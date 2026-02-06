[年]版 Unframe AI の代替ツールトップ10

デジタルワーカーの47%が、業務を効果的に遂行するために必要な情報を見つけるのに苦労していることをご存知ですか？これは従業員の2人に1人が潜在能力を十分に発揮できていないことを意味します。

Unframe AIはワークスペース全体の情報検索・取得を支援します。しかし多くのチームにとって、検索はあくまで第一ステップに過ぎません。真の生産性低下は、答えを見つけ、それに基づいて行動するまでのギャップに起因します。特に仕事が連携されていないツールに分散している場合に顕著です。

そこで私たちは、10のUnframe AI代替ツール——専用企業検索ツールからAI搭載ワークマネジメントプラットフォームまで——を検証しました。これらは回答を直接実行に接続することで、チームのスピード向上を支援します。

検索に特化したツールもあれば、ミーティングやプライバシー、カスタムAIエージェントに焦点を当てるものもあります。ClickUpのように、すべてを一箇所に集約するツールも存在します。

詳しく見ていきましょう。

Unframe AIの代替ツールを選ぶ理由

検索が実行に結びつかない場合、貴社のようなチームはUnframe AIの代替ツールを選択します。仕事を進めるために検索ツール、プロジェクト管理ツール、チャットアプリの間で頻繁にコンテキストを切り替えているなら、Unframe AIの使用が制限を感じる理由がわかるでしょう：

限定的なワークフロー統合 情報検索以上の機能を求めるチームには、既存のワークフロー内で要約・更新・トリガーを実行できるAIが必要です。単なる情報元の提示だけでは不十分です。

チームごとに必要なAIサポートの深さは異なる 軽量な検索を求めるチームもあれば、ミーティング分析機能やプライバシー優先のローカルインデックス、社内データで訓練された 軽量な検索を求めるチームもあれば、ミーティング分析機能やプライバシー優先のローカルインデックス、社内データで訓練された 知識管理用 カスタムAIエージェントを必要とするチームもある。AI検索への単一のアプローチでは、あらゆるワークフローに対応できない

既に過密状態のスタックに追加される新たなツール数十のSaaSツールを管理している組織にとって、独立した検索レイヤーの導入は複雑さを増すだけで削減にはならないと感じられるでしょう。特に他のツールを置き換えない場合にはなおさらです。

下記の代替ツールには、統合型AIワークスペースから専門的なAI検索ツールまですべて含まれており、チームのニーズに最適なソリューションを見つけるお手伝いをします。

Unframe AIの代替ツール一覧

ツール 最適： 主な機能 価格* ClickUp 全仕事を横断する統一検索機能を備えたAI駆動型業務管理を求めるチーム向け ClickUp Brain（コンテキスト認識AI）、ClickUp Enterprise Search、ClickUp Docs、ClickUp Automations Free Forever；企業向けカスタム対応 monday.com AI自動化によるビジュアルワークフロー管理 monday AIアシスタント、カスタマイズ可能なボード、200以上の連携機能 Freeプランあり；有料プランは14ドル/ユーザー/月から Otter.ai ミーティング議事録作成とAI搭載メモテイキング リアルタイム文字起こし、AI要約、話者識別 Freeプランあり；有料プランは16.99ドル/ユーザー/月から Glean 専用企業AI検索 100以上のアプリを横断する統合検索、パーソナライズされた結果、GenAIチャット カスタム価格設定 Microsoft Copilot Microsoft 365エコシステムに組み込まれたTeams Teams、Outlook、Officeアプリとの連携、コンテンツ生成 Microsoft 365 E3/E5 に含まれています 好奇心 ローカルファイルとクラウドアプリを横断する統合デスクトップ検索 クロスアプリ検索、プライバシー重視のローカルインデックス、AIアシスタント 無料試用版あり；有料プランは€500/ワークスペース/月から Dust 企業向けナレッジ管理のためのカスタムAIアシスタント カスタムAIエージェント、データコネクター、企業セキュリティ 無料試用版あり；有料プランは月額29ユーロ/ユーザーから Onyx オープンソースの企業AI検索 自社ホスティングオプション、ドキュメントコネクター、カスタマイズ可能 試用版あり。有料プランは月額20ドル/ユーザーから。 Dropbox Dash クラウドストレージとアプリを横断するユニバーサル検索 AI搭載検索、Dropbox連携、コンテンツ整理 Dropboxプランに含まれる機能 Notion AI機能を備えた柔軟なナレッジマネジメント Notion AI、リレーショナルデータベース、wiki、テンプレート Freeプランあり；有料プランは12ドル/ユーザー/月から

