食事管理を効率化する10のマクロ管理アプリ

世界のダイエット・栄養管理アプリ市場は約69億4000万ドル規模に達すると予測されています。
この成長は、人々が突然食事記録を好きになったからだけではありません。私たちの多くは、予測可能で実践可能、そしてちょうど良い量の食事を求めているのです。
目標達成の方法がわからないなら、まずはマクロ栄養素の追跡を始めましょう。タンパク質・炭水化物・脂質の摂取量を具体的な数値で把握することで、積み重なる小さな改善を始められます。
本ガイドでは、トップ10のマクロ管理ツールを徹底分析。各ツールの最大の強みと、特に使いやすいユーザー層を解説します。
マクロ管理ソフト 概要
|ツール名
|主な機能
|おすすめポイント
|価格*
|ClickUp
|タスクベースの日次／食事記録、式対応のマクロカスタムフィールド、週次・月次ロールアップ用ダッシュボード、レシピ・食事プラン用ドキュメント、継続のためのリマインダー機能
|AIを活用した柔軟なマクロ管理ツールを求める方へ。完全な食事プランと習慣形成システムにカスタム可能なソリューションを提供します。
|Free Forever；企業向けカスタム価格設定
|クロノメーター
|検証済み食品データベース、マクロ栄養素に加え詳細な微量栄養素追跡、カスタムターゲット設定、レシピ・食事記録機能、デバイス連携
|マクロ栄養素に加え、微量栄養素（ビタミン、ミネラル、ナトリウム、食物繊維）まで網羅したデータ重視の追跡機能
|Freeプランあり；有料プランあり
|MacroFactor
|体重の推移と摂取量に基づく適応型週間マクロ栄養素・カロリーターゲット、消費量推定、柔軟な記録モード
|進捗に応じて自動的に調整されるコーチング付きマクロターゲットを求める方へ
|有料プランは年間71.99ドルから
|MyFitnessPal
|膨大な食品データベース、高速バーコード記録、URLからのレシピインポート、音声記録、幅広い連携機能
|膨大なデータベースと迅速な食事エントリーによる、素早い毎日の記録
|無料試用版あり；有料プランは月額24.99ドルから
|Lose It!
|写真記録、音声記録、目標と連続記録、進捗ビュー、チャレンジ機能
|写真と音声入力中心の軽量エントリー機能
|カスタム価格設定
|FatSecret
|カレンダービュー付き食事記録、写真ベースの記録、レシピ作成ツール、コミュニティ機能、ウェアラブル連携
|強力なリピート食事追跡ワークフローと世界中の食品を網羅したマクロ管理機能
|カスタム価格設定
|Carb Manager
|ネット炭水化物追跡、低炭水化物＆ケトレシピライブラリ、断食トラッカー、血糖値とケトン体記録機能
|ネット炭水化物が最も重要なケト＆低炭水化物追跡
|Freeプランあり。有料プランは月額5.50ドルから。
|Nutritionix Track
|自然な言語での食事記録、充実した米国レストランデータベース、エクスポート機能、コーチとの共有機能
|自宅での手料理と外食を混在させた食事を素早く記録したい方へ
|カスタム価格設定
|Yazio
|マクロ追跡に加え、断食タイマー、レシピ提案、進捗分析、測定機能を搭載
|間欠的断食ルーティンと組み合わせたマクロ追跡
|試用版；カスタム価格設定
|Samsung Health
|睡眠・運動・ステップ・ストレス管理と連動した食事記録機能デバイス同期機能モチベーション向上のためのチャレンジ機能
|オールインワンの健康ダッシュボード内でマクロ管理を行いたいSamsungユーザー向け
|無料（Samsungデバイスに付属）
マクロトラッカーとは？
マクロトラッカーとは、アプリやソフトウェアなどのデジタルツールで、タンパク質・炭水化物・脂質といった主要栄養素の毎日の摂取量を記録・管理するのに役立ちます。単純なカロリー計算ツールとは異なり、食品の成分構成に焦点を当てています。
一般的に、マクロトラッカーでは摂取した食事を記録し、各マクロ栄養素の摂取量（グラム単位）を1日のターゲットと比較して合計します。例：
- タンパク質: 140 g
- 炭水化物: 200 g
- 脂質: 60 g
マクロ管理ツールは進捗を可視化します。例えば「現在までの摂取量は：タンパク質95g、炭水化物130g、脂質40gです」といった形で表示されます。
マクロ管理ツール選びのポイント
マクロ管理ツールの基盤は食品データベースです。認識精度がツールの有用性を左右するため、検証済みの栄養データを提供するアプリを選びましょう。優れたマクロ管理ツールは、食事記録を迅速かつ負担なく行えるよう、複数の入力方法を用意しています。
- バーコードスキャン： パッケージ食品の正確な栄養情報を素早く取得—スナック、ソース、ラベル付き商品に最適
