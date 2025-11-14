2025年版　建設業界向け在庫管理ソフトウェアトップ10

あらゆる構造物——そびえ立つ超高層ビルから居心地の良いホームまで——の背後には、綿密なプランと資源管理の物語が横たわっている。

資材の納期厳守から予算内での遂行まで、建設業界ではわずかな遅延さえもプロジェクトを頓挫させる可能性がある。リスクは高く、在庫水準から調達スケジュールに至るまで、すべてを管理する複雑さも同様に大きい。

今日、建設業界の専門家は、資材コストの変動、サプライチェーンの混乱、複数の現場にまたがる資源の追跡ニーズの高まりといった課題に直面している。

業界では緻密かつ効率的な管理が求められており、これは適切な在庫管理システムソフトウェアによってのみ達成できる。

それでは、業務の効率化、廃棄物の削減、そして夢の実現を確実に追跡するための、トップ10建設資材在庫管理ソフトウェアをご紹介します。

建設在庫管理ソフトウェアを選ぶ際に重視すべき点は何か？

企業はリアルタイム在庫追跡を渇望している——それには十分な理由がある。

ほとんどの建設ビジネスにとって、信頼性の高い建設在庫管理ソフトウェアは、在庫の追跡や建設資産の評価を適切に行います。高価値な設備の追跡や在庫管理が必要ですか？理想的なソフトウェアはそれらも管理するのに役立ちます。

🧠 ご存知ですか？安全帽は1919年に初めて使用され、近代における最初の安全装備の一つでした。当初はキャンバス地、接着剤、黒塗料で作られていました。当時の安全装備の在庫追跡を想像してみてください！

必要なのは、いくつかの機能を優先順位付けすることです。在庫最適化ソフトウェアで注目すべき点は以下の通りです：

リアルタイム在庫更新 ：資材や設備の在庫レベルをリアルタイムで更新するソフトウェアのプロバイダーにより、高コストな品切れや過剰在庫を防止します

資材プランニングツール ：資材需要を建設スケジュールと整合させることで、シームレスなプロジェクトタイムラインを実現し、サプライチェーンプランを簡素化します。

シンプルでユーザーフレンドリーなデザイン ：技術的なトレーニングを何時間も受ける必要なく、チーム全員が効果的に在庫管理を行えるようにします

モバイルとクラウドアクセス ：スマートフォンやタブレットを活用し、現場でもオフィスでも在庫データをいつでもすぐに確認可能

複数現場追跡 ：複数の作業現場にわたる資材や設備を容易に追跡し、適切な配分と移動を確保します

カスタマイズ可能で拡張性のあるオプション ：ビジネスの成長に合わせて拡張し、変化する在庫管理ニーズに適応するソフトウェアを選択してください

詳細なレポートと分析：在庫動向、使用状況、コストに関するレポートから実用的な知見を得て、より賢明な購買判断を実現します

建設業界向け在庫管理ソフトウェアベスト10

ClickUp（在庫業務の効率化と管理に最適）

建設業界の誰もが在庫管理の苦労を痛いほど知っている：

在庫追跡の不備によるプロジェクトの遅延と資源の浪費

過剰なアイテムはスペースと資金を圧迫し、一方、在庫不足は機会損失を招く

時間を浪費する手作業によるプロセスが、すべてを遅らせる

倉庫に積み上げられた忘れ去られた陳腐化した在庫

通常、これらの問題を解決するには複数のツール——ダッシュボード、自動化、通知——の仕事が必要となる。

しかし、なぜ複雑にする必要があるのでしょうか？ClickUpは、在庫管理、チームコラボレーション、生産性のためのオールインワンソリューションで、すべてをシンプルにします。

ClickUp 在庫管理テンプレート

ClickUpの在庫管理テンプレートから始めましょう。在庫レベル、再発注、ベンダー、コストを一元管理し、すべての在庫データを整理してアクセス可能に保ちます。

トレンドや動向の追跡は、過剰在庫や重要な供給品の不足を避けるのにも役立ちます。

ClickUp ビュー

建設プロジェクトは流動的であり、現場管理者、調達担当者、請負業者など、あらゆる役割において異なる洞察が求められる。

ClickUpの汎用性は、特に様々なプロジェクトのニーズに対応する「ClickUpビュー」を通じて際立ちます。ClickUpはワークフローに合わせてカスタマイズ可能な15種類以上のビューを提供します

