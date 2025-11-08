大学向けマーケティング戦略：2025年の入学者数を増やす方法

大学入学評価が低下を続ける中、大学の入学ターゲットを達成し続けることがいかに困難か、ご存じのことでしょう。

志願者数の減少、高まる財政リスク、学位の価値に対する懐疑的な見方の拡大といった状況の中で、高等教育マーケティングはかつてないほど困難さを増している。

高等教育のマーケティングに携わり、この課題を競争優位性に変える方法をお探しなら、この記事はあなたのためのものです。

大学・高等教育機関向けに、入学者数を増やしブランド認知度を高める実践的なマーケティング戦略を共有します。

⭐ 機能テンプレート 大学のマーケティング施策をすべて追跡するのに苦労していませんか？ClickUpの大学マーケティングプランテンプレートを活用すれば、大学のマーケティング戦略を一元管理できます。このテンプレートでは、各タスクがパーセンテージで完了するのを追跡できるだけでなく、優先度（高・中・低など）に基づいて分類することも可能です。 無料テンプレートを入手 ClickUp Universityマーケティングプランテンプレートでマーケティング努力を一元管理

大学にとってマーケティングが重要な理由

すべての教育機関は本質的に同じ機会を争っているのです。

つまり、潜在的な学生が調査中に貴校を思い出せなかったり、選択肢にすら入らなかったりする場合、貴校はすでに学生獲得の機会を逃しているのです。

高等教育機関において、従来型とデジタル両方のマーケティング戦略が必要な理由は以下の通りです：

意思決定サイクルの長期化 ：大学選択（通常6～18か月）において、志願者はプログラムを比較し、キャンパスを訪問し、在校生と話し、キャリア成果を調査します。彼らの意思決定サイクル全体を通じて一貫した接点を維持し、常に最優先候補として認識される必要があります。

競合校による一貫したブランディング ：あらゆる大学がデジタルプラットフォーム全体で信頼性の高いブランドアイデンティティ構築のために努力しています（貴校も同様です）―有料広告、オーガニックコンテンツ、ソーシャルメディア活用、ターゲットキャンペーンを通じて。

変化する調査行動 ：入学希望者は、入学事務局に連絡したりパンフレットをダウンロードしたりする前に、Redditのスレッド、TikTokビデオ、ポッドキャスト、貴校のソーシャルメディア活動、さらには従来のマーケティング接触を通じて意見をフォームします。

入学者数に直接影響する ：学生は信頼でき、感情的に接続する大学を選びます。マーケティングは、すべてのチャネルで一貫したメッセージと本物のストーリーテリングを通じて、その信頼を築きます。

印象を与えるリミットされた機会：志願者は調査初期段階で5～8校を候補に絞り込みます。もしあなたがその critical period において可視性を示せなければ、出願リストにすら載らないでしょう

大学向けトップマーケティング戦略

コミュニティカレッジ、プライベート大学、オンライン教育部門のいずれの高等教育機関のマーケティング担当者であっても、目標は変わりません。競争が激化する環境の中で、見込み学生を惹きつけ、関与させ、入学へと導くことです。

教育機関向けのこれらのデジタルマーケティング戦略は、ブランド認知度を高め、その結果として学生を惹きつけ、入学者数を増加させるのに役立ちます。

1. 情報豊富なウェブサイトを構築する

潜在的な学生は、友人からの推薦を通じて貴校の存在を知るかもしれません。あるいはGoogle検索やソーシャルメディアマーケティングキャンペーンを通じて貴校を発見しているのです。

