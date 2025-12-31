10大ビジネス継続管理ツール

Aonの2025年グローバルリスク管理アンケートによると、事業中断は2025年に組織が直面する世界第2位のリスクと位置付けられています。それでもなお、多くのチームは継続性計画を単なるコンプライアンスのチェックボックスとして扱っています。年に一度更新するだけで、その後は放置しているのです。
事業継続管理ツールが役立ちます。プランを放置して埃をかぶらせる代わりに、リスク評価を自動化し、リアルタイムで更新し続けるのです。
本ガイドでは、障害への備え・対応・復旧を支援する10の事業継続管理ツールを紹介しています。専用のBCMプラットフォームが必要な場合も、日常業務に継続計画を組み込む柔軟なワークスペースが必要な場合も、最適な選択肢が見つかります。
事業継続管理ソフトウェアとは？
事業継続管理（BCM）ソフトウェアは、自然災害、サイバー攻撃、サプライチェーンの障害など、あらゆる混乱に対して組織がプランを立て、対応し、復旧することを支援します。
これらのツールは、以下の方法で危機対応プランを一元化します：
- コミュニケーションの自動化
- 復旧タスクの追跡、および
- 組織のレジリエンスのリアルタイムビュー
事業継続管理ソフトウェアの種類
現代のBCMソリューションは主に2種類に分類されます。ISO 22301などのリスク評価フレームワークを組み込んだ専門的な企業プラットフォームも存在します。
しかし多くのチーム（特にプロダクト、エンジニアリング、オペレーション部門）は、柔軟な業務管理ツールからより大きな価値を得ています。継続性計画を日常ワークフローに直接統合することで、これらのチームは追加の努力をかけずに準備を整え続けられます。
本記事では両タイプのツールについて解説します。
👀 ご存知でしたか？ 2025年、サイバー攻撃を上回り、異常気象がビジネス中断の最大の原因となりました。
事業継続管理ソフトウェアツールの概要
詳細な解説に入る前に、主要なレジリエンス管理ツールを簡単に比較してみましょう：
|ツール
|最適：
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|カスタマイズ可能なBCMワークフローによる統合的な業務管理を求めるチーム
|プラン文書化にはClickUp Docs、インシデントトリガーにはClickUp Automations、リアルタイムステータス追跡にはClickUp Dashboards、AIによる要約にはClickUp Brainを活用できます。
|Free Forever；企業向けカスタマイズ対応
|フュージョン・リスク・マネジメント
|リスクインテリジェンスを備えた専用のBCMを必要とする企業組織
|統合リスク管理、ビジネス影響度分析、危機管理、第三者リスク監視
|カスタム価格設定
|LogicManager
|リスクベースのBCMアプローチを求める中堅企業
|企業リスクマネジメント基盤、BIAワークフロー、復旧プレイブック、演習管理
|カスタム価格設定
|Everbridge
|大規模通知と危機コミュニケーションを優先する組織
|重大イベント管理、一斉通知、ITアラート、ビジュアル指令センター
|カスタム価格設定
|アーチャー
|GRC統合型事業継続管理を必要とする企業
|統合リスク管理、ポリシー管理、規制コンプライアンス、ビジネスレジリエンス
|カスタム価格設定
|Riskonnect
|ソフトウェアを活用した管理型BCMサービスを望む組織
|クラウド型BCプラットフォーム、マネージドサービス、プラン策定、演習ファシリテーション
|カスタム価格設定
|ServiceNow
|既存のServiceNowエコシステムを有するIT中心の組織
|ITSM統合、自動化された事業影響度分析（BIA）、復旧計画策定、監査管理
|カスタム価格設定
|Quantivate
|金融機関および規制対象業界
|コンプライアンス重視のBCM、ベンダー管理、監査証跡、規制レポート作成
|カスタム価格設定
|ParaSolution
|カナダの組織およびバイリンガルサポートを必要とする組織
|バイリンガルインターフェース、プラン管理、演習スケジュール設定、文書管理
|カスタム価格設定
|SAI360
|統合されたEHS（環境・健康・安全）およびリスク管理を必要とするグローバル企業
|統合されたEHS（環境・健康・安全）とリスク管理プラットフォーム、学習管理、規制関連コンテンツ、グローバルコンプライアンス
