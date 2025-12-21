[年]に顧客との会話を自動化する11のベストチャットボットビルダー

チャットボットが再び注目を集めています。今回はAIチャットボットプラットフォームが、硬直した定型文を吐き出すのではなく、リアルタイムで正確な応答を実現しています。

この変化は、ほとんどのオンラインビジネスの日常的な顧客対応を変革しています。AIチャットボットの会話は、単純なFAQから複雑なトラブルシューティングまで、すべてを処理するようになりました。

実際、25歳から34歳のユーザーの約60％が、ダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）サイトでチャットボットを利用したことがあると回答しています。

以前は高度なチャットボットを構築するには、開発者を雇うか新しいスクリプト言語を学ぶ必要がありました。しかし現代のチャットボットビルダーなら、ビジュアルビルダーやドラッグ＆ドロップ式フロー、自然言語を理解するAIモデルを活用してカスタムチャットボットを設計できます（技術知識が限られていても問題ありません）。

本ガイドでは、優れたチャットボットビルダーとその料金プランを解説します。これにより、システム全体を再構築することなく会話を自動化し、ビジネスを成長させることが可能です。

トップ11チャットビルダー一覧

主要チャットボットビルダーの比較表をご紹介します。主要機能、価格、実際のユーザー評価を網羅し、最適な選択をお手伝いします。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 社内チームのサポートとタスクの自動化 AIエージェント、ClickUp Brain、Chat-to-Task、AI自動化ビルダー、深い統合 Freeプラン；企業向けカスタマイズ Botpress LLMとナレッジベースを活用したカスタムAIエージェント RAGパイプライン、マルチエージェントボット、LLMサポート、リアルタイム同期、APIロジック Freeプラン、有料プラン（ユーザーあたり月額89ドルから） Intercom プロアクティブなAIによる拡張可能なカスタマーサポート AIボット「Fin」、ノーコードビルダー、ライブルーティング、CRM連携機能 有料プランはユーザーあたり月額39ドルから Chatbase 社内データでトレーニングされたAIエージェント PDFアップロード、Slack/Notion連携、多言語サポート、タスク自動化 Freeプランと有料プラン（ユーザーあたり月額40ドルから） Dialogflow 多言語対応の自然言語処理（NLP）と文脈理解型チャットボット NLP意図検出、14以上のチャネルサポート、CXフロービルダー、分析機能 カスタム価格設定 Tidio 中小企業向けAI＋ライブチャット Lyroチャットボット、ドラッグ＆ドロップビルダー、ライブチャットダッシュボード、チャットボット分析 有料プランはユーザーあたり月額29ドルから Chatfuel Facebook、Instagram、WhatsApp向けチャットボットフロー メタ連携、AIエージェント、コメントトリガー、StripeおよびShopify連携 有料プランはユーザーあたり月額23.99ドルから Ada チャット、SMS、音声による企業AIサポート AIエージェント、音声自動化、CRMトリガー、パーソナライゼーション、企業統合 カスタム価格設定 IBM watsonx Assistant セキュリティが高く、拡張性のある、企業グレードのチャットボット ビジュアルビルダー、大規模言語モデル（LLM）、HIPAA準拠、マルチチャネルサポート、パフォーマンスダッシュボード Freeプランと有料プラン（ユーザーあたり月額140ドル～）をご用意しています Kommunicate ハイブリッドAIと人的サポート Dialogflow/OpenAI連携、ライブエージェントへの引き継ぎ、分析機能、マルチチャネルサポート Freeプランと有料プラン（1ユーザーあたり100ドルから）

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

チャットボットビルダーを選ぶ際のポイントとは？

成長中のECビジネスを運営していて、よくある顧客の質問に答え、見込み客をCRMに引き継ぐチャットボットが欲しいと想像してみてください。新しいプログラミング言語を学ぶ時間も、5つの異なるツールをつなぎ合わせる時間も、おそらくないでしょう。

優れたチャットボットビルダーは、ブランドイメージを損なわない適度な構造を備えた会話型インターフェースを構築。AIが正確な応答で不足を補います。既存ツールやナレッジベースとの連携により、ボットは推測ではなく顧客データに基づいた対応を実現します。

