テキストから画像・ビデオを生成する20以上のベストKrea AIプロンプト

信じられないほど奇抜なアイデアを驚異的なビジュアルに変えるAIツールは数えきれないほど存在します。Kreaが2025年6月に自社開発モデル「Krea 1」を発表した際、単なるAI画像生成モデルの一つと軽視されるのも無理はありませんでした。

結局のところ、他に何が得意と言えるでしょう？プロンプト処理？タイポグラフィ？それともインテリジェントなスタイル転送？

これらすべてに加え、さらに 繰り返し発生する「AI風見た目」の問題にも対処します。通常のAI生成物に見られるアーティファクトや不気味な質感を生成せず、自然なビジュアルを実現します。

私たちは興味をそそられました。そこで自らKreaをテストし、その過程でKrea AIプロンプトのライブラリを構築しました。ご自身の調整や微調整を加えてご活用いただけます。

Krea vs. 主要な競合サービス

ツール 最適な用途 強み 制限事項 価格設定 Krea AI リアルタイム視覚反復処理；画像＋ビデオ マルチモーダル入力、キャンバススケッチ、50以上のモデル、ビデオ生成 選択肢が多すぎて圧倒される、無料利用枠のリミットが設けられている、まだベータ版 Free（50トークン）、有料アップグレード ClickUp エンドツーエンドのクリエイティブワークフロー AI画像生成＋ワークフロー管理、自動化、プロンプトライブラリ スタイル重視よりもワークフロー重視 ClickUpのプランに含まれています レオナルドAI ゲームアセット、3Dテクスチャ、ブランドスタイル オブジェクトテクスチャ生成、カスタムモデルトレーニング、高いプロンプト順守性 無機オブジェクトには複数回の試行が必要です 無料プラン + 月額10～48ドル Midjourney プレミアムな芸術的スタイル 最高の芸術的審美眼、巨大なコミュニティ、参照の一貫性 Freeプランなし；Discord UI；ビデオなし 月額8～96ドル イデオグラム グラフィック + タイポグラフィ 最高のテキストレンダリング；ポスター品質の出力 フォトリアリズムには適していません Free＋有料プラン Runway Gen-4 キャラクターのリアリズムと映画的なショット 人物や実写の美学に最適 様式化されたグラフィックに対する制御の低下 有料プラン限定

Krea /AIの理解

Krea AIは、独自開発およびサードパーティのAI（人工知能）モデルを活用し、高品質なビデオや画像の生成・強化・編集・アニメーション化を可能にする反復型作成ツールです。

テキストプロンプト（または既存の画像/ビデオ）を入力すると、Krea AIは高度なモデルを用いて、フォトリアリスティックな画像から様式化されたアート、ビデオクリップ、既存ビジュアルのアップスケール/強化バージョンに至るまで、高品質で視覚的に豊かな出力を生成します。

Krea AIはコマンド型アプローチから脱却し、協働的なリアルタイムパートナーシップへと移行します。

Krea AIプロンプトとは？

Krea AIプロンプトとは、プラットフォームに作成したいビジュアルの種類を指示するものです。ここでは、希望する画像をテキストで記述したり、Kreaが解釈するための画像やスタイルの参照資料をアップロードしたり、画面共有やウェブカメラを通じてリアルタイムで指示を与えることも可能です。

Kreaはリアルタイムキャンバスも提供しており、形をスケッチしたり注釈を描画したりして、AIの作成をリアルタイムで誘導できます。全体として、このツールはテキストと視覚的な手がかりを解釈し、あなたの想像通りに画像を生成します。

Krea AIで良い結果を得るプロンプトの書き方とは？

Kreaの出力品質はプロンプトの構造とフォーマットに大きく依存します。想像を具体的に明確に描写すればするほど、より独特な表現が得られます。

ただし、特定のスタイルを言葉で表現するにはリミットがあります。だからこそ、Kreaの複数モーダルが、望む結果を得るのに役立つのです。

Krea AIを最大限に活用するためのプロンプトの設計方法（テキストとビジュアル）をご紹介します：

1. 描写的な言葉を使う

まず明確な主題、つまり画像の中心となる焦点から始めましょう。次に、AIがあなたが作りたいものをより直感的に理解できるよう、描写的な言葉でそれを説明してください。

対象や想像力をどう表現すればいいのかわからない？

4つのレイヤーに分解してください：

物理的外観 : 質感、色、素材、スケールといった対象の属性について考えてみてください

動作または状態 : 対象の動作、静止、相互作用を表現する動詞

雰囲気 : 被写体の感情的または感覚的な質

文脈や設定: 環境、期間、天候

📌 このプロンプトを保存： 主題: バイオリニスト 身体の特色: 銀糸が織り込まれたマント、磁器のように滑らかな肌、琥珀色に輝く瞳、精巧な木製のバイオリン、真夜中の漆黒の三つ編み、光を反射する金属製のブーツ 動作または状態: 演奏の真っ最中に激しく弓を弾き、モーションブラーを伴って弓が空気を切り裂く 雰囲気: ドラマチックで、幻想的、電気的な緊張感に満ちたムード 背景設定: 浮遊するステージ上の無重力コンサートホール。周囲には光のかけらが宙に浮かんでいる完全なプロンプト: 銀糸のローブを纏い、磁器のように滑らかな肌、琥珀色の輝く瞳、漆黒の三つ編み、金属光沢のブーツを履いたバイオリニスト。演奏の真っ最中で、弓が空気を切り裂くように激しく奏でている。 浮遊する光の破片に満たされた無重力コンサートホール内には、劇的で幽玄、電気に満ちた雰囲気が漂っている。

