ChatGPTをマインドマップ生成ツールとして活用する方法（プロンプトとツール付き）

あなたは、おそらく日常的なタスクにChatGPTを利用していることでしょう。
研究論文を要約するよう依頼したり、ソーシャルメディアキャンペーンのアイデアをブレインストーミングしたりしたことがあるかもしれません。あるいは、ChatGPTを使って授業のプラン全体を作成したこともあるでしょう。
しかし、多くの人が見落としている点があります：単なる長いテキストの羅列ではなく、ChatGPTに同じ情報を視覚的に整理（つまりマインドマップ化）するよう依頼できるのです！
このブログでは、ChatGPTを/AIマインドマップ生成ツールとして活用する方法をご紹介します。詳細なプロンプト例や信頼できるChatGPT代替ツールについても解説しますので、最後までお読みください。
マインドマップとは何か？なぜ使うのか？
マインドマップは、情報をリストやプレーンテキストではなく、網の目状のフォーマットで展開する視覚的思考ツールです。最も簡単なブレインストーミング手法の一つです。
中央に1つの中核となるアイデアを配置し、関連するトピックを網羅するために線や曲線を使って外側に向かってネットワークを構築します。
例、マーケティングキャンペーンをプランする場合、「ローンチ」をマップの中心に配置できます。そこから「コンテンツ」「予算」「チャネル」「タイムライン」へとブランチさせます。これらのサブトピックはさらに細分化できます。例えば「コンテンツ」には「SNS投稿」「ブログ」「ニュースレター」といったアイテムが考えられます。
🧠豆知識：「マインドマップ」という用語は、1970年代にイギリスの心理学者であり著述家でもあるトニー・ブザンによって初めて提唱され、広められました。
しかし、この視覚的思考法のフォームは何世紀にもわたって人々に利用されてきました！実際、歴史的記録によれば、3世紀の哲学者（ティロスのポルフュリオスなど）がブレインストーミング手法としてマインドマップを活用していたことが示されています。
マインドマップは実際に役立つのか？
簡単に言えば「はい」です。その理由を以下に説明します：
- ブレインストーミングを加速：20分間も空白の文書を見つめ、どこから始めればいいのか途方に暮れたことはありませんか？マインドマップは、脳に明確な出発点と論理的な展開を与えることで、その思考の停滞を解消します。追加する各ブランチがさらなる思考を誘発し、創造的な勢いを維持します。
- 学習効果と記憶定着を促進： 人間の脳は視覚情報に強く反応します。色、線、空間配置を活用するマインドマップは、脳が「記憶のフック」を掴む手助けをします。情報を詰め込むのではなく、長期的に定着する思考のショートカットを実際に構築しているのです。
- 複雑なトピックを簡素化：* マインドマップは圧倒的な主題を消化しやすい塊に分解し、個々の部分が全体とどう関連しているかを理解しやすくします
- 意思決定の強化: 難しい決断に直面した際、マインドマップを用いることで全ての長所・短所・潜在的な結果を視覚的に整理できます。この完了する概要により、選択肢を論理的に比較検討し、より確信を持って選択することが可能になります。
⚡ テンプレートアーカイブ: 生産的なブレインストーミングセッションがなかなか進まない時、これらの無料ブレインストーミングテンプレートが強力なスタートを切る手助けをします。あらゆる思考を捉え、洞察をグループ化し、最高のアイデアが無駄にならないようにします。
ChatGPTは画像付きマインドマップを作成できますか？
ChatGPT（カスタムGPTを含む）は、マインドマップのテキストベースの構造やコンテンツを生成するのに優れています。しかし、インタラクティブでカスタマイズ可能な画像を作成するとなると限界があります。
だからこそ、ChatGPTマインドマップジェネレータを効果的に活用する勝つためのアプローチは、次の2ステップのプロセスです：
- ChatGPTを使用してマインドマップのコンテンツと構造を生成する
- その構造をコピー＆貼り付けするか、専用のAIマインドマップツールにインポートして視覚化を作成しましょう
それでは、このプロセスの最初のステップ、つまりマインドマップのアウトライン作成のためのChatGPTプロンプトの指定に取り組みましょう。
ChatGPTでマインドマップを生成する方法（+プロンプト例）
