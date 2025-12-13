WhatsAppとCRMを連携させて会話を自動化する方法

月間30億人以上がWhatsAppを利用している現状では、ビジネスが顧客が既にチャットしている場所で接触を図ろうとするのは当然のことです。

しかし営業、マーケティング、サポートチームにとって、WhatsAppのチャットは往々にしてCRMとは別の場所に存在します。これによりフォローアップが漏れることがあり、顧客との会話の背景にある全容を誰も把握できなくなるのです。

多くのCRMシステムはパイプライン管理や顧客データ保存に優れていますが、リアルタイムの顧客会話やWhatsAppチャットの管理では不十分な場合が多いのです。

WhatsApp Business APIをCRMと統合することで、WhatsAppの即時コミュニケーションを管理し、自動メッセージを送信し、混雑した受信トレイでフォローアップが埋もれるのを防げます。

このガイドでは、WhatsAppとCRMの連携をステップごとに解説します。これにより、会話を自動化し、すべての接点を1つのワークスペースで接続することが可能になります。

🧠 ご存知ですか？ Meta の社内調査によると、 買い物客 は 製品発見や購入完了のためにビジネスメッセージングをますます活用 しており 、ブランドとのより便利で直接的な対話手段と見なしています。

なぜWhatsAppをCRMと統合すべきか？

顧客が質問がある時、電子メールのスレッドに埋もれた返信を待つのは避けたいものです。彼らは、既にチャットしているその場で、即座に回答を得たいと考えています。

だからこそ、WhatsAppをCRMに組み込むことで、ビジネスの進め方を根本から変革できるのです🚀。

Movistarはこの実践例として有力な事例です。訪問販売や電話勧誘が主流だった地域で光ファイバーネットワークのプロモーションを行う課題に直面したMovistarは、より迅速かつパーソナルな顧客アプローチを実現するためWhatsAppへの移行を決定しました。

Movistarは既存顧客にWhatsApp経由でカスタムされた光回線プランを直接送信することで、利用可能状況の確認や設置予約を簡単に行えるようにしました。

このシームレスな自動化フローにより、顧客獲得コストを70%削減し、WhatsApp経由の売上シェアを3倍に拡大しました。

要するに、WhatsAppをCRMと統合することで、チームは常に整然と機能し、あらゆる接点で信頼を築く準備が整います：

WhatsAppチャット、Facebook Messengerなどを1つのCRMに統合し、営業・サポートチームがメッセージを見逃すことがないようにします

自動返信、テンプレート、スマートワークフロー を活用してよくある質問やフォローアップを処理し、複雑なクエリに対応する時間を確保しましょう

すべてのチャット、注文、詳細を一箇所に集約し、常にパーソナライズされた対応と強固な顧客関係を構築します

📖 こちらもご覧ください:ビジネス向けWhatsAppの代替ツールベストセレクション

WhatsAppとCRM連携のメリット

優れたWhatsApp連携型CRMは、迅速な返信、スムーズなワークフロー、そしてより良い顧客関係を実現します。主なメリットは以下の通りです：

✅ 即時・リアルタイムのWhatsAppコミュニケーションで会話型マーケティングを迅速かつ自然かつ人間味あるものに。遅延を削減し顧客エンゲージメントを向上✅ 顧客データを一元管理。営業・サポートチーム・マーケティングチームがWhatsAppメッセージの背景を完全に把握し、文脈に沿った返信を実現✅ 見込み客の自動選別、自動メッセージ送信、メッセージテンプレートによるフォローアップで、定型的な顧客問い合わせ対応に要する時間を大幅に削減✅ WhatsApp Business APIセットアップを拡張し、数千件の顧客対応を処理しながらも、人間味ある対応や迅速なカスタマーサポートを維持✅ WhatsApp CRM内でリッチメディア、製品カタログ、パーソナライズドメッセージを活用し、チームの成約率向上を支援

📖 こちらもご覧ください:無料プロジェクトコミュニケーションプランテンプレート

マーケティング、営業、サポートにおける活用事例

WhatsAppとのCRM連携は、基本的な自動応答チャットをはるかに超えた機能を提供します。

マーケターはWhatsAppチャット内で直接、グループをターゲットにしたパーソナライズされたメッセージやキャンペーンを送信できます。営業チームは顧客のクエリを即座に管理し、商談を前進させ続けられます。一方、サポートマネージャーはツールを切り替えることなく、顧客のクエリを迅速に解決できます。

