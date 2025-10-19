組織向けFree Miro組織図テンプレート

現代を生き抜くためには、企業は変化を基本前提として受け入れ、部族的なカスタムを育み、規則ではなく敬意から生まれる力を育む組織構造を持たねばならない。
組織構造は生産性の形とビジネス成長の推進において重要な役割を果たします。調査によると、 従業員の82% が自社の構造に満足している一方、18%は満足していません。明確な構造は効果的なコミュニケーション、タイムリーなフィードバック、チーム間の連携を促進します。
優れた組織チャートは構造の可視性を高め、役割のマップを支援します。しかし、特に成長中や変化中のチームでは、ゼロから作成するのは時間がかかる作業です。
そこでMiroの組織図テンプレートが役立ちます。これらの事前作成済みでカスタマイズ可能なテンプレートは組織構造を明確化し、効果的なコミュニケーション、迅速な意思決定、そして従業員の生産性向上を実現します。
本記事では、最高の無料Miro組織図テンプレートを紹介し、おまけとしてClickUpのテンプレートについても解説します。
優れたMiro組織図テンプレートの条件とは？
Miroは直感的なホワイトボードインターフェースと柔軟なコラボレーションツールで知られ、チーム構造のマップに最適です。しかし優れた組織図テンプレートは見た目だけではありません。プロジェクトの役割、責任、レポート作成を一目で明確に反映できる必要があります。
優れたMiro組織図テンプレートは、編集が容易で、成長するチームに対応できる拡張性を持ち、視覚的な煩雑さを軽減するフォーマットであるべきです。組織変更が発生した際の迅速な更新を可能にしつつ、部門や管理職レベルを超えて読みやすい状態を維持する必要があります。
以下の機能を備えたテンプレートを探しましょう：
- ✅ 一目で把握できる、すっきりとした階層レイアウト
- ✅ タイトル・氏名・役割を編集可能なカードまたはノード
- ✅ 部門やチームごとに色分けされたセクション
- ✅ クロスファンクショナルや点線レポート作成をサポートする柔軟なコネクター
- ✅ リモート、ハイブリッド、 複数チーム体制に柔軟に対応するテンプレート
組織図テンプレートの概要
本記事で紹介するMiroとClickUpの組織図テンプレート（要約付き）はこちら：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適*
|主な機能
|ビジュアルフォーマット*
|縦型組織チャート（Miro）
|このテンプレートをダウンロード
|人事担当者、チームリーダー、経営陣
|クリアされたトップダウンレポート作成、色分けされた階層レベル、簡単な拡大縮小、メモ/添付ファイルの添付
|Miroボード
|プロジェクト組織チャート (Miro)
|このテンプレートをダウンロード
|プロジェクトマネージャー、コーディネーター、ステークホルダー
|キックオフ前の役割明確化、ステークホルダーの連携、顔写真/ドキュメントの追加、リアルタイム編集
|Miroボード
|スキルギャップ分析組織チャート（Miro）
|このテンプレートをダウンロード
|人事、人材開発、機能責任者
|スキルを役割にマップし、不足箇所を特定し、ターゲットを絞った研修をプランし、後継者育成をサポートします
|Miroボード
|組織単位ビジュアルガイド（Miro）
|このテンプレートをダウンロード
|部門責任者、社内コミュニケーション担当者、企業チーム
|ビジュアルナビゲーション、組織チャート＋写真ギャラリー、ドキュメント/リンクの埋め込み、ブロックセクション
|Miroボード
|マトリックス組織チャート (Miro)
|このテンプレートをダウンロード
|クロス機能組織とプロジェクトベースの組織
|二重レポート作成関係の可視性、責任範囲の明確化、新規プロジェクトに伴う拡張性
|Miroボード
|組織変革マップ (Miro)
|このテンプレートをダウンロード
|変革リーダー、人事、変革プロジェクトマネジメントオフィス
|活動と経路を地図化し、影響やリスクを可視化し、共同で旅路をデザインする
|Miroボード
|組織と責任のチャート (Miro)
|このテンプレートをダウンロード
|リーダー、プロジェクトマネージャー、コンサルタント
|役割と責任を組み合わせ、編集ガイダンスと操作ビデオを提供
|Miroボード
|チームミーティング (Miro)
|このテンプレートをダウンロード
|人事チーム、マネージャー、クライアント対応部門
|経歴、写真、豆知識、SNSリンク、アイスブレイカー、ブランドカスタム
|Miroボード
|ClickUp 組織図テンプレート