以下はChatGPTでマインドマップのアウトラインを生成するステップ・バイ・ステップの手順書です：
*メモ：ステップ1と2ではChatGPTのマインドマップ生成機能を使用しています。
1. 中心となるアイデアを定義する
出発点が曖昧だと、無数のランダムなアイデアが生まれ、マップは十分に役立つものにはなりません。
ChatGPTを開く前に、マインドマップの核心となるアイデアをより深く理解する時間を取ってください。
自問してください：このマインドマップで解決しようとしている問題、あるいは達成しようとしている成果は何ですか？ 核心となるアイデアが明確であればあるほど、より良い結果が得られます。
例、以下はChatGPTで完了したカスタマージャーニーマッピングのアイデアを示すマインドマップです。
2. 作成したいマインドマップの種類を選択してください
小さなネジを巨大なマイナスドライバーで締めようとは思いませんよね？ 様々な目的に応じて異なるツールがあるように、マインドマップにも異なる種類が存在します。
選択する種類は、達成したい目標によって異なります。検討すべき最も一般的なタイプは以下の通りです：
- スパイダーマップ: おそらくご存知の古典的なマインドマップです。中央に中心概念を置き、そこから主要トピックが分岐し、さらにサブトピックがブランチします。新しいアイデアのブレインストーミングや大量の情報整理に最適です。
- フローマップ：* 非線形のスパイダーマップとは異なり、フローマップには明確な始まり、中間、終わりがあります。シーケンスの整理やプロセスの可視化に最適です。
- マルチフローマップ：* 中心となるイベントやトピックを機能として、左側に原因のリスト、右側に結果を配置します。歴史的イベントの分析、ビジネス成果の理解、問題の根本原因の特定に最適です。
- バブルマップ: バブルマップでは、中心に主要トピックを配置し、その周囲に説明的な単語やフレーズを含む一連の「バブル」を配置します。人物、製品、またはあらゆる概念を説明したい場合に使用します。
- ブラケットマップ: 左側に単一のアイテムから始まり、括弧を用いて主要なアイデアを構成要素に分解します。全体から部分への関係性を示すことや、複雑なトピックを分解するのに頻繁に使用されます。
例えば、上記で生成した同じマインドマップのフローマップは次のようになります：
⭐ 特典：用途別に選べる25のマインドマップ例
👀 ご存知でしたか？：2002年、ロンドン大学の医学部生50名がマインドマップの有効性を検証する研究に参加しました。600語の文章を学習した後、2つのグループに分けられました。一方のグループは従来の学習習慣を継続し、もう一方の実験グループにはマインドマップ技法が指導されました。
両グループともテスト後にスコアが向上したものの、マインドマップグループは1週間後の再テストで約10%高いスコアを記録した。研究者らは、同等の動機付けレベルであれば、その差は15%近くまで拡大していた可能性があるとメモしている。
つまり？マインドマップは即効性のある学習だけでなく、長期的な記憶定着にも効果的です。
3. プロンプトを作成する
ChatGPTのマインドマップは、入力するテキストプロンプトの質に左右されます。効果的な作成のためのヒントをご紹介します：
- 成果に焦点を当てる: 目標（リード獲得、顧客維持、認知度向上）に沿ってプロンプトを設定し、マップを実践可能なものにします
- 階層レベルの設定: 詳細を充実させるため、3～4層（メインブランチ → サブブランチ → 例/ツール）を指定してください
- ニッチ市場に合わせた文脈設定: 業界・対象読者・予算を明記し、成果物が現実に即したものとなるよう調整
- ブランチごとに反復処理: すべてを再マッピングする代わりに、詳細が必要な領域のみを展開します
4. 必要に応じてマインドマップの構造を編集してください
ChatGPTが最初の出力を提供したら、プロのようにそれを洗練させる方法は以下の通りです：
- 不要な情報を削除する: ChatGPTは時に不要なブランチを追加することがあります。関連性がない、または繰り返しと感じられる部分は/AIに削除を依頼できます。例としては、別々の類似した2つのブランチを1つに統合するなどです。
- *構造の再編成: 既存の階層やフローが期待に沿わない場合、/AIに再編成を依頼しましょう。インスタンスとして、サブトピックが非常に重要であるため、実際にはメインブランチとして扱うべきだと判断できる場合があります。
