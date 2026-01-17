マーケティングマネージャーがClickUp SyncUpを活用してキャンペーン進捗を追跡する方法

マーケティングリーダーの3人に1人が、コンバージョン率を最優先で追跡すべき主要業績評価指標（KPI）と回答しています。しかし、どのマーケティングチームにとっても、コンバージョンは単なる結果に過ぎません。

真に重要なのは、ファネルの各フェーズで努力がどれだけ効果的に同期されているかです。

マーケティングマネージャーにとって真の課題は、プロジェクトの更新状況がリアルタイムで可視化され、実行可能かつ測定可能なクロスファンクショナルなプロジェクト管理を維持することです。

キャンペーンの成果が振るわない場合、チームは迅速に原因を特定し解決する必要があります。一方で成果が上がっている場合は、リソースを集中投入すべき明確なシグナルを得るべきです。

そこで役立つのがClickUp SyncUpです。マーケティングチーム向けClickUpエコシステムの一環として、チームリーダーがマーケティングチームの進捗共有を体系化し、タスク管理を自動化し、複数チャネルにわたるパフォーマンスを追跡するスマートなプロジェクト管理ツールです。

本記事では、マーケティングマネージャーがキャンペーン進捗追跡にClickUp SyncUpを活用する方法を探ります。

⭐️ 機能テンプレート 無料テンプレートを入手 マーケティングキャンペーン管理テンプレートでフェーズベースのSyncUpを実行し、リアルタイムかつ所有者が明確な追跡を実現 マーケティングキャンペーン管理テンプレートはSyncUpと完璧に連携し、すべてのローンチを単一の追跡可能なプランにまとめます。ステータス、カスタムフィールド、事前構築ビューを活用して所有者、タイムライン、予算を一元管理し、迅速なSyncUpを実行して更新内容をリンクされたタスクと目標進捗に変換しましょう。

キャンペーン進捗追跡がマーケティングチームにとって不可欠な理由

ジョンは同時に3つのローンチを管理している。毎週キャンペーン追跡ミーティングを開催し、連携されていないダッシュボードをざっと確認し、電子メールスレッドでプロジェクト更新を追いかける。その結果、先週実際に動いた主要業績評価指標（KPI）が誰にもわからない。期日の遅れはターゲット未達へとつながる。

ジョンはシンプルなリズムに切り替えました：毎日のシグナルチェック（リード量、CACトレンド、品質）、共有KPIシート、そして所有者とプロジェクトタイムラインのための単一のプロジェクト管理プラットフォームビューです。

これがモニタリングの力です。進捗追跡が重要な主な理由をご紹介します

1. 可視性が活動を成果に変える

チームが重要なメトリクス（コンバージョン、見込み顧客パイプライン、コスト、品質）を測定することで、拡大すべき点と停止すべき点が明らかになります。Googleのメディアチームは、厳密な測定こそがマーケターが最適化を図り、ROIを証明し、ブランド影響力を理解する手段であると強調しています。

2. 連携強化による遅延と手戻りの削減

所有者、ステータス、次ステップを共有する信頼できる情報源は、マーケティング業務におけるスケジュール遅延や重複仕事の主な原因である意思疎通の齟齬を軽減します。

3. 迅速なフィードバックループがチームパフォーマンスを向上させる

アジャイルマーケティングの実証データによれば、 サイクルの短縮と作業中の作業の可視化が、スループットと対応力の向上につながります。サイクルタイム、スループット、実験の影響を追跡することで、チームは迅速に適応できます。

4. 予算管理とROI規律

測定なしに支出を正当化することはできません。標準的なKPIフレームワークは、チャネル活動と収益貢献度、帰属可能なROI（見せかけのメトリクスではなく）を接続します。

5. 学習の相乗効果

一貫した追跡は比較可能な基準値を生成します。これにより、あらゆるテストがクリエイティブ、オファー、オーディエンスを洗練させます。GoogleのMMMガイダンスは、測定のギャップを埋めて意思決定をより実践的にすることを強調しています。

本題に入る前に：キャンペーン同期にClickUpを選ぶ理由

業務の分散がキャンペーン進捗を遅らせる。企画書は文書に、更新情報はチャットに、タスクは他ツールに分散し、最新の数値は一部の人しかアクセスできないスプレッドシートに散在する。意思決定と実行の連携が断絶し、小さな問題が目標未達へとつながる。

