価値明細書テンプレート：整理する。請求する。繰り返す。

完了の追跡。コストの可視化。関係者全員への支払い確保。単純に聞こえるが、実際にはそう簡単ではない。

締め切りの変更、注文、そして終わりのない請求書の中で、すべてを整理するのは不可能に思えるかもしれません。まるで説明書も小さな六角レンチもない状態でIKEAの家具を組み立てようとするようなものです。

そこで役立つのが価値明細書テンプレートです。請求業務を体系化し、進捗を透明化します。これにより、プロジェクト所有者は全てが順調に進んでいると確信できます。

主要なスケジュール・オブ・価値テンプレートを詳しく見ていきましょう！

スケジュール・オブ・価値テンプレートとは？

主にゼネコン、建設管理者、財務チームが使用し、実施された仕事、関連費用、保管資材を明示することで進捗支払いの価値の算出を可能にします。

SOV（工程別費用明細書）はほとんどの建設スケジュールで必須であり、プロジェクト関係者が一貫性とタイムリーな方法で進捗を監視するのに役立ちます。これは、すべての仕事要素と費用を明確にアカウントするための財務設計図と考えてください。

主要な価値テンプレート一覧

優れた価値テンプレートの要約を以下に示します：

優れた価値明細書テンプレートの条件とは？

高品質な価値明細書テンプレートは、請求業務を簡素化し、建設プロジェクト全体を通じた財務管理を支援します。優れたテンプレートには以下の要素が含まれます：

各明細アイテムに関する詳細な説明

プロジェクト名、作業番号、プロジェクト番号の明確な定義

各工程ごとの正確な費用内訳

完了仕事、未完了仕事、保管資材のステータス

見積コスト、予定価値、進捗率を入力するフィールド

資材費や利益率を含むプロジェクト費用の要約

現行フェーズにおける完了した仕事の区分

過去の支払申請履歴の追跡

全チームが同じページを共有できるフォーマット

優れたテンプレートは予算超過を回避し、契約上の義務を履行し、財務管理を強化します。

13種類の価値明細書テンプレート

1. ClickUp建設管理テンプレート

ClickUp建設管理テンプレートは、あらゆるサイズの建設プロジェクト管理向けに設計されたオールインワンソリューションです。プロジェクト範囲のプランから財務面の追跡まで、プロジェクト監視をサポートし、仕事タスクやアイテムごとにタスクを割り当て、ガントチャートやタイムラインなどのプロジェクト管理ソフトウェア機能と直接連携します。

ClickUpの組み込み自動化機能を活用すれば、プロジェクトコストの追跡、保管資材の管理、さらには請求サイクルの自動化も可能です。カスタムフィールドでは、プロジェクト名、プロジェクト番号、総予定金額などの詳細情報を入力できます。さらに、完了作業、未完了作業、現在のフェーズステータスを表示する高水準のダッシュボードも提供されます。

リスト、ガントチャート、タイムラインでタスク、明細項目、進捗率を追跡

プロジェクト名、プロジェクト番号、予定価値用のカスタムフィールドを追加

支払アプリと審査のステータス変更とリマインダーを自動化

✨ こんな方に最適： 複雑なプロジェクトを管理し、厳格な財務管理が必要な建設管理者。

💡 プロの秘訣: 入札プロセスを効率化したいですか？ 建設入札テンプレートをカスタム化し、予期せぬ費用への対応策を含めることで予算超過を防ぎましょう。

2. ClickUp 独立請負業者向け請求書テンプレート

ClickUpの独立請負業者向け請求書テンプレートは、大規模な建設スケジュールで活動する下請け業者やフリーランサーに最適です。このテンプレートでは、各明細アイテムを詳細に記述し、実施した仕事のタグ付けし、プロジェクト名、ジョブ番号、関連プロジェクト価値など、プロジェクト固有の関連情報を含めることが可能です。