- 不足している詳細を追加する： ChatGPTは基本的な構造を生成するのに優れていますが、頭の中にある重要な詳細を見落とす可能性があります。構造を確認し、マインドマップをより有益にする具体的な要素を特定する必要があります。
📚 詳細はこちら：ChatGPTをバーチャルアシスタントとして活用する方法
詳細なマインドマップ作成のためのChatGPTプロンプト
以下に、詳細なマインドマップ作成に活用できるChatGPTプロンプトのベスト5を厳選してご紹介します：
1. マーケティングキャンペーン戦略
「マーケティング戦略家として、新エコ製品発売に向けた第4四半期ソーシャルメディアキャンペーンのマインドマップ概要を作成せよ。内容はコンテンツテーマ、ターゲット、主要メトリクス、プロモーションタイムラインに焦点を当てること。出力は箇条書き形式とし、サブ項目にはインデントを付けること。」
2. 採用とオンボーディング
「新規ソフトウェアエンジニアの採用・オンボーディングプロセス全体のマインドマップ構造を生成してください。主なブランチとして、職務内容、面接フェーズ、内定、入社後30日間を含めてください。『面接フェーズ』のブランチには、技術評価と文化適合性面接のサブ項目を含めてください。」
3. チームのミーティングの議題
「60分間の週次チームミーティングの議題を構造化するマインドマップを作成してください。中心テーマは『週次同期』とし、プロジェクト進捗、障害、アクションアイテムのブランチを設けます。『プロジェクト進捗』ブランチには、各メンバーごとのサブブランチを含めてください。」
4. 試験勉強
*細胞生物学の試験勉強をする学生向けのマインドマップ構造を生成してください。マインドマップは主要な細胞小器官、その機能、および植物細胞と動物細胞の違いに焦点を当てる必要があります。各重要用語について、学生に説明するかの如く簡潔で分かりやすい定義を含め、出力は整ったインデント付きリストとしてフォーマットしてください。
5. 面接準備
*就職面接用のマインドマップを作成します。中心トピックは「企業」とし、主要なブランチには「企業沿革」「主要製品」「最新ニュース」「質問したい面接質問」を含めます。
ChatGPTの出力を視覚的なマインドマップに変換する
マインドマップによるメモ取りを好む場合、ChatGPTは初心者にも使いやすいツールです。ただし、適切な視覚的図表を生成できないため、以下の方法を利用できます：
1. コピーしてマインドマップツールに貼り付け
数秒で視覚化ツールを素早く作成したいですか？MindMeister、XMind、Lucidchartなどのツールは、ChatGPTのアウトラインを読み取り、即座にマインドマップに変換するほど賢くなっています。
手順はシンプルな3ステップです：
- ChatGPTが提供したテキストをコピーしてください。箇条書きとサブ箇条書きを使用した、整ったインデント付きアウトラインを生成するようプロンプトを指定したことを確認してください。
- マインドマップツールに貼り付け
- ほら！このツールは自動的にインデントをマインドマップのブランチと小ブランチに変換します
2. markdownまたはOPML形式でのエクスポート機能を利用できます
正確さが鍵となる複雑なマインドマップでは、単純なコピー＆貼り付けを超える手法が必要となります。
ChatGPTに出力フォーマットとしてMarkdownまたはOPMLフォーマットでの生成を依頼できます。MindNodeやFreeMindを含む多くのツールでは、これらのフォーマットを直接インポート可能です。
手順は以下の通りです：
- ChatGPTにmarkdown見出しまたはOPMLフォーマット（お好みの形式）を使用するよう指示してください。
- テキストをそれぞれ.mdファイルまたは.opmlファイルとして保存してください。
- XMindなどのツールを開き、保存したファイルをインポートすれば、視覚的なマインドマップを即座に取得できます
👀 ご存知でしたか？ 研究者らは、プレーンテキスト（長い文書や記事など）を構造化されたマインドマップに変換できるモデルを構築しています。あるモデルは、シークエンスからグラフへの変換＋強化学習によるグラフ精緻化手法を用いて、これを効率的にやっています。
