2026年版 Teams向けコピエントAI代替ツールトップ10

Copient AIは一つの目的のために設計されています：AIを活用したロールプレイを通じて営業担当者が会話の練習を支援することです。これはリハーサルには有効ですが、ほとんどの営業チームが日常的に実際に必要とするものには届きません。

トレーニングは孤立して存在するものではない。実際の取引、実際のコンテンツ、実際の実行と接続する必要がある。

本ガイドでは、営業特化型コーチング・エンパワーメントツールから、学習を実際のワークフローに組み込むプラットフォームまで、10のCopient AI代替案を解説します。模擬会話を超え、営業チームの実際の業務運営をサポートするソリューションをお探しなら、まさに最適な情報源です。

なぜコピエントAIの代替ツールを選ぶべきなのか？

Copient AIの代替ソリューションは、異なるトレーニング手法を求める営業チーム、AIライティングツールを必要とするマーケター、より広範なAIワークフロー機能を求める組織に最適です。

核心的な問題は、Copient AIが営業ロールプレイシナリオに狭く特化している点です。以下の主要な理由から、他の選択肢を検討する価値があります：

まずは要約を簡単にご紹介します：

Copient AIの代替ツール一覧

ツール名 主な機能 最適： 価格 ClickUp ClickUp Brainによる文脈対応型AIロールプレイとライティング、AIノートテイカー、Docs連携、CRM、自動化、スーパーエージェント AIを活用した営業ワークフローを実際の業務実行（個人から企業まで）に接続させたいチーム向け Free Forever；有料プランあり セカンドネイチャー ライブロールプレイ用AIアバター、自動生成シナリオ、パフォーマンス分析、CRM連携、多言語サポート 現実的なAI駆動型ロールプレイコーチングを必要とする企業営業チーム カスタム価格設定 Luster.ai カスタムAIペルソナ、リアルタイムコーチングフィードバック、予測的スキルギャップ分析、シナリオ分岐 大規模なパーソナライズドコーチングに注力する営業組織 カスタム価格設定 ピッチモンスター ゲーミフィケーションを活用したロールプレイ、インタラクティブなピッチ練習、リーダーボード、手軽に学べる学習モジュール 高いエンゲージメントとゲーミフィケーションを取り入れた営業トレーニングを求めるチーム 無料；有料プランは19ドル/ユーザー/月から Yoodli 音声分析、フィラーワード検出、ペースフィードバック、マルチペルソナ役割プレイ 個人およびチームがスピーチとプレゼンテーションスキルを向上させる 無料；有料プランは1ユーザーあたり月額11ドルから Quantified AI 行動分析、メッセージテスト、AI搭載シミュレーション、パフォーマンスベンチマーク データ駆動型の営業パフォーマンス分析を必要とする企業チーム カスタム価格設定 Copy. ai AIコンテンツ生成、ブランドボイスカスタマイズ、ワークフロー自動化、CRM連携 AI駆動型コンテンツワークフローを必要とするマーケティングおよびGTMチーム 無料；有料プランは月額29ドルから Jasper ブランドボイストレーニング、キャンペーン管理、マルチフォーマットコンテンツ生成 ブランドに一貫したAIライティングを大規模に必要とするコンテンツマーケティングチーム 有料プラン：月額69ドル/ユーザー～ ライター スタイルガイドの適用、用語管理、企業セキュリティとコンプライアンス ブランドガバナンスとコンプライアンスを優先する企業チーム カスタム価格設定 Writesonic SEO最適化コンテンツ生成、多言語サポート、GEO機能 検索駆動型成長に注力するマーケターと作成者 無料；有料プランは月額15ドルから

利用すべき最高のコピエントAI代替ツール

このリストには、Copient AIの直接的な競合となるAIロールプレイツールと、より広範な機能を求めるチーム向けのAIワークフロープラットフォームの両方が含まれます。適切な選択は、専門的な営業トレーニングプラットフォームが必要か、より統合されたソリューションが必要かによって異なります。

