2025年に試すべき最高のAIキャンペーンジェネレーター

高パフォーマンスのマーケティングキャンペーンを運営することは、混沌とした作業であるべきではありません。しかし、多くのチームでは、依然としてそうであるのが現実です。その理由は、クリエイティブブリーフがドキュメントに埋もれ、キャンペーン資産がさまざまなツールに散在し、ステータスの更新がサイロ化されたチャットで共有されるからです。これにより、すべてが滞り、結果にも悪影響が出ます。

AI キャンペーンジェネレーターは、その状況を変えます。コカ・コー ラやネスレなどの大手ブランドは、すでに AI を使用してクリエイティブの制作をスピードアップし、バリエーションのテストを迅速に行い、数週間ではなく数日でキャンペーンを開始しています。これらのツールは、スピード、自動化、インテリジェントな提案を組み合わせて、わずか数回のクリックで広告コピーの作成、アセットのデザイン、フルファネルキャンペーンのマップ作成を支援します。

*その結果、ワークフローが明確になり、立ち上げが迅速になり、あらゆるチャネルでキャンペーンのパフォーマンスが向上します。

このガイドでは、現在利用可能なトップ AI キャンペーンジェネレーターを紹介し、その機能を比較して、お客様のチームのニーズに合ったものを選ぶお手伝いをします。

最高の AI キャンペーンジェネレーターの一覧

ツール 最高の機能 最適 *料金 ClickUp • AI によって生成されるキャンペーン概要、広告コピー、クリエイティブコンセプト • キャンペーン全体のプランニングと戦略立案を行う AI • ワークフロー、公開、レポート作成を自動化するエージェント 1つのプラットフォームでキャンペーンのプランニング、作成、実行を行いたいマーケティングチーム 無料、企業向けにカスタマイズ可能 HubSpot キャンペーンアシスタント • 広告コピー、電子メール、ランディングページを数分で生成• HubSpot CRM への接続機能内蔵 HubSpot CRM をすでに利用しており、迅速かつブランドにふさわしいコンテンツの作成を希望するマーケティング担当者 Free ActiveCampaign 企業は、自動化された、パーソナライズされたデータ駆動型のマーケティングキャンペーンを望んでいます。 自動化による、パーソナライズされたデータ駆動型のマーケティングキャンペーンを求める企業 有料プランは月額 15 ドルからご利用いただけます。 AdCreative.ai • AI によって生成された広告クリエイティブ、バナー、投稿を数秒で作成• 高パフォーマンスの広告のための予測スコアリング コンバージョン重視の広告ビジュアルやコピーを大規模に作成する必要があるチーム 有料プランは月額 25 ドルからご利用いただけます。 StoryLab. ai • AI によって生成された広告コピー、ブログ投稿、ソーシャルコンテンツ • アイデアを複数のフォーマットに再利用 迅速かつマルチチャネルのコンテンツ作成を希望する小規模チームや個人マーケティング担当者 Freeプランあり、有料プランは月額15ドルから Creatify • プロンプトから AI によって生成されるビデオ広告 • さまざまなフォーマットに対応した組み込みテンプレート 多額の制作費をかけずにソーシャルメディアのビデオ広告を迅速に開始したいブランド 有料プランは月額 19 ドルからご利用いただけます。 Quickads • 60秒以内に広告コピーとクリエイティブを作成• マルチプラットフォーム対応のエクスポートオプション 複数のプラットフォーム向けに迅速に利用可能な広告クリエイティブが必要なマーケター 有料プランは月額 79 ドルからご利用いただけます。 Pencil AI • ブランドに最適な広告コピーとクリエイティブ• 性能予測スコアリング データに基づくクリエイティブの選択を希望する、継続的な広告キャンペーンを実施しているチーム 有料プランは月額 15 ドルからご利用いただけます。 スマートに • クリエイティブのテストと最適化の自動化 • 主要な広告プラットフォームとの統合 大規模なソーシャルメディアキャンペーンを管理する企業レベルのチーム カスタム価格 Predis. ai • AI によって生成された広告、ビデオ、投稿 • キャプションやハッシュタグの提案 ソーシャルメディアを重視するブランドで、迅速かつプラットフォームに特化したクリエイティブが必要な場合 Freeプランあり、有料プランは月額23ドルから

