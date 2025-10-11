簡単な予約管理を実現する13のベストTimetap代替ツール

つい最近まで、予約管理とは延々と続く電子メールのやり取り、混雑した電話回線、付箋に走り書きしたメモを意味していました。このシステムは時間がかかるだけでなく、多くの混乱を招きやすいものでした。

その後、TimeTapのようなツールが登場し、自動化と簡単なオンライン予約でスケジュール管理を簡素化しました。多くの中小企業やサービスプロバイダーにとって、混乱を明確さへと変えたのです。

しかしクライアントの期待が進化するにつれ、より柔軟で機能豊かなソリューションの必要性も高まりました。TimeTapは信頼性を維持しているものの、カスタマイズオプションの制限や高度な仕事管理機能の不足など、いくつかの制約も抱えています。

よりスムーズでスマートなスケジュール管理をお探しなら、このTimeTap代替ツールリストが、ビジネスワークフローに完璧にフィットするプラットフォームを見つけるお手伝いをします。

13のTimeTap代替ツール一覧

各ツールの特徴を簡単に見て、検討する価値がある理由を確認しましょう。

ツール名 主な機能 に最適 価格* ClickUp 自動化されたワークフロー、統合されたタスク＆プロジェクト管理、リアルタイムコラボレーション、リマインダー、共有カレンダー AIエージェントと自動化機能を備えたオールインワンの仕事管理・スケジュール管理アプリを求めるあらゆるサイズのチーム向け Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 Calendly 自動スケジュール設定、カレンダー連携、ミーティングタイプ（1対1、グループ、集合、ラウンドロビン） ミーティングスケジューリングを簡素化したいフリーランス＆小規模チーム向け Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから Acuity Scheduling カスタム予約ページ、自動リマインダーとフォローアップ、事前入力フォーム、クライアント管理 クライアントに優しい予約アプリを求めるサービスビジネス向け Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから Setmore オンライン予約ページ、クラス・グループスケジュール管理、自動確認通知、スタッフカレンダー管理、Zoom連携機能 クラスやサービスを提供する中小企業やスタートアップ向けに、シンプルで無料のスケジュール管理ソリューションが必要な場合 Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから SimplyBook.me カスタム予約サイト、会員・パッケージ管理、オンライン支払い、SMS/電子メールリマインダー カスタマイズオプションを備えた、自社ブランドでクライアント向けの予約システムを求めるビジネス向け Freeプランあり。有料プランは月額9.90ドルから。 TidyCal シンプルなミーティングリンク、カレンダー同期、単発・定期予約、統合支払い機能 効果的なカレンダー管理ツールを求める個人事業主や小規模チーム向け Freeプランあり；有料プランは月額29ドルから Doodle グループ予約、投票機能、個人専用予約ページ、カレンダー連携 ミーティングやイベントを効率的に調整する必要がある Teams や専門家の方へ Freeプランあり。有料プランは月額14.95ドルから。 Square Appointments 統合型POSシステム、オンライン予約、自動リマインダー、スタッフスケジュール管理 サロン、スパ、サービスプロバイダー向けに、支払い機能を内蔵したスケジュール管理機能が必要な方へ Freeプランあり；有料プランは月額29ドルから vCita 予約管理、クライアントCRM、請求書発行・支払い、自動リマインダー クライアント管理ツールとスケジュール管理を組み合わせたい中小企業やコンサルタントの方へ 有料プランは月額35ドルから Vagaro 予約管理、POS・支払い処理、マーケティングツール、クライアント管理 サロン、スパ、フィットネススタジオ、ウェルネス専門家の方へ予約管理プラットフォームをお探しの方へ Freeプランあり。有料プランは月額23.99ドルから。 Mindbody オンライン予約、クライアント管理、クラススケジュール管理、会員管理、マーケティング自動化 クラス、会員管理、定期的な予約を扱う健康・フィットネス・ウェルネスビジネス向け カスタム価格設定 ログイン スケジューリング 自動化SMS/電子メールリマインダー、オンライン予約ページ、クライアント管理、チームスケジュール管理 強力なコミュニケーション機能と出席管理を備えた、信頼性の高いスケジュール管理を必要とする Teams や組織 Freeプランあり；有料プランはサイトあたり年間600ドルから（年額課金） YouCanBookMe カスタム予約ページ、カレンダー同期、タイムゾーン検出、自動通知 異なるタイムゾーンでミーティングをスケジュールするプロフェッショナルやリモートチーム Freeプランあり；有料プランは月額9ドルから

