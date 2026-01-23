作成者戦略のためのGrok活用術

コンテンツ作成者であるあなたは、常にトレンドに追いつくプレッシャーを感じていませんか？

これは管理が難しいことですが、あなただけではありません！コンテンツ制作を生業とするなら、一貫して投稿しつつブランドの声も維持しなければなりません。平均的なソーシャルメディアユーザーが1日2時間23分をSNSに費やす中、これはかなりの負担です。

Grok AIのようなAIツールは、作成者の戦略を支援することで、創造的なワークフローを単調な作業に変えることなく、その頻度を維持するのに役立ちます。

このガイドでは、作成者戦略にGrokを活用する方法と、Grokを効果的に使うためのプロンプトやコツを紹介します。

Grokとは何か？なぜ作成者にとって有用なのか？

Grok は、イーロン・マスクの xAI の一部である AI アシスタントです。X（旧 Twitter） および Grok のウェブとモバイルのエクスペリエンスで使用できます。 最も一般的には、Grok は X の投稿を要約し、ユーザーに追加情報を提供するために使用されます。

Grokは質問に答えたり、アイデアを出し合ったり、複雑なトピックの整理を支援します。感情分析を実行し、ユーモアを交えたトーンでコンテンツを生成することも可能です。

Grokの真の強みはスピードと文脈理解です。Xの公開投稿を検索し、リアルタイムのウェブ検索をやることができます。このため、トレンドトピックやテーマに沿ったコンテンツプランにGrokは役立ちます。

コンテンツ作成者にとって重要なのは、コンテンツ作成プロセスがしばしば一つの問いから始まるからです：「今週、人々が注目しているものは何か？」

⭐ おすすめテンプレート ClickUpのコンテンツ計画テンプレートは、コンテンツ作成とプロモーションの整理・優先順位付け・進捗管理を一元化。機会や締切を逃しません。コンテンツ目標を可視化し、各アセットをタスクに分割。組み込みステータス（バックログ、審査中、公開済みなど）で進捗を追跡できます。 無料テンプレートを入手 ClickUpのコンテンツプランテンプレートを活用して、コンテンツ戦略の構想とプランを立てましょう

コンテンツ戦略におけるGrok活用のメリット

コンテンツ戦略にGrokを活用する主なメリットは以下の通りです：

トレンド発見 ：リアルタイムデータとリアルタイムウェブ検索を備えたGrok AIを活用し、トレンドトピックをより素早く発見

オーディエンスの切り口 ：現在の会話を、ターゲット層やエンゲージメント目標に合った視点に変換する

アイデア創出の高速化 ：ブログ記事、SNS投稿、広告コピーのアイデアを、コンテンツ作成プロセスを停滞させることなく生成

わかりやすい説明 ：複雑なトピックを平易な言葉で説明し、視聴者が離脱しないようにする

下書き作成のスピードアップ ：素早く初稿を書き上げ、フォローアップでブランドの声と構成を磨き上げる

より関連性の高い出力 ：Xプラットフォーム（旧Twitter）に投稿された内容に基づいたGrokの回答を取得。一般的な情報だけでなく

ハンズフリーキャプチャー：歩きながら、通勤中、アイデアをまとめて整理したい時に、音声モードで素早く回答を得られます ：歩きながら、通勤中、アイデアをまとめて整理したい時に、音声モードで素早く回答を得られます

💡 プロのコツ：意図的に2つの下書きを作成しましょう。Grokに「ユーモアを加えた楽しいモード」と「ストレートな通常のモード」の2バージョンを執筆させます。同じアイデアを基に、どちらのバージョンが自社のブランドやオーディエンスにより適しているかをテストします。

コンテンツプランにGrokを活用する方法とは？

計画と戦略は、AIツールが最も時間を節約できる2つの領域です。Grok AIから最大の価値を得るには、執筆を始める前にこのツールでコンテンツプランを立てるべきです。Grokを活用したコンテンツプランの方法は以下の通りです：

