チャンキング法：記憶と想起力を高める方法

鳩はなぜ毎回あなたのバルコニーに戻ることを覚えているのでしょうか？

ネズミはどのようにして檻から脱出するためのレバーを引くかを知っているのか？あるいはチェスの名人は、ボード上の5万を超える駒の配置パターンをどのように記憶しているのか？

心理学研究に基づくシンプルな答え：チャンキング。

70年前、アメリカの心理学者ジョージ・A・ミラーは、短期記憶を理解し拡張する方法としてチャンキングの概念を広く知られるようにしました。

さあ、今日に話を進めましょう。

あなたの感覚システム（視覚、聴覚、味覚、触覚など）は、今この瞬間にも毎秒約10億ビットのデータを収集しています。だからこそチャンキングこそが、思考の雑然さを整理するために必要な手法なのです。

チャンキング法とは何か？

チャンキングとは、個々の情報を一連の順序やパターンにまとめるプロセスであり、これにより作業記憶への取り込みが容易になり、長期記憶に保存されて後で想起できるようになります。

チャンキングという言葉を聞いたことがなくても、あなたは間違いなくやっています。

社会保障番号の表記方法を考えてみてください：XXX-XX-XXXXという、3桁、2桁、4桁のチャンクで構成されています。私の7匹の猫の名前を覚えるには、同腹の兄弟姉妹ごとにチャンク分けしています：3組のペアと1匹の単独子で、覚えやすくなります。

それはプロフェッショナルな分野でも起こります。

司書は本をアルファベット順のチャンクに整理します。乳児は人形を覚えるためにチャンキングを使います！プロジェクト管理、タイムブロック、ポモドーロテクニックはすべてチャンキングの手法です。

日常生活の様々な場面でチャンキングが広く普及している背景には、その効果の理由が問われています。

チャンキング手法はどのような問題を解決するのか？

人間の作業記憶にはリミットがある。

脳は一度にわずか7つ程度の情報を記憶し、後で正確に想起することができます。

しかし、人間の野心は計り知れない。チャンキングはこの隔たりを埋める。

例えば、ロンドン交通局（TfL）は「タクシー運転手全員が、ロンドンの複雑な道路網における最短ルートを把握している」ことを目指しています。

この試験（通称「ザ・ナレッジ」）では、チャリング・クロスを起点とする半径6マイル圏内の記憶力を評価します。対象範囲には25,000本の道路、その方向、一方通行、行き止まり、レストラン、パブ、店舗、ランドマークが含まれます。

ロンドンのタクシー運転手が知っておくべきこと——Googleマップで実証

知識ボーイズ（タクシー運転手候補生を指す俗語）はいくつかの記憶術を用いるが、その一つが「サテライティング」と呼ばれるシステムだ。これは運行の起点と終点を中心に半径400メートル圏内の場所をチャンク化し、記憶にコミットさせる手法である。

これらのチャンクはそれぞれがより大きなチャンクへと積み上がり、ロンドンの風景に関する記憶の階層をフォームする。

ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジの神経科学者エレノア・マグワイアがロンドンのタクシー運転手を研究したところ、記憶に重要な脳の一部である後部海馬が平均より大きいことが判明しました。また、記憶を司る脳の領域は可塑性があり、成人期でも変化し得ると証明しました。👀

本質的に、チャンキングと記憶の宮殿（ロキ法）は、確かに個人の記憶リミットを克服する助けとなります。長期にわたる継続的な練習により、それは物理的な脳そのものを再構築し、人間の能力をその可能性に近づける形で拡張するのです。

記憶の宮殿の概念をClickUp Brainで図解

チャンキングは非常に強力ですが、それを活用するために精神的なエベレスト登山に挑戦する必要はありません。

私は14ステップの韓国式スキンケアルーティンを管理しやすい段階にチャンク分けするためにこの手法を使っています。仕事では、多くの人が深い作業を午前中にスケジュールし、ミーティングを午後にチャンク分けすることで、よりシンプルな時間管理を実現しています。

実際、この記事もセクション、サブセクション、段落、文にチャンク分けしています。これはライターが日常的に行う手法です！

チャンキングの歴史と起源

記憶や想起、情報のグループ化に関する研究は以前から存在したが、ジョージ・A・ミラーが1956年に発表した論文のタイトル『魔法の番号7±2：情報処理キャパシティのリミット』は、チャンキング研究における画期的な転換点となった。

チャンキングをワーキングメモリのボトルネックを克服する方法として提示するだけでなく、彼はまた、人間が快適に記憶できるチャンクの番号はおおむね7（±2）であるとポジションしている。彼は次のように記している：

世界の七不思議、七つの海、七つの大罪、プレアデス星団のアトラスの七人の娘たち、人間の七つの年齢、七つの地獄の階層、七つの原色、音階の七つのメモ、そして一週間の七日間についてはどうでしょうか？