|無料テンプレートを入手
|チームリーダー、オペレーションマネージャー
|ドラッグ＆ドロップ更新、明確なレポート作成ライン、コメントと共有機能
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp チームミーティングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|人事と人材オペレーション
|経歴/スキル用のカスタムフィールド、複数ビュー（ドキュメント/ボード/テーブル）、簡単な更新
|ClickUp ドキュメント、ボード
|ClickUpチームの写真ディレクトリテンプレート
|無料テンプレートを入手
|オフィスマネージャー、人事担当者、経営陣
|高解像度写真を保存（役割データ・タグ・検索機能付き）、エクスポート/印刷可能
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp チーム能力マトリックス テンプレート
|無料テンプレートを入手
|人事・人材開発チーム
|個人/チームごとにスキルを追跡し、不足を特定し、トレーニングタスクを割り当てます
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp従業員ハンドブックテンプレート
|無料テンプレートを入手
|人事チーム、スタートアップ創業者
|ポリシーと文化の集中管理、アクセス制御付きドキュメント編集、リアルタイム更新
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 新入社員研修テンプレート
|無料テンプレートを入手
|人事部門、採用担当者
|フェーズ別チェックリスト、タイムライン、自動化機能、主要連絡先/特典の埋め込み
|ClickUpリスト、ガント
|ClickUp 会社概要テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ビジネス所有者、運営責任者
|部署、プロジェクト、関係者を可視化し、メトリクスと所有権を明確に示します
|ClickUpダッシュボード、ドキュメント
|ClickUp 企業文化テンプレート
|無料テンプレートを入手
|創業者、人事・文化責任者
|価値と期待値を定義し、文化構築の取り組みを追跡し、チームを連携させましょう
|ClickUp ドキュメント
会社組織を明確にする8つの無料Miro組織図テンプレート
組織効率を向上させる8つのMiro組織図テンプレートをご紹介します：
1. Miroによる縦型組織チャート
「誰が誰にレポート作成するのか？」という疑問は、不安定なWi-Fiよりも早くミーティングを混乱させます。成長中のチームでは、責任範囲やレポート作成ラインが曖昧になり、意思決定のフローが不明確になることが多々あります。縦型の組織図は、明確な指揮系統を一目で示すことで、こうした混乱を解消します。
Miroの縦型組織図テンプレートは、トップダウンのビューで階層を配置します。リーダーシップ層から始まり、各役割へと下方向にブランチしていきます。
このテンプレートは、各チームメンバーを組織構造に位置づけつつ、部門間のコミュニケーションラインを明確に示します。色や写真、ドキュメントでカスタムして文脈を追加でき、会社の規模拡大に合わせてシームレスに拡張可能です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- リーダーシップからチームメンバーまで、報告ラインを明確にマップしましょう
- 部門やブランドに合わせてチャートの色や形をカスタム
- 各役割に直接、関連書類、メモ、リンクを添付できます
- チームや組織の成長に合わせて、チャートを簡単に拡大できます
- 同僚とリアルタイムで共有・編集
✨ こんな方に最適： 成長中の組織におけるレポート作成ラインと責任範囲を可視化する必要がある人事担当者、チームリーダー、経営幹部。
💡 プロの秘訣： 部門横断的な連携を強化したいですか？ 実践的なチームコラボレーション戦略に焦点を当てることで、タイムゾーンを越えてもコミュニケーションを改善し、チームを結束させることができます。
クロスファンクショナルチーム向けベストコラボレーションツールをチェック：
2. プロジェクト組織図テンプレート
PMIの調査によると、10,000人のプロジェクト専門家を対象としたグローバルアンケートに基づき、74%の専門家がプロジェクトの成功を「予定通り、予算内で、価値ある成果を達成すること」と定義しています。
Miroのプロジェクト組織図テンプレートは、スポンサーやコーディネーターから貢献者まで、プロジェクト内のあらゆる役割を視覚的にマップすることで、プロジェクトマネージャーや関係者が成果を達成するのを支援します。
