Clipto AIに代わる最適な代替ツール

多くのチームは、文字起こしツールが第二の問題を生み出していることに気づいていません。ミーティングのメモが1つのアプリに閉じ込められ、実際の仕事は別のアプリで行われているのです。ほとんどの会話は記録・分析が必要となるため、チームにはワークフローに実際に統合できる文字起こしツールが必要です。増え続ける孤立したアプリの山に追加するのではなく。

本ガイドでは、リアルタイム共同編集からプロレベルの精度まで、様々な課題を解決する10のClipto AI代替ツールを解説。ワークフローに無理に合わせるのではなく、実際に適合するツールを見つけられるよう支援します。

Clipto AIの代替ツールを選ぶべき理由

Clipto AIの代替ツールとは、音声テキスト変換・ミーティングメモ生成・音声テキスト起こしにAIを活用するツール群であり、Clipto.aiがニーズを満たさない場合の代替手段となります。 代替ツールをお探しの方は、ミーティングメモをプロジェクトプランに直接反映させる必要がある製品チーム、テキスト編集で音声編集を行うコンテンツ作成者、保証された精度を必要とする法務専門家などです。代替ツールを探すきっかけは、多くの場合、現在のツールが情報の行き止まりとなっているという根本的な課題にあります。

ミーティングの文字起こし記録が1つのアプリに孤立している一方、タスクやプロジェクトが全く別の場所に存在していると気づいた時、フラストレーションは高まります。この断絶により、アクションアイテムや決定事項、メモを手動でコピー＆貼り付けせざるを得ず、「コンテキストスプロール」が発生します。つまり、チームは週の労働時間の25%を、連携されていないアプリ間で必要な情報を探し、ファイルを追跡し、複数のプラットフォームで同じ更新を繰り返し行うことに浪費しているのです。これは時間の無駄であり、エラーのリスクを高めます。 重要なフォローアップが混乱の中で見落とされ、信頼できる単一の情報源が存在しないため、チームの連携が損なわれます。

適切なAI音声文字変換ツールは、文字起こしを単体の出力ではなく接続されたワークフローの一部とすることでこの課題を解決します。

Clipto.aiの代替ツールを選ぶ前に、チームが本当に必要としているものを考えてみてください：

リアルタイムとバッチ文字起こしの比較： ミーティング中にライブメモが必要ですか？それとも後で録音をアップロードできますか？

連携要件： ツールは ツールは プロジェクト管理ソフト 、CRM、コミュニケーションチャネルへデータを自動送信する必要がありますか？

精度基準： AIレベルの精度で十分か、それとも法廷手続きなどの専門的な用途には人間による検証済み文字起こしが必要か？

予算とチームサイズ： たまに必要になる個人ユーザーですか？それとも毎月何千時間ものミーティングを文字起こしする必要がある企業チームですか？

Clipto AI代替ツール一覧

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp プロジェクト管理と統合された文字起こしを求めるチーム チームサイズ：小規模チームから企業まで AIノートテイカー、ブレイン、Clip、メモからのタスク作成、自動化、統合ワークスペース Free Forever； 企業向けカスタム対応 Otter.ai リアルタイムミーティング文字起こしとコラボレーションチームサイズ： 中小規模チーム リアルタイム文字起こし、話者ID、AIチャットQ&A、共同ハイライト機能、自動参加 フリーミアム、有料プランは16.99ドル/ユーザー/月から Fireflies.ai CRM連携と会話分析機能が必要な営業チームチームサイズ： 収益創出チーム 自動参加機能、AI要約、トピック追跡、CRM同期、検索可能なアーカイブ フリーミアム、有料プランは月額18ドル/ユーザーから Descript コンテンツ作成者向け：テキストベース編集によるポッドキャスト・ビデオ編集対象チーム規模：作成者、マーケティングチーム テキストベース編集、オーバーダブ、スタジオサウンド、マルチトラック編集、エクスポート フリーミアム、有料プランは月額24ドル/ユーザーから Transkriptor グローバルチーム向け多言語文字起こしチームサイズ： 国際チーム 100以上の言語対応、自動翻訳、話者ID、アップロードベースの文字起こし Freeプラン、有料プランは月額9.99ドルから 改訂版 プロフェッショナルレベルの精度を実現する人間による文字起こしチームサイズ：法務、医療、ジャーナリズム 人間による文字起こし、AI文字起こし、キャプション、外国語字幕 1分あたり1.99ドルの人間による文字起こし、有料プランはユーザーあたり月額29.99ドルから Happy Scribe 字幕・キャプション作成ワークフロー対象チームサイズ： ビデオ制作チームおよび作成者 字幕エディター、マルチフォーマット出力、人間による文字起こし、翻訳 無料プラン、有料プランは月額17ドルから Fathom CRM同期付き無料無制限録音機能を求める営業チーム対象チームサイズ： スタートアップ、中小企業 無制限録音、AIハイライト、CRM同期、即時要約 Free Forever、有料プランは18ドル/ユーザー/月から Tactiq ブラウザベースの transcription ミーティングなしチームサイズ： プライバシーを重視するチーム Chrome拡張機能、リアルタイムサイドバー文字起こし、AIプロンプト、エクスポート機能 フリーミアム、有料プランは月額12ドル/ユーザーから Whisper (OpenAI) 開発者やプライバシー重視のチーム向けローカル文字起こしチームサイズ：技術チーム ローカル処理、多言語文字起こし、オープンソース、オフライン利用 Free（オープンソース）、APIは$0.006/分から

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集部チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Clipto AIに代わる最適な代替ツール

以下のツールは、様々なユースケースにおけるClipto AIの最適な代替ツールです。各ツールは文字起こしの精度、連携機能、AI機能、チームコラボレーション機能に基づいて評価されており、ワークフローに最適なツールを見つけるお手伝いをします。