どのような経路であれ、訪問者が貴校のウェブサイトにアクセスした際、強い第一印象を与えるべきです。

その意味は？まず第一に、ブランドメッセージを伝えるべきです。もう一つの重要な要素は、他の高等教育機関との差別化の方法です。

見込み学生にとって意思決定のデジタルチャネルとなるウェブサイトを実現するには、高等教育マーケティングの一環として以下の要素を整備すべきです：

ウェブサイトのデザインと構造

あなたのウェブサイトは、異なる層の訪問者によって同時に閲覧されています。

例えば、高校生は学部プログラムの詳細を探してスクロールし、仕事人は夜間大学院コースを検索し、留学生は入学基準の明確化を求める場合があります。

サイト構造では、これらの経路をホームページ自体から明確に区別する必要があります。

具体例：アリゾナ州立大学では、学位プログラムを選択できます。

viaArizona State University

洗練されたナビゲーションに加え、ウェブサイトに必須（あれば尚良い）な要素は以下の通りです：

モバイルファーストデザイン ：通勤中、授業の合間、深夜にスマートフォンをスクロールしながらでも、見込み学生が調査できるデザインを構築しましょう

プログラムファインダー ：見込み学生に、興味・キャリア目標・学習スタイルに関する簡単な質問を3～4つ投げかけ、関連するプログラムを提案します

AIチャットボット：締切、要件、キャンパス施設、出願ステータスなどに関するよくあるクエリに24時間365日対応できるチャットボットを導入しましょう。

プログラム特化型ランディングページの構築

彼らは「米国で最高の金融学修士プログラム」といった具体的な検索クエリを打ち込み、検索エンジンやターゲティング広告を通じて直接プログラムページに到達します。これらのプログラムページは独立したコンバージョンツールとして機能し、以下の主要要素を備えています：

入学資格基準 : 国内学生と留学生の要件、標準テストスコア、履修必須科目、最低GPAを明記したセクションを設けること

明確な行動喚起（CTA） ：見込み学生の意思決定プロセスの各段階（例：出願フォームの記入、入学相談員との面談予約、パンフレットのダウンロード）に応じた明確な行動喚起を用意しましょう。

ダウンロード可能なパンフレット ：カリキュラム構成、授業料、利用可能な奨学金、クレジット要件、教員の経歴、キャリア成果などの詳細を含むPDFファイルを作成します。

学生の声 ：在学生や卒業生からの短いコメントやビデオの抜粋

次期募集締切日：明確な締切日と出願タイムラインで緊急性を喚起

その他のウェブページ

見込み学生が貴校のウェブサイトを訪問する時点でも、まだ大学を比較検討中か最終選択段階にある可能性があります。ターゲットが以下のような詳細情報にアクセスできる魅力的なウェブページを作成しましょう：

当校について ：大学の設立背景、沿革、認定資格とランキング、著名な卒業生、文化的多様性、中核的価値、その他学生の関与向上や当校への理解促進に役立つあらゆる情報

報道メンションとニュース ：最近のメディア掲載、研究の進展、著名な卒業生の功績、そして教育機関の重要なマイルストーン

キャンパス施設 ：バーチャルツアー、学生寮の詳細、図書館リソース、実験室、スポーツ施設、学習スペース、キャンパス内の学生生活

学生サポートサービス：キャリアカウンセリング、メンタルヘルスリソース、学業指導、障がい者向け配慮

ClickUp Docsでウェブサイトコンテンツとプログラム情報を一元管理しましょう。

貴校のチームは、内蔵のAIアシスタントを活用して、パンフレット、プログラムガイドライン、入学資格基準、学校概要、その他のウェブページ向けコンテンツを作成できます。