|カスタム価格設定
事業継続管理ツールで重視すべきポイント
新しいツールを導入したのに、かえって摩擦が増えた経験はありませんか？多くのBCMツールはまさにその通りです。プランは一つのアプリに、更新は別のアプリに、復旧タスクはまた別の場所に分散してしまいます。
従業員の73%が、アプリ間の切り替えが生産性を損なうと回答しています。このようなワークスプロール（業務の拡散）は、最も重要な局面での対応を遅らせます。
優れた事業継続ツールはこうしたサイロ化を解消し、プラン・タスク・コミュニケーションの単一の情報源をチームに提供します。
適切なツールの選び方は以下の通りです：
- プラン文書とバージョン管理： 継続性プランの作成、保存、更新を一元的に行える必要があります。プランの責任者を全員が把握し、常に最新バージョンに基づいて仕事をすることが求められます。
- ビジネス影響度分析機能： ツールはビジネス影響度分析の実施を支援し、最も重要なプロセスを特定し、それらの依存関係を把握し、優先的に復旧すべき対象を決定できるようにします
- 自動通知とエスカレーション:自動通知とアラート機能を備えたツールを探しましょう。インシデント発生を宣言するとすぐにタスクを自動割り当てし、適切な担当者が迅速に対応できるようにします。
- リアルタイムダッシュボードとレポート作成機能：リアルタイムダッシュボードにより、経営陣は手動での進捗確認を必要とせず、復旧ステータス、タスク完了率、リソース配分といった全体像を得られます。
- 演習とテストの管理： ツールは、机上演習やシミュレーションのプラン立案、追跡、計画文書作成を支援し、プランが実際に機能することを保証すべきです
- 既存ワークフローとの統合性: BCMツールが、チームが既に使用しているプロジェクト管理、コミュニケーション、ITシステムとどの程度接続するかを確認してください
- 拡張性とアクセス制御： ツールはリモートチームをサポートし、役割ベースのアクセスを提供し、モバイルデバイスで動作するため、ユーザーはいつでもどこでも情報を入手できます
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ビジネス継続性管理ツール トップ10
今年試せる最高のビジネス継続管理ツールを、詳細に解説します。
1. ClickUp（カスタマイズ可能なBCMワークフローと業務管理を一元化したいチームに最適）
多くの組織では、継続性プランは文書として存在し、対応タスクはプロジェクト管理ツールに分散しています。更新はさらに別の手段——通常は電子メールやチャット——で行われます。
世界初の統合型AIワークスペース であるClickUpは、これらすべてを統合します。プラン、タスク、会話、レポート作成が、チームが既に使用している同じワークスペースに存在します。つまり、インシデントが発生しても、対応策を「急いで構築」する必要はありません。全員がどこに行けばよいか、何をすべきかを理解しています。
ClickUpの継続性プランは、チームが共同編集できる動的なClickUpドキュメントです。追跡可能な進捗、専任所有者、設定されたタイムラインを備えたClickUpタスクと直接連携します。
ClickUp自動化により、インシデント発生時にはワークフローが自動起動します。復旧タスクの割り当て、関係者の通知、手動フォローアップ不要な問題のエスカレーションを実行します。
ClickUpのネイティブ機能であるコンテクストAIが応答をさらに高速化。AIアシスタント「ClickUp Brain」がワークスペースから即座に知識を抽出します。チームは「障害対応プランは？」や「ベンダー復旧の責任者は？」といった簡単な質問を投げかけるだけで、承認済みプランやタスクから即時回答を得られます。
ClickUpのAIスーパーエージェントは、リスクやステップの漏れ、停滞した仕事を監視し、小さな問題が深刻化する前に行動を促します。
ClickUpを使えば、ビジネス継続は単なる年に一度更新して「必要ないことを願う」文書ではなく、日々の仕事に不可欠な要素となります。
ClickUpの主な機能
- ClickUpホワイトボードでリスクシナリオ、依存関係、復旧フローを視覚的にマッピングし、迅速な連携を実現
- カスタムフィールドで影響レベル、目標復旧時間（RTO）、システムの重要度を一元的に追跡
- リアルタイムのClickUpダッシュボードで、リーダーシップチームに復旧進捗とボトルネックを即座に可視化させましょう
- リスク対応テンプレートを活用し、チームや地域を横断したインシデント対応プランと継続性ワークフローを標準化します
ClickUpの制限事項