Unframe AIに代わる最適な代替ツール

このリストに掲載されている各ツールは、AIの活用度、情報検索の効率性、既存ワークフローへの統合容易性を基準に評価されました。特定の機能に特化した優れたツールもあれば、ClickUpのように業務管理・ナレッジ・コラボレーションを単一のAIプラットフォームに統合する広範なアプローチを取るツールもあります。

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

1. ClickUp（統一検索機能を備えたAI駆動型プロジェクト実行を求めるチームに最適）

Unframe AIとは異なり、ClickUpは統合型AIワークスペースです：プロジェクト、タスク、ドキュメント、チャット、AIがすべて1つの連携システムに集約されています。バラバラのツールにAIを重ねるのではなく、ClickUpは作業が行われる場所に直接コンテキストインテリジェンスを組み込みます。だからこそ、答えは検索結果で終わらないのです。

ネイティブAIアシスタント「ClickUp Brain」で、次のことが可能です：

ワークスペースについて自然言語で質問する

長いタスクスレッドを要約する

プロジェクト、ドキュメント、会話の完全な文脈から更新情報を生成

ClickUp Brainの文脈認識型応答で、ワークスペースから実行すべきタスクを優先順位付け

AI Knowledge Manager兼プロジェクトマネージャーとして機能し、タスクが滞ることを防ぎます。同僚とのやり取りを繰り返さずとも回答を得られます。コメント欄やClickUpチャットスレッドで「@brain」と入力するだけで、AIがオンデマンドで支援します。

Brain MAX はデスクトップAIスーパーアプリとしてその機能をさらに拡張。ClickUpワークスペースだけでなく、Google Drive、Slack、Figma、GitHubなど接続アプリからも回答を取得可能。進行中の作業に基づき最適な検索結果を提供するClickUpエンタープライズ検索を搭載。

仕事はキーボードの前だけではありません。Brain MAXの音声入力機能で、アイデアや進捗、指示を声で記録。フローを止めずに文字起こしされ、即座に構造化されたタスク・メモ・コメントに変換されます——タイピングの4倍速い！

そこから、ClickUp Automationsがステータス更新、割り当て、通知といった反復的な雑務を引き継ぎます。チームがさらに前進する準備が整ったら、AI スーパーエージェントが文脈を理解するAIチームメイトとして機能します。 人間と同様に、メッセージを送信し、タスクを割り当て、複雑なワークフローをエンドツーエンドで委任できます。スーパーエージェントに仕事を実行させることで、毎週8時間以上を簡単に取り戻しましょう！

カスタムClickUpスーパーエージェントで複雑なワークフローをエンドツーエンドで自動化

スーパーエージェントの詳細はこちらのビデオでご覧ください：

ClickUpの主な機能

チャットメッセージからワンクリックでタスクを直接作成 AIを活用して

ミーティングの成果を自動記録 。議論を要約し、アクションアイテムを抽出します ClickUp AIノート テイカーで。議論を要約し、アクションアイテムを抽出します

時間を賢くプランする 優先度と空き時間に基づいて仕事をスケジュールするAI搭載の 優先度と空き時間に基づいて仕事をスケジュールするAI搭載の ClickUpカレンダー を活用しましょう