複数の貢献者（マーケティング担当者、学部長、学生支援チーム）が同時に編集でき、インラインコメントを残し、ページが公開される前にレビュー担当者をタグ付けできます。

ClickUp Docsでコンテンツ運用を簡素化

すべてのドキュメントは自動的にバージョンを保存するため、コースページや認定情報の過去の変更履歴が失われることはありません。

スタイルガイドやビジュアルアイデンティティガイドラインを共有ドキュメントに保存すれば、全部門にわたってウェブコピーの統一感を保てます。

2. ソーシャルメディアでブランドを構築する

全ての大学がTikTokを利用する必要はありません。

しかしソーシャルメディアを無視すれば、コミュニティを構築し、教育機関の価値や使命を共有する機会を逃すことになります。

さらに、ソーシャルメディアは学生ライフサイクル全体を通じて、関係構築・維持・強化において極めて重要な役割を果たします。

端的に言えば、ここが将来の学生が第一印象をフォームし、在学生が帰属意識を見出し、卒業生が卒業後も長く接続を保つ場所なのです。

また、ターゲット層向けのユーザー生成コンテンツは、他のいかなるマーケティング資料やプロモーション戦略よりも信頼を築くことを知っておく必要があります。

各プラットフォームは異なるフェーズを提供します：

Instagram、Facebook、TikTokを活用すれば、キャンパスライフや学生体験、日常の文化を紹介できます

LinkedIn では、学術的卓越性、教員の研究活動、卒業生の活躍を強調します

YouTubeは、キャンパスツアー、ウェビナー、学生の成功事例を伝えるストーリーテリングの基盤として機能します

参考までに、ミシガン大学のInstagramページをご覧ください。深夜の勉強セッションからフットボールゲームの伝統行事まで、すべてを投稿しています。

志望学生の73%がソーシャルメディアで大学調査を行っていることを考慮すると、貴校のソーシャルメディアでの存在感は、学生が貴大学での未来を容易に想像できるようにします。

viaUniversity of Michigan

他の複数の大学も、様々なソーシャルメディアプラットフォームでこの手法を効果的に実践しています。

例、ノースイースタン大学のYouTubeチャンネルには、キャンパス紹介やトレンドトピックなどを網羅したビデオが多数掲載されています。これは、マーケティングコミュニケーション戦略がキャンパスツアーや華やかなプロモーションビデオだけに依存する必要はないことを示しています。

viaNortheastern University

一方、ハーバード・ビジネス・スクールのエグゼクティブ教育部門のLinkedInページは、複数の対象者（参加希望者、企業クライアント、教員、卒業生）に向けて運用されています。

viaHarvard Business School

これらの例の核心は、ソーシャルメディア戦略が範囲の広いトピック、活動、関心、経験に基づいて構築される点にあります。

確固たるソーシャルメディア戦略と併せて、適切なチャネルを活用してターゲットにアプローチすることを忘れないでください。ターゲットには以下が含まれます：

学生および入学希望者

親

企業パートナー

その他の教育機関

教職員および潜在的な教員候補者

ClickUpはどのように役立つのでしょうか？

ClickUp大学入学ソーシャルメディアマーケティングプランテンプレートを活用し、様々なマーケティングチャネルにおけるソーシャルメディア施策の努力を追跡しましょう。

このテンプレートを使えば、ソーシャルメディアのタスクをプラン・割り当て・スケジュール設定を、一か所から直接行えます。

このテンプレートを活用すれば、各種投稿の締切をカレンダービューで可視化したり、ドラッグ＆ドロップ式カンバンボードでタスクを管理したり、カスタムステータスで各タスクの進捗を追跡したりできます。設定が簡単で、仕事での使用はさらに容易です。

無料テンプレートを入手 ClickUp大学入試ソーシャルメディアマーケティングプランテンプレートで投稿を管理

このテンプレートが気に入る理由：

すべてのキャンペーンを、各プラットフォームごとにカスタムビューを備えた整理されたボードに集約します

入学サイクル、イベント、休日の締切を色コードステータスとリマインダーで追跡

エンゲージメント率、リーチ、クリック率などのメトリクスを監視するためのカスタムフィールドを追加し、志願者に最も響く要素を把握しましょう

営業、マーケティング、デザインラボ、ロジスティクス、エンジニアリング、サポートの各部門は、顧客プロジェクトを成功させるために特定の順序で業務を遂行する必要があります。ClickUp導入前はこれが非常に煩雑でした。プロジェクトのタイムライン、目標、グローバルチームのタスクを一元管理する手段がなかったため、イベント関連業務を期日通りに完了させるのに苦労していました。

3. コンテンツマーケティングへの投資

入学案内情報を提供するだけでなく、質の高いコンテンツ資産の構築に投資しましょう。価値あるリソースを継続的に発信することで、志願者は貴校を頼りになる情報源としてビューし始めます。

