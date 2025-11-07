ジム向けメンバー獲得トップマーケティング戦略

ジムを経営している方なら、フィットネス業界が競争が激しく騒がしいことはご存知でしょう。専門家は、世界の健康・フィットネスクラブ市場が2030年までに2027億8000万ドルに達するとプロジェクトしています。

ピーク時に空いているトレッドミルを見ると、大きな可能性を秘めているのに悔しい思いがするでしょう。ソーシャルメディア広告を出稿してもクリックが得られず、マーケティング予算の効果に疑問を抱き、イライラした経験があるかもしれません。

だからこそ、ジム向けの最良のマーケティング戦略は単一の戦術に依存しません。紹介プログラム（忠誠心に報いる）、地元の健康食品店やスポーツ用品店との提携、ソーシャルメディア広告といった、小規模ながらも強力な施策を組み合わせるのです。

この記事では、あなたのフィットネスビジネスを「ありきたりなジム」から「誰もが頼りにする場所」へと変えるためのマーケティング戦略を探ります！

⭐ 機能テンプレート ClickUpジムマーケティングプランテンプレートは、戦略を散らかさず体系的に保つプレイブックのような役割を果たします。すべてのアイデア、キャンペーン、パフォーマンスメトリクスを一箇所で接続するスペースを提供します。 最も重要なのは、継続的な取り組みを可能にすることです。これが一時的な利息の高まりと長期的な忠誠心の違いを生み出します。 無料テンプレートを入手 ClickUpのジム向けマーケティングプランテンプレートで、各努力がメンバー増加という全体像にどう組み込まれるかを明確に把握しましょう。

ジムにとってマーケティングが重要な理由

スパイダーマンのマルチバースをご存知でしょう。そこではあらゆる選択が新たな世界を開きます。この概念が仕事をするのは、現代の私たちの世界が選択肢に溺れているからです。

昼食時にNetflixで観る番組を選ぶことや、ランチを注文するレストランを決めることだって、その例に過ぎません。 あらゆる行動は選択なのです。

ジム業界も同様です。選択肢は数多く存在し、適切な顧客層に向けたジムのマーケティングこそが差別化を図る唯一の方法です。

あるジムの所有者がRedditで完璧に言い当てています：

提供したい特定のニッチ市場を絞り込むことが重要です。プラネットフィットネスは、ジムに多額を費やしたくない人や、周囲の嘲笑を気にしてジム通いが苦手な人を対象としています。ゴールドジムはボディビルダータイプ向けです。カーブスは女性専用ジムであり、男性に邪魔されずに仕事をすることができます。

こう考えてみてください：ジムのマーケティングとは、あなたのジムが提供する独自のサービスを、それを最も価値のあるものと感じる人々へと接続する架け橋なのです。

競合の激しいフィットネス業界で差別化を図り、貴ジムの独自性をアピールするお手伝いをします

ローカルSEO、紹介プログラム、ソーシャルメディア広告など、シンプルでターゲットを絞った努力を通じて、新しいメンバーを獲得します。

既存メンバーに対し、単なる名簿上の名前ではなくコミュニティの一員であることをリマインダーとして知らせ、継続的な関与を促します

ジム向けトップマーケティング戦略

どのジムにも設備は揃っているが、心に響くストーリーを持っているジムは限られている。優れたジム向けマーケティング戦略は、単なるスペースを人々が参加し続けたいと思うコミュニティへと変える。

成長を促進する主要なマーケティング戦略をいくつか見ていきましょう。

1. あなたのニッチを理解し、営業担当者ではなくファンのように語りかけましょう

もしあなたのジムがテレビ番組なら、ターゲットとなる視聴者は誰ですか？そして、その視聴者が夢中になる要素は何ですか？

ジムのマーケティング戦略は、特定の気分にぴったり合うプレイリストのように考えましょう。初心者はパワーリフターとは異なる音楽を聴きます。子育て中の親は大学生アスリートとは異なる音楽を聴きます。

メッセージを絞り込むことで、マーケティングの努力は画一的なものではなくパーソナルなものに感じられ、潜在的なメンバーを実際のメンバーへと転換しやすくなります。ソーシャルメディア、クラススケジュール、マーケティング資料の全てに同じニッチを反映させ、どこで見てもあなたの雰囲気を認識してもらえるようにしましょう。