それ以来、チャンキングは様々な分野で研究され、大きく進化を遂げてきた。

精神科医は初期アルツハイマー病患者の言語性仕事記憶を助けるためにチャンキングを活用します。教師や教育者は、特に言語学習において、小中高生や大学生にチャンキングが有用だと気づいています。医学生は数百種類の薬物の名前を覚えるためにチャンキングやその他の記憶術を用います。

熟練のパイロットは、ロンドンのタクシー運転手と同様に、航空機の様々な可動部を追跡するための空間記憶にチャンキングを活用します。音楽家、歌手、ギタリスト、ドラマーなどは、メモや楽曲を習得する手段として、あるいは楽譜を読む方法としてチャンキングを利用しています。

デイビッド・デュメイは著書『音楽練習：プロのように楽器を練習し習得するための音楽家のガイド』で次のように記している：

音楽をチャンク化してシンプルにしましょう。フレーズやサブフレーズごとに分解してください。シンプルに保つために必要なことは何でもやりましょう！

🤔 考えてみよう：もし原始人が当時からやることリストを持っていたら、何が入っていたでしょうか？

チャンキング手法が効果を発揮する理由

あらゆる種類の記憶タスクにおいて、チャンキングはそのシンプルさゆえに仕事をします。

ノートパソコン、充電器、携帯電話、シャツ2枚、ズボン2本、靴下2足、靴、トイレタリー類…といったものを全部持ち歩く代わりに、バックパック1つだけを持っていくようなものだと考えてください。

この単純さの中に、人間の脳の複雑な仕事が巧みに隠されている。

記憶の概念を説明するハーバード・ヘルス・パブリッシングの寄稿エディター、マリカ・マーシャル医学博士は、記憶のストレージと想起に関与する脳の様々な部位をリストしている。

記憶は海馬に分類される。感情的に強い記憶は扁桃体がフラグを立てる。一部の要素は大脳皮質に配布される。想起する際には前頭葉が活性化され、脳の様々な部位から情報を集約する。

例として、お気に入りの映画のシーンを記憶する際には、背景や俳優の顔を思い出すために脳の視覚領域から情報を引き出すだけでなく、台詞を記憶するために言語領域の情報、さらにはサウンドトラックや効果音を記憶するために聴覚領域の情報も必要となる場合があります。これらの要素が組み合わさってフォームされる独特の神経パターンは、記憶しようとした瞬間に再活性化されるまで休眠状態にあります。

チャンキングはこの複雑性を抽象化し、処理・記憶・脳内保存の負担（認知負荷）を軽減します。その結果、脳はより多くのやることを行い専門性を強化する余裕が生まれます。

高速スポーツのような、従来は身体的タスクと見なされてきた分野でさえ、研究によればチャンキングは、レーサーがストレスの高い環境で受け取る多様な感覚情報を管理する上で極めて有用であることが示されている。

チャンキングは意味を見出し、混乱を整理しやすくします！

誰もが「こんなタスクをここでやることの意味ってあるの？」と思う日があるものです。

チャンキングは、情報を実行するやることにとって意味のある方法で整理することで、ここで役立ちます。

例えば、12種類の動物を暗記するように求められたと想像してみてください：猫、チンパンジー、コアラ、カンガルー、トラ、ベンガル猫、オオカミ、ネズミ、ウサギ、キツネ、ペンギン、ダルメシアン。

単純なチャンキングとは、次のように整理することを意味します：

ペット : 猫、ベンガル猫、ウサギ、ネズミ、ダルメシアン

野生動物 ：チンパンジー、マムシ、トラ、キツネ、オオカミ

オーストラリアの動物：コアラとカンガルー

この場合、チャンキングは既に馴染みのある概念（ペット、森林、オーストラリア）を基盤とし、関連性を構築することで物事を文脈に置く手助けをします。このようにして、既存のシナプス接続を活用し、神経可塑性を拡大する助けとなるのです。

拡張機能として、記憶力が究極の目標ではない場合でも、チャンキングはそれを支援できるのです。

タスクをチャンク分け（習慣をチャンク分けする場合は習慣の積み重ね）することで、類似したタスクをグループ化し、脳が文脈を維持したまま関連情報に集中できるようにします。

タイムチャンキングとは、1日の労働時間（通常8時間）を特定のタスクを割り当てた小さな区間に分割し、より生産的な1日を過ごす手法です 。アジャイルプランニングでは、長期的な製品ロードマップを各sprintで管理可能かつ実現可能なチャンクに分解します。このプロセスは「厳格な優先順位付け」とも呼ばれます。

これらの例すべてにおいて、チャンキングが仕事をするのは、混乱を管理可能な状態にするからです。

これにより、個人が頭痛を伴わずに多くの情報を吸収できるようになります。デイヴィッド・エプスタインが著書『範囲：専門化が進む世界でなぜジェネラリストが勝つのか』で述べているように：

