで、チーム間で責任の所在が曖昧になるのを防ぎます

パイプライン全体の依存関係マッピングを活用し、変更を実施する前に下流への影響を可視化しましょう

Atlanのリミット

複雑な環境では、リネージビューや検索機能の機能が限られていると感じる場合があります

習得には時間がかかり、一部の機能を効果的に活用するには追加のセットアップが必要です

Atlanの価格

カスタム価格

Atlanの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (120件以上のレビュー)

Capterra：レビューが不足しています

実際のユーザーはAtlanについてどう評価しているのでしょうか？

あるユーザーのレビューによると：

Atlanの最大の魅力は、データとのやり取りを真に協力的でシームレスな体験へと変える点です。人、データ、コンテキストを単一のプラットフォームに集約することで、チームはデータを真に理解し、信頼できるようになります。 必要なものを簡単に見つけ、仕事内容を記録し、混乱することなく整理整頓を維持できる点が非常に気に入っています。Atlanは、人々がデータに順応することを強いるのではなく、データが人々に役立つように設計されていることが明確です。最新のツールとのスムーズな連携により、チームはより効率的に仕事ができ、データ処理プロセス全体がより人間味があり、透明性が高く、楽しいものになります。

Atlanの最大の魅力は、データとの仕事を真に協力的でシームレスな体験へと変える点です。人、データ、コンテキストを単一のプラットフォームに集約することで、チームはデータを真に理解し、信頼できるようになります。 必要なものを簡単に見つけ、私の仕事を記録し、混乱することなく整理整頓を維持できる点が非常に気に入っています。Atlanは、人々がデータに順応することを強いるのではなく、データが人々に役立つように設計されていることが明確です。最新のツールとのスムーズな連携により、チームはより効率的に仕事ができ、データ処理プロセス全体がより人間味があり、透明性が高く、楽しいものになります。

3. Alation（企業向けデータカタログ化およびデータガバナンスに最適）

Alationは、AIを活用したデータインテリジェンスプラットフォームであり、一元化されたカタログとして機能することで、組織がデータベース、データウェアハウス、データレイクにまたがるデータを検索し、その信頼性を確保できるようにします。

このプラットフォームは機械学習を活用して実際のクエリ動作を分析し、信頼性の高い資産を自動的に抽出します。これにより、手動での文書化ではなく実際の利用状況に基づいてカタログの正確性を維持します。また、データガバナンス、データリネージの追跡、メタデータの抽出を自動化することで、チームが信頼できるデータを探すために費やす時間を削減します。

「Ask Alation」は、平易な英語の質問を即座にSQLやPythonに変換し、技術的な専門知識を持たないビジネスユーザーでもデータを利用できるようにします。「Data Products Marketplace」を利用すれば、組織全体でガバナンスが適用されたデータ製品を発見・活用でき、TableauやPower BIなどのBIツールとのネイティブ連携により、分析を信頼できるデータと常に接続することができます。

Alationの主な機能

実際のクエリ行動に基づいた機械学習（ML）による推奨機能を活用し、信頼できるデータ資産をより迅速に発見しましょう

システムを横断するデータフローにおける自動化されたリネージ追跡を活用し、コンプライアンス要件を徹底しましょう

ビジネスユーザーにガバナンスが適用されたデータ製品へのセルフサービスアクセスを提供することで、アクセスリクエストにかかる時間を削減しましょう

ツールを切り替えることなく、プラットフォーム内で直接データ品質基準を設定し、その遵守状況を監視できます

1つの場所から、ワークフローを管理し、資産全体のデータ所有権を割り当てることができます

Alationの制限事項

大規模なアセットを閲覧する際、パフォーマンスが著しく低下します

データ品質やシステム横断的なリネージ機能については、専用ツールと比較して機能に不足が見られます

Alationの価格

カスタム価格

Alationの評価とレビュー

G2: 4.4/5（90件以上のレビュー）

Capterra：レビューが不足しています

Alationについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

あるユーザーのレビューによると：

Alationは製品の革新性が素晴らしく、新しいAI機能の試験導入を含む継続的な開発に感銘を受けています。特に優れたカスタマーサービスが際立っており、Alationのチームは親しみやすく、クライアントとのやり取りにおいて一貫した対応を見せてくれます。初期の営業段階からソフトウェアの更新に至るまで、彼らはクライアントの視点に深く寄り添い、クライアントの成功を確実にするために尽力してくれます。 Alationのプロフェッショナルサービスチームが「Right Start」プログラムを通じてサポートしてくれたおかげで、セットアップが容易に行え、導入プロセスがスムーズかつ手間なく進んだことに感謝しています。