実際の活用事例を見てみましょう。

1. WhatsAppによるリードの適格性評価

すべての見込み客が同じタイミングで同じことを求めているわけではありません。中には単に情報を収集しているだけの人もいれば、詳細を調べている人もいれば、今日すぐに購入する準備ができている人もいます。

WhatsApp連携機能を備えた有用なCRMなら、時間を無駄にしたり文脈を見失うことなく、すべての顧客と簡単に会話し、顧客体験を向上させられます。

通常、その比較は以下の通りです：

リードタイプ その意味するところ MQL ご提供内容について興味を持ち、探求中です SQL 真剣に興味があり、詳細を問い合わせています PQL 製品を試用済みで、購入決定の準備が整っています

WhatsAppチャットなら、実際に返信がある場所で顧客にリーチできます。電子メールを何日も待ったり、見知らぬ電話に出たりする人はいません。WhatsAppメッセージは98%の確率で開封されます。休暇期間中、買い物客の40%が「迅速で簡単だから」とビジネスメッセージングを利用すると回答しています。

まさにここで、WhatsAppとのCRM連携がリードフローを強化します。新規リードごとに繰り返し対応する必要はありません。WhatsApp Business APIを活用すれば、スマートチャットボットやクイックテンプレート、よくある質問への自動返信を設定できます。

WhatsApp経由

そして、どのチャットも個人向けの温かみを感じさせます。顧客データ（名前、好み、購入履歴など）は全てCRMシステムに保存され、すぐに参照可能です。これらの詳細を活用すれば、追加の努力なく、各チャットを温かく関連性の高いものに保てます。

WhatsApp Businessの新機能「更新情報」タブにより、ブランドは個人チャットを妨げることなく、ニュースや特別オファー、リアルタイムの製品リリース情報を共有できます。ユーザーが時間を過ごす場所でリーチすれば、マーケティングキャンペーンの実施はより容易になります。

WhatsAppとのCRM連携を活用した包括的なコミュニケーション管理により、WhatsAppチャットやステータス広告、さらにはプロモーションされたチャンネルを通じてキャンペーン更新情報を配信できます。

📌 例: シーズン中盤のセールを実施中ですか？WhatsApp CRM連携により、チームは迅速にステータス広告やメッセージを忠実な購読者へ共有できます。顧客はオファーを確認し、WhatsAppで営業担当とチャットして質問や在庫確認を行い、すべてのやり取りがCRMプロセスに記録されるため、容易なフォローアップとパーソナライズされたオファーが可能になります。

WhatsAppの新機能（チャンネル購読やステータス広告など）により、ビジネスにおける顧客との接続がさらに広がります。すべての管理はWhatsApp Businessアカウントで行われるため、顧客とのやり取りは整理され、パーソナルな状態を保ち続けます。

via Meta

📖 こちらもご覧ください:最高のオールインワンメッセンジャーアプリ

3. サポートチケット通知

顧客がサポートを必要とする時、迅速な回答を期待しています。

CRMとWhatsAppを接続することでそれが実現します。新しいサポートチケットが到着した瞬間、チームは電子メール通知や手動確認に頼る代わりに、即座にWhatsAppメッセージを受け取れます。

その仕事の仕組みは以下の通りです：

このシンプルなプロセスにより、顧客の問い合わせを円滑に進め、応答時間を改善し、10件のチケットでも1,000件のチケットでも、カスタマーサポートサービスが迅速かつ信頼できるものだと感じさせます。

📖 こちらもご覧ください:WhatsAppのメリットとデメリット

WhatsAppとCRMの連携設定方法

WhatsAppとCRMの連携設定は、想像以上に簡単です。設定完了後は、WhatsAppチャットの管理や自動返信が可能に。これで万全です。

それでは、ステップを見ていきましょう。

ステップ1: WhatsApp Business APIアカウントが必要です。これは通常のWhatsApp Businessアプリとは別のアカウントです。大規模なリアルタイム顧客コミュニケーション管理のための高度な機能を利用可能にします。また、APIを管理しブランド情報を接続させるためにFacebookビジネスマネージャーアカウントも必要です。

WhatsApp経由

ステップ2：お使いのCRMプラットフォームがWhatsAppとの直接連携をサポートしているか確認してください。多くのCRMには、CRMインターフェース内で直接WhatsAppチャットを管理できる組み込みオプションが備わっています。サポートされていない場合は、信頼できる拡張機能や連携ツールを使用してWhatsApp Business APIを接続し、データ同期とワークフローの自動化を代行させることができます。

