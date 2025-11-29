安全な通信のためのHIPAA準拠チャットツールトップ10

患者のメッセージは午後11時42分に届いた。「あの、今日の診察で重要なことを言い忘れたと思うんです。今、お伝えしてもよろしいですか？」

誰もが経験する瞬間です。ためらわず返信したくなるあの瞬間。自然な行動に思えますが、そうすることでHIPAA違反の可能性を招いてしまいます。実際、昨年だけで医療機関は725件のデータ侵害を報告し、2億7500万件以上の医療記録が流出しました。そして残念ながら、このような深刻な危機は収まる気配を見せていません。

HIPAA準拠チャットツールが重要な理由はここにあります。規制がそう定めているからではなく、あらゆる会話の向こう側に実在する人々がいるからです。

朗報です。この種のコミュニケーションのために特別に設計されたプラットフォームが存在します。仕事の流れを妨げることなく機密データを保護するツールです。それでは、検討に値する10の優れた選択肢を見ていきましょう。

ツール 主な機能 おすすめ 価格* ClickUp –HIPAA対応チャット、ドキュメント、タスク管理、ホワイトボード、ダッシュボード–EHRデータ埋め込み、アクセス制御、バージョン履歴–ClickUp BrainによるAI要約機能 個人、小規模チーム、およびオールインワンの準拠ワークスペースを必要とする企業向け Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 TigerConnect – 役割ベースのアクセス制御、セキュリティメッセージング、記録からの通話機能 –– EHR（電子健康記録）およびナースコールツールとの連携 –– サイレントエスカレーションアラート リアルタイムの臨床コミュニケーションを必要とする医療プロバイダー向け カスタム価格設定 OhMD –既存の電話番号を利用した安全なHIPAA準拠テキストメッセージング–85以上の電子健康記録（EHR）連携、ライブチャット、自動応答機能–グループチャットとビデオ診察 テキスト優先の患者コミュニケーションとリマインダーが必要な小規模診療所向け 有料プランは月額250ドルから Updox –ファックス・電子メール・ビデオを統合した受信トレイ––ダイレクトセキュリティメッセージング、監査証跡、通話中メモ記録機能 複数の場所を持つ医療機関向けに、集中管理されたコミュニケーションと文書処理を実現 カスタム価格設定 Paubox –シームレスなHIPAA準拠電子メール–セキュリティのための組み込み型フィッシング/マルウェアフィルター電子メールDLP、分析機能、セキュアダッシュボード セキュリティのある電子メールマーケティングと患者向けアウトリーチを必要とするプロバイダー 有料プランは月額38ドルから Luma Health – 自動化SMS・音声・電子メール対応– モバイル端末による情報収集、AI分析、電子カルテ同期 AIを活用した自動化と分析で患者エンゲージメントチームを支援 カスタム価格設定 SimplePractice –セキュアなポータルメッセージング–請求・メモ・ビデオとの連携–テンプレートとセッション内チャット 統合型遠隔医療と文書管理を必要とする個人プロバイダーおよび小規模診療所向け 有料プランは月額49ドルから クララ –AIによる患者メッセージのトリアージ–SMS・通話・ウェブチャットを横断した持続的チャット–共有受信トレイとアプリ内遠隔医療 複数の部門にまたがるチームが求める、インテリジェントな患者コミュニケーションとルーティング機能 カスタム価格設定 スプルース・ヘルス –セキュアなVoIP、SMS、FAX、電話ツリー–タグ付け、通話ルーティング、時間外自動化 安全な電話とメッセージ機能を備えた柔軟な受信トレイを必要とする診療所 Freeプランあり；有料プランは月額24ドル/ユーザーから Rocket. チャット –オンプレミス/自社ホスティング型セキュリティメッセージングソリューション–完全なデータ管理、オープンAPI、フェデレーテッドメッセージング カスタマイズ可能な自社ホスティング型コミュニケーションを必要とするIT重視の組織や企業向け Freeプランあり；有料プランは月額8ドル/ユーザーから

HIPAA準拠チャットツールを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

多くのチャットプラットフォームがセキュリティを提供すると主張していますが、患者データを保護しHIPAA規制を遵守するために必要な厳格な基準を満たしているのはごく一部です。

選択前に確認すべきポイント：

エンドツーエンド暗号化と監査証跡 ：強力な暗号化により、メッセージや添付ファイルの転送時・ストレージ時のセキュリティを確保。同様に重要な監査証跡機能では、データへのアクセス者・日時・端末情報を記録します。

セキュリティのあるファイル共有とEHR連携： 暗号化されたファイル転送を可能にし、EHR（電子健康記録）や診療管理システムプラットフォームと接続することで、シームレスかつ保護されたワークフローを維持します