1) 入力設定（Grokが推測する必要がないように）

Grokに明確な指示を与える：

あなたのニッチとオーディエンス

プラットフォーム（Xアカウント、Instagram、LinkedIn、YouTubeなど）

コンテンツ目標（リーチ、リード、コミュニティ、売上）

あなたのブランドルール（トーン、避けるべき言葉、CTAスタイル）

📌 プロンプト例 「Grok、私はフィンテック教育分野の個人作成者です。ターゲット層はインドの新人アナリストです。現在のトレンドを活用した14日間のコンテンツ戦略を作成してください。週1回の長文コンテンツと毎日のSNS投稿を含め、トーンは率直で好奇心旺盛、かつ実践的なものに保ってください」

via Grok

2) Grokでトレンドを検知し、その後ニッチ市場向けにフィルタリングする

GrokはXの公開投稿やウェブ検索からリアルタイムデータを活用できます。これは人々が現在何について議論しているかを素早く把握したい時に有用です。Grokにトレンドトピックを抽出させ、優先順位付けを強制しましょう：

「私の専門分野に最も関連性の高い5つのトレンドとその理由は？」

「独自のビューでどのトレンドを自分のものにできるか？」

via Grok

3) トレンドを実行可能なカレンダーに変換する

Grokがトレンドテーマをリストアップしたら、次の操作を依頼してください：

柱となるトピックを作成する

週ごとのテーマを提案

投稿タイプを作成（スレッド、カルーセル、ショートビデオ、ライブ配信、ニュースレター）

軽量なスケジュールを作成する

コンテンツ作成にGrokを活用する方法とは？

コンテンツ制作において、Grokを共同作業者のように扱い、適切なプロセスを通じて活用することで最大の効果を発揮します。Grokで優れた初稿を作成するためのステップを以下に示します：

1. Grokで形作れる初稿を作成する

Grokに作成を依頼：

ソーシャルメディア向けフックとスクロールを止めるコンテンツ

「3つの視点」で下書きを作成し、最適なものを選べる

ショートフォーム用スクリプトとキャプション

長文コンテンツのブログアイデアとアウトライン

オファー、リードマグネット、ローンチ向けの広告コピーバリエーション

📌 例：繰り返し可能なワークフロー Grokに10のアイデアを尋ねてみよう 2つのアイデアを選び、それぞれ3つのフックを提案してください 1つのフックを選択し、Grokに下書き投稿の作成を依頼 フォローアップを依頼：CTAオプション、ハッシュタグ（該当する場合）、トーンの選択肢

2. ファンモード vs 通常モード（プロンプト指示として使用）

これはGrokが「ユーモアを保ちつつ役立つアシスタント」としてポジションされている点と合致します。 UIに切り替えが表示されていなくても、トーンは調整可能です：

「 楽しいモード で返信し、ユーモアを加えよう。」（フックやミーム、遊び心のあるブランドボイスに最適）

「通常モードで応答し、冗談なしで素早く回答する。」（研究の要約、構造化、明瞭化に最適）

パフォーマンス最適化のためのGrok活用方法

Grokはデータを提供しない限り、魔法のようにあなたの分析結果を把握することはありません。

しかし、メトリクスを貼り付けると、Grokは即座に本格的な戦略立案をやります。以下に、Grokがコンテンツ戦略のパフォーマンスを計算・最適化する際に役立つプロセスをいくつかご紹介します：