1. ClickUp（プロジェクト管理と統合されたAI文字起こしを求めるチームに最適）

ClickUp AIミーティングノートテイカーで、すべての通話をタスクと意思決定に変換

チームは、ミーティングメモが1つのアプリで埋もれ、実際の仕事が別のアプリで行われる状況に疲れていませんか？このツールの乱立は生産性を大きく損ない、常にタブを切り替え、議事録からアクションアイテムを手動でコピー＆貼り付けしてプロジェクト管理ツールに貼り付けることを強いています。この煩雑なプロセスは遅いだけでなく、人為的エラーを招きやすく、期限の遅れやチームの連携不足につながります。

統合型AIワークスペース「ClickUp」で文字起こしをプロジェクトに直接組み込み、チームの集中力と整理整頓を維持。ClickUp AIノートテイカーにより、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsの通話に完全に集中できます。ミーティングの詳細を見逃すことはありません——ClickUp AIノートテイカーが自動的に通話に参加し、録音・文字起こしを行い、話者を識別してAIを活用した簡潔な要約を生成します。

ClickUp AI Notetakerでリアルタイムミーティング記録とAI要約機能を活用

通話後、チーム全員が同じ認識を共有できるよう、文字起こし記録・要約・アクションアイテムを自動的にClickUpワークスペースのプライベートドキュメントに同期。静的なメモをClickUp Brainで検索可能かつ活用可能な知識に変換。過去のミーティング内容について即座に回答を得られます。ClickUp Brainが文字起こし記録・関連タスク・連携ドキュメントから情報を抽出するためです。

ClickUp Brainで全てのミーティング議事録を検索可能に

これにより単一の信頼できる情報源が確立され、ミーティングで下された決定がプロジェクトの進捗に直接反映されることが保証されます。

ClickUpの主な機能

手間なく詳細をすべて記録： ClickUp AIノートテイカーは予定されたミーティングに自動参加し、会話の録音・文字起こし・要約を行います。話者を識別し ClickUp AIノートテイカーは予定されたミーティングに自動参加し、会話の録音・文字起こし・要約を行います。話者を識別し アクションアイテムを抽出し 、すべてをワークスペースに直接同期。メモ作成の心配なく議論に集中できます。

検索不要の即時回答： ClickUp BrainはAI知識アシスタントとして機能し、ワークスペース全体の文脈を理解します。過去のミーティングについて質問すれば、議事録・ドキュメント・タスクコメントから即座に回答を得られます。録音記録を掘り起こす必要はもうありません。

視覚的に伝達、簡単に参照： ClickUp Clipsで非同期ビデオメッセージを自動文字起こし付きで記録・共有。不要なミーティングを省き、複雑なアイデアを視覚的に説明。すべてのClipが検索可能なテキスト記録となり、将来の参照に活用できます。 ClickUp Clipsで非同期ビデオメッセージを自動文字起こし付きで記録・共有。不要なミーティングを省き、複雑なアイデアを視覚的に説明。すべてのClipが検索可能なテキスト記録となり、将来の参照に活用できます。

会話からワークフローを自動化： 文字起こし結果をプロセスに直接接続。アクションアイテムからタスクを自動生成、ミーティングメモでメンションされたチームメンバーへの通知、文字起こし記録の決定事項に基づくプロジェクト推進を実現 ClickUp自動化で 文字起こし結果をプロセスに直接接続。アクションアイテムからタスクを自動生成、ミーティングメモでメンションされたチームメンバーへの通知、文字起こし記録の決定事項に基づくプロジェクト推進を実現

ClickUpの長所と短所

長所：

短所：

包括的なプロジェクト管理プラットフォームを初めて利用するユーザーには学習曲線があります

一部の高度な機能については、モバイルアプリとデスクトップアプリの体験は同一ではありません

ワークフローを最適化するには、初期セットアップに時間を投資する必要があります

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

G2レビュアーがClickUpについて語った内容はこちら。

プロジェクトマネージャーとしてのキャリアを通じて様々なプラットフォームを試した結果、ClickUpが私のお気に入りとなりました。複数のスペース、ボード、カスタマイズ可能なビューにより、全てのプロジェクトを一箇所で管理できる非常に包括的なツールです。タスクだけでなく、サプライヤー、キャンペーン、ドキュメントも一元管理できるため、担当業務全体を包括的に把握できます。 特に重視しているのは文書管理セクションで、ミーティング議事録を一元管理できるため、散在するファイルに頼る必要がありません。AIノートテイカー機能には特に惚れ込んでいます。PMにとってこの機能はまさに宝物です。短いミーティングでも、流れを追い切るのが難しい長いミーティングでも、システムが要点を明確にまとめた要約を生成してくれるため、メモ取りに気を取られることなくセッションに集中できます。

プロジェクトマネージャーとしてのキャリアを通じて様々なプラットフォームを試した結果、ClickUpが私のお気に入りとなりました。複数のスペース、ボード、カスタマイズ可能なビューにより、全てのプロジェクトを一元管理できる非常に包括的なツールです。タスクだけでなく、サプライヤー、キャンペーン、ドキュメントも追跡できるため、管理対象の全体像を把握できます。 特に重視しているのは文書管理セクションで、ミーティング議事録を一元管理できるため、散在するファイルに頼る必要がありません。AIノートテイカー機能には心底惚れ込んでいます。PMにとってこの機能はまさに宝物。短いミーティングでも、流れを追い切るのが難しい長いミーティングでも、システムが要点を明確にまとめた要約を生成してくれるため、メモ取りに気を取られずセッションに集中できるのです…