ClickUpのテーブルビューでは、SKU、数量、場所などの列をカスタムできるため、不足箇所を簡単に特定し、必要な場所に資材を移動できます。例えば、サイトAとサイトBのコンクリート袋の在庫数を数秒で正確に把握できることを想像してみてください。

ClickUpのテーブルビューで在庫を構造化し、不一致を即座に発見

ClickUpのリストビューで発注書の優先順位付けを行い、テーブルビューで数量と物流を追跡し、カレンダービューで資材納入をプロジェクトのタイムラインに調整します。現場チーム向けには、ボードビューが派遣業務や設備移管のタスク追跡を簡素化します。

ClickUpの建設管理テンプレートは、建設チームのためにさらに一歩進んだ機能を提供します。プロジェクトの整理、スケジュールの管理、チームの連携をワンストップで実現します。

想像してみてください：現場監督が新規案件の高価値な設備の空き状況を確認するため連絡してきました。膨大なログをいちいち確認する代わりに、ダッシュボードビューを開けば、重要な在庫データがすべて一元化され、見やすいインターフェースで表示されます。詳細はこちらのビデオでご説明しています：

ClickUp ダッシュボード

カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードで製品情報を360度ビュー

ClickUpダッシュボードでは、次のことが可能です：

ウィジェットに在庫データを表示し、重要な在庫レベルと傾向を素早く確認できるようにする

在庫不足アラートや補充トリガーなどのタスクを自動化し、時間を節約する

在庫不足の通知が必要ですか？ClickUpの自動化機能ならシームレスに対応し、品切れが発生する前に再発注タスクをトリガーします。

🗣️お客様の声：

以前は、プロジェクトのチームへの配布、タスクの作成、リンクの貼り付けといった日常業務を手作業で処理するために余分な時間を費やしていました。今ではその時間を活用して事前にプランを立て、チームのワークフローをより多くClickUpに移行しています。

また、自動化前は完了したタスクをチームメンバーに通知するのに最大36時間かかることもメモした。現在ではClickUpにより、こうした更新が即座に行われるため、チームは優先度に応じて行動し、効率的に期限を守ることができる。

ClickUp Brain

時間が限られている時、統合型AIアシスタント「ClickUp Brain」がトレンド分析、見積依頼書の作成、迅速な進捗報告を代行し、より優先度の高いタスクに集中できる時間を確保します。

詳細はこちら ClickUp Brainでエコシステム内のデータを活用し、RFQを素早く作成

📌 例: 明日日の出に大規模なコンクリート打設を控えているが、突然、全ての資材が注文済みか確信が持てなくなったと仮定しましょう。電子メールや記録を慌てて探す代わりに、ClickUp Brainに最近の発注書を分析させ、在庫レベルを確認させます。 瞬時に在庫状況の要約を生成し、不足アイテムをフラグ付け、さらにサプライヤー向けの見積依頼書（RFQ）まで下書きを作成。これにより数時間の時間を節約し、作業チームのスケジュール遵守を確実にします。

ClickUpの主な機能

カスタムダッシュボード ：在庫状況の分析、品切れ状況の追跡、トレンドの監視をパーソナライズされたビューで実施

在庫管理テンプレート ： 在庫テンプレート を使用して、在庫レベル、再注文、ベンダー詳細のリアルタイム追跡のための全在庫データを一元管理します。

ClickUp テーブルビュー: 行と列で構成された構造化されたレイアウトを作成し、予算、在庫、クライアントデータを管理します

カレンダーとタイムライン : 共同編集可能なタイムラインとリソースカレンダーで、納品とタスクをリアルタイムにスケジュール

レポート作成ツール：詳細な在庫レポートを生成し、効率性のギャップ、制約、傾向を特定して、より賢明な意思決定を実現します。

ClickUpの制限事項

一部のモバイル端末では動作が遅くなる場合があります

複雑な機能は、新規ユーザーにとって習得に時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

Free Forever

無制限 : ユーザーあたり月額7ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額12ドル

企業 ：価格についてはお問い合わせください

ClickUp Brain: 有料プランに追加可能（月額7ドル／メンバー1人あたり）

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについて何と言っているのでしょうか？

テンプレート、ダッシュボード作成者、そして提供されているすべてのトレーニングコンテンツが気に入っています。Asana、Monday.com、Trelloなど他のツールも試しましたが、ClickUpは間違いなく私たちの建設会社にとって最適です。