Alationは製品の革新性が素晴らしく、新しいAI機能の試験導入を含む継続的な開発に感銘を受けています。特に優れたカスタマーサービスが際立っており、Alationのチームは親しみやすく、クライアントとのやり取りにおいて一貫した対応を見せてくれます。初期の営業段階からソフトウェアの更新に至るまで、彼らはクライアントの視点に深く寄り添い、クライアントの成功を確実にするために尽力してくれます。 Alationのプロフェッショナルサービスチームが「Right Start」プログラムを通じてサポートしてくれたおかげで、セットアップが容易に行え、導入プロセスがスムーズかつ手間なく進んだことに感謝しています。

4. Collibra（企業レベルのデータガバナンスおよびポリシー管理に最適）

エンタープライズグレードのデータインテリジェンスプラットフォームであるCollibraは、組織がデータおよびAI資産を大規模に管理・ガバナンスするのを支援します。「Data Confidence™」の概念に基づいて構築されたこのプラットフォームは、一元化された記録システムとして機能し、ビジネスチームとITチームに、組織全体でデータを発見・認証するための共有スペースを提供します。

機械学習がデータの異常をプロアクティブに検知し、自動化されたワークフローが散在するスプレッドシートや手作業によるコンプライアンスプロセスを置き換えます。また、AIモデルやエージェントのライフサイクルを管理し、信頼できるデータに基づいて構築され、社内および規制上の基準に準拠していることを保証します。

Collibraの主な機能

データクラウド全体で異常検知とルール違反アラートを活用し、パイプラインの健全性をエンドツーエンドで監視します

手動でのルール作成を必要とせず、ML（機械学習）ベースのデータ品質ルールを自動的に生成し、不正なデータを検出します

専用の監視およびリスクレポート作成ツールを使用して、本番環境におけるAIのユースケースを管理しましょう

手動でのデータ抽出を必要とせず、規制対象のデータ環境全体にわたるコンプライアンスレポート作成を自動化

監査要件や影響分析をサポートするため、データリネージを詳細なレベルで追跡します

Collibraの制限事項

専任の管理サポートがなければ、セットアップやリネージビューは複雑に感じられるかもしれません

一部のユーザーからは、ワークフローのカスタマイズ機能が限定的であることや、学習リソースが不十分であるとの声が寄せられています

Collibraの価格

カスタム価格

Collibraの評価とレビュー

G2: 4.2/5（100件以上のレビュー）

Capterra：レビューが不足しています

実際のユーザーはCollibraについてどう評価しているのでしょうか？

あるユーザーのレビューによると：

このプラットフォームの中核となる機能と、主要なビジネス問題との関連性を示すのは非常に簡単であり、これらの問題を解決し、コスト削減を通じて価値を生み出すツールとしてCollibraを提案しています。

このプラットフォームの中核となる機能と、主要なビジネス問題との関連性を示すのは非常に簡単であり、これらの問題を解決し、コスト削減を通じて価値を生み出すツールとしてCollibraを提案しています。

5. DataHub（オープンソースのメタデータ管理とデータディスカバリーに最適）

DataHub経由

複雑なパイプラインや大規模なデータエコシステムを管理するデータエンジニアにとって、DataHubは最適な選択肢です。データセット、ダッシュボード、パイプライン、MLモデルにまたがるメタデータを単一の統合ビューに集約することで、データの整理と理解を支援します。

このオープンソースのデータカタログは、検索ベースのディスカバリー、エンドツーエンドのデータリネージ追跡、所有権管理、およびデータ品質の監視をサポートしています。チームはデータ契約を定義し、PII（個人識別情報）を追跡し、データエコシステム全体にガバナンスポリシーを適用することができます。

もともとLinkedInが大規模なメタデータ処理のために開発したこのツールは、データエンジニアリングチームに対し、ベンダーのロードマップに縛られることなく、自社のインフラに合わせて展開・拡張できる柔軟な基盤を提供します。