ClickUpは情報を一箇所に集約し、同期作業を落ち着いて集中できる状態に保ち、具体的なアクションに結びつけます。すべての情報が単一のワークスペースに集約されることで、作業内容と密接に関連した会話が可能になります。更新情報はサイドチャネルを経由することなく、責任者が明確な次のステップへと自然に移行します。

プランを管理する同じページで最新の数値も確認できるため、判断は記憶ではなく変化に基づいて行われます。進捗報告はチームが作業する場所に直接届くため、フォローアップミーティングが減り、方向修正が迅速化されます。短い同期、明確な責任分担、可視化された結果が持続的なリズムを生み出します。

ClickUpがキャンペーン同期を支援する方法：

所有者、ステータス、次のステップを一元管理する信頼できる情報源

更新情報は明確な日付付きタスクに変換され、関係者が同席している状態で処理されます

ダッシュボードはディスカッションと連動しているため、意思決定にはリアルタイムの数値が活用されます

仕事の進捗状況は仕事現場に直接反映されるため、不要なミーティングが減ります

始め方：

ClickUp SyncUpとは？

ClickUp SyncUpで画面上でクリエイティブを確認し、アセットを一括承認

想像してみてください：マーケティングチームと他部門のステークホルダーとのキャンペーン進捗確認会議の真っ最中です。チャットアプリ、ビデオ通話、タスクリスト、ドキュメントを次々と切り替える中、会話の断片が各プラットフォームに散らばり、「次のステップ」がどのスレッドにあるのか誰も把握できていない状況です。

ClickUp SyncUpでは、ワークスペース内でライブ音声またはビデオセッションを開始し、関連タスクを即座にリンク、議論を録音し、後で自動要約を共有できます。

💯 つまり：コンテキストを損なうことなく、開始、議論、割り当て、フォローアップを一元管理できる場所です。

ClickUp Chatでチームとコミュニケーションを取り、チャットウィンドウ内でタスクを作成しましょう

実際のユーザーからのフィードバックをご紹介します：

社内チャットを完全にClickUpに移行しました（以前はGoogle Meetを使用）。動作は良好で、全てのタスクとドキュメントを一元管理できる点が便利です。

– Redditユーザー

まだ導入初期段階ですが、日々進化を続けています。ClickUp全体との連携こそが、私にとっての決定的な機能です

– Redditユーザー

これらのコメントは、マーケティングマネージャーに関連する2つの点を捉えています。第一に、タスク、ドキュメント、チャット、ミーティングを一元化されたワークスペースに集約することで、真の価値が生まれるということです。

第二に、機能は進化中であるにもかかわらず、ユーザーはタスクリストやプロジェクトの仕事との強力な連携を高く評価しています。

マーケティングチームのリーダーやキャンペーン所有者にとって、ClickUp SyncUpは以下のような長年の課題を解決します：断片化したミーティングメモ、同期後の不明確な次のステップ、ツールをまたいで添付ファイルやステータスコメントを探す時間の浪費。

📌 例： ClickUp SyncUpでは、ワークスペースと本質的に連携したミーティングスペースが提供されます。つまり「金曜日までにランディングページを最適化する」という発言が、ステータス・期日・担当者を備えたリンクされたタスクとして同一アプリ内に自動生成されるのです。

マーケティングマネージャーがClickUp SyncUpを活用してキャンペーン進捗を追跡する方法

仕事を同期させているマーケティングチームは、成長が速く無駄が少ない傾向にあります。

マッキンゼーのレポートによれば、創造性と分析力、目的意識を組み合わせた企業は競合他社と比べて約2倍の成長を遂げており、これは共有された目標、共有されたデータ、共有された習慣が重要であることを別の形で示している。

これはキャンペーン業務においてもシンプルな教訓です。マーケティングマネージャーは、全員を集め、いくつかの明確な主要業績評価指標（KPI）に合意することで、進捗をリアルタイムで追跡できます。

それでは、マーケティングマネージャーがClickUp SyncUpを活用し、異なるレベルでキャンペーン進捗を追跡する方法を見ていきましょう。

事前ミーティングセットアップ

チームに落ち着いたスタート地点を提供しましょう。各キャンペーンのチャットチャンネルごとにSyncUpを作成します。これは、関連するキャンペーンタスクが存在するリストに既にリンクされています。