- 音声エントリー：自然に話すだけで食事を記録可能（「卵2個、トースト、コーヒー」など）。食材を一つ一つ入力する手間が省けます
- 写真認識機能： カメラで食品を識別し、分量を推定します。素早い記録に便利ですが、正確性を確認する必要がある場合もあります
- クイック追加機能： よく食べる食事やスナック、カスタムレシピを保存すれば、ワンタップで繰り返し記録可能。継続的な管理に大活躍です
- レシピビルダー：定番のオートミールやチキンボウルなど、一度レシピを作成すれば、毎回正確なマクロ栄養素で再利用可能
- 目標＋マクロ設定： タンパク質/炭水化物/脂質のターゲットを設定可能（必要に応じて日別調整やトレーニング日と休息日の区別も可）
- 進捗分析：単なる日次合計だけでなく、経時的な傾向を表示。タンパク質摂取が安定しているか、脂質を過剰摂取していないかなどを確実に把握できます
トップ10マクロ管理アプリ
それでは、トップ10の選択を見ていきましょう ⬇️
1. ClickUp（マクロ追跡、食事プラン、リマインダー・ドキュメント・AIによる継続サポートをワンストップで実現する最適ツール）
世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、マクロ管理・食事プラン・習慣管理を1つの場所で追跡し、食事習慣と密接に連動した生活習慣の定着を実現します。
まず、専用のClickUpスペースを作成し、「マクロトラッカー」または「栄養トラッカー」と命名します。これが仕事プロジェクトとは別に、食事関連のすべてを管理する拠点となります。
ここから、以下のことが可能です：
毎日または毎食をタスクとして記録する
シンプルなセットアップを希望する場合は、各日にClickUpタスクを作成（例：「2月1日 1日のマクロ」）。詳細な管理を希望する場合は、各食事ごとにタスクを作成（朝食、昼食、夕食、間食）。さらに掘り下げたい場合は、個々の食品アイテムにサブタスクを使用するか、簡素なチェックリストを追加してアイテムを素早く確認しましょう。
さらに、カロリー、タンパク質、炭水化物、脂質用のClickUpカスタムフィールドを追加できます。数値フィールドを使用した式フィールドを追加すれば、1日のタンパク質・炭水化物・脂質量を自動計算でき、記録するたびに合計値が更新されます。
ClickUpダッシュボードでマクロ概要を作成
マクロ管理が安定したら、全体像を俯瞰したいと思うでしょう。週次・月次のターゲットを追跡し、達成状況を簡単に把握したいなら、ClickUpダッシュボードを活用しましょう。
このソリューションでは、必要に応じて以下のようなカードを追加できます：
- 計算カードで、期間ごとのマクロフィールドの合計や平均値を算出（例：週間タンパク質総量、1日平均カロリー）。計算カードはタスク、ドキュメント、カスタムフィールド、そして基本的にワークスペース全体からデータを取得可能
- 円グラフカード：タンパク質・炭水化物・脂質の比率をひと目で把握したい場合に最適です
- 日付フィールドを使用した時間フィルターにより、過去7日間、今月、または任意のカスタム範囲を切り替えられます
レシピや食事準備チェックリストをClickUpドキュメントに保存
そして、あらゆる食事管理には、ClickUpドキュメントをレシピライブラリ兼食事準備のhubとして活用しましょう。
ドキュメントを作成したら、「高タンパク朝食」「食事準備の定番」「週間プラン」などのページで整理しましょう。気に入った構成が見つかったら、ドキュメントテンプレートとして保存すれば、新しいレシピページもすべて同じフォーマットで作成できます。
さらに便利なのは、調理中に必要な情報を一箇所にまとめられるよう、役立つレシピ参照（YouTubeの解説動画や材料リストなど）を直接ドキュメントに埋め込める点です。
計画立案と進捗管理にはClickUp Brainのサポートを活用しましょう
構造に加え、ClickUpはClickUp Brain によるAIレイヤーも提供します。 個人の食事計画や長期目標に基づいて、食事プランやレシピプレイブックの草案作成に活用できます。
それだけではありません。目標達成に向けた進捗を要約して確認できるため、計画に沿った行動を維持しやすくなります。また、記録から計画から外れ始めた兆候が見られた際には、すぐに通知を受け取れます。
ClickUpの主な機能
- ハンズフリーで更新を記録：ClickUp BrainMAX とClickUp Talk-to-Textを活用し、音声を入力操作が不便な場面でメモ・下書きプラン・簡易食事エントリーに変換
- 実行前にルーティンを可視化： ClickUpホワイトボードで食事ルーティン・準備フロー・習慣ループをブレインストーミングし、タスクやチェックリストに変換