ステップ3：接続後、同期するデータを決定します。例：WhatsAppメッセージ、連絡先情報、リード情報など。

ステップ4：シンプルなワークフロールールを設定し、自動メッセージ送信、メッセージCRMテンプレートの活用、顧客の行動に基づくフォローアップの自動化を実現します。これにより営業チームとサポートチームの同期が強化され、手作業による時間を大幅に削減できます。

WhatsApp経由

ステップ5：本番運用前に、チームが新しいWhatsApp CRM連携機能の使用方法を確実に理解していることを確認してください。パーソナライズされたメッセージの送信、顧客問い合わせのリアルタイム対応、すべての顧客対応の適切な記録方法をトレーニングしましょう。

ステップ6：最後に、プライバシーとセキュリティに留意しましょう。適切な許可設定を行い、お住まいの地域のデータ規則に従ってください。

📖 こちらもご覧ください:ワークフローの例と活用ケース

ClickUpがCRMワークフロー管理を支援する方法

WhatsAppの受信トレイ、CRMシステム、スプレッドシート、独立したAIツールの間に移動するのは、典型的な業務の分散化です。更新情報は異なるタブに分散し、フォローアップは見落とされがちで、サポートチームは顧客支援よりも文脈の追跡に時間を費やしています。

ClickUpは 統合型AIワークスペースとして設計されているため、CRMワークフローとチームコラボレーションが一箇所に集約されます。WhatsAppから発生したリードからサポートチケット、内部引き継ぎまで、すべてが分散したツールではなく同一ワークスペースで処理されます。

これにより、チームの文脈の喪失や期限の遅れを防ぎます。

ClickUp CRMでリード、チケット、キャンペーンを追跡しましょう

ClickUp CRM機能で、ワークスペースを離れることなくすべてのリード、チケット、キャンペーンステップを追跡

ClickUpのCRMチームは、プラットフォームを顧客とのあらゆるやり取りの中核hubとして活用できます。コンタクトの整理、WhatsAppメッセージの記録、各リードがパイプラインのどの段階にあるかの正確な追跡が可能です。

例えば、マーケティングチームが新製品のWhatsApp Businessブロードキャストを開始し、マーケティングメッセージを送信すると、システムはそのリードのプロフィール下に、すべての返信、質問、または関心の兆候を記録します。

顧客がWhatsAppチャットで問題を提起した場合、サポートチームはそれをタグ付けし、ステータスを監視し、すべての更新がそのチケットとリンクされていることを確認して管理できます。最新情報を把握するためにツールを切り替える必要はありません。

👀 豆知識：世界初のテキストメッセージは「メリークリスマス」でした。1992年に送信されたこのメッセージは、SMSからWhatsAppグループに至る現代のメッセージングの始まりを告げるものでした。すべてが含まれます。

ClickUp BrainとClickUp AIエージェントでフォローアップを強化

優れたワークフローがあっても、チームは数百件のWhatsApp会話において「何を言うか」「どう応答するか」を判断し続けなければなりません。

ClickUp Brainはタスク、ドキュメント、チャット内に直接組み込まれているため、担当者はCRMワークスペースを離れることなく、即座にメモを要約し、重要な文脈を抽出し、返信の下書きを作成できます。

例えば、CRM連携から新しい「WhatsAppリード」タスクが作成されると、営業担当者はAIに「このリードの履歴を要約し、親しみやすいフォローアップメッセージを提案して」と依頼できます。Brainはワークスペース内の既存情報を活用し、汎用的なものではなく、関連性が高くパーソナライズされたWhatsApp対応の文案を生成します。

返信の下書き作成や文脈の要約には最適ですが、時には単なる文章作成支援以上のものが必要です。あなた自身に代わって行動する何かが必要なのです。

そこでClickUp AIエージェントの出番です。エージェントはワークスペースの変化に適応し、指示に基づいて自律的に行動します。ミーティングメモをタスクに変換したり複雑なドキュメントを要約したりといった、反復的で時間のかかるワークフローの処理を支援します。

WhatsAppとCRMを連携させることで、ClickUp AIエージェントがWhatsApp経由のリードやチケットが登録されるリストを監視し、煩雑な仕事を代行できるようになります。