各役割には名前を付け、文脈を付与し、顔写真や文書などのサポートファイルで充実させられます。色やスタイルでカスタムし、共同仕事を招待してリアルタイムで協働。プロジェクト開始前から連携を具体的な行動へと転換できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- プロジェクト開始前に潜在的な障害を特定する
- レポート作成ラインを明確化し、全員がサポートを受けるべき担当者を把握できるようにします
- チームメンバーの実力と専門知識に基づいてタスクを割り当てましょう
- 顔写真、ドキュメント、リンクを追加して、文脈を強化するカスタムページを作成しましょう
- 役割と責任の共有ビューを通じてステークホルダーを連携させる
✨ こんな方に最適： 役割の明確化と強力な責任体制が必要な複雑なプロジェクトを率いる、プロジェクトマネージャー、コーディネーター、ステークホルダー。
📖 こちらもご覧ください： ビジネスに最適なチーム構造の選び方
📮 ClickUpインサイト：管理者の31%はビジュアルボードを好む一方、他はガントチャート、ダッシュボード、リソースビューに依存しています。しかしほとんどのツールは単一ビューの選択を強制します。思考プロセスとビューが一致しなければ、それは単なる摩擦の層に過ぎません。
ClickUpなら選択の必要はありません。AI搭載のガントチャート、カンバンボード、ClickUpダッシュボード、ワークロードビューをワンクリックで切り替えられます。
さらにClickUp Brainを使えば、閲覧者（あなた自身、経営陣、デザイナーなど）に応じてカスタマイズされたビューや要約を自動生成できます。
3. スキルギャップ分析組織図テンプレート
多くの組織は、従業員があらゆるスキルを完全にフォームした状態で入社することを期待しながらも、体系的な能力開発のプロバイダーを提供することを躊躇します。あるRedditユーザーが指摘するように、「大きな問題は、雇用主が高度にカスタマイズされたスキルセットを求めながら、従業員のスキル開発に最小限の投資しか行わない点にある」のです。
その結果？プロジェクトを停滞させ、チームを苛立たせる重大な能力のギャップが生じます。 スキルギャップ分析チャートは、強みが存在する領域と最も投資が必要な領域を可視化することで、この問題に直接的に対処します。
Miroのスキルギャップ分析組織図テンプレートは、階層のマップとスキル追跡を融合。チーム構造を図示しながら、各役割に特定の能力をタグ付けできます。これにより、スキルの不足箇所を容易に特定し、ターゲットを絞ったトレーニングをプランし、将来のリーダーを育成することが可能に。同時に、孤立しがちなチーム間の連携を促進します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 既存のスキルを役割要件とマップし、一つの視覚的レイアウトで可視化
- プロジェクトの遂行や成長プランに影響を与える可能性のある課題を特定する
- 汎用的な画一的なプログラムではなく、ターゲットを絞ったトレーニング施策をプランしましょう
- 将来のリーダーを早期に発見し、後継者プランをサポートします
- 共同編集機能を活用し、スキル評価に管理者とチームメンバーを参加させましょう
✨ こんな方に最適： 将来を見据えながら従業員のスキルを組織目標に整合させたい人事リーダー、学習・開発チーム、マネージャー。
4. 組織単位ビジュアルガイドテンプレート
整理に費やす1分ごとに、1時間の利益が得られる。
大規模組織では、各部門が独自の生態系のように機能し、それぞれ固有のプロセス、ミーティング、人材を抱えています。これらを明確に文書化する手段がなければ、新入社員の受け入れやチーム横断的な協業が不必要に複雑化する可能性があります。
Miroの「組織単位ビジュアルガイドテンプレート」は、部門間の壁を打破し、魅力的で直感的なインタラクティブな視覚的旅へと変えます。
このテンプレートはボードゲームに着想を得た遊び心のあるナビゲーションフローを機能させ、組織図・写真ギャラリー・フレームワーク概要・ロードマップ・ミーティングスケジュールなどすぐに使えるモジュールを統合。単調な文書化作業を、人々が実際に探求したくなるダイナミックなビジュアルガイドへと変革します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 部署の役割、ワークフロー、チームメンバーを一箇所で文書化
- 複雑な構造を視覚的なナビゲーションで分かりやすく
- 写真、フレームワーク、ミーティング概要を追加して文脈を強化
- Google ドキュメントやリンクを直接埋め込み、部門リソースを充実させましょう
- 重要な情報を保護しつつチーム編集を許可するブロックセクション