なぜTimeTapの代替ツールを選ぶべきか？

TimeTapの機能だけでは物足りないと感じていませんか？ 切り替えを検討すべき、現実的な理由を正直にお伝えします。ワークフローに影響する可能性のあるリミットを素早く特定するお手伝いをします。

設定に追加の時間と努力を要します。これはより リソース集約的 なためです。

フォーム、ワークフロー、スケジュール設定ルールを詳細にカスタム可能ですが、その柔軟性は 習得が難しい ことを意味する場合があります

モバイル体験は 遅くて使いづらい ため、外出先での予約管理の効率が低下します

ニッチなプラットフォームや高度な自動化ワークフローに依存関係があるセットアップの場合、統合対応範囲が不十分です*

再予約にリミットあり ；特定のクライアントやビジネスニーズに適応する微妙なポリシーの余地はほとんどありません

スタッフの作業量、予約タイプのパフォーマンス、収益パターンを追跡するのに苦労している

1時間ごとにバックアップを実行しますが、ユーザーが常にアクセスできるとは限りません。確実な手動バックアッププロセスがなければ、 データ復旧に不備が生じるリスク があります。

複雑なスケジューリング要件（例：多階層クライアント階層、高度なタグ付け、CRMとの連携など）に対応する深みが不足しています

最高のTimeTap代替ツール

それでは、各ツールの機能、リミット、ユーザーレビューを詳しく見ていきましょう。

1. ClickUp（高度にカスタマイズ可能な予約ワークフローに最適）

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリとして、受付フォーム、予約管理、チームカレンダー、作業負荷管理、自動リマインダーを1つの使いやすいインターフェースに統合し、業務の分散化を解消します。

ClickUp Formsの強力な機能で、受付プロセスをカスタマイズしましょう

ClickUp Formsを活用すれば、氏名、連絡先情報、希望日時、サービス種別、ブランチ場所などの詳細情報を取得できます。フォームのレイアウト、色、テーマ、フィールド、ボタンは、プロフェッショナルサービスのご要望に合わせて完全にカスタマイズ可能です。

さらに、フォームの回答はClickUpタスク内の個別タスクに変換できるため、手動エントリーなしで全ての情報をシステムに確実に保存できます。

ClickUpカレンダーで、予約状況とチームの空き状況に基づいて完璧なスケジュールをプランしましょう

ClickUpカレンダーでは、チームメンバーが予約を日別・週別・月別の色コードビューで確認できます。各メンバーのスケジュールを並べて表示できるため、予約を均等に配布し、新規予約の空き枠を素早く特定することが容易になります。

空き時間を設定し、非稼働時間をブロックした後、カレンダーリンクをクライアントと共有して、都合の良い時間帯を見つけてもらいましょう。

ClickUp Brainはカレンダーと完全に連携し、最適な時間帯を提案、タイムブロッキングを自動化、予約をチームメンバーに割り当て、スケジュールのバランスを保ちます。二重予約や予約漏れはもうありません。

ノーショーを最小限に抑えるため、ClickUpリマインダーは予約前の指定時刻にクライアントとチームメンバーへ通知します。

ClickUpリマインダーを活用し、予約やチームミーティングを1つも逃さないようにしましょう

例えば、診察の30分前やチームミーティングの1時間前にリマインダーを設定できます。これらのリマインダーには特定のメッセージ、添付ファイル、リンクを含めるようにカスタムでき、予約に関連するすべての情報が確実に伝達されます。

カレンダーを確認せずにスケジュールについて素早く答えが必要な場合？ ClickUp Brain、または事前構築済みのAnswers Agentに質問するだけです。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新規ユーザーの場合、すべてがスムーズに感じられるようになるまで、セットアップと導入プロセスに時間がかかる場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

ClickUpで最も気に入っている点は、カスタマイズ性と柔軟性です。シンプルなタスクリストから、自動化・依存関係・ダッシュボードを備えた詳細なワークフロー構築まで、思い通りの設定が可能です。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーション、さらには時間追跡まで全てを一元管理できるため、複数のツールを行き来する必要がありません。直感的なインターフェースと、複雑化せずに新機能を追加し続ける継続的なアップデートも高く評価しています。複雑なプロジェクトにも対応できる十分な機能性を持ちながら、チームが導入しやすい手軽さを兼ね備えています。

ClickUpの最も優れた点は、カスタマイズ性と柔軟性です。シンプルなタスクリストから、自動化・依存関係・ダッシュボードを備えた詳細なワークフロー構築まで、思い通りの設定が可能です。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーション、さらには時間追跡まで一元管理できるため、複数のツールを行き来する必要がありません。直感的なインターフェースと、複雑化させずに機能を追加する継続的なアップデートも高く評価しています。複雑なプロジェクトにも対応できるほど強力でありながら、チームが導入しやすい使いやすさを保っています。