📌 例：40代以上の女性をターゲットとした筋力トレーニング専門スタジオでは、毎週「年齢に関係なく強く」をテーマにしたリール動画を配信。骨の健康・バランス・自信をテーマにした少人数制パーソナルトレーニング体験セッションを紹介し、土曜日に開催される2名限定の無料試用版クラスへ視聴者を招待しています。

📮 ClickUpインサイト： アンケート回答者の個人目標で最も多いのは健康とフィットネスですが、38%が「進捗を一貫して追跡していない」と認めています。 🤦 意図と行動の間には大きな隔たりがあります！ ClickUpの専用習慣トラッカーテンプレートと 定期的なタスク機能で、フィットネス習慣をステップアップしましょう。ルーティン構築、ワークアウト記録、瞑想継続を楽々実現できる姿を想像してみてください。 💫 実証済み結果：ClickUpユーザーは生産性が2倍向上したと報告しています。なぜなら、追跡は進捗を可視化することから始まるからです。

2. Googleビジネスプロフィールでローカル検索を制する

Googleビジネスプロフィールは、多くの人々が最初に触れる玄関口です。

写真の新鮮さ、営業時間の正確さ、サービスの明確さを維持しましょう。チャレンジの卒業やパーソナルトレーニングセッションなど、ハイライトの後にレビューを依頼してください。

人々は実際に足を運ぶ前に口コミを確認します。だからこそ、ジムのマーケティングにおいて情報は非常に重要です。レポートによると、ユーザーのレビューはビジネスに対する人々の印象を改善し、その傾向は上昇を続けています。これはフィットネス業界にとって真の社会的証明です。レビューと併せてウェブサイトの軽微な更新を行い、ページ内容をGoogleの検索結果と一致させましょう。

例：地域のジムは毎月2枚の新着写真を投稿し、駐車場に関するよくある質問に回答。「地元住民向け初回1週間無料」キャンペーンをピン留めし、全てのレビューにメンバーの名前を記載した丁寧なメモを送信しています。

3. チーム勝利のような感覚を与える紹介プログラムを構築する

映画『リメンバー・ザ・タイタンズ』のラストシーンを思い出してください。チーム全員が共に勝利を掴むあの瞬間です。まさにその雰囲気が理想です。報酬が楽しく、シンプルで、個人に合わせたものであると感じられれば、あなたのフィットネスコミュニティは自然と共有されるでしょう。

既存メンバーが簡単に招待リンクを共有できるようにし、余計な説明や手間をかけずに紹介できるようにしましょう

友人に対して明確な次のステップを提供しましょう。例えば無料試用版や、1分もかからない簡単な登録フォームなどです。

紹介を単なるトランザクションではなく、コミュニティ全体の勝利として感じられるよう、両者をSNSで祝福しましょう

一般的な割引に頼るのではなく、無料パーソナルセッション、リカバリーキット、ブランドグッズなど、ジム独自の特典と報酬を結びつけましょう。

温かみのある簡潔な表現で、メンバーが実際にメッセージを読み、気軽に共有できる雰囲気を保ちましょう

📌 例：「友達を連れてくる週間」では、お二人ともパーソナルトレーニングセッション1回、ウォールへのシャウトアウト、そして次回のフィットネスチャレンジカレンダーへの早期アクセス権が提供されます。

4. メンバーが実際にスクロールする場所でショートビデオを活用する

TikTokやInstagram Reelsに夢中になったあの瞬間を思い出してください。1本のビデオが次へと続き、気づけば新しいワークアウトのアイデアを手にしているのです。

ジムトックは現実であり、人々がトレーニング場所を見つける方法の形で影響を及ぼしています。「12-3-30」トレッドミルワークアウトや「ホットガールウォーク」といったトレンドは、単なる流行で拡散したわけではありません。シンプルで繰り返し可能なため、日常のルーティンの一部となったのです。

プラットフォームもこれに注力しています。YouTube Shortsだけでも1日あたり2000億ビュー以上の再生数を記録しており、ターゲットがどれほど多くの時間を費やしているかが証明されています。だからこそ、投資すべきです。

派手な照明や制作チームは必要ありません。クラス終了後にコーチが簡単にフォームのコツを共有したり、メンバーが個人の達成を祝ったりする姿は、山のようなチラシよりも多くの潜在会員に届くのです。

投稿時は一つの目標に集中し、一人の人物に向けて語りかけましょう。 bite-sizedにまとめ、クラス予約など明確な次のステップへ誘導するキャプションを添え、継続的に発信を続けましょう。