1. ClickUp（AI搭載の営業管理と組み込み型コンテンツ作成機能に最適）

ClickUpで文書、プロジェクト、会話などすべてを一元管理できる包括的なプラットフォームを実現

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、孤立した役割プレイを、実際の営業ワークフロー内で動作するコンテキストAIに置き換えます。

まず、組み込みAIアシスタント「ClickUp Brain」は、実際の取引データ、リンクされているドキュメント、過去の通話メモ、タスク、CRMフィールドを活用してロールプレイシナリオを実行できます。営業担当者は、購入者をシミュレートしたり、過去の会話に基づいて予想される反論を提示したり、汎用的なスクリプトではなく、現在担当しているアカウントの正確なコンテキストを用いて提案内容を洗練させたりするよう依頼できます。

このコンテキストAIアシスタントから、即座に洞察、提案、推奨事項を得られます

それらのやり取りは即座に構造化された仕事に変換されます。ロールプレイの成果物はワンステップでClickUpタスク、コメント、またはドキュメント更新に変換可能です。

自動化とスーパーエージェントが、所有者割り当て、取引フェーズ更新、フォローアップ作成、SLAの徹底を通じて実行を調整します。コーチングの知見が孤立するのではなく、管理された追跡可能な営業ワークフローの一部となります。

ClickUpでスーパーエージェントを構築し、コードを1行も書かずにタスクをエンドツーエンドで自動化しましょう

次に、プレイブック、スクリプト、競合ポジショニング、エンパワーメントコンテンツは、タスクや商談に直接リンクされた「生きているドキュメント」としてClickUp Docsに保存されます。Docsはワークスペースの許可を継承し、実行プロセスと常時接続しているため、メッセージの更新はアクティブな商談やトレーニング資料に即座に反映されます。

ClickUpでは、あらゆる会話、アクションアイテム、タスクがAIで検索可能になります

ここで継続的な学習について触れます。ClickUpのAIノートテイカーは、ライブ通話後のプロセスを完了します。会話の文字起こしをキャプチャし、議論を要約し、反論や購買シグナルを抽出し、構造化されたアクションアイテムを生成します。

これらのメモはClickUp Brainにフィードバックされ、実際の顧客の言葉を基に今後のロールプレイやコーチングを充実させると同時に、タスク・自動化・営業ダッシュボードを通じて案件を自動的に推進します。トレーニング、実行、インサイトが完全にエンドツーエンドで接続し続けます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの長所と短所

メリット：

AI、ドキュメント、タスクがネイティブに接続される単一環境で仕事を行い、コンテキストの拡散を解消

ClickUp Brainの文脈理解型AIアシスタントで、ワークスペースのコンテンツを把握し、より関連性の高い出力を実現しましょう

多様なチームニーズに対応するClickUpの柔軟性で、営業、マーケティング、オペレーションなど異なるワークフローに適応しましょう。

デメリット：

豊富な機能セットのため、新規ユーザーには習得に時間がかかる

モバイルアプリの体験はデスクトップの機能とは異なります

一部の高度な機能は最適な設定に時間を要します

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

ClickUpは、デリバリープロセスの全フェーズで仕事をリスト化、定義、追跡、レポート作成するために必要なすべてのツールを提供します。これは、個人で仕事をする場合、チームの一員として仕事をする場合、あるいは部門全体で仕事をする場合のいずれにも当てはまります。機能の範囲が圧倒的であるため、軌道に乗っていれば学習曲線は比較的短く済む可能性があります。 さらに、営業チームとソリューションチームからのサポートには感銘を受けています。彼らは私たちを前進させるためのガイダンスを提供し、課題に直面した際には支援をしてくれました。

2. Second Nature（アバターを活用した企業グレードのAI営業コーチングに最適）

viaSecond Nature

セカンドネイチャーは、リアルな動くアバターを用いた専任の「AIコーチ」を提供し、営業担当者とリアルタイムのロールプレイセッションを実施します。同プラットフォームは「AIアシスタント」機能を拡張し、製品リンク、ターゲット顧客のURL、競合他社のサイトを入力するだけで複雑なシナリオを自動構築可能となりました。