複数のAIモデルにアクセス：Claude、Gemini、ChatGPTの最新モデルを含む、ClickUp Brain内で直接利用可能

ClickUpの長所と短所

長所：

回答と実行を同一場所で管理することでコンテキストスイッチを削減

AIはキーワードだけでなく、仕事間の関係性を理解します

あらゆるサイズや機能のチームをサポートする柔軟性を備えています

ツール移行なしで、シンプルなユースケースから高度なエージェント駆動型ワークフローまで拡張可能

デメリット：

新規ユーザーは全機能セットを把握するまで時間がかかる場合があります

モバイルアプリの体験は、まだデスクトップ版の全機能と同等ではありません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2の満足ユーザーからの報告：

ClickUpは非常に価値が高いと感じています。機能を単一プラットフォームに統合することで、全ての業務とコミュニケーションが一箇所に集約され、100%のコンテキストが確保されるからです。この統合によりプロジェクト管理が簡素化され、効率性と明確性が向上します。特に気に入っているのはBrain AI機能で、AIエージェントとして私のコマンドを実行し、代わりにタスクを効果的に遂行してくれます。この自動化機能はワークフローを効率化し手作業を削減するため、非常に役立ちます。

2. monday.com（AI駆動の自動化による視覚的なワークフロー管理に最適）

あなたのチームはビジュアルツールを好みますか？AIプラットフォームの多くが扱いにくく直感的でないと感じ、導入を避けていませんか？強力な機能が利用可能な場合でも、チームがスプレッドシートや手動プロセスに戻ってしまうなら、monday.comがお役に立ちます。

その柔軟なワークOSは色とりどりで視覚的なインターフェースで知られています。

エンタープライズ検索の直接的な代替品ではありませんが、強力なAIがワークフローの自動化と手作業の削減を支援します。monday sidekick（AIアシスタント）はタスク説明の生成、更新情報の要約、ボード用式の構築が可能です。自然言語プロンプトを用いたカスタムAIブロックや自動化機能の構築も実現します。

30種類以上の列タイプを備えたカスタマイズ可能なボードで、カンバン、ガントチャート、カレンダービューなど多様な方法で仕事を可視化。200以上の連携機能により、AI支援付きの視覚的なプロジェクト管理レイヤーを求めるチームに最適な選択肢です。

monday.comの主な機能

データを分類し、テキストやファイルから重要な情報を抽出し、感情を検知し、コンテンツを翻訳し、ボード内で直接テキスト品質を向上させる——複数のAI機能を備えたボード内で実現します。

AIセールスやAIリードエージェントなどのAIエージェントでCRMワークフローを強化。見込み客の発見、パーソナライズされたアプローチ、見込み客情報の充実化、電子メールやり取りの要約を自動実行し、パイプラインエンゲージメントを加速させます。

直感的な色分けダッシュボードとリアルタイムステータス更新で仕事状況を可視化し、チームが障害や進捗を一目で把握できるように支援します

monday.comの長所と短所

長所：

カラフルなドラッグ＆ドロップ設計により、技術に詳しくないチームでも迅速な導入が可能

CRM、開発、サービス管理向けに個別製品を提供し、チームが同一プラットフォーム内で拡張できるようにします

数百の事前構築済みテンプレートが、チーム横断的な一般的なユースケースのセットアップを加速します

デメリット：

新規ユーザーはバンドル単位でのみ追加可能（例：3、5、10席単位）。最低ユーザー数が設定されているため、小規模チームの予算計画が複雑化する可能性があります。

ゲスト課金モデルは予期せぬコストにつながる可能性があります

自動化と統合のアクション上限はプランによって異なるため、全機能を利用するにはプランのアップグレードが必要になる場合があります

monday.com の価格

Free

スタンダード: 14ドル/ユーザー/月

プロプラン: 24ドル/ユーザー/月

企業: カスタム価格

monday.comの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (14,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,600件以上のレビュー)

monday.comについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューからの引用：

インターフェースは洗練され、柔軟性があり、カスタマイズが容易です。ボード、自動化、ダッシュボード、テンプレートを活用すれば、チームの実際の運用方法を反映したワークフローを簡単に構築できます。構造化されたプロジェクト計画と日常的なタスク調整の両方をサポートし、所有権、期限、進捗状況が明確に可視化されるため、ボトルネックの解消に役立ちます。