タスクリストからSyncUpを開始する

ClickUp Docsにアジェンダを追加し、成果・リスク・次工程の短いセクションを設けます。適切なチームメンバーを招待し、確認する主要業績評価指標（KPI）を含めます。各議題の横に所有者を明記し、会議前にプロジェクト更新を行うようリマインダーを追加しましょう。

プロジェクトのタイムラインと期日を表示するビューを開き、全員が同じ認識を持つようにします。この簡単な準備で、ストレスなく進捗を追跡できます。

ミーティング中の効率性

ClickUp SyncUp上で関係者を招待し、範囲・リスク・次ステップを確認する

複数のアプリを行き来する必要がなく、すべてを一つのプラットフォームで管理できます。

ワークスペースから会議を開始し、発言中にClickUpタスクやClickUpドキュメントで素早くメモを採取。更新情報が共有されたら、該当タスクを開き、担当者を割り当て、明確な期日を設定しましょう。

新しい仕事が発生したら、MacではOption + T、PCではAlt + Tを押すだけでタスク作成メニューが即座に開きます！その後、ClickUp AIで簡単な要約をキャプチャすれば、チームは集中力を維持できます。

✍🏻 会話を穏やかかつ明確に保つ：何が進んだ？何がブロックされている？小さな修正が必要な点は？

この手順により潜在的なボトルネックを簡単に可視化し、パフォーマンスをリアルタイムで追跡できます。

ミーティング後のアクション追跡

要約をフォローアップの指針に。AIノートからアクションアイテムと次のステップを追跡しましょう。各決定事項に所有者・期日付きのタスクが割り当てられていることを確認し、後で簡単に参照できる情報があればタスクコメント欄に簡潔なメモを追加してください。

ClickUpの組み込みAIノート機能からメモを取得する

こうした小さな習慣が積み重なることで、選択と結果の有益な記録が形成されます。重要な指標を測定し、優先度を可視化し、着実かつ人間味のある方法でプロジェクトを前進させましょう。

キャンペーン追跡にClickUp SyncUpを活用するメリット

チームで進捗を共有すると、作業負担が軽減され成果が明確になります。ClickUp SyncUpはワークスペース内に統合されるため、次のアクションがすべて一箇所に集約されます。

以下に、マーケティングマネージャーが全員の認識を統一するのに役立つ、いくつかの簡単な方法をご紹介します。

ミーティング疲れの軽減

ミーティング前に更新情報が届き、終了後には整理された要約が得られるため、長時間のミーティングに費やす時間を削減できます。

ClickUp SyncUpを使えば、ワークスペース内で直接通話を開始し、録音し、対応するタスクにリンクされているアクション項目を含む即時要約を共有できます。これにより、話し合いを短くまとめ、作業をスムーズに進められます。

Microsoftの2024年ワークトレンドインデックスによると、リーダー層は業務負荷の軽減と円滑なコラボレーションのためにAIを活用する傾向にあり、これはClickUp SyncUpが自動的にメモと次工程を整理する仕組みと符合します。

キャンペーンの健全性を明確に可視化

創造的なアイデアと分析が一体となることで、チームはより速く成長します。

マッキンゼーの報告によると、創造性、分析、目的意識を組み合わせた企業は、同業他社と比べて約2倍の成長を遂げている。意思決定、KPI、タスク所有者を一元管理することは、この精神に沿った取り組みである。

SyncUpに参加し、タスクやダッシュボードを通じて主要な数値を確認し、先週からの変更点を正確に把握できます。

責任の明確化と意思決定の迅速化

予算は限られているため、透明性が重要です。ガートナーの調査によると、平均的なマーケティング予算は企業収益の約7.7%に留まっています。

この状況下では、迅速な意思決定と明確な所有権が大きな差を生みます。

SyncUp開催中に、議論中のタスクを開き、全員の立会いのもとで次のステップを割り当て、期日を設定できます。自動リマインダー機能により、各担当者は自身の責任範囲を再確認できます。