DataHubの主な機能

Ask DataHubを使用してメタデータを直接クエリし、データセット、リネージ、所有権、ポリシーに関するコンテキストに応じた回答を取得しましょう

データセットやパイプライン全体にわたる、上流および下流のデータ依存関係をエンドツーエンドで追跡します

自動化された取り込みワークフローを活用し、多様なデータソースからメタデータを継続的に同期します

きめ細かなアクセスポリシーと役割設定により、特定の資産を閲覧、編集、または検索できるユーザーを制御します

データ契約を定義・監視し、データ提供者と利用者の間で品質に関する期待値を明確に設定します

DataHubのリミット

一部のユーザーからは、インターフェースが使いにくいという声や、大規模なデータセットではパフォーマンスが低下するというレポートがあります

DataHubの価格

無料（オープンソース）

DataHubの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra：レビューが不足しています

DataHubについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられていますか？

あるユーザーのレビューによると：

DataHubは使いやすく、データの整理整頓に役立ちます。データセットの共有や管理に最適で、バージョン管理機能も大きなメリットです。ぜひお勧めします！

DataHubは使いやすく、データの整理整頓に役立ちます。データセットの共有や管理に最適で、バージョン管理機能も大きなメリットです。ぜひお勧めします！

6. Amundsen（データエンジニア向けのオープンソースデータディスカバリーおよび検索に最適）

viaAmundsen

Amundsenは、メタデータの問題に対して「検索ファースト」のアプローチを採用しています。そのランキングアルゴリズムは、ドキュメントが最後に更新された時期ではなく、実際の利用パターンに基づいてデータセットを抽出するため、リストを管理しなくても、チームがすでに活用している資産が優先的に表示される傾向があります。

このツールは、データセットを、それらに依存関係があるETLパイプライン、ダッシュボード、クエリと接続し、組織全体でのデータのフローをチームがより明確に把握できるようにします。この可視性により、データの出所、変換方法、およびどの下流システムがデータに依存しているかをチームが理解するのにも役立ちます。

Amundsenの主な機能

所有者、更新頻度、利用統計など、データセットの詳細なコンテキストを1つのビューで確認できます

組み込みのデータリネージビューを使用して、上流のデータソースと下流の依存関係を可視化します

アセットに直接タグや注釈を追加することで、チームで協力してデータセットを充実させ、文書化しましょう

ソースシステムにクエリを実行することなく、検索結果から直接テーブルデータをプレビューできます

Databuilderのインジェストフレームワークと拡張可能なパイプラインアーキテクチャを活用し、多様なソースからのメタデータを接続しましょう

Amundsenの制限事項

企業グレードのプラットフォームと比較すると、ガバナンス機能は限定的です

非常に大規模なデータセットや複雑な環境では、パフォーマンスが低下します

Amundsenの価格

無料（オープンソース）

Amundsenの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra：レビューが不足しています

Amundsenについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Redditのレビューには次のように書かれています：

迅速に導入できるものが必要でしたが、これまでの経験から、Amundsenの方が2つの選択肢の中では扱いやすかったです（どちらを選んでも間違いはありません）。グラフデータベースのサポートに対応させるためにカスタマイズが必要でしたが、Amundsenはカスタマイズが容易でした。

迅速に導入できるものが必要でしたが、これまでの経験から、Amundsenの方が2つの選択肢の中では扱いやすかったです（どちらを選んでも間違いはありません）。グラフデータベースのサポートに対応させるためにカスタマイズが必要でしたが、Amundsenはカスタマイズが容易でした。

7. OpenMetadata（統合メタデータ管理とデータ可観測性に最適）

viaOpenMetadata

OpenMetadataは、最新のデータスタック全体にわたるデータディスカバリー、可観測性、ガバナンスを統合します。パイプライン、データウェアハウス、ダッシュボード、MLモデルからのメタデータを単一の統合グラフに集約し、Snowflake、Airflow、dbtなどのツール間のサイロ化を解消します。

このプラットフォームは、100種類以上のコネクタによるメタデータの自動取り込みに対応しており、データリネージの追跡、データ品質の監視、コラボレーション機能が標準で搭載されています。ノーコードのリネージエディターを使用すれば、チームメンバーなら誰でも、チケットを作成することなく、データフローを視覚的にマッピングおよび更新することができます。

APIとスキーマファーストのアーキテクチャに基づいて構築されており、技術系ユーザーと非技術系ユーザーの両方が利用しやすいまま、企業のデータ環境全体にスケールするように設計されています。