グローバルな拡張性を特徴とし、27言語に対応。各地域の文化的ニュアンスやアクセントを反映した実践をサポートします。完全なHIPAA準拠により、医療・ライフサイエンス分野の営業チームに最適な選択肢です。

セカンドネイチャーの主な機能

動くAIアバター： リアルな動きと表情を備えた人間味あふれるペルソナで実践。営業担当者の口調や反論に動的に反応します

自動シナリオビルダー： 自社製品と競合他社のURLを入力するだけで、ロールプレイを即座に生成。AIがデータをクロールし、数分で文脈に沿ったシミュレーションを作成します。

グローバル言語サポート：単一のトレーニングシナリオを作成するだけで、AIが自動的に27言語に対応。世界中のチームでメッセージの一貫性を確保します。

Second Natureの長所と短所

メリット

AIアバターが実際の営業電話を忠実に再現した練習体験を提供します

分散したチーム全体で一貫したトレーニングを提供し、各セッションごとに管理者の時間を割く必要をなくします

詳細な分析により、営業担当者やチームのスキルギャップを特定し、進捗を追跡できます

デメリット

セカンドネイチャーの価格設定

カスタム価格設定

セカンドネイチャーの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (280件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (60件以上のレビュー)

Second Natureについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

必要なだけAIと練習できたことが非常に助かりました。これによりスクリプトの内容を理解する手助けとなりました。

3. Luster.ai（大規模なパーソナライズドAIコーチングに最適）

Luster.aiは「予測型エンパワーメント」プラットフォームとしてポジションを確立し、収益に影響を与える前にスキルギャップを特定します。多くの営業ツールが汎用的なロールプレイに焦点を当てる中、Lusterは独自のディスカースエンジンを活用し、特定の取引サイズ、業界、バイヤーペルソナに合わせた超現実的なシミュレーションを生成します。

その機能には「EchoIQ」が含まれ、通話中の実際の顧客行動を分析し、トレーニングがフィールドで実際に適用されているかを検出します。Luster.aiは単純な練習を超え、積極的な「処方箋型」コーチングへと進化し、営業担当者のカレンダーに予定されているミーティングに基づいて具体的な練習課題を提案します。

Luster.aiの主な機能

カスタムAIペルソナ： 業界知識と現実的な会話パターンを備えた、特定の購買者タイプを代表するAIキャラクターを構築します。

リアルタイムコーチングフィードバック： 営業担当者は会話中にペース配分や言葉選びに関する指導を受け、学習を加速させます

シナリオ分岐ロジック： 営業担当者の応答に応じて会話が適応し、複数の潜在的な経路を生成することで、トレーニングの関与度を維持します

Luster.aiの長所と短所

メリット：

高度にカスタマイズ可能なトレーニングシナリオ： 自社の営業手法に完全に合致した実践体験を構築

即時フィードバックがスキル向上を加速： リアルタイムコーチングはセッション後のレビューよりも迅速な営業担当者の成長を促進します

適応型難易度: AIが営業担当者のパフォーマンスに基づきシナリオの複雑さを調整します

デメリット：

カスタムシナリオの作成には、時間と専門知識の先行投資が必要です

製品や市場の変化に伴い、継続的な改善が必要となる場合があります

より確立されたプラットフォームと比較してユーザーコミュニティが小規模

Luster.aiの価格設定

カスタム価格設定

Luster.aiの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Luster.aiについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

ある ユーザーレビューではこう述べています：

Lusterでは営業担当者が、リスクの低い超リアルな環境で新スキル・トークスクリプト・反論対応を練習可能。AIからのリアルタイムフィードバックを得ながら実践経験を積めます。担当者はシナリオの現実性に自信を深め、高い評価を寄せました。営業リーダーもLusterを高く評価しており、大量の通話（実録・録音）を聞く負担なく、チームのスキルを迅速に評価し、的を絞ったコーチングが可能だからです。