3. Otter.ai（AIによるミーティング文字起こしと検索可能な会話アーカイブに最適）

👀 ご存知でしたか？ ClickUpの調査によると、回答者の27%がフォローアップ不足のミーティングに悩まされており、その結果、アクションアイテムの喪失、未解決タスクの発生、そして最終的には生産性の低下を招いています。

ミーティングの重要な内容は、散らかったメモや長時間の録音記録の中で埋もれがちです。あなたやチームがまだビデオを再視聴したり、同僚に「何を決めたんだっけ？」と尋ねたりして時間を浪費しているなら、Otter.aiのようなツールを試す時が来ています。

Otter.aiはAI搭載の文字起こしツール兼ミーティング管理ツールで、音声会話を文書同様に検索可能にします。Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsと連携し、ミーティング中のリアルタイム文字起こしを実現します。

ミーティング後、OtterのAIが要約を生成し、アクションアイテムを抽出し、発言者を特定することで、通話内容をより実践的に活用可能にします。ミーティング分析には優れていますが、広範なナレッジマネジメントツールやプロジェクト実行システムに代わるものではありません。

Otter.aiの主な機能

ミーティング音声を自動で録音しテキスト変換。話者識別機能で議事録の追跡を容易にします

議論で言及された主要な決定事項とアクション項目を抽出し、要点をまとめた要約を入手

キーワード、発言者、日付で過去のミーティングをクエリし、音声ファイルをスクラブせずに特定の議論を見つけられます

Otter.aiの長所と短所

長所：

複数の話者、アクセント、専門用語を適切に処理します

（もちろん許可を得て）Zoom、Google Meet、Microsoft Teams上で自動的にミーティングに参加します

チームメンバーは共同で文字起こしをハイライト、コメント、編集できます

デメリット：

ミーティングコンテンツに特化しており、より広範な企業検索ニーズには対応していません

音声品質が悪いと文字起こしの精度が低下する可能性があります

無料プランでは文字起こし分数のリミットがあるため、頻繁に利用するユーザーは追加オプションを検討する必要があるかもしれません

Otter.aiの価格

基本

プロプラン: 16.99ドル/ユーザー/月

ビジネス: 30ドル/ユーザー/月

企業: カスタム価格

Otter.aiの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (450件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

Otter.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Cap t erraの ユーザーが共有：

長らくOtter.aiを利用し、その信頼性の高い文字起こしとメモ作成機能を高く評価してきました。基本的なミーティング記録には十分役立ち、音声ファイルのアップロードや対面録音用のモバイルアプリも便利でした。しかし、ワークフローが複雑化するにつれ、単なる文字起こしだけでなく会話の文脈を理解し、行動につながる支援ができるツールが必要になったのです。

4. Glean（専用企業AI検索に最適）

viaGlean

組織が拡大するにつれ、知識は急速に拡散し、信頼できる回答を見つけることは新規コンテンツ作成よりも困難になります。ドキュメントはドライブに散在し、意思決定はSlackのスレッドに埋もれ、コンテキストはチケット、電子メール、wikiに分散します。Gleanはこの課題のために構築されました。

Gleanが注力するのは企業全体の検索。広範な業務ツール群と接続し、許可を認識した単一の検索レイヤーを構築します。従業員は自然言語で質問でき、複数の情報源から統合された回答を得られます。フォルダを漁ったり、どのアプリに正解があるか推測したりする必要はありません。

Gleanが真価を発揮するのは情報検索と関連性です。役割・活動・アクセス権限に基づいたパーソナライズされた結果により、大規模組織における情報のノイズを低減します。