チャンキングは、一見奇跡的な領域特異的記憶のインスタンスを説明するのに役立ちます。例えば、長い曲を暗譜で演奏する音楽家から、一瞬で選手の動きパターンを認識しパス判断を下すクォーターバックまで、その範囲は多岐にわたります。

チャンキング手法の実践的応用

チャンキングは本質的に実用的なスキルです。チャンクをうまくグループ化すればするほど、より多くのことを記憶できます。

例えば、10代の頃に聴いた曲の歌詞をかなり覚えているのは、 その曲のメロディがテキストを意味のあるチャンクに分割する助けになるからです。

これは一つの例に過ぎません。チャンキングが特に役立つ日常的な場面を以下にご紹介します：

1. 新しい情報の学習や研究

例えば救急救命講習を受ける場合、15の個別ステップを丸暗記しようとする代わりに、それらを「状況評価」「負傷者への対応」「専門機関への通報」の3つのカテゴリーにチャンク分けします。各カテゴリー内で3～5つの行動を記憶します。スウェラー（1988）による認知負荷理論の研究は、 このアプローチが 負担を軽減し記憶定着を向上させることを示しています 。より良い文脈と理解のもとで行動できるためです。

2. 方向を覚える

新しい場所へ行くために9つの曲がり角を全て追跡する必要はありません。移動をチャンクに分割しましょう。「メインストリートまで運転する」（チャンク1）、「2つ目の左折をしてガソリンスタンドまで進む」（チャンク2）、「右折して赤い建物のそばに駐車する」（チャンク3）。

3. 新しいレシピを学ぶ

新しい料理を作ろうとしているなら、各手順を別々のタスクとして扱ってはいけません。

ステップを準備、調理、仕上げのグループに分けましょう。例「刻む、調味する、マリネする」が準備のチャンクです。「焼く、煮る、炒める」が調理のチャンクです。チャンキングはシェフの作業方法を模倣し、ステップの忘れを防ぎます。

4. 旅行の準備

25個の個別アイテムを覚えようとする代わりに、パッキングリストをチャンクに分割しましょう：衣類、トイレタリー、電子機器、旅行書類、スナック。これにより混乱感が軽減され、持ち物をすべて確認しやすくなります。

5. 子どもへの指導や宿題のサポート

子供は指示に圧倒されがちです。「歯を磨いて、カバンを詰めて、靴を履いて、電気を消して」と言うと、半分は忘れてしまうかもしれません。

代わりに、タスクをチャンク分けしましょう：「洗面所で身支度」（歯磨き、洗顔、髪の手入れ）、次に「学校へ持っていくものを準備」（カバン、お弁当、水筒）、そして「家を出る」（靴、電気の消し忘れ確認、上着）。子どもたちは成功しやすくなり、親御さんも落ち着いていられます。

軍用装備の整理：チャンキングの実際の例 軍関係者は、単なる整頓をはるかに超えた方法で装備を整理することが多い。その手法には分類、ラベル、区画化が含まれる。これら3つの鍵となる戦略には明確な目的がある：プレッシャー下でも必須装備を迅速かつ正確に回収できるようにするためだ。 では、これを分解してみましょう： ✅ 分類：アイテムは機能や任務タイプごとにグループ化されます。医療用品、通信ツール、サバイバル装備、武器整備キットなどを考えてみてください。兵士は装備をランダムに詰めるのではなく、論理的なグループ分けによってアイテムを保管・取り出す訓練を受けています。これにより、高ストレス状況下では個々のアイテムを全て記憶する必要がなく、どの「カテゴリー」を取り出すべきかを知るだけで済むのです。 → なぜ仕事が効くか： これは記憶におけるチャンキングを模倣しています。認知負荷理論（Sweller, 1988）によれば、関連する情報をグループ化することで精神的負担が軽減され、想起がより速く確実になります。 ✅ ラベル付け：各袋、容器、仕切りには、色、記号、テキストなどで明確にラベルが付けられています。ラベルは視覚的なトリガーとして機能し、単なる想起ではなく認識を促します。これにより、より速く、精神的な負担も軽減されます。 → なぜ仕事をするのか： チャンキングは手がかりや関連付けに依存することが多い。ラベルは「アンカー」として機能し、脳がすべての情報を一度に検索することなく、適切なチャンクを特定するのを助ける。 ✅ 区画化：装備は専用の区画に分別収納され、モジュラーパックやタクティカルベストに格納されることが多い。これによりアイテムが混ざり合うのを防ぎ、兵士は不要な道具を整理せずに、その瞬間に必要なものだけを取り出せる。 → 仕事の理由： 認知心理学において、これは空間的チャンキング、つまり関連するアイテムを物理的に近接させることを反映しており、これにより精神的な関連性が強化され、意思決定が迅速化されます。