4. Pitch Monster（ゲーミフィケーションを活用した営業トレーニング体験に最適）

viaPitch Monster

ピッチモンスターは「活動量＝能力」ではないという理念を中核に据えています。長時間のトレーニングを断続的に行うのではなく、営業担当者が安全に失敗し迅速に改善できる高頻度のロールプレイ環境を提供します。

このプラットフォームはAIを進化させ、「営業向け文法チェックツール」として機能。営業担当者が練習中に決まり文句を排除し会話のペースを改善できるよう、リアルタイムで言語的提案を提供します。

Copient AIと比較して、買い手ペルソナの高度なカスタムを提供します。これにより、マネージャーは特定の「難易度」レベルやせっかちなICP（理想顧客プロフィール）をシミュレートできます。この超現実的で文脈重視のシミュレーションへの移行は、「練習」と本番のディスカバリーコールというハイリスクな現実とのギャップを埋めるのに役立ちます。

ピッチモンスターの主な機能

ゲーミフィケーション学習体験： リーダーボードとバッジにより、トレーニングを競争的な活動に変え、営業担当者の練習頻度を高めます

短時間で習得できるトレーニングモジュール： 営業活動中の空き時間に組み込める、短く集中した実践セッション。数分で効果的な練習が可能です。

インタラクティブなピッチ練習：営業担当者がピッチ要素を自ら録画し、表現力とメッセージングに関するAIによるフィードバックを受け取ります

ピッチモンスターの長所と短所

メリット：

トレーニング参加率の向上： ゲーミフィケーションにより営業チームが継続的に実践する意欲を高めます

柔軟なスケジュール設定： 短いモジュールにより、営業担当者は自然な休憩時間を利用してトレーニングでき、営業時間を妨げません

競争的動機付け：リーダーボードとチームチャレンジが社会的責任感を生み出す

デメリット：

ゲーミフィケーションは、すべての性格タイプや組織文化に受け入れられるとは限りません

完全な会話シミュレーションに特化したプラットフォームほど包括的ではありません

競争優位性を維持するには、管理者の継続的な努力が必要です

ピッチモンスターの価格設定

Free

プレミアム: 19ドル/ユーザー/月

ビジネス: カスタム価格設定

ピッチモンスターの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはPitch Monsterについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

新入社員は3週間目までに即戦力レベルに。実践を促進するため、短く現実的なシナリオ、AIコーチ、スコアボード（現在はトップ10）を活用。管理は簡単：LMSからリンクされており、シンプルなSharePointランディングページをホストし、利用状況と進捗を追跡。UIは着実に改善され、サービスは安定。サクセスチームとサポートチームは迅速かつ有益です。

5. Yoodli（個人向けスピーチコーチングとプレゼンテーションスキルに最適）

viaYoodli

Yoodliは、単なる営業スクリプトではなく、コミュニケーションのメカニズム、ペース配分、フィラーワード、ボディランゲージに焦点を当てたAIスピーチコーチです。

Salesforceとの深い連携により、営業担当者は開いている商談から直接ロールプレイを開始できます。さらに「マルチペルソナ・ロールプレイ」機能を導入し、AIによるステークホルダーパネルの前で練習することで、複雑な委員会型購買意思決定をシミュレート可能です。

Copient AIの代替ツールとして、担当者が管理者の監視なしに実験できるプライベートな「バッティングケージ」として機能します。Copientがトップダウンの認定に多用される一方、Yoodliは個人貢献者がZoomやGoogle Meetのライブ通話におけるエグゼクティブプレゼンスやプレゼンテーションスキルを磨くための自己啓発ツールとして頻繁に採用されています。