チャットボットビルダーを選ぶ際のポイント：

ドラッグ＆ドロップでフロー設計できるビジュアルビルダーにより、非開発者でもチャットボットを構築し、ロジックを迅速に更新できます

チャットウィジェット、トーン、コンテンツのカスタムオプションにより、ウェブサイトやアプリ全体でボットがブランドを反映します

組み込みのNLPとAIモデルにより、AIチャットボットが自然言語を理解し、顧客の質問のバリエーションに対応可能

CRM、ヘルプデスク、Google Analyticsなどの分析ツール、Facebook MessengerやWhatsAppなどのメッセージングチャネルとの連携

実際の会話を基にフローを微調整するため、チャットボットのパフォーマンスを分析し解決率を追跡するダッシュボード

トップ11おすすめチャットボットビルダー

以下に、直感的なドラッグ＆ドロップツールから、強力な分析機能や連携機能を備えた高度なAIチャットボットプラットフォームまで、厳選した10の優れたチャットボットビルダーをご紹介します。

1. ClickUp（社内チームサポート、タスクルーティング、プロジェクト支援に最適）

ClickUpのAI搭載機能で効率的なコミュニケーションを実現

多くのチームが直面する課題は、情報不足ではありません。問題は、情報が複数のツールに分散していたり、古いドキュメントに埋もれていたりすることです。これは典型的な仕事の拡散現象です。結果として、従業員は顧客対応やプロジェクト推進に充てるべき時間を、情報を探すために浪費してしまうのです。

ClickUpは、その混乱を一つの統合されたAIワークスペースに変えます。ClickUp AIエージェントと ClickUp Brainを使えば、ワークスペース内に直接存在する内部向けAIチャットボット体験を構築できます。ClickUpで実現できることの概要をご紹介します。

内部サポート向けAIエージェントチャット＋自動化

ClickUp AIエージェントで、事前設定された指示と役割を持つカスタムAIエージェントを作成

ClickUp AIエージェントは、ワークスペースを隅々まで把握した社内サポートボットのように機能します。チームからの質問に回答し、ドキュメントやタスクから回答を抽出し、リクエストを構造化されたワークフローに振り分けることで、情報の漏れを防ぎます。

ClickUp Chatにチャットエージェントを追加すれば、特定のチャンネルを監視したり、繰り返される社内質問に回答したり、日次ダイジェストを投稿したり、長いスレッドを要約したりできます。つまりITや運用チームは、ClickUp ChatとAIエージェントチャットを活用して、内部チケットのトリアージ、よくある「操作方法」質問への回答、リクエストの適切なキューへの振り分けを、毎回人間が介入することなく行えるのです。

プロジェクト対応のため、チャット内で事前構築済みエージェントを利用するか、カスタムエージェントワークフローを作成できます

チームメンバーがリクエストフォームに入力すると、担当者は構造化されたタスクを作成し、ClickUp Brainを通じてAI返信を送信してリクエストが記録されたことを確認できます。このレベルの自動化により、日常的な更新ごとに人間担当者が介入する必要が軽減されます。

AIによる常時稼働の社内サポートコンシェルジュ

ClickUp BrainGPTは、AIチャットボットをワークスペースウィンドウの枠を超えてデスクトップやブラウザに拡張。どこで仕事をしていても、AIが社内会話をサポートします。

社内サポートの強化とビジネス成長に活用する方法をご紹介します：

顧客データ全体に深い質問を投げかけられます ：ClickUp BrainGPTは複数のAIモデルを活用し、業務アプリやウェブ全体を検索します。「主要3アカウントの進捗を阻害している未解決バグは？」や「請求問題に関する最近のチャットボット会話パターンを表示」といった質問が可能。タスク、Docs、連携ツールから情報を抽出し、断片的な情報ではなく文脈に沿った回答を提供します。

各内部ワークフローに適したAIモデルを選択：ClickUp BrainGPTはChatGPTやGeminiなど複数のAIモデルを単一のセキュアな許可管理システム下でサポート。各タスクに最適なモデルを選択可能です。ClickUpのプライバシー管理下ですべてが実行されるため、サードパーティモデルが貴社のビジネスデータで学習することはありません。