優れた機能を厳選

100以上のアプリを単一の検索バーで統合し、全社的なナレッジを横断検索可能に

厳格な許可管理型インデックスにより、企業のセキュリティモデルを尊重します

ユーザーが取り組んでいる内容に基づき、関連する知識を能動的に提示する

長所と短所を把握する

長所：

優れた検索速度と関連性を企業規模で実現

AIによる回答は単なるリンクリストではなく、直接的な情報を提供します

大規模組織向けの強固なセキュリティとコンプライアンス体制

多くの深く根付いたツールが存在する環境でも効果を発揮します

デメリット：

技術スタックを統合する代わりに、新たなツールを追加するだけです

ネイティブのプロジェクト管理や実行機能は備えていません

中堅企業および大企業に最適です

Gleanの価格

カスタム価格設定

評価とレビューを収集する

G2: 4.7/5 (140件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Gleanについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のユーザーはこう述べています：

Gleanで職場の知識を検索し、必要な情報に素早くアクセスできるため、無限のリソースを掘り起こす手間を省けます。直感的で使いやすく、正確性を確認するためのリソースも取り込んでくれます。

5. Microsoft Copilot for Microsoft 365（Microsoftエコシステムに組み込まれたチームに最適）

viaMicrosoft

Microsoft Copilotは単体の検索ツールとして機能するのではなく、Microsoftエコシステム内部で動作します。ユーザーが既に使用しているアプリを離れることなく、電子メール、ミーティング、ファイル、チャットから文脈を引き出すのを支援します。Word、Excel、PowerPoint、Teamsを中心に仕事が高度に標準化されている場合、またMicrosoftのID管理レイヤーを通じてセキュリティとコンプライアンスが厳格に管理されている場合に特に効果を発揮します。

コパイロットはWord文書からプレゼンテーションを作成したり、長い電子メールスレッドを要約したり、Teamsミーティングからアクションアイテムを見つけ出したりできます。Microsoftツールを既に利用しているチームには最適ですが、ワークフローがSlack、Figma、JiraなどのMicrosoft以外のツールに及ぶ場合、その価値は急速に低下します。

Microsoft 365向けMicrosoft Copilotの主な機能

企業データを活用し、文書・スライド・スプレッドシートのドラフト作成を通じて、Microsoftアプリ全体でコンテンツを生成

クロスアプリインテリジェンスを活用し、電子メールから情報を抽出してPlannerでタスクを作成したり、ミーティング議事録からプレゼンテーションを生成したりできます。

TeamsやOutlook内で直接ミーティングや会話を要約し、重要なポイントと次のステップを明確にします

自然言語プロンプトでExcel内のデータを分析・操作する

Microsoft 365向けMicrosoft Copilotの長所と短所

長所：

Microsoft 365を標準環境とするチームにとって、ネイティブで馴染み深い操作感を実現

MicrosoftのID、セキュリティ、コンプライアンスモデルを自動的に継承します

日常ツール内にAIを統合することで摩擦を低減

スタンドアロンの企業AIプラットフォームと比較して最小限のセットアップで利用可能

デメリット：

多様な非Microsoft技術スタックを使用するチームにはあまり有用ではありません

アクセスには特定の企業ライセンスが必要です

応答が遅く、汎用的または不正確な結果を返す場合があります

Microsoft Copilot の価格

Copilot Business: ユーザーあたり月額21.00ドル（年額一括払い）

Copilot 企業版: ユーザーあたり月額30.00ドル（年額払い）

Microsoft 365向けMicrosoft Copilotの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (20件以上のレビュー)

Microsoft Copilotについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraレビューからの引用：

ユーザーインターフェースは初心者にも優しく、操作も簡単です。最大の特徴はプロンプトを使ったAIエージェントの作成！テスト、公開、共有、統合など、驚くべき機能が満載です！

6. Curiosity（ローカルとクラウドアプリを横断する、プライバシー重視の統合デスクトップ検索に最適）

viaCuriosity

一部のチームはAI搭載検索を求めているが、データをクラウドに送信できない。組織に厳格なデータプライバシー規則がある場合、これが最適です。

CuriosityはUnframe AIとは根本的に異なるアプローチを採用しています。デバイス上でローカルに動作し、外部サーバーを経由せずにファイル、電子メール、接続されたアプリをインデックス化します。これにより、機密情報、規制対象データ、厳格な内部プライバシー要件を扱う個人や小規模チームにとって魅力的な選択肢となります。