チャンキングが効果を発揮するのは、脳への負荷を軽減するためです。この手法を頻繁に使うほど、自然と身につくようになります。

新しいことを学ぶとき、一日の管理をするとき、あるいは誰かの整理整頓を手助けするときでも、チャンキングは散らばった情報を脳が容易に処理できる形に変換します。

チャンキング手法をステップで適用する方法

優れたチャンキングとは、複雑に見えるものや「7±2」を超えるアイテムを論理的な部分に分解することです。正しく完了されれば、あなたの武器となる強力なツールとなり得ます。

ステップ1：目標を明確にする

チャンキングを実践する前に、目標を設定しましょう。

シンプルにしたいものを選びましょう。散らかったデスクをコンマリ整理することから、次世代の/AIユニコーン企業を築くことまで、何でも構いません。

ステップ2：その目標への道のりをマップする

現時点では、各ステップの順序やサイズについては気にしないでください。

やるべきことをすべて網羅したリストを作成しましょう。紙に書き出すだけでも、ToDoリストアプリを使っても構いません。これらのブレインストーミング用テンプレートも役立つかもしれません。

例えば、デスクの整理整頓をする場合、リストは次のようになります：

書かないペンは捨てる

マーカーをホワイトボードの近くに置いてください

机の上には日次プランナーだけを置いておく

テーブルの上を拭き取る

キーボードとマウスを徹底的に掃除する

ごみ箱を空にする

手紙や書類をアーカイブする

金のなる木に水やりをする

コーヒーカップを片付けましょう

不要な書類をシュレッダーにかける

使い終わった文房具は捨てる

配線を整理する

椅子を掃除機で掃除する

オンラインメモ へ移行する

ステップ3：チャンクを作成する

リストアップしたアイテムすべてを基に、管理可能な少数のチャンクを作成しましょう。

上記のリストは、ほこり払い、文房具整理、書類管理などに分類できます。まだすべてを分類できなくても心配しないでください。次のステップでチャンクを追加することも可能です。

ステップ4：情報の断片をチャンクに組み込む

各チャンクの下に、特定した情報やタスクを追加します。上記のチャンク群は以下のような構成になるでしょう。

ほこり払いと掃除 文房具の整理整頓 文書管理 デジタルタスク テーブルトップの美学 テーブルの上を拭き取る 書かないペンは捨てる 手紙や書類をアーカイブする ごみ箱を空にする 机の上には日次プランナーだけを置いておく キーボードとマウスを徹底的に掃除する マーカーをホワイトボードの近くに置いてください 不要な書類をシュレッダーにかける 付箋（メモ）をデジタル化する 金のなる木に水やりをする 椅子の掃除機がけをし、配線を整理する 使い終わった文房具は捨てる コーヒーカップを片付けましょう

ステップ5：一度に1つのチャンクに集中する

チャンキングの真髄は、複雑なタスクを単純化することにあります。ですから、タスクに取り組み、一度に一つのチャンクを処理しましょう。

これは記憶術としても仕事です。

例えば、周期表を暗記したい場合を考えてみましょう。元素を金属、非金属、遷移金属、ランタノイド、アクチノイド、半金属、希ガスにチャンク分けします。

まず一つ、例えば金属から始めて、全てを記憶します。慣れてきたら、次の項目に移りましょう。

ステップ6：繰り返す

チャンキングは記憶や整理に優れた手法ですが、忘却曲線の影響を受けやすいという側面もあります。

したがって、長期記憶を確保するためにプロセスを見直し、繰り返し実践しましょう。運動や瞑想など、やりたいけれど普段なかなか実行しないやることのタスクをチャンク化することで、習慣ループのフォームにも役立ちます。

初心者向けチャンキングのアイデア

チャンキングを積極的にやったことがない場合、それは大変なプロセスのように思えるかもしれません。しかし、必ずしもそうである必要はありません。

👉🏽 小さなことから始める：レジの列に並んでいる時にクレジットカードの番号を暗記したり、渋滞で立ち往生している時に車のナンバープレートを覚えたりすることから始めてみましょう。最初から大きなタスクに取り組むと、時間を忘れてしまい、ほとんど覚えられない結果になります。

👉🏽 記憶の宮殿を試してみよう：シャーロック・ホームズによって広められた記憶の宮殿は、情報を脳内の部屋として視覚化し、歩き回れるようにする手法です。この技法を使って情報を空間的に整理しましょう

👉🏽 記憶術を作る：目標の全チャンク、または各チャンク内の要素ごとに、頭字語や物語、韻を踏んだフレーズなどの記憶術システムを作成しましょう。

👉🏽 想起のきっかけを設定する：お気に入りの映画の台詞を、キャラクターが話し始めた瞬間に完了させた経験はありませんか？その台詞の冒頭部分が想起のきっかけとなり、残りの記憶をトリガーします。覚えておきたいことに対して、自分なりの想起のきっかけを設定しましょう。