✨ こんな方に最適： 部署責任者、社内コミュニケーション担当者、そして自部門のやることや仕事を魅力的で分かりやすいフォーマットで共有したい企業チーム。
🤝 役立つヒント： 独自の組織構造に悩んでいませんか？ClickUp Brainは 実際のワークスペースデータから詳細な組織図を瞬時に作成し 、会社のレポート作成ラインやチーム役割を可視化します。
📖 こちらもご覧ください： プロジェクトの役割と責任を理解する
5. マトリックス組織図テンプレート
有名な映画『マトリックス』（1999年）で、ネオは現実が表面に見えるほど単純ではないことを急速に学ばなければならなかった——そこには層、システム、そして表面下に隠された接続が存在していたのだ。
マトリックス組織も同じ感覚を抱くことがあります：機能別マネージャーとプロジェクトリーダーが対峙し、従業員は両者の間を移動する。明確なビューがなければ、まるで間違った薬を飲んだような気分になりかねません。
Miroのマトリックス組織図テンプレートは、目に見えない構造の可視性を高めます。機能横断的かつプロジェクト横断的な報告ラインを表示するため、従業員は二重の責任を混乱なく理解できます。
カスタマイズ可能なレイアウト、リアルタイム共同編集、文書やメモなどの資料を保存できるスペースを備えたこのテンプレートは、最も複雑な構造さえも簡素化し、チームの連携・コミュニケーション・パフォーマンス向上を効果的に支援します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 機能チームとプロジェクトチームを横断する二重レポートラインを可視化
- 責任範囲を明確化し、従業員がどの業務について誰にレポート作成すべきかを理解できるようにします
- 構造を透明化し、フォロワーが理解しやすいものにすることでコミュニケーションを改善しましょう
- 新しいプロジェクトやチームが生まれるたびに、チャートは拡張または適応されます。
- 責任の所在の明確なビューで意思決定を迅速化をサポートします
✨ こんな方に最適：責任のバランスを取り、連携を強化するための透明性のある方法が必要な、企業、プロジェクトベースの組織、およびクロスファンクショナルチームを管理するリーダー。
動画：ClickUpで組織図を作成する方法
6. 組織変革マップ
ハーバード・ビジネス・レビューの分析によると、大規模な変革プログラムで持続的な結果を上げられるのはわずか12%です。つまり、ほとんどの変革は約束を果たす前に停滞したり、効果が薄れたりします。その決定的な要因とは？明確で共有された変革の道筋をチャートする方法です。🎯
Miroの組織変更マップテンプレートは、企業再編のためのGPSのような役割を果たします。あらゆる可能性のある活動と進路を可視化し、それらの接続や各選択肢に伴うリスク・影響を明確に示します。
画一的なサイズの一つの方法論を押し付けるのではなく、独自の設計を可能にし、プロセスに沿って適応させ、関係者をプロセスに巻き込むことを実現します。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 変更活動を視覚的にマップし、組織目標との接続を明確にします
- 各選択肢がチーム、タイミング、結果に及ぼす影響を理解する
- ステークホルダーと協働的かつインタラクティブな方法で、変革の旅を共同設計しましょう
- フィードバック、リスク、または変化する状況に基づいて、プランを容易に適応させ、再調整しましょう。
- 混沌と感じられる組織構造に明確さと共有をもたらす
✨ こんなチームに最適： 複雑な変革イニシアチブを推進するチェンジリーダー、人事チーム、変革プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）、組織開発のプロフェッショナル。選択肢を可視化し、ステークホルダーを最善の進路に一致させる必要があるチームに。
7. 組織・責任分担チャート
Miroの組織・責任分担図テンプレートは、従来の組織図に明確な責任分担フレームワークを組み合わせたものです。単に誰がどの役割にあるかを示すだけでなく、各役割の責任範囲を明示します。
プロセス改善と組織戦略を専門とするコンサルティング会社Escalaが作成したこのテンプレートは、実用的でフィールドテスト済みです。編集ガイドと操作解説ビデオが組み込まれているため、すぐに使い始められます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 組織内の役割と責任の分担を1つのチャートでマップする
- 各ポジションを具体的な責任範囲とリンクされていることで混乱を解消
- プロジェクトの所有権とタスクの進捗管理の基準点を提供します
- 編集手順とビデオサポート付きのすぐに使えるフォーマットを活用しましょう