- 自動化で継続を促進：ClickUp Super Agentsを活用し、毎日の定期的な記録タスクを自動生成。エントリー漏れにリマインダーを送信し、週次マクロサマリーをドキュメントに自動集約。
- 習慣を自動で追跡：食事・水分補給・体重測定・終日記録にClickUpリマインダーを設定。忙しい日も継続的な追跡を実現
- 重要なチェックポイントをマーク：ClickUpのマイルストーン機能を活用し、30日間の継続記録、週間カロリーターゲット、減量期から維持期への移行日など、大きな目標を設定しましょう
ClickUpの制限事項
- ClickUpのインターフェースを初めて使用するユーザー向けの学習曲線
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2ユーザーの声：
以前はクリニックと教育関連仕事の管理にClickUpを活用していました。管理栄養士兼ホメオパシークリニック管理者として、患者フォローアップ、食事プランの見直し、報告書レビュー、コンテンツ企画など、重要ながらも細かなタスクが多数ありました。ClickUpはこれら全てのタスクを一元管理でき、日々の仕事を効率化してくれました。導入が簡単で、セットアップもほとんど不要でした。 患者様の食事内容確認タスクを即座に作成し、フォローアップのリマインダーを設定し、未処理業務を追跡できました。当時、クリニック活動の計画や健康教育トピックの整理に定期的に活用していました。タスクリスト、期日設定、進捗管理といった機能は私のニーズに実用的でした。また日常ワークフローにも自然に溶け込み、注力すべき事項を明確に把握する助けとなりました。全体的に、ClickUpは使用中に業務の整理整頓と円滑な管理を実現してくれました。
2. Cronometer（微量栄養素の詳細な分析による正確なマクロ追跡に最適）
Cronometerは、データ品質を重視した食事と運動の追跡が可能な栄養管理アプリです。検証済みで実験室分析済みの栄養データベースから情報を取得し、検索時にデータソースを区別するため、より信頼性の高いマクロ数値を求める際に役立ちます。
マクロ栄養素に加え、Cronometerは幅広い微量栄養素を追跡し、日々のスナップショットやチャート、経時的な傾向に変換します。設定画面や記録画面から直接栄養素ターゲットをカスタムすることも可能です。これは、タンパク質、食物繊維、ナトリウム、ビタミンなどの特定範囲を追跡する場合に特に有益です。
日々の記録には無料バーコードスキャナーに加え、繰り返し摂取する食品用のカスタム食事・レシピ機能をサポート。栄養管理と活動記録を一元化したい場合、CronometerはFitbit、Garmin、Apple Healthなどのデバイスやプラットフォームとも同期可能です。
クロノメーターの主な機能
- 80種類以上の栄養素（全ビタミン・ミネラル・アミノ酸を含む）を追跡し、食事の不足部分を特定
- 食事内容を平易な言葉で説明し、AIが正確な栄養データに変換します
- 断食ルーティンを実践する際は、内蔵の断食タイマーで断食時間を管理
Cronometerのリミット
- 一部のAndroid端末ではバーコードスキャンが不安定な場合があり、スキャナーがコードを認識できないときは手動入力が必要になります
- グループ化された食品や繰り返し食事の追加は、思ったほど直感的ではなく、習慣が身につくまでは記録が遅れることがあります
Cronometerの価格
- 基本版：無料
- ゴールド：カスタム価格
- プロフェッショナル: カスタム価格設定
クロノメーターの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Cronometerについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？
Redditユーザーが言うには：
私は栄養管理を徹底したいと考えています。運動量が多く、Cronometerを使用して2年間の期間で105ポンド（約47.6kg）の減量に成功しました。減量を維持して1年が経ち、体重管理と健康維持が私にとって最も重要です。摂取するすべての飲食物を記録しています。
📮 ClickUpインサイト： 従業員の26%は趣味や運動に没頭することが最も効果的なリセット方法だと回答。一方、在宅勤務では22%が「決まった時間にノートPCを閉じる」「仕事着から着替える」といった終業時の習慣を活用。しかし30%は依然として「精神的に仕事から切り離すのが難しい」と感じています！
ClickUpリマインダーで健康習慣を定着させましょう。終業時のまとめアラートを設定し、AIスタンドアップ™で完了タスクをチームに自動共有。内蔵AIアシスタント「 ClickUp Brain」を活用すれば、毎日タスクを確認でき、常に最重要事項を把握できます。