AIオートメーションビルダーによるノーコード自動化

必要な自動化機能を切り替えるか、ワークフローに基づいてAIでルールをカスタムできます

ClickUpのAIオートメーションビルダーでは、自然言語で自動化したい内容を記述するだけで、トリガーとアクションを含む完全な自動化フローを提案します。100種類以上の自動化テンプレートから開始し、フローを微調整するだけで、コードを書いたり複数のチャットボットビルダーを組み合わせたりする必要はありません。

例えば、次のようなルールを作成できます：

「『緊急障害』タグ付きのフォームが送信された場合、P1タスクを作成し、オンコールエンジニアに割り当て、インシデントチャットチャンネルに更新情報を投稿する。」

「IntercomまたはZendeskのチケットに『機能リクエスト』タグが付与された場合、製品部門向けのリンクされたタスクを作成し、顧客アカウントを追加してフィードバックリストに移動する。」

これらの自動化機能は既存の顧客データやシステムと連携するため、ウェブサイト、メッセージングチャネル、サポートツールを統合できます。さらに、データを別々のスプレッドシートにエクスポートする代わりに、カスタムフィールドとClickUpダッシュボードでチャットボットのパフォーマンスや内部リクエスト量を分析可能です。

ClickUpの主な機能

ClickUp ChatとClickUp Brainで、社内チャットボットの会話・タスク・ドキュメントを単一ワークスペースに集約

ClickUpをIntercom、Zendesk、電子メールなどのツールと連携させ、外部顧客との会話を完全な履歴付きのリンクされたタスクに変換します。

ClickUpダッシュボードで内部リクエストの待ち行列、応答傾向、SLAメトリクスを追跡し、AIエージェントと自動化が手作業を削減している箇所を可視化

企業AI検索 でClickUpと接続アプリを横断検索し、ワンクリックで回答を ClickUpタスク や更新情報に変換

ClickUpの制限事項

現在は顧客向けチャットボットのユースケースよりも、社内チームサポートに重点を置いています

カスタムエージェントや要約機能など、一部のAI機能には有料のClickUp Brainアドオンが必要です

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5.0 (10,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5.0 (4,500件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの評判

このG2レビューでは次のように指摘されています：

特に注目すべき追加機能はAIツール「ClickUp Brain」です。日常的なプロセスを自動化し、知的な提案を提供することで、タスクやプロジェクトの管理方法を変革。大幅な時間と努力の節約を実現しています。

特に注目すべき追加機能はAIツール「ClickUp Brain」です。日常的なプロセスを自動化し、知的な提案を提供することで、タスクやプロジェクトの管理方法を変革。大幅な時間と努力の節約を実現しています。

2. Botpress（深層LLM統合によるカスタマイズ可能なAIエージェント構築に最適）

via Botpress

多くのチャットボットプラットフォームは、シンプルなツールキットか開発者向けの高度なツールキットのいずれかを提供します。Botpressは、ビジュアルビルダーを犠牲にすることなく、AIエージェントの動作をチームが細かく制御できるようにすることで、このギャップを埋めることを目指しています。

Botpressは、ウェブサイト・ファイル・社内ナレッジベースから情報を取得する高度なチャットボットやAIエージェントを構築可能。ナレッジエージェントがコンテンツをほぼリアルタイムで同期し、RAG（検索強化生成）パイプラインにより、ボットが複雑な顧客質問に文脈を踏まえて回答します。

OpenAIやAnthropicなどのプロバイダーが提供する人気AIモデルを組み込み、ウェブサイト、チャットウィジェット、メッセージングチャネルにまたがる会話型インターフェースを構築できます。

Botpressの主な機能

単一のボット内に複数のAIエージェントを組み込みましょう。例えば、ナレッジエージェント、パーソナリティエージェント、要約エージェントなどです。

RAGパイプラインを活用し、ウェブサイト・PDF・ドキュメントからカスタムチャットボットをトレーニング。文脈を把握した会話を実現します

ウェブサイト、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram、その他のプラットフォームにボットを展開