2. Calendly（手間いらずのリンクベースのスケジュール設定に最適）

viaCalendly

Calendlyは、あなたがいつ、どのように予約を受け付けるかを正確に定義できるスケジュール管理プラットフォームです。稼働時間を選択し、各ミーティングの長さを決定し、バッファゾーンを設定することも可能です。空き時間を表示する前に、Google、Outlook、iCloud、Exchangeなど、接続しているすべてのカレンダーを確認します。

異なる予約タイプを設定可能。例えば15分の簡易チェックイン、45分のクライアントチャット、チーム戦略セッションなど。グループイベントの開催をプラン中ですか？Calendlyが参加登録を管理し、人数リミットを設定します。

このツールでは、異なるイベントタイプごとに異なるスケジュールを作成できます。例えば、平日はクライアントとの電話対応、チームミーティングは午前中のみといった設定が可能です。組み込みの自動化機能により、会議前にリマインダー（電子メールまたはSMS）を送信したり、終了後に感謝のメモやフィードバック依頼を送ったりできます。

Calendlyの主な機能

「ミーティング投票」機能を活用し、参加者に希望時間帯を投票させてから確定しましょう

「Calendly Routing」を統合し、フォーム回答やソースリンクに基づいて訪問者を特定のページへ誘導

Calendlyブラウザ拡張機能でどこからでもツールにアクセス

チームの空き時間をまとめて、より多くの予約オプションを提供しましょう

専用モバイルアプリで外出先からスケジュール管理や空き時間の調整が可能

Calendlyの制限事項

実際のミーティングにはサードパーティ製ツールが必要です。会議機能は内蔵されていません

Calendlyの料金体系

Free

スタンダードプラン: 月額12ドル/ユーザー

Teams: 月額20ドル/ユーザー

*企業: カスタム見積もり

Calendlyの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3,900件以上のレビュー)

実際のユーザーはCalendlyについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：

驚くほどユーザーフレンドリーな設計で、スケジュールの設定や管理が簡単です。空き状況やミーティングの種類をカスタムできるほか、ミーティング間のバッファ時間も追加可能です。

驚くほどユーザーフレンドリーな設計で、スケジュールの設定や管理が簡単です。空き状況やミーティングの種類をカスタムできるほか、ミーティング間のバッファ時間も追加可能です。

3. Acuity Scheduling（複雑な予約ニーズを持つサービスビジネス向け最適）

viaAcuity Scheduling

予約管理において、Acuity Schedulingはタイムゾーン調整、セッションの特定スタッフ割り当て、特定の予約タイプ用時間のブロック設定など、非常に細かいレベルで空き状況を微調整できます。

予約タイプごとの空き状況を追加できるほか、クライアントが予約できる期間やキャンセル・変更の期限も設定可能です。

ウェルネスや医療分野のビジネス向けに、HIPAA準拠のスケジュール管理で機密情報のセキュリティを確保。カスタマイズ可能なクライアント登録フォームにより、セッション開始前に病歴から質問事項まで必要な情報を正確に収集できます。

Acuity Schedulingの主な機能

クライアントが1回の決済プロセスで複数のセッションを予約できるようにする

予約ウィジェットをウェブサイトやFacebookページに直接埋め込みましょう

Stripe、Square、PayPalとの連携により、予約時に支払いを受け付けられます

業績追跡のための詳細な収益・スケジュールレポート作成を生成

モバイルアプリでクライアント管理、カレンダー追跡、支払い受付を実現

Acuity Schedulingの制限事項

標準的な予約プロセスや収益レポート作成は存在するものの、コホート追跡や詳細なコンバージョンメトリクスといった高度な分析機能は不足している

Acuity Schedulingの価格

Free 試用版*

スタータープラン: 月額20ドル

スタンダードプラン: 月額34ドル

プレミアムプラン: 月額61ドル

*企業: カスタム見積もり

Acuity Schedulingの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (5,700件以上のレビュー)

実際のユーザーはAcuity Schedulingについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

クライアント向けビューは、お客様がご自身で予約時間を選択しやすい設計です。Acuityが予約をまとめてグループ化する機能は特に気に入っています。また、特定の種類の予約を週に一定番号のみ受け付ける設定も可能（例：新規クライアント相談は週4件まで）です。

クライアント向けビューは、お客様がご自身で予約時間を選択しやすい設計です。Acuityが予約をまとめてグループ化する機能は特に気に入っています。また、特定の種類の予約を週に一定番号のみ受け付ける設定も可能（例：新規クライアント相談は週4件まで）です。