ClickUp Brainでタスクやワークスペース全体の要約をAIが瞬時に生成

マーケティング、デザイン、アナリティクス部門間の連携強化

同じ目標を持ち、共有データに基づいてミーティングを行う人々には、良いことが起こります。

最近の例として、ブランド戦略とパフォーマンス施策を統合し、共有プランに基づいて活動した結果、著しい成長を報告したイントレピッド・トラベルがあります。

SyncUpでは、こうした連携も簡単です。デザイナーは画面を共有し、アナリストはメトリクスを指し示し、マーケターはその場でその瞬間をタスクに変換できます。

実際のワークフローをご覧ください：

👀 豆知識： ウェブ初のディスプレイ広告は、かつては注目を集めるのが容易だったことをリマインダーのように思い出させます。今ではよりスマートな調整が必要です。Wired誌が報じたHotWiredの1994年バナー広告ローンチは、初期の広告が今日の基準と比べて並外れたインタラクションを集めたことを示しています。現代のチームは、同様の注目を集めるために、よりクリーンなワークフローとスマートな同期が必要です。

マーケティングチーム向け活用事例の例

以下は、ClickUpを活用している実際のチームからの3つの事例です。

これらの事例は、整理された作業が時間通りに仕事を進める助けとなることを示しています。各事例の後に、ClickUp SyncUpが同じセットアップをさらに使いやすくする方法を簡潔に記したメモを掲載しています。

Shiptでは、あらゆる依頼に対応する統一受信トレイを提供

Shiptのデータプラットフォームチームは、非常に忙しい組織の中心に位置しています。あらゆる方向からリクエストが殺到し、重要な詳細が埋もれがちでした。そこで彼らは、リクエスト受付をClickUp Formsに移行し、タグとClickUp Automationsで仕事を振り分け、ClickUpダッシュボードでリーダーにリアルタイムの可視化を提供しました。

チームは、すべてが一箇所に集約されることで時間の節約と誤解の削減について語っています。ケリー・スマンクはそれを簡潔に表現しました。

ClickUp導入前は、プロジェクトの追跡が複数のプラットフォームに分散していました。ClickUpはプロセスを一元化し、貴重な時間を節約するとともに、コミュニケーションの齟齬を大幅に削減しました。

リクエストとステータス更新を一元管理するプラットフォームにより、チームはタスクを公平に優先順位付けし、最新のデータに基づいた意思決定が可能になります。

ClickUpのAIアサイン、AI優先順位付け、AIカードを活用してタスク管理を自動化し、リアルタイムの洞察を即座に可視化しましょう

ClickUp SyncUpがもたらす改善点

マーケティングとデータ部門は頻繁に連携し、アトリビューションとKPIをレビューします。週次プラン前の短いSyncUpを実施することで、全員が同じ数値と共通認識を持ってミーティングに臨むことが可能になります。

チームはリクエストリストのチャットチャンネル内で会議に参加し、共同でダッシュボードを開き、あらゆる問題を所有者や期日付きのタスクに変換できます。要約はワークスペースに保存されるため、プロジェクトの更新情報を後から簡単に確認できます。

カートゥーン ネットワークの投稿スピード向上を支えるシンプルなセットアップ

カートゥーンネットワークのように制作時間を半減させるには、ソーシャルカレンダーをClickUpで一元管理しましょう

カートゥーン ネットワークのソーシャルチームは、正確性を損なうことなく迅速に動けるよう、単一の信頼できる情報源を必要としていました。

ClickUpを活用することで、作成・公開までの時間を約50%短縮し、同じチームで管理するソーシャルチャネル数を倍増させ、より短時間で2,000点以上のアセットを制作しました。

カスタムステータスにより、投稿の進捗状況を全員が正確に把握できました。ビュー機能でブランド横断的なプラン立案が容易になりました。

ClickUpダッシュボードは、リーダーが1分で把握できる形で成果を表示しました。サラ・リブリーが共有したように：

必要な詳細情報がすべて集約された唯一の信頼できる情報源があるため、私たちは非常に迅速に行動できます。

ClickUp SyncUpがもたらす改善点

プランが明確であれば朝のソーシャルStandUpは短時間で済みます。SyncUpを素早く行うことで、プロデューサー、コピーライター、デザイナーは当日の投稿内容を確認し、前日の結果を把握し、直前の変更点をキャッチできます。

何かを移動する必要がある場合、全員が参加している状態でタスクを開き、新しい所有者を割り当て、新しい期日を設定できます。

マイアミ大学でプランを立て、記憶する一元管理場所

マイアミ大学のキャリアセンターは年間200以上のイベントを開催し、19,000人以上の学生にリーチしています。

彼らはClickUp Docsでシンプルなナレッジベースを構築し、テンプレートでステップを統一し、ビューを整理して全員が作業負荷とステータスを一目で把握できるようにしました。これにより引継ぎやトレーニングが円滑になり、リーダーも落ち着いて進捗を監視できるようになりました。