価値ある資産を構築するためにやれることは以下の通りです：

主要な意思決定ポイントを中心にコンテンツクラスターを作成する

進路選択において、学生候補者は複雑で多方向的なクエリを抱えています。彼らが実際に求めている情報を分析し、これらのクエリを包括的に解決する相互関連性のあるコンテンツ群を構築しましょう。

例えば、学生が「コンピュータサイエンスは価値があるか」と検索するインスタンスの場合、決断前に複数の視点が必要です。こうしたクエリに応えるため、以下のようなブログ記事シリーズを作成できます：

テクノロジー関連の仕事にコンピュータサイエンスの学位は必要ですか？

ソフトウェアエンジニアリング以外のコンピュータサイエンスのキャリアパス

コンピュータサイエンス卒業生の平均年収はいくらですか？

コンピュータサイエンスの卒業生になるために必要なスキルは何ですか？

これはマーケティングプランに追加できるトピッククラスターの一例に過ぎません。貴機関は、意思決定に重要な多くの側面について信頼性の高いコンテンツを構築できます：

コンテンツカテゴリ 取り上げるべきトピック 出願手続き 魅力的な志望動機書の書き方推薦状：依頼すべき人物とタイミング避けるべき共通出願のミス大学入学面接の準備 キャリア成果 専攻分野別・卒業後5年目の平均年収特定プログラム卒業生を採用する業界企業が求める大学卒業生のスキルインターンシップから正社員への転換率 財政援助 米国におけるファイナンス修士課程の費用はいくらですか？留学生にとっての米国での生活費はどのくらいですか？留学生が利用できる学生ローンの選択肢は何ですか？ファイナンス専攻の大学院志願者が利用できる助成金や奨学金にはどのようなものがありますか？ 文化的包括性 XYZ大学の学生の民族構成は？ボストンはアジア人学生にとって安全ですか？

教員の専門知識を活用して思想的リーダーシップを発揮する

大学には最も活用されていないマーケティング資源の一つがある——資格を持つ専門家たちだ。

すべての知見が査読付き論文や長大な学術論文である必要はありません

「MBA学生のサステナビリティプロジェクトから得た3つの教訓」のような簡潔で親しみやすい投稿でさえ、非常に高い信頼性を築くことができます。

教員にトレンドトピックの簡潔な解説を共有するよう促し、授業プロジェクトの舞台裏（BTS）を共有し、学生や卒業生と学習成果について協働しましょう。

実際、MIT Labsはポッドキャストシリーズを配信しています。公式サイトによれば、このポッドキャストの目的はMITの仕事を世界中の聴衆と共有することです。主にMIT学長と研究所で働く人々との会話を取り扱っています。

viaMIT Open Podcasts

ClickUpはどのように役立つのでしょうか？

ClickUp Brain（内蔵AIアシスタント）は、コンテンツマーケティング管理の全フェーズにおいて、チームの効率的な仕事を支援します。

Brainは、学生と教職員の双方に向けた/AIの先進的な活用を貴機関が実践していることを示します。

Brainは、チームが仕事をする場所で直接、導入文の作成、段落の書き直し、または長文コンテンツの要約する支援を行います。入学案内、ニュースレター電子メール、キャリアFAQなど学生向け資料に不可欠な、一貫したトーンと明瞭さを保証します。

ClickUp Brainでコンテンツを作成しましょう

既存コンテンツを新たなフォーマットに再活用するには、ClickUp Brainを活用することも可能です。1時間の入学説明会ウェビナーを、ブログ要約・カルーセル投稿・教員Q&Aとして、ClickUpワークスペース内で再構成できます。

あるいは教員メンバーが研究論文を発表した場合、Brainにその内容をソーシャルメディアプラットフォーム向けのインフォグラフィックやカルーセルに再構成するようプロンプトできます。

ClickUp Brainで画像を生成する方法をご紹介します。

また、インスピレーションは必ずしも仕事中に訪れるとは限りません。ClickUp Brain MAXの「Talk-to-Text」機能を使えば、移動中でもアイデアを即座にテキスト化できます。