業務提携契約（BAA）サポート ：ベンダーと業務提携契約（BAA）を締結し、PHIを法的に保護しHIPAA基準を満たします。契約前に必ずBAAの提供可否を確認してください

メッセージ保存期間と削除設定：プラットフォームがメッセージ保存期間の制御を可能にし、不要になった個人健康情報（PHI）のセキュリティに基づく安全な削除をサポートしていることを確認してください

📚 こちらもご覧ください：医療向けコラボレーションソフトウェアツールのベストセレクション

リスクの高い回避策から脱却し、信頼できるコミュニケーションシステムを構築する準備が整っているなら、検討すべきHIPAA準拠ソフトウェアツールのベストセレクションはこちら👇

1. ClickUp（チャット、タスク管理、文書管理を備えた最高のオールインワンHIPAA準拠ワークスペース）

医療現場において、コミュニケーションは患者ケアの要です。ケア調整から管理業務の更新まで、あらゆるメッセージにはHIPAA基準で保護が必要な機密情報が含まれています。

そこでClickUp for Health+ClickUp Chatが医療チームの接続と協働を変革します。これは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを1つの安全なプラットフォームに集約します。

ClickUpはSOC 2準拠であり、そのエンタープライズプランは（署名済みBAAを通じて）HIPAA準拠です。カスタム役割機能により、ユーザー許可とアクセスに対する高度な制御が可能です。

ClickUpで全てのコミュニケーション、文書、予約、タスクをHIPAA準拠に保ちましょう

医療提供者や管理者は、別々のチャットツール、タスク管理ツール、レポート作成システムを管理する代わりに、単一のワークスペースからコミュニケーションと業務を効率化できます。医療現場では、プロバイダーが文書を更新したり、ケアコーディネーターが患者にフォローアップしたりしながら、次のステップやアクセス要件について常に連携を保つような形が考えられます。このように、ClickUpはあらゆる形態の業務の拡散を解消し、人間とAIエージェントが協力するための100%のコンテキストと統一された場所を提供します。 さらに詳しく見ていきましょう。

ClickUpチャットで安全かつ迅速なコミュニケーションを確保

患者データを保護しつつチーム接続を維持するため、ClickUp Chat（最高のオールインワンメッセージングプラットフォーム）は厳格なコンプライアンスルールに準拠したリアルタイム会話を実現します。具体的には、強力な暗号化基準により転送中および保存時のデータが保護されます。

チャット、タスク、機密情報をClickUp Chat内で一元管理

チャットには@メンションとスレッド返信機能が含まれます。例として、心臓患者を管理するケアチームは専用の「心臓病学」チャットチャンネルを作成でき、看護師がバイタルサインをリアルタイムで更新し、薬剤師が薬剤調整情報を投稿し、当直の心臓専門医は@メンションで即時通知を受け、迅速な相談が可能です。

SyncUpsでワンクリックでミーティングを開始

医療従事者がどこにいても、リアルタイムで対面式のコラボレーションを実現し、医療コミュニケーションを強化しませんか？

ClickUp SyncUpsで同僚と瞬時に顔を合わせて共同作業

ClickUpSyncUpsが医療チームをサポートする方法は以下の通りです：

即時コラボレーション： 医療チームは、あらゆるチャネルやダイレクトメッセージから直接SyncUpsを開始または参加できます。医師、看護師、専門医がアプリを切り替えることなく、患者の症例、治療プラン、緊急の更新事項について議論できます。

画面共有とタスク接続： SyncUp開催中、参加者は画面を共有して検査結果、画像診断、医療記録を共同で確認できます。また、特定のタスクをライブSyncUpに接続し、全員で次のステップと責任範囲を確実に共有できます。

モバイル対応性： SyncUpsはモバイル端末でシームレスに動作するため、医療従事者は病院や診療所のどこからでも、回診中さえも重要な議論に参加できます

スレッド形式のコミュニケーション： SyncUpsにはスレッド形式のチャット機能が含まれており、重要な決定事項の記録、リソースの共有、通話後のアクション項目のフォローアップを容易にします。

Clipで非同期コミュニケーションを実現

リアルタイムのコミュニケーションが難しい場合、ClickUp Clipsでビデオの更新情報、説明、進捗を録画・共有し、非同期でやり取りできます。

これにより医師、看護師、管理者は複雑なワークフローの説明、フィードバックの提供、患者情報の更新を各自のスケジュールに基づいて行えます。シフト勤務やチーム横断的な連携、即時ミーティングが困難な状況に最適です。