AI画像生成ツールを評価中の方へ、時間節約のため詳細な分析を完了しました。下記動画をご覧ください👇

2. 構図の詳細を具体的に指定する

画像全体の構成に焦点を当ててください。照明、ムード設定、画像のタイプ、そして画像内で要素をどのように配置したいかを考えてください。

AI画像プロンプト内の修飾語は、画像生成ツールが従うべき視覚的枠組みを提供します。

指定すべき内容は以下の通りです：

画像タイプ : 写真、水彩画、デジタルイラスト、3Dレンダリング、鉛筆スケッチ、油絵、ベクターグラフィック

アートスタイル : ハイパーリアリズム、アニメ、スタジオジブリ風、アール・ヌーヴォー、サイバーパンク、ミニマルな線画、バロック、フラットデザイン

照明 : 窓から差し込む柔らかな自然光、深い影を伴う強烈なスタジオ照明、看板からのネオンの輝き、輪郭光、ゴールデンアワーの逆光、曇天の拡散光

技術的視点 : クローズアップマクロ撮影、鳥瞰ビュー、アイソメトリックグリッド、ダッチアングル（斜めアングル）、浅い被写界深度、魚眼レンズ、ローアングル（低角度）

構図 : 三分割法、対称的中心配置、誘導線、前景・中景・背景のレイヤー構成、ネガティブスペース、フレーム内フレーム

解像度：4K超高精細、8K映画品質、またはプリセット解像度フィルターから選択可能

Kreaでは1,000以上のスタイルテンプレート（自社開発およびメンバー作成）も提供しています。コンセプトの説明が難しい場合はこれらのスタイルを直接適用できるほか、独自のカスタムスタイルモデルをトレーニングして複数回の生成でも一貫したビジュアルを実現することも可能です。

3. AIモデルを選択する

Kreaは複数のAIモデルを単一インターフェースに統合し、創造的なニーズに最適なツールを柔軟に選択できるようにします。ただし、最高の結果を得るには各モデルの長所と限界を理解する必要があります。特定のニーズに最適なモデルを選ぶための簡易テーブルを以下に示します：

モデル 最適な用途 主な強み 出力と解像度 Krea 1 フォトリアリズム 「AI風」問題を解決します 4枚の画像、4096 Flux 一般的な用途 スタイルの参考例 4枚の画像、1024 ナノバナナ プロンプトの順守 推論、世界知識、複雑なプロンプト 2枚の画像、1024 ChatGPT画像 複雑なシーン 高度な推論 2枚の画像、1024 イデオグラム グラフィックス フラットで美的スタイル、タイポグラフィ 2枚の画像、1024 Runway Gen-4 キャラクター 映画のようなクオリティ 2枚の画像、1024

4. フィード参照

時には明確なイメージがあるのに、テキストだけではそのギャップを埋めることができないことがあります。サイバーパンクの路地裏のあのネオンの輝きや、昨夏撮影した風化した木の質感など、テキストだけではそのギャップを埋めることができないのです。

Kreaでは、視覚的な参照画像を直接生成プロセスに投入できます。プラットフォームは画像を解析し、その視覚的DNA（色、照明ムード、構図構造、質感特性など）を抽出し、出力結果に適用します。

どちらが簡単？去年撮影した夕日を説明するのと、その写真をアップロードするのと？

後者。マルチモーダル入力が創造の可能性を広げる仕組みは次の通りです：

画像のアップロード : スタイル、色、文字、構図の参考として最大3枚の画像を指定できます。Kreaは各画像の特徴を組み合わせたり、特定の要素を抽出して最終出力に反映させることが可能です。

ウェブカメラ入力 : カメラをオブジェクトやスケッチ、あるいは自分自身に向けてください。プラットフォームが形・色・動きをリアルタイムで認識し、見たものを即座に解釈した結果を生成します