4. Setmore（組み込み支払い処理機能を求める小規模ビジネスに最適）

viaSetmore

Setmoreはドラッグ＆ドロップインターフェースでセッションを整理し、カテゴリ別にグループ化、状況変化に応じて再編成が可能です。各チームメンバーは専用のカレンダーと予約リンクを持ち、サービス内容（期間・価格など詳細）をリストできます。

オンライン予約を促進するため、ソーシャルメディアページに「今すぐ予約」ボタンを追加したり、チラシ・ポスター・レシート用にQRコードを生成したりできます。

このツールは様々なビジネス設定で活用可能です：教育機関はグループ講座やワークショップのスケジュール管理に、プライベートコンサルタントは1対1のオンライン／対面セッションの予約受付に活用できます。

Setmoreの主な機能

Zoom、Teleport、Google Meetと接続して、ビデオミーティングを即座に開催

複数参加者を対象としたグループ予約サポート付きで、オンラインクラスやワークショップを販売しましょう

フランチャイズや複数ブランチを持つビジネス向けに、複数場所のサポートを実現

Square、Stripe、PayPalとの連携によるオンライン支払いを受け付けます

Google カレンダーと同期して、モバイル端末でリアルタイムの更新情報を入手

Setmoreのリミット

大規模組織では、スタッフやリソースを特定のブランチに割り当てる作業に時間がかかる場合があります

Setmoreの価格

Free

プロプラン：月額12ドル/ユーザー

Setmoreの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (950件以上のレビュー)

実際のユーザーはSetmoreについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューはこちら：

クライアントに予約用の簡単なリンクを送れるのが気に入っています。これによりクライアントのデータを全て保存でき、私とクライアント双方にスケジュールのリマインダーが届きます。Setmoreの価格は小規模ビジネス所有者にとって非常にリーズナブルです。

クライアントに予約用の簡単なリンクを送れるのが気に入っています。これによりクライアントのデータを全て保存でき、私とクライアント双方にスケジュールのリマインダーが届きます。Setmoreの価格は小規模ビジネス所有者にとって非常にリーズナブルです。

SimplyBook.meなら、モバイル最適化された予約サイトを独自に運営したり、既存サイトに予約ウィジェットを埋め込んだりできます。

クーポン、ギフトカード、会員制度、ロイヤルティシステムなど、単なる予約を超えたクライアントの維持と収益向上を支援するマーケティングツールを内蔵しています。

便利な「予約承認」機能も利用可能。予約確定前に手動で確認・承認するオプションを提供します。機器・スタッフ・部屋を必要とするサービスでは、必要なリソースが全て揃った場合にのみ予約を確定します。

SimplyBook.meの主な機能

電子メールやSMSによるリマインダー、キャンセル通知、再予約メッセージを自動化し、ノーショーを減らしましょう

オンライン支払いとデポジットを受け付けて、予約のセキュリティを確保する

QuickBooks、FreshBooks、Xeroなどのアカウントツールとのネイティブ連携により、トランザクションデータを同期できます

グループ予約（クラスやイベント）を有効化：複数のクライアントが同じ枠を予約可能（キャパシティ付き）

SimplyBook.meの制限事項

オンライン会議ツールとのネイティブ連携機能がないため、仮想ミーティング機能が必要なビジネスにとっては欠点となる可能性があります

SimplyBook.me の料金プラン

Free

基本プラン: 月額11.5ドル/ユーザー

スタンダードプラン: 月額34.75ドル/ユーザー

プレミアムプラン：月額69.6ドル／ユーザー

（価格はユーロから米ドルに換算）

SimplyBook.meの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,200件以上のレビュー)

SimplyBook.meについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューはこちら：

Simplybook.meには本当に満足しています。シンプルな予約プラットフォームで、まさに私が求めていたものです。必要な機能のほとんどを備えています。

Simplybook.meには本当に満足しています。シンプルな予約プラットフォームで、まさに私が求めていたものです。必要な機能の大半も備えています。

🌟 特典：ClickUp Brain MAXのTalk to Text機能を使えば、予約内容を直接ClickUpのカレンダー・タスク・ドキュメントに音声で入力可能。音声入力だけで/AIが自動的にミーティングの再スケジュール、リマインダー設定、優先度調整、タスク割り当てを実行します。 ClickUp Brain MAXの「音声入力」でアイデアをキャプチャし、指示を共有し、作業を4倍速く完了させましょう

6. TidyCal（低予算で生涯アクセス可能なスケジューリングに最適）

viaTidyCal

ユーザーフレンドリーなデザインで、不要な機能に煩わされることなくシンプルに使えるオンライン予約ソフトウェアをお探しなら、TidyCalが最適な選択肢となるでしょう。