教員は講義の洞察を音声入力し、学生はプロジェクトの振り返りを録音し、マーケターは素早いコンテンツアイデアを音声で記録できます。ClickUp Brainがそれらを文字起こし・整理し、ClickUp Docs内で実行可能なメモや編集可能な下書きに変換します。

💡 プロの秘訣:ClickUp University Marketing Planテンプレートを活用すれば、高等教育マーケティング戦略のプランニングと進捗追跡を一元化できます。このテンプレートには「はじめに」ガイドと5種類以上のClickUpビューが付属しており、各タスクの優先度・ステータス・期日を含む進捗状況を簡単に可視化できます。 無料テンプレートを入手 ClickUp Universityマーケティングプランテンプレートでマーケティング努力を一元管理 このテンプレートを使えば、 各タスクの完了率をパーセンテージで追跡する

タスクを優先度に基づいて分類しましょう。例えば「高」「中」「低」といった区分です。

依存関係を設定したClickUpタスクを作成し、チームメンバーに割り当てます

各コンテンツマーケティング戦略の詳細をカスタムフィールドで追加

4. 電子メールマーケティングを活用する

電子メールは依然として最も信頼性の高いコミュニケーション手段であり、77%の入学希望者が大学の最新情報や案内を受け取る手段として電子メールを好んでいます。

大学マーケティングを包括的に行うことで、見込み学生の電子メールを収集する無限の接点を獲得できます。例として、学生が問い合わせフォームを送信する時、パンフレットをダウンロードする時、キャンパスツアーに登録する時、ウェビナーに参加する時、またはウェブサイトとやり取りする時などが挙げられます。

見込み学生から収集した情報を活用し、年齢・場所・プログラム関心・出願ステータス・意思決定フェーズごとにセグメント分けします。各ステップで有用なリソースを提供しつつ、入学へと導くパーソナライズされた電子メールシーケンスを作成しましょう。

電子メールを活用して、学生との異なる段階でのミーティングを行う方法をご紹介します：

見込み顧客フェーズ コンテンツの種類 認知度向上 プログラム概要、キャンパスライフの見どころ、学生の成功事例、奨学金情報 検討事項 詳細なカリキュラム解説、教員紹介、奨学金ガイド、出願締切リマインダー 意思決定 個別対応の合格通知書、次なるステップのチェックリスト、住居情報、入学手続き締切日 入学者募集 新入生オリエンテーション日程、科目登録ガイド、キャンパスリソース、ウェルカムパッケージ 継続率向上 イベント招待状、学業サポートリソース、インターンシップ機会、卒業生ネットワークへのアクセス

ClickUpはどのように役立つのでしょうか？

ClickUpでは、統合機能による電子メールキャンペーンの調整に加え、プロジェクトワークフローの一部として電子メールを管理できるようになりました。

ClickUpを活用した電子メールプロジェクト管理では、ClickUp内で直接メッセージの送受信が可能。タスクへのリンク、自動化トリガーの設定、電子メールスレッドを構造化された仕事アイテムへ変換できます。

具体例を見てみましょう。

奨学金締切について問い合わせる入学希望者の電子メールは、自動的に入学審査チームのタスクに変換され、スケジュール設定と割り当てが可能です。これらの電子メールをClickUp内で管理するため、マーケティングチームと入学審査チームは同期を保ち、dropped threadsを防ぐことができます。

共通の問い合わせポイントを活用し、見込み客がフォームを送信したり次のフェーズへ移行した際にトリガーされる電子メールシーケンスを作成できます。特定の条件が満たされた時に作動するルールベースのClickUp自動化を設定しましょう。

ClickUp自動化でルールベースのトリガーを設定

例えば：

トリガー : 見込み顧客が相談電話をリクエストするフォームを送信した時

条件 : プログラム関心フィールドが「大学院ビジネスプログラム」に等しい

アクション：面談スケジュール調整用のカレンダーリンクを記載した電子メールを送信し、入学相談員にタスクを割り当てる

ClickUpによるワークフローの自動化にはセットアップ時間がかかりますが、毎週5時間以上の仕事時間を節約できます。

5. 対面イベントの開催

学生は今後数年間を過ごすキャンパスを実際に見たいと考えています。既存のキャンパスイベントを開放し、体験する機会を提供しましょう。

ホームカミングウィークエンド、年次祭典、主要スポーツ試合、あるいはゲスト講演の際に、登録制のオープンハウスを開催しましょう。キャンパス訪問を通じて、貴校の活気と文化を体感してもらいます。