キャンバス絵画 : Canvaのキャンバス上に直接ラフな形をスケッチし、最終画像における構図や要素の配置に影響を与えましょう

画面共有: Pinterestやムードボードを直接見せ、視覚的ヒントからAIが解釈を生成できるようにします

5. 繰り返し改善を続ける

Kreaは反復プロセス向けに設計されています。AIの出力を生成→調整→再生成→改良を繰り返し、理想的な結果に辿り着くまで試行錯誤できます。

カメラアングルを変更したいですか？

フレームから不要な要素を除去する？

画像の照明を変更する？

スケッチをフォトレンダリングに変換したいですか？

フォルダからAI生成アセットを選択し、次のようなシンプルなテキストプロンプトを入力してください：「シーンの照明を再設定。窓から昼光が差し込む明るい雰囲気に」

プラットフォームは指示を処理し、それに応じて画像を更新します。AI強度を調整することで、プラットフォームが画像をどの程度変更するかも制御可能です。

とはいえ、プロンプトを構築するための信頼できる式はこちらです：

画像タイプ + 明確な描写対象 + 具体的な構図の詳細 + 参照画像またはスタイル + AIモデルの選択

覚えておいてください、どんなに優れたプロンプト設計ガイドも、実践的な試行錯誤に代わることはありません。何が効果的かを理解するには、様々なモデルを試し、自ら画像を生成する必要があります。

Kreaのコミュニティを閲覧し、他のユーザーが作成した作品をチェックしましょう。彼らのプロンプトを研究し、実験手法を参考にしてみてください。

プラットフォームのDiscordサーバーに参加して質問したり、各モデルの特性を既に把握しているユーザーから学んだりしましょう。

様々な用途に最適なKrea AIプロンプト

Kreaは50以上のAIモデルへのアクセスを提供し、クリエイティブワークフローを変革します。テキストプロンプト、スタイル参照、アスペクト比、さらにはスケッチを組み合わせて、作成したいものを自由に表現してください。

学習曲線はあるものの、直感的に操作できます。この30以上のKrea AIプロンプトリストは、独自のプロンプトを構築し実験するための十分なインスピレーションを提供します。

内なるプロンプトエンジニアを解き放つ時が来ました。

グラフィックデザイナーとイラストレーターのためのKrea画像プロンプト

1. 多穀物バンズにシャープチェダーチーズ、グリルしたマッシュルームパティ、ロースト赤ピーマン、パリッとしたほうれん草の葉を載せた、そびえ立つベジバーガーのフォトリアリスティックなレンダリングを生成。豊かな黄金色の背景に浮かび上がるように。 新鮮なハーブ、パンくず、赤チェリートマトが食材の周囲で躍動的に浮遊し、風味豊かな風になびいているかのよう。暖かく指向性のある照明が、各層の水分滴、質感、光沢を強調。新鮮で高級な食事の感覚を呼び起こす、鮮やかなオーガニック色グレーディングを施す。

via Krea AI / AI

2. 深い青色の蛇が少女の顔を巻きつく。鱗は細部まで質感豊かに描かれている。少女の唇は鮮やかな赤で、艶やかで表情豊かだ。髪、眉、まつげは真っ白で、清潔な白い背景とシームレスに溶け込んでいる。青、赤、白のトーンが鮮烈なコントラストを生み出す。

via Krea AI

3. ディオールのブティックは流れるような白い彫刻的なファサードを特徴としている。入口上部の湾曲した張り出し部分からは金属製の蝶が滝のように流れ落ちる。温かみのある黄金色の照明がアーチとブランドロゴを照らし出す。ガラス張りのショーウィンドウが内部を覗かせる。ブルーアワーの撮影が街路レベルのビューを捉える。フォトリアリスティックなディテールを備えたモダンな有機的建築。

4. グレーのスーツを着た女性が、ヴィンテージカーのボンネットにあぐらをかいて座っている。シーンはモノクロだが、ピンクと紫のカラフルな化粧品ボトルだけが彩りを添える。大きなクリスタルの香水瓶が彼女の姿を縁取る。緑の植物の葉と紫のラベンダーの茎が構図を縫うように絡み合う。ヴィンテージカーにはChromeのディテールとクラシックなヘッドライトが映える。ミクストメディアコラージュ風のシュールな商品写真。

5. 1960年代風の旅行ポスターには、夕暮れの海岸沿いの町が描かれている。オレンジとティール色のフラットな色ブロックが全体を支配する。簡略化された建築物のシルエットが地平線に沿って並ぶ。幾何学的な波が沈みゆく太陽の下でうねる。スクリーンプリントの質感が本物らしさを加える。

via Krea AI / AI

6. ピンクのきらめきを帯びたキコのリップグロスが、みずみずしい緑の草の上に直立している。朝露の滴が草の葉を覆う。背景全体にボケた光がきらめく。右上隅から温かな陽光が差し込む。化粧品は自然光を反射している。浅い被写界深度のマクロ写真。新鮮でナチュラルな製品写真の美学。

AIを生産性向上に活用している方へ、このビデオでは時短テクニックを共有しています 👇

💡 プロの秘訣: より優れた画像を生成するには、ChatGPTとMeta AI画像生成ツールのどちらを使うべきか迷っていませんか？ 簡単なチートシートはこちら： ChatGPTの活用シーン： フォトリアリスティックな商品写真、詳細なキャラクターポートレート、複数の要素を含む複雑な構図、ブランド固有のビジュアルの精密な再現。Meta AIの活用シーン： 素早いコンセプトスケッチ、抽象的な芸術的スタイル、実験的な色パレット、初期ブレインストーミング段階での迅速な反復作業。