📮ClickUpインサイト：アンケート回答者の27%がミーティングでデジタルメモ帳を使用している一方、AIメモ帳の利用率はわずか12%でした。この差は顕著です。回答者の64%が、ほぼ半数のミーティングで「次のステップが不明確」という課題に直面しているからです。 ClickUp AIノートテイカーがミーティングのフォローアップを変革！重要な詳細を自動記録、アクションアイテムを明確に特定、タスクを即座にチームメンバーに割り当て——「何を決めたっけ？」というイライラする確認作業を根絶します。 💫 実証済み結果：ClickUpのミーティング管理機能を導入したチームでは、不要な会話やミーティングが驚異の50%削減されました！

📮ClickUpインサイト：アンケートの回答者の27%がミーティングでデジタルメモ帳を使用している一方、AIノートテイカーの利用はわずか12%でした。この差は顕著です。回答者の64%が、ほぼ半数のミーティングで「次なるステップが不明確」という課題に直面しているからです。 ClickUp AIノートテイカーがミーティングのフォローアップを変革！重要な詳細を自動で記録し、アクション項目を明確に特定、タスクを即座にチームメンバーに割り当てます。「何を決めたんだっけ？」というイライラする確認作業を根絶します。 💫 実証済み効果：ClickUpの会議管理機能を導入したチームでは、不要な会話やミーティングが驚異の50%削減されました！

2. Otter.ai（リアルタイムミーティング文字起こしとライブコラボレーションに最適）

詳細なメモを取りながら積極的に参加するのが不可能に感じる、ペースの速いミーティングに遭遇したことはありませんか？必死にタイピングして会話のニュアンスを見逃すか、発言はしても決定事項が曖昧な記憶しか残らないかのどちらかです。結果として後から同僚に確認して情報を補完する必要が生じ、全員の時間を浪費することになります。

Otter.aiはこの課題を、優れたリアルタイム文字起こし機能で解決します。OtterPilot機能は主要プラットフォーム上のミーティングに自動参加し、全参加者が追跡可能なライブ進行中の文字起こしを生成します。これにより、すべての発言が正確に記録されていることを確信しつつ、議論に集中し関与し続けることが可能になります。

ミーティング中、あなたとチームメンバーは共同で重要な箇所をハイライトし、コメントを追加し、アクションアイテムを直接文字起こし記録に割り当てられます。ミーティング後、Otter AIチャットアシスタントでコンテンツに関する質問を投げかけ、即座に回答を得られます。Otterは会話の記録に優れていますが、これらのミーティングから生まれる仕事を追跡するには別途プロジェクト管理ツールが必要となる点に留意してください。

Otter.aiの主な機能

OtterPilot自動参加機能： Zoom、Teams、Google Meetのミーティングに自動参加し、音声・テキスト・スライドの視覚コンテンツを統合した包括的な記録を作成します

Otter AI チャット: ミーティングコンテンツについて質問すると、文字起こし記録内の特定箇所に引用付きで即時回答が得られます

リアルタイム共同作業：ミーティング中または終了後に、チームメンバーとライブ文字起こしを共有し、コメントを追加したり重要な部分をハイライトしたりできます

Otter.aiの長所と短所

長所：

明瞭な音声による英語会話の優れたリアルタイム文字起こし精度

直感的なインターフェースで、新規ユーザーでも最小限のトレーニングで利用可能

対面ミーティングやボイスメモの文字起こしに最適な強力なモバイルアプリ

短所：

強い訛りやバックグラウンドノイズがあると、文字起こしの品質が大幅に低下します

プロジェクト管理機能が限定的であるため、他のツールとの連携が必要

Freeプランでは月間文字起こしリミットが厳しく設定されています

Otter.aiの料金体系

Freeプラン：ベーシック（Free Forever）プロ：16.99ドル/ユーザー/月ビジネス：30ドル/ユーザー/月エンタープライズ：カスタム

Otter.ai 評価とレビュー

G2: 4.3/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

G2レビュアーがOtter.aiについて語った内容はこちら。

Otterは常に時間通りに確実にミーティングに参加するため、チームにとって信頼できるツールです。明確で正確な要約を抽出する能力により、重要なポイントを再確認するために録画全体を再度視聴する必要がありません。 スクリーンショット機能も特に有用です。重要な場面を自動でキャプチャし、参加者とハイライトを簡単に共有できるため、チームの整理整頓が大幅に向上し、ミーティング後の時間を節約できます。さらにOtterはGoogle カレンダーとシームレスに連携するため、手動操作なしで自動的にミーティングに参加します。

Otterは常に時間通りに確実にミーティングに参加するため、チームにとって信頼できるツールです。明確で正確な要約を抽出する能力により、重要なポイントを再確認するために録画全体を再度視聴する必要がありません。 スクリーンショット機能も特に有用です。重要な瞬間を自動でキャプチャし、参加者とハイライトを簡単に共有できるため、チームの整理整頓が大幅に向上し、ミーティング後の時間を節約できます。さらにOtterはGoogle カレンダーとシームレスに連携するため、手動操作なしで自動的にミーティングに参加します。

3. Fireflies.ai（CRM連携と会話分析機能が必要な営業チームに最適）

営業チームは毎日数十件の電話対応を行っています。チームのミーティング参加数は2020年比192%増加していますが、これらの会話から得られる貴重な知見はどこへ消えているのでしょうか？多くの場合、それらは録音データに閉じ込められたままです。営業担当者はCRMに通話メモを記録するため、手作業でのデータ入力に何時間も費やすことを強いられています。その結果、文脈が失われ、フォローアップの機会を逃し、営業チームは営業活動よりも事務作業に多くの時間を費やすことになってしまいます。