タスク、ドキュメント、チャットにClickUp Clipsを埋め込み、よりスムーズなコラボレーションを実現

ClipとSyncUpの連携が医療コミュニケーションのセキュリティと力を高める仕組み：

保護されたアクセス: すべてのClipはClickUpのセキュアなワークスペース内に保存され、詳細な許可設定と監査証跡を備えています。許可されたユーザーのみが録画の閲覧や共有が可能であり、患者データと内部コミュニケーションの機密性を確保します。

監査可能性： Clipはタイムスタンプとユーザー詳細とともに自動的に記録され、HIPAAのアクセス追跡および監査管理要件をサポートします

統合コミュニケーション：ClipはClickUpのチャット、ドキュメント、タスク管理機能とシームレスに連携します。これにより、テキスト、ビデオ、音声を含むすべてのコミュニケーションが一元管理され、検索可能で、同じHIPAA準拠の保護傘の下に守られます。

医療情報をDocsで作成、共有、編集

文書管理においても同様の連携を実現するため、ClickUp Docsはチームに安全で多機能なスペースを提供します。標準作業手順書（SOP）や治療プロトコルから、ミーティングメモや新規患者受付ワークフローに至るまで、すべての文書を作成・共有・更新できます。

ClickUp DocsでSOPやハンドブックなど多様なドキュメントを作成・共有

この強化されたドキュメントコラボレーションソフトウェアは、ワークスペース内に直接統合され、プロジェクト、タスク、フォルダに紐付けられるため、孤立した状態で放置されたり、電子メールのやり取りに埋もれたりすることはありません。

ドキュメント内でタスクを割り当て、チームメンバーをメンションし、閲覧者やエディター単位でアクセス権を制御できます。PubMedやScopusの参考文献を埋め込み、出版物や実験データの共同作業も可能です。

ClickUpの許可管理でドキュメントを共有し、共同作業者の役割を管理

すべてのドキュメントは社内外で共有可能。共同編集者を閲覧者、コメント投稿者、完全なエディターとして招待するオプションがあります。バージョン履歴はバックグラウンドで自動記録されるため、編集内容は常に追跡可能。必要に応じて以前のバージョンにロールバックできます。

タスクコメント機能により、コラボレーションはさらに進化します。フィードバックを複数のチャットアプリに分散させる代わりに、作業現場そのものに直接記録されます。プロバイダーはケア調整タスクに背景情報を残せ、コンプライアンス担当者はフォローアップが必要な事項をフラグ付けできます。また、チームメンバーをタグ付けしたり、ファイルを埋め込んだり、実行可能な内容に発展したコメントを新規タスクに変換することも可能です。

💡 プロの秘訣： ClickUpでカスタムフォームを作成し、患者登録や更新リクエストを効率化しましょう。Cognito Formsと連携すれば、フォーム提出を自動的に実行可能なタスクに変換でき、手動データ入力の削減と臨床ワークフローの高速化が実現します。

医療ワークスペース全体であらゆる詳細を接続し続けましょう

複数のスレッドにまたがる文脈が複雑化した時、ClickUp Brainが統合します。簡単なプロンプトで、この強力な医療AIソリューションは長文の文書編集履歴や会話記録を要約し、コメントからアクションアイテムを抽出、タスク内での返信作成を支援します。

ClickUp Brainで要約を瞬時にセキュリティを確保して生成

ワークスペースを学習しているため、チームのコミュニケーション方法や作業スタイルを理解します。機密性の高い大量業務を扱うチームにとって、こうしたタスクへのAIサポートは時間を節約しつつ、大局的な視点に集中することを可能にします。

例えば、病院の感染管理チームはClickUp Brainを活用して日々のインシデント報告を処理し、主要な傾向（繰り返し発生する感染源など）を抽出できます。

📌 以下のプロンプトをお試しください： 手洗い遵守に関するCDCガイドラインのクイックリファレンスを提供し、感染管理ドキュメントにリンクされている

本日の多職種チームミーティングのメモを要約し、心臓病学チーム、看護チーム、薬剤チームごとにアクション項目を別々にリストアップする

この退院プロトコルに基づき術後患者のフォローアップチェックリストを生成し、回復室にタスクを割り当ててください

今週の感染管理インシデントレポートから繰り返し発生する問題を抽出し、次回ミーティングに向けた優先度が高い3つの対策を提案する

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能セットは、小規模な診療所にとって導入時に圧倒される可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

ClickUpで最も気に入っている点は、すべての機能がシームレスに連携することです。チャット、ホワイトボード、スペースの組み合わせにより、ブレインストーミング、タスク割り当て、進捗追跡をすべて一元的に行えます。柔軟性が高く、視覚的で、高度にカスタマイズ可能なため、部門横断的な複数チームやプロジェクトの管理に最適です。wiki機能も、散在していた標準業務手順書（SOP）やオンボーディングドキュメントを単一の信頼できる情報源に置き換えるのに役立ちました。