数回のクリックで利益率の計算、資材コストの算定、保管資材の分類も可能です。時間単位請求でもマイルストーン単位請求でも、このテンプレート は原価計算構造の分析機能により請求ワークフローをストレスフリーに維持します。

仕事をアイテムおよびマイルストーン別に明細化

合計額、税金、利益率を自動計算

クリーンなPDFをエクスポートし、請求履歴を記録

✨ こんな方に最適: 詳細な請求書作成が必要な複数のプロジェクトを扱う個人事業主。

💡 プロの秘訣： 請求業務を楽に！ 進捗管理表テンプレートを活用して 請求プロセスを自動化し、進捗に応じた支払いを毎回確実に期日通りに行いましょう。

3. ClickUp建設予算テンプレート

建設プロフェッショナルがプロジェクトの財務状況を把握できるよう設計 されたClickUp建設予算テンプレートは、プロジェクトコストと完了した仕事の追跡のための頼れるツールです。このテンプレートには、予定金額、明細項目、フェーズごとの総価値を入力するフィールドが用意されており、建設プロジェクトの財務面がすべて明確かつ簡潔に把握できます。

このテンプレートの真価は、ClickUpのプロジェクト管理スイートとの連携機能にあります。資材費、見積費用、保管資材を追跡する過程で、テンプレートは自動的にプロジェクト全体のタスクと同期されます。

予定価値、見積コスト、保管資材、実績を追跡し、予算の健全性を可視化します

コストフィールドをタスクや工程と同期させ、プロジェクト所有者と管理者が同じ番号を確認できるようにします

ダッシュボードとガントチャートビューを確認し、超過を早期に発見。明確な判断で範囲やスケジュールを調整

✨ 特に適しているのは：プロジェクトや財務チームなど、複数のプロジェクトを横断的に仕事しているチームです。

4. ClickUp プロジェクト予算とWBSテンプレート

ClickUpのWBSテンプレート付きプロジェクト予算書は、WBS手法で予算策定プロセスに構造と詳細をもたらす強力なテンプレートです。大規模建設プロジェクトに最適です。各仕事タスクは親カテゴリに割り当てられるため、見積書フォームは拡張性と直感性を兼ね備えています。

このテンプレートには、予定金額、総額、見積もり費用、進捗率を入力するフィールドが用意されており、プロジェクトマネージャーが財務・運営実績をリアルタイムで把握できます。ClickUpのタイムライン、ガントチャートビュー、カレンダービューを活用すれば、タスク単位、フェーズ単位、マイルストーン単位で進捗を追跡可能です。

仕事を仕事パッケージと工程ごとにコストを細分化

ノードごとに予定価値、総価値、進捗率を把握

スイッチリスト、タイムライン、カレンダービューを切り替えて、プランのレビューや支払期間を管理します

✨ 特に適しているのは：複数の請求フェーズを伴う建設プロジェクト全体を管理するチーム。

💡 プロの秘訣 : 1分単位で追跡！ 時間管理ソフトウェアを活用し、タスクごとに時間ブロックを設定。クライアントには実際の仕事のみを請求しましょう。

📣 ClickUpの優位性：ClickUpカレンダーは、建設プロジェクトのタイムラインとタスク詳細を一元管理する画期的なツールです！起工式から最終検査まで、建設プロジェクトの全工程を視覚的にマップ化。関係者全員が期限、マイルストーン、依存関係を明確に把握できます。 現場準備、資材搬入、検査など、あらゆるタスクをカレンダー上で直接スケジュール設定・割り当て・追跡できます。これにより重複作業の発見、ボトルネック回避、チーム連携の強化が容易になります。さらに、カレンダー表示・ガントチャートビュー・タイムラインビューを切り替えて柔軟にプランを立てられるほか、各タスクに文書・写真・チェックリストを添付ファイルとして添付することで、プロジェクトの完全な透明性を確保できます。