Fireflies.aiは、営業チームのこの特定の課題を解決するために設計されています。単なる文字起こしツールではなく、営業電話を分析して顧客の反論、競合他社のメンション、感情パターンを特定する会話インテリジェンスプラットフォームです。Fred AIアシスタントは自動的にミーティングに参加し、録音・文字起こしを行い、主要トピックとアクションアイテムを含む要約を生成します。

Fireflies.aiの真の力は、深いCRM連携機能にあります。ミーティングメモ、文字起こし記録、アクションアイテムをSalesforceやHubSpotなど主要CRMの記録へ自動連携。これにより顧客とのあらゆるやり取りが完全かつ自動で履歴化され、営業チームは関係構築と成約に集中できます。

Fireflies.aiの主な機能

Fred AIアシスタント： アクションアイテム、質問内容、主要議題を含む包括的なミーティング要約を生成し、過去のミーティングに関する質問にも回答可能

トピックトラッカー： カスタムキーワードを設定し、チームの全ミーティングを監視。競合他社のメンションや価格異議が発生した際にアラートを受け取れます

CRMおよびコラボレーション連携機能： ミーティングメモやアクションアイテムをSalesforce、HubSpot、Slackなど、チームが日常的に使用するツールへ自動プッシュ

Fireflies.aiの長所と短所

長所：

ミーティングの活動を自動的にコンタクトレコードに記録する、深いCRM連携機能

会話インテリジェンス機能は、基本的な文字起こしを超えた洞察を提供します

豊富な無料プランでチームがプラットフォームを徹底的にテスト可能

短所：

利用可能な機能や設定の多さから、インターフェースが煩雑に感じられる場合があります

一部のユーザーからは、ミーティングボットが予定された通話に参加できない場合があるとのレポートがあります

高度な分析機能と長期ストレージには上位プランが必要です

Fireflies.aiの価格

Freeプラン：永久無料プロ：18ドル/席/月ビジネス：29ドル/席/月エンタープライズ：39ドル/席/月

Fireflies.ai 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.0/5 (10件以上のレビュー)

G2レビュアーがFireflies.aiについて語った内容はこちら。

私の組織ではこのツールをほぼ1年間使用しており、チームリーダーとして複数のクライアントとの電話会議に同時に参加できないことがよくあります。 Firefliesは会話記録の確認を大幅に容易にし、議論内容を完全に把握できるようにします。また通話の質を評価する支援も行うため、クライアントの期待に沿わなかった場合、フォローアップが可能になります。さらに部下との議論をより生産的にし、コミュニケーションスキル向上のためのフィードバックを提供できるようになります。

私の組織ではこのツールをほぼ1年間使用しており、チームリーダーとして複数のクライアントとの電話会議に同時に参加できないことがよくあります。 Firefliesは会話記録の確認を大幅に容易にし、議論内容を完全に把握できるようにします。また通話の質を評価する支援も行うため、クライアントの期待に沿わなかった場合、フォローアップが可能になります。さらに部下との議論の生産性を高め、コミュニケーションスキル向上のための改善点に関するフィードバックを提供できるようになります。

4. Descript（ポッドキャストやビデオの編集を行うコンテンツ作成者に最適）

ポッドキャストやビデオを収録したことがある方なら、「停止」ボタンを押した後に本当の仕事が始まることをご存知でしょう。複雑なソフトウェアを操作しながら、何時間にも及ぶ退屈な音声・ビデオ編集に直面し、「えー」や「あー」といった間投詞を手動でカットし、単純なミスを修正するために再収録する作業が待っています。このポストプロダクションの悪夢は、収録自体よりも時間がかかることが多く、多くの志ある作成者にとって大きな障壁となっています。

Descriptは、単なる文字起こしだけでなくコンテンツ編集が必要な作成者向けに設計されたClipto AIの代替ツールです。音声やビデオをテキスト文書のように扱うことで編集プロセスを革新します。メディアを編集するには、単に文字起こしを編集するだけです。単語を削除すれば音声からその部分が消え、文の順序を変更すれば対応するビデオクリップの順番が入れ替わります。

これにより、ワードプロセッサが使える人なら誰でも編集が可能になります。Descriptには強力なAI機能も搭載されており、例えば「Overdub」では再録音なしでミスを修正するために自分の声を複製でき、「Studio Sound」ではワンクリックで音質を向上させられます。ポッドキャスター、YouTuber、マーケティングチームなど、あらゆるコンテンツ作成者向けの完全な制作スイートです。

Descriptの主な機能

テキストベースの音声/ビデオ編集： 文字起こしを編集するだけで録音内容を修正可能。誰でもプロ級の編集を実現

オーバーダブ音声クローン： 自身の声でAIモデルを訓練し、あなたそっくりの新しい音声を生成。ミス修正や忘れたセリフの追加に最適

スタジオサウンド強化：ワンクリックで背景ノイズ、エコー、その他のアーティファクトを除去し、自動的に音質を向上させます

Descriptの長所と短所

長所：

革新的な編集手法で、非専門家でも音声・ビデオ編集が可能に

包括的な機能セットで、録音・文字起こし・編集・公開を1つのツールで完結

頻繁な機能アップデートと改善を伴う積極的な開発

短所：

リソース集約型のアプリケーションであり、かなりのコンピューター処理能力を必要とする

メディア制作の概念に不慣れなユーザー向けの学習曲線

文字起こしの精度は音声品質と話し手の明瞭さに左右されます

Descriptの価格設定

Freeプラン趣味利用：$24/人/月クリエイター：$35/人/月ビジネス：$65/人/月エンタープライズ：カスタム

Descriptの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

G2レビュアーがDescriptについて語った内容はこちら。

Descriptではビデオや音声を簡単にドロップできる点が気に入っています。作業がスピードアップし、投稿の素晴らしい下書きや詳細を提供してくれるので、自分の知識でさらに発展させられます。文字起こしやLinkedIn投稿の作成に非常に便利で、ポッドキャストのハイライト生成にも活用しています。初期セットアップも簡単で、全体的にスムーズな体験でした。