ClickUpで最も気に入っている点は、すべての機能がシームレスに連携することです。チャット、ホワイトボード、スペースの組み合わせにより、ブレインストーミング、タスク割り当て、進捗追跡をすべて一元的に行えます。柔軟性が高く、視覚的で、高度にカスタマイズ可能なため、部門横断的な複数チームやプロジェクトの管理に最適です。wiki機能も、散在していた標準業務手順書（SOP）やオンボーディングドキュメントを単一の信頼できる情報源に置き換えるのに役立ちました。

2. TigerConnect（リアルタイム臨床コミュニケーションに最適）

via TigerConnect

TigerConnectは医療プロバイダー向けにカスタマイズされたHIPAA準拠のメッセージングプラットフォームで、医師、看護師、管理者向けに役割ベースのアクセスを提供します。ユーザー役割に応じて通知やレイアウトを動的に調整する適応型インターフェースを機能として備え、アラートが関連する担当者に確実に届くよう設計されています。

また、応答が遅延した場合に監督者を自動的に巻き込む「サイレントエスカレーション」機能を提供。患者記録から直接チャットや通話を開始でき、術前チェックリストなど特定のケアニーズに合わせたカスタムワークフローもサポートします。

TigerConnectの主な機能

ユーザープロビジョニング（CSVインポート、LDAP/AD対応）、役割スケジュール同期、デバイスアクセス即時取り消し機能を備えた集中管理パネル

電子カルテシステムやナースコールツールと連携し、診察中に患者データをリアルタイムでアクセス可能に

役割（例：「当直心臓専門医」）でコミュニケーションし、名前で検索する必要はありません

TigerConnectの制限事項

一部のユーザーからは、システムが時代遅れに感じられ、画面を切り替える際に別の画面を閉じる必要があるため、ワークフローの効率が低下するという指摘があります。

TigerConnectの価格

カスタム価格設定

TigerConnectの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (190件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

TigerConnectについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

TigerConnectは、全社的な情報アラート（気象、交通、緊急事態）の伝達に非常に有用であるだけでなく、従業員間の相互コミュニケーションにも優れたツールです。患者レポート作成、紹介情報、HIPAA情報を、HIPAA違反の懸念なく共有できます。

TigerConnectは、全社的な情報アラート（気象、交通、緊急事態）の伝達に非常に有用であるだけでなく、従業員間の相互コミュニケーションにも優れたツールです。患者レポート作成、紹介情報、HIPAA情報を、HIPAA違反を恐れることなく共有できます。

3. OhMD（テキスト中心の患者コミュニケーションと予約リマインダーに最適）

viaOhMD

OhMDは2016年、医師と患者の間のコミュニケーションギャップを埋めることを目指す医療革新者グループによって設立されました。プロバイダーが既存の番号でセキュリティのあるメッセージングを利用できるプラットフォームを開発し、追加アプリケーションの必要性を排除しました。

本ツールは85以上の電子健康記録（EHR）システムとリンクされており、患者情報を簡単に会話に組み込めます。また医療機関はワンタップでセキュリティのあるビデオ診察リンクを共有でき、メッセージスレッドにシームレスに統合されます。

医療チーム向けに、OhMDはマルチテナント対応、SSO (シングルサインオン)、ユーザー監査、グループチャット機能を提供し、連携を強化します。このセットアップにより、小規模診療所でも患者ケアをより効果的に管理できます。

OhMDの主な機能

オートパイロットを活用し、診察後の次のステップについて患者に情報を提供し続けるフォローアップをスケジュールする

ライブチャットを活用し、新規患者がウェブサイトから気軽に連絡できる温かいスペースを提供しましょう

電子フォームを活用し、予約前の保護された健康情報を簡単なテキスト交換で収集

OhMDの制限事項

一部のユーザーからは、患者メッセージが時折消失し、手動での検索が必要になるというレポートがあります

OhMDの価格

Reach : 月額300ドルから

開発：カスタム価格設定

OhMDの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

OhMDについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

使いやすさとカスタマーサポートが気に入っています。問題が発生した際も迅速にフィードバックを提供してくれます。全体的にこのシステムが大好きで、新しいテキストメッセージが届くと電子メールで即座に通知が届くのも便利です。

使いやすさとカスタマーサポートが気に入っています。問題が発生した際も迅速にフィードバックを提供してくれます。全体的にこのシステムが大好きで、新しいテキストメッセージが届くと電子メールで即座に通知が届くのも便利です。