その結果は学生の成果にも表れ、卒業から 6 か月以内の成功率は 98% に達しました。マイケル・ターナー氏がこの変化について説明しています。

ClickUpは、イベントに関連するすべてのステップが確実に実行されるための手段です。

ClickUp SyncUpがもたらす改善点

イベントの仕事は多くのパートナーと連携します。週半ばの10分間のSyncUpで、ツールを切り替えずに会場・登壇者・プロモーションの確認が可能です。

画面を共有してタイムラインを確認し、未処理事項をタスク化し、明確な所有者を割り当てましょう。この振り返りはチームの貴重な記憶となり、新メンバーのプロセス習得や優先度の維持に貢献します。

SyncUpがClickUpのマーケティングワークフローエコシステムにどのように組み込まれるか

ClickUp SyncUpがプロセスをいかに簡素化するかを理解したところで、ClickUpの各機能が連携して業務効率を向上させる仕組みを探ってみましょう。

SyncUp + ClickUpタスクでキャンペーンの完全な可視性を実現

ClickUpタスクとClickUp SyncUpsを活用し、メモから優先順位付きタスクを作成して、今日から所有権と責任の所在を明確にし、進捗管理を徹底しましょう

キャンペーンのストレスの大半は、小さなすき間から生まれます。デザインチームに伝達されなかった簡単なステータス報告。タスク化されなかった新たなアイデア。

会議中は、その週に関連する少数のタスクを開きます。全員が同席している間に、所有者、次のステップ、期日を確認します。新たな仕事が発生した場合は、その場でClickUpタスクでタスクを作成し、後で文脈を追跡する必要がないよう一行の説明を追加します。

ミーティング後すぐに整理できるよう、チャネル・対象者・ファネルフェーズ用のカスタムフィールドを活用。細かい確認事項はコメントで追加し、確認が必要なチームメンバーをタグ付けしましょう。

このシンプルなリズムが、信頼できる実際のプロジェクトタイムラインを提供します。

ClickUpダッシュボードとClickUpドキュメントを唯一の信頼できる情報源として活用

ClickUpダッシュボードのAI要約で、より迅速にインサイトを獲得しましょう

数値、プラン、言葉が一箇所にまとまれば、キャンペーンはより軽やかに感じられます。

チームの実績とキャンペーンの健全性を一目で把握できるClickUpダッシュボードを構築しましょう。アセットのステータスを示す円グラフ、週間サインアップ数を示すシンプルな折れ線グラフ、チームリーダーがバランスを確認できる作業量カードを追加します。

ClickUpダッシュボードを数分でゼロから構築する方法を知りたい方は、こちらのYouTubeビデオをご覧ください：

そのダッシュボードを、企画書・声の調子メモ・簡易承認チェックリストをまとめたClickUpドキュメントに埋め込むことが可能です。

タスクが完了するにつれ、目標やマーケティング指標が手動作業なしで達成されます。これにより、主要業績評価指標（KPI）に対する進捗を明確に測定し、キャンペーン追跡ミーティングでの意思決定を説明できる手段が提供されます。

ClickUp Brainで話し合いを整理されたアクションに変換

ClickUp Brainを使用して、ミーティングの自動文字起こしをタイムスタンプ付きで生成

シンプルで人間味のあるアプローチを心がけましょう。煩雑な仕事はツールに任せ、人と選択に集中できる環境を。これらの機能を活用するチームは、週に約1日の時間を節約し、日常の仕事を大幅に効率化しています。具体的には手書きメモの削減、重複ステップの減少、思考時間の増加といった形で効果が現れます。

ClickUp SyncUp開催中

例：「Instagram用3種類のカルーセルバリエーションのタスクを作成し、Mayaに割り当て、金曜までに完了」と発言するだけで、ClickUp Brainが所有者や期日を設定したタスクを生成します。

「今日のキャンペーン追跡ミーティングを3行で要約し、アクションアイテムをリストアップして」と指示するだけで、ClickUp Brainが簡潔な要約を作成し、各タスクをリンクしているため、何も見逃すことはありません。

通話後

ClickUp Brainを開き、フレンドリーなプロンプトを試してみましょう。「今週中に期限が迫っている『Spring Promo』タグ付きタスクで、まだレビュー中のものを表示して」するとリストが表示され、簡単なメモと共にClickUp Chatに貼り付けられます。