AI キャンペーンジェネレーターとは？

AI キャンペーンジェネレーター は、人工知能を使用して、マルチチャネルキャンペーンのプランニング、作成、最適化を行うマーケティングツールです。多くの場合、従来の方法に比べてわずかな時間で作業を行うことができます。

興味をお持ちですか？AIファーストマーケティングを初めて実践する方が抱く疑問について、その答えをご紹介します。

⭐️ AI は、マーケティング担当者がキャンペーンを構築、実行する方法にどのような変化をもたらしているのでしょうか？AI は、キャンペーンの作成を、手作業による連続的なプロセスから、自動化されたダイナミックなワークフローに変えます。AI には次のような機能があります。

異なるターゲット層向けに最適化された複数の広告バリエーションを、数秒で生成できます。

高コンバージョン率の広告コピーとデザインコンセプトを提案します。

ソーシャルメディアプラットフォーム全体でキャンペーンのタイミングと配置を最適化します。

パフォーマンスデータから継続的に学び、戦略を最適化しましょう。

その好例としては、マーケティング担当者の 75% が AI が競争優位性をもたらすと感じていることが挙げられます 。

⭐️ 自動化 + パーソナライゼーション = より良い結果となる理由 AI が広告の作成やスケジューリングという面倒な作業を担当することで、マーケティング担当者は戦略やストーリーテリングに集中することができます。自動化により実行が迅速化され、AI によるパーソナライゼーションにより、各コンテンツが適切なオーディエンスに確実に届き、エンゲージメントとコンバージョン率が向上します。

⭐️ AI と従来の方法：違い/付加価値は？従来のキャンペーン作成では、手作業による調査、コンテンツの作成、プラットフォーム間の調整が必要でした。AI ツールはこれらのステップを統合し、キャンペーンのプランニング、コンテンツの作成、パフォーマンスの追跡をシームレスに連携させます。これにより、複雑さが軽減され、チームはより大局的なマーケティング戦略に集中できる時間が増えます。79% という驚くべき割合のマーケティング担当者が、プロセスの効率化と生産性の向上におけるAI の役割を強調しています。

🧠 事実確認： 多くの AI キャンペーンジェネレーターは、機械学習を使用して各キャンペーンから継続的に学習します。つまり、次のキャンペーンは前回のキャンペーンよりも常に賢くなるということです。

AI キャンペーンジェネレーターに求めるべき要素

適切な AI キャンペーンジェネレーターを選ぶには、目標、ワークフロー、予算に合ったツールを見つけることが重要です。少なくとも、以下の点を確認してください。

マルチチャネルサポート 1 か所で複数のプラットフォーム向けの広告、ビデオ広告、ソーシャルメディア投稿を作成できます。

パーソナライゼーション機能 特定のターゲットオーディエンスに合わせて広告クリエイティブやメッセージをカスタマイズ

自動化機能 ：スケジュール設定、A/B テスト、主要なメトリクスに基づく最適化など

マーケティング、デザイン、コンテンツの各チームを連携させるコラボレーションツール

広告テンプレートとクリエイティブアセット 品質を犠牲にすることなく、コンテンツ作成をスピードアップ

分析およびレポート作成 キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、キャンペーンの目標に対する ROI を測定します。

💡 プロのヒント：大規模なキャンペーンを実施している場合は、既存のマーケティングスタックとシームレスに統合できる AI マーケティングキャンペーンジェネレーターを選択してください。そうすることで、チームはツールの切り替えに費やす時間を減らし、キャンペーンの最適化により多くの時間を割くことができます。

広告クリエイティブやビデオ広告の生成から、ソーシャルメディアの投稿のスケジュール設定まで、今日のAI キャンペーンジェネレーターは、わずか数回のクリックで広告の作成やマルチチャネルマーケティングキャンペーンの開始を支援します。

以下は、キャンペーンのパフォーマンスを向上させるための主要なツールです：

1. ClickUp（キャンペーンの効率的な実行とコラボレーションに最適）

今すぐマーケティングに ClickUp を試してみてください。 ClickUp でマーケティングキャンペーンとコンテンツ作成を迅速化

AI が面倒な作業を引き受け、マーケティングキャンペーン全体を 1 か所から実行できたらいいと願ったことがあるなら、ClickUp はまさにあなたにぴったりのツールです。