1) 直近10件の投稿と結果を貼り付け

以下の内容を含める：

投稿テキスト

トピック

フォーマット

インプレッション、いいね、コメント、保存、クリック

自分自身のメモ（自然にできたこと vs 無理にやったこと）

📌 プロンプト例「Grok、ここ最近の投稿10件とメトリクスを送る。戦略的分析をしてくれ：パターンを特定し、視聴者エンゲージメントを促進した要因を説明し、来週実施すべき5つの実験案を提案して」

via Grok

2) プラットフォーム固有の改善を依頼する

X上で ：Grokに「より簡潔な表現」「効果的な導入文」「説得力のあるフォローアップ」を依頼しよう

Instagramでは： カルーセル構造とスライドごとのコピーを依頼する

LinkedInでは：より強力な視点の構築と信頼性向上のためのヒントを求める

via Grok

3) Grokを「次に何をテストすべきか」に活用する

以下のことを依頼してください：

同一投稿の2バージョン（論争的 vs 中立的）

CTA実験

投稿タイミングの仮説

トピッククラスタリングのアイデア

via Grok

作成者向けGrokベストプロンプト

これらのプロンプトは再利用可能なコンテンツテンプレートとして活用できます。ご自身の専門分野、ブランドの声、プラットフォームに合わせて置き換えてください。

⏭️ プロンプト1: 「Grok、私の専門分野で流行中のトピック15個をリストし、視聴者にとっての潜在的な価値順にランク付けして」

via Grok

メリット：このプロンプトでトレンドトピックを素早く把握。Grok AIが順位付けされたリストを提供し、ターゲット層とコンテンツ戦略に合った投稿を選定できます。

⏭️ プロンプト2: 「このトレンドを平易な言葉で説明し、Xに投稿できる5つの逆張り視点を提供してください。」

via Grok

メリット：人々が繰り返し言及する内容や情報の空白地帯を発見できます。さらに、複数のプラットフォームで活用できるソーシャルメディア投稿の切り口も得られます。

⏭️ プロンプト3: 「アイデア生成：教育、意見、舞台裏の3カテゴリーに分けた、今後30日間の投稿アイデア20個」

via Grok

メリット：Grokは長文コンテンツの明確な入力データも提供します。

⏭️ プロンプト4: 「このトピック向けに5つのフックを作成してください。2つは楽しいモードで、3つは通常モードで。」

via Grok

メリット：テストできる選択肢が増えるため、少ない努力で視聴者のエンゲージメントを向上させられます。

プロンプト5: 「複数のプラットフォーム（X、Instagram、LinkedIn）向けのコンテンツ戦略を作成してください。中核となるアイデアは同じで、フォーマットを適応させます。」

via Grok

メリット：トーンをテストしながらブランドの一貫性を維持できます。ワークフローを混乱させずに多様性を求める場合に有用です。

⏭️ プロンプト6: 「このラフなメモを7投稿のスレッドに変換してください。ブランドの声は一貫させてください。」

via Grok

メリット：毎週再利用可能なシンプルな構造も手に入ります。

⏭️ プロンプト7: 「このオファーの広告コピーを草案として作成してください。10種類のバリエーションを提示：ダイレクト、ストーリーベース、遊び心のある、プレミアム」

via Grok

メリット：見込み顧客、購読者、クライアント獲得など、デジタルマーケティング目標の達成をサポートします。

⏭️ プロンプト8: 「この複雑なトピックを初心者が理解できる3つの例に変換し、一行でまとめられる要点を追加してください。」

via Grok

メリット：複数のプラットフォームで一貫性を保ちつつ、一から書き直す必要がなくなります。

⏭️ プロンプト9: 「私はサービスを提供するビジネス所有者です。売り込み感がなくクライアントを引きつける投稿を5つ書いてください。」

via Grok

メリット：即座に実行可能なインサイトが得られます。パフォーマンスとクリエイティブワークフローを改善する実践的な手法です。

⏭️ プロンプト10: 「このトピックについて視聴者が質問しそうな内容に回答し、各回答に適したフォーマットを提案してください。」

via Grok

メリット：多くの投稿よりも、安定した視聴者エンゲージメントが重要であることが多い。

⏭️ プロンプト11: 「読者の関与を高めるよう、この投稿を書き直してください。より短く、明確に、具体的に。」

via Grok

メリット：中小企業や有料ソーシャル広告を試すビジネス所有者にとって有用です。

⏭️ プロンプト12: 「[ニッチ]分野の作成者向け、クリーンなブランドムードボードを作成。色パレットは[色パレット]、テクスチャは[2～3]種類、アイコンスタイルは[3]種類を使用。ヒーロータイルには『[ブランドタグライン]』をプレースホルダー領域として配置（可読テキスト不可）。右上にロゴ配置スペースを確保。 スタイル：モダン、ミニマル、高品質コンテンツ。アスペクト比1:1。」