- プロジェクトやチーム全体で組織図と責任範囲の文書化を標準化しましょう
✨ こんな方に最適：所有権の明確化、業務重複の防止、チーム横断での透明性ある説明責任の確保を目指すリーダー、プロジェクトマネージャー、コンサルタント。
8. チーム紹介テンプレート
人気テレビシリーズ『The Office』でマイケル・スコットが名言を残した。「 恐れられるのと愛されるのと、どっちがいい？ 簡単だ。両方だ。俺がどれほど愛されているか、みんなが怖がるくらいがいい」この爆笑モノのセリフは、同時に個性がチームの見られ方をどう形作るかを浮き彫りにしている。
実際の職場では、こうした個性を示すことが信頼構築と本物の第一印象形成の鍵となります。まさにそのために設計されたのが、Miroのチーム紹介テンプレートです。
このテンプレートを使えば、名前やタイトルだけでなく、メンバーの魅力を簡単に紹介できます。スキルや実績、面白い個人的な情報、さらにはリンクされているプロフィールも表示できるため、新規メンバーやクライアントが、仕事に携わる人物像を把握しやすくなります。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- チームメンバーを名前、役割、経歴、写真と共に紹介する
- 興味・実績・面白いエピソードで個性を加えましょう
- 信頼性のあるネットワーキングと信頼性を高めるため、ソーシャルプロフィールリンクを含める
- アイスブレイカーのプロンプトと仕事メモを活用して、より早く信頼関係を築きましょう
- ブランド色やビデオ、GIFでカスタムし、企業文化を反映させましょう
✨ こんな方に最適：人事チーム、マネージャー、クライアント部門。新入社員の受け入れ、信頼構築、個性を活かしたチームの専門性をアピールしたい方へ。
👀 豆知識：「構造は戦略に従う」という概念は1962年にA. D. チャンドラーによって提唱され、ヘンリー・ミンツバーグによって発展させられました。これは企業の構造が戦略的目標を直接サポートすべきだという意味です。
Miro 組織図テンプレートのリミット
Miroは視覚的な柔軟性で知られていますが、複雑な組織チャートの構築と管理となると、いくつかのリミットが明らかになってきます。
こうしたギャップは、チームが組織図を基本的な可視化を超えて拡張するために、より多くの構造、セキュリティ、または統合を必要とする際に生じることが多いです。注目すべき点を以下に挙げます：
- 限定的な組み込みのバージョン管理やアクセス制限しか提供しないため、機密性の高い組織データに対してセキュリティ上の懸念が生じる可能性があります
- 役割タグ付け、レポート作成ライン、人事ディレクトリなどの組織固有機能が組み込まれていないため、複雑な組織図テンプレートは手作業が煩雑に感じられます
- 承認ワークフローや更新検証をサポートしていないため、チャートテンプレートの変更内容を確認・追跡するのが困難です
- 人員プラン、分析、許可管理のために他のツールへの切り替えが必要となり、組織チャートワークフローが分断される
- 経営陣レビューや全社向けプレゼンテーション用に高精細なチャートを印刷またはエクスポートする機能がリミットされています
- コラボレーションはボードレベルの編集に焦点が当てられがちで、許可ベースのコミュニケーションや役割を超えた構造化された引き継ぎのための選択肢は少ない
📖 こちらもご覧ください： 視覚的思考に最適なマインドマップソフトウェア
代替となるMiro組織図テンプレート
組織変更の追跡、安全なチームビューの維持、 リアルタイムコラボレーションといったリミットに直面したことがあるなら、あなただけではありません。
チームがより多くの文脈、制御性、柔軟性を持って組織図を作成するのに役立つ、いくつかのClickUpテンプレートをご紹介します。
1. ClickUp 組織図テンプレート
チームが急速に拡大・変化する中、誰が何を担当しているかを把握し続けるのは、まるでフルタイムの仕事のように感じられるかもしれません。 ClickUpの組織図テンプレートは、リアルタイムでの構造構築・更新を支援し、組織全体にわたるチーム構造を簡単に可視化することを可能にします。
このテンプレートは特に初心者向けで、わずか数秒で使い始められます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 会社の成長や再編成に合わせて、役割を素早くカスタム・更新できます
- 視覚的な明瞭さとドラッグ＆ドロップの簡便さでレポート作成ラインを明確化
- 構造化されたコメントとライブ共有で非同期コラボレーションを促進
- ツールをまたがずに更新情報を一元管理
✨ こんな方に最適： ビジネスと共に成長する、拡張性・セキュリティ・編集性を兼ね備えた組織チャートを作成する必要があるチームリーダーやオペレーションマネージャー。