🎥 コラボレーションツールに興味がある方は、こちらのビデオで詳細はこちらをご覧ください：

4. Updox（複数の場所を持つ医療機関向け。文書交換とコミュニケーションを一元管理）

viaUpdox

Updoxは電子メール、ファックス、ビデオ通話を統合受信トレイに集約し、プロバイダーのコミュニケーションを一元化します。そのダイレクトセキュアメッセージング（DSM）により、臨床医は信頼できるネットワークを通じて同僚と患者記録を安全に共有できます。

医師や薬剤師など院外プロバイダー向けに設計されたUpdoxは、チームがメッセージのステータスや患者の返信をリアルタイムで追跡できるダッシュボードも提供します。さらに、チャット内に支払い処理機能を組み込み、スタッフが画面を切り替えずに料金を徴収できるようにしています。

患者は予約リマインダーを直接受信トレイで受け取れ、緊急ケースはチームメンバーがワンタップでエスカレーション可能。これによりチームと部門双方にとってより広範なコンプライアンス環境が確保されます。

Updoxの主な機能

最大19名までのグループ遠隔医療通話をホスト。仮想待合室、画面共有、通話中のメモ記録機能を備えています。

別のツールにエクスポートすることなく、受信トレイ内で直接文書の編集、署名、編集箇所を伏せ、ハイライト表示が可能です

ルールベースの割り当てでFAXを自動ルーティングし、すべての文書についてHIPAA準拠の監査証跡を保持

Updoxの制限事項

一部のユーザーからは、契約が自動的に更新され、解約や買い取りの選択肢がなく、望まない請求が発生しているとレポートされています。

Updoxの価格

カスタム価格設定

Updoxの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4. 1/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはUpdoxについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

Updoxのインターフェースと当院のEHR（Practice Fusion）との連携は非常に簡単で直感的です。 医療機関として、私たちは非常に多くの重複したファックスを受け取り、大量の紙を無駄にし、そして最も重要なことに、ファックスを受け取り、スキャンし、患者ファイルに移すという作業に膨大な時間を浪費していました。Updoxを使えば、ワンクリックでファックスが患者ファイルに移されます。皆の仕事を非常に楽にし、紙代も大幅に節約できます。

Updoxのインターフェースと当院のEHR（Practice Fusion）との連携は非常に簡単で直感的です。 医療機関として、私たちは非常に多くの重複したファックスを受け取り、大量の紙を無駄にし、そして最も重要なことに、ファックスを受け取り、スキャンし、患者ファイルに移すという作業に膨大な時間を浪費していました。Updoxを使えば、ワンクリックでファックスが患者ファイルに移されます。皆の仕事を非常に楽にし、紙代も大幅に節約できます。

5. Paubox（HIPAA準拠の電子メールマーケティングと患者向けアウトリーチに最適）

Paubox経由

ポータルやパスワード、余分なクリックに頼る代わりに、Pauboxは送信電子メールをすべてバックグラウンドで暗号化。受信者はGmail、Outlook、モバイルクライアントを問わず、受信トレイで直接メッセージを読めます。

既存の電子メールプロバイダーと連携し、ワークフローの変更を必要とせずに自動的にHIPAA準拠を確保します。管理者はセキュアなダッシュボードを通じて分析を確認し、隔離された脅威を管理し、ポリシーを適用できます。

組み込みのインバウンド脅威保護機能は、ExecProtectやDomainAgeなどのフィルターを活用し、フィッシング、スプーフィング、マルウェアをブロックします。

Pauboxの主な機能

HITRUST認証のセキュリティを備えたRESTful Email APIを使用して、アプリケーションに暗号化電子メール機能を直接組み込みます。

電子メールDLPを活用し、送信前のメッセージをスキャンして機密コンテンツを保護

機密性の高いPHI（個人健康情報）やその他の規制対象データ（社会保障番号、クレジットカード情報）を含む受信電子メールや送信電子メールを検知・ブロックします。

Pauboxのリミット

一部のユーザーはPaubox Formsの操作が難しいと感じており、カスタマイズオプションの不足を指摘しています

Pauboxの価格

スタンダード : 月額38ドル

プラス ：月額77ドル

プレミアム：月額90ドル

Pauboxの評価とレビュー

G2: 4.9/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 5/5 (20件以上のレビュー)

Pauboxについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

PauboxがセキュリティとHIPAA準拠の電子メール通信を確保し、機密性を維持しながら機微な情報を簡単に送信できる点が評価できます。ユーザーフレンドリーなインターフェースは患者データ管理プロセスを効率化し、全体的な効率性とワークフローを向上させます。