via Grok

メリット：大規模なコンテンツ制作前に一貫したブランドイメージを確立できます。ソーシャルメディア投稿やテンプレートで同じ色やアイコンスタイルを再利用可能なため、視聴者があなたの仕事をより早く認識し始めます。また、毎回ゼロからデザイン決定する必要がなくなるため、クリエイティブワークフローの効率化も図れます。

⏭️ プロンプト13: 「[トピック]に関するソーシャルメディア投稿用の大胆なカルーセルカバー画像をデザインしてください。シンプルな視覚的メタファー（文字なし）で表現し、見出し用の広い空白領域を確保。一貫したブランドスタイル（[形容詞]、[色パレット]）を使用。矢印や形など、微妙な動きのヒントを追加。アスペクト比4:5。」

via Grok

メリット：スクロールを止める最初のスライドで視聴者の関与を高めます。見出しスペースを空けることで新トピックへのデザイン流用が容易になり、視覚的メタファーが複雑なテーマを簡潔に伝達。すべてのカルーセルで同一ビジュアルシステムを使用することでコンテンツ戦略の一貫性も維持できます。

⏭️ プロンプト14: 「テキストを使わずに『トレンドトピック』を伝える、目を引くXプラットフォーム向けグラフィックを作成してください。洗練された抽象的なチャートの形、注目マーカー、強力な焦点ポイントを使用。［ニッチ］作成者向けのブランドイメージを保つこと。スタイル：シャープで高コントラスト、ごちゃごちゃしない。アスペクト比16:9。」

via Grok

メリット：テキスト中心の投稿に頼らずトレンドに対応可能。迅速な投稿時でも「これは最新トレンドに関するもの」と伝わる洗練されたビジュアルをブランドに合わせられる。トレンド検出投稿用に同じレイアウトを繰り返し使えるスタイルとして再利用可能。

⏭️ プロンプト15: 「[トピック]」に関するビデオのYouTubeサムネイル背景を作成してください。 作成者デスクのセットアップを表現し、[キープロップ1]、[キープロップ2]、そして控えめなAIテーマ（浮遊するUI形）を配置。主題を左側に配置し、右側はテキストオーバーレイ用にクリーンに保つ（可読テキストなし）。照明：スタジオ風、シャープな焦点。アスペクト比16:9。」

via Grok

メリット：テキストオーバーレイ用に既に構成されたサムネイルベースを提供することで、高品質なコンテンツをより迅速に制作できます。左に主題・右にスペースのレイアウトにより、タイトルの可読性を確保しつつサムネイルをすっきり保ちます。

Grokを効果的に活用するためのヒント

AIツールの結果は、入力するプロンプトの質に比例します。Grokを効果的に活用するためのヒントをご紹介します：

ヒント1：作成者ブリーフのようにプロンプトを書く

Grokは、ブランドの詳細、ターゲット層、意図、長期的なコンテンツプランを共有することで最大限の効果を発揮します。Grokにあなたの正体、創作内容、対象者を伝えましょう。 次に「完了」の状態を定義してください。

📌 プロンプト例: 「Grok、私は個人起業家向けのソーシャルメディアコンテンツを作成しています。ターゲット層は創業間もない中小企業です。10件の投稿アイデアを生成してください。トーンは実践的に。各投稿に明確なCTAを1つ追加してください。」

via Grok

ヒント2：リアルタイム情報を活用し、その後ニッチ分野に絞り込む

まずGrokに現在の会話スキャンを依頼しましょう。次に、Xの公開投稿を検索しリアルタイムウェブ検索を実行するよう指示します。結果があなたとあなたのオーディエンスに焦点を当てた関連性の高いものとなるよう、フィルターを設定してください。