2. Buildertrend（建設プロジェクト管理の簡素化に最適）

via Buildertrend

建設プロジェクト管理は決して簡単な仕事ではない。厳しいスケジュール管理、資金の追跡、クライアントへの進捗報告など、あらゆる業務に追われる中で、圧倒される気持ちになるのも無理はない。

Buildertrendは、プロジェクト管理、財務追跡、クライアントとの協業を1つの強力なツールに統合することで、この混乱を解消します。

想像してみてください：現場の作業員が資材の到着を待っている間、事務所のチームは予算とスケジュールの更新に追われています。Buildertrendのオールインワンプラットフォームなら、スケジュール管理、コスト追跡、さらにはクライアントポータルを通じたリアルタイムでのクライアントとのコミュニケーションまで可能です。

Buildertrendの主な機能

Buildertrendのリミット

高度な金融ツールは上位プランでのみ利用可能です

競合他社製品と比較して、一部の機能では習得がより困難である

モバイルアプリのパフォーマンスは改善できる可能性があります

ビルダートレンドの価格設定

必須 : 月額399ドル

上級 : 月額699ドル

完了する: 月額999ドル

ビルダートレンドの評価とレビュー

G2 : 4. 2/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (1,600件以上のレビュー)

実際のユーザーはBuildertrendについてどう言っているのでしょうか？

私は年間1000万ドル規模の住宅建設会社を管理するためにBuildertrendを利用しています。特に書類管理において非常に有益だと感じています。選択、日次記録、見積もり、記録保管に使用しています。本当に素晴らしいです。

私は年間1000万ドル規模の住宅建設会社を管理するためにBuildertrendを利用しています。特に書類管理において非常に有益だと感じています。選択、日次記録、見積もり、記録保管に使用しています。本当に素晴らしいです。

3. Procore（大規模建設管理に最適）

Procore経由

大規模な建設プロジェクトの管理には、スケジュール、予算、コンプライアンス、膨大な書類など、あまりにも多くの変動要素が伴います。複雑なプロジェクトを想定して設計されたProcoreは、ゼネコン、所有者、専門工事業者に対し、プレコンストラクションから完了までのワークフローを円滑化する支援を提供します。

Procoreの集中管理プラットフォームにより、プロジェクトのあらゆる側面をリアルタイムで可視化でき、ステークホルダー間の意思決定と協業を強化します。

Procoreの主な機能

Procoreのリミット

新規ユーザーや小規模チームにとって急な学習曲線

オフライン機能はリミットされており、キャッシュされたデータに大きく依存しています

カスタム価格は中小企業にとって高額になる可能性があります

プロコアの価格設定

カスタム価格設定

プロコアの評価とレビュー

G2 : 4. 6/5 (3,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (2,700件以上のレビュー)

実際のユーザーはProcoreについてどう言っているのか？

レビューのタイトルを『建設管理のInstagram』としたのは、Procoreの使用がまさにそれほど簡単だからです。私はニュージャージー州の建設会社でプロジェクトアカウントを担当し、請求業務全般を扱っています。特に、工程別価値機能と、プロジェクトにおける下請け業者への請求処理が気に入っています。

レビューのタイトルを『建設管理のInstagram』としたのは、Procoreの使用がまさにそれほど簡単だからです。私はニュージャージー州の建設会社でプロジェクト会計を担当し、請求業務全般をやっています。特に、工程別価値機能と、プロジェクトにおける下請け業者への請求処理が気に入っています。

4. 施工管理者（中小規模のサイズに最適）

経由請負業者現場監督

予算の制約があっても、効率性を犠牲にする必要はありません。Contractor Foremanは手頃な価格で強力な建設管理機能を提供し、特に包括的なツールを必要とする中小規模の請負業者向けに、予算を圧迫することなく対応します。