- BCMに特化した事前作成済みのビジネス影響度分析テンプレートは存在しません
- BCM専用のワークフローを設定するには初期設定が必要です
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2ユーザーが 業務継続性においてClickUpを推奨しています ：
多くのクライアントとは時間単位で業務を遂行しているため、常にプロジェクトに投入した時間を追跡する必要があります。そのため、作業時間の記録と進行中・過去のプロジェクトの閲覧が可能であることは、優れた事業継続性を実現します。 ClickUpは、新規メンバーが過去のプロジェクトデータベースを閲覧し、個々のクライアント向けに作成された資料を最も古いものから最新のものまで全てアクセスできるようにするだけで、効率的なトレーニングを可能にします。端的に言えば、私たちがClickUpを選んだ理由は、当社の理念である「トレーニング、拡張性、継続性」を実現してくれるからです！
2. Fusion Risk Management（リスクインテリジェンスを備えた専用のBCMを必要とする企業組織に最適）
Fusion Risk Managementは、企業向けに設計された事業継続管理およびリスク管理プラットフォームです。そのFusion Framework Systemは、事業継続、IT災害復旧、危機管理、サードパーティリスクを接続します。
その最大の特徴は、BCM専門家向けの事前構築済みフレームワークとワークフローにあります。ビジネス影響度分析（BIA）にも優れており、重要なプロセスの特定、依存関係のマッピング、復旧の優先度設定を容易に行えます。
Fusion Risk Managementの主な機能
- 構造化されたBIAワークフローにアクセスし、重要プロセスの特定、依存関係の文書化、復旧時間目標（RTO）の設定をガイドします
- 復旧優先度を明確化し、対応行動をより明確に調整する
- 危機管理モジュールを活用し、インシデント発生時にはタスク割り当て、ステータス追跡、関係者との連携を可能にする指令センタービューを実現します
- ServiceNow、Workday HR、SalesPoint iQなど、既存のビジネス管理プラットフォームと容易に統合可能
Fusion Risk Managementの制限事項
- 企業向け価格設定は小規模組織には高すぎる可能性があります
- 導入には大幅な設定と変更管理が必要です
Fusion Risk Managementの価格設定
- カスタム価格設定
Fusion Risk Managementの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (140件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (50件以上のレビュー)
Fusion Risk Managementについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？
満足したユーザーからの報告：
AI搭載のInfusion Uploaderは手作業を30%削減し、事業継続プランおよび災害復旧プランの作成効率を大幅に向上させます。
3. LogicManager（リスクベースのBCMアプローチを求める中堅企業に最適）
LogicManagerは リスクベースのアプローチによる事業継続管理を提供します。まず組織リスクの特定と評価を支援し、得られた知見を基に事業影響度分析と継続計画策定を導きます。復旧プランを実際のリスクと依存関係に直接リンクすることで、LogicManagerはBCMを単なるコンプライアンス要件の達成ではなく、実際に事業に支障をきたす可能性のある事象に集中させます。
リスクカテゴリと影響度スケールはニーズに応じてカスタム可能です。また、BCMプログラムの全ライフサイクルにわたる監査証跡付きのコンプライアンス対応レポート作成機能も備えています。
LogicManagerの主な機能
- 事業継続を企業リスク管理の原則に基づいて構築し、プランが最も重大な脅威に対処することを保証する
- ビジネス影響度分析（BIA）の実施、重要プロセスの文書化、復旧戦略の策定のためのステップ別ワークフローにアクセスできます
- 計画立案、実行、復旧演習の文書化に組み込みツールを活用。テーブルトップシミュレーションのスケジュール設定や是正措置の追跡も可能です。
LogicManagerの制限事項
- リスク中心のアプローチは、プラン重視のツールに慣れたチームには馴染みにくいと感じられるかもしれません
- 真の価値を得るには、LogicManagerの手法へのコミットが必要です