Descriptではビデオや音声を簡単にドロップできる点が気に入っています。作業がスピードアップし、投稿の素晴らしい導入部や詳細を提供してくれるので、自分の知識でさらに発展させられます。文字起こしやLinkedIn投稿の作成に非常に便利で、ポッドキャストのハイライト生成にも活用しています。初期セットアップも簡単で、全体的にスムーズな体験でした。

5. Transkriptor（多言語文字起こし・翻訳ニーズに最適）

チームがグローバルに活動する場合、言語の壁は大きな障害となります。多言語でのインタビュー実施、ミーティング開催、顧客フィードバック分析には、高価なサービスを継ぎ接ぎしたり信頼性の低い翻訳ツールに頼ったりすることが往々にして求められます。これによりワークフローが遅延し、国際市場からの貴重な知見が遅れたり完全に失われたりする可能性があります。

Transkriptorは、言語の壁を越えて活動するチーム向けに設計されたClipto AIの代替ツールです。100以上の言語に対応した文字起こし機能を備え、国際組織や研究者にとって強力なツールとなります。事前に録音した音声・ビデオファイルをアップロードするか、プラットフォーム内で直接録音して文字起こしを取得できます。

このプラットフォームには自動翻訳機能も搭載されており、アプリを離れることなく文字起こしコンテンツを他言語へ変換可能です。プロの翻訳者に代わるものではありませんが、不慣れな言語のコンテンツを理解する確かな出発点を提供します。さらに話者識別機能により、会話中の複数の声を区別できるため、多言語インタビューやパネルディスカッションの整理に不可欠です。

Transkriptorの主な機能

100以上の言語対応： 100以上の言語で音声・ビデオの文字起こしが可能なため、国際的なチームや研究者に最適です

自動翻訳機能： プラットフォーム内で文字起こしコンテンツを別の言語に変換し、コンテンツを素早く把握できます

話者識別：複数人の録音において、異なる言語間でも自動的に異なる話者を検出しラベル付けします

Transkriptorの長所と短所

長所：

広範な言語サポートは、文字起こし分野のほとんどの競合他社を上回っています

コアな文字起こし機能に焦点を当てた直感的なインターフェース

主要な世界言語において、クリアな音声であれば十分な精度を実現

短所：

言語ペアによって翻訳品質は大きく異なります

ミーティング特化型競合他社と比較して統合オプションが限定的

あまり一般的でない言語や方言では精度が顕著に低下します

Transkriptorの価格

FreeプランLite：月額9.99ドルPro：月額19.99ドルTeam：月額30ドル/席

トランスクリプター 評価とレビュー

G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (80件以上のレビュー)

G2レビュアーがTranskriptorについて語った内容はこちら。

Transkriptorは音声記録を迅速かつ正確にテキスト変換する上で非常に有用です。私はインタビューやミーティング録音を日常的に扱うため、このツールは大幅な時間短縮を実現しています。インターフェースはシンプルで使いやすく、様々なアクセントや発話明瞭度への対応力の高さが特に評価できます。私のワークフローにおいて欠かせない存在となっています。

Transkriptorは音声記録を迅速かつ正確にテキスト変換する上で非常に有用です。私はインタビューやミーティング録音を日常的に扱うため、このツールは大幅な時間短縮を実現しています。インターフェースはシンプルで使いやすく、様々なアクセントや発話の明瞭さに対処する能力に感心しています。私のワークフローに欠かせない存在となりました。

6. Rev（プロレベルの精度と人間による文字起こしオプションが最適）

特定の職業では、「十分正確」では不十分です。証言録取の準備をする弁護士、患者メモを作成する医師、情報源を引用するジャーナリストにとって、文字起こしにおけるたった一つの誤った単語が、深刻な法的・倫理的問題を引き起こす可能性があります。標準的なAI文字起こしツールは確かに優れていますが、こうした重大な場面で求められるほぼ完璧な精度を提供することはできません。

Revは、精度を妥協できないユーザー向けのClipto AI代替ツールです。AIオプションに加え、人間による文字起こしサービスを提供している点が特徴です。人間による文字起こしを選択すると、プロの文字起こし担当者ネットワークが音声を精査し、99%の精度保証付きで文字起こしを提供します。これにより、弁護士やその他の専門家にとって最適なビデオ文字起こしAIに必要な安心感が得られます。

人間の文字起こしはAIよりもコストが高く時間がかかりますが、複数の話者、専門用語、録音品質の悪い複雑な音声において逐語的な正確性を保証する唯一の方法です。Revはキャプション・字幕サービスも提供しており、プロ品質の文字起こしとビデオアクセシビリティのための包括的なソリューションとなっています。

Revの主な機能

人間による文字起こしサービス： AIでは不十分なコンテンツ向けに高精度な文字起こしを提供するプロの文字起こし担当者のネットワークを利用可能

AI文字起こしオプション： 重要度の低いコンテンツには、RevのAIが低コストで迅速な処理を提供。人間による文字起こしデータの大規模なデータセットで訓練済み。

キャプション・字幕サービス：ビデオアクセシビリティのためのSRT/VTTファイル作成、焼き込みキャプション、外国語字幕を提供

Revの長所と短所

長所：

複雑なコンテンツでは、AIが追いつけない精度レベルを実現する人間による文字起こしオプションを提供

プロフェッショナルおよび企業市場における確固たる実績

サブスクリプション契約不要のシンプルな注文プロセス

短所：

AIのみの競合他社と比較して、人間による文字起こしは大幅にコストが高くなります

人間による文字起こしの納期は数日かかる場合があります

リアルタイムまたはライブ文字起こし機能は限定的

Revの価格設定

FreeプランEssentials：$29.99/席/月Pro：$59.99/席/月Unlimited：カスタマイズ従量課金（人間による文字起こし）：$1.99/分