その幅広い機能——財務追跡からプロジェクトスケジューリングまで——は、直感的なプラットフォームに統合されており、ビジネスと共に成長します。

請負業者の現場監督としての優れた機能

ガントチャート、スケジュール管理、日次ログによりプロジェクト管理を簡素化します

組み込みの財務ツールを提供し、AIA形式の請求書発行やリアルタイムのコスト追跡機能を含みます

検査、安全ミーティング、提出書類用のカスタマイズ可能なフォームとチェックリストが含まれます

ジオフェンシングとGPS対応の時間追跡機能を提供し、正確な従業員監視を実現します

QuickBooksとの連携およびAPIアクセスをサポートし、シームレスなワークフローを実現します

請負業者現場監督者の制限事項

スケジューリング機能は散らかって感じられ、洗練が必要である

他のプラットフォームと比較してサードパーティ統合にリミットがある

モバイルアプリのパフォーマンス問題、特に写真アップロードに関する問題

遠隔場所でのデータアクセスにオフラインモードは利用不可

請負業者現場監督者料金

基本プラン : 月額49ドル

スタンダード : 月額79ドル

プラス ：月額125ドル

プロ ：月額166ドル

Unlimited: 月額249ドル

請負業者の現場監督の評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (260件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (690件以上のレビュー)

5. Xero（拡張性のある会計ソリューションを必要とする小規模ビジネスに最適）

経由 ゼロ

建設業における財務管理は容易なことではありません。工事原価の調整、経費の追跡、請求書の照合は、しばしばプロジェクトそのもののように感じられます。Xeroは、建設業のこうした課題を効率化するために設計されたクラウドベースの会計ソリューションとして登場します。

建設業界特化型アプリ「WorkflowMax」などとの連携により、プロジェクトの追跡やコスト管理がシームレスに行えます。また、ユーザー向けのモバイルアプリにより、現場からでもタスクを処理できます。

Xeroの主な機能

すべての料金プランに対する無制限のユーザーアクセス

21,000以上の金融機関と接続し、銀行トランザクションのインポートを簡単に行えます

外出先での経費管理とレシート撮影が可能なモバイルアプリ

1,000以上のアプリとの連携（WorkflowMaxやGustoを含む）

損益計算書や売掛金残高明細などの財務レポート作成機能

Xeroの制限事項

エントリーレベルのプランでは請求書と明細書の発行枚数にリミットがあります（それぞれ20枚と5枚）。

サブスクリプションごとに1つの組織のみをサポートします

プロジェクト追跡や経費精算といった高度な機能を利用するには、最も高額なプランが必要です

直接的な電話サポートはなく、オンラインサポートのみに依存している

ゼロの価格設定

スターター : 月額29ドル

スタンダード : 月額46ドル

プレミアム: 月額69ドル

ゼロの評価とレビュー

G2 : 4. 3/5 (710件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (3,100件以上のレビュー)

6. Sortly（シンプルな在庫管理が必要な小規模建設ビジネスに最適）

経由 Sortly

建設ビジネスでは、工具・設備・資材の追跡が共通の課題である。工具の紛失からプロジェクト途中の重要資材の不足まで、在庫管理の不備はタイムラインや予算を容易に狂わせる。

Sortlyは、小規模な建設ビジネスが資産管理を効率的に行えるよう設計された、シンプルでありながら強力な在庫管理ソリューションを提供します。企業向けシステムの複雑さを排除し、資産管理を容易にします。

Sortlyは、QRコード生成、在庫アラート、デバイスをまたいだリアルタイム追跡などの機能により、在庫管理を簡素化します。

Sortlyの主な機能

ツールや資材の追跡を容易にするQRコードとバーコードを生成します

最小在庫アラートを設定し、コストのかかる遅延や在庫切れを回避する

高解像度の写真をアップロードして、アイテムを視覚的にカタログ化します

フィールドチームからの正確な更新情報を実現する、デバイス間リアルタイム同期

現場や移動中でも在庫管理が可能なモバイル対応インターフェース

Sortlyの制限事項

Freeプランではエントリーが100アイテムにリミットされ、カスタム機能は最小限です

外部スキャナーの統合などの高度な機能には上位プランが必要です

複雑な在庫管理を必要とする大規模な業務には適していない

Sortlyの価格設定

Free

上級 : 月額24ドル

ウルトラ : 月額74ドル

プレミアム : 月額149ドル

企業: カスタム価格設定

Sortlyの評価とレビュー

G2 : 4. 4/5 (25件のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (720件以上のレビュー)