- UIは混乱を招き、イライラさせることがあります
LogicManagerの価格
- カスタム価格設定
LogicManagerの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (20件以上のレビュー)
LogicManagerについて、実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
LogicManagerが全リスクを一元管理する点は高く評価しています。これにより組織全体のリスク管理が効率化され、中央集約化が実現しました…部門間で最新情報を共有することで促進されるコミュニケーションと協業の容易さは特筆すべき点です。
📚 こちらもご覧ください：企業リスク管理ソフトウェア
4. Everbridge 360（危機コミュニケーションを優先する組織に最適）
Everbridgeは 重大事象管理プラットフォームです。リアルタイムの危機対応コミュニケーションと調整に重点を置いています。多くのBCMツールがプラン策定に注力する中、Everbridgeは積極的なインシデント管理で際立っています。
その一斉通知システムはSMS・音声・電子メールで大規模なグループに迅速に到達し、スピードが最も重要な局面でチームが最新情報を共有し、指示を出し、連携を維持することを支援します。危機発生時、この迅速なコミュニケーションが、組織的な対応と完全な混乱の分かれ目となるのです。
Everbridge 360の主な機能
- 複数のチャネルを通じて複数の人々にリーチし、確認追跡と双方向コミュニケーションを実現
- 危機発生時には、インシデントステータス、対応チームの場所、タスクの進捗状況をリアルタイムで表示するダッシュボードで最新情報を把握できます。
- IT監視ツールと連携し、重要システム障害時にオンコールエンジニアへ自動通知
Everbridge 360の制限事項
- 計画や文書化よりも、対応時のコミュニケーションに重点を置いています
- プレミアム価格設定は企業グレードの機能性を反映しています
Everbridge 360 料金体系
- ユーザー数とモジュールに基づいたカスタム価格設定
Everbridge 360の評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (250件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはEverbridge 360についてどう評価しているのか？
G2のレビュアーがこのツールを称賛しています：
Everbridgeで最も評価している点は、重大イベントへの迅速な対応機能や一斉メッセージに加え、そのセグメンテーションとルーティング機能です。これらは完璧に機能し、イベントを受信した際に必要な担当者のみにメッセージを届けられます。
5. Archer（GRC統合型ビジネス継続管理を必要とする企業に最適）
アーチャーは、堅牢な事業継続機能を備えた統合型ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）プラットフォームを提供します。継続計画をより広範なリスクおよびコンプライアンスプログラム内に組み込みたい大規模組織向けに設計されています。
アーチャーは事業継続を、オペレーショナルリスク、サードパーティリスク、規制コンプライアンスなどの領域と接続させます。これにより、チームは混乱が広範なリスク環境全体に与える影響を一元的に把握でき、継続性を孤立して管理する必要がなくなります。
アーチャーの主な機能
- リスクコンプライアンスに関する日次、週次、月次のレポートを作成する
- 標準作業手順書（SOP）とプロセスマップを用いた視覚的なコンプライアンスフレームワークを構築する
- 承認ワークフローと証明追跡機能により、継続性ポリシーの文書化、バージョン管理、配布を実現
アーチャーのリミット
- ユーザーからは、一部のモジュールは設定や使用が難しいという報告があります
- 専任のGRCチームを擁する大企業に最適です
アーチャーの価格設定
- カスタム価格設定
アーチャーの評価とレビュー
- G2: 3.6/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはアーチャーについてどう評価しているのか？
セキュリティ評価と同様に、評価モジュールをカスタムして組み込み、メール送信やアラート通知などのタスクを容易に実行できます。全体として非常に有用なツールであり、企業のニーズに合わせてカスタムできる点が優位性となっています。