💫 実証済み結果： Lulu Press ではClickUp自動化導入により従業員1人あたり1日1時間の削減を実現——業務効率12%向上を達成。
3. MacroFactor（週ごとの進捗に合わせて調整されるコーチング付きマクロターゲット設定に最適）
MacroFactorは、中核となる1つのループを基盤に構築されたプレミアムマクロトラッカー兼栄養コーチアプリです：食事と体重を継続的に記録し、実際の進捗に基づいて更新されるカロリーとマクロ栄養素のターゲットを取得します。固定されたプランに縛るのではなく、カロリー摂取量と体重の傾向からエネルギー消費量の推定値を再計算し、週次チェックイン時にターゲットを調整します。
アプリの支出アルゴリズムは、記録した食事と体重を分析し、真のエネルギー必要量を算出します。毎週、進捗状況に基づいてカロリーとマクロ栄養素のターゲット値を再計算。これにより、食事調整の試行錯誤が不要になります。
固定ターゲットで停滞している方には、MacroFactorが最適です。
MacroFactorの主な機能
- 体重の推移を追跡し、日々の体重計の変動を平滑化。週ごとの進捗をわかりやすく把握できます
- バーコードスキャン、自然言語検索、複雑な食事を解析する「説明」機能で食事を記録
- コーチはアプリ内でクライアントデータを確認し、ターゲットを調整し、フィードバックを残せます
MacroFactorのリミット
- Fitbit連携機能は非推奨となり、今後廃止予定のため、Fitbitワークフローを標準化しているチームやユーザーの選択肢が制限されます
- 検索時の一般的な食品のエントリーが不統一、または見つけにくい場合があり、シンプルな主食の記録時に手間がかかる可能性があります
MacroFactorの価格
- 年間プランは71.99ドル/年から
MacroFactorの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
4. MyFitnessPal（豊富な食品データベースと迅速な日々の記録に最適）
MyFitnessPalは、膨大な食品データベースと食事・カロリー・マクロ栄養素を追跡するための日記形式のワークフローを基盤とした栄養管理アプリです。
膨大なデータセットにより、バーコードスキャナーは包装食品のデータを瞬時に取得。レシピインポーターはURLからレシピを解析し、1食分のマクロ栄養素を算出します。さらにフィットネスアプリやウェアラブル機器と同期し、活動量に基づいて1日のカロリー摂取許容量を自動調整します。
さらに、間欠的断食の追跡や日別目標設定といった機能もサポート。トレーニング日と休息日でターゲットが異なる場合に最適です。
MyFitnessPalの主な機能
- 1400万点以上の食品データを収録。バーコードスキャナーがほとんどの商品を瞬時に認識します
- レシピサイトのURLを貼り付けると、アプリが1人分の栄養成分を自動計算します
- 音声入力で食事をエントリー。入力が面倒な時でも素早くエントリー可能
MyFitnessPalのリミット
- 食品データベースのエントリーは不正確な場合があります。多くのアイテムがユーザー投稿によるものであり、信頼できるマクロ栄養素の計算には手動での検証が必要だからです。
- 使用中にダイアリービューがフリーズするといったアプリの不安定さに関する報告
MyFitnessPalの価格
- 試用版あり
- 年間プラン：月額8.34ドル（年額99.99ドル）
- 月額プラン：24.99ドル/月
MyFitnessPalの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
MyFitnessPalについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
MFPはマインドフルな食事に本当に役立ちます。最初は摂取量の追跡に慣れるまで時間がかかりますが、習慣づけることで健康的な直感的な食事が身につきます。大好きで強くお勧めします！プレミアムバージョンも購入しましたが、バーコードスキャナーは本当に画期的です。
📖 続きを読む：最高のAIレシピ生成ツール
5. Lose It! (写真と音声記録機能付き、軽量マクロ追跡に最適)
Lose It! は、継続的な記録をサポートし、その記録を成果へと変えるためのカロリー＆マクロ管理アプリです。つまり、目標を設定し、食事日記で食事を記録し、内蔵の進捗ビューを活用して目標達成に向けて進捗を管理します。目標がカロリー、マクロ栄養素、あるいは間欠的断食スケジュールであっても、確実に軌道に乗せられます。