マーケティング・広告チーム向けKrea画像プロンプト

7. 白いデイジーと緑のボタンフラワーに囲まれ、女性の顔が安らかに横たわる。ナチュラルメイクを施した瞳は閉じたまま、鼻と頬にはそばかすが点在する。顎にそっと触れる手には金の指輪が光る。花々が顔全体を縁取り、柔らかな自然光が肌を浮かび上がらせる。有機的な花の構図を伴うクローズアップのビューティー写真。

via Krea AI / AI

💡 プロのコツ: 参照画像やスタイルに酷似した出力を生成させたいですか？類似度スケールを高く設定すると、元の画像に忠実な色調になります。

8. 花で満たされた宇宙飛行士のヘルメット、ライトフィールド写真。あらゆる焦点面が同時に捕捉されるため、撮影後の再焦点化が可能となり、微妙な視差シフトでオブジェクトの周囲を見渡せる特徴的な表現を実現。この独特の計算写真美学は、ポジションに関係なくすべての花びらが鮮明に写り、本来ありえない深度情報を可視化する。

via Krea AI /AI

👀 ご存知ですか？ Adobe Firefly、Midjourney、Stable Diffusion、DALL-EなどのAIプラットフォームでは、1日あたり3400万枚以上の画像が生成されています。アーティストがAIアートに否定的なイメージを持つこともある一方、この膨大な数は、AIが画像作成を誰もが利用できるように民主化したことを示しています。

9. 雑誌や新聞を切り抜いた混沌としたコラージュ。人間の顔、監視カメラ、広告、製品ラベル、奇妙なガジェット、ロゴ、断片的なテキストが、スペースを空けることなく重なり合っている。リアルさを出すために、ギザギザの縁、紙のひだ、重なり合った切り抜きからの影、小さなしわを加える。

via Krea AI / AI

10. 鮮やかなグラデーション背景（電気ブルーからマゼンタへ）に浮かぶスマートフォン。抽象的な幾何学の形が端末の周囲を旋回する。下からのドラマチックな照明によるクリーンな製品ショット。大胆な色とダイナミックな構図を用いたモダンなテック広告スタイル。

11. 大理石のカウンターに広がるフラットレイの朝食シーン。湯気の立つコーヒーカップの横に新鮮なクロワッサン。窓から差し込む自然な朝光が柔らかな影を落とす。散りばめられたコーヒー豆が質感を添える。温かみのある誘うようなトーンと、テキストオーバーレイのための十分なスペースを備えたライフスタイル写真。

via Krea AI

12. オーバーサイズのブレザーを着たモデルが都会の通りを歩く。モーションブラーが動きとエネルギーを表現。ゴールデンアワーの光がドラマチックな影を生み出す。コンクリートのビル群が背景を縁取る。映画的な色グレーディングを施したハイコントラストなストリートファッション写真。

via Krea AI /AI

💡 プロのコツ: 低品質なデジタルレンダリングや過度に圧縮されたオリジナル画像をお持ちですか？Kreaのエンハンサー機能で、そのシーンがより鮮明で高解像度だったかもしれないバージョンを創造的に再構築しましょう

13. 薄暗い図書館の木製テーブルで、長い白ひげを生やした二人の老いた魔法使いがチェスをしている。彼らはパッチワークの尖った高い帽子をかぶり、宝石のような色合いの豊かな質感のローブをまとっている。背後の本棚には古びた革装の本が所狭しと並んでいる。温かな間接照明が、彼らの風化した顔に柔らかな影を落としている。

via Krea AI / AI

Krea AIおよびコンセプトアーティスト向け画像プロンプト

14. 音楽的な惑星と星雲が織りなす鮮やかなスペース景観、ドラマティックなローキー照明、デジタルアート、8K IMAX、シネマティック、フォトリアリスティック解像度

via Krea AI

👀 ご存知でしたか？Midjourneyが生成したアート作品が2022年コロラド州フェアで入賞を果たし、伝統的なコンテストにおいてAIアートが人間のエントリーを初めて上回ったインスタンスの一つとなりました。

15. 滝が縁から流れ落ち、底に到達する前に霧へと溶けていく。各島には古代遺跡が佇み、きらめく光の橋で接続されている。紫と金の星雲が上空で渦巻き、すべてに幻想的な色を投げかけている。

16. 桃色の翼を持つ白い鳩が、星々の輝く夜空を舞い上がる。鳥の後ろには星屑のような黄金の輝きが尾を引いて、闇の中に輝く軌跡を描く。宇宙の背景には散りばめられた星々と、かすかな星雲のクラウドが広がる。鳩は飛行中に翼を大きく広げ、一本一本の羽根が細部まで描き込まれ、温かなオレンジ色に輝いている。

via Krea AI /AI

💡 プロのコツ: 不要な要素を指定するには否定形プロンプトを使用しましょう。例えば「ぼやけた羽根」や「露出過多の輝き」と指定すれば、鮮明なディテールが星屑効果を損なうのを防げます。また、羽根一本一本のフォトリアリスティックな表現には、Krea 1モデルをAI強度75%で設定するのが最適です。