PauboxがセキュリティとHIPAA準拠の電子メール通信を確保し、機密性を維持しながら機微な情報を簡単に送信できる点が評価できます。ユーザーフレンドリーなインターフェースは患者データ管理プロセスを効率化し、全体的な効率性とワークフローを向上させます。

6. Luma Health（自動化された患者エンゲージメントとAIを活用した分析に最適）

ViaLuma Health

Luma Healthは、エンドツーエンドのケアプロセスを効率化するAIネイティブの患者成功プラットフォームです。診察前に患者はモバイル問診フォームを受け取り、IDや保険情報をアップロードし、同意書に署名します。これら全てがデジタルで収集され、電子健康記録（EHR）に自動的に同期されます。

Epic、eClinicalWorks、Athenahealthなどのシステムとの深いEHR連携により、プラットフォーム間でデータを同期する自動ワークフローを実現。多言語対応の双方向SMS、音声、電子メール、セキュアチャットを通じたアウトリーチも自動化。これにより、確認・キャンセル・再予約・紹介・リコール（NLPによる自然な応答や絵文字の理解）を処理可能。 AI搭載の分析機能は、ノーショー率低減、紹介患者転換率、初診登録完了率、収益成長、患者満足度などのメトリクスを追跡し、よりスマートなスケジュール管理にフィードバックします。

Luma Healthの主な機能

キャンセルにより希望の予約枠が空いた際に、患者に自動通知。診療科・プロバイダー・場所別にマッチング

Spark AI + Navigator Conciergeを活用し、自然言語理解技術で患者からの電話やテキストメッセージに対応

AIで受信ファックスを変革：分類・データ抽出・自動ルーティングを実現し、手動選別を不要に

Luma Healthのリミット

一部のユーザーは、新しいメッセージを確認するために頻繁に更新する必要を感じており、送信したリンクが受信者に届かないと報告しています。

Luma Healthの価格

カスタム価格設定

Luma Healthの評価とレビュー：

G2: 4.8/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (80件以上のレビュー)

Luma Healthについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

紹介状や予約情報を患者に安全に送信できる手軽さと迅速さが本当に気に入っています。電話のやり取りを繰り返す必要なく、あらゆる詳細を伝えられます。次のタスクに移りつつ、必要に応じて患者との会話を継続できるのも便利です。

紹介状や予約情報を患者に安全に送信できる手軽さと迅速さが本当に気に入っています。電話のやり取りを繰り返す必要なく、あらゆる詳細を伝えられます。次のタスクに移りつつ、必要に応じて患者との会話を継続できるのも便利です。

💡 プロのアドバイス：スタッフに、チャットでは患者のフルネームではなくイニシャルと医療記録番号の下4桁を使用するよう指導しましょう。チーム内では識別可能でありながら、スクリーンショットが誤って共有された場合の保護層を追加できます。

7. SimplePractice（統合型遠隔医療と請求機能が必要な個人プロバイダーや小規模診療所に最適）

SimplePractice経由

SimplePracticeはHIPAA準拠の電子健康記録（EHR）および診療管理システムです。セラピスト、言語聴覚士、作業療法士、精神科医など、様々なプロバイダーを対象に設計されています。

そのセキュアメッセージング機能はクライアントポータルに緊密に統合されており、セラピストがプライバシーを損なうことなくセッション間の連絡を維持するのに役立ちます。特に際立っているのは、ビデオセッション、進捗メモ、予約スケジュールといった他の臨床ツールとメッセージングがシームレスに連携する点です。

テレヘルスを提供する医療機関向けに、SimplePracticeはライブビデオ診察中の安全なセッション内チャットをサポートします。リンクや文書資料の共有、音声が途切れた際の確認などに特に有効です。利用可能メッセージの設定、特定クライアントへの一斉更新通知送信も可能で、全ての通信は暗号化され記録されます。

SimplePracticeの主な機能

Wiley Treatment Plannerにアクセスし、特定の診断に合わせた事前設定オプションで詳細なケアプランを作成しましょう

カスタムノートテンプレート、治療計画、評価を活用し、クライアントデータを事前入力して効率的な臨床文書作成を実現

出席状況、収入動向、紹介元、プロバイダーの症例数に関するレポート作成と分析ダッシュボードにアクセスし、診療所の運営を最適化する洞察を得ましょう

SimplePracticeの制限事項

一部のユーザーからは自動保存機能がない点が指摘されており、メモ作成中の進捗を紛失しないよう頻繁に手動保存が必要となっています

SimplePracticeの料金体系

スターター : 月額49ドル

必須 : 月額79ドル

プラス：月額99ドル

SimplePracticeの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,800件以上のレビュー)

SimplePracticeについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

「Wiley」のようなメモ用フォーマットが利用可能なため、治療計画の作成がこれまでより格段に容易になりました。SimplePracticeのレイアウトは操作性が非常に優れており気に入っています。クライアントはメッセージで連絡でき、HIPAA準拠の遠隔医療セッションを実施可能です。

「Wiley」のようなメモ用フォーマットが利用可能なため、治療計画の作成がこれまでより格段に容易になりました。SimplePracticeのレイアウトは操作性が非常に優れており気に入っています。クライアントはメッセージで連絡でき、HIPAA準拠の遠隔医療セッションを実施可能です。

8. Klara（部門横断的な患者コミュニケーションの効率化とインテリジェントなルーティングに最適）

Klara経由

Klaraは、あらゆるコミュニケーションチャネルでシームレスなテキストのような体験を提供する、もうひとつのHIPAA準拠患者エンゲージメントプラットフォームです。患者がSMS、ウェブサイト、ウェブチャット、電話のいずれでメッセージを送っても、すべての通信は単一の暗号化されたメッセージスレッドに集約され、スタッフが一元管理できます。 特筆すべきはインテリジェントなルーティングとワークフロー自動化機能です。クララアシスタントはAIを活用し、自由形式のメッセージからも患者のニーズを解釈。自動的にタグ付け、割り当て、または適切な担当チーム（請求、予約、臨床質問など）へ自動ルーティングします。これによりトリアージ時間が短縮され、受付業務のボトルネックが軽減されます。

クララはハイブリッド型コミュニケーションもシームレスに処理します。患者から電話があった場合、その通話をセキュリティのあるメッセージスレッドに変換するオプションを選択できます。

クララの主な機能

仮想待合室、ビデオ診察、会話記録を自動アーカイブする永続的なチャットスレッドを備えたアプリ内遠隔医療を実現

共有受信トレイ、@メンション、内部メモ、スケジュール管理・臨床・請求チーム間でのメッセージ再割り当て機能で内部連携をサポート

Klara内のテンプレートメッセージ機能を活用し、患者グループに対して更新情報やポリシーメッセージをセキュリティを確保して一斉配信

クララのリミット

ユーザーは、患者チャートからフォームや注文、結果を個別に保存・アップロードせずに、直接クララへ送信できることを望んでいます

クララの価格

カスタム価格設定

クララの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはKlaraについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

患者へのメッセージ送信機能は電話より迅速なため非常に便利です。また、特定の患者に関する情報を他のスタッフと1つのスレッドで共有できるため、情報参照が容易になります。私は仕事で毎日利用し、患者としても頻繁に利用しています。医療スタッフとしても患者としても、導入は非常に簡単で手軽です。

患者へのメッセージ送信機能は電話より迅速なため非常に便利です。また、特定の患者に関する情報を他のスタッフと1つのスレッドで共有できるため、情報参照が容易になります。私は仕事で毎日利用し、患者としても頻繁に利用しています。医療スタッフとしても患者としても、導入は非常に簡単で手軽です。

💡 プロの秘訣：チャット設定で、24時間後に一般的なPHIパターンを自動的にアスタリスクで置換するように設定しましょう。番号は「–-1234」、日付は「//2024」に置換され、会話の文脈の読みやすさは維持されます。

9. スプルース・ヘルス（VoIP、メッセージ、カスタム受信トレイ設定に最適）

ViaSpruce Heath

Spruce Healthは、もうひとつのセキュリティの高いコラボレーションhubであり、二要素認証、SOC 2監査、HITRUST認証、およびすべての読み取り、書き込み、ビューアクションに対する自動監査ログ記録機能を備えています。

これにより、セキュリティ付き双方向SMS送信、eFax管理、遠隔医療通話の対応、電話ツリー・複数回線・ボイスメール文字起こし・通話ルーティング機能による電話システムのデジタル化が可能です。自動化機能も備えており、メッセージのスケジュール設定、自動応答のトリガー、時間外ワークフローの自動化を容易に行えます。さらに、カスタム受信トレイ設定の利用、連絡先パネルへのタグ付け、適切なチームメンバーやグループへのメッセージ割り当てが可能です。 内部メモ、チームメッセージング、@呼び出し機能により、患者プライバシーを侵害することなく、会話の調整と追跡を確実に行えます。