5. ClickUp建設プロジェクト管理テンプレート

ClickUp建設プロジェクト管理テンプレートは、プロジェクトマネージャーがプロジェクト全体を包括的なビューで把握できるよう設計されています。このテンプレートは、あらゆる変動要素を管理するための戦術的司令部です。

高水準のClickUpダッシュボードと詳細なタスクビューを統合し、常に最新情報を把握できるようにします。

建設範囲をアイテム別に細分化し、予定価値を追跡し、完了作業をリアルタイムで記録するために活用できます。このテンプレートは資材費、保管資材、複数の進行状況ビューをサポートし、チームの作業方法に最適化されています。さらにClickUp DocsやClickUp Chatと連携し、部門や関係者間のシームレスな協業を実現します。

ガントチャートやカレンダービューなどの視覚的ツールはプロジェクトスケジュールをマクロレベルで把握でき、作業負荷チャートはチームのバランス調整やバーンアウト防止に役立ちます。

範囲、コストフィールド、タイムラインを一元管理し、タスク、予算、請求を整合させます

作業負荷とアラートを活用し、作業班のバランス調整と支払トリガーマイルストーンの遅延防止を実現

タスクにドキュメント、図面、承認書を添付ファイルとして添付し、フィールドの更新情報と事務所記録をマップします。

✨特に適しているのは：複数フェーズにわたる建設を監督するプロジェクトマネージャーで、コスト・タスク・タイムラインの詳細な可視性が必要である方。

6. ClickUp 建設管理テンプレート（代替案）

フィールドでの作業が多いチームには、複雑さを伴わずに柔軟性と構造を提供する代替テンプレートが最適です。 ClickUp建設管理テンプレートは、現場監督や現場責任者がプロジェクトの進捗と完了した仕事を把握するために必要なすべてを提供します。

日々の仕事実績を記録し、保管資材を更新し、未完了仕事をリアルタイムでフラグ付けします。各タスクはプロジェクト名と工程とリンクされており、予定価値、見積費用、総価値を管理する専用コストフィールドを備えています。

✨ こんな方に最適： 現場チームが日々の業務を記録・管理しながら、中央の財務データと同期する必要がある場合。

📖 こちらもご覧ください: 成功するプランのためのトッププロジェクト予算テンプレート

7. ClickUp請負業者契約書テンプレート

これは典型的な価値明細書テンプレートではありませんが、プロジェクト管理において極めて重要な役割を果たします。 ClickUp請負契約書テンプレートは、契約上の義務を明確に定義し、プロジェクト開始初日から納品物、請求に関する期待、プロジェクト範囲について全ての関係者の認識を一致させます。

このテンプレートは請求ワークフローやタスクビューに直接添付可能です。さらに、メモの追加、プロジェクトのマイルストーンに基づく支払いトリガーの設定、保管資材・実施仕事・タイムラインに関する条件の明記といった機能も備えています。

納品物、支払いトリガー、範囲を1つのドキュメントで定義

条項をタスクや工程にリンクすることで、コンプライアンスと実行の接続を維持します

署名、役割、日付を記録し、監査や引き継ぎを円滑に進める

✨ こんな方に最適： 建設ライフサイクルの全ステップに法的透明性と請求透明性を組み込みたい請負業者。

8. Template.net 価値明細書テンプレート

シンプルでありながら機能的なオプションをお探しですか？ Template.netのダウンロード可能なExcel価値明細書テンプレート（ SOVテンプレート）は、基本的なニーズをすべてカバーします。行項目ごとに構造化された行で、予定価値、進捗率、および計算済み仕事の完了した総額を 입력できます。

小規模チームや単発の建設プロジェクトに最適です。デジタルツールが過剰に感じられる場合にも活用できます。この無料の工事費明細書テンプレートでは、現在の請求期間の活動内容を記録し、各タスクのプロジェクトコストを手動で更新できます。