Curiosityは企業全体のナレッジレイヤーとして機能するのではなく、パーソナルインテリジェンスレイヤーとして動作します。ユーザーが自身のローカルおよびクラウドベースのコンテンツ全体から情報を迅速に見つけ出し、統合することを支援します。高速でオフライン対応、設計段階からプライバシーを重視しています。

Curiosityの主な機能

ファイル、電子メール、接続アプリを横断してコンテンツをローカルにインデックス化し、インデックス作成完了後はオフラインで操作可能

電子メール、カレンダー、クラウドストレージ、ローカルファイルを1つの検索可能なインターフェースに接続

自然言語で質問し、インデックス化されたコンテンツから統合された回答を取得

Curiosityの長所と短所

長所：

機密データがサードパーティのクラウドサービスで処理される懸念を解消します

ローカルインデックスにより、ネットワーク遅延なしにほぼ瞬時に結果を提供します

インターネット接続なしでファイルやメモを検索

デメリット：

デスクトップ専用なので、ウェブやモバイルからのアクセスはできません

ローカルストレージと処理能力が必要であり、古いマシンではパフォーマンスに影響する可能性があります

チームコラボレーション機能はクラウドネイティブツールほど堅牢ではありません

Curiosityの価格設定

開発元: Free

クラウドワークスペース: €500/ワークスペース/月

企業ワークスペース: カスタム価格設定

好奇心に基づく評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

AppSumo: 4.0/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはCuriosityについてどう評価しているのか？

多くのユーザーが高速で信頼性の高い検索を高く評価しています。例えばG2でのこの評価のように：

使いやすく、あらゆる文書を検索可能：Outlook、SharePoint、OneDrive、Teamsなど（ほぼ全てのアプリケーションに対応）。文書/ファイル検索に費やす貴重な時間を節約。データは自身のコンピューター上で安全に保管されます。

7. Dust（企業データコネクターでカスタムAIアシスタント構築に最適）

viaDust

汎用検索ツールでは不十分なチームも存在します。彼らが求めるのは、自社のビジネスプロセスを反映したAIアシスタントなのです。

Dustは、自社データでトレーニングされ、営業支援・カスタマーサポート・社内ナレッジクエリなど特定のユースケースに特化したカスタムAIアシスタントを設計したい企業向けに構築されています。単一の共有アシスタントを提供する代わりに、Dustではチームが複数の専用エージェントを作成でき、それぞれに独自の指示・データアクセス権限・動作を定義できます。

DustはNotion、Slack、Google Drive、GitHubと連携し、カスタムエージェントが企業知識にアクセスできるようにします。プラグアンドプレイ型ではないため、これらのエージェントの設定と維持管理に必要な技術スキルを持つチームに最適です。

Dustの主な機能

エージェントの応答方法、優先する情報源、異なるクエリタイプの処理方法を微調整する

既存ツールと接続し、AIエージェントに自社の文脈知識を提供

各AIエージェントがアクセスできるデータと、それらを利用できるチームメンバーを制御する

長所と短所を比較検討する

長所：

画一的なアシスタントの限界を回避

企業データアクセスに対する強力なガバナンス

内部にAIや運用専門知識を持つ組織に最適です

デメリット：

技術的なセットアップと継続的な設定には、専任のリソースが必要となります

カスタムエージェントの構築と最適化には急峻な学習曲線があります

確立された企業AIツールと比較して、コミュニティとエコシステムは小規模です

ダストの価格設定

無料試用版利用可能

プロプラン: 月額29ユーロ/ユーザー

企業: カスタム価格設定（100ユーザー以上）

評価とレビューを徹底検証

G2: 4.9/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Dustについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビューには次のような意見が寄せられています：

これにより、AIエージェントを非常に迅速に構築・展開でき、チームがワークフロー内で直接AIを活用できるようになります。AIを独立した実験や補助ツールとして扱うのではなく、ワークフローに組み込むことで、組織全体での実用化を推進する上でこの迅速な価値創出が極めて重要でした…外部ユーザー（顧客/見込み客）がこれらとより簡単にやり取りできる環境を提供できれば素晴らしいでしょう