仕組みはシンプル：空き時間を設定し、リンクを共有すれば、クライアントや同僚が空き枠を選択できます。最大10個のカレンダー（Google、Outlook、Apple）を接続可能。柔軟な設定で「簡単な打ち合わせ」や「長めの相談」など異なるミーティングタイプを作成し、それぞれにカスタム期間を割り当てられます。

Zoom、Google Meet、Microsoft Teams用のミーティングリンクも生成可能です。グローバルなクライアントと仕事をする場合、TidyCalのスマートなタイムゾーン検出機能が便利です。

TidyCalの主な機能

ミーティングの間にバッファを追加し、1日の予約リミットを設定して過密スケジュールを防ぎましょう

ラウンドロビン方式を使用して、営業担当者やサポート担当者に自動的に新規ミーティングを配布します

個別のイベントタイプ（15分相談、1時間戦略会議など）を作成し、それぞれに独自の期間、バッファ時間、リミットなどを設定できます。

予約タイプごとに様々なミーティング場所オプションを提供

予約データをCSVファイルでエクスポートし、他のツールで活用できます

TidyCalの制限事項

一部のユーザーからは、特にイベントが重複する場合にカレンダー同期の問題が報告されています

TidyCalの価格

Free

個人プラン： 29ドル（支払い）

エージェンシープラン：79ドル（支払い）

TidyCalの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

TidyCalについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューはこちら：

TidyCalは設定が簡単でした。有料ミーティングを受けられるよう支払い処理システムとの連携も非常に容易です。全体的に優れたツールです。

TidyCalは設定が簡単でした。有料ミーティングを受けられるよう支払いプロセッサーの統合も非常に容易です。全体的に優れたツールです。

7. Doodle（グループミーティングの調整や投票に最適）

viaDoodle

Doodleは、簡単な1対1の通話から大規模なグループセッションまで、あらゆるミーティングの調整を支援します。このプラットフォームでは、自身の空き時間を設定し、シンプルなリンクを共有するだけで、招待者が都合の良い時間を選択できます。

このオンラインミーティングツールはカレンダーを同期するため、予約が確定すると空き状況が自動更新されます。定期的なミーティングや異なるタイムゾーンにまたがる多忙な組織でも、予定衝突や混乱を回避するのに役立ちます。

また、「代理予約」機能により、アシスタントや採用担当者は相手の確認を待たずに、代わりにミーティングをスケジュールできます。

Doodleの主な機能

異なるタイムゾーンの参加者の時間を自動的に調整し、手動変換によるエラーを排除します

予約ページやアンケートにロゴ、背景、色などのカスタムブランディングを追加できます

Google カレンダー、Microsoft Outlook / Office 365、iCloudなどと同期し、空き状況を正確に保ち、二重予約を回避します。

参加者が希望するミーティング時間を投票できるようにすることで、グループスケジューリングを簡素化

Doodleのリミット

Doodleの価格

Free

プロプラン： 月額14.95ドル/ユーザー

チーム: 月額19.95ドル/ユーザー

*企業: カスタム価格

Doodleの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1800件以上のレビュー)

実際のユーザーはDoodleについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：

Doodleは、様々なスケジュールを持つ多くの人々が協力し、集まることを可能にする点が気に入っています。

Doodleは、様々なスケジュールを持つ多くの人々が協力し、集まることを可能にする点が気に入っています。

💡 プロの秘訣：ClickUpのAIエージェントを活用すれば、予約管理とクライアント管理のプロセスを効率化できます。 自動化スケジュール管理とリマインダー機能： カスタムエージェントが予約リクエストを監視し、クライアントへ自動で確認メール・リマインダー・フォローアップを送信。手仕事を削減し、ノーショーを最小限に抑えます

日次/週次サマリー: 事前設定済みエージェントがチームのチャンネルまたはリストに日次または週次のレポートを投稿。今後の予約、完了したセッション、未処理のフォローアップを要約して報告します。

クライアントとチームへの即時回答：* チャットチャンネルのAnswersエージェントが、ワークスペース内のタスク・ドキュメント・チャットを検索し、よくある質問に即座に回答します

カスタムワークフロー自動化 : カスタムエージェントが特定の条件に基づいてアクションをトリガーします。例えば、緊急リクエストのエスカレーション、タスクの割り当て、予約ステータスの自動更新など。