予定金額、進捗率、および完了仕事総額を入力してください

保管資材および過去の申請に関する列を追加する

プロジェクト名とジョブ番号でヘッダーをカスタム

✨ こんな方に最適：価値内訳を素早く文書化できる印刷可能なスプレッドシートベースのソリューションを求める建設プロフェッショナル。

9. Template.net ゼネコン向け価値明細書テンプレート

複数のベンダーや下請け業者を管理するゼネコン向けに作成されたこの無料のゼネコン向けスケジュール・オブ・バリューは、プロジェクト進捗の追跡と請求書の整合性を容易にします。各行には、明細項目、関連するプロジェクト費用、予定金額や完了作業などの詳細を記入するスペースが設けられています。

プロジェクト所有者との直接的なコミュニケーションに最適で、各工程ごとの透明性のある進捗報告と完了仕事の可視性を実現します。保管資材、労務費、過去の支払申請に関するメモ用の列により、全ての仕事が確実に記録されます。

下請業者の明細アイテム、コスト、メモを追跡し、関係者への進捗報告を透明化します

工程別・労務/資材別に区分することで、変更点に焦点を当てたレビューを実現

過去の支払申請記録を保存し、現在の引出が検証済みの履歴を参照していることを保証します

✨ こんな方に最適：請求に関する関係者との調整に、構造化されながらも柔軟なフォーマットを必要とする請負業者。

10. Template.net ビルダー 価値明細書

ビルダー用価値明細書テンプレートは、アイテム別に価値を整理し仕事を追跡するための軽量な味方です。

このシンプルな価値計算テンプレートは、中規模の建設や改修工事の管理に役立ちます。仕事内容をアイテム別に分割し、各工程におけるプロジェクトコストを記録することで、関連する仕事を追跡できます。

プロジェクト管理ソフトウェアとの連携機能はありませんが、手作業での提出に最適です。完了した仕事や保管資材の情報を記載できるほか、初期見積コストに対する利益率を手動で追跡することも可能です。

各アイテムと工程ごとの合計額をリスト化し、建設業者が進捗状況と価値を迅速にマップできるようにします

完了した仕事と保管された資材を記録し、クライアントとのミーティングで明確な番号を提示できるようにします

各工程ごとにタブを複製し、提出書類をスムーズに作成できる清潔な印刷物を作成

✨ こんな方に最適 : 進捗に応じた価値を可視化する紙ベースのテンプレートを求める個人建設業者。

👀 豆知識： 世界最大の建設プロジェクトであるサウジアラビアの5000億ドル規模のNEOM都市。誰がどの作業に対して支払いを受けるかを追跡するためだけでも、何千ものスケジュール・オブ・バリューズ文書が必要になるのです！

11. CrewCost 工事費価値明細書 Excel テンプレート

提供元 CrewCost

CrewCost SO Vテンプレートは、財務的な精度を重視して設計されたExcelベースの工事費明細書テンプレートです。コスト追跡に特化したこのフォームには、総額、完了率、残予算を自動計算する組み込み式が含まれています。

配管工事から仕上げ大工工事まで、すべての明細アイテムを記録し、完了した仕事と保管資材の累計合計を含めます。この構造は月次請求に最適であり、進捗支払い計算の標準的な慣行に準拠しています。

合計額、完了率、残予算の計算には組み込みの式を活用できます

各アイテムと月単位で累計額を管理し、月次請求の一貫性を維持します

過去の申請やマイルストーン用のタブを追加し、明確な流れに沿ってレビューを進められるようにします

✨ こんな方に最適： SOV追跡用の既製スプレッドシートが必要な財務管理者や管理チーム

12. PDFfiller 工事費価値明細書フォーム

PDFfiller経由

このウェブベースの価値計算書フォームは、追加ツールをインストールせずにデジタル化を進める必要があるチームに最適です。 PDFfiller SOVフォームはオンラインで入力、電子署名が可能で、完了した価値計算書としてエクスポートできます。