さらに、Lose It! は入力の速さで最も知られています。AI音声記録機能により食事を即座に記録でき、食事プランや食事ターゲット設定機能も備えています。
Lose It!は、視覚的な学習者やゲーミフィケーションに反応するユーザーに最適です。
Lose It! の主な機能
- 「スナップイット」で食事の写真を撮ると、アプリが画像認識技術でアイテムを識別し、分量を推定します
- バッジを獲得し、連続記録を維持し、チャレンジに参加してモチベーションを維持しましょう
- 遺伝子検査の結果と接続し、パーソナライズされたアドバイスを受け取ろう
Lose It! のリミット
- UI変更により「食品追加」フローの窮屈感が軽減され、検索・選択時に一度に表示されるアイテム数が減少しました
- エントリーが1日ずれた場合に発生する日単位のエラーを修正し、日ごとのマクロ合計値の狂いを防ぎます
Lose It! の価格
- カスタム価格設定
Lose It! の評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはLose It!についてどう評価しているのか？
アプリ同様、改善点はいくつかありますが、それ以外は追跡機能として優れています。
⚡ テンプレートアーカイブ：無料夕食メニュープランテンプレート
6. FatSecret（国際的な食品データベースとカスタム食品/レシピエントリー機能を備えたマクロ追跡に最適）
FatSecretは、構造化された食事日記と食事・商品の画像認識機能を組み合わせたカロリー＆マクロ管理アプリです。毎回検索する代わりに、写真から食事を記録しフォトアルバムに保存できるため、食事パターンが繰り返される場合でも継続しやすくなります。
ツールは明確な日次レベルの可視性を提供します。FatSecretには食事カレンダー、体重トラッカー、カロリーとマクロ栄養素の詳細なレポート作成機能と目標が含まれており、単一の食事だけでなく、日単位でのパターンを分析するのに役立ちます。
摂取量と併せて活動量を追跡する場合、FatSecretはSamsung Health、Fitbit、Apple Health、Google Health、Garminなどのアプリとの同期をサポートしています。
FatSecretの主な機能
- 詳細な1日の計画立案のための追加食事タイプ付きカスタム食事見出し
- 材料と分量を入力して、手作り料理の栄養成分を計算
- フォーラムやソーシャルコミュニティで他のユーザーと接続し、サポートやレシピのアイデアを共有しましょう
FatSecretのリミット:
- 特に頻繁に摂取する食品や食事がエントリーされるまでは、時々面倒な食事エントリーに直面することがあります
- データベースに特定の食品が登録されていない場合があり、完全一致が見つからないと記録が遅れることがあります
FatSecretの価格
- 無料ダウンロード
- プレミアプラン： カスタム価格設定
FatSecretの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
FatSecretについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
このアプリが大好きです。画面が大きく開放感があり、特に高齢者やテクノロジーに不慣れな方でも読みやすく操作しやすいです。 毎日の情報量が多すぎる場合もありますが、必要に応じて読み飛ばしたり削除したりできます。よく食べる食品のリストを保存できるので、毎回検索する必要がありません。自分の追跡と進捗が目の前にあることで、責任感が生まれます。毎日無駄に摂取していたカロリーや体重が増えた原因が明確になります。ぜひ試してみてください。減らせる体重は減らすだけです。
7. Carb Manager（低炭水化物・ケトジェニックダイエット向けマクロ追跡アプリ。純炭水化物計算機能内蔵）
一般的なマクロ管理ツールは全ての炭水化物を同等に扱いますが、ケトダイエット実践者にとって重要なのはネットカーボ（純炭水化物）です。Carb Managerはこの用途に特化して設計されており、ネットカーボを自動計算し、低炭水化物生活に合わせた機能を提供します。
アプリはネットカーブを目立つように表示します。ケト専用レシピライブラリでマクロに合った食事を見つけられ、柔軟な食事プランテンプレートで管理も容易。血糖値やケトン体の測定値を追跡し、食事との相関関係を分析することも可能です。
カーブマネージャーは、ケト、アトキンス、その他の低炭水化物プロトコルのフォロワーにとって有用な選択肢です。
Carb Managerの主な機能