✅ 覚えておいてください：完璧さよりも接続を。

5. 地域に合った小規模で効果的な広告を運用する

あるジムの所有者がRedditで率直にこう述べた：

Facebookは最も安価で手軽に情報を発信できる手段です。さらにクライアントを獲得するには、優れたSEO対策とGoogle広告も必要です。

近隣に若いプロフェッショナルが多いなら、TikTokやInstagram広告は効果が高いと確率します。バーチャルトレーニングを提供しているなら、YouTube広告でワークアウト内容と指導者の人柄を同時にアピールできます。

地域での認知度拡大には、シンプルなFacebookキャンペーンとGoogle検索広告を組み合わせることで、人々が新しいフィットネスビジネスを探しているまさにその瞬間に、あなたの名前を目立たせることができます。

しかし鍵は、広告を単発の施策ではなく一連のフローの一部と捉えることです。ブランド認知から始まり、試用版や入会へとつながるファネルを構築しましょう。

そして覚えておいてください、一夜にして成果が出ることはほとんどありません。ほとんどのジム向けコンテンツマーケティング管理では、結果が雪だるま式に増え始めるまでに、2～3ヶ月の継続的な露出が必要です。

6. メンバーの成功ストーリーを、スポーツ映画のハイライトシーンのように伝える

人は番号よりも感情を覚えている。💪🏻

潜在メンバーの心に響くストーリーを共有しましょう。体重計の数値だけでなく、日常生活に起きた変化を伝えましょう。メンバーの声を活用し、敬意を払い、ありのままの姿を伝えましょう。

これらの情報を自社サイト、ソーシャルメディア、Googleビジネスプロフィールに掲載し、実績をあらゆる場所でアピールしましょう。読者に、そのメンバーが得た利益につながる最初の小さなステップを踏み出すよう促してください。

7. シーズン構成のような感覚のタイムボックス型チャレンジを開催する

Netflixのリミットシリーズのように、エピソードごとに人々を引き込む方法を考えてみてください。

リミット付きのチャレンジは、ジム内に同じ勢いをもたらします。効果的なチャレンジを構築する方法は次の通りです：

特に臆病な見込み客にとって、明確なスタート地点が必要な場合に実現可能と感じられるよう、 14日間や21日間 といったシンプルな期間を選択しましょう。

「毎日体を動かす」や「強い体幹」など、主要な成果目標を1つ設定しましょう。なぜなら、人々は理解しやすく測定しやすい マーケティングKPIに 共感するからです。

ワークアウト以外の軽い習慣ポイント（ステップ数・睡眠時間・水分摂取量の追跡など）を追加し、単なるジム利用時間だけでなく、総合的な健康管理の取り組みとして感じられるようにする

アプリと壁面にリーダーボードを共有 し、進捗を可視化。新規メンバーも既存メンバーも、親しみやすくモチベーションが上がる環境を。

毎週の小さな成功を称え、称賛や楽しい投稿で活気を保ち、メンバーが最後まで継続するよう励ましましょう

クラスパーティーやフォトウォール、表彰式など「卒業」の瞬間を設けることで、参加者に達成感を覚えさせ、次のステップへ進む準備を整えさせましょう。

2ヶ月会員権やパーソナルトレーニングセッションなど、自然な継続手段を提供し、一時的な熱意を長期的なコミットへと転換しましょう。

📌 例： 地元のジムが「21日間リセットチャレンジ」を実施。参加者は毎日のステップとワークアウトを記録し、毎週金曜日にInstagramストーリーズで「ミニ優勝者」を発表。終了時には全員に修了証を授与し、次の8週間プログラムへの参加招待を送りました。

8. 地元のビジネスと提携し、街のお気に入りクロスオーバーエピソードを創り上げるかのように

エド・シーランが『ゲーム・オブ・スローンズ』にゲスト出演した時を覚えていますか？ 誰もが話題にしていました。

地域ビジネスとチームアップする際にも、同じような火花を散らしたいものです。ポジティブな相互交流は、あなたのブランドをジムの壁を越えて大きく感じさせ、人々に注目する理由を与えます。

クーポン交換に甘んじるのではなく、メンバーが既に愛しているパートナーを探しましょう。朝に列ができるコーヒーショップ、週末に訪れる健康食品店、信頼してギアを購入するスポーツ用品店などです。

単なるプロモーションを超え、体験に焦点を当てましょう。例えば、ヨガスタジオがトレーナーと共同で「回復ナイト」を開催したり、スムージー店が「脚トレ後の回復ブレンド」を発売したり、ウェルネスクリニックがコミュニティのフィットネスチャレンジ後に無料相談を提供したりする姿を想像してみてください。