Revの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

G2レビュアーがRevについてこう評価しています。

Revは市場で最もスムーズな文字起こしプラットフォームの一つです。このソフトウェアは完全にオンラインで動作し、95%以上の精度を誇ります。通常、ビデオや音声ファイルをテキストベースのコンテンツに変換したり、必要に応じて字幕を追加したりするために使用しています。

Revは市場で最もスムーズな文字起こしプラットフォームの一つです。このソフトウェアは完全にオンラインで動作し、95%以上の精度を誇ります。通常、ビデオや音声ファイルをテキストベースのコンテンツに変換したり、必要に応じて字幕を追加したりするために使用しています。

7. Happy Scribe（字幕・キャプション作成ワークフローに最適）

ビデオ編集は完了したものの、ここからが面倒な作業の始まりです：字幕作成です。各セリフのタイミングを手動で調整し、正しくフォーマットし、SRTやVTTファイルとしてエクスポートする作業は、ビデオ作成者が嫌がる時間のかかるプロセスです。この手間が原因で、字幕なしの状態でビデオが公開されることが多く、潜在的な視聴者の多くがアクセスできない状態になっています。

Happy Scribeは、この課題を解決するために特別に開発されたClipto AIの代替ツールです。単なる文字起こしではなく、字幕やキャプション作成を必要とするビデオプロフェッショナル向けに最適化されています。AI文字起こし機能と専用設計の字幕エディターを統合し、キャプション作成ワークフロー全体を効率化します。

ビデオの文字起こし後、Happy Scribeのインタラクティブエディターでタイミングの微調整、字幕セグメントの分割・マージ、変更内容のリアルタイムプレビューが可能です。エディターが技術的な書式設定を全て処理するため、読みやすさとスタイルに集中できます。完了後は主要な全フォーマットで字幕をエクスポートするか、動画ファイルに直接焼き込むことも選択可能です。

Happy Scribeの主な機能

インタラクティブな字幕エディター： 字幕のタイミングを微調整し、セグメントの区切りを調整し、ビデオと連動して変更をリアルタイムでプレビュー

複数のエクスポートフォーマット： SRT、VTT、焼き込み字幕など、主要なビデオプラットフォームすべてに対応したフォーマットで文字起こしデータや字幕をエクスポート可能

人間による文字起こしと翻訳： 保証された精度を必要とするプロフェッショナルな制作物向けに、同一プラットフォーム内で人間の文字起こし担当者と翻訳者にアクセス可能

Happy Scribeの長所と短所

長所：

ビデオワークフロー向けに設計され、優れた字幕編集ツールを備えています

同一プラットフォーム内でAIと人間の文字起こしを両方サポート

洗練された直感的なインターフェースで、習得が容易

短所：

ライブミーティングの文字起こし用途にはあまり適していません

音声品質によってAI文字起こしの精度は変動します

コラボレーション機能は、チーム向け代替ツールと比較すると基本的なものにとどまる

Happy Scribeの価格設定

Freeプランベーシック：月額17ドルプロ：月額29ドルビジネス：月額89ドルエンタープライズ：カスタム

Happy Scribeの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (200件以上のレビュー)

G2レビュアーがHappy Scribeについて語った内容はこちら。 HappyScribeの使いやすさが気に入っています。セットアップが驚くほど簡単で、様々なアクセントも難なく処理してくれます。短いビデオへの字幕追加も迅速で手間いらず。AI生成の字幕は驚くほど正確で、特に他のアプリがファイル形式を認識できない時に時間と努力を節約してくれます。 最終編集の効率的なダウンロード・保存機能はワークフローを円滑にし、非常に感謝しています。さらに10分間の無料提供も非常に役立ち、HappyScribeの総合的な良好な体験をさらに高めてくれました。

G2レビュアーがHappy Scribeについて語った内容はこちら。

HappyScribeの使いやすさが気に入っています。セットアップが驚くほど簡単で、様々なアクセントも難なく処理してくれます。短いビデオへの字幕追加も迅速で手間いらず。AI生成の字幕は驚くほど正確で、特に他のアプリがファイル形式を認識できない場合に時間と努力を節約してくれます。 最終編集の効率的なダウンロード・保存機能はワークフローを円滑にし、非常に感謝しています。さらに10分間の無料提供も非常に役立ち、HappyScribe全体での良好な体験をさらに高めてくれました。

HappyScribeの使いやすさが気に入っています。セットアップが驚くほど簡単で、様々なアクセントも難なく処理してくれます。短いビデオへの字幕追加も迅速で手間いらず。AI生成の字幕は驚くほど正確で、特に他のアプリがファイル形式を認識できない時に時間と努力を節約してくれます。 最終編集の効率的なダウンロード・保存機能はワークフローを円滑にし、非常に感謝しています。さらに10分の無料提供も非常に役立ち、HappyScribe全体での良好な体験をさらに高めてくれました。

8. Fathom（CRM同期機能付き無料無制限録音を求める営業チームに最適）

スタートアップや小規模営業チームは、パフォーマンス向上のために通話の記録と分析が必要です。しかし、ほとんどの文字起こしツールのサブスクリプション費用が高額であることが大きな障壁となっています。その結果、適切なソフトウェアを導入できないという理由だけで、手書きのメモに頼り続け、貴重な指導機会を逃し、重要な顧客インサイトを見逃す羽目になっています。