/AIによるタスク割り当てと優先順位付け*: オートパイロットエージェントが新規予約を自動的に空きチームメンバーに割り当て、緊急予約を優先処理

8. Square Appointments（POSシステムとの連携が必要なビジネスに最適）

viaSquare Appointments

Square Appointmentsは、業務管理のためのシンプルで信頼性の高いツールを求めるビジネス向けに設計されたスケジュール管理ソフトウェアです。このプラットフォームは、カレンダー、スタッフのスケジュール、クライアント情報を常に同期させます。各従業員は各自のカレンダーを持ちながら、すべての情報が自動的に同期されます。

クライアントの状況をクリアなビューで把握できるため、来訪者や利用サービスが常に把握でき、人員配置・価格設定・プロモーションプランが容易になります。

予約のキャンセルや無断欠席が発生した場合、空き枠を迅速に埋めるための待機リストを設定できます。

Square Appointmentsの主な機能

予約管理と支払い処理を統合し、予約とトランザクションを一元管理

予約ウィジェットで、お客様がウェブサイトから直接予約できるようにしましょう

電子メールやテキストによるリマインダーを自動化し、無断キャンセルを減らし、予約遵守率を向上させましょう

スタッフメンバーごとに特定の許可を設定し、プラットフォーム内の機能や情報へのアクセスを許可または制限します。

複数場所・カレンダー・タイムゾーンにまたがるスケジュールを管理

Square Appointmentsの制限事項

Square Appointmentsは他のSquareサービスとの連携性に優れていますが、Squareエコシステム外のサードパーティ製アプリケーションとの連携にはリミットがある場合があります

Square Appointmentsの料金体系

Free

追加料金：場所あたり月額49ドル

プレミアムプラン： 月額149ドル（場所あたり）

Pro: カスタム価格設定

Square Appointmentsの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (230件以上のレビュー)

実際のユーザーはSquare Appointmentsについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

Square Appointmentsの全体的な体験は非常に良好でした。クライアントがGoogleから直接簡単に予約できる点が特に優れていました。新規ビジネス所有者は、Square Appointmentsを活用して業務を大幅に効率化してください。

Square Appointmentsの全体的な体験は非常に良好でした。クライアントがGoogleから直接簡単に予約できる点が特に優れています。新規ビジネス所有者は、Square Appointmentsを活用して業務を大幅に効率化してください。

9. vCita（スケジュール管理とクライアント管理の連携に最適）

viavcita

定期的なクライアントコミュニケーションに依存している場合、vcitaはクライアントとの連絡、予約、書類、支払い履歴を一元管理するのに役立ちます。

この中小企業向けソフトウェアは、予約確認・リマインダー・フォローアップの自動化に加え、未払い請求書の支払いリマインダーも自動化できます。また、トリガーベースの自動化（例：誕生日特典）を簡単に設定でき、クライアントエンゲージメントの向上とリピートビジネスの促進に役立ちます。

組み込みの分析機能は基本的なスケジュールレポート作成よりも深く掘り下げます。どのサービスが最も頻繁に予約されているか、どのクライアントがリピートしているか、収益が時間とともにどのようにフローしているかを確認できます。

規制産業のビジネス向けに、HIPAA準拠とビジネスアソシエイト契約（BAA）を提供。プライバシーの保護と法的コンプライアンスに不可欠な機能です。

vcitaの主な機能

満席時のウェイティングリスト作成や、需要の高いイベント向けRSVP機能を活用

オンライン予約ウィジェットをウェブサイトに追加して、簡単な予約と支払いを実現しましょう

クライアントポータルを通じて、ファイル、契約書、アンケート、文書などをクライアントとアップロード・共有できます

複数のスタッフアカウントを作成可能。各アカウントごとに独自のスケジュール、予約、メッセージ、許可を設定できます

Facebook Messengerから直接リードを収集し、CRMに統合

vcitaの制限事項

複雑なスケジュール 管理 に必要な高度な カレンダー 機能に欠ける

vcitaの価格

基本プラン: 月額35ドル/ユーザー

ビジネスプラン: 月額65ドル/ユーザー

プラチナプラン：月額110ドル/ユーザー

vcitaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (270件以上のレビュー)

実際のユーザーはvcitaについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

ビジネスを運営しながら多くの役割を担う身としては、スケジュール管理、クライアント管理、請求、マーケティングツールがすべて一箇所に集約されているのは非常に助かります。新しいAI機能の直感的な使いやすさには正直驚かされました。返信の提案や魅力的なマーケティングコンテンツを素早く作成するサポートが本当に気に入っています。

ビジネスを運営しながら多くの役割を担う者として、スケジュール管理、クライアント管理、請求、マーケティングツールがすべて一箇所に集約されているのは非常に助かります。新しいAI機能の直感的な使いやすさには正直驚かされました。返信の提案や魅力的なマーケティングコンテンツを素早く作成する手助けをしてくれる点が気に入っています。