👀 豆知識： Amazonの有名な「2枚ピザチーム」ルールとは、チームが2枚のピザ（約10人分）で賄える規模であるべきという考え方です。この構造は自律性とスピードを促進します。チームメンバーはプロジェクトを最初から最後まで担当し、他者に仕事を引き継ぎません。
2. ClickUp チームミーティングテンプレート
チームはブランド、文化、そして最前線を体現します。 ClickUpの「チームミーティングテンプレート」は、プロフェッショナルな経歴、写真、リアルタイム更新でチームを紹介。社内オンボーディングから公開ディレクトリまで最適です。
また、各チームのメンバーの専門スキルや実績を強調する個々のセクションを、いつでも簡単に編集できます。
このテンプレートにはカスタムステータス、カスタムビュー、カスタムフィールドも付属しており、これらを活用することでチーム情報をClickUpワークスペース全体と接続することが可能です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- カスタムフィールドとビジュアルで主要な役割、経歴、専門性を強調
- 自動更新データと簡単なタスク割り当てで情報を常に最新の状態に保ちます
- プレゼンテーションの目標に応じて、ボードビュー、テーブルビュー、ドキュメントビューを活用しましょう
- 洗練されたチームの紹介で、社内の信頼と社外の信頼性を構築しましょう
✨ こんな方に最適： 組織図を人間味あるものにしながら、情報を常に最新・正確に保ち、共有しやすい状態にしたい 人事チームや人事担当リーダー。
📖 こちらもご覧ください： 最高のカスタムデータベースソフトウェアシステム
3. ClickUpチームの写真ディレクトリテンプレート
全体会議やクライアントとの通話で、名前と顔を一致させるのに苦労していませんか？ ClickUpチーム写真ディレクトリテンプレートは、名前、役割、写真、連絡先情報を備えた視覚的なディレクトリを提供します。これにより、チームの情報はその都度整理され、検索可能で、最新の状態に保たれます。
また、写真をカテゴリやフォルダに簡単に整理でき、キーワードやタグで検索して個々の写真を見つけることも可能です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- タグとカスタムフィールドを活用し、部署・機能・場所ごとにグループ分け
- 役割データ付きの高解像度写真を検索可能な一箇所に保存
- 社内利用、チーム管理、オンボーディング向けに、ディレクトリを簡単にエクスポートまたは印刷できます。
✨ こんな方に最適： 名前・顔写真・機能を含む最新の組織図を求めるオフィスマネージャー、人事チーム、経営陣。
ClickUpで最も気に入っている点は、チームとしての仕事を真に変革してくれたことです。
4. ClickUp チーム能力マトリックス テンプレート
適材適所でない役割は生産性を静かに蝕みます。 ClickUpチーム能力マトリックステンプレートは、能力・スキルレベル・研修ニーズを単一マトリックスで可視化し、個人の強みをチーム目標に整合させる支援をします。
このテンプレートは、個人およびチーム全体の目標を組織目標と整合させ、進捗を追跡して全員が良好なパフォーマンスを発揮していることを確認するのに役立ちます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- カスタマイズ可能なフィールドとビューで、個人およびチーム全体のスキルを追跡
- 能力ギャップを特定し、採用・人材育成・リソースプランの指針とする
- マトリックスから直接タスクや研修目標を割り当て、パフォーマンス向上を実現
- チームリーダーや経営陣とリアルタイムで進捗を更新・共有
✨ こんな方に最適： ビジネス目標と人材を連動させ、全社的な役割の明確化を図るため、コンピテンシーベースの組織図を作成する人事・人材開発チーム。
📖 こちらもご覧ください： クロスファンクショナルな協業を促進するマトリックス組織構造の例
5. ClickUp従業員ハンドブックテンプレート
構造化された組織図は「人々がどのように組み合わさるか」を示しますが、ハンドブックは「彼らがどのように協力して仕事をするか」を示します。 ClickUp従業員ハンドブックテンプレートは、オンボーディングドキュメントからポリシー、企業価値まで、すべてをセキュリティが確保された共同編集可能なワークスペースに集約します。
また、オンボーディングやオフボーディングの明確なガイドラインを伝達するのに役立ち、重要な従業員関連文書をすべて一箇所で追跡できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 期待事項、企業文化、ポリシー、役割別のガイダンスを文書化しましょう