- ネット炭水化物（総炭水化物から食物繊維と糖アルコールを差し引いた値）を自動計算・表示
- 完全な栄養成分表示付き、数千種類の低炭水化物＆ケトレシピ
- アプリ内で断続的断食と食事時間帯を記録し、毎日の摂取量と併せて管理
Carb Managerの制限事項
- データベースの不整合により、同じ食品でもエントリー者によって炭水化物総量が異なる場合があります
- レシピ作成時の問題：保存操作が分かりにくく、材料を入力した後に仕事内容が失われるケースが発生
Carb Managerの価格
- 基本版：無料
- プレミアム：月額5.50ドル（四半期ごとの請求）
Carb Managerの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはCarb Managerについてどう評価しているのか？
厳格な食事管理を目指す方に最適なアプリです。使い方は非常に簡単で、摂取した食品を検索し、食事（朝食・昼食・夕食・間食）に追加するだけで、栄養情報を自動計算し日々の記録を管理します。 あらゆる食品の栄養情報が網羅されており、重量単位や個数単位で追加可能。1/8から7/8までの分数単位にも対応。目標を設定すれば、食事プランの立案、レシピ検索、運動記録、さらには1日の水分摂取量管理まで行えます！
8. Nutritionix Track（豊富な米国食品・レストランデータベースによる高速マクロ記録に最適）
食品データベースの検索やバーコードスキャンには依然として努力が必要です。Nutritionix Trackは自然言語記録機能を提供します——食べたものを平易な英語で入力または音声入力するだけで、アプリが正確な栄養データに変換します。この会話型インターフェースにより、記録作業がより自然に感じられます。
「Track」機能では「卵2個とトースト、オレンジジュース1杯」といった入力を受け付け、自動的に栄養成分を分析・記録します。さらに、主要レストランチェーンの栄養データを支える業務用データベースを採用しています。
Nutritionix Trackは、従来の食事記録が面倒だと感じるユーザーに最適です。自然言語処理機能が優れており、複雑な食事内容の記述も正確に処理します。
Nutritionix Track 主な機能
- 「エクスポート」機能で栄養データと進捗データをスプレッドシート形式で出力可能
- コーチポータルを通じて、食事記録をコーチや栄養士と共有できます
- 統計ビューで進捗の傾向を確認し、カロリー、マクロ栄養素、体重のエントリーからパターンを見つけ出しましょう
Nutritionix 追跡機能の制限事項
- レシピ作成時に特定のブランド、サイズ、または正確なアイテムを選択できない制約に直面し、精度が低下する可能性があります
- カスタム食品追加時の安定性問題が発生（保存時の長時間読み込みやアプリフリーズを含む）
Nutritionix 料金プラン追跡
- カスタム価格設定
Nutritionix 評価とレビューを追跡
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Nutritionix Trackについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
このアプリは、予想外の高摂取成分を特定するのに役立ちました。ナトリウムの過剰摂取源は簡単に追跡でき、修正も容易でした。アプリを使い始めると、食品に含まれるナトリウムやコレステロールの量に驚くかもしれません。バーコードスキャナーは必須機能で、非常に使いやすいです。データにわずかな誤差が生じることもありますが、重大な問題ではなく、発生頻度も高くありません。
⚡️ テンプレートアーカイブ：無料食事記録テンプレートで食事を追跡
9. Yazio（内蔵の断食プランとレシピ付きのカロリー・マクロ追跡に最適）
多くの人はマクロ追跡と間欠的断食を組み合わせていますが、それらのアプリは別々のものが多いです。Yazioは両方の機能を統合しています。つまり、マクロ追跡に加えて内蔵の断食タイマーが備わっているのです。
断食タイマーは食事期間と断食期間を追跡し、食事可能期間や断食終了時刻を通知でリマインダーします。さらに、パーソナライズされた食事プランが、マクロ栄養素ターゲットと食事スケジュールに合った食事を提案します。
Yazioは、間欠的断食を実践しながら詳細なマクロ追跡も望むユーザーに最適です。別々のアプリを使うよりも、この統合アプローチの方が便利です。
Yazioの主な機能
- 1つの記録帳でカロリーとマクロ栄養素を追跡。詳細な分析と統計データが時間の経過に伴う進捗パターンを可視化します
- 16:8や5:2などの間欠的断食トラッカーを活用。内蔵タイマーとプランサポート付き