スプルース・ヘルス 主要機能

SpruceのFAX APIを活用し、再送信ロジック、カバーページオプション、配信ログを備えたHIPAA準拠のFAXを送信

重複する連絡先をマージし、家族に共有番号を割り当てて、患者記録を正確かつクリーンに保ちます

スプルース対応クリニック間でセキュリティを確保しながらメッセージを交換し、紹介や共同患者ケアを調整

スプルース・ヘルスリミット

患者名の下に親、保護者、愛称などの詳細を識別するためのサブノートの可視性が低下している状態が、全やり取りで確認されています

スプルース・ヘルス 価格

無料試用版： 14日間

基本プラン : 24ドル/ユーザー/月

Communicator: 49ドル/ユーザー/月

スプルース・ヘルス 評価とレビュー

G2: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはSpruce Heathについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

スプルースの使いやすさは、私や他のプロバイダーだけでなく、特に技術に疎い患者さんにも使いやすい点が最も気に入っています。全てのコミュニケーションを一箇所にまとめられるので整理整頓が容易です。他のプロバイダーに割り当てるためのタグ機能も便利です。

スプルースの使いやすさは、私や他のプロバイダーだけでなく、特に技術に疎い患者さんにも使いやすい点が最も気に入っています。全てのコミュニケーションを一箇所にまとめられるので整理整頓が容易です。他のプロバイダーに割り当てるためのタグ機能も便利です。

10. Rocket. チャット（完全なデータ管理と自社ホスティングソリューションを必要とするIT重視の組織に最適）

Rocket.ChatはオープンソースのHIPAA対応メッセージングプラットフォームです。オンプレミス、セキュアなクラウド環境、さらにはエアギャップ環境にも導入可能。データ保管場所とアクセス権限を組織が完全に管理できます。

さらに、リアルタイムメッセージング、グループチャンネル、スレッド形式のディスカッション、音声・ビデオ機能を提供。全ツールがエンドツーエンド暗号化、多要素認証、役割ベースの許可管理を備えています。 オープンAPIを通じて独自の電話ツリーやワークフローをカスタマイズ可能。メッセージングを組織の業務フローにシームレスに統合できます。各種チャネルからの患者メッセージを収集し、問い合わせのルーティング、通知のブロードキャスト、ケアプラットフォームやCRMへのデータ連携など、インテリジェントなワークフローを自動トリガーします。

Rocket. チャットの主な機能

ホワイトレーベルSDK、iframeサポート、API、カスタマイズツールを活用し、自社アプリや患者ポータルにチャット機能を直接組み込みましょう

Rocket.ChatのApp Engineツールキットでカスタムアプリと自動化を構築し、ワークフロー、メッセージロジック、統合機能をカスタマイズ

オープンソースのMatrixプロトコルを活用したフェデレーテッドメッセージングにより、クリニック・検査機関・保険会社間で異なるRocket.Chatサーバー間をまたいだセキュリティが高く、相互運用可能なチャットを実現します。

Rocket. チャットのリミット

ユーザーからは、添付ファイルが常にサポートされているわけではないとの報告があり、サーバーのクラッシュが時折発生し、一時的なサービス停止やチャットアクセス不能を引き起こす可能性がある。

Rocket. チャットの価格

Free Forever

プロプラン： $8/ユーザー/月（年額一括払い）

企業: カスタム価格

Rocket. チャットの評価とレビュー：

G2: 4.2/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはRocket.Chatについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

最大の利点の一つはデータ保護です。メッセージでやり取りされる情報はすべてセキュリティで保護されます。Android、iOS、Windows、Linuxなど様々なデバイスでダウンロード可能です。アプリは非常に使いやすく、円滑なコミュニケーションを維持するための便利な機能が豊富に備わっています。

最大の利点の一つはデータ保護です。メッセージでやり取りされる情報はすべてセキュリティで保護されます。Android、iOS、Windows、Linuxなど様々なデバイスでダウンロード可能です。アプリは非常に使いやすく、円滑なコミュニケーションを維持するための便利な機能が豊富に備わっています。

📑 特典：最適なコンプライアンス管理ツールとソフトウェア

ClickUpでエンドツーエンドのセキュリティのあるコミュニケーションを実現

迅速な会話のためのチャットツールは数多く存在します。しかし、患者情報、コンプライアンス、内部連携がすべて関わる場合、リストは大幅に狭まります。

このリストからピックアップすると、患者向けテキストメッセージや通話ルーティングでコンプライアンスを効率化するツールもあれば、AIやタスク管理、スマート自動化機能を備えたツールもあります。そしてClickUp。リアルタイムチャットと高度な業務ワークフローを融合させ、会話・アクションアイテム・文書化をすべて一箇所に統合。エンタープライズレベルのセキュリティで保護します。

ケア提供の拡大に合わせてシステムを構築するなら、ClickUpがそのスペースを提供します。セキュリティを確保して。効率的に。複数のソリューションを切り替える必要もなく。今すぐClickUpに登録しましょう。