JavaScriptアクション、HTTP呼び出し、既存ツールとの連携でフローを拡張し、完全な制御を実現

分析ツールを活用してチャットボットのパフォーマンスを分析し、実際のユーザーデータに基づいてフローを最適化しましょう。

Botpressの制限事項

技術的知識を持たない小規模チームやマーケターにとって習得が難しい

InstagramやFacebookなどのMetaチャネルへの公開には追加セットアップが必要です

ネイティブのブロードキャスト機能とキャンペーン機能は、フル機能のマーケティング自動化プラットフォームよりも軽量です

Botpressの料金プラン

従量課金制 : Free

プラス ：月額89ドル

チーム : 月額495ドル

マネージド: 月額1495ドル

企業: カスタム価格

Botpressの評価とレビュー

G2 : 4.5/5.0 (440件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5.0 (30件以上のレビュー)

Botpressに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のように述べられています：

ローコードとプロコードの組み合わせ、そして多様なツールの連携により、RAGベースのチャットボットを迅速に構築できる点が気に入っています。UIは直感的で理解しやすいです。

ローコードとプロコードの組み合わせ、そして多様なツールの連携により、RAGベースのチャットボットを迅速に構築できる点が気に入っています。UIは直感的で理解しやすいです。

📽️ 独自のカスタムClickUp AIエージェントを構築したいですか？ ClickUpがAIを導入し、タスク自動化を容易にする方法をご紹介します：

3. Intercom（積極的なAIチャットボットによるカスタマーサポートの拡張に最適）

via Intercom

カスタマーサポートの問い合わせが急増すると、チームは複数のツール（電子メール、ライブチャット、共有受信トレイ、電話対応）を併用せざるを得ません。この分散化により、一貫した体験の提供が困難になります。

Intercomは、これらのチャネルを単一のAI駆動型カスタマーサポートプラットフォームに統合することに注力しています。OpenAIの技術を活用したAIチャットボット「Fin」は、ヘルプセンター、ナレッジベース、過去の会話履歴を活用して顧客の質問に回答し、必要に応じて人間のエージェントに引き継ぐことができます。

Finは特に正確な応答を提供するように設計されており、チャットデータと連携することで自然な会話を実現します。

Intercomの主な機能

Finを活用し、ヘルプセンターとAIナレッジベースを用いて顧客のよくある質問に回答しましょう

ノーコードのビジュアルビルダーでチャットボットフローを構築し、ルーティング、FAQ、リード獲得を自動化

ウェブサイト、モバイルアプリ、その他のメッセージングチャネルにボットを接続し、一貫した体験を提供しましょう

複雑な問題を人間の担当者に自動転送しつつ、会話の文脈を完全に保持します

Salesforce、HubSpot、Google Analyticsなどのツールと連携し、顧客とのやり取りをビジネスメトリクスに紐づけて管理しましょう

Intercomの制限事項

高価格帯のプランは中小企業には負担が大きすぎる可能性があります

開発者向けプラットフォームと比較すると、ボットのカスタム性はリミットされています

AIの性能は、 AIナレッジベース の品質に大きく依存関係があります

Intercomの料金体系

基本プラン : ユーザーあたり月額39ドル

アドバンス : ユーザーあたり月額99ドル

エキスパート : ユーザーあたり月額139ドル

Fin AI Agent: カスタム見積もり

Intercomの評価とレビュー

G2 : 4.5/5.0 (3,650件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5.0 (1,120件以上のレビュー)

ユーザーが語るIntercomの評価

このCapterraレビューでは以下の点を紹介：

24時間365日稼働するAI搭載のライブサポートチャットは、多くのビジネスにとって非常に有用なツールです。顧客が質問を持つたびに、営業時間外でもチャットが支援を試みます。

24時間365日稼働するAI搭載のライブサポートチャットは、多くのビジネスにとって非常に有用なツールです。顧客が質問を持つたびに、営業時間外でもチャットが支援を試みます。

📖 こちらもご覧ください:AIカスタマーサービス向けベストなIntercom代替ツール

4. Chatbase（自社データで学習したAI搭載サポートエージェントに最適）

via Chatbase

カスタマーサポートチームは、増加するチケット対応から複数プラットフォームでの対応まで、常にプレッシャーにさらされています。

ビジネスが拡大するにつれ、繰り返される顧客の質問の量は、十分な人員を配置したチームでさえも圧倒することがあります：「注文はどこですか？」や「キャンセル方法は？」といった質問です。

Chatbaseはよりスマートなアプローチで登場します。このチャットボットビルダーは、ヘルプセンターの記事や製品ドキュメントといった自社コンテンツでAIチャットボットをトレーニング可能。人間の介入なしに、迅速で文脈豊かな回答を提供します。