例：土曜日の「トレーニング＆ご褒美」企画では、朝のサーキットクラスと地元のジュースバー限定スムージーを組み合わせます。カウンターに無料試用版申し込み用QRコードを設置してもらい、クラス後の写真でスタッフをタグ付け。メンバーの汗ばんだ笑顔をリポストしてもらい、地域ならではの小さなコラボレーションを実現しましょう。

9. 既にあなたの街に影響力を持つ作成者と仕事をする

何百万ものフォロワーを持つ有名人を起用しなくても、新規顧客を店舗に呼び込むことは可能です。

フィットネス作成者と仕事をしたウェルネススタジオやブティックジムを想像してみてください。作成者が地元で既に知られた人物、あるいはフォロワーが親近感を抱く人物である場合、その効果は顕著です。

有力な例として、Gymsharkがフィットネス作成者であるWhitney Simmonsとチームアップしたケースが挙げられます。Whitneyのフォロワーは彼女のワークアウトスタイルと発信を信頼しています。彼女がGymsharkのコレクションを発表すると、人々は単に服を購入するだけでなく、彼女のコンテンツが自身の目標に共鳴したからこそ購入するのです。

ジムやフィットネスビジネスでこのようなイベントをやること： あなたの街で既にジムのルーティンや健康のヒントを投稿している作成者を招待しましょう。あなたのクラスのひとつを体験してもらい、スペースを体感してもらいましょう。

特に印象に残った点（コミュニティ、指導、雰囲気など）を共有するよう促しましょう

無料体験クラスや試用版オファーなど、明確な行動喚起（CTA）を記載するよう依頼し、次に行うべきやること（やること）を明確に伝えるようにしましょう。

独自のリンクやコードを使用し、投稿経由で来館した人数を追跡しましょう。これにより効果を推測するのではなく、実際に何が仕事だったかを把握できます。

10. ジムの枠を超えた指導を実現するハイブリッドオプションを提供

トレーニングにコミットしている人々は、旅行や引っ越しをしても仕事を止めたいとは思いません。

Anytime Fitnessはこの手法の明確な例です。あるメンバーがRedditでこう共有しています：

日本に移住する前にホームでAnytimeに加入していました。こちらに来てからは、他のAnytime店舗と同じように鍵でドアを開けて利用しています。会費も母国の銀行口座から引き続き支払っています。支払い方法も会員資格も一切変わっていません。

場所が少ない場合でも、同じサポートを提供できます。対面セッション数回とアプリベースのワークアウトセットを含む「トラベル月間」パッケージのようなシンプルなオプションで、会員の継続的な利用を促せます。

🌟 メンバーが、ジムの扉の外にある自分たちの生活まで気にかけてくれていると知れば、より長く忠実に通い続ける可能性が高まります。

ジム経営におけるマーケティングの課題と克服方法

重いウェイトを持ち上げるより難しいことって何だと思う？実際に誰かをあなたのジムに足を踏み入れさせることだ。ジムのマーケティング課題を直視し解決することこそが、「いつか行こうかな」を「今日入会した」に変える鍵となる。

注意すべき最も一般的な課題は以下の通りです：

🚩課題：飽和状態の市場における新規メンバーの獲得

✅ 解決策： まず、本当にサービスを提供したい対象（初心者、多忙なビジネスパーソン、親、アスリートなど）を明確に理解することから始めましょう。その明確さをメッセージに反映させ、自施設の差別化要素をアピールしてください。

早朝クラスや癒しの音楽付きヨガ、実践的な指導が受けられるパーソナルトレーニングを提供してみては？近隣で小規模広告を出稿するか、ローカルSEOを活用し「近くのジム」検索で表示されるようにしましょう。紹介プログラムを導入すれば、満足したメンバーが友人を連れてきてくれます。

🚩課題：メンバーの興味と関心を維持する（継続率向上）

✅ 解決策： 入会が最高の瞬間にならないようにしましょう。継続する理由を提供してください。ワークアウトのコツ、成功事例、あるいは14日間や21日間のチャレンジといった短いコンテンツを活用し、会員が実感できる小さな成功体験を提供しましょう。