16. 巨大なアーチ門に立つ2人のシルエットが、未来的な異星の風景を見下ろしている。霞んだ空の下、砂漠の地形から巨大な球体構造物とそびえ立つ円筒形の建物が立ち上がる。有機的な曲線と工業的要素が融合した建築様式。大気中の塵を通して差し込む温かな陽光が、砂地にドラマチックな逆光と長い影を落としている。

via Krea AI

17. 白いペガサスが翼を広げて、日の出の浮島にある崖の上に立っている。苔むした古代の遺跡と滝が、霧のかかったクラウドへと流れ落ちる。黄金の光が空を貫き、豊かな草地が地形を覆う。背景には、温かな琥珀色からターコイズブルーの空へと移り変わる大気的な奥行きが表現されている。

18. 樹皮のような質感の肌と苔に覆われた肩を持つ森の神が、エメラルド色の葉の間から現れる。頭にはブランチと白い花と絡み合った角が冠のように輝き、木漏れ日が有機的な質感に縁取り光を創り出す。重なり合う緑の植生を背景に、彼女の穏やかな表情は古代の知恵を伝えている。

🧠 豆知識：機械が創り出したアートに価値はあるのか？2018年、クリスティーズでAI生成の肖像画『エドモン・ド・ベラミーの肖像』のタイトルが43万2500ドルで落札されました。このイベントは機械の創造性に関する世界的な議論を巻き起こしました。

編集とAI強化のためのKreaプロンプト

19. シーンの照明を再設定し、窓から差し込む日光で明るく照らしてください。

via Krea AI

💡 プロのコツ: 参照画像を提示する際は、一致する描写的な言葉を使用しましょう。 例えば、「この写真を参照画像のような絵に変換してください」と言う代わりに、「この写真をデジタルイラストに変換し、フラットなピンクの背景と詳細な線画で、参照画像に合うようにしてください」と指示します。

20. 構図を再設定してください。100%Zoomし、男性の上半身のみが映るようにしてください。

via Krea AI /AI

21. カメラアングルを変更してください。カメラを回転させ、被写体の角度を変えて、女性のプロフィールが見えるようにしてください。

via Krea AI /AI

22. シーンから不要な要素を除去する。例えば、通りから全ての人々を消去し、空っぽに見えるようにする。

via Krea AI / AI

23. 服装の変更には、この画像を編集し、ジャケットの色を黒から黄色に変更してください。

24. スタイルを切り替え、シンプルなスケッチやコンセプトをより詳細な仕事（レンダリングや写真など）へと進化させましょう。

via Krea AI / AI

*メモ：このセクションの画像はすべてKreaから提供されています。

💡 プロのコツ: 画像編集時には、AIに「何を変更するか」ではなく「最終的にどのような結果が欲しいか」を説明しましょう。「背景を削除してぼかしを追加」ではなく、「被写体をシャープに、背景をソフトなボケ効果で表現したポートレートを作成」と試してみてください。

実験を続け、他の作成者仲間からインスピレーションを得て、彼らが最高のビジュアル作成を行うためにAIツールをどう活用しているか見てみましょう。

Krea AIでプロンプトを使用する際のよくある間違いは何ですか？

Kreaは豊富な機能を提供します。その操作方法や機能セットに慣れるには確かに時間がかかります。

希望通りのビジュアルを生成するのに苦労しているなら、以下の点に注意が必要です。

誤り なぜ起こるのか 解決策 単一モデルですべてをやること 画像生成用のAIモデルは50以上、ビデオ作成モデルは10以上存在します。AIモデルを変更せずに様々な芸術的・抽象的・アニメーション・グラフィック画像を作成すると、かなり期待外れの結果になる可能性があります。 実験しましょう。各モデルの得意分野を学びましょう。例えば、キャラクターリファレンスにはrunway-4、ペイント＋テキストプロンプトにはNano BananaやChatGPTが適しています。 Rawモードは使用していません Kreaのモデルはデフォルトで「クールな見た目」の出力生成を学習しています。この美的バイアスは特定の芸術的スタイルや技術的レンダリングと相反する可能性があります 芸術性が低い画像を生成させたい場合は、Rawモードを有効にしてください AIの強さ設定を無視 AI強度スライダーは、プラットフォームが参照画像とテキストプロンプトのどちらを優先して解釈するかを制御します。スライダーを調整しない場合、出力結果は参照画像とほとんど無関係なものになります。 テキストプロンプトを優先させ、参照資料に忠実に従わせたい場合は、AI強度を低く設定してください プロンプトの過剰負荷 プロンプトに50以上の記述子を詰め込むと生成プロセスが混乱します 作成プロセスをステップごとに進めてください。細かいニュアンスや複数の詳細を処理する必要がある場合は。 Canvaツールを消極的に使用する Kreaのキャンバス（形、ブラシ、フェザーツール）は、一度きりの試行ではなく、継続的な改良のために設計されています ラフな形をスケッチし、マジックワンドでスマートな選択を行い、3～5回反復して洗練された結果を得ましょう ウェブカメラと画面共有入力の誤用 ユーザーはカメラが文字通り自分をシーンに配置したり、画面共有が完全な複製を生成すると期待しています。AIは形・色・動きを解釈するものであり、直接的な複製を行うものではありません ウェブカメラで抽象的な形や色の影響を、画面共有でムードボードや参考コレクションを参照しましょう コミュニティで訓練されたカスタムモデルを見落とす Kreaはコミュニティから1,000以上のスタイルテンプレートを提供しています。ユーザーはデフォルトで基本モデルを使用するため、自身のニーズに完全に合致する専門的なスタイルを見逃しがちです 複雑なプロンプト作成の前に、コミュニティのスタイルを閲覧しましょう。多くのニッチな美学（サイバーパンク・ネオン、スタジオジブリ、アール・ヌーヴォー）が事前学習済みで、すぐに適用可能です。