実際のユーザーはSortlyについてどう言っているのでしょうか？

Sortlyは非常に使いやすいです。すぐに使える上に、コンピューターでも利用可能なので、アシスタントが制服や備品の在庫管理を行えます。

Sortlyは非常に使いやすいです。すぐに使える上に、コンピューターでも利用可能なので、アシスタントが制服や備品の在庫管理を行えます。

🧠 ご存知ですか？世界最大級の建設プロジェクトの一つである万里の長城は、数世紀にわたり綿密な資源管理を必要としました。現代的な在庫管理システムがない中で、1億トン以上の煉瓦、石材、土が使用されたと推定されています！

7. Zoho Inventory（マルチチャネル注文を扱うビジネスに最適）

経由 Zoho Inventory

複数のチャネルにわたる在庫管理を正確に行うことは困難であり、特に在庫追跡と倉庫管理が極めて重要な建設業界ではなおさらである。

Zoho Inventoryは、注文管理、在庫追跡、Shopify、Amazon、Zoho CRMなどのツールとのシームレスな連携を可能にする一元化されたプラットフォームを提供することで、このプロセスを簡素化します。

スペアパーツの追跡、倉庫全体の在庫管理、GST準拠の請求書自動発行など、Zoho Inventoryはビジネスの効率的な運営に必要なツールを提供します。

Zoho Inventoryの主な機能

複数の倉庫にわたる在庫の追跡を集中管理で可視性

GST準拠の請求書と納品書を簡単に作成

ShopifyやEtsyなどのeコマースプラットフォームとシームレスに連携します

バーコードスキャンを活用してアイテム追跡を効率化し、エラーを削減する

リアルタイムの在庫レポート作成にアクセスして意思決定を改善する

Zoho Inventoryの制限事項

オフライン機能のリミットは、インターネット接続が弱い地域での業務を妨げる可能性がある

エントリーレベルのプランは基本機能を提供し、成長中のビジネスの拡張性をリミットします

複合アイテムや複数倉庫管理などの高度な機能は、上位プランでのみ利用可能です

Zoho Inventoryの価格

Free Edition

スタンダード版 : 月額29ドル

プロフェッショナル版 : 月額79ドル

プレミアム版: 月額129ドル

Zoho Inventoryの評価とレビュー

G2 : 4. 3/5 (95件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

8. Sage 50 Accounting（中小規模の建設ビジネスに最適）

via セージ

複雑な財務管理、給与計算、在庫管理の追跡は建設ビジネスにとって負担が大きくなりがちです。Sage 50 Accountingは、リソースを効率的に管理し予算を把握しなければならない建設プロフェッショナル向けに、高度な在庫追跡や工事原価計算など業界特化型機能を提供します。

Sage 50 会計ソフトの主な機能

高度な追跡機能による在庫管理（先入先出法/後入先出法による原価計算およびシリアル番号管理を含む）

高度なジョブ原価計算やフェーズレベルレポート作成などのツールを用いてプロジェクト予算を管理する

銀行照合と請求書管理を自動化し、手作業による努力を削減する

給与システムとシームレスに連携し、従業員管理を効率化します

部門別の追跡と予測機能を備えた堅牢な財務レポート作成を行う

Sage 50 アカウントの制限事項

デスクトップベースのソフトウェアは、クラウドネイティブソリューションと比較してアクセシビリティにリミットがかかる可能性がある

マルチユーザーサポートなどの高度な機能は上位プランが必要となり、コストが増加します

このインターフェースは、最新のクラウドプラットフォームに慣れたユーザーには時代遅れに感じられるかもしれません

Sage 50 会計ソフトの価格

プロアカウント ：月額61.92ドル

プレミアムアカウント : 1ユーザーあたり月額103.92ドル

量子アカウント：1ユーザーあたり月額177.77ドル

Sage 50 会計ソフトの評価とレビュー

G2 : 3. 9/5 (140件以上のレビュー)

Capterra: 3.9/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはSage 50について何と言っていますか？

Sage 50クラウド会計は、私たち会計専門家にとって非常に有用です。仕事を容易にし、導入が簡単で、カスタマーサポートとの連携も容易です。カスタマーサポートには機能の番号と利用頻度があります。