8. Onyx（自社ホスト型オープンソース企業向けAI検索に最適）

viaOnyx

企業レベルのAI検索が必要で、コンプライアンス上の理由でデータ完全管理を求めますか？プロプライエタリなクラウドソリューションはブラックボックスのように感じられ、ベンダーロックインを避けたいかもしれません。

ここでOnyx（旧Danswer）が登場します。自社インフラでセルフホスティング可能なオープンソースの企業検索プラットフォームです。内部ツール全体でAIを活用した質問応答を実現すると同時に、データのインデックス化・処理・保存方法について組織が完全な可視性と制御権を保持します。

Unframe AIの代替として、Onyxは規制産業に最適です。クラウドソリューションでは実現できない制御性と透明性をビジネスに提供します。

Onyxの主な機能

自社インフラ上で企業AI検索をセルフホスト

カスタム検索・ランキングロジックを内部ニーズに合わせてカスタマイズ

数十のツールと接続し、AI駆動の検索と質問応答を実現します

コードベースを確認し、改善に貢献するか、特定のニーズに合わせて機能をカスタムしてください。

Onyxの長所と短所

長所：

データ保管場所とコンプライアンスに対する最大限の管理

オープンソースモデルなら、チームの拡大に伴うコストの増加を回避できます

オープンソースコミュニティによる定期的な更新と改善

デメリット：

導入、設定、保守には技術チームが必要です

企業サポートを選択しない限り、サポートはコミュニティベースです

初期セットアップはクラウドネイティブのSaaS代替品よりも複雑です

Onyxの価格

無料試用版利用可能

ビジネスプラン: 20ドル/ユーザー/月

企業: カスタム価格

Onyxの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

9. Dropbox Dash（Dropboxと接続済みクラウドアプリを横断するユニバーサル検索に最適）

viaDropbox

Dropbox Dashは、既にDropboxを中心に仕事を回しているが、フォルダを超えたよりスマートなコンテンツ検索・整理方法を求めるチーム向けに設計されています。

Dashでは自然言語クエリを使用でき、関連情報をグループ化する「スタック」でコンテンツを整理できます。

Unframe AIと同様に、Dashは広範な知識や実行ワークフローではなく、ファイル発見に重点を置くチームに最適です。ツール間の仕事を統合するのではなく、既存のエコシステム内での検索性を向上させます。

Dropbox Dashの主な機能

Dropboxや接続されたアプリを自然言語で検索し、統合された回答を取得

異なるソースからの関連ファイル、リンク、コンテンツをコレクションにまとめて整理

ブラウザ拡張機能とデスクトップアプリで、どこからでもDashにアクセス。迅速な検索機能を実現します

Dropbox Dashの長所と短所

長所：

既存のDropboxユーザー向けの低摩擦アドオン

複雑なプロジェクト管理ツールの煩わしさなく、検索と整理に焦点を当てています

最小限のセットアップで実現するシンプルで集中できる体験

ファイルストレージと検索の間の有用な架け橋

デメリット：

Dropboxを既に利用しているチームにとって最も価値があります

堅牢なプロジェクト管理やタスク実行機能を備えていません

比較的新しい製品であり、現在も機能開発中です

Dropbox Dashの価格

Dropboxプランに含まれています

Dropbox Dashの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Dropbox Dashについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

複数のツールを行き来する代わりに、ユニバーサル検索でDropbox、Google Drive、Slackなどあらゆる場所のファイル・リンク・文書を瞬時に発見できます。AI搭載のショートカットと要約機能は、必要な情報へ素早くアクセスし集中力を維持することで大幅な時間節約を実現します。

10. Notion（AI搭載の検索機能とコンテンツ生成による柔軟なナレッジ管理に最適）

viaNotion

知識が絶えず進化するチームにとって、課題は単に情報を見つけることではありません。情報を最新の状態に保ち、接続し、活用可能な状態に維持することです。そこにNotionがUnframe AIの代替手段として活躍します。