10. Vagaro（美容・ウェルネス・フィットネスビジネスに最適）

viaVagaro

Vagaroは、予約受付、カレンダー管理、顧客データベース、支払い、在庫追跡、マーケティングを単一インターフェースに統合したビジネス管理プラットフォームです。

複数店舗を展開するビジネスでは、顧客データ、会員情報、ギフトカード、パッケージを各場所間で共有でき、クライアントにシームレスな体験を提供します。所有者は各ブランチのスタッフパフォーマンス、コミッション、スケジュールも簡単に追跡可能です。

このツールには支払い受付用のPOSシステムが組み込まれており、分割払いと後払いオプションをサポートした決済インフラを備えています。

Vagaroの主な機能

自動化された電子メールやSMSキャンペーン、カスタムプロモーション、デイリーディール、割引コードなどのマーケティングツールを利用可能。

オンライン予約のために、予約ウィジェットをウェブサイトやソーシャルメディアページに直接埋め込みましょう

QuickBooks、Xero、Gustoとの連携で、アカウントと給与管理をシームレスに

チームとクライアントにリマインダーを送信し、ノーショーを減らしましょう

Vagaroの制限事項

このツールは多言語サポートを提供しておらず、ユーザーインターフェースは初心者にとってかなり混乱を招く可能性があります

Vagaroの料金体系

Free

1場所: *月額23.99ドル/ユーザー

複数場所対応：カスタム価格設定

Vagaroの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはVagaroについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：

Vagaroの機能とフローの融合が素晴らしいです。予約管理、SOAPメモ、クライアント記録をすべて一箇所にまとめながら、操作が煩雑に感じられません。

Vagaroの機能とフローの融合が素晴らしいです。予約管理、SOAPメモ、クライアント記録をすべて一箇所にまとめながら、操作が煩雑に感じられません。

11. Mindbody（クラスや会員管理に最適）

viaMindbody

ウェルネス、フィットネス、美容サービス向けに設計されたMindbodyは、大量の予約から複雑なクラススケジュール、会員管理、ワークショップ、イベントまで、すべてを処理します。

さらに、Mindbodyアプリ、ウェブサイトウィジェット、ClassPass、Googleやソーシャルメディアなどのパートナーネットワークを通じてビジネス認知度向上を支援し、新規クライアントが簡単に見つけられるようにします。

AI搭載アシスタントが24時間365日、不在着信・予約リクエスト・クライアント問い合わせに対応。営業時間外でも潜在的な予約や見込み客を逃しません。

Mindbodyの主な機能

Mindbodyのバーチャルウェルネスツールを活用し、セキュリティに配慮して事前録画したウェルネスセッションをアップロードし、クライアントと直接共有しましょう。

Pick-a-Spotで先着順のクラス予約を実現。グループフィットネスセッションでクライアントがお気に入りの場所を選べるようにします

テキストメッセージと一括電子メールでマーケティングを自動化

複数拠点でビジネスを展開する企業向けに、フランチャイズスタイルの管理機能を提供

包括的なレポート作成と分析でビジネスを深く理解しましょう

Mindbodyのリミット

高度な開発者サポートなしでは、クライアント向け予約のカスタムオプションがリミットである

Mindbodyの価格

カスタム価格設定

Mindbodyの評価とレビュー

G2: 3.6/5 (440件以上のレビュー)

Capterra: 4/5 (2,900件以上のレビュー)

実際のユーザーはMindbodyについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

すべてが整理されており、迅速かつ効率的に更新を行うことが非常に容易です。新規クライアントの追加や必要に応じたスケジュールの更新も簡単です。私とクライアントのニーズにとって、非常に効率的なツールです。

すべてが整理されており、迅速かつ効率的に更新を行うことが非常に簡単です。新規クライアントの追加や必要に応じたスケジュールの更新も容易です。私とクライアントのニーズにとって、まさに効率的なツールです。

12. サインインアプリ（自動リマインダーによるノーショー削減に最適）

viaSign In アプリ

予約の自動化とクライアントコミュニケーションの改善を実現する包括的な予約管理アプリを求めるビジネスには、Sign In Appが優れた選択肢です。

ChatGPTスタイルのAIを搭載したスマートメッセージングは、クライアントの質問への自動応答、再予約リンクの送信、さらにはキャンセル対応まで行えます。

当プラットフォームはアクセシビリティを最優先に設計されています。予約ページはWCAG基準に準拠し、スクリーンリーダーをサポート。自動音声予約システムも備えており、あらゆるクライアントが簡単に予約をスケジュールできます。