Chatbaseの主な機能

PDF、ヘルプセンターのドキュメント、または公開URLをアップロードして、独自のデータでエージェントをトレーニングできます

Slack、Notion、Stripe、Calendly、Zendeskなどのツールと接続し、顧客固有のデータを取得・更新できます

AIアクションをカスタムし、ミーティングの再スケジュール、住所変更、複雑な問題の対応といったタスクをボットに実行させましょう

「チャットログ」インターフェースと信頼度スコアフィルターでボット応答を簡単に修正

自動言語検出と翻訳機能により、80以上の言語で多言語サポートを提供

Chatbaseの制限事項

ビジュアルフロービルダーや会話経路を定義する機能はありません

リードキャプチャのカスタマイズは限定的。名前、電子メール、電話番号などの基本フィールドのみ対応。

FacebookやWhatsAppなどのプラットフォームでは、組み込みのライブチャットや積極的なアウトリーチ機能はありません

Chatbaseの料金プラン

カスタム、クレジットベースの価格設定

Chatbaseの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: 4.3/5.0 (70件以上のレビュー)

Chatbaseに関するユーザーの声

このCapterraレビューで明らかになったこと：

これまでのところ素晴らしい体験です。自社ビジネスに関連する情報を共有するチャットボットをカスタマイズできる点が特に優れています。

これまでのところ素晴らしい体験です。自社ビジネスに関連する情報を共有するチャットボットをカスタマイズできる点が特に優れています。

📮 ClickUpインサイト： 反復作業により、労働者の24%が有意義な仕事をやることができず、さらに24%が自身のスキルが活用されていないと感じています。これにより、労働力のほぼ半数が創造性を発揮できず、過小評価された状態に陥っています。 ClickUpはAIエージェントによるルーチン業務の自動化でこれを変革します。タスク完了時、ClickUpのAIエージェントが即座に次のステップを割り当て、ステータスを更新、リマインダーを送信——手動でのフォローアップは不要です。 ClickUpでカスタムのノーコードAIエージェントを作成 💫 実際の結果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールを活用し、レポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業ではなく、インサイト分析に集中できるようになりました。

5. Dialogflow（高度なNLPと多言語チャットボット体験に最適）

via Google

多くのチャットボットは、ユーザーがわずかに異なる質問をすると機能しなくなる。

これがカスタマーサポートが停滞する原因です。ボットが意図を把握できない場合、チームが手動で介入することになり、自動化の目的が達成できなくなります。

GoogleのAIチャットボットプラットフォーム「Dialogflow」は、この課題解決のために設計されています。固定フローに依存せず、自然言語処理（NLP）を活用してユーザーの意図を理解し、どのような表現であっても会話から意味のあるデータを抽出します。

Dialogflowの主な機能

トレーニングフレーズとカスタマイズ可能なエンティティを活用し、ユーザーの意図を正確に把握します。

ウェブサイト、メッセージングアプリ、音声アシスタントなど14以上のプラットフォームに対応したAIチャットボットの展開をサポート

Dialogflow CXのフロービルダーを活用し、より高度で文脈に沿った会話型インターフェースを実現しましょう

APIやwebhookを介してシームレスに統合し、既存のツールやシステムと接続できます。

組み込みのトレーニングツール、フォールバック追跡、ユーザー入力分析でチャットボットのパフォーマンスを分析

Dialogflowのリミット

顧客データの保存やチャットボット会話のカスタマイズにはコードが必要です

チャットボットフローを構築するための視覚的なドラッグ＆ドロップインターフェースが不足している

人間による引き継ぎのためのネイティブチャット統合機能はありません

非技術ユーザーにとってDialogflow CXは習得が難しい

Dialogflowの料金体系

カスタム価格設定

Dialogflowの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (25件以上のレビュー)

Dialogflowに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは次のように指摘されています：

DialogFlowを顧客が普段使用するチャットアプリケーションに統合すれば、予約管理や情報提供を容易に実現し、顧客体験を向上させられます。

DialogFlowを顧客が普段使用するチャットアプリケーションに統合すれば、予約管理や情報提供を容易に実現し、顧客体験を向上させられます。

6. Tidio（ライブチャットとAIチャットボットを組み合わせ、中小企業のサポートに最適）

via Tidio

中小企業や小規模チームには、すべての顧客メッセージにリアルタイムで対応する余裕がほとんどありません。異なるタイムゾーンが加われば、顧客は基本的な回答を得るために何時間も待たされることになります。