地域在住の見込み学生には、週末にグループキャンパスツアーを企画しましょう。個別見学の手間を省けるだけでなく、同じプログラムを検討している他の学生とのミーティングの機会も提供できます。

キャンパスツアーでは、学生アンバサダーが自身の体験を共有しながら、道中で生じる質問に答えることができます。

全国や海外の見込み学生向けに、バーチャルキャンパスツアーを録画し、ウェブサイトに埋め込みましょう。ユーザーが自分のペースでキャンパス内の建物を探索できる、インタラクティブな360度体験を創出します。

ClickUpはどのように役立つのでしょうか？

ClickUpのイベントマーケティングテンプレートは、プランやボランティアのスケジュール管理から、出欠確認の追跡、イベント後のフォローアップまで、あらゆる詳細を整理します。

オープンハウスやキャンパスツアーの各フェーズをClickUpビューで計画し、カスタムフィールドで登録状況を追跡し、準備タスクを部門横断的に割り当てることが可能です。

イベントワークフローが確立されると、ClickUpカレンダーがさらなる管理機能を追加します。キャンパスイベントのあらゆる要素が、時間軸に沿ったロードマップへと変貌します。

また、カレンダーをGoogle カレンダーやOutlookなどの外部ツールと同期させれば、教職員、ボランティア、スタッフの連携を円滑に保てます。

ClickUpカレンダーでイベント準備とフォローアップをスケジュール

6. ローカル検索とオンライン評判管理への投資

高等教育機関にとって、可視性は学生がウェブサイトを訪問するずっと前から始まります。志望学生（およびその親）が「近くの最高のビジネススクール」や「ボストンでトップの看護プログラム」を検索した時、貴校のオンライン上の存在感が、彼らの視野に入るかどうかを決定づけるのです。

ローカル検索最適化とオンライン評判管理は、現代の大学マーケティングにおいて最も重要な二つの柱です。これらを組み合わせることで、適切な学生層に、適切な地域で、適切なメッセージを届けることが可能になります。

まずはGoogleビジネスプロフィール（GBP）の最適化から始めましょう。これは大学が与える第一印象と考えてください。すべてのキャンパス場所について、住所・連絡先電話番号・営業時間・高品質なキャンパス写真など正確な詳細情報を記載した最新のプロフィールを必ず作成してください。

オープンハウスの告知、今後の出願締切日、キャンパスイベントに関する投稿を追加しましょう。在学生や卒業生に、自身の体験について率直で詳細なレビューを投稿するよう促してください。こうした声は、どんな有料広告よりも志願者にとって説得力があります。

検索リストを超えた評判管理は、大学がデジタルチャネル全体でどのように関わるかにも及びます。

肯定的な評価にも否定的な評価にも、共感と透明性をもってプロンプトに対応しましょう。これは学生に対して、貴機関がフィードバックをどの程度価値としているかを映し出す鏡だと捉えてください。

ClickUpはどのように役立つのでしょうか？

ClickUpタスクは、漠然とした目標を明確で実行可能なステップに変換し、追跡・管理を容易にします。まず、改善したい評判やマーケティングKPIごとにタスクを作成しましょう。例えば、Googleレビューの増加、星評価の向上、ローカルディレクトリでの存在感拡大などが挙げられます。

ClickUpタスクはチームワークを可視化します。優先度設定、所有者割り当て、詳細追加、コメントや更新による全員の連携管理を、すべて一箇所で実現します。

各タスクは細分化可能なサブタスクやチェックリストアイテムに分解できるため、評判や可視性といった定性的な努力も測定・管理可能になります。特定のチームメンバーにタスクを割り当て、期日を設定し、優先度を追加し、開始から完了までの進捗を追跡できます。