Fathomは、無制限のミーティング録音と文字起こしを完全無料で提供することで、このコスト障壁を打破します。企業価格帯なしで強力な機能が必要な営業チーム向けのClipto AI代替ツールです。FathomのAIは自動的に要約を生成し、質問・反論・アクションアイテムなどミーティング内の重要な瞬間をハイライト表示。営業担当者と管理者が効率的に会話を確認できるようにします。

Fathomは豊富な無料機能に加え、SalesforceやHubSpotとのネイティブCRM連携を提供します。これによりミーティング要約や通話メモが自動的に適切なコンタクトレコードに記録され、手動データ入力が不要になるだけでなく、あらゆるやり取りの完全な履歴が作成されます。小規模チームが競争に必要な営業支援ツールを提供します。

Fathomの主な機能

無料無制限録音： 月間上限やサブスクリプション料金なしで、無制限のミーティングを録音・文字起こし

AIによるハイライト機能： 通話内の重要な瞬間を自動識別・タグ付けし、関連性の高いセクションへ直接ジャンプ可能

ネイティブCRM同期： ミーティングの要約、文字起こし、アクションアイテムをSalesforceおよびHubSpotのコンタクトレコードに直接プッシュ

Fathomの長所と短所

長所：

完全無料の無制限プランで、あらゆるサイズのチームが利用可能

不要な複雑さを排除し、ミーティング文字起こしに特化した機能セット

ミーティング終了後、最小限の遅延で高速文字起こし処理を実現

短所：

ミーティング用途に限定—アップロードされた音声ファイルの文字起こしは不可

確立された競合他社よりも連携機能が少ない

一部の高度な分析機能には有料アップグレードが必要です

Fathomの価格設定

Freeプランプレミアム：$20/ユーザー/月チーム：$18/ユーザー/月Business：$28/ユーザー/月

Fathom 評価とレビュー

G2: 5.0/5 (4,000件以上のレビュー)

Capterra: 5.0/5 (200件以上のレビュー)

G2レビュアーがFathomについて語った内容はこちらです。

ある通話中にこのツールを知り、他のツールをいくつか試していたこともあり、早速調べてみました。いくつかは優れていましたが、操作がかなり複雑で…このツールには感銘を受け、試してみることに。今では全ての通話で標準的に使っています。非常に使いやすく、ストレスフリー。カレンダーに登録済みのミーティングでも、急な参加でも、やることなく参加できます。

ある通話中にこのツールを知り、他のツールをいくつか試していたこともあり、早速調べてみました。いくつかは優れていましたが、操作がかなり複雑で…このツールには感銘を受け、今では全ての通話で標準的に使用しています。非常に使いやすく、ストレスフリーです。カレンダーに登録済みのミーティングでも、急な参加でも、ほとんど手間をかけずにミーティングに参加させられます。

9. Tactiq（GoogleミーティングやZoomミーティング中のブラウザベース文字起こしに最適）

ミーティング文字起こしの利点は欲しいが、組織のセキュリティポリシーでサードパーティ製ボットのミーティング参加が禁止されている。あるいは単に「AIノートテイカーがミーティングに参加します」というアナウンスがクライアントにとって邪魔で気まずいと感じる場合もある。これにより、コンプライアンスと生産性の間で選択を迫られる難しい立場に追い込まれる。

Tactiqは軽量なブラウザ拡張機能として巧妙な解決策を提供します。ボットではなく、TactiqはChromeブラウザ内で直接動作し、Google MeetやZoomのウェブミーティングをローカルでキャプチャ・文字起こしします。この手法はより目立たず、外部アプリケーションのミーティングアクセスをブロックするセキュリティ制限を回避できます。

この拡張機能はサイドバーにリアルタイム文字起こしを表示し、会話中に重要な箇所をハイライトしたりタグを追加したりできます。通話後はAIプロンプトで要約やアクションアイテムを生成し、Google ドキュメントやNotionなどのツールへ文字起こしをエクスポート可能。ボットベースの代替ツールほど自動化は進んでいませんが、プライバシーを重視するユーザーに最適な選択肢です。

Tactiqの主な機能

ブラウザベースの文字起こし： Chrome拡張機能として動作し、ミーティング音声をブラウザ内で直接キャプチャ。ミーティングボットが不要です。

リアルタイム文字起こし表示： ミーティングの進捗に合わせてサイドバーに文字起こしが表示され、アプリを切り替えることなく重要な瞬間をハイライトできます

AIプロンプトとテンプレート： 組み込みまたはカスタムプロンプトを使用して、ミーティング要約の生成、アクション項目の抽出、電子メールフォローアップなどの特定出力の作成が可能です。

Tactiqの長所と短所

長所：

ミーティングボットなしなら、参加者に気まずい通知が届くこともありません

カレンダー連携や複雑なセットアップなしで即時利用可能

システムリソースを大幅に消費しない軽量なアプローチ

短所：

ブラウザベースのミーティングに限定—デスクトップ版ZoomやTeamsアプリでは動作しません

文字起こしの品質は、お使いのデバイスの音声キャプチャ機能との依存関係にあります

ボットベースの競合他社よりも自動化オプションが少ない

Tactiqの価格設定

Freeプランプロ：$12/ユーザー/月チーム：$20/ユーザー/月ビジネス：$40/ユーザー/月エンタープライズ：カスタム

Tactiqの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (50件以上のレビュー)

G2レビュアーがTactiqについて語った内容はこちら。 TaqticsはGoogle Meetのミーティングを簡単に記録・要約します。自動生成される文字起こしは時間を節約し、ミーティングの明確な記録を提供するため、フォローアップやアクション追跡に役立ちます。