Tidioはライブチャット、チャットウィジェットのカスタマイズ、AIチャットボット機能を1つのインターフェースに統合。これにより、必要に応じて会話に直接参加しながら、最初のサポートラインを自動化できます。

AIチャットボット「Lyro」は、FAQやナレッジベースから学習し、顧客の質問に自動応答します。コーディング経験が不要な設計で、小規模チームのサポート負荷を迅速に軽減します。

Tidioの主な機能

FAQやサポートコンテンツでLyroチャットボットを自動トレーニング

ライブチャット、AIチャットボット、メッセージングチャネルを一つのダッシュボードから管理

ドラッグ＆ドロップビルダーでカスタムチャットボットフローを作成

電子メールツール、Googleアナリティクス、CRMと接続し、より深い洞察を得ましょう

組み込みのレポート作成機能と会話統計でチャットボットのパフォーマンスを監視

Tidioの制限事項

開発者向けプラットフォームと比較してフローの複雑さが限定的

Freeプランではブランディング機能が含まれますが、チャットボットの利用量に制限があります

Tidioの価格プラン

スターター : ユーザーあたり月額29ドル

Growth : ユーザーあたり月額59ドル

追加料金 ：ユーザーあたり月額749ドル

プレミアム：カスタム見積もり

Tidioの評価とレビュー

G2 : 4.7/5.0 (1,840件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (575件以上のレビュー)

Tidioに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

Tidioは顧客チャットの管理や基本的な会話の自動化に非常に便利なツールです。インターフェースはシンプルで使い始めやすく、ほとんどのウェブサイトとスムーズに連携します。

Tidioは顧客チャットの管理や基本的な会話の自動化に非常に便利なツールです。インターフェースはシンプルで使い始めやすく、ほとんどのウェブサイトとスムーズに連携します。

7. Chatfuel（Metaプラットフォーム上での直接販売・サポートに最適）

via Chatfuel

多くのECブランドは、メッセージングの旅程が途切れることで潜在顧客を失っています。

買い物客が商品をカートに入れたまま購入を完了しない。あるいはInstagramで質問したのに何時間も返答を待たされる。こうしたやり取りが毎日何百件も発生していると想像してみてください。

Chatfuelは、Facebook、Instagram、WhatsAppチャネルを完全自動化された販売・サポートエンジンに変えることでこの課題を解決します。直感的なフロービルダーとChatGPT搭載のAIエージェントが会話型インターフェース構築を支援。カート放棄商品の再誘導や予約受付から、見込み客の選別やライブチャットのルーティングまで、すべての業務を処理します。

Chatfuelの主な機能

Facebook、Instagram、WhatsAppをまたいだチャットフローをコードなしで構築・自動化

AI搭載のメッセージングエージェントで、カート放棄対応、アップセル、見込み客の獲得を実現

コメント、メンション、DMにトリガーと自動化で応答

Stripe、Google スプレッドシート、Calendly、Shopify、Zapier と連携可能

組み込みの分析機能とA/Bテストを活用し、フローとキャンペーンのパフォーマンスを最適化しましょう

Chatfuelのリミット

異なるチャネル間でチャットボットフローを複製することはできません

グローバルユーザー向けの多言語サポートはリミットがある

Metaプラットフォーム以外のウェブサイト向けネイティブWebチャットウィジェットは提供されていません

高度なユースケース（例：カスタムNLPやAPI呼び出し）には技術的なセットアップが必要です

Chatfuelの料金体系

Business for Facebook : ユーザーあたり月額23.99ドル

WhatsAppとInstagram向けビジネス : ユーザーあたり月額39ドル

企業: ユーザーあたり月額400ドル

Chatfuelの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (25件以上のレビュー)