📚 詳細はこちら：マインドマップ用AIツール
ChatGPTプラグインとツールでマインドマップ
多くのマインドマッピングツールはChatGPTと直接連携するため、プラットフォームを切り替える面倒な中間ステップを省略できます。
これらのツールを使えば、AIを活用してマインドマップの構造をプランできるだけでなく、手を動かすことなくビジュアルを生成できます。
以下がトップ3のおすすめツールです：
1. ClickUp
構造、柔軟性、明瞭さは、効果的なマインドマップの基盤となる要素です。
AI搭載プロジェクト管理ソフトウェア「ClickUp」は、これら3つをシームレスなワークスペースに統合します。
AIを統合したClickUpマインドマップでは、以下のことが可能です：
- 複雑なトピックをドラッグ＆ドロップの簡単操作でマップ化
- 色とステータスで瞬時に明確化
- リアルタイムで共同作業を行い、全員のアイデアを確実に収集・接続させます
- リンク、参照、そしてマインドマップのあらゆる要素を自由にカスタムできます
- AIを活用してアイデアを生成し、自動的にブランチを拡張
- 複雑なマインドマップや議論を数秒で要約する
基本的なマインドマップ生成ツールとは異なり、マインドマップはタスク、ホワイトボード、ドキュメント、AIなど、ClickUpの主要機能を深く統合しています。そのため、マインドマップから直接、アイデアを実行可能なタスクやサブタスクに即座に変換できます。
ご覧の通り、ClickUpはAIマインドマッピングにおける多機能なChatGPT代替ツールです。ブレインストーミング、プロジェクトプラン、研究整理など、あらゆる用途でClickUpを活用すれば、ワークスペース内でアイデア創出から実行までをシームレスに進められます。
⭐ 特典：ClickUpのプリビルド自動化エージェントを活用すれば、マインドマップ内で基本的な（しかし有用な）自動化を設定できます。例として、誰かがプロジェクトマインドマップに追加すると、これらのエージェントが自動的に関連タスクを作成し、チームメンバーを割り当て、タイムリーな更新情報を投稿します。これにより、マインドマップを利用する全員が常に最新情報を共有できます。
カスタムエージェントは特定のワークフローを自動化することで、この自動化をさらに進化させます。例：マーケティングチームは、キャンペーンマインドマップに新しいブログトピックが追加された瞬間に作動し、ライターへの割り当てを開始するカスタムエージェントを設定できます。最初のエージェントの設定方法については、こちらのビデオをご覧ください。
2. ウィムジカル/AI
Whimsical /AIは、アイデアを瞬時に形にするミニマルな図解ツールです。その中核機能は、テキストプロンプトから直接マインドマップ全体を生成できる点にあります。
中心となるアイデアの説明を入力するだけで、プラットフォームが自動的に詳細なマインドマップを作成します。
さらに：Whimsical AIはChatGPTを基盤としています。実際、同社はカスタムGPTも提供しており、画像付きの複雑なマインドマップを数秒で生成可能です。
3. XMind
XMindはプロフェッショナルなマインドマップテンプレートの範囲を提供するマインドマッピングツールです。強力なインポート/エクスポート機能を備えており、MarkdownやOPMLファイルを直接取り込めるため、ChatGPTとXMindを切り替えてもマインドマップをそのまま維持できます。
最近ではXMindもAIを活用したブレインストーミング機能を導入しました。この機能を使えば、中心となるアイデアを入力するだけで、AIが関連するブランチやサブブランチを追加してくれます。さらに、任意のトピックやサブトピックを選択して展開したり、AIの助けを借りてマインドマップを再構築したりすることも可能です。
📮ClickUpインサイト：労働者の30%が自動化により週1～2時間の時間節約が可能だと考え、19%は集中的な深掘り仕事に充てられる3～5時間のロック解除を見込んでいる。
わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな差に：週にたった2時間の節約が年間100時間以上となり、創造性や戦略的思考、自己成長に充てられる時間となります。💯