Yoodliの主な機能

音声分析とフィードバック： AIが録音内容を分析し、つなぎ言葉、話し方のペース、明瞭さの問題を特定します

フィラーワード追跡： 特定のフィラーワードを時間軸で詳細に追跡することで、改善の可視化と根強い習慣の特定を支援します

ペースとタイミング分析：話し方のスピードに関するフィードバックにより、発表者は自身のコンテンツに合った適切なリズムを見つけられます

Yoodliの長所と短所

メリット：

客観的なフィードバック提供： AI分析により話し方の評価における人間の主観性を排除

Freeプランの利用可能性： 個人ユーザーは組織の予算承認なしにコア機能を利用可能

営業以外でも活用可能：プレゼンテーションやミーティングなど、あらゆる話し言葉の場面で有用です

デメリット：

会話戦略やコンテンツの質ではなく、伝達手法に重点を置いています

対話型会話や購入者の応答をシミュレートしません

営業特化型シナリオ練習を必要とするチームにはあまり有用ではありません

Yoodliの価格設定

Free

Pro: 11ドル/ユーザー/月

アドバンスド: 月額28ドル/ユーザー

チーム＆企業向け： カスタム価格設定

Yoodliの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはYoodliについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Yoodliは、実際の顧客ペルソナや反論を基に構築されたAIアバターと販売担当者がリアルタイム会話を行うことを可能にします。新製品発表資料、トークスクリプト、製品ローンチに関する営業担当者の認定に極めて有用です。実践的なトレーニングにより、エンパワーメントチームは伝達方法、ペース配分、フィラーワード、明瞭さに関する客観的データに加え、合格/不合格基準や傾向分析を取得。これにより重要な領域にコーチングを集中させられます。

6. Quantified AI（データ駆動型営業パフォーマンス分析に最適）

viaQuantified AI

Quantified AIは行動分析を活用し、成功する営業成果をもたらす特定のコミュニケーションパターンを解読します。

一般的な実践プラットフォームの提供に重点を置くCopient AIとは異なり、Quantifiedは「成功ブループリント」アプローチを採用。トップパフォーマーを分析し、その成功行動を再現できるようチーム全体を訓練するシミュレーションを作成します。

このプラットフォームは最近、高度な「感情知能」メトリクスを統合し、営業担当者の共感力、信頼構築力、親和性を評価するようになりました。

定量化されたAIは、製薬や金融サービスなどの高度に規制された業界で特に支持されています。これは、認定プロセスから管理者の主観的な判断を排除する「準備状況」の客観的でデータに基づく証拠を提供するためです。

Quantified AIの主な機能

行動分析： プラットフォームは行動分析を活用し、トップパフォーマーと平均的な営業担当者を区別する要素を特定します

メッセージテスト： 様々な提案手法や価値提案をテストし、最も効果的なバージョンを特定する

AI搭載シミュレーション：実践シナリオから生成される詳細なパフォーマンスデータが組織分析に活用されます

定量化されたAIの長所と短所

メリット：

データに基づくコーチング判断： 分析により、マネージャーは販売成果に影響する行動にコーチング時間を集中させられます

メッセージ最適化： テスト機能により、組織は証拠に基づいて営業アプローチを洗練させられます

企業規模の洞察：集約データは、個別のコーチングセッションでは見落とされる可能性のあるパターンを明らかにします

デメリット：

企業向け機能は小規模な営業チームには適さない場合があります

有意義なインサイトを生成するには十分なデータ量が必要です

導入には大幅な変更管理の努力が必要となる場合があります

定量化されたAI価格設定

カスタム価格設定

定量化されたAI評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Quantified AIについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

営業学習技術に特化したスタートアップ企業Quantifiedは、AIを活用して営業会話をシミュレートし、営業担当者にコーチングを提供する新プラットフォームをリリースしました。同プラットフォームの目標は、営業トレーニングの効率性と効果性を高めることです。AI駆動の強力なビジネス分析機能と営業支援機能により、高い影響力を持つパフォーマンスと柔軟性を実現します。

7. Copy.ai（AIコンテンツ生成とマーケティングワークフロー自動化に最適）

Copy.aiは、単なるコピーライティングを超え、市場投入（GTM）ワークフロー全体を統合する包括的な「GTM AIプラットフォーム」です。

本ツールは営業サイクルの高ボリューム実行に焦点を当てています。見込み客の自動調査から、大規模なハイパーパーソナライズドなアプローチ生成までをカバー。専用の「コンテンツエージェントスタジオ」により、チームは自律型エージェントを構築可能。営業担当者が受信トレイを開く前に、リードの直近の資金調達ラウンドやLinkedIn活動を調査し、カスタマイズされた提案書を作成します。