Krea AI利用の制限事項

Kreaは素晴らしいツールですが、完璧ではありません。Kreaの創造的な反復プロセスが限界に達する場面をいくつかご紹介します：

計算トークンリミット ：Freeプランでは月間50計算単位しか提供されないため、有料プランが必要です。コンセプトの反復作業や単一プロジェクトで複数のAIモデルをテストする場合、このリミットはすぐに使い切れてしまいます。

選択肢の多さに圧倒される : 50以上のモデルは確かに印象的ですが、基本的な画像生成だけを必要とし、スタイル転送や特殊なレンダリングエンジンに対する高度な制御を必要としない初心者にとっては混乱を招きます。彼らに必要なのは、始めるための : 50以上のモデルは確かに印象的ですが、基本的な画像生成だけを必要とし、スタイル転送や特殊なレンダリングエンジンに対する高度な制御を必要としない初心者にとっては混乱を招きます。彼らに必要なのは、始めるための 画像生成プロンプト だけです。

ニュアンスの難しさ ：AIは抽象的な概念、過度に詳細な説明、複数の芸術的スタイルを組み合わせた要求を誤解釈します。 ：AIは抽象的な概念、過度に詳細な説明、複数の芸術的スタイルを組み合わせた要求を誤解釈します。 思考連鎖プロンプトを試 してみてください。特にリアルタイム生成では、キャンバス要素を調整するにつれて出力が絶えず変化します。

オフライン機能なし ：Kreaは完全にウェブベースのため、すべての機能を利用するには安定したインターネット接続が必要です

現在もベータ版 ：Kreaは機能を段階的に展開中ですが、一部の機能は実験段階であり、時折バグが発生したり機能が不完全な場合があります。

長尺コンテンツには非対応：最大10～12秒のビデオしか作成できません。そのため、それ以上の長さのビデオを作成するには、複数のClipを生成し、外部ビデオ編集ソフトでつなぎ合わせる必要があります。

Krea AIの代替ツールを探索する

Kreaの制限を補完したり、ワークフローに合うより包括的な機能を提供する代替ツールをチェックしましょう：

1. ClickUp

Kreaは画像生成部分をうまく処理します。リスト上の他のツールも同様です。ただし、これらのツールはクリエイティブ業務の管理を目的として構築されたものではありません。

ClickUpは、Brain、自動化、コラボレーションツールを通じてAIをワークフロー全体に統合し、画像出力を完成したクリエイティブ資産へと変換する支援を提供します。

世界初の統合型AIワークスペースは、複数のツール、モデル、ワークフローを単一のプラットフォームに統合します。

以下では、コンテクストAIが知能をあらゆるワークフローに直接組み込む様子を確認できます：

あなたとあなたの仕事を理解するAI

ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、コメント、添付ファイルなど、あらゆる仕事コンテキストを理解します。

クリエイティブディレクターが「春のキャンペーン用ローンチビジュアルの進捗が遅れている理由は？」と尋ねると、ClickUp Brainはブリーフ、アセットリクエスト、フィードバックスレッド、校正コメントをスキャンし、次のように応答します：

2つのメイングラフィックの修正案が不足しています

小道具の承認待ちで停滞している写真撮影タスク

遅延したコピー更新が最終レイアウトのエクスポートに影響を与えています

未解決のフィードバックループに阻まれたデザインファイル

ClickUp Brainはアクションの所有者や各ボトルネックの時間的影響を強調表示します

これらの知見を活かすことで、チームは仕事の広がりに対処するよりも、ボトルネックの解消により多くの時間を費やせます。

プロンプトライブラリを構築しましょう

進行中のクリエイティブプロジェクトでは、ClickUp Docsで成功したプロンプトの共有ライブラリを構築しましょう。

プロンプト内の特定の表現、構図の詳細、またはスタイルの参照が結果にどのように影響したかを記録してください。

チームはこれらのプロンプトテンプレートを参考に、ゼロから始めることなく実験を積み重ねていくことができます。

ClickUp DocsとClickUp Brainの組み合わせでプロンプトライブラリを作成しましょう

ClickUp Brainで画像を生成

ClickUpユーザーの方へ：ClickUpワークスペース内で、最大10点の洗練されたビジュアルを瞬時に生成し、チームへ直接送信する方法をご紹介します。

シンプルなテキストプロンプトや簡単な指示から、コンセプトを視覚化するビジュアル、広告やインフォグラフィックのデザイン、ストーリーボードやモックアップの作成まで実現します。