📌 例のプロンプト: 「Grokを使って私の専門分野で流行しているトピックを10個見つけてください。その後、私のブランドに合う3つを選び、その理由を説明してください。」

via Grok

ヒント3：Grokに文章作成を依頼する前に、構造を明確に指示する

今すぐ必要なコンテンツフォーマットから始めましょう。その後、Grokにコンテンツ作成を依頼してください。

以下の注文で試すことができます：

「5つの切り口を提示せよ。」 「角度ごとに3つのフックをくれ」 「最高のフックで投稿を書け」 「フォローアップをくれ：短く、パンチを効かせ、ブランドイメージを守って。」

これによりコンテンツ作成プロセスが効率化され、ターゲット層やコンテンツ戦略に合致した、より焦点の絞られた成果物が生み出されます。

via Grok

ヒント4: プロンプトの合図として「ファンモード」と「通常モード」を活用する

「楽しいモード」をスタイルの指示として扱う

ブランドに合うタイミングでユーモアを加えるようGrokに指示しよう

素早い回答と明確な構造が必要な時は通常モードを使用してください

📌 プロンプト例: 「この投稿を楽しいモードで書き、ユーモアを加えつつ事実関係は正確に保ってください。その後、通常モードで書き直してください。」

via Grok

ヒント5：音声入力でアイデアを素早く記録

アイデアが浮かんだら、すぐに保存が必要だ

Grok iOSアプリの音声モードで下書きを音声入力

その後、Grokにソーシャルメディア投稿・スレッド・長文コンテンツのアウトラインへの変換を依頼しましょう

作成者戦略におけるGrokの限界

Grokはアイデア生成、SNS投稿の下書き作成、トレンドへの対応に役立つツールです。

また、他のAIチャットボットよりもXプラットフォームとの連携性が優れていると感じられます。ただし、Grokの利用には一定のリミットがあります。以下でそれらについて説明します：

Grokは自信を持って話しても、事実を間違えることがある

Grokは一部の状況ではまだ初期バージョンです。Xは明示的に「事実誤認を含む情報を自信を持って提供する可能性」や、要約の誤り、文脈の欠落について警告しています。これは現在のトレンド、話題性のあるトピック、複雑なテーマに関するコンテンツを作成する際に重要です。

事実に基づく情報をGrokで扱う際は、必ず情報の正確性を確認する検証ステップをやること。

「リアルタイムデータ」はノイズが多く、必ずしも有用とは限らない

リアルタイムデータはトレンド検出に最適に思えます。しかし実際には、無関係なコンテンツに埋もれてしまう可能性もあります。特にXプラットフォームでは、トレンドが急速に変化し文脈も瞬時に移り変わるため、この傾向が顕著です。

Grokは公開されたX投稿の検索やリアルタイムのウェブ検索を自動実行できるため、スピード面では優れていますが、自身の専門分野やターゲット層に実際に役立つ情報をフィルタリングする必要があります。

あらゆるトレンドを追いかけると、コンテンツ戦略の焦点がぼやける可能性があります。投稿数は増えるものの、複数のプラットフォームでブランドメッセージに一貫性が失われ始めるでしょう。

設定に応じて、プロンプトややり取りがトレーニングに使用される場合があります

XでGrokを使用する場合、xAIは公開Xデータややり取り・入力内容・結果をGrokと共有しモデルを訓練・微調整する可能性があると説明しています。これを回避するための制御機能（利用可能な「プライベートチャット」など）についても記載されています。 チャット内でクライアント向け下書きや機密性の高いキャンペーンメモを作成する場合は、この点を十分に考慮する必要があります。