ClickUp は、プロジェクト管理、ドキュメントの共同作業、チームチャット、次世代 AI を 1 つの統合プラットフォームに統合した、仕事のためのすべてを備えたアプリです。つまり、キャンペーンのブリーフ、クリエイティブ資産、会話、分析がすべて 1 か所に AI によって統合されます。

アイデアの創出から実行、最適化に至るまで、ClickUp の AI 機能により、迅速な対応、コラボレーションの効率化、測定可能な結果の達成が可能になり、マーケティングチームのための包括的なソリューションとなります。

ClickUp の AI がキャンペーン作成に画期的な変化をもたらす理由

ほとんどのマーケティングチームは、連携のないツールや散在する情報に埋もれています。ClickUp は、真の統合によってこの問題を解決します。すべての仕事、知識、コミュニケーションを 1 つにまとめ、パワフルで実用的な AI で強化します。

即座にキャンペーン概要とアイデア： キャンペーンの目標やプロンプトを入力するだけで、ClickUp Brain が、オーディエンスやチャネルに合わせた詳細な概要、アウトライン、コンテンツのアイデアを生成します。

スマートな提案をいつでもどこでも： キャッチーな件名、新しい広告の角度、ミーティングの要約などが必要ですか？ClickUp Brain は、 ChatGPT、Claude、Gemini などの複数の高度な AI モデルにアクセスして、作業中のその場ですぐにサポートします。

完全なキャンペーンワークフロー： ClickUp Brain に、過去のキャンペーンから学習し、最新のマーケティングキャンペーンに適切なタスク、サブタスク、担当者にタグを付けるよう依頼します。

📌 例: 新学期のキャンペーンを計画していますか？ ClickUp Brain にプロンプトを入力するだけで、包括的なキャンペーン概要が即座に作成され、タスクに変換してチームと共有することができます。

ClickUp Brain の仕事の見本はこちら👇

ClickUp Brain MAX でキャンペーンを 10 倍に：マーケティング担当者にとって完璧な AI デスクトップコンパニオン

キャンペーンの完全自動化： わずか数回のクリックで、キャンペーンプラン、コンテンツ、さらにはキャンペーン後の分析も生成できます。さまざまなニーズに応じて AI ツールを切り替える必要はもうありません。

実用的な推奨事項： Brain MAX は、単に作成するだけでなく、最適化にも役立ちます。タイミング、メッセージ、チャネルミックスなど、キャンペーンを改善するための提案を得ることができます。

音声によるタスクの作成： 40 言語で、音声を使ってメモの録音、キャンペーンタスク（およびサブタスク）の作成、接続された作業スペース全体の検索などを行うことができます。 40 言語で、音声を使ってメモの録音、キャンペーンタスク（およびサブタスク）の作成、接続された作業スペース全体の検索などを行うことができます。 音声入力機能により 、キャンペーンの構築、アイデアの考案（キーワード不要）、仕事の完了がこれまで以上に簡単になりました。

ClickUp Brain MAX の「Talk to Text」機能で、アイデアをキャプチャし、指示を共有し、作業を 4 倍早く完了しましょう。

📌 例: ブラックフライデーのマルチチャネルキャンペーンを実施しますか？ Brain MAX を使用すると、詳細なキャンペーンプランの作成、チームへのタスクの割り当て、プロモーション用電子メールやソーシャルメディアの投稿の草案作成、さらには、キャンペーン開始の最適な時期や優先すべきチャネルに関する AI による推奨事項の受信まで、すべて 1 つのシームレスなワークフローで実行できます。

このビデオをご覧になり、よりスマートで迅速に仕事を完了する方法をご確認ください。🧠✨

AIエージェント：常時稼働のキャンペーンアシスタント

雑務を自動化： AI エージェントが、仕事の割り当て、リマインダーの送信、ステータスの更新、要約の生成などの反復的なタスクを処理します。

キャンペーンを順調に進める： エージェントが期限の通知を送信し、パフォーマンスレポートを作成して、見落としがないことを確認します。

タスクとサブタスクを含む完全なプランを入手：AI エージェントが、キャンペーンの完全なフレームワークとワークフローを構築します。

📌 例：キャンペーンの概要を承認すると、AI エージェントがチームにタスクを即座に割り当て、レビューミーティングのスケジュールを設定し、リマインダーを設定します。手動でのフォローアップは不要です。その仕組みをご覧ください。👇🏼