チャンキング法 vs. その他の学習技法

非常にシンプルで極めて効果的ではあるものの、チャンキングだけが存在する学習技法ではありません。

他の一般的な方法と比べてみましょう。

チャンキング vs. 間隔を空けた反復学習

間隔反復とは、学習した内容を異なる期間で復習するプロセスです。

例えば、朝に新しい概念を学んだ場合、スペースを空けた復習では数時間後、1日後、1週間後、2週間後などに復習することを推奨します。

チャンキング 間隔反復法 符号化技術 検索技術 記憶の定着を助ける 想起を助ける 短期記憶のキャパシティのリミットを克服するために設計された 忘却曲線の影響を克服するために設計された

チャンキングとマインドマップの比較

マインドマップとは、その言葉が示す通り、あなたの思考を可視化したマップです。

本質的には、マインドマップを用いて情報を階層的かつ非線形に整理していたのです。

つまり、チャンキングもマインドマップも、どちらも符号化技術なのです。

優れたマインドマップもチャンクを活用し、ノードとサブノード間で情報を整理します。チャンキングとマインドマッピングを組み合わせることで、複雑な概念の理解を深めることができます。

チャンキング マインドマッピング 情報を独立した単位として整理する 情報を接続された単位として整理する 類似した情報の断片をグループ化することに焦点を当てた手法 情報の関連性や接続を表現することに焦点を当てた手法 必ずしも階層的とは限らない 常に階層的である

チャンキングとメモ要約する比較

メモの要約とは、講義やプレゼンテーション、概念から要点を厳選し、後で思い出すために書き留めるプロセスです。自分の言葉でメモを要約すると、記憶や想起が容易になります。

チャンキング メモ：要約する あらゆる情報を記憶するために用いられる 概念を理解し、重要なポイントを記憶するために用いられる そのまま覚えられる 自分の言葉でメモを取ることを推奨します 想起の正確さに焦点を当てた アイデアの理解に焦点を当てた

ある意味で、チャンキングも要約の一種です。それは第一階層の情報リストです。しかし、すべての要約がチャンキングというわけではありません。

チャンキング手法についてここまで理解しても、実践するのが大変に感じても心配はいりません。次のセクションで分解して説明します。

💡 プロの秘訣：チャンキング、間隔を空けた反復学習、マインドマップ、メモ要約するは、組み合わせて使うことで学習効果を高められる相互補完的な手法です。

チャンキング手法を成功させる上で最も重要なステップは、適切な目標を設定することです。

ターゲットの設定と管理には様々な方法があります。例えば、SMART目標設定法は最も効果的で広く知られています。

適切な目標の設定

ClickUp Goalsは、目標を可視化し進捗を管理するのに最適な方法です。

タスク目標（週末までにホームページのUIデザインを完了する）、数値目標（毎日12件の営業電話をかける）、通貨目標（新規クライアント収益で25万ドルを達成する）、あるいはイエス／ノー目標（NPSスコアは4以上か？）を設定しましょう。

チャンクの構築

目標が決まったら、それを達成するために必要なすべてのことをリストアップしましょう。

十分な規模であれば、プロジェクトに分割しましょう。そうでない場合は、ClickUpのリストとプロジェクト階層を活用すれば、必要な数のタスクを追加できます。

ClickUpプロジェクト階層機能で全てのファイルを手間なく整理し、必要な時にいつでも簡単にアクセスできるようにします

ClickUpリストを使えば、情報を好きな方法でチャンク化できます。

例、タスクをチャンク分けしてClickUpのマイルストーンを作成しましょう。進捗状況に応じてグループ分けするため、カスタムステータスを追加します。また、リードのソースといったカスタムタグを使って、その方法でチャンク分けすることも可能です。評価を作成し、すべての五つ星アカウントを一箇所にまとめることもできます！

パーティー計画のやることリストを可視化するために、ClickUpのリストビューをこう使っています

🌷ご存知ですか：プロのチェスプレイヤーはボードを64の独立したマスとして認識しません。代わりに「フィアンケット城」や「孤立したクイーンポーン構造」といった、共通の戦術的チャンク（パターン）を認識するよう訓練されます。こうした複雑な事前記憶パターンを数種類把握することで、ボードの戦略的状況を瞬時に把握できるのです。

チャンクをビューする

リストビューは始まりに過ぎません。ClickUpのビュー機能は、幅広いカスタマイズオプションを提供します。

より視覚的な方法をお求めなら、ClickUpカンバンボードが チャンクごとの垂直的な内訳と各アイテムを可視化します 。

ClickUp優先順位 マトリックステンプレートとClickUp優先度マトリックステンプレートは、手元の仕事を別の視点で捉える方法です。優先度に基づいて作業をチャンク化することで、タスクリストを整理し、重要なことに集中できます。