Copy.aiは単体のトレーニングツールとして機能するのではなく、SalesforceやHubSpotなどのCRMと直接連携し、商談の「事前準備」と「事後処理」を自動化します。これにより、手動の管理タスクを排除し、あらゆるデジタル接点で一貫したブランドボイスを維持したいチームにとって最適な選択肢となります。

Copy.aiの主な機能

事前作成済みコンテンツテンプレート： 電子メール、ソーシャルメディア投稿、ブログのアウトライン用テンプレートにアクセスし、コンテンツ作成を加速させます

ブランドボイスカスタマイズ： AIに自社 AIに自社 ブランドの音声例と スタイルを学習させ、生成されるコンテンツの一貫性を確保します

ワークフロー自動化：ソーシャルメディア向けバリエーション生成や電子メール下書き作成といった反復タスクを処理する自動化されたコンテンツワークフローを構築します

Copy.aiの長所と短所

メリット：

迅速なコンテンツ生成： 多種多様なコンテンツタイプに対応した初稿を素早く作成

テンプレートの多様性： 豊富なテンプレートライブラリが、最も一般的なマーケティングコンテンツのニーズを網羅します

無料プラン提供中：金銭的負担なしでプラットフォームをテストし、限定的なコンテンツを生成できます

デメリット：

生成されたコンテンツは通常、人間の編集と精緻化を必要とします

営業会話の練習やロールプレイシナリオには設計されていません

ブランドボイストレーニングには初期セットアップ投資が必要です

Copy.aiの価格

Free

Pro: 月額29ドル

企業: カスタム価格

Copy.aiの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (190件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (65件以上のレビュー)

Copy.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

– ブログ、SNS投稿、電子メールなどコンテンツ生成に便利なAIツール– 初心者でも操作しやすく、豊富なテンプレートライブラリを備えたシンプルなUI– 多言語対応– Google Docに似た基本機能ながら効果的なテキストエディター（Copy.aiエコシステム内で完結）– マーケターに有用

8. Jasper（ブランド一貫性を保ったAIコンテンツを大規模に生成するのに最適）

viaJasper AI

AI生成コンテンツは汎用的でブランドイメージに合わず、企業トーンに合わせるため大幅な編集が必要です。AIで節約した時間は編集工程で失われ、一貫性のないブランディングは顧客を混乱させます。

Jasperは、大量のコンテンツにおいてブランドの一貫性を維持する必要があるマーケティングチーム向けに設計されたAIコンテンツプラットフォームです。マーケター向けのトップクラスのChatGPT代替ツールの一つです。ブランドボイストレーニングにより、AI生成コンテンツは最初の草案から貴社のスタイルに合致し、一貫性を確保するとともに大幅な編集時間の削減を実現します。

Copient AIが営業担当者のための口頭およびシミュレーションベースのトレーニングに焦点を当てるのとは異なり、Jasperはブランドのメッセージを「オムニチャネル」で発信することに重点を置いています。これにより、電子メールシーケンスからピッチデッキに至るまで、あらゆる営業資料が一貫したトーンで統一されることを保証します。

また「Jasper IQ」は、特定の企業データやスタイルガイドを吸収するコンテキストhubであり、標準的なLLMでよく見られる汎用的で「ロボット的」な出力を排除します。

Jasperの主な機能

ブランドボイストレーニング： 既存のコンテンツやスタイルガイドをアップロードし、ジャスパーに貴社ブランドの独自な声（ブランドボイス）を学習させます

キャンペーン管理： 統合ワークスペース内でマーケティングキャンペーン全体の 統合ワークスペース内でマーケティングキャンペーン全体の 営業プラン とコンテンツを作成

