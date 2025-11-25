コンテンツ作成者＆マーケター向け無料Twitterスレッドテンプレート

Twitterの投稿にはそれぞれリズムがあり、フォロワーの会話のきっかけとなるか、それとも雑音に埋もれてしまうかを決めるパルスがあります。そしてTwitterユーザーは素早くスクロールすることを私たちは知っています。そのため、単一のツイートだけでは必要なインパクトを与えることはほとんどありません。
プラットフォームには既に多くの声が存在するため、目立つにはスレッドの技術を習得する必要があります。つまり、接続されたツイートで語られる物語であり、読者をスクロールさせ続けるものです。しかし一貫性を保つには、最初のツイートからプランに沿ったツールが必要です。
例えば、Twitterやソーシャルメディア向けのテンプレートは、スレッドのプランと投稿のワークフローに組み込めます。これらを活用してスレッドを構築し、投稿タイミングを調整し、読者を引きつけて長期的な関係を築きましょう。
手間を省いてくれる無料のTwitterスレッドテンプレートを見てみましょう。
一目でわかる最高のTwitterスレッドテンプレート
ブログ内の無料ClickUpテンプレートとその他のテンプレートの要約をまとめたテーブルはこちら：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUp Twitterコンテンツカレンダーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|Twitterコンテンツとキャンペーンを管理するソーシャルメディア戦略担当者
|プラットフォーム固有のスケジュール設定、エンゲージメント追跡、パフォーマンスダッシュボード
|ClickUp カレンダー、ダッシュボード、リスト
|ClickUpソーシャルメディア高度テンプレート
|無料テンプレートを入手
|インフルエンサー、複数プラットフォームを管理するマーケティングチーム
|5種類の事前構築ビュー（リスト、ボード、カレンダー、埋め込み、ドキュメント）、リアルタイム更新、組み込みヘルプドキュメント
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー、埋め込み、ドキュメント
|ClickUp ソーシャルメディア投稿テンプレート
|無料テンプレートを入手
|複数のプラットフォームで頻繁に投稿するコンテンツ作成者
|カスタムフィールド（ハッシュタグ、エンゲージメント、コンテンツフェーズ）、レビューワークフロー
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp ソーシャルメディアカレンダーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ソーシャルメディアマネージャー向け：コンテンツのタイムライン管理や承認プロセスを効率化
|6つのビュー（カレンダー、ライブラリ、提案フォーム）、自動化追跡
|ClickUp カレンダー、リスト、フォーム、ボード
|ClickUp ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|長期的なコンテンツ戦略やキャンペーンのプランを立てるチーム
|ガントチャートビューとカレンダー表示、プラットフォーム/役割のカスタムフィールド、作業負荷の追跡
|ClickUpのガント、カレンダー、リスト
|ClickUp プロモーションカレンダーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティング、ブランドチームによるローンチやプロモーションのプラン
|休日/スケジュール用カスタムビュー、依存関係追跡、添付ファイル機能
|ClickUp カレンダー、リスト、ボード
|ClickUp ソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレート
|無料テンプレートを入手
|作成者、投稿スケジュールを管理するチーム
|カレンダー＆プラットフォームビュー、投稿頻度追跡、自動化
|ClickUp カレンダー、リスト、ボード
|ClickUp ソーシャルメディアキャンペーンテンプレート
|無料テンプレートを入手
|キャンペーンプランや分析を担当するチーム
|DACIフレームワーク、5つのキャンペーンビュー、承認ワークフロー、メトリクスダッシュボード
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー、ダッシュボード
|Type.ai提供 Twitter のスレッド告知テンプレート
|無料テンプレートをダウンロード
|作成者、ソーシャルメディアマーケター
|AI生成スレッド、ブランドボイスガイドライン、ファイル/URLの文脈
|Type.ai Web、AIエディター