6. Riskonnect（ソフトウェアによる管理型BCMサービスを希望する組織に最適）
RiskonnectはBCMソフトウェアとマネージドサービスを独自に組み合わせたソリューションを提供します。同社の「BC in the Cloud」プラットフォームが技術基盤を提供し、コンサルティングチームが継続性プログラムの構築・維持・テストを支援します。
このハイブリッド型アプローチは、成熟したBCMプログラムを必要とするものの、それを構築するための内部の専門知識やリソースが不足している組織に最適です。Riskonnectは本質的に、貴チームの延長として機能します。
Riskonnectの主な機能
- 組織全体のリスクエクスポージャーデータを一元管理
- 詳細なダッシュボードと実用的なインサイトを活用し、ビジネス中断リスクへの対応を迅速化
- カスタムフォームを作成し、手動データ入力の自動化を実現
Riskonnectの制限事項
- 高度なカスタム機能は、ツールの長所にも短所にもなり得ます
- マネージドサービスはソフトウェアライセンス料に加えて継続的なコストが発生します
Riskonnectの価格
- カスタム価格設定
Riskonnectの評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Riskonnectについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？
G2ユーザーからの評価は賛否両論です：
IRMとデータ分析の組み合わせは、クレームデータとビジネスデータを統合し、外部・内部ステークホルダー双方に価値を提供する優れたプラットフォームとなっています…プラットフォームのカスタマイズは有益であると同時に、ソリューション化の容易さにおいては障壁ともなっています。
7. ServiceNow ビジネス継続性管理（既存のServiceNowエコシステムを持つIT中心の組織に最適）
ServiceNow ビジネス継続性管理はServiceNow プラットフォーム上に構築されています。これにより、ITサービス管理（ITSM）に既に ServiceNow を利用している組織にとって自然な選択肢となります。緊密な統合により、IT災害復旧プランが直接 CMDB およびインシデント管理ワークフローと接続します。
既存のServiceNow導入環境からデータを取得し、ビジネス影響度分析を簡単に自動化。重要なビジネスプロセスをサポートするアプリケーションを自動識別し、それらの利用不能時の影響を算出します。
ServiceNow 事業継続管理の主な機能
- 単一の相互接続プラットフォーム上で、自動化されたビジネス継続ワークフロー、IT復旧ワークフローなどを構築
- インシデントが検出された際に、復旧タスクとランブックを自動的にトリガーします
- /AIを活用して、指先ひとつで賢い答えを手に入れよう
ServiceNow ビジネス継続性管理の制限事項
- ServiceNowプラットフォームが必要です。既に顧客でない場合、導入は適切でない可能性があります
- 企業全体のビジネス継続よりも、IT災害復旧に重点を置いています
ServiceNow ビジネス事業継続管理の価格
- カスタム価格設定
ServiceNow ビジネス 事業継続管理の評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
8. Quantivate（金融機関および規制対象業界向け）
Quantivateは、金融機関やその他の高度に規制された業界向けのBCM（事業継続管理）およびリスク管理プラットフォームです。規制レポート作成や監査管理のための事前設定済みワークフローにより、コンプライアンス要件への対応を容易にします。
特にベンダー管理とサードパーティリスク評価に強みを発揮します。サプライチェーンの規制監督対象となる銀行や信用組合にとって、これらは極めて重要な課題です。
Quantivateの優れた機能
- ベンダーに対する包括的な第三者リスク評価と事業継続性の検証を実施する
- 詳細な監査証跡を維持し、規制レポート作成テンプレートにアクセスする
- 継続性および危機管理プランの作成、保存、更新を一元的に実施
定量化によるリミット
- 業界特化型の焦点は、規制対象外の組織にとっては魅力のリミットがある可能性があります
Quantivateの価格設定
- カスタム価格設定
Quantivateの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
9. ParaSolution（バイリンガルサポートが必要な組織に最適）