想起を助ける

概念を習得したら、間隔を空けた復習と復習を実践し、より効果的な記憶定着を図る方法がいくつかあります。

✅ AIによる復習:ClickUp Brainで自分専用の練習相手を設定しましょう。習得したい情報をプロンプトとして入力し、以下を依頼してください：

鍵を要約する

複雑な考えを言い換える

視覚化を作成する

テストを生成する

✅ クイズに答える：説明を求められることほど学習を助けるものはありません。学習内容を積極的に復習するため、自分でクイズの設定を行いましょう。Quizletなどのツールが最適です。

✅ フラッシュカードを活用する：古くからフラッシュカードは記憶と想起の助けとなってきました。無料のオープンソースツール「Anki」などを利用してデジタル化し、どこへでも持ち歩きましょう。

さらに役立つ生産性ハックをご紹介します：

チャンキング手法の利点

研究によると、230時間の練習により記憶スパンが7桁から79桁に増加することが判明した。

適切な記憶術システムを用いれば、練習を重ねることで記憶力の向上にはリミットがないと言える。

チャンキングはそのような手法の一つです。これは人間がどんなに複雑なものでも記憶し整理し、後で正確に思い出すのを助けます。

しかし、それだけではありません。

また、押し寄せる情報過多に対処する方法も提供します。具体的には、バラバラな情報をラベル付きの小さな整理箱に収め、必要な時にすぐにアクセスできるようにする手法です。

結果として、その時点で不要なものは片付けることもでき、ストレスを劇的に軽減できます。取り組んでいるやることに応じて、チャンクを繰り返し見直すことになります。ストレスが減り、認知負荷が減り、圧倒される感覚も減るのです。

チャンキングを間隔反復と能動的復習と組み合わせれば、自分がどれだけ理解しているかを実感できます。当然ながら、これは自信につながります。

個人レベルでの活用を超え、チャンキングは社会の基準構築にも寄与します。インスタンスとして、米国では、電話番号を3-3-4桁で区切るのが標準的な慣行です。ウェブサイトのメニューも通常、サービス、ソリューション、業界、リソースなどにチャンク分けされています。

その意味で、考え抜かれたチャンキングが、記憶しやすく、生きやすい世界を作り出すと言っても過言ではないでしょう。

避けるべきよくある間違い

チャンキングは、失敗しないと思えるテクニックの一つですが、実際にはそうとは限りません。

多くの人は仕事を簡素化できると思い込んで飛びつくものの、結局は混乱を招く小さなタスクの寄せ集めや、依然として手をつけられないと感じる巨大な「チャンク」を生み出す結果に終わります。

重要なのは単に作業負荷を分割するだけでなく、賢く分割することです。注意すべき典型的なチャンキングの失敗例をご紹介します。

❌ チャンクが多すぎる

ミラーは人間の記憶が保持できるチャンク番号は7±2であるとポジションを述べた。その後、複数の研究者がこの番号がほぼ正しいことを示している。安全策として、各概念につき7つ以下のチャンクを作成すること。初心者の場合は、さらに少ないチャンク番号から始めるのがよいだろう。

❌ 各チャンクに含まれるアイテムが多すぎる

チャンク自体は覚えていても、その中のアイテムを思い出せなかったら？それは無意味です。ですから、各チャンクに入れるアイテムの番号に注意を払いましょう。研究によれば、各チャンクに最適なアイテムの番号は3～4個です。

❌ 恣意的なグループ分け

チャンキングは、自分にとって意味がある場合にのみ有用です。インスタンスとして、食料品リストをA、B、C、Dのラベルで分類し、それらにランダムにアイテムを追加した場合、おそらく何も思い出せなくなるでしょう。

記憶と想起を最大限に高めるために：

関連するアイテムを1つのチャンクにまとめる（例：牛乳、チーズ、ヨーグルトを1つのチャンクに）

意味のあるラベルを付けましょう（乳製品）

❌ 全体像を見失う

時には、アメリカのすべての川の名前を覚えるように、目的もなく物事を記憶することもあります。しかし多くの場合、目標達成のために記憶します。チャンクを作成する際は、その目標達成に役立つように取り組んでいることを確認しましょう。

例、買い物リストのチャンキングは買い物を助けるためであり、スーパーマーケットの各通路をチャンクとして選ぶのが良い方法です。学校のカリキュラムでは、関連する章をまとめてチャンク化することで、子供たちが授業内容を記憶しながらシナプス接続を構築できるようになっています。

❌ レビューが不足しています

誰もが忘却曲線を経験します。チャンキング法を用いるか否かにかかわらず、時間の経過とともに情報は忘れ去られていきます。これを回避する唯一の方法は、体系的な復習を行うことです。