|Flat Design Twitter スレッド テンプレート by Freepik
|無料テンプレートをダウンロード
|ソーシャルメディアデザイナー、マーケター、UIモックアップ作成者
|編集可能なベクター/PSD、ブランディング、ビジュアルキャンペーンプレビュー
|Freepik PSD、ベクター、Figma/Photoshop
Twitterスレッドテンプレートとは？
Twitterスレッドテンプレートは、複数のツイートから成るスレッドを明確かつ一貫性を持って作成するための、あらかじめ構成された再利用可能なアウトラインです。各ツイートがどのようにフローすべきか（フック、要点、例、つなぎ、行動喚起など）を定義したフォーマットを提供します。
主な機能:
- フックフォーマットで最初のツイートから注目を集める
- 順序立てられた構成でアイデアを消化しやすいツイートに分解
- ストーリーテリングのプロンプト、例、コツ、データポイント
- 締めくくりツイートテンプレート（要約や行動喚起用）
- 文字数リミット対応ガイドでTwitterのリミットに適合
🧠 豆知識： Bufferによる小規模実験では、10のブログ記事ベースのスレッドを比較した結果、単一リンクツイートよりも63%多くのインプレッションと54%高いエンゲージメントを生み出したことが判明しました。
優れたTwitterスレッドテンプレートの条件とは？
アイデアを自然にフローするスクロールを止めるストーリーに変えたいなら、こんなTwitterスレッドテンプレートが必要です：
- スレッドのプランとスケジュール設定、エンゲージメントのモニタリング、そしてオーディエンスに最も響く内容の微調整を支援します
- スレッドのフック式を提供し、明確さ・好奇心・矛盾、あるいは注目を集める論争的な意見で始まりを飾ります
- モジュール式ツイートブロックを活用可能。各ツイートは独立しつつ、繰り返しのない勢いを作り出し、スレッド全体の結論へと導きます。
- 一貫性トラッカーとして機能し、パフォーマンス、投稿時間、スレッドカテゴリを記録して迅速な改善を実現します
- 各ツイートを簡潔に保つ（約260文字以内）ための文字数意識を提供します
💡 プロの秘訣： ClickUpのTwitter管理AIエージェントを活用してエンゲージメントの自動化、投稿のスケジュール設定、トレンドの監視を行いましょう。ただし、ブランドの声と人間味を保つため、定期的にその返信内容を確認することをお忘れなく。
Twitterスレッドテンプレート
優れたTwitterスレッドは一目瞭然です——最初の文が読者を引き込み、各ツイートが勢いを増し、最後まで読み終えた時には本当に価値ある知識を得たと感じられるもの。しかし、実際に効果を発揮するスレッドを作成するのは？ 多くのコンテンツ作成者が壁にぶつかるポイントです。スレッドのアイデアがメモアプリに散らばり、下書きがTwitterに放置され、パフォーマンスデータが分析ツールに埋もれている状態では、創作活動ではなくコンテキスト切り替えに追われるばかりです。
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、スレッドの全ワークフローを一元管理します。
つまり、あなたは以下ができるようになります：
- AIを活用したコンテンツカレンダーでスレッドのトピックをプラン
- 文脈を完全に保ちながらツイートの下書きと構成を作成
- チームと編集を共同作業し、効果的な投稿を追跡しましょう
基本的に、これらすべて（そしてそれ以上）をアプリを切り替えることなく実現できます！アイデア発想、作成、公開スケジュール、パフォーマンス分析を単一のワークスペースで接続させることで、ワークスプロール（作業の分散化）に別れを告げましょう。
Twitterやその他のSNSでのソーシャルメディア活動を活性化させたいなら、これらのClickUpテンプレートが成功への道筋を示します：
1. ClickUp Twitterコンテンツカレンダーテンプレート
ClickUpのTwitterコンテンツカレンダーテンプレートは、ツイートの計画と管理の方法を変革します。散らかったメモや中途半端な下書きではなく、一貫性を重視した清潔で即戦力のワークスペースを手に入れましょう。
カスタムフィールドで各ツイートの目標（ブランド認知度向上、エンゲージメント促進、コンバージョンなど）を記録し、費用対効果を追跡可能。リストビューでは、キュー入りツイートのステータスや既に投稿されたツイートのパフォーマンスを一覧で確認できます。詳細なタスクカードでは、各スレッドの活動状況や、アイデア段階から投稿までのプロセスを可視化。
このテンプレートが気に入る理由：
- Twitterの投稿プロセスを可視性を持って作成・スケジュール設定・調整
- キャンペーン目標、パフォーマンスメトリクス、予算効果をツイートワークスペースから直接追跡
- テンプレートから離れることなく、スレッドコンテンツの割り当て、編集、承認を行い、チームとリアルタイムで共同作業できます。
✅ こんな方に最適： 複数のTwitterアカウントを管理するソーシャルチーム、作成者、起業家
2. ClickUp ソーシャルメディア高度テンプレート