- ドキュメント、ホワイトボード、タスクビューを活用して編集を容易かつ追跡可能に
- 一元化された更新と明確なアクセスレベルで混乱を軽減
- 一貫性のある、よく構造化された内部コミュニケーションで信頼を築く
✨ こんなチームに最適： 期待事項を文書化し、文化の整合性を構築したい人事チームやスタートアップ創業者。煩雑なPDFや散らばったリンクに頼らずに実現できます。
6. ClickUp 新入社員研修テンプレート
新入社員がどこから始めればよいか分からなければ、最高の組織チャートも役に立ちません。 ClickUpの新入社員オンボーディングテンプレートは、各従業員が文脈、明確さ、自信を持って業務を開始することを保証します。
初心者にも使いやすいテンプレートで、タスク所有者、完了率、オンボーディング段階などの事前設定済みカスタムフィールドにより、新入社員の進捗をその場で追跡できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 部署、役割、または年次に基づいてオンボーディングステップをカスタムする
- チェックリスト、タイムライン、役割別ワークフローで進捗を追跡
- 更新、リマインダー、ウェルカムタスクを自動化し、手動作業の負担を軽減
- 福利厚生、主要連絡先、ツールアクセスなどのデータを各タスクに直接埋め込みます
✨ こんな方に最適： 人間味を損なわずに一貫性のある効率的なオンボーディングを実現する必要がある人事担当者や採用マネージャー。
💡 プロの秘訣：リモート協業のリズムに悩んでいませんか？定期的な ミーティングサイクルを設定し、組織図が「連絡途絶状態」に陥るのを防ぎましょう。
7. ClickUp 会社概要テンプレート
組織図に名前と目標・プロジェクト・成果を接続する必要がある場合、 ClickUpの会社概要テンプレートが効率的なツールとなります。基本的な構造を超え、組織全体で人材・優先度・パフォーマンスがどのように交差するかをチームが理解する手助けをします。
このテンプレートを使用すれば、メトリクスを素早く確認し、チームや会社の詳細情報に簡単にアクセスでき、異なるステークホルダー間のコミュニケーションを円滑に促進できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- 部門、プロジェクト、関係者を1つの編集可能なダッシュボードで可視化
- 主要なビジネスメトリクスと所有権を明確化し、連携と意思決定を促進します
- インターンから経営陣まで全員が情報を共有できる、拡張性のある組織構造を構築しましょう
- チームや外部パートナーと情報を簡単に更新、エクスポート、共有できます
✨ こんな方に最適： 組織図テンプレートと高水準の企業インサイトを単一のアクセスしやすい hub に統合したい所有者や業務責任者。
8. ClickUp 企業文化テンプレート
タイトルと同様に、企業文化も組織図を形作ります。 ClickUpの企業文化テンプレートは、チームが共有価値を定義し、取り組みを調整し、優れたコラボレーションを支える行動基準を文書化するのに役立ちます。
このテンプレートは、文化的な成長に向けた取り組みを特定・優先順位付けし、チームを会社の目標に一致させるのにも役立ちます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由：
- コアバリュー、目標、チームの期待を盛り込んだ、常に更新されるドキュメントを作成しましょう
- DEI（多様性・公平性・包摂性）、ウェルネス、内部コミュニケーションなどの取り組みを、所有者別・タイムライン別に追跡
- コミュニケーションと行動の枠組みを組織チャートに組み込みましょう
✨ こんな方に最適： 価値、協働、チームの仕事の明確化を目指す創業者、人事担当者、チームリーダー、文化推進責任者。
💡 プロの秘訣： チャート上でチームを整理するのはステップ1です。委任、フィードバック、責任追及のためのツールで 効果的に管理することが、組織構造を円滑に機能させる鍵となります。
Miroの可視化 vs ClickUpの実行力：どちらが勝つ？
優れた思考には視覚的なキャンバスが必要ですが、真の実行には構造が必要です。
Miro の組織図テンプレートは、チームや部署、報告ラインを柔軟で共同作業に適したレイアウトでマップするのに最適です。可能性をスケッチし、構造を迅速に更新し、ミーティングやプランセッションを通じて関係者の可視性を維持するのに役立ちます。
しかし組織チャートは機能性を保つ必要があります。優れた組織チャートは次の理念を体現します：進化し、リレーションシップを反映し、自律性をサポートすること。
そこでClickUpが不足を補います。組織図を単なる図から戦略へと進化させる準備はできていますか？ 今すぐClickUpに登録しましょう！