AI 搭載のコンテンツ、ワークフロー、スケジュール設定

AI を活用した分析、レポート作成、最適化

ClickUp ダッシュボード を使用して、キャンペーンのパフォーマンスをリアルタイムで監視しましょう。 カスタマイズ可能な AI 搭載のを使用して、キャンペーンのパフォーマンスをリアルタイムで監視しましょう。

AI 搭載の分析： ROI を測定し、KPI を追跡し、継続的な改善に役立つ実用的な洞察を導き出します。

キャンペーンの成功のための統合ワークスペース

AI を中核とし、すべてを 1 か所で管理できる ClickUp は、キャンペーン実行を、結果につながる戦略的で効率的なプロセスに変えます。

テンプレート、統合、拡張性

無料テンプレートを入手 ClickUp キャンペーンプランニングテンプレートを使用して、整理整頓し、必要な結果を得ましょう。

カスタムステータス、カスタムフィールド、カスタムビュー などの ClickUp の機能を使用すると、キャンペーンの進捗状況を追跡し、予算や所有権などの重要な詳細を整理し、リスト、ガント、作業量、カレンダーなどのフォーマットでワークフロー全体を視覚化することができます。

ClickUp マーケティングキャンペーン管理テンプレートや ClickUp キャンペーン概要テンプレートなどのテンプレートを使用すると、キャンペーンを簡単に計画、開始、追跡できるだけでなく、チームや関係者に明確で、整合性があり、実行可能な概要を確実に提供することができます。

ClickUp を Google 広告、電子メールプラットフォーム、CRM などと連携して、統合されたマーケティングスタックを構築しましょう 。

ClickUp の エンタープライズグレードのセキュリティ により、あらゆるサイズのチームに堅牢なプライバシー制御とスケーラビリティを提供

カートゥーンネットワークのソーシャルメディアディレクター、サラ・ライブリー氏は、チームの唯一の信頼できる情報源としての ClickUp について、次のように述べています。

必要なすべての詳細情報が 1 つの情報源に集約されているため、非常に迅速に対応することができます。また、エラーを防ぐタスクステータスがあるため、ソーシャルメディアに投稿するコンテンツの正確性も非常に高くなります。

ClickUp の主な機能

世界最高の AI モデルによる AI 生成のキャンペーン概要、広告コピー、クリエイティブコンセプト

ハンズフリーの割り当て、承認、スケジュール設定、レポート作成を行う AI エージェント

スマートなスケジュール設定と期限管理のための AI 対応カレンダー

キャンペーンの目標に直接結びついたリアルタイムのダッシュボードと分析

キャンペーン管理、コンテンツコラボレーション、コミュニケーションのための統合プラットフォーム

ミーティングの要約やタスクの即時作成に最適な AI ノートテイカー

カスタマイズ可能なテンプレート、ステータス、フィールド、ビュー

マーケティングツールとCRMとの深い統合

ClickUp の制限事項

機能の範囲が広いため、フルスイートプラットフォームを初めて使用するチームにとっては、学習曲線が長くなる可能性があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーは ClickUp についてどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 ユーザーからのコメント：

新しい Brain MAX により、私の生産性が大幅に向上しました。高度な推論モデルを含む複数の AI モデルを、手頃な価格で利用できるため、すべてを 1 つのプラットフォームに簡単に集約できます。音声テキスト変換、タスクの自動化、他のアプリとの統合などの機能により、ワークフローがよりスムーズかつスマートになりました。

📚 ボーナス情報： ClickUp と AI を使用して、高速のマーケティング収益エンジンを運用する方法について詳しく知りたい方は、今すぐプレイブックを入手してください！👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (CRM エコシステム内でキャンペーン資産を生成するのに最適)

HubSpot経由

HubSpot Campaign Assistantは、HubSpot プラットフォームに直接組み込まれた AI 搭載のツールで、マーケティングチームが広告、ランディングページ、マーケティング用電子メールのコピーを作成するのに役立ちます。製品、対象者、トーンなどの詳細情報を入力するだけで、カスタマイズされた、すぐに使えるテキストが数分で生成されます。

Google 検索、Facebook、LinkedIn の広告、さらに電子メールやランディングページのコンテンツにも対応しているため、1 か所で複数のキャンペーン資産を準備することができます。このツールを使用すると、空白のページと格闘する必要がなくなり、マルチチャネルキャンペーンの資産作成が迅速化されます。