タスクはチーム、部門、または「ローカルSEO」「評判管理」「学生フィードバック」といった取り組みごとにグループ化できるため、全員が注力すべき点と自身の仕事が全体像にどう貢献するかを把握できます。

ClickUpタスクを活用すれば、アイデアや目標を具体的な行動に変換でき、結果の測定やチームの一致団結を容易に実現できます。

ClickUpインサイト： 管理職の55%は、タスクをより大きな課題や目標に結びつけることで、プロジェクトの「目的」を説明しています。 つまり、45%の人が目的よりもプロセスをデフォルトで優先してしまうと、チームのメンバーのモチベーションや意欲が低下する可能性があります。優秀な人材でさえ、自分の仕事がどのように重要であるかを理解し、その活動に意味を見出す必要があるのです。 ギャップを埋める時が来ました。ClickUpで個々のタスクを包括的な目標と目的につなぎましょう。組み込みの関係と依存関係を活用し、あらゆる努力が全体像にどう貢献するかを可視化。チーム全員にとってタスクの意義を高めます。 💫 実証済み結果：カートゥーンネットワークはClickUpのソーシャルメディア管理機能を活用し、コンテンツ公開を4か月前倒しで完了。同じチームサイズで2倍のソーシャルチャネルを管理することに成功しました。

7. データ駆動型デジタル広告

データ駆動型デジタル広告は、オーディエンスインサイト、行動分析、コンバージョンメトリクスを活用し、大学がオンラインキャンペーンをどのように、どこで、いつ実施すべきかを示します。

Google広告、Meta（Facebook＋Instagram）、LinkedIn、YouTubeを活用すれば、オープンハウス、プログラム開始、奨学金、出願締切を適切な対象層に効果的にプロモーションできます。

では、なぜそれが重要なのでしょうか？

インプレッション、クリック、コンバージョンを追跡することで、どのキャンペーンが最も適格な見込み客を惹きつけ、どのキャンペーンが成果を上げられていないかを把握できます。

理想的には、実際に志願者となったリード数を追跡したいところです。キャンペーンレベルのデータ（広告クリック、ランディングページ訪問、フォーム提出）が実際の入学結果とリンクされている状態であれば、広告は成長マーケティング戦略へと進化します。

まずはデータソースの接続から始めましょう。広告プラットフォーム、CRM、企業マーケティングソフトウェア、分析ツールを同期させ、リードの活動情報が一元管理システムにフローするようになります。

次に、入学プロセスを反映した学生セグメントを構築します。例えば、大学進学先を検討中の高校3年生。あるいはビザや住居情報を調べる留学生。その他あらゆる対象が考えられます。

広告コンテンツを各セグメントの動機に合わせパーソナライズしましょう。高校生には活気あるキャンパス生活のビジュアルが効果的です。社会人学習者には、給与見込みや柔軟性といったROI重視のメッセージがより響くでしょう。

ClickUpはどのように役立つのでしょうか？

ClickUpダッシュボードはマーケティングキャンペーンの成果を明確なビューで可視化します。関連するマーケティング生産性メトリクスを監視し、目標を達成することを確実にしましょう。

ClickUpダッシュボードでマーケティングキャンペーンの成果を監視しましょう

8. 学生をブランドアンバサダーに変える

学生こそが最も効果的なマーケティングチームです。

問題は、それを許しているかどうかです。

学生が寮の入居記録動画を共有したり、学内イベントの写真を投稿したり、教授がインターンシップ獲得を支援してくれたエピソードを綴ったりする——こうした口コミは、お金で買えない最高のマーケティングです。

こうした本物の、台本のないストーリーは、有料広告では再現できない感情的な接続を築きます。キャンパスライフの真の姿を伝え、入学希望者がその場で自分自身の姿を想像する手助けとなるのです。

多くの大学やカレッジも、これをマーケティングプランの一環としています。

南カリフォルニア大学（USC）は、高等教育機関の中でも最も体系化され成功している学生アンバサダープログラムを運営しています。

各アンバサダーは厳格な選考プロセスを経て選択され、デジタルエチケット、ブランドボイス、写真・ショートビデオ・ストーリーテリングを含むコンテンツ作成の基礎を習得します。