- 体重、体脂肪率、その他の測定値を記録して傾向を可視化
Yazioの制限事項
- 一部のユーザーにおいて、入力した食品の検索が安定して機能しないなど、検索やエントリーの信頼性に関する問題が時折発生します
- バーコード読み取りが遅い場合があり、複数の包装アイテムを素早く記録する際の障壁となることがあります
Yazioの価格
- 基本
- カスタム価格設定
Yazioの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Yazioについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
今のところ、本当に気に入っています。食事制限が苦手な方には、このアプリは本当に素晴らしいです。昨年、私は約100ポンド（約45kg）減量しましたが、維持するのは本当に本当に大変で、時には食べ過ぎるのが怖くなり、カロリー計算もせず、一日中ほとんど食べないこともありました。すると翌日には暴食してしまうことも。でももうそんなことはありません！ もう一つの大きなメリットは、データベースにすべての食品が登録されていること。検索した食品で登録されていないものは一つもありませんでした！最高です
10. Samsung Health（Galaxyエコシステム利用者のマクロ追跡に最適）
Samsung Healthは、お使いのデバイスに既に搭載されている包括的な健康プラットフォームの一部として、マクロ栄養素の追跡機能を提供します。
食事記録機能には検索可能なデータベースとバーコードスキャナーが含まれます。しかし真の価値は連携機能にあり、栄養データはGalaxy Watchからの睡眠・ストレス・ワークアウト記録と自動的に同期され、一元管理されます。
Samsung Healthは、統一された健康追跡体験を求めるSamsungデバイス所有者に最適です。マクロ追跡機能は実用的ですが、専用栄養管理アプリと比べると基本的な機能に留まります。
Samsung Healthの主な機能
- 食事、間食、水分摂取、カフェイン摂取を1日のタイムラインに記録し、健康記録と併せて管理
- ワークアウトとステップによるカロリー消費を同一アプリ内で追跡し、摂取カロリーと消費カロリーの全体像を把握
- Samsung Health Togetherのチャレンジに参加し、栄養追跡や活動量追跡と連動するモチベーションループを体感しよう
Samsung Healthのリミット
- 食品記録のためのバーコードスキャンのリミットを特定の地域に設定する
- iOSバージョンはAndroidバージョンと機能が異なる場合があります
Samsung Healthの価格
- Samsungデバイスに付属
Samsung Healthの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
ClickUpでマクロ栄養素を追跡
最高の追跡ツールは、最も高度なものではありません。日常に自然に溶け込み、追跡作業を第二の仕事のように感じさせないツールこそが最適なのです。
ClickUpの特長はここにあります。画一的な栄養管理アプリを押し付けるのではなく、あなたが既に実践している週間プランの立て方、進捗確認の方法、忙しい時の調整方法に合わせて、シンプルなシステムを構築できるのです。食事内容、ターゲット、リマインダー、メモがすべて一箇所に集約されるため、見落としがなくなります。
継続するうちにパターンが見えやすくなり、調整は反応的ではなく意図的なものへと変わり、追跡は「何とか続けようとする」行為ではなくなります。それは自分自身を大切にする方法の一部となるのです。
ClickUpで無料で始め、あなたの生活に本当に合ったマクロ管理システムを構築しましょう。✨
よくある質問
カロリーカウンターは総摂取エネルギーのみを追跡します。マクロトラッカーはそれらのカロリーをタンパク質、炭水化物、脂質に分解し、食事の構成を示します。
ほとんどのマクロ管理ツールでは、食事を保存したり前日のエントリーをコピーしたりできます。これにより、同じ食事を繰り返すことが追跡の利点に変わります。一度記録すれば、そのエントリーを再利用できるからです。
はい、有料サブスクリプションなしのアプリでも、ほとんどのユーザーにとって十分な精度があります。不正確さの主な原因は、食品データベース内のユーザー投稿データであることが多いため、栄養ラベルと照らし合わせてエントリーを確認するのが良い習慣です。
写真認識などのAI機能は簡易的な追跡に便利ですが、検証済みデータを用いた手動記録に比べて精度が低い傾向があります。気軽な追跡には最適ですが、正確な目標達成にはAIのエントリー内容を再確認することをお勧めします。