その大きなメリットは、HubSpot の CRM およびマーケティングツールと緊密に統合されていることです。生成したコンテンツをキャンペーンに直接送信し、顧客データと関連付け、プラットフォームを切り替えることなくパフォーマンスを追跡することができます。

これにより、リード管理と自動化に HubSpot をすでに使用しているチームにとって、キャンペーンの作成、実行、レポート作成を 1 つの接続されたワークスペースで管理できる、理想的なソリューションとなります。さらに柔軟性を高めるため、HubSpot 以外で使用するためにコンテンツをコピーすることもできます。

HubSpot キャンペーンアシスタントの主な機能

ランディングページ、マーケティング用電子メール、広告のコピーを数分で作成

さまざまなプラットフォームやターゲットオーディエンスに合わせた複数の広告バリエーションを作成

過去のドラフトを保存し、比較や改善のために再利用できます。

セットアップが簡単で、AI やコーディングの経験も不要な、使いやすいインターフェース

HubSpot キャンペーンアシスタントの制限事項

HubSpot の CRM および Marketing Hub をすでに使用しているマーケティング担当者に最適です。

主にテキストに重点を置いているため、クリエイティブを完全に仕上げるには手作業による編集が必要になる場合があります。

HubSpot キャンペーンアシスタントの価格

Free

HubSpot キャンペーンアシスタントの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

HubSpot キャンペーンアシスタントについて、実際のユーザーからの声

G2 のレビューアが共有しています 。

電子メールマーケティングやランディングページの作成から、ソーシャルメディアのスケジュール設定、SEO 最適化、CRM 統合に至るまで、HubSpot は顧客体験のあらゆるフェーズを網羅するエンドツーエンドのソリューションを提供しています。

3. ActiveCampaign (自動化された電子メールキャンペーンおよびカスタマージャーニーに最適)

ActiveCampaign経由で

ActiveCampaign は、AI によるコンテンツ生成と堅牢なマーケティング自動化プラットフォームを融合し、電子メール、ソーシャルメディア、広告など、ターゲットを絞ったキャンペーンを簡単に設計できるようにしています。件名、本文、広告テキストを生成しながら、オーディエンスのさまざまなセグメントに合わせてメッセージをカスタマイズすることができます。

マルチチャネルキャンペーンをサポートし、顧客の行動データを取得して、オファーや行動喚起をパーソナライズします。AI はエンゲージメントのためのコンテンツの改良を支援し、自動化によりメッセージが適切な人に適切なタイミングで確実に届くようにします。

ActiveCampaign の強みは、キャンペーンの作成を顧客行動の地図に直接結び付けることができる点にあります。同じプラットフォーム上で、シーケンスの構築、インタラクションに基づくコミュニケーションのトリガー、パフォーマンスの追跡をすべて行うことができます。

AI コンテンツ生成と自動化を組み合わせることで、コピーライティング、セグメンテーション、配信のために別々のツールを駆使することなく、よりスマートでデータに裏打ちされたキャンペーンを望むチームに最適です。

ActiveCampaign の主な機能

AI による予測コンテンツと送信時間の最適化

電子メール、ソーシャルメディア、広告のためのマルチチャネル自動化

高度なセグメンテーション機能でパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを実現

組み込みのCRMで、販売とマーケティングの連携をスムーズに実現。

ActiveCampaign の制限事項

フル機能の自動化には、より上位のプランが必要です。

連絡先リストの拡大に伴い、コストも急速に増加します。

ActiveCampaignの料金プラン

スタータープラン: $15/月

さらに：$49/月

プロフェッショナルプラン: $79/月

企業：月額 145 ドル

ActiveCampaign の評価およびレビュー

G2: 4.5/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,000件以上のレビュー)

ActiveCampaign について実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2 のレビューアが共有：

ActiveCampaign では、連絡先、電子メールキャンペーン、自動化を簡単に設定して、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチすることができます。キャンペーンのパフォーマンスを簡単に確認し、必要に応じて調整することも簡単です。

4. AdCreative.ai (AI を使用してコンバージョン率の高い広告クリエイティブを作成するのに最適)

viaAdCreative

AdCreative.ai は、マーケティング担当者がコンバージョン重視の広告クリエイティブやソーシャルメディア用ビジュアルを迅