重要なポイントは単純です：設定を確認しポリシーに納得していない限り、Grokをプライベートノートのように扱ってはいけません。

Grokに個人情報や機密情報を入力しないでください

xAIは、Grokとの会話において個人データや機密情報を共有しないよう明示的に求めています。 xAIのプライバシーポリシーでは、プロンプトや入力内容に個人情報を含めないよう要請しています。

ビジネス所有者やクライアント管理者は、下書き文書を汎用的に保ってください。名前、予算、特定可能な詳細情報は伏せてください。機密情報を開示することなく、戦略的計画立案の支援、アウトライン作成、アイデアの獲得が可能です。

機能とアクセスは、Grokをご利用になる環境によって異なります

GrokはX経由でスタンドアロンアプリとして、またGrok.com上で利用可能です。 機能は場所やプランによって異なる場合があります。そのため、スマートフォンで動作するワークフローがXアカウント内で表示される内容と一致しない、またはその逆のケースが生じる可能性があります。

だからこそ、作成者戦略ツール群は柔軟に保つべきです。Grokは強力なツールですが、一貫性が求められるプラン・制作・公開段階では、他のAIツールも必要になるでしょう。

作成者向けGrokのベスト代替ツール

作成者戦略が失敗する理由は、ほとんどの場合「アイデアが枯渇した」からではありません。仕事が拡散してしまうからです：トレンド調査は一つのタブで、下書きは別のタブで、フィードバックはDMに埋もれ、コンテンツカレンダーはまったく別の場所に存在しているのです。

次にAIスプロールが発生します。チームが複数のAIツールを活用してアイデアを創出し、コンテンツを作成する段階です。

そこでClickUpがGrokのよりスマートな代替手段として機能します。

別のAIチャットボットを追加する代わりに、ClickUpは統合型AIワークスペースとして構築されています。タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、AIアシスタント/エージェントが完全なコンテキストで連携します。これにより「アイデアエンジン」と実行システムが別々のツールではなくなります。

ClickUp Brainが「単なるチャットボット」ではないと感じられる理由

ClickUp Brainは実際の作業環境（タスク、ドキュメント、チャット、ミーティング）全体で機能するよう設計されており、すべてのコンテンツとデータがプランと実行を行うクリエイティブワークフローに組み込まれることを保証します。

ClickUpはChatGPT、Gemini、Claudeのモデルを統合したマルチモデルアクセスをサポートし、統一されたプライバシーとセキュリティ管理を実現。異なる書き方や推論の深さを得るために複数のプラットフォームを切り替える必要はありません。

ソーシャルメディアのトレンドやコンテンツ作成に遅れを取らないために、ClickUp Brainが役立つ方法をご紹介します：

ClickUp Brainでほぼ何でも書ける方法を紹介するビデオはこちら：

💡プロのコツ：ClickUpのスーパーエージェントは、あなたが定義した指示に基づき、トリガーや条件に応じて自動でアクションを実行します。これにより、コンテンツのアイデア考案に集中している忙しい時でも、コンテンツ作成プロセスが確実に前進し続けます。 ClickUp AgentsでトリガーベースのAIエージェントから自動応答と要約を取得 作成者やソーシャルメディア管理者にとって、理想的なプロセスは次のような流れになるでしょう： 投稿が公開状態に設定されると、自動的に「再利用パック」タスクセットを生成します

タスクが「審査中」状態になった際に、最初のキャプション案とCTAバリエーションを起草する

承認プロセスが混乱した際に、コメントフィードバックを明確な次なるステップに要約する

リリース済み事項、ブロック要因、フォローアップが必要な事項の週間まとめを生成する

ClickUp Brainが提案する、コンテンツ戦略に再利用可能な作成者向けプロンプト

コンテンツ戦略の開発と最適化に、ClickUp Brainで試せるプロンプトをいくつかご紹介します：

「これらの5つのトピックを、ターゲット層向けの3つのコンテンツの柱にまとめ、それぞれに明確な視点を持たせてください。」

「私のブランドボイス（[ブランドボイスガイドラインを貼り付け]）に沿って、X、Instagram、LinkedIn向けの14日間のコンテンツプランを作成してください。」