マルチフォーマットコンテンツ生成： 同一プラットフォームから記事、ソーシャルメディア投稿、電子メールキャンペーン向けコンテンツを生成

Jasperの長所と短所

メリット：

強力なブランド一貫性： ボイストレーニングにより、より本物らしくブランドに合ったコンテンツが生成されます

チームコラボレーション機能： 共有と承認機能を備え、マーケティングチームのワークフロー向けに設計されています

包括的なコンテンツ対応： 単一プラットフォーム内でほとんどのマーケティングコンテンツタイプを処理

デメリット：

営業トレーニングや会話練習ではなく、マーケティングコンテンツに焦点を当てたソリューションです

プラットフォーム機能を最大限に活用するための習得曲線

Jasperの価格

Pro: ユーザーあたり月額69ドル

ビジネス向け：カスタム価格

ジャスパーの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,260件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (1,850件以上のレビュー)

実際のユーザーはJasperについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Jasperは、営業アプローチや電子メール、LinkedInメッセージを促進するキャッチーなワンライナー広告文を生成する際に、非常に簡単で効果的なツールです。このツールは、より個人的なタッチを持ったオリジナルコンテンツを生成できます。Jasperのコンテンツ改善機能は、期待する結果に沿ってコピーを書き直す点で優れています。

9. Writer（企業ブランドガバナンスとコンプライアンスに最適）

viaWriter

Writerは、ロールプレイよりも管理を重視するチーム向けのCopient AI代替ツールとして機能します。大規模な規制対象組織では、営業およびエンパワーメント向けコンテンツが法務審査サイクルで停滞しがちです。チームはブランドルールに照らして表現、主張、トーンを手作業で確認する必要があります。これによりトレーニングが遅延し、リスクが生じ、一貫したメッセージングの拡大が困難になります。

企業AIライティングプラットフォームであるWriterは、ガバナンスを中核に構築されています。コンテンツ作成時にブランドボイス、用語、コンプライアンスルールを自動的に適用し、チームが販売スクリプト、エンパワーメント資料、顧客向けコピーをデフォルトで整合性がありレビュー可能な状態で生成できるよう支援します。

承認のスピードと一貫性が会話練習よりも重要な組織向けに、Writerはコンプライアンスを最優先とするCopient AIの代替ソリューションを提供します。

Writerの主な機能

スタイルガイドの強制適用： プラットフォームはコンテンツを組織のスタイルガイドに照らし合わせて自動的にチェックし、不一致をフラグ付けします

用語管理： 承認済み用語と禁止フレーズを定義し、全コンテンツで適用する

企業セキュリティ： SOC 2準拠と企業グレードのアクセス制御により、厳格なセキュリティ要件を持つ企業に適しています

Writerの長所と短所

メリット：

強力なガバナンス機能： スタイルと用語の自動化による適用により一貫性を維持

コンプライアンス対応： セキュリティ認証とデータ処理手法は規制産業に適しています

企業規模に応じた拡張性：分散型コンテンツ作成ニーズを持つ大規模組織向けに構築

デメリット：

企業向け機能は、小規模チームや個人ユーザーにはあまり適していません

営業トレーニングや会話練習を目的として設計されていません

ガバナンス機能には初期設定投資が必要です

Writerの価格設定

カスタム価格設定

ライターの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (105件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはWriterについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています ：

Writerで最も評価している点は、ツールと戦っている感覚を与えずに文章の一貫性を維持してくれることです。スタイルガイドを設定すると、執筆中に適切なトーン、推奨用語、ブランドボイスへと優しく導いてくれます。まるでエディターが隣に座っているかのようです。 リアルタイムの提案は明快で実用的であり、言語や明瞭さのエラーを修正するためにアプリを切り替える必要がありません。これにより時間を節約し、編集の往復作業を排除し、チームでの執筆をより一貫性とプロフェッショナルさのあるものにします。

🎥 AIエージェントを活用した営業手法を学ぶ。こちらのビデオをご覧ください。

10. Writesonic（SEOに焦点を当てた多用途AIライティングに最適）

viaWritesonic

Writesonicは多機能なAIライティングツールで、特にSEO最適化コンテンツ作成に強みを発揮します。このツールを使えば、最初から検索順位を意識したコンテンツが作成され、別途SEOツールを必要とせずにオーガニックパフォーマンスを向上させられます。