Notionは生きているナレッジハブとして真価を発揮します。ツール間で情報をインデックス化する代わりに、ドキュメント、メモ、wiki、軽量プロジェクトトラッカーを柔軟なワークスペースに一元化するようチームを促します。Notion AIを組み合わせれば、既に文書化されたコンテンツから直接質問したり、コンテンツを要約したり、下書きを生成したりできます。

この柔軟性により、専用のプロジェクト管理ツールの構造に合わせるために、ワークスペースの設定に時間を費やす必要があります。

Notionの優れた機能

AIを活用したライティング、要約する、アイデア創出でコンテンツを生成・洗練させる

相互接続されたデータベースを構築し、同じデータをテーブル、カンバンボード、カレンダー、タイムラインとして表示

テキスト、データベース、埋め込みを組み合わせて、あらゆるユースケースに対応するカスタムシステムを構築

wiki、ドキュメント、社内システム用のテンプレートで素早く開始

Notionの長所と短所

長所：

プロジェクトトラッカーからCRM、ナレッジベースまで、あらゆるシステムを構築可能

情報が自然にリンクされている相互接続されたナレッジベースの構築に優れている

デメリット：

複雑なセットアップには急な学習曲線があり、新規ユーザーを圧倒する可能性があります

非常に大規模なデータベースではパフォーマンスが低下する可能性があります

ネイティブのプロジェクト管理機能は、専用PMツールほど強力ではありません

Notionの価格

Free

プラス ：12ドル/ユーザー/月

ビジネス : 24ドル/ユーザー/月

企業: カスタム価格

Notionの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (9,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価しているのか？

Capterraの混合レビューではこう言われています：

私がNotionで最もお気に入りの点は、初心者でも簡単に使えること…しかしAI機能には大きな不満が残ります。NotionのAIはChatGPTに比べて機能が大幅に劣り、説得力に欠けます。動作が遅く、大量のデータを含むページで使用すると深刻な遅延が発生し、数分間フリーズすることも頻繁にあります。

答えと行動の接続を確立する最適なツールを見つけよう

「最高の」Unframe /AI代替ツールは一つだけではありません。そして正直なところ、それが肝心なのです。

ミーティングの分析力を高めたいチームもあれば、プライバシー保護やカスタムAIエージェント、知識の整理整頓を重視するチームもいます。適切なツールは、製品のデモ映像ではなく、チームの実際の働き方に依存します。

しかし、いくつかの事柄は常に真実です。

検索だけでは不十分です。 情報を見つけることは、それが意思決定、フォローアップ、または進捗につながる場合にのみ意味を持ちます

ツールが増えることが必ずしも生産性向上につながるわけではありません。 検索レイヤーを追加すると、コンテキストスイッチングが減るどころか増える可能性があります

最強のソリューションは洞察と実行を接続します。 答えがタスク・ドキュメント・ワークフローに直接リンクされているツールは、摩擦を減らしチームのスピードを加速させます

検索、ドキュメント、タスク、自動化が一体となった環境では、答えを行動に移すことがデフォルトの習慣となります。コンテキストスプロールを削減し、仕事・知識・AIを一元管理する目標をお持ちなら、ClickUpを無料で試してその違いを実感してください ✨

よくある質問（FAQ）

Unframe AIはAI搭載の企業検索・ナレッジ管理ツールです。企業のナレッジベースから回答を抽出することで、接続されたアプリやデータソース全体から情報を検索するチームを支援します。

AI生産性ツールはインテリジェント検索、コンテンツ生成、自動インサイトに焦点を当てています。従来のプロジェクト管理ソフトウェアはタスク追跡、タイムライン、ワークフロー管理を重視しますが、ClickUpのような統合プラットフォームは両方の機能を兼ね備えています。

はい、ほとんどの代替ツールはSlack、Google Workspace、Microsoft 365などの一般的な職場ツールとの連携を提供しています。ただし、連携の深さは基本接続から、深層的な双方向同期や接続済み全アプリを横断する統一検索まで様々です。