項目ごとの明細を記録し、プロジェクト名をタグ付けし、予定金額を追加し、完了した仕事と保管された資材を追跡するために活用できます。動的な追跡やレポート作成機能は備えていませんが、その強みはアクセスのしやすさにあります。

SOVをオンラインで記入・署名・共有すれば、追加ソフトウェアなしでチームが提出可能になります

各アイテム、予定価値、保管資材を記録し、要件を満たすようにします

記録用に確定版をエクスポートすれば、コンプライアンスの証明が容易になります

✨ こんな方に最適： 法的要件を満たし、すぐに使えるSOVフォーマットを、学習曲線なしで必要とするチーム。

📖 こちらもご覧ください: 建設効率を向上させるベストプラクティス

13. TemplateLab 価値テンプレート

提供元 TemplateLab

TemplateLab SOVテンプレートは、明瞭さと簡潔さを追求したダウンロード可能なExcel形式スケジュール・オブ・バリューズテンプレートです。複雑なソフトウェアを使わずに、プロジェクトコストの追跡、実施仕事の記録、利益率の可視化を簡単に行えます。

各行で、アイテム、予定金額、完了率を定義できます。未完了の仕事の記録、総価値の計算、各現在の工程における保管資材のメモスペースも設けられています。上部にはプロジェクト名、案件参照番号、契約価値も記載可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

予定金額と進捗率で各アイテムを追跡

未完了仕事と保管中の資材のメモを記入すること

各案件ごとにシートを再利用・カスタマイズし、新規プロジェクトを迅速に開始

✨ こんな方に最適： 小規模な工事を管理する建設業者やコーディネーターで、シンプルで使いやすいExcel追跡フォームをお探しの方。

📖 こちらもご覧ください: 建設プロジェクト引渡しチェックリスト完全版

成功を築く、テンプレート一つひとつで

マッキンゼーの調査によると、メガプロジェクトの98%で30%以上のコスト超過が発生し、77%が少なくとも40%の遅延を経験しています。こうした課題は、体系的な財務監視の欠如、非効率なコスト追跡、手作業プロセスへの依存によって生じることが多いのです。

ClickUpの建設管理テンプレートからExcelベースのソリューションまで、大規模プロジェクトの監督から小規模な下請けタスクまで、あらゆるニーズに対応するテンプレートが揃っています。各ツールは進捗追跡を強化し、関係者間の透明性を高め、財務管理を確実に掌握できる状態を維持します。

次なる建設プロジェクトを主導する準備はできていますか？ClickUpに登録し、支払い管理、予定価値、作業範囲を効率化して、最大の成功を収めましょう。

よくあるご質問

価値明細書を作成するには、まず建設プロジェクトに関わる主要な構成要素、工程、またはタスクをすべてリストします。各アイテムには、総契約金額と作業範囲に基づいて特定の金額が割り当てられます。この内訳により、プロジェクトの進行に伴い進捗と支払いを明確に追跡でき、作業の各部分が適切に計上され請求されることが保証されます。

SOV（工程別費用明細書）テンプレートとは、プロジェクトの総費用を個々の明細項目に分解して整理するための標準化されたフォームまたはスプレッドシートです。このテンプレートは、各仕事アイテム、割り当てられた価値、その他の関連詳細を入力するための構造化されたフォーマットを提供し、建設プロジェクトの財務面の確認、更新、管理を容易にします。

価値明細書は通常、プロジェクトを監督するゼネコンまたは建設管理者が作成します。多くの場合、このプロセスでは下請け業者や所有者と連携し、コスト配分が正確であり、関係する全ての当事者が合意することを保証します。

価値明細表チャートは、プロジェクトのコスト内訳を視覚的または表形式で表現したものです。各仕事アイテム、対応する金額、累積合計を表示し、契約金額がどのように配分されているかを明確に把握できます。このチャートにより、関係者は建設プロセス全体を通じて、プロジェクトの請求状況を監視し、進捗ステータスを追跡し、支払いを効率的に管理することが可能になります。