ClickUpソーシャルメディア高度テンプレートは、Twitterスレッドを単発の実験から再現可能な成長チャネルへと変えたいマーケターや作成者向けに設計されています。
スレッドのメトリクスを追跡し、異なる導入文をA/Bテストで検証。複数のコンテンツ柱を管理し、どのフォーマットが最もエンゲージメントを生むかを確認できます。担当者、ビジュアル、期限、リンクを追加することで、すべての投稿をタスクに変換可能です。
カンバン式ボードビューは各スレッドのフローを追跡するのに最適です。ツイートカードを「アイデア→下書き→スケジュール済み→公開済み」へとドラッグするだけで進捗管理が可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- ClickUpドキュメントでスレッドの完全な下書きを作成し、関連リソース（画像、参照リンク）を埋め込みましょう
- リストビューで今後のスレッドと過去のスレッドをすべての詳細情報とともに一列に表示します
- カレンダービューに切り替えて、各スレッドの公開予定日時を確認しましょう
✅ こんな方に最適： マルチチャネルコンテンツを管理する代理店や、スプレッドシート不要でローンチキャンペーンを運営する社内チーム
📮 ClickUpインサイト： 45%の人が数分おきにスマホを確認していることをご存知ですか？ 多くの場合、簡単な回答や気分転換のためです。しかし、レポート作成中に電子メールをちらっと見るなど、こうした頻繁なスマホチェックは、実は集中力を断片化し、深い仕事を妨げます。 🖤そこで登場するのがClickUp Brain MAXです 。AI搭載のデスクトップコンパニオンとして、Brain MAXを使えば、ワークスペースを離れることなく、スマホに手を伸ばすことなく、チャット、プラン立案、タスク作成、サードパーティアプリ検索が可能です。
創造的な閃きが必要ですか？声で俳句を創作したり、複数のAIモデルでコンテンツを生成したり、管理タスクを処理したりして、目（と集中力）に必要不可欠な休息を与えましょう。
3. ClickUp ソーシャルメディア投稿テンプレート
ClickUpソーシャルメディア投稿テンプレートを使えば、チームは複数のプラットフォームでキャンペーンを展開する際に、何枚ものシートや承認プロセスをいちいち確認する必要がなくなります。
各投稿にはフェーズマーカー（アイデア→コンテンツ作成→デザイン→レビュー→公開）、コンテンツリンク、エンゲージメントデータ、ハッシュタグを含めることが可能です。コンテンツライブラリビューでは、投稿をチャネル別（TwitterやInstagramなど）またはキャンペーンタイプ（製品機能紹介、アンケート、事例研究、プレゼント企画）でグループ化できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- チャンネル、キャンペーン、テーマ別に、ライブワークスペースで週次・月次の投稿キューを構築
- タスクを割り当て、クリエイティブファイルをドロップし、レビュー担当者をタグ付けして、すべての資産を公開に向けて進めましょう
- リーチ、保存数、クリック数、コメントを追跡し、実際に注目を集めているコンテンツの種類を特定しましょう
- リストビュー、ボードビュー、カレンダービューを切り替えて、全チャネルにわたる投稿のプラン・編集・スケジュール設定を実行
✅ こんな方に最適： 複数のブランドアカウントを複数プラットフォームで運用するマーケティングチーム、作成者、代理店
4. ClickUp ソーシャルメディアカレンダーテンプレート
ClickUpのソーシャルメディアカレンダーテンプレートは、あらゆるソーシャルメディアチャネルにおける投稿のアイデア考案、スケジュール設定、進捗追跡を包括的に行うオールインワンシステムです。Twitterスレッドのプランに活用すれば、スレッドの公開時期、コンテンツ戦略全体における位置付け、週ごとのトピックを明確に把握できます。このテンプレートは、アイデアのブレインストーミング、デザインへのフィードバック収集、スケジュールされたキャンペーン作成のための共同作業スペースとしても効果的です。
このテンプレートが気に入る理由：
- コンテンツ提案フォームビューを活用し、チームメンバーや関係者からスレッドのアイデアを収集しましょう
- コンテンツライブラリビューで成功した導入文やスレッドトピックのライブラリを構築し、実績のあるフォーマットを再利用できるようにしましょう
- ボードビューでは各スレッドの進捗状況を確認でき、ラベル・優先度・期日・担当者も一目で把握できます
- 単一のダッシュボードからキャンペーンのパフォーマンスを分析
✅ こんな方に最適： マルチチャネルキャンペーンのプランを立て、ライターやデザイナーと連携するソーシャルメディアチームやマーケティングマネージャー。
💡 プロのコツ：ソーシャルメディアカレンダーを作成する際は、80/20ルールに従いましょう。つまり、コンテンツの80%は教育、娯楽、またはユーザーの問題解決を通じて価値を提供すべきです。残りの20%は自社製品やサービスのプロモーションに活用しましょう。