🚩課題：多くのジムが類似したサービスを提供する中で差別化を図る

✅ 解決策： ジム独自の「署名」を見つけましょう。それは雰囲気、インストラクターの指導スタイル、コーチング、あるいは新規メンバーの迎え方かもしれません。コンテンツ、ツアー、ソーシャルメディアでこの独自性を強調してください。実際にあなたのスタイルでトレーニングする地元のインフルエンサーを活用しましょう。あなたのスペースでのリアルな日常を人々に届けましょう。

🚩課題：リミットられたマーケティング予算

✅ 解決策： 低コストで効果的な戦略を活用しましょう。実際の利用者（メンバー）から生まれるコンテンツは費用が抑えられながら大きな影響力を持っています。マイクロ作成者や紹介による集客は、大規模な広告よりもはるかに低コストです。

🚩課題：仕事測定の難しさ

✅ 解決策： 毎週確認できるシンプルなマーケティング生産性メトリクスを設定しましょう：無料試用版ページビュー数、入会者数、1か月後に再来場した人数です。キャンペーン実施時や仕事をする際、作成者との連携時には固有リンクやコードを使用し、各ソースからの流入数を把握できるようにします。

メンバーにフィードバックを求めましょう——入会を決めた理由や躊躇した点をアンケートで尋ね、改善点を洗い出します。その後、微調整を加えてください。こうした小さな改善が積み重なることで、やがて大きな成果につながります。

ClickUpがジムのマーケティング努力をどのようにサポートするか

ジムのマーケティングは、ツールの乱立によって失敗しがちです。プランはGoogle Docに、キャプションはWhatsAppのチャットに、予算はスプレッドシートに、デザインはCanvaに分散しているのです。

これが仕事の拡散であり、ジム所有者には時間と勢いの両方を奪うのです。😖

ClickUpはすべての情報を統合されたAIワークスペースに集約し、チームがコンテキスト、プロセス、実行を単一のhubで管理できるようにします。

10個のツールを飛び回る代わりに、ClickUpの機能が連携してフィールドマーケティング戦略を実行できます。

ClickUp Docs + ClickUp AIでプロセスをエンドツーエンドにプラン

ClickUp Docs内のClickUp Brainを活用して、アイデアを要約する、分析し、発展させましょう

ClickUp Docsはキャンペーンを最初から最後まで管理する場所です。「新年、新しいあなた」プロモーションでは、タイムライン、メッセージングガイドライン、クリエイティブ案をまとめたドキュメントを作成しましょう。

トレーナーはメンバーの成功事例（ビフォーアフター）を直接投稿でき、デザイナーはモックアップを直接貼り付け、ClickUp Brainでコンテンツやアイデアを生成できます。確認後、チェックリストアイテムをワンクリックでClickUpタスクに変換できるため、実行が滞ることはありません。

ClickUpのAI「ClickUp Brain」を活用してマーケティング戦略を考案する方法について、簡単なビデオ解説をご紹介します：

💡 プロの秘訣：Google DriveやCanvaをClickUp Docsと接続すれば、SNS投稿やデザイン素材の可視性が確保できます。これによりトレーナーやフロントスタッフとの連携がスムーズに。電子メールを漁る必要がなくなるのです。

ClickUpタスクとClickUp自動化を活用してキャンペーンを継続的に推進しましょう

ClickUpタスクでプロセスを細かく管理せずとも、目標を日々の行動に変換

ClickUpタスクは、ジムのマーケティングプランを日々の行動に変えます。

例、「友達を連れてくる週間」キャンペーンはタスクリストに分解されます：チラシのデザイン、Instagram投稿のスケジュール設定、Googleビジネスプロフィール更新、紹介状況の追跡。各タスクを割り当て、期限を設定し、進捗をリアルタイムで確認しましょう。

ClickUp自動化で日常的なマーケティングタスクを自動化

ClickUpの自動化機能 とAIエージェントがプロセス管理の手間を省きます。新規無料試用版フォームが送信されるたびに営業担当へのフォローアップタスクを生成するルールを設定。さらに、ソーシャルメディア担当者が金曜までに投稿を完了済みとしてマークするようプロンプトする自動化も組み込みましょう。

💡 プロの秘訣： ClickUpをMailchimpやHubSpotと連携させれば、見込み客情報がタスクリストに直接フローします。これにより繁忙期でも潜在メンバーを見逃す心配がありません。