ClickUp Brainでシンプルなプロンプトを使い、力強い画像を生成しましょう

ClickUpでは、タスク、コメントスレッド、ドキュメント、ホワイトボードなど、様々な起点からAI画像生成を利用できます。

生成後は、タスクに即時添付したり、ドキュメントやホワイトボードに埋め込んだり、チャットで共有できるビジュアルが得られます。

エクスポートやインポートは不要です。すべてClickUp内で完結します。

さらに、必要なモデルはすべて同一のエコシステム内に存在します。要件に応じて自由に切り替えることが可能です。

ご自身のタスクに合ったAIモデルをお選びください。例として、

Claude ：長文思考、構造化された推論、戦略立案に最適

ChatGPT (OpenAI) ：クライアント向け文書の磨き上げと迅速な反復作業に最適

Gemini：調査を要するプロンプト、技術的な分析、事実に基づく統合に最適

ご自身のニーズに合ったAIモデルをお選びください

あるいは、あなたの創造的なエネルギーを使って、同僚と可愛い画像を共有するのも良いでしょう。

すべての仕事をAIスーパーアプリへ移行しましょう——あなたのAIデスクトップコンパニオンです

ClickUp BrainGPTは統合型デスクトップAIワークスペースです。ClickUpをAIスーパーアプリへと進化させ、仕事・ツール・知性がすべて一箇所に集約されます。主な機能は以下の通り：自然な会話で「Talk to Text」が思考を構造化された文章・ブリーフ・アクションプラン・プロンプトに変換。ニュアンスを捉え、アイデアを整理し、散らかった音声メモを即座に実用的な作業データへ変換します。

ClickUp Brain MAXを活用し、ワークスペースや連携アプリの全コンテキストを反映したAI画像を作成しましょう

エンタープライズ検索を活用すれば、タスク、ドキュメント、コメント、添付ファイル、Google DriveやFigmaなどの連携ツールを横断してあらゆる情報を検索できます。

AIエージェントがワークフローを解釈し、タスクの文脈を読み取り、代わりに実行することで、クリエイティブ業務を自動化します。エージェントはステータス更新、作業のルーティング、所有者割り当て、アセット生成、タスクのブロック解除を、ステップバイステップのルール設定なしで実行します。

ClickUp Brainで自然言語によるプロンプトを作成し、知的な自律型ワークフローを構築しましょう

AIアプリを使いすぎているなら、事態が悪化する前に解決する方法をこのビデオでご紹介します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その機能セットとカスタマイズオプションは、新規ユーザーを圧倒する可能性があります

ClickUpの価格

2. Leonardo AI

Leonardo AI（Canvaに買収）は、高度な機械学習アルゴリズムを用いてテキストプロンプトを高品質な画像に変換する生成AIプラットフォームです。独自の基盤モデル「Leonardo Phoenix」により、コンセプトアートやゲームアセットからマーケティンググラフィック、製品モックアップまで、幅広いビジュアルアセットの作成が可能です。

これにより、特定のアートスタイル向けに最適化された事前学習済みAIモデルの豊富なライブラリを利用できるだけでなく、独自のカスタムモデルをトレーニングする機会も得られます。レオナルドの直感的なブラウザベースのインターフェースは、初心者からプロフェッショナルまで、あらゆるユーザーが簡単にアクセスできるように設計されています。

Leonardo AIの主な機能

画像へのテキストオーバーレイ追加時でも、細部の再現性とプロンプトへの一貫した順守を保ちながら、フォトリアリスティックな画像を生成します。

OBJファイルをアップロードし、3Dアセット向けに文脈に応じたインテリジェントなテクスチャを生成します

リアルタイムキャンバスでコンセプトスケッチを作成し、そのスケッチが詳細なキャラクターや環境コンセプトへと変化する様子をご覧ください

独自のデータセットでカスタムAIモデルをトレーニングし、複数世代にわたって一貫したブランド美学とキャラクターデザインを維持しましょう

レオナルドAIの制限事項

有機的な被写体と比べて、車や機械などのリアルな無機オブジェクトを生成するには複数回の試行が必要になる場合があります

無料ユーザーはピーク時に生成キューが遅くなり、有料サブスクライバーの優先度が高まります

レオナルドAIの価格設定

無料 ：1日150トークン

Apprentice : 月額10ドル

Artisan : 月額24ドル

Maestro: 月額48ドル

レオナルドAIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

レオナルドAIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

Leonardo.Aiでは生成コンテンツの完全な所有権を保証し、全ての権利はユーザーに帰属します。期限切れのないAPIクレジットにより長期的なプランが可能。カスタムモデルトレーニングと詳細なプロジェクト許可設定もサポートし、アクセス要件の異なるチーム間での協業を大幅に円滑化します。