アンバサダーは留学生、編入生、アスリート、アーティストなど多様な背景を持つため、多様な視点や経験を共有しています。志願者は大学生活の複数のバージョンを見ることができます。

ClickUpはどのように役立つのでしょうか？

学生アンバサダープログラムの運営には、マーケティング、入学管理、ソーシャルメディア、学生支援の各部門間の連携が必要です。ClickUp for Educationは、このプロセスのあらゆる部分を効率化するのに役立ちます。

ClickUp内に専任のアンバサダーワークスペースを設置し、マーケティングチームが募集管理、研修、コンテンツプラン、実績追跡を一元管理できるようにします。

マーケティングチームは各アンバサダーをゲストとして追加でき、投稿の承認申請やキャンペーン締切の追跡が可能です。

オンボーディングリソース（ブランドガイドラインやソーシャルメディアポリシーなど）はClickUpドキュメントに保存されています。

ClickUpのカレンダービューを活用すれば、新入生オリエンテーション、スポーツイベント、学生募集、卒業式週間など、学年の鍵となる時期に合わせたアンバサダーコンテンツのプランが立てられます。

大学マーケティングの一般的な課題とその克服方法

最善の戦略を講じても、高等教育マーケティングには特有の課題が存在します。具体的には：

❗飽和状態の市場で差別化を図る

米国教育省がリストする学位授与機関は全米で約4,000校に上ります。この数字には職業訓練校や非伝統的教育機関は含まれていません。

市場競争はかつてないほど激化し、学生が伝統的教育を捉える視点にも大きな変化が生じています。

✅ 解決策：他校がこぞって採用しているありきたりなポジションは避けること。

「グローバルな機会」と漠然と言うのではなく、ターゲットを絞ったメッセージを明確に打ち出しましょう。例えば、卒業後6ヶ月以内の就職評価を強調する方法があります。

あるいは「世界水準の研究」ではなく、学生が2年生までに資金提供プロジェクトにどのように貢献しているかを強調しましょう。

❗各部門の連携強化

高等教育機関に尋ねれば、彼らは数多くの異なるツールを活用していることがわかります。入学管理にはCRM、マーケティングには電子メールプラットフォーム、学術管理にはレガシーERP、同窓生への連絡にはスプレッドシートといった具合です。

その結果、マーケティング部門、入学管理部門、同窓会部門、学術部門はそれぞれが孤立して仕事を行っています。

その結果、これらの部門間の連携不足が生じます。マーケティング戦略書がなければ、学生体験の断片化へと連鎖的に影響が及びます。

✅ 解決策：共有カレンダー、定期的な戦略同期、統一されたキャンペーン概要を通じて、部門横断的なプランを促進します。明確なブランドガイドラインとワークフローを確立し、各部門が一貫性のある統一されたストーリー構築に貢献できるようにします。

❗マーケティング予算のリミット

マーケティング予算やリソースにリミットがある小規模な大学やカレッジの場合、一度に10ものやることを行うことは単純に不可能です。

さらに、数百万ドルのマーケティング予算を持ち、フルサービスの代理店と社内スタッフを擁する教育機関とも競合しています。

ClickUpで大学マーケティングの努力を一元管理

デジタルマーケティングチャネルを横断した包括的なマーケティングは学生募集数を増加させます。しかし、チームが混乱を管理するために手薄になるのは避けたいものです。特に、彼らの時間がすでに千もの異なるタスクに分散されている場合にはなおさらです。

ClickUpはここで時間を節約します。

このすべて仕事アプリは、あなたの仕事を一元管理します。コンテンツと文脈認識型AIが共存するワークスペース、反復タスクを処理する自動化機能、教育マーケティング向けに設計されたテンプレート、チーム連携を強化するコラボレーション機能を提供します。

要するに、一つのプラットフォームから離れずに、マーケティングのアイデアを構想から実行へと導くためのすべてを提供します。

大学向けマーケティング戦略のプランを今すぐ始めましょう。ClickUpに無料で登録してください。