G2レビュアーがTactiqについて語った内容はこちらです。

TaqticsはGoogle Meetのミーティングを簡単に記録・要約します。自動生成される文字起こしは時間を節約し、ミーティングの明確な記録を提供するため、フォローアップやアクション追跡に役立ちます。

TaqticsはGoogle Meetのミーティングを簡単に記録・要約します。自動生成される文字起こしは時間を節約し、ミーティングの明確な記録を提供するため、フォローアップやアクション追跡に役立ちます。

10. OpenAIのWhisper（開発者やプライバシー重視のユーザー向け。ローカル文字起こしに最適）

医療データ、財務記録、独自研究など高度に機密性の高い情報を扱う組織にとって、音声データをサードパーティのクラウドサービスに転送して文字起こしを行うことは、セキュリティ上の主張にかかわらず、単純に選択肢になり得ません。これは市場にあるほぼ全ての自動文字起こしソリューションを排除する結果となり、重大な課題を生み出しています。

OpenAIのWhisperは、技術に精通しプライバシーを重視するユーザーにとって最適な選択肢です。洗練されたアプリケーションではなく、完全に自身のハードウェア上で実行可能なオープンソース 音声認識モデルです。これにより音声データが外部に流出することはなく、最高水準のデータプライバシーとセキュリティを実現します。

Whisperの設定にはある程度の技術的知識が必要ですが、その見返りとして、継続的なコストなしで強力かつ正確な文字起こしシステムが得られます。このモデルは複数言語に対応し、音声から英語への翻訳も1ステップで実行可能です。さらに、非開発者でもWhisperを利用しやすくするためのサードパーティ製ツール群も登場しており、ユーザーフレンドリーなインターフェースでモデルをローカルマシン上で実行できます。

OpenAIのWhisper 主な機能

オープンソースかつ無料： モデルは完全に無料で利用可能。分単位の課金やサブスクリプション料金は一切発生しません。

ローカル／オンプレミス処理： 文字起こし処理を自社ハードウェア上で完全に実行。音声データが自社インフラから流出しないことを保証します

多言語サポート： 多様な多言語データで学習したWhisperは、多くの言語にわたる文字起こしと翻訳を処理します

OpenAIのWhisperの長所と短所

長所：

ローカル処理による完全なデータプライバシー

初期セットアップ後は継続的な費用なし、文字起こし量に関わらず

活発なオープンソースコミュニティがモデルを継続的に改善中

短所：

設定と維持に技術的知識が必要

ミーティング自動化、要約、連携機能は標準装備されていません

処理速度は利用可能なハードウェアとの依存関係に依存します

OpenAI Whisperの価格

オープンソース Whisper (ローカル): 無料OpenAI 文字起こし API: $0.006/分

OpenAIのWhisper 評価とレビュー

GitHub: 75,000以上のスター

G2レビュアーがOpenAIのWhisperについて語った内容はこちら。

Whisperはユーザーフレンドリーなインターフェースが際立ち、操作が驚くほど簡単です。既存システムへのシームレスな導入も容易です。カスタマーサポートは迅速な対応で高く評価されています。頻繁に利用される事実が信頼性の証です。豊富な機能を備えつつ、統合の容易さが総合的な魅力を高めています。

Whisperはユーザーフレンドリーなインターフェースが際立ち、操作が驚くほど簡単です。既存システムへのシームレスな導入も容易です。カスタマーサポートは迅速な対応で高く評価されています。頻繁に利用される事実が信頼性の証です。豊富な機能を備えつつ、統合の容易さが総合的な魅力を高めています。

チームに最適なClipto AI代替ツールを選択する

10種類のツールを見て、少し圧倒されているかもしれません。適切なツールを選ぶ鍵は、機能リストを比較するだけではありません。チームのコアワークフローを理解し、最大の摩擦点を特定することです。リアルタイムでのメモ取りに苦労していますか？それとも、ミーティング終了後の処理に問題がありますか？

最もよくある落とし穴は、一つの問題を解決する代わりに別の問題を生み出す点解決策を採用することです。優れた文字起こしツールでも、その出力がチームの実際の作業環境から切り離されていれば無意味です。ミーティングの知見をチームのワークフローに直接接続するソリューションを選び、情報漏れを防ぎましょう。

AI文字起こし技術がコモディティ化する中、真の差別化要因は、プラットフォームがその文字起こし記録をどう活用してチームの知性と生産性を高めるかです。それは洞察を行動につなげること。文字起こし、プロジェクト管理、AIによる洞察を統合されたワークスペースに集約する準備が整ったチームは、ClickUpで無料で始め、ワークフローを効率化しましょう。

よくある質問

チーム向け最高のAI音声文字変換ツールとは？

最適なツールはチームの主要なニーズによって異なります。ワークフロー効率化にはプロジェクト管理との深い連携機能を備えたツールを、リアルタイムノート取りにはライブコラボレーション機能を備えたツールを、営業コーチングには会話分析機能を備えたツールを選択しましょう。

多くのAI文字起こしツールはプロジェクト管理プラットフォームとの連携機能を提供しています。ClickUpのようにネイティブ文字起こし機能を備えるものもあれば、Fireflies.aiのようにメモやClickUpタスクを他のPMツールへエクスポートする機能を持つものもあります。

AI文字起こしの精度は手動文字起こしと比べてどの程度か？

AI文字起こしは明瞭な音声では高精度ですが、専門用語や強い訛りには苦戦します。法廷記録などの重要コンテンツでは、依然として人間による文字起こしサービスが優れた精度保証を提供します。

ビジネスミーティングに使える無料の文字起こしツールはありますか？

複数のツールがビジネスミーティングに適した無料プランを提供しています。基本機能付きで無制限録音を提供するツールもあれば、テスト用に月間無料文字起こし分数が限定されているツールもあります。