Sage 50クラウド会計は、私たち会計専門家にとって非常に有用です。仕事を容易にし、導入が簡単で、カスタマーサポートとの連携も容易です。カスタマーサポートには番号の機能と利用頻度があります。

9. QuickBooks Online（中小規模の建設ビジネスに最適）

経由QuickBooks Online

建設ビジネスは、工事原価計算、プロジェクトの収益性、請負業者管理を効果的に処理するためのツールを必要としています。QuickBooks Onlineがその役割を果たします。

建設業界の専門家向けに設計された会計ソリューションを提供し、業務の簡素化、請求書の自動化、財務分析の深化を実現します。BuildertrendやKnowifyなどのサードパーティアプリとの連携により、プロジェクト管理とコスト管理がさらに強化されます。

QuickBooks Onlineの主な機能

請求書発行と支払い回収を自動化し、キャッシュフローを改善します

プロジェクトの収益性をリアルタイムで追跡するための原価計算ツールを提供します

経費、利益、収益源に関する洞察を得るためのカスタマイズ可能なレポート作成が含まれます

請負業者管理を提供し、簡素化された税務書類作成と経費追跡を実現します

モバイルアプリにより、どの場所からでも金融データにアクセス可能

クイックブックス オンラインの制限事項

複数のビジネスを管理するには、個別のサブスクリプションが必要です

在庫管理や一括請求などの高度な機能は上位プランにリミットされています

非Intuit給与サービスとの連携には、手動による介入がしばしば必要となる

クイックブックス オンラインの価格

シンプルスタート : 月額17.50ドル

基本料金 : 32.50ドル/月

プラス ：月額49.50ドル

上級: 月額117.50ドル

クイックブックス オンラインの評価とレビュー

G2 : 4.0/5 (3,390件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (7,830件以上のレビュー)

10. AlignBooks（小規模ビジネスおよび零細企業向け）

経由 AlignBooks

食料品店で在庫管理を行う場合でも、サービスビジネスで給与計算を処理する場合でも、AlignBooksはカスタマイズ可能で予算に優しいソリューションを求める中小企業（SME）向けに設計された、拡張性のあるクラウドベースのERPおよび会計ソフトウェアを提供します。

販売、請求、在庫管理、給与計算などをカバーするモジュールにより、小売から製造業まで、業界を問わず複雑なビジネスプロセスを簡素化します。オフラインバージョンとオンラインバージョン両方を備えているため、インフラ要件が異なる企業にも柔軟に対応可能です。

AlignBooksの主な機能

販売、請求、在庫、財務、人事などの統合モジュール

カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート作成による財務分析

自動化されたGST請求書発行および税務コンプライアンスツール

複数企業サポート、オフラインおよびオンライン展開オプション付き

Razorpay、Shopify、Googleマップなどのサードパーティツールとのシームレスな連携

AlignBooksのリミット

UIデザインは現代のユーザーにとって時代遅れに感じられるかもしれない

複雑なニーズを持つ大規模企業向けの拡張性にリミットがある

カスタマーサポートの対応速度と解決までの時間は一貫していない場合があります

AlignBooksの価格設定

カスタム価格設定

AlignBooksの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

さらに役立つツールをお探しですか？トップ10リストには入りませんでしたが、ユニークな機能で役立つ可能性のあるツールをいくつかご紹介します：

Fieldwire : フィールドチームと事務所スタッフをリアルタイムのタスク管理で接続し、現場で直接シームレスな更新、プランへの注釈、資材追跡を可能にします

Knowify : QuickBooksと連携し、人件費、予算、作業進捗の追跡ツールを提供します

Buildxact: 建設業者の見積もりプロセスを簡素化し、資材プラン、サプライヤーカタログ、プロジェクト追跡を1つの使いやすいプラットフォームに統合します

ClickUpが導入されていれば、どんなに大きなプロジェクトでも問題ありません

ClickUpは、著名な建材会社CEMEXとの仕事をし、同社の業務を自動化し貴重な時間を節約しました。

リアルタイムのダッシュボード、自動化機能、カスタマイズ可能なビューを備えたClickUpは、ボトルネックを解消し、建設プロジェクトをシームレスに進め続けます。

建設業務がどれほど複雑であっても、ClickUpは整理・自動化・拡張を実現する究極のツールです。