🎥 ビデオ： コンテンツ作成に追われている？このビデオでは、ChatGPTをAIソーシャルメディアアシスタントとして活用する具体的な方法を解説します：
- ✅ コンテンツアイデアを素早くブレインストーミング
- ✅ キャプション、ツイート、投稿を作成
- ✅ キャンペーンのクリエイティブブリーフを生成
5. ClickUp ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート
ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレートは、他のソーシャルコンテンツと並行してTwitterスレッド戦略を明確に設計するためのフレームワークを提供します。
スレッドを単発の投稿として扱うのではなく、製品発表や業界イベント、ターゲット層に合ったトレンドトピックなど、より広範なコンテンツカレンダーの一部としてプランしましょう。
このテンプレートが気に入る理由：
- 私の仕事ビューで、割り当てられたタスク、コメント、リマインダーとその期日を一覧表示。
- 外部カレンダー（GoogleやOutlookなど）と接続し、その日の仕事、イベント、ミーティング、投稿スケジュールなどを一目で確認できます。
- カスタムフィールドを活用し、各スレッドに重要なメタデータ（キャッチコピー、文字数、投稿時間、リンク）を必ず含めることで、重要な詳細を見逃さないようにしましょう
- ClickUpのタスクチェックリストでTwitterスレッドのワークフローを管理しましょう
✅ こんな方に最適： 複数のプラットフォームで定期的なソーシャルメディア投稿やキャンペーンを管理するチーム
💡 プロの秘訣：ClickUp Brainは、Twitterスレッドの計画・構成・公開を簡単にするAIアシスタントです。その活用方法をご紹介します：
- シームレスなワークフロー：スレッドのアイデア、下書き、公開スケジュールをすべて一箇所で管理
- スレッド構成を即生成：トピックやアイデアを共有するだけで、Brainが明確で魅力的なTwitterスレッドの構成を生成。キャッチコピー、サブトピック、行動喚起まで提案します。
- コンテンツ作成: Brainがスレッド内の各ツイートを自動作成。メッセージのフローを自然に保ち、最初から最後まで読者の興味を引きつけます
- テンプレートのカスタマイズ：ストーリーフォーマット、ステップバイステップガイド、リストフォーマットなど、ブランドの声や目標に合わせてBrainがテンプレートを調整します
- SEOとエンゲージメント向上術：AIが提案するハッシュタグ・キーワード・エンゲージメント向上策を活用し、スレッドのリーチ拡大とフォロワー増加を最大化しましょう
- 複数のAIモデル：ChatGPT、Gemini 3などを単一の接続インターフェースから利用可能
6. ClickUp プロモーションカレンダーテンプレート
ClickUpプロモーションカレンダーテンプレートは、Twitterスレッドを大規模なプロモーションキャンペーンと連携させます。製品ローンチやセール実施時には、告知スレッドが電子メールキャンペーンやランディングページ公開と同期。これにより、チャネルをまたいだメッセージの一貫性を保てます。「今後の祝日・重要日付」ビューではカレンダー上で重要な日付を確認でき、それに合わせたコンテンツ作成やスレッドプランが可能。 すべてを数週間前から下書き・レビューするため、公開直前の深夜にスレッドを作成する事態を防ぎます。
このテンプレートが気に入る理由：
- Google カレンダーを ClickUp と同期させ、ターゲット場所向けの祝日や特別な日付を取り込みましょう
- 月間/週間ビューとリスト一覧を備えた、すべてのプロモーション活動を管理する一元化されたカレンダーを入手しましょう
- 組み込みのボードビューとスケジュールビューで、各スレッドの公開タイミングや他キャンペーンとの連携を可視化
- 重要な日付の追跡、所有者の割り当て、プロモーションコードの添付、キャンペーン期間の設定、各キャンペーンのプレビューに活用できます。
✅ こんな方に最適： 季節限定キャンペーン、フラッシュセール、クロスチャネルでのブランドプロモーションを連携して進める必要があるソーシャルメディアチームやその他のマーケティングチーム
7. ClickUp ソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレート
ClickUpソーシャルメディア投稿スケジュールテンプレートで、ソーシャルメディアチームにスレッド・投稿・プラットフォーム・キャンペーンを包括的に管理する指令センターを提供しましょう。
今週公開予定のTwitterスレッドと下書き中のスレッドを一覧表示。チームメンバーは各ツイートの担当者を明確に把握でき、最終承認が必要なスレッドやコンテンツカレンダーの空白箇所を即座に確認できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 投稿頻度、チャネル、メディアを含むすべての投稿詳細を、単一の整理されたダッシュボードで監視