ClickUp AIエージェントとClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告書の生成、ミーティングメモの実行可能な次のステップへの変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpが業務の自動化と最適化に必要なすべてを1か所に集約します。 💫 実証済み結果：RevPartnersは3つのツールをClickUpに統合し、SaaSコストを50%削減。より多くの機能、緊密なコラボレーション、管理・拡張が容易な単一の情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。
マインドマップ作成におけるChatGPT使用の限界
ChatGPTは手作業によるプロセスと比べて優れたマインドマップ生成ツールですが、完全な解決策とは言えません。
マインドマップ作成においてChatGPTができないやることの実態を以下に示します：
- 視覚的出力の弱点: ChatGPTは構造化されたアウトラインや markdown コードを生成できますが、視覚的なマップ作成には信頼性が低いです。作成したアウトラインをマインドマップツールにコピー＆貼り付けする追加のやることが必要か、Whimsical AIのような優れたカスタムGPTを利用する必要があります（注意点：ユーザーごとに無料試用版は1回のみ提供されます）。
- インタラクティブ性ゼロ: ChatGPTが生成するマインドマップ構造は静的です。トピックやサブトピックをクリックして展開したり、セクションをドラッグして再構成したりすることはできません。変更を加えるには、新しい具体的なプロンプトを入力する必要があり、時間がかかり非効率的なプロセスとなります。
- *リアルタイム共同編集不可：ChatGPT内では複数のユーザーが同一マインドマップを共同仕事できません。チームリーダーがブレインストーミングセッションを実施する場合、単一のチャットを管理する必要があり、共同でのアイデア創出という目的が達成できません。
👀 ご存知ですか？ ラテラルシンキング（横断的思考）とは、問題解決のための創造的アプローチです。従来の思考では到達できない、型破りなアイデアを掘り起こすために、既知の枠組みから一歩ステップする手法です。1967年にエドワード・デ・ボノが著書『ラテラルシンキングの活用』で提唱し、現在ではApple、Netflix、Uberなどの企業で活用されています。
ClickUpを活用したマインドマップの作成とそれ以上の活用法
マインドマップとAIを組み合わせたツールをお探しなら、ClickUpが最適です。
仕事のためのすべてアプリ、ClickUpはアイデアをマップし、実現へと導く場所です。
魅力的なマインドマップを簡単にデザインする
ClickUpのマインドマップ機能を使えば、もはや直線的なリストや静的なメモにリミットされることはありません。代わりに、思考を視覚的に整理し、接続や階層をひと目で把握できるようになります。
ClickUpマインドマップで得られるものは以下の通りです：
- *ブランクモード: 自由形式のブレインストーミングやアイデアのマッピングに最適なキャンバスを提供します。ゼロからマインドマップを構築する創造的な自由度を求めつつ（しかも簡単でユーザーフレンドリーな方法で）、 ClickUpのブランクマインドマップホワイトボードテンプレートをお試しください。
- タスクモード: ClickUpでのプロジェクト管理をマインドマップで可視化します。ブランチをドラッグ＆ドロップでワークフローを再編成したり、マップから直接タスクを追加・削除したりできます。
- ステータスと色分け: *マップの各ブランチとノードは、関連するClickUpタスクのステータスを反映します。これによりプロジェクト全体を一目で把握し、進行中のタスクと注意が必要なタスクを即座に特定できます。重要なブランチやアイデアを強調するため、カスタムカラーコードを追加することも可能です。
- 自動再レイアウト: ワンクリックでマインドマップの乱雑さを整理！ClickUpが適切な間隔と配置でマップを自動再レイアウトします
⚡ テンプレートアーカイブ:ExcelとClickUpで使える無料プロセスワークフローテンプレート
AIをブレインストーミングのパートナーに
ブレインストーミングで最も難しいのは、始めることである場合がある。
しかしご心配なく。当社のAI搭載アシスタント「ClickUp Brain」が思考プロセスを数倍加速させます：