復習は数時間ごと、1日ごと、数日ごと、数週間ごとなどの間隔で設定しましょう。長期間アクセスしない可能性が高い情報の場合は、四半期ごと/年ごとに復習してください。

チャンキングは人間の記憶力向上法として長年研究されてきたが、機械の性能も変革しうる。その仕組みを解説する。

/AIとデータサイエンスにおけるチャンキング手法

チャンキングは人間の脳において極めて重要かつ普遍的なプロセスです。

本質的に人間の思考プロセスを模倣しようとする人工知能は、チャンキングから学ぶべきことが非常に多い。

✅ トークンサイズの制限: 自然言語処理（NLP）を用いたAIモデルのトレーニングには入力ソースの提供が必要です。多くの場合、これらの入力にはトークンサイズのリミットがあります。例として、Azure OpenAIのtext-embedding-ada-002モデルの最大入力テキスト長は8000トークンです。チャンキングは、大規模言語モデル（LLM）が効率的に処理できるよう文書を分割するのに役立ちます。

✅ 時系列データにおけるチャンキング：テキストのチャンキングは簡単です。文や段落の終わりで区切れば、論理的なチャンクが得られます。では、株価や気象観測値のような連続的な数値データの場合はどうでしょうか？通常、これは時系列的に行われます。つまり、「過去30日間」や「毎日の観測値」といったチャンクを作成するのです。

✅ 画像データにおけるチャンキング：大きな画像は、パッチまたはタイルと呼ばれる小さな均一な矩形部分に分割されることでチャンキングされます。これはVision Transformers（ViT）などの現代的なコンピュータビジョンモデルで広く用いられる手法です。

✅ 目標ベースのチャンキング：ミーティング中にメモを取る場面を想像してください。発言者や発言時間ごとに整理したチャンクは無意味です。ここでは文脈に沿ったチャンキングが必要です。要点、フィードバック、決定事項、アクションアイテムなどに分類するのです。ClickUp BrainのAIノートテイカーはまさにこれを実現します。

✅ チャンクのサイズ設定: 人間の脳とは異なり、コンピューターはより大きな作業記憶を持つことができます。これは、AIモデルが固定サイズまたは可変サイズの任意の番号のチャンクを保持できることを意味します。どちらの方法にも長所と短所があります。

側面 固定チャンク 可変チャンク 定義 データを均一な長さのチャンクに分割する データを論理的または意味のあるチャンクに分割する テクニック 文脈に関係なくデータの長さ 文脈に基づく再帰的分割、意味的チャンキングなど 最適： シンプルさとスピード 正確性と一貫性 メリット 高い計算効率と予測可能な性能 高い意味的整合性と文脈の豊かさ 短所 文脈の断片化と一貫性の喪失の可能性 複雑性の増加と計算コストの上昇

✅ オーバーラッピング: チャンキングは関係性ではなく圧縮技術であるため、文脈の喪失が生じる可能性があります。機械学習では、文脈から切り離された統計的に正確な出力が生成されることがあります。科学者たちは「オーバーラッピング」という概念でこの課題を克服しています。前のチャンクから現在のチャンクへデータの一部を共有することで、オーバーラッピングはLLMが文脈の継続性を識別し接続することを可能にします。

チャンキングの限界と批判

チャンキングは記憶術のスーパーヒーローのように扱われることが多く、情報過多に襲われた時に駆けつけて救いの手を差し伸べる存在です。

しかしチャンキングが記憶の万能テープ（すべての問題を永久に解決する）であってほしいと願う一方で、そのコンパクトで整然とまとめられた肩に、私たちの認知的欠陥のすべてを背負わせることは絶対にできません。

では、チャンキングを私たちの精神の王国の鍵として手渡す前に、その手法がどこでつまずき、失敗し、時に躓くのかを詳しく見ていきましょう：

❗️新規視覚データの処理難度：チャンキングは、連続的・言語的・高度に構造化された情報（数字など）に非常に有効です。一方、見知らぬ地域のマップや複雑な設計図など、大量の複雑な視覚的・空間的情報を処理する際には効果が低くなります。

❗️7±2に関する議論：認知心理学者ネルソン・コーワンは、中核記憶貯蔵庫の平均キャパシティはわずか4チャンク程度だとポジションしている。現代のあらゆる場所に存在する注意散漫な環境では、それよりもさらに少ない可能性すらある

❗️領域特異性: チャンキングを用いても、グランドマスターが数百曲の曲を暗記するのは容易ではありません。同様に、不慣れな国の河川を全て暗記することも困難です。チャンキングの成功は、学習者がその領域で持つ専門知識に大きく依存します。

❗️ショートカットではない：チャンキングは大量の情報を処理するより簡単な方法です。しかし決してショートカットではありません。習得には時間をかけた徹底的な練習が必要です。

チャンキングの未来

デジタル化、/AI、自動化が進む現代社会では、記憶力はかつてほど価値あるスキルではなくなっている。

自分の電話番号と配偶者の電話番号以外を覚えている人は多くありません。あらゆる情報はポケットの中にあり、クリック一つでアクセスできます。しかし、だからといってチャンキングが時代遅れになったわけではありません。