- コピー、画像、参照リンクをタスクに直接ドロップ。デザイナー、ライター、レビュー担当者、マネージャーが常に連携を保てます
- トレンドを追跡し、今後の投稿予定に組み込むことで、プランを崩さずにタイムリーなフィードを維持できます
✅ こんな方に最適： ソーシャルメディア戦略担当者、複数ブランドアカウントを管理する代理店、大量投稿スケジュールを運用するチーム。
📚 続きを読む:最高のコンテンツカレンダーソフトウェアツール
8. ClickUp ソーシャルメディアキャンペーンテンプレート
ClickUpソーシャルメディアキャンペーンテンプレートは、キャンペーン全体のワークフローを1つのワークスペースに集約します。各キャンペーンに専用のリストが作成され、すべてのTwitterスレッドがタスクとして管理されます。スレッド内の個々のツイート？それらはサブタスクとして、スレッド全体の公開前に個別に下書き・編集・最終化が可能です。
さらに、ClickUp自動化を活用すれば、タスクは適切なチームメンバーに自動割り当てされ、投稿がアイデア段階からレビュー、公開へと進むにつれて進捗が自動更新されます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 各ツイート/スレッドごとにタスクとサブタスクを作成し、コピーライター、デザイナー、レビュー担当者を割り当て、期日と依存関係を設定します
- ClickUpダッシュボードでキャンペーンの成果を追跡・分析し、貴重なインサイトに基づいて戦略を洗練させましょう
- タスクをフェーズとステータスで管理し、ビジュアルを添付し、プラットフォームやキャンペーンタイプなどのフィールドに色分けタグを活用しましょう
✅ こんな方に最適： マーケティングチーム、ソーシャルメディア担当者、またはクロスプラットフォームキャンペーンを運営する代理店
📚詳細はこちら： ソーシャルメディアプロジェクト管理：究極のガイド
9. Type.ai提供 Twitterスレッド告知テンプレート
Type.aiのTwitter発表スレッドテンプレートは、Twitterで製品・機能・ニュースを発表するための構造化されたフォーマットを提供します。注目を引く導入部、信頼性を高める背景説明、明確なメリット、強力な行動喚起という重要な構成要素を順を追って作成できます。
ファイルのアップロード、URLの貼り付け、または知識ソースをワークスペースに直接追加して、すべての下書きが正確で最新の参照情報から引用されるようにします。
このテンプレートが気に入る理由：
- AIを活用してカスタムスレッドを生成し、出力結果を編集してトーンを調整、読みやすさを向上、ビジュアルやハッシュタグなどを追加しましょう。
- スタイルルールを一度保存し、すべての告知スレッドに適用することで、ブランドの声で発信しましょう
- AIに必要な文脈を提供するため、プレスリリースやブログ記事へのリンクを添付してください
✅ こんな方に最適： Twitterで更新情報、製品発表、マイルストーンを共有することに忙しい作成者やソーシャルメディアマーケター。
📚 続きを読む： トレンドスポットの活用方法（例付き）
10. Freepik提供 フラットデザインTwitterスレッドモックアップテンプレート
Freepik提供のTwitterインターフェースコンセプトテンプレートは、ツイートのスレッド、プロフィールレイアウト、告知プレビューを可視化するためのクリーンで編集可能なモックアップです。ベクター/PSDファイルはAdobe Illustrator、Photoshop、Figmaなどのデザインツールで開くことができます。
デザイナーやマーケターは、実際にツイートする前にTwitterのコンセプトを作成したり、キャンペーンのアイデアを提示したりするために活用できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 公開前にテキストを編集し、スタイルを調整し、ブランディング要素を追加しましょう
- 編集済みのモックアップを他のマーケティング資料で共有し、スレッドを発表しましょう
✅ こんな方に最適： ソーシャルメディアデザイナー、UIモックアップ作成者、キャンペーンビジュアルやビデオを用いたスレッドコンセプトを提案するマーケター
ClickUpでより多くのTwitterユーザーを惹きつけよう
多くの人は頻繁に投稿しようとしますが、その目的や対象、方法が不明確な場合がほとんどです。そのためには、アイデアを接続し、リズムを持って展開し、読者を引き込むツールが必要です。
だからこそTwitterスレッドのテンプレートについてお話ししたのです！Twitterやソーシャルメディア戦略全体からより多くの成果を得る可能性を広げるためのツールです。Twitterスレッド作成時にペースを乱さず道案内してくれる友人のように、これらのテンプレートを活用しましょう。
そのシステム構築にはClickUpをお試しください。戦略、カレンダー、分析ツールが同一ワークスペースに集約されるため、投稿の意図が明確になり、計画的な運用が可能になります。
今すぐClickUpに登録して、ソーシャルメディア運用を効率化するその他のテンプレートもご覧ください。