ParaSolutionはカナダのBCMプロバイダーで、英語とフランス語のバイリンガルプラットフォームを提供しています。カナダやその他の多言語環境で事業を展開する企業に最適です。
大規模な企業プラットフォームのような複雑さなく、プラン管理、演習スケジュール設定、文書管理に焦点を当てた、BCMへのシンプルなアプローチを実現します。
ParaSolutionの主な機能
- バージョン管理と承認ワークフローを備えた、事業継続プランを文書化するための構造化されたテンプレートを入手
- 復旧演習とテストのスケジュール設定、追跡、文書化
ParaSolutionの制限事項
- 企業向けプラットフォームと比較して機能セットが限定的
- 利用可能な統合オプションが少ない
ParaSolutionの価格設定
- カスタム価格設定
ParaSolutionの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
10. SAI360（統合された環境・健康・安全（EHS）およびリスク管理を必要とするグローバル企業に最適）
SAI360は、事業継続機能を含む包括的な環境・健康・安全（EHS）およびリスク管理プラットフォームです。他の業務リスク領域と並行してBCMを管理する必要があるグローバル企業向けに設計されています。
このGRCプラットフォームの強みは包括性にあります。インシデント報告から研修管理、事業継続計画まで、すべてを一つのシステムで管理できます。
SAI360の主な機能
- ビジネス継続管理を環境コンプライアンス、安全管理、および業務リスクと統合する
- 継続プランにおける各自の役割をチームが確実に理解できるよう、トレーニングモジュールを展開する
- 複数の管轄区域における規制コンテンツとコンプライアンス追跡にアクセス
SAI360の制限事項
- ユーザーからは、重いページやレポートの読み込みに時間がかかるという報告が寄せられています
- 複数のユーザーがカスタマーサポートにおいて満足のいくとは言えない体験を共有している
SAI360の価格
- カスタム価格設定
SAI360の評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
SAI360について実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューにはこう書かれています：
直感的なレポート作成機能と分析ダッシュボードを備え、リスク認識の洞察を促進します。高い拡張性と柔軟性を有し、あらゆるサイズの企業に最適です。高い投資対効果を保証します。
ClickUpで日常ワークフローにビジネス継続を組み込む
最良の事業継続プランとは、チームが実際に活用するものです。忘れ去られた文書ではありません。ましてや、訓練時だけ開く専門システムなど論外です。
ClickUpは、チームが日常的に使用するワークスペースに事業継続管理を統合します。ClickUp Docsでプランを文書化し、ClickUp Tasksで復旧タスクを割り当て、ClickUp Automationsでインシデント対応を自動化。さらにClickUpダッシュボードで復旧進捗を追跡できます。
障害発生時、チームはプレッシャー下で新たなツールを習得する必要はありません。あらゆるプロジェクトで使用している同じプラットフォームを活用し、必要な情報を即座に参照しながら対応できます。
よくある質問
事業継続ソフトウェアは、混乱への備えと対応に焦点を当てています。問題発生時のやることプラン策定を支援します。プロジェクト管理ツールは、タスク・期限・協業といった日常仕事を管理します。BCMツールは緊急事態向けに設計されているのに対し、プロジェクトツールは通常業務向けに構築されています。
はい。小規模チームは人員やバックアップが限られているため、混乱の影響を受けやすい傾向があります。BCMソフトウェアは事前プランの策定、明確な責任分担の割り当て、混乱を招かずに迅速に復旧することを支援します。予期せぬ事態が発生した際、シンプルなプランさえも大きな差を生むのです。
事業継続プランは、事業全体が混乱時にも継続して稼働する方法を網羅します。災害復旧は主にITシステムとデータの復旧に焦点を当てます。災害復旧は事業継続の一要素ですが、継続プランでは人材、プロセス、ベンダー、コミュニケーションも考慮します。
ほとんどの組織は、少なくとも年に1回はプランをテストすべきです。重要システムや高リスクチームはより頻繁にテストを行う場合があります。定期的なテストは、チームが不備を発見し、プランを最新の状態に保ち、実際のインシデント発生前に全員がやることを理解していることを確認するのに役立ちます。