「このオーディエンスの課題点［課題点］から、教育系・意見系・舞台裏系の3種類に分けた投稿アイデアを10個提案してください。」

via ClickUp Brain

「このアイデアに5つのフックを書き、最も優れたものを2つのトーン（力強いものと落ち着いたもの）で書き直してください。」

「この長文アウトラインを再利用して：Xスレッド1本、LinkedIn投稿1件、ショートビデオスクリプト1本を作成せよ。」

「この投稿のシンプルなクリエイティブブリーフを作成してください：目標、メッセージ、CTA、証明ポイント、アセットチェックリスト」

via ClickUp Brain

「このスレッドのフィードバックを要約し、所有者を明確にした次のステップ計画に整理してください。」

「これらのメトリクスに基づき、来週実施する5つの実験を提案し、各テストで何を検証しようとしているのか説明してください。」

via ClickUp Brain

ClickUp Enterprise Searchでより信頼性の高い回答を入手

ClickUpのエンタープライズ検索で、ワークスペース全体と接続アプリを横断検索

作成者にとってGrokの最大のリミットは信頼性です。確信を持っていても間違っている可能性があり、特にトレンドトピックを迅速に扱う際にはその傾向が強まります。

ClickUpのエンタープライズ検索は、ワークスペース内で「信頼できる回答」を提供するために設計されています。タスク、ドキュメント、チャット、ミーティングからデータを抽出し、文脈（およびエクスペリエンスによっては引用元）を伴った回答を表示します。頻繁にインデックスを更新するため、仕事の内容の変化に合わせて検索結果が常に最新の状態を保ちます。

チーム向けにはさらに便利：エンタープライズ検索は許可を認識するため、ユーザーは接続ツールで既に許可を持つコンテンツのみを表示します（クライアントフォルダ、ブランド資産、パートナードキュメントの管理時に有用です）。

ClickUp BrainGPT + Talk to Textでアイデアを素早く記録

音声でメモや要約をキャプチャし、ClickUp BrainGPTの「Talk to Text」ですべての文字起こしを確認

Grokの音声モードで素早くアイデアをキャプチャできる点が気に入ったなら、ClickUpのスタンドアロンAIアプリ「ClickUp BrainGPT」とその「Talk to Text」機能が、そのワークフローを「作成者向け運用ツール」のバージョンとして実現します。

「音声入力」機能を使えば、アイデアを口述するだけで即座に洗練されたテキストに変換できます。散歩中や撮影の合間に、キャッチコピーや広告文案、長文コンテンツのラフなアウトラインを作成するのに特に便利です。

ClickUp BrainGPTには専用デスクトップアプリからアクセスするか、BrainGPT Chrome拡張機能を使用できます。これにより、ブラウザから直接ClickUp、ウェブ、接続されたファイル（Drive/SharePoint/GitHubなど）を検索できます。

ClickUpでコンテンツ戦略を強化

Grok AIを作成者戦略に活用する最善の方法は、アイデアエンジンとして扱うことです。

Grokでアイデアを生成し、トレンドトピックを探索し、リアルタイム情報から即座に回答を得られます。その後、仕事をシステムに移行すれば、ブランドの声やカレンダーを損なうことなく、プラン・執筆・校閲・公開を効率的に進められます。

そこで登場するのが統合型AIワークスペース「ClickUp」。単一プラットフォーム上でコンテンツ戦略の構想・プラン・作成・実行を一元管理できます。

ClickUp Brainを使えば、下書きを追跡可能な仕事に変換し、フィードバックを要約し、チームが長期的なコンテンツ目標に沿って行動していることを確認できます。

ClickUpに無料で登録し、コンテンツ戦略を次のレベルへ引き上げましょう。