カスタムレポートで人気サービス、スタッフの空き状況、場所ごとのパフォーマンスを追跡可能。これにより、スケジュール管理や人員配置に関する情報に基づいた意思決定が可能です。

サインインアプリの主な機能

ニーズに合わせてカスタムされたブランド予約ページを作成

予約動向に関する貴重な知見を得て、データに基づいた意思決定を実現しましょう

条件分岐ロジックを用いた予約ワークフローを実装：予約タイプやクライアントステータスに応じた異なる通知の送信など

開発者向けにAPIアクセスを提供し、標準オプションを超えたカスタム連携やプロセスの自動化を構築可能にします

サインインアプリの制限事項

仮想予約にはサードパーティ製統合が必要（組み込みのビデオ会議ツールなし）

サインインアプリ料金

Free

コアプラン: 600ドル/サイト (年額課金)

拡張版: $1200/サイト (年額課金)

プロ版: 1800ドル/サイト (年額課金)

サインインアプリの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはSign In Appアプリについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

このシステムは操作が非常にシンプルで、ビジネスを簡単かつ楽しくしてくれるので愛用しています。スケジュール管理や予約が毎回正確に処理されていると分かっているので、他の重要なタスクに集中できます！

このシステムは操作が非常にシンプルで、ビジネスを楽に楽しくしてくれるので愛用しています。スケジュール管理や予約が毎回正確に処理されていると分かっているので、他の重要なタスクに集中できます！

13. YouCanBookMe（Google カレンダーおよびMicrosoftカレンダーとの連携に最適）

viaYouCanBookMe

ユーザーフレンドリーなインターフェースと高度な機能を備えたYouCanBookMeは、時間とリソースの活用方法について賢明な判断を下すために必要な可視性を提供します。

プラットフォームの動的空き状況機能により、サービス種別ごとに異なる営業時間を設定可能。これによりクライアントは常に正確な選択肢を確認できます。強化された分析ダッシュボードは予約状況の洞察を提供し、トレンドの追跡やセッションの経時的なパフォーマンス測定を可能にします。

カスタムオフラインメッセージと終了日メッセージでクライアント体験をカスタマイズ可能。予約ページ訪問者は空き枠の理由を明確に把握できます。

YouCanBookMeの主な機能

クライアントが予約できる時期を管理するため、最小・最大事前通知期間を設定

インライン埋め込みオプションを使用して、予約サイトをウェブサイトに直接組み込みましょう

ドラッグ＆ドロップインターフェースで調整可能なスケジュールと予約を作成

サイト内を閲覧しているクライアントに対して常に可視性のあるフローティング「予約する」ボタンを追加

Zapierを介して数千のツールと連携し、ワークフローを自動化しましょう

YouCanBookMeのリミット

「2回目の予約」や「個人用予約」など、異なるラベルを付けて予約を区別する機能が不足しており、正確なデータ分析をサポートできません。

YouCanBookMeの料金体系

Free

個人向け: 月額9ドル/ユーザー

プロフェッショナルプラン: 月額13ドル/ユーザー

Teams: ユーザーあたり月額18ドル

YouCanBookMeの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

YouCanBookMeについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：

予約ページは高度にカスタマイズ可能で、空き時間の変更が簡単なインターフェースを備えています。また、新規ミーティングの電子メール通知機能も非常に便利です。

予約ページは高度にカスタマイズ可能で、空き時間の変更が簡単なインターフェースを備えています。また、新規ミーティングの電子メール通知機能も非常に便利です。

💡 プロの秘訣：「検証成功、確認待ち」ステータスを追加すると、予約が受理され近く確認されることを顧客に伝えられ、プロセスへの信頼を築けます。

ClickUpでスケジューリングを簡素化

スケジュール管理ツールの選択は、本質的に予約管理を容易にするワークフローの構築です。不要なやり取りを減らし、管理業務ではなくクライアントの仕事に集中できるツールが必要です。しかし、予約管理が他の仕事ツールと連携していないと、タスクやタイムラインを見失いやすくなります。

ClickUpは単なる予約管理ツールではありません。完全なワークマネジメントプラットフォームです。カスタマイズ可能なフォームやAI搭載のスケジュール機能から、自動化されたワークフローやカレンダーとの深い連携まで、ClickUpは1つの統合型AIワークスペースで予約・顧客・プロジェクトを一元管理することを可能にします。

予約からフォローアップ、記録管理まで、あらゆる詳細が整理され、いつでもアクセス可能です。

ClickUpに登録して、スケジューリングがいかに簡単かを実感してください。