Leonardo.Aiでは生成コンテンツの完全な所有権を保証し、全ての権利はユーザーに帰属します。期限切れのないAPIクレジットにより長期的なプランが可能。カスタムモデルトレーニングと詳細なプロジェクト許可設定もサポートし、アクセス要件の異なるチーム間での協業を大幅に円滑化します。

📚 さらに読む:2025年版 最高のMeta AI代替ツール13選

3. Midjourney

viaMidjourney

Midjourneyは、多くのクリエイティブプロフェッショナルが最高水準と認める独特の美学を備えた、高度に様式化された芸術的なイメージの生成に優れています。

このプラットフォームは主にDiscordを通じて動作し、テキスト説明から詳細なアートワークやイラストを生成します。生成された作品はすべて検索可能なコミュニティギャラリーに保存され、数百万点の画像とその正確なプロンプトを確認しながら閲覧できます。

Kreaのリアルタイム反復アプローチとは異なり、Midjourneyは磨き上げられた一貫性のある芸術的結果の提供に重点を置いており、多くの場合最小限の調整で済みます。

Midjourneyの主な機能

オープンなコミュニティフィードを通じて、無限のインスピレーションと学習機会を提供します

リラックスモード：遅いペースで無制限の画像生成が可能

参照画像をアップロードして作成間の一貫性を保つか、キャラクターの特徴を保持しながら特定の芸術的スタイルを適用できます

複数の生成ジョブを同時に実行

ステルスモード：コミュニティギャラリーに公開したくない画像やビデオをプライベートに保つ機能

Midjourneyのリミット

現在無料試用版は提供されておらず、プラットフォームをテストするには即時サブスクリプション契約が必要です

ユーザーは頻繁に、カスタマーサポートの不足と直接的なコミュニケーションチャネルの欠如を批判している

GPU処理時間は実際のサーバー処理時間に基づき計算され、キュー待機時間は含まれません。そのため複雑なプロンプトではコスト見積もりが予測不能となります

Midjourneyの料金体系

ベーシック : 月額8ドル

スタンダード : 月額24ドル

プロ : 月額48ドル

メガ: 月額96ドル

Midjourneyの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (100件のレビュー)

Capterra:

実際のユーザーはMidjourneyについてどう言っているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

適切に使えばMidjourneyは驚くほどリアルな画像作成を可能にし、大幅な時間短縮にもつながるのが気に入っています。正しいプロンプトの与え方を覚えれば、操作は実にシンプルです。

適切に使えばMidjourneyは驚くほどリアルな画像作成を可能にし、大幅な時間短縮にもつながるのが気に入っています。正しいプロンプトの与え方を覚えれば、操作は実にシンプルです。

ClickUpでクリエイティブプロセスを効率化

新たなAIツールを購読したり他のモデルを試す前に、立ち止まって本当に必要なものを考えてみてください。

視覚的要件が広範なモデル選択や超専門的なスタイル制御を必要としない場合、Kreaのような専用プラットフォームは不要かもしれません。

ClickUpを使えば、ワークスペース内で直接見事な画像を生成できます。さらに素晴らしいのは、それだけではない点です。

ClickUpはクリエイティブなワークフローを端から端まで管理します。組み込みのAI自動化、AIエージェント、コンテキスト検索、AI搭載Docsにより、アイデアから実行までを迅速に進められます。

クリエイティブなワークフローを一元管理する準備はできていますか？ 連携型ワークスペース「ClickUp」に登録しましょう。

よくある質問

ブランドビジュアルアセットの既存画像を3点以上アップロードし、カスタムAIモデルをトレーニング。Kreaが割り当てる固有のスタイルコードを、今後の生成に適用可能。このステップで、プロンプトを毎回再構築することなく、全出力に一貫した美学を維持できます。

いいえ。画像とビデオは別々のワークフローが必要です。まず画像を生成し、それをキーフレームタイムラインにアップロードしてビデオ生成の開始フレームとして使用できます。プラットフォームは、1つのプロンプトから画像とビデオを同時に作成する機能をサポートしていません。

スタイル、質感、照明、カメラ設定、環境に関する詳細を盛り込んだ、豊かで精巧なプロンプトを目指しましょう。参照画像を投入したり、キャンバスに直接描画したりして、精密な出力を導くことも可能です。

アップスケーリングやパターン生成時には、ネガティブプロンプトボックスを活用して不要な要素を最終結果から除外しましょう。ぼやけた画像、アーティファクト、歪み、解剖学的な不正確さなどを指定することで出力品質を向上させます。これによりAIは望ましい要素に集中しつつ、生成時の一般的な問題を回避できます。

Kreaはリアルタイム画像・ビデオ生成のための統合ワークフローを提供し、AI支援による強化・編集機能にも注力しています。一方Midjourneyは、卓越した美的統一感を持つ様式化された画像生成に優れていますが、画像生成のみに特化しています。汎用性を求めるか、純粋な芸術的出力を求めるかによって選択してください。

はい。Freeプランでは1日あたり50のコンピューティングトークンが提供されます。選択するモデルによって、1日あたり6～25個のプロンプトをテストできます。