例えば、「WhatsAppリード」リストに事前構築済みの週次レポートエージェントを設定すれば、毎週自動的に新規リード・返信・閉じた成約案件の速報がチャネルに投稿されます。

ClickUpチャットで全員の同期を強化

ClickUp Chatは、更新情報、議論、タスクを1つのワークスペースで接続します。

散らかったSlackスレッドや長ったらしい電子メールのやり取りに代わって、営業担当者、サポート担当者、管理者は顧客の問い合わせやチケットの更新状況をリアルタイムで議論できます。

例えば、見込み顧客がWhatsAppメッセージでカスタム見積もりを依頼した場合、担当者は即座に財務チームとチャットし、詳細を共有して、そのチャットを「カスタム見積もりを作成し2時間以内に送信」といったタスクに変換できます。

ClickUpでは、すべての情報がリードやチケットに添付されるため、メモやリマインダーを探す手間がなくなります。

ClickUp Automationsでフォローアップを自動化

ClickUp Automationsでフォローアップとリマインダーを自動化し、見込み客や返信を見逃す心配を解消

ClickUpの自動化機能は、見込み客の喪失や返信漏れを防ぐのに役立ちます。

WhatsApp Business API経由で新規メッセージ（例：進捗確認依頼やデモリクエスト）が届くと、ClickUpが自動的にフォローアップタスクを作成。適切な担当者に割り当て、明確な期日を設定します。

例えば、誰かが「他の選択肢も見られますか？」と返信した場合

自動化機能により「明日までにリードへ製品オプションを送付」といったタスクを即時生成し、担当者に通知します。これにより繁忙期でも迅速なカスタマーサポートを維持できます。

最小限の努力でプロセスが機能する仕組みを、簡単なビジュアルガイドでご紹介します：

ClickUpダッシュボードでよりスマートなキャンペーンを構築・監視

ClickUpダッシュボードでAIによる即時要約と更新情報を取得

ClickUpダッシュボードは、CRMとWhatsAppの連携データを明確なリアルタイムのインサイトに変換します。チームはWhatsAppチャット経由のリード数、開封率・返信率が最も高かったキャンペーン、未対応のチケット数を一目で把握できます。

例えば、マーケティングチームが限定特典を提供するWhatsApp Businessキャンペーンを実施する場合、送信したWhatsAppメッセージの総数、受信した返信数、成約したオファー数、そして顧客エンゲージメント全体の状況を追跡できます。

すべての情報がリアルタイムで表示されるため、営業・サポートチームは注力すべきポイント、対応が必要なリード、効果的なキャンペーンを即座に把握できます。

ClickUpでは一歩先を行き、クライアントがパフォーマンス・稼働率・プロジェクトをリアルタイムで確認・監視できるダッシュボードを構築しました。これによりクライアントはチームとの接続を感じられます。

💡 プロの秘訣：移動中のチームメンバーは、ClickUp BrainGPTの「Talk to Text」機能を活用しましょう。営業担当者がWhatsAppの会話や電話内容についてメモを音声入力すると、AI搭載ツールがそれをClickUp内で整理されたタスクに変換。手入力の最大4倍の速度で処理します。つまり、要約作成の時間を削減し、顧客との対話に充てる時間を増やせるのです。 ClickUp Brain MAXの「Talk to Text」で、更新情報や指示を音声で素早く記録

ClickUpとWhatsAppはビジネスに最適な組み合わせです

顧客はWhatsAppを利用しています。彼らは人間味のある返信を期待しており、何時間も待たされたり、ごちゃごちゃした受信トレイでメッセージを見失ったりすることを望んでいません。だからこそ、WhatsAppをCRMと統合することが、顧客エンゲージメントと顧客関係管理を強化する最も賢明な方法なのです。

優れたWhatsAppビジネス統合により、チームはすべてのチャットを確実に把握し、各リードの背景を完全に理解した上で、最も重要なタイミングで迅速かつ有益な返信を送ることができます。

そして、ここがClickUpが真価を発揮するポイントです。

ClickUp CRMなら、メッセージ・タスク・フォローアップがシームレスに連携。ClickUpチャット、自動化機能、ダッシュボードで全員の認識を統一します。WhatsAppに新着メッセージが届くと、ClickUpがリマインダー・所有者・明確な次ステップ付きのアクションに変換します。

チームの連携を強化し、顧客満足度を高く維持し、健全なパイプラインを構築したいなら、今こそすべてを統合する時です。 今すぐClickUpに登録しましょう！