コピエントAIが営業スキルの内部育成に注力する一方、ライツソニックは外部市場成長と検索優位性に焦点を当てています。同プラットフォームは「生成型エンジン最適化（GEO）」の先駆者として、ブランドがPerplexity、ChatGPT、GoogleのAI概要といったAIツールでのメンション状況を監視する支援を行っています。

これにより、テキスト・音声・対話型インターフェースを横断した高品質で発見性の高いコンテンツを、複数の非連携サブスクリプションを管理することなく作成する必要があるマーケティングおよび営業チームにとって、最適な選択肢となります。

Writesonicの主な機能

SEO最適化記事生成： キーワード統合や構造最適化といったSEO配慮を内蔵したロングフォームコンテンツを作成

多言語コンテンツ作成： 国際市場にサービスを提供する組織向けに、複数言語でのコンテンツ作成を実現します

多彩なコンテンツタイプ：ブログ記事やランディングページから製品説明まで、すべてを単一プラットフォームで管理

Writesonicの長所と短所

メリット：

SEO統合： 内蔵の検索エンジン最適化機能により、別途SEOの専門知識がなくてもコンテンツのパフォーマンス向上を実現

言語の柔軟性： 多言語サポートにより国際的なコンテンツ作成が簡素化されます

無料プランの利用可能性： 予算の拘束なしに機能をテストし、限定的なコンテンツを生成できます

デメリット：

SEO対策の提案は、すべてのコンテンツ戦略やターゲット層に適合するとは限りません

営業会話のトレーニングやロールプレイには設計されていません

生成されるコンテンツの品質はばらつきがあり、通常は編集が必要です

Writesonicの価格

Lite（小規模チーム向け）: 月額15ドル

スタンダード: 月額99ドル

プロフェッショナル: 月額249ドル

企業: カスタム見積もり

Writesonicの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,029件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (2,102件以上のレビュー)

実際のユーザーはWritesonicについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

このプラットフォームのアクセスのしやすさが気に入っています。提供される機能はマーケティングや営業業務に非常に適しています。コンテンツ管理を支援し、AIライティングアシスタントは作業品質の向上に大きく貢献し、効率的に仕事を完了させます。SEOとコンテンツワークフローの機能は素晴らしいです。

ClickUpを試す：究極のCopient AI代替ソリューション

専門的な営業役割のロールプレイ機能、より広範なAIコンテンツ作成能力、あるいはClickUpのようにAIとプロジェクト管理・ドキュメント機能を統合したワークスペースが必要かどうかを検討してください。

適切なCopient AI代替ツールの選択は、会話練習やコンテンツ作成といった「症状」の改善が必要か、それとも統合型AIワークスペースが解決を目指す「仕事の拡散」という根本的な課題に対処する必要があるかによって異なります。AIが進化する中、最も価値あるツールは業務現場に直接支援を統合し、チームの足を引っ張るコンテキスト拡散を削減するものとなるでしょう。

AIを業務管理ワークフロー全体に導入する準備が整ったチームは、ClickUpで無料で始められます。

コピエントAI代替ツールに関するよくある質問

Copient AIは、AIを活用したロールプレイ会話を通じて営業担当者が模擬的な買い手とのやり取りの中でピッチの練習やコミュニケーションスキルの向上を支援する営業トレーニングプラットフォームです。

AIロールプレイツールは練習用の会話シミュレーションに特化している一方、ClickUpのようなAIワークフロープラットフォームはプロジェクト管理や文書作成にAI機能を直接統合し、AI支援を実際の仕事に接続します。

はい、AIワークフロープラットフォームは、プレイブックやコーチングガイドなどのドキュメント作成、トレーニング教材向けコンテンツ生成、チームとのコラボレーションを支援することでトレーニングをサポートします。ただし、専用のロールプレイシミュレーション機能は提供していません。