Chatfuelに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下が共有されました：

以前はブロック方式でボットを作成していましたが、フロー方式に切り替えたら最高です！理解しやすく、管理も簡単で、コードのスキル不要。完璧です！

以前はブロック方式でボットを作成していましたが、フロー方式に切り替えたら最高です！理解しやすく、管理も簡単で、コードスキル不要。完璧です！

📖 こちらもご覧ください:企業チーム向けAI活用事例と応用

8. Ada（マルチチャネル対応の企業級カスタマーサービス自動化に最適）

提供元 Ada

多くの企業サポートチームは、苛立たしい悪循環に陥っています：高まる顧客の期待、予測不可能なチケット量、そしてあらゆる業務を遅らせる寄せ集めのシステム群。

Adaは、音声・チャット・SMSなど多様なチャネルでの対話を自動化するAIファーストのカスタマーサービスを提供し、企業がこのサイクルから脱却する手助けをします。

このAIコミュニケーションツールの最大の特徴は、深い企業統合です：AdaはCRM、支払いゲートウェイ、チケット管理プラットフォーム、分析ツールに直接接続します。その後、顧客データを同期し、よりパーソナライズされた信頼性の高い体験を提供します。

Adaの主な機能

既存のドキュメント、FAQ、ワークフローを活用し、AIエージェントをトレーニングして、数百万件の顧客会話を自律的に処理させましょう。

Salesforce、Shopify、Contentfulなど30以上の企業ツールと連携し、データを取得してリアルタイムでアクションをトリガーします。

AI音声エージェントを導入し、電話サポートを自動化。IVRを対話型AIに置き換え、エージェントの対応時間を最大42%削減します。

テスト、フィードバック、スコアカードを活用してAIエージェントを継続的に指導し、改善を推進しましょう

50以上の言語をサポートし、企業レベルの稼働率とセキュリティで高トラフィックのデジタルチャネルをシームレスに拡張可能

Adaの制限事項

料金は公開されておらず、相談が必要です

Trustpilotのレビューでは、使いやすさと顧客満足度に関する懸念が指摘されています

製品デモなしではセットアップの複雑さを可視化しにくい

企業向けを主眼としているため、小規模事業者や初期フェーズのスタートアップにはあまり適していません。

Adaの価格

カスタム価格設定

Adaの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (160件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Adaに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

当社では週次でチャットボットレポートを完了し、日次チェックを実施。お客様が即座に関連性の高い回答を受け取れるよう徹底管理しています。

当社では週次にチャットボットレポートを完了し、日次チェックを実施。お客様が即座に関連性の高い回答を受け取れるよう徹底管理しています。

9. IBM Watsonx Assistant（企業グレードの仮想エージェントに最適）

世界的な銀行が1日1万件以上の顧客クエリに対応している状況を想像してみてください。パスワード再設定から住宅ローンのステータス確認まで範囲が広いです。サポートチームは手一杯で、レガシーチャットボットでは複雑な多言語会話に対応できません。

そこでIBM Watsonx Assistantが真価を発揮します。企業環境向けに設計されたこのカスタマーサービス向けAIツールは、チームがバーチャルエージェントを構築するのを支援します。

これらは通常、ウェブ、モバイル、メッセージングチャネルを横断して動作し、厳格なデータおよびコンプライアンス要件を遵守します。ノーコードのビジュアルビルダーとIBMの言語モデルを活用すれば、ナレッジベースを参照し、基幹システムと接続する会話フローを作成できます。