明日の同期会議の準備が必要ですか？「電子メールテストレビューの5分間アジェンダを作成し、議論すべきKPI1点とリスク1点を明記してください。」

今週の期限タスクを確認し、明日のClickUp Brain同期に備えましょう

ミーティングをOKRとマーケティング目標に紐付けるSyncUp

ClickUp Docsでドキュメント内にキャンペーン目標を設定し、タスクを追加

ミーティングが成果につながる時、進捗は実感できるものになります。ClickUpドキュメントでOKRを反映したキャンペーン目標を作成しましょう。次に、クリエイティブ納品、実験回数、週次フォーム入力数などの小規模メトリクスを含む、目標に集約されるタスクをリンクします。SyncUp開始時にドキュメントを開いて目標を確認し、全員が同じスコアを共有できるようにします。

目標の達成が遅れている場合、ClickUpタスクで即座にタスクを割り当て、キャンペーンに合わせた期日を設定し、進捗追跡戦略を確認できます。チームが仕事を完了させれば、追加の努力をかけずに目標が着実に前進します。

これにより、複数のプラットフォームで着実な進捗を構築し、優先度を一箇所で可視化できます。

ClickUpのスーパーエージェントがミーティングの合間にもキャンペーンを前進させる

ClickUpのSuper Agentsでワークフローを高速化

スーパーエージェントは、ミーティングの合間も仕事を継続させることで、SyncUpで起こることを拡張します。

ClickUp Brainがメモの記録、タスク作成、議論の要約といった即時的な支援を提供する一方で、Super Agentsはワークスペース全体で継続的に稼働します。バックグラウンドでタスク、ドキュメント、カスタムフィールド、目標を監視し、停滞した作業、期限切れ、早期のリスク兆候を検知。キャンペーンの遅延が発生する前に問題を可視化します。

SyncUp終了後、スーパーエージェントが仕事を引き継ぎます。

新規タスクの期限遵守状況を追跡し、タスクの集計を通じて目標進捗を監視。追加努力なしでダッシュボードの正確性を維持します。勢いが鈍ったり引き継ぎが滞ったりすると、結果が悪化する前に早期にシグナルが表示されます。

これにより、プランが常に有効で進捗が可視化され、ミーティングが管理センターではなく進捗確認の場となるシステムが構築されます。

例：ClickUpでのキャンペーンSyncUpの実践

次のキャンペーン進捗ミーティングで活用できる簡易ガイドをご紹介します。プロジェクト更新を明確に保ち、進捗管理を支援し、全チームメンバーが落ち着いて行動できる道筋を提供します。

ステップ1: ClickUp Docsで基盤を設定する

ClickUp Docsで目標、主要業績評価指標（KPI）、未解決リスク、主要な3つの議論事項を含む簡潔なアジェンダを作成します。関連するタスクをリンクし、各アイテムについて誰が発言する必要があるかをメモします。

ステップ2: 仕事からSyncUpを開始する

キャンペーンリストのチャットチャンネルを開き、SyncUpアイコンをクリックして通話を開始します。追加のチームメンバーを招待し、アジェンダドキュメントをチャットにピン留めして全員が簡単にアクセスできるようにします。

ステップ3: ClickUpダッシュボードを開く

キャンペーン用のClickUpダッシュボードを共有します。主要なKPIを確認し、チームの進捗を把握し、潜在的なボトルネックを指摘します。この説明は2分以内に収め、グループの集中力を維持しましょう。

ステップ4：仕事の優先順位付けとタスクの割り当て

意思決定が必要なタスクを特定して開く。タスクを所有者に割り当て、明確な期日を設定し、優先度を簡潔に定める。後で探す手間を省くため、1行の説明を追加する。

ステップ5：決定事項とメモを記録する

タスクコメント欄やClickUpチャットに簡単なメモを入力。次のステップをタスク化し、適切な担当者にタグ付け。更新情報を希望する関係者にはフォロワーを追加できます。

ステップ6：フィードバックループを閉じて進捗を追跡する

次回の進捗確認前に達成すべき成功像を一文でまとめます。SyncUpの進捗報告は仕事内容と連動し、目標はタスクの進捗に応じて更新され、ダッシュボードはチームリーダーやプロジェクトマネージャー向けに進捗状況を可視化します。