ClickUpホワイトボードでメンバーの旅路を可視化

ClickUpホワイトボードを活用してメンバーの行動経路をマップ化し、アイデアを形にしましょう

ClickUpホワイトボードでマーケティングファネルを視覚的にマップできます。

「Instagramリール → 無料試用版 → 導入クラス → メンバーの成功事例」という流れを付箋に書き出しましょう。各フェーズが具体的なタスク（例：「トレーナー紹介ビデオを撮影する」や「ツアーを予約する」）とリンクされています。

ブレインストーミングセッションでは、マーケティングチームがチャレンジ企画、イベント、紹介インセンティブなどのアイデアを出し合えます。それらを自由に移動・調整し、優れたアイデアを即座にClickUpタスクに変換できます。

💡 プロの秘訣： コミュニティエンゲージメントプランニングにはClickUpホワイトボードを活用しましょう。例として、地元のスムージーバーとのクロスオーバーイベントを企画します。そこから、看板作成、共同投稿、QRコードセットアップといったサブタスクの開発に進んでください。

時間を節約し、/AIと連携して業務を円滑に進めましょう

ClickUp Brainで数秒で下書き作成、要約する、回答検索が可能

ClickUp Brainは、管理業務に埋もれることなくコンテンツを生成し、キャンペーンの更新情報を把握するのに役立ちます。

ClickUp Brainに「21日間コアチャレンジ」のキャプション3案を作成させましょう。週次ミーティング後には、Brainにアクション項目を含む簡潔な要約を作成させ、トレーナー・フロントデスク・マーケティング部門の連携を強化します。

「前回の紹介プログラムレポート作成はどこ？」と尋ねられた時、ClickUp Brainならフォルダを15分も探す手間なく即座に抽出できます。さらにClickUp Brainを活用すれば、ソーシャルメディアマーケティングキャンペーンの生成や、ジムのチラシデザイン案のブレインストーミングも可能です。

ClickUpでマーケティングの筋肉を鍛えよう

ジムで筋肉をつけるには、継続的に通い続けることが重要です。ジムのマーケティングも同様です。

問題は、物事が整理されていないと一貫性を保つのが難しいことです。ClickUpはドキュメント、チャット、スプレッドシートの混乱を一箇所に集約することで整理します。プラン、タスク、創造的なアイデア、さらにはフォローアップまでが並列に存在するため、キャンペーンは混沌ではなく勢いを感じられるようになります。

ジムのマーケティング戦略が明確で、適切なソーシャルメディアプラットフォームに存在感を示せば、最も入会・継続の可能性が高い層にメッセージが届きます。

マーケティングをメンバーの筋力のように確実に成長させたいなら、今すぐClickUpに登録しましょう！

よくある質問

最も効果的な戦略は、往々にしてシンプルでありながら完了されたものです。実際のメンバーを紹介するソーシャルメディア投稿の継続、忠誠心に報いる紹介プログラム、地元のカフェや健康食品店との提携は大きな成果をもたらします。短期チャレンジやコミュニティイベントを加えれば、本物で温かみのある話題を生み出せるでしょう。

大きな予算がなくても効果は出せます。既存メンバーのリアルな体験談を共有したり、小規模なコンテストを開催したり、SNS向けの簡単なワークアウトのコツを投稿しましょう。地元の店舗にシンプルなチラシを掲示したり、Googleビジネスプロフィールを明確にしたりすることも、近くでフィットネススペースを探している人を引き寄せる効果があります。

「今週は無料体験クラスに参加しよう」といった明確な目標を掲げたSNS広告は、一般的なプロモーションよりも仕事です。Instagram Reels、TikTok、YouTube Shortsのショートビデオで、潜在的なメンバーにジムの活気を瞬時に伝えましょう。電子メールリマインダーや親しみやすいフォローアップメッセージと組み合わせれば、押し付けがましくなく、常に記憶に残る存在になれます。

継続率は、人々に「何かの一部である」と感じさせることから生まれます。ジム内の成功事例を共有し、マイルストーンを祝い、季節ごとのチャレンジを開催してトレーニングを新鮮に保ちましょう。電子メールやSNSを通じた気遣いのこもった連絡は、メンバーの進捗を気にかけていること、その成長の過程を大切に思っていることをリマインダーとして機能します。

ClickUpのような便利なオールインワンワークスペースは、まさに救世主となるでしょう。キャンペーンのプラン、投稿スケジューリング、紹介客の追跡、さらにはチームとの新アイデアブレインストーミングまで、すべて一箇所で完結します。これによりマーケティング業務が散漫になることを防ぎ、更新情報の追跡に追われることなく、メンバーへの対応に集中する時間を増やせます。