IBM Watsonx Assistantの主な機能

非開発者でも理解できるビジュアルビルダーでAI搭載チャットボットを構築

SMS、WhatsApp、ウェブチャットウィジェットなどのサードパーティアプリやコミュニケーションチャネルと連携可能

組み込みダッシュボードとNLPメトリクスを活用し、チャットボットのパフォーマンスを分析して意図認識を改善しましょう

HIPAA準拠の実装と顧客データの安全な取り扱いをサポートする機能により、厳格な規制環境下でもボットを展開可能

音声および電話システムとの連携により会話型インターフェースを拡張し、コールセンターシナリオに対応

IBM Watsonx Assistantの制限事項

登録や検証の要件により、オンボーディングは複雑に感じられることがあります

他のチャットボットプラットフォームよりもチュートリアルや学習リソースが少ない

サードパーティ製アプリとの連携には技術的な知識が必要な場合があります

IBM Watsonx Assistant の価格

Lite : Free

さらに ：ユーザー仕様に応じた価格設定

企業: ユーザー仕様に基づく価格設定

IBM Watson Assistantの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

IBM Watsonx Assistantに関するユーザーの声

このG2レビューで注目された点：

自然言語処理の面で非常に優れており、カスタマーサービスの対応速度を向上させると同時に、ユーザー体験をより直感的にします。

自然言語処理の面で非常に優れており、カスタマーサービスの対応速度を向上させると同時に、ユーザー体験をより直感的にします。

📖 こちらもご覧ください:ウェブサイトにAIを統合する方法

10. Kommunicate（ハイブリッドAI＋人間サポート型チャットボットに最適）

via Kommunicate

深夜2時にウェブサイトを訪れた顧客が、単純なボットでは対応しきれない複雑な請求に関する質問を持ち込み、しかも朝まで待てないほど緊急だと想像してみてください。多くのチャットボットビルダーは、すべてを自動化するか、完全に人間のオペレーターに依存するかのどちらかです。

Kommunicateはハイブリッドモデルを提供します。カスタムチャットボットを構築するか、OpenAI、Dialogflow、Amazon LexなどのAIエンジンを接続し、その上にリアルタイムライブチャットを重ねることができます。

顧客との会話はボットから開始し、必要に応じて同じチャットウィジェット内で人間の担当者にシームレスに移行できます。

Kommunicateの主な機能

ドラッグ＆ドロップでカスタムチャットボットを構築、またはOpenAI、Dialogflow、Amazon Lexなどの主要AIチャットボットエンジンと連携可能

チャットボット会話の自動化を行いながら、複雑な顧客対応時にはリアルタイムで担当エージェントが引き継ぐ機能を提供

WhatsApp、Facebook Messenger、ウェブサイトチャットウィジェットなど、複数のメッセージングチャネルにチャットボットを接続できます。

詳細なチャットボットのパフォーマンス分析にアクセスし、顧客対応を改善し、解決時間を最適化しましょう。

顧客データを活用して返信をパーソナライズし、会話をチームに割り当て、HubSpotやSalesforceなどのプラットフォーム間でアクションをトリガーします。

Kommunicateの制限事項

ビジュアルチャットボットビルダーは上級ユーザーにはリミットを感じるかもしれません

一部の連携には技術的な知識や開発者サポートが必要です

レポート作成と分析ダッシュボードのカスタムオプションが不足しています

Kommunicateの価格

スターター : ユーザーあたり月額40ドル

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額200ドル

企業: カスタム価格

Kommunicateの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

ユーザーがKommunicateについて語る声

このG2レビューでは次のように指摘されています：

Kommunicateの導入により、当社は顧客問い合わせ対応を大幅に改善し、顧客満足度を向上させることができました。Facebook、WhatsApp、ウェブチャットなど、様々なチャネルを接続して一元管理できる点が非常に優れています。

Kommunicateの導入により、当社は顧客問い合わせ対応を大幅に改善し、顧客満足度を向上させることができました。Facebook、WhatsApp、ウェブチャットなど、様々なチャネルを接続して一元管理できる点が非常に優れています。

既に紹介した機能と連動する、さらに役立つ3つのチャットボットビルダーをご紹介します：

ClickUpが生産性を向上させます

アメリカ人の3人に1人がAIチャットボットを利用している現状から、ビジネスが顧客の期待に応え、24時間365日の対応体制を整える必要性が明らかです。

ノーコードチャットボットビルダーの台頭により、より多くのチームがコードを一切書かずにインテリジェントアシスタントを設計できるようになりました。

ただし注意点があります：ほとんどのプラットフォームは外部向け自動化（営業チャット、FAQ、カスタマーチケット）に重点を置いています。ここがClickUpの差別化ポイントです。他社プラットフォームが顧客質問への回答を支援する一方、ClickUpは会社全体がより迅速に思考し、仕事をし、決断することを支援します。

その結果？実際のチームがすでにその効果を実感しています：

ClickUpの導入により、Atratoでは製品開発が30%高速化。さらにタスク自動化の効率化により、開発者の過重労働が20%削減されました。

サポート需要が絶えず、プロジェクトの進捗が急速に進む現代において、単なるチャットボットでは不十分です。行動し、ルーティングし、要約し、学習するチャットボットをお探しなら、今すぐClickUpに登録しましょう！