チャンキング法で記憶力を鍛える仕事は、集中力の向上につながることに気づきました。

インスタンス、私はすべての執筆を5つのチャンク（内容・時期/場所・理由・人物・方法）でプランします。これによりプロセスを維持し、手元のアイデアに集中できます。さらに重要なのは、これらのチャンクが注意散漫後の仕事再開を容易にしてくれることです。

人間の知能を機械に再現しようとする研究者たちは、チャンキングに関する研究を極めて有用だと評価しています。 大規模言語モデル（LLM）において、チャンキングは膨大なデータをより効率的に処理するのに役立ちます。これにより、モデルは文脈を維持し、トークンリミット（リトリーバル拡張生成：RAG）を超えずに正確な情報を取得できます。計算神経科学者は、速度と精度のトレードオフという観点からチャンキングを研究しており、本質的に目標に基づいたより効果的なチャンキングの道を開いています。

認知神経科学とモデリングにおいて、「自己中心的なチャンキング」は予測的な脳の働きをより深く理解する手掛かりを提供する。神経科学では「動作チャンキング」が、複雑な運動技能（靴紐を結ぶことや音楽フレーズを演奏することなど）を脳がどのように神経シーケンスとして組織化するかを解明し、運動学習とリハビリテーションの向上につながる経路を提示している。

研究者らはまた「シナプス増強」を研究している。これは脳が仕事記憶からアイテム群を恒久的に消去することなく一時的に抑制する能力である。

可能性は本当に無限大です。

象をどう食べるか？ 一口ずつ！

この古い格言（デズモンド・ツツに帰せられることが多い）は、最も威圧的で巨大なタスクでさえ、ステップごとに進めれば完了することができると説いている。

チャンキング手法は、その点においてさらなる進化をもたらします。

バイオハックや超人的な生産性を追い求める現代において、チャンキングは記憶を通じて世界を体験する真に人間らしい方法を提供します。それは人間の心理をより深く理解する助けとなり、グランドマスターやトップアスリートが他者と異なる理由を明らかにします。

あるいは、私が考えるに、チャンキングは私たちにこう教えてくれるのです——私たちはグランドマスターやトップアスリートと同じ能力を持っているのだと。

皆さん、これから楽しいチャンキングを！

よくある質問

チャンキングとは、大量の情報を管理しやすい小さな塊に分割する記憶保持技術です。

チャンキングとは、新しい情報を整理し長期ストレージに備えるための符号化戦略です。間隔反復は、時間をかけて新たに形成されたチャンクを強化・定着させるための想起戦略です。これらは相互補完的な技術です。

チャンキングは至る所に存在します。実際のチャンキングの例をいくつか挙げると：– 電話番号を3-3-4のチャンクで記憶する– プロジェクトを各フェーズのタスクのチャンクに整理する– 関連語のチャンクで言語を学ぶ– 指示をまとめてチャンク化し飛行機操縦を訓練する– 類似/補完的な薬のチャンクで100種類以上の医薬品を記憶する

チャンキングを成功させるのに必要なものは何もありません——紙とペンさえ不要です。ただし、役立つツールは数多く存在します。コーネル式メモ法などの記録手法、Ankiのようなデジタルフラッシュカードアプリ、ClickUpのような生成AIツールなどが挙げられます。

はい、ClickUpのような現代のAIツールは様々な形で役立ちます。例えば、大きな目標を階層的なフォルダ・リスト・タスクに分解して構造化したり、長いテキストを記憶しやすい短いチャンクに要約したりできます。また、重要なポイント（チャンクとして活用可能）を特定するのにも役立ちます。

適切な手法の選択は、記憶したい情報の種類によって異なります。重要なのは、その手法があなた自身と目の前のタスクにとって本質的に意味を持つことです。– リストを作成する場合：論理的なカテゴリーを選択（例：買い物リストならスーパーの通路ごとに分類）– 歴史を学習したりスケジュールを暗記する場合：時系列を選択（例：世界大戦を研究したりワールドカップ観戦計画を立てる）– プロジェクトを計画する場合：論理を選択（例：プロジェクトの進捗を管理する） （例：買い物リストならスーパーの売り場順）– 歴史学習やスケジュール暗記では時系列（例：世界大戦研究やワールドカップ観戦計画）– プロジェクトプランでは論理的区切りやフェーズ（例：マーケティングキャンペーンなら目標設定→チャネルプラン→広告作成→キャンペーン実施→成果レポート作成）– 執筆時：コンテンツ作成テンプレートで記事をセクション→小見出し→段落→文に分割

チャンキングは情報を効果的に吸収・保持するのに役立ちます。認知負荷や記憶のストレスを軽減します。ただし、正しく行わなければ効果は発揮されません。チャンクを過剰に分割したり、アイテムを恣意的にグループ化したりすると、かえって負担が増したように感じるかもしれません。