ClickUp SyncUpで追跡すべきメトリクス

アトラシアンはステータスミーティングの一部を非同期ビデオに置き換える社内実験を実施し、5,000時間のミーティング時間を削減しました。得られる教訓は単純明快です：適切な指標を測定すれば、時間を守り、仕事を迅速に進められるのです。

キャンペーン同期を実用的かつ現実的なものに保つために、毎週追跡すべき主要メトリクスは以下の通りです：

ClickUpダッシュボード上のキャンペーン進捗率（%） 完了タスク数を総タスク数で割って算出。前回のプロジェクト更新以降の単純な推移を表示し、プロジェクトタイムラインに対する進捗を追跡可能

ClickUp SyncUp によるブロッカー解決率 ：特定のタスクで発生したブロッカーに対し、解決済みブロッカーの割合として計測。未解決項目には ClickUp Docs への簡易メモと期日を設定

非同期更新によるミーティング時間の削減効果 （月次平均SyncUp所要時間とClickUp Chatで処理された更新件数で測定）

参加率とフォローアップ率 （少なくとも1回の更新を共有した参加者数と期日内に完了したアクションアイテム数で計測）を、チームメンバー別にフィルタリングし、公平なチームパフォーマンス評価を実現

タスクコメントでの 「問題提起」から「決定記録」までの意思決定リードタイム を時間または日数で表示。プロジェクトマネージャーが潜在的なボトルネックを早期に発見し、タスクを前倒しで割り当てられるようにします。

品質スコアの更新：各SyncUp後に1～3段階の評価と説明文を追加。チームリーダーがフォーマットを調整し、全員の認識を統一できるようにします。

ClickUpで同期を強化

短時間で集中したマーケティングチームの進捗共有、明確な所有者、正直なプロジェクト更新を望むなら、SyncUpが必要です！

ClickUpなら、すべてが一箇所に集約されます。SyncUpはタスク、ClickUpドキュメント、目標と並列に存在するため、複数のプラットフォームを行き来することなく、タスクの割り当て、プロジェクトタイムラインの更新、パフォーマンスの追跡が可能です。

SyncUpを活用すれば、タスク作成と目標設定をすべてのアジェンダに組み込めます。これにより各所有者は、明確な目標、現実的な期限、そしてそれらを達成するためのリソースを手に会議を終えることができます。

こうしたシンプルなタスクベースの習慣とClickUpの高度な機能を組み合わせることで、顧客維持率を高め結果を上げるキャンペーン開発に、さらに多くの時間を割けるようになります。

そんな一週間を過ごしたいなら、ClickUpに登録してチームでSyncUpを試してみましょう。

よくある質問（FAQ）

ClickUp SyncUpはワークスペース内に存在し、タスク、ClickUp Docs、プロジェクト更新のすぐ隣にあります。通話中にタスクを開き、割り当て、期日を設定し、ツールを切り替えることなくプロジェクトのタイムラインを前進させ続けられます。単なるビデオ通話ではなく、マーケティングチームの同期やキャンペーン追跡ミーティングのために設計されています。

はい。キャンペーンスペースから通話を開始し、ClickUpダッシュボードを共有して進捗状況、主要業績評価指標（KPI）、チームのパフォーマンスをリアルタイムで追跡しましょう。カードやステータスをその場で更新すれば、全員が単一プラットフォーム上で変更を確認できます。

議論を整理されたアクションに変換します。決定事項を記録し、要約からタスクを作成し、ClickUpチャットに迅速な要約を反映させれば、チームメンバーは次の行動を即座に把握できます。これによりプロジェクトマネージャーは変更点を測定し、プロセスをシンプルに保つことが可能になります。

はい。SyncUpsで短い更新内容を記録すると、ClickUp Clipsに表示されます。リンクをコピーしてチャンネルに投稿し、タスクやドキュメントにコンテキストを記載しましょう。メンバーはClickUpチャットで返信し、タスクをマークして仕事を進められます。ストレスや追加ミーティングなしで仕事を前進させられます。

まず2分間のClickUpダッシュボード確認から始め、目標達成に影響する上位5つのタスクを順に処理します。各アイテムについて所有者、次のステップ、期日を確認し、フォローアップ用の質問はClickUp Docsに記録します。最後にリスク要因、時間追跡の必要性、そして明確な成功事例を1つ記録し、チームの集中力を維持し効果的なパフォーマンス追跡を可能にします。