- アイデア創出: ノードで行き詰まりましたか？ClickUp Brainに任意のブランチの展開を依頼しましょう。詳細な内訳の提供、サブタスクの提案、代替アプローチの提示を通じて、あらゆるアイデアを最大限に発展させるお手伝いをします。
- 即時要約機能：チームとのブレインストーミング・マインドマップセッションを終えたばかりですか？AIにマップの概要と重要なポイントの要約するよう依頼し、チームと共有しましょう
- AIによるアクションアイテム生成: AIはマインドマップを分析し、自動的にアクションアイテム・次のステップ・フォローアップ質問のリストを生成することも可能です
- *ミーティングメモの統合:ClickUpのAIノートテイカーを使用すれば、ミーティングの議論を記録できるだけでなく、ミーティングメモをマインドマップに変換して迅速な分析が可能です
- ディープサーチとナレッジリトリーバル: Brainのディープサーチ機能は、ワークスペース全体から知見を抽出し、直接マインドマップに組み込むことができます。マインドマップをClickUp Docsに埋め込むことで、チームメンバーが共同編集や提案を追加することが可能です。
ホワイトボードを活用した共同アイデア創出
ClickUpホワイトボードは、視覚的なコラボレーションやブレインストーミングのためのインタラクティブなデジタルキャンバスです。あなたとチームは、形、付箋、テキスト、画像、コネクターを自由に追加でき、タスクやドキュメントの埋め込みもリアルタイムで行えます。
当社のホワイトボードソフトウェアがマインドマップを次のレベルへ引き上げる4つの方法：
- 無限のキャンバスで無制限のアイデアを自由に展開： あらゆるアイデア、ブランチ、接続を捉え、レイアウトするために必要なスペースを自由に使用できます。マインドマップがどれほど大きくなっても、キャンバスが不足することはありません。
- リアルタイム共同編集: チームメンバーをホワイトボードに招待し、全員が同時にマインドマップに協力する様子を確認できます。お互いのカーソルを確認し、コメントを追加し、アイデアを共同で構築しましょう
- ドラッグ＆ドロップによる視覚的整理： 形、付箋、テキストを簡単に移動・グループ化・接続し、思考と共に進化するマインドマップを構築。キャンバス上でドラッグするだけでアイデアの再配置が可能
- *AI画像生成：シンプルなテキストプロンプトでホワイトボード内に画像を生成
- タスクとドキュメントの即時作成: 形、付箋、テキストをワンクリックでClickUpタスクやドキュメントに変換！ホワイトボードから離れることなく、ブレインストーミング、プラン立案、実行を完結
- タッチ操作サポート：*直感的なジェスチャーでスケッチや描画を行い、指先ひとつでビジョンを構築できます
⚡ テンプレートアーカイブ:無料のインタラクティブホワイトボードテンプレートでオンラインミーティングを変革しましょう。ZoomやClickUpとの連携も可能で、チームメンバーの認識を同じページに統一し、仕事をより生産的にします。
ClickUpのシンプルマインドマップテンプレートで素早く始めよう
ClickUpのシンプルマインドマップテンプレートは、AIマインドマップ作成を誰でも簡単に利用できるようにします。情報をこのテンプレートに直接入力するだけで済みます。一から仕事用テンプレートを作成する必要はありません。
複数のチームメンバーと連携しながら、複雑なトピックやプロセスを視覚的に分解するための、シンプルで直感的な構造を提供します。
主な機能：
- 中心トピックを素早く作成し、サブトピックのブランチを追加し、関連するアイデアを接続します
- アイデアが発展するにつれて、ドラッグ＆ドロップ機能でノードを簡単に再配置できます
- 色、アイコン、ラベルなどのカスタムオプションが利用可能です
- ClickUpの包括的なプロジェクト管理ツールとの連携
- タスクモードとブランクモードの両方をサポート
視覚的な手順解説が必要な場合は、このステップバイステップビデオでClickUpにおけるマインドマップの作成とカスタム方法をご覧ください。
ワークフローにおけるAIマインドマップの活用シーン
以下に、マインドマップで視覚的に整理すると特に効果を発揮する、最も一般的なワークフローとプロセスをいくつか紹介します。
🧠 プランと戦略