OpenMetadataの主な機能

キーワード、関連付け、ブール値を用いたクエリを使用して、テーブル、ダッシュボード、パイプライン、サービス全体を検索できます

ロールベースのアクセス制御（RBAC）を使用して、メタデータの更新、タグ、所有権、およびリネージに関する許可を管理します

組み込みのプロファイリング、品質テスト、鮮度チェック機能を使用して、データの信頼性を監視します

Airflowを活用したサービスコネクタとワンクリックパイプラインを使用して、データスタック全体のデータ取り込みを自動化しましょう

データ階層の分類を設定し、重要資産と非重要資産のガバナンス努力の優先順位を付けましょう

OpenMetadataの制限事項

比較の新しいプラットフォームであるため、コミュニティの充実度や機能の成熟度は、定評のあるツールには及ばない

初期セットアップや既存のワークフローへの統合には、大幅なカスタムが必要になる場合があります

OpenMetadataの価格

無料（オープンソース）

OpenMetadataの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra：レビューが不足しています

実際のユーザーはOpenMetadataについてどう評価しているのでしょうか？

Redditのユーザーは次のように述べています：

個人的には、openmetadataは素晴らしいツールだと思います。なぜこれほど人気がないのかは分かりませんが、そのOSS版にはいくつかの問題があります。しかし、非常に柔軟性が高く、拡張も非常に簡単です。

個人的には、openmetadataは素晴らしいツールだと思います。なぜこれほど人気がないのかは分かりませんが、そのOSS版にはいくつかの問題があります。しかし、非常に柔軟性が高く、拡張も非常に簡単です。

8. 選択 Star（自動化されたデータディスカバリーと列レベルのラインジ追跡に最適）

viaSelect Star

Select Starは、データの保存方法や管理方法の変更を求めません。既存のインフラを分析し、直ちにアセットの記録、列レベルのデータリネージのマッピング、そしてデータウェアハウスやBIツール全体での実際のデータアクセス状況を可視化します。

Snowflakeのコスト分析機能により、データ使用状況とデータウェアハウスのコストが直接接続されるため、どの資産がコスト要因となっているかを把握できます。DBTとの継続的な同期により、ドキュメントは自動的に正確な状態に保たれ、自動生成されるエンティティ関係図のおかげで、新入メンバーはシステム構築者を追跡することなく、すぐに業務に慣れることができます。

Starの主な機能を選択

統合環境全体で、操作しやすいスケーラブルなビューを用いて、列単位のラインジを追跡

データウェアハウス全体のアクセスパターンを分析し、未使用または冗長なデータセットを特定します

手動設定なしで、クエリログを使用してテーブル間の関係を自動的に検出し、マップします

継続的な自動更新により、データ資産のドキュメントをdbtプロジェクトと常に同期させましょう

Starの制限事項の選択

エンタープライズグレードの代替製品と比較すると、高度なレポート作成機能や詳細な利用状況の分析機能は限定的です

Starの価格プランの選択

カスタム価格

星評価とレビューを選択する

G2: 4.5/5 (50件以上のレビュー)

Capterra：レビューが不足しています

Select Starについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられていますか？

あるユーザーのレビューによると：

Select Starの最大の魅力は、最初から使いやすく直感的なプラットフォームである点です。インターフェースはすっきりとして整理されており、複雑なデータセットの操作が格段に簡単になります。検索機能も強力で、周囲に尋ねることなく、必要なテーブル、列、ダッシュボードを素早く見つけることができます。新しいデータ環境への移行や、データセット間の関係を迅速に把握する上で、非常に優れたツールとなっています。全体として、Select Starはチーム間のデータディスカバリーとコラボレーションを確実に向上させてくれます。

Select Starの最大の魅力は、最初から使いやすく直感的なプラットフォームである点です。インターフェースはすっきりとして整理されており、複雑なデータセットの操作が格段に簡単になります。検索機能も強力で、周囲に尋ねることなく、必要なテーブル、列、ダッシュボードを素早く見つけることができます。新しいデータ環境への移行や、データセット間の関係を迅速に把握する上で、非常に優れたツールとなっています。全体として、Select Starはチーム間のデータディスカバリーとコラボレーションを確実に向上させてくれます。

9. Fivetran Catalog（自動化されたデータリネージおよびパイプラインのメタデータ管理に最適）

viaFivetran

Fivetranは、フルマネージド型のクラウドネイティブデータ統合プラットフォームです。ELTを自動化し、SaaSアプリケーション、データベース、ファイルから、カスタムエンジニアリング作業を必要とせずに、一元化されたデータウェアハウスやデータレイクへデータを移行します。

スキーマの変更、APIのメンテナンス、履歴データの同期を自動的に処理するため、データソースが変化してもパイプラインに手動での介入は不要です。SOC 2、GDPR、HIPAA、ISO 27001などのセキュリティおよびコンプライアンス認証が標準で含まれています。

Fivetran Catalogの主な機能

カスタムコードを記述することなく、あらかじめ用意されたコネクタを使用して、SaaSアプリ、データベース、クラウドストレージからデータを取り込みましょう

コネクタの同期状態を監視し、手動での確認なしにパイプラインに問題が発生した際にアラートを受け取ることができます

ソースシステムへの負荷を最小限に抑えながら、データベースの変更をほぼリアルタイムでレプリケートします

データのロード後、Fivetran内で直接dbt Coreの変換をオーケストレーション

RBAC（ロールベースのアクセス制御）やコンプライアンス認証に加え、列レベルのデータ制御機能を活用して機密性の高いフィールドを保護します

Fivetran Catalogのリミット

一部のコネクタには、統合機能の欠落や不具合など、信頼性の問題があります

Fivetran Catalog の価格

Free

カスタム価格

Fivetran Catalogの評価とレビュー

G2: 4.3/5（770件以上のレビュー）

Capterra: 4.4/5（20件以上のレビュー）

Fivetran Catalogについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

あるユーザーのレビューによると：

Fivetranは、ある1つのことを驚くほど高い精度でこなすことに長けています。それは、複数のSaaSツールからBigQueryのような中央データウェアハウスへ、データを確実に同期させることです。セットアップは驚くほど迅速で、ほとんどのコネクタは実質的にプラグアンドプレイであり、設定も最小限で済みます。 特に、豊富なコネクタライブラリ、自動スキーマ管理、そして堅牢なアラートシステムが気に入っています。専任のデータエンジニアがいない小規模チームにとって、これはまさに画期的なツールです。仕事を大幅に削減し、APIとの格闘に時間を費やすことなく、インサイトの抽出に集中できるようになります。

Fivetranは、ある1つのことを驚くほど高い精度でこなすことに長けています。それは、複数のSaaSツールからBigQueryのような中央データウェアハウスへ、データを確実に同期させることです。セットアップは驚くほど迅速で、ほとんどのコネクタは実質的にプラグアンドプレイであり、設定も最小限で済みます。 特に、豊富なコネクタライブラリ、自動スキーマ管理、そして堅牢なアラートシステムが気に入っています。専任のデータエンジニアがいない小規模チームにとって、これはまさに画期的なツールです。手作業を大幅に削減し、APIとの格闘に時間を費やすことなく、インサイトの抽出に集中できるようになります。

10. Metaphor（リレーションシップ主導のデータディスカバリーとコンテキスト検索に最適）

viaMetaphor

Metaphorは、データディスカバリーが技術的な課題であると同時に社会的な課題でもあるという前提に立っています。そのため、利用パターンやチームでの議論が、データリネージや所有権情報と同じビュー内に表示されます。

コンテキストは、事後的にデータスチュワードがすべてを文書化するのではなく、時間の経過とともに自然に構築されていきます。アクティビティフィードは注目度の高いアセットを表示し、会話内容を実際にそのデータに関連付け続けるため、組織の知見がチャットスレッドの中に埋もれることなく、いつでも検索可能になります。

Metaphorの主な機能

比喩の限界

製品ロードマップの更新や新機能のリリースが、予想よりも少ない

Metaphorの価格

カスタム価格

Metaphorの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra：レビューが不足しています

実際のユーザーはMetaphorについてどう評価しているのでしょうか？

あるユーザーのレビューによると：

チームとの全体的な連携は非常に良好です。製品の今後のプランは意欲的であり、データカタログやデータディスカバリーの将来像に対する当社のビジョンにも合致しています。

チームとの全体的な連携は非常に良好です。製品の今後のプランは意欲的であり、データカタログやデータディスカバリーの将来像に対する当社のビジョンにも合致しています。

ClickUpでデータの混乱を明確な可視化に変えましょう

多くのデータカタログツールは、基本的な機能をやるものの、それ以上のことはできません。ドキュメントは依然として別のwikiに散在しており、重要な会話は誰も読み返さないチャットスレッドの中に埋もれてしまいます。

ClickUpは、仕事そのものをドキュメントやタスク、そしてその背景となるコンテキストと接続することで、このギャップを解消します。そのため、チームが答えを必要としたとき、それはすでに手元にあるのです。

ClickUpに無料で登録して、接続されたデータワークフローの実際の使い心地を体感してください。✅