目標設定や大規模な取り組みの構造化において、マインドマップは全体像の可視性を保ちながら各部分を分解するのに役立ちます。
- プロジェクト計画: プロジェクト目標から始め、マイルストーン、成果物、依存関係へとブランチします
- ビジネス戦略策定：*市場インサイト、機会、主要施策を一箇所にマップ
- OKRマップ： 全社目標をチームおよび個人の主要結果（Key Results）とリンクされており、整合性を確保する
💡 プロのコツ: 頭の中で「中心となるアイデア」が完全にフォームされていない場合、断片的に浮かんでいることがあります。全てをタイプしようと苦労する代わりに、ClickUp Brain MAXの「音声入力」で生の思考を即座に記録しましょう。アイデアを声に出して話すだけで、ClickUpが構造化されたメモに変換します。Brainがそれらをノードに整理し、後で視覚的なマップに展開できます。
ClickUp Brain MAXの「Talk to Text」機能を使用する際は、「3～5秒ルール」を採用してください。3～5秒程度の短いフレーズで話し、その都度少し間を置きましょう。音声テキストエンジンがより正確に入力を処理できるよう、処理の余地を与えてください。
✍🏼 創造的・アイデア創出ワークフロー
マインドマップは創造性を引き出すために設計されています。アイデアを自由に捉え、プロセスとして構造化する前に整理できるのです。
- コンテンツ作成: 主要トピック、関連サブトピック、コンテンツフォーマット、配布チャネルの概要を整理する
- 製品ブレインストーミング: 主要製品から開始し、機能、利点、ユーザーフィードバックへと展開します
- キャンペーンプランニング: キャンペーン目標、オーディエンスセグメント、メッセージ、成功メトリクスを可視化する
ClickUp Brainを使えば、各ブランチの下に直接参照資料やメモ、さらにはブリーフを添付することで、このAIマインドマッピングをさらに発展させられます。ラフなマインドマップとして始まったものが、ClickUpワークスペース内のタスクや成果物と接続したコンテンツロードマップへと瞬時に進化します。
📚 学習と研究
新しい概念を学ぶ場合でも、研究を行う場合でも、マインドマップは複雑な情報を明確かつ接続された形で整理するのに役立ちます。
- 研究プロセス: テーマ、情報源、洞察、仮説を一元管理
- 学習とメモ: アイデア、例、サブトピックを接続して理解を深め、記憶定着を促進します
- *ナレッジマップ：調査対象のフィールドやプロジェクト領域について、高水準の概要を構築する
⚙️ 操作とワークフロー
マインドマップは、複数の要素が動くプロセスにおける引き継ぎ、責任範囲、成果を視覚化することを容易にします。
- 従業員のオンボーディング： 文書化からトレーニング、評価までの各フェーズをマップする
- カスタマージャーニーマッピング：顧客が認知から支持者になるまでの動きを追跡する
- インシデント管理： 検知、トリアージ、解決、予防の各ステップを可視化する
🧭 意思決定と問題解決
意思決定や問題分析を行う際、マインドマップはあらゆる角度を明確に把握するのに役立ちます。
- 根本原因分析:5つのなぜ技法を用いて問題をその根源まで追跡する
- 決定木: 選択肢、結果、基準を比較し、情報に基づいた選択を行う
- *プロセス改善：現在のワークフローをマップし、ボトルネックを特定して、より良い将来像を設計する
💡 プロのコツ：ブレインにマインドマップのノードから直接タスクやサブタスクを生成させましょう。これによりアイデア発想と実行がシームレスに連携します。
ClickUpで計画をマップ化し、実現へ導く
ChatGPTはブレインストーミングのパートナーとしては優れていますが、アイデアを実行に移す段階になると弱みを見せます。
ClickUpの統合AIにより、アイデアから実行、インサイトまでシームレスに移行できます。ClickUp Brainを活用してアイデアを生成し、ホワイトボード上でマインドマップやプロセスフローに変換。さらにワンクリックでセクションをドキュメントやタスクに変換するAI機能を利用できます。
タスク、ホワイトボード、ドキュメント、チームチャット、インサイトを一元管理するClickUpの統合型AIワークスペースがすべてを解決します。
ClickUpに無料で登録して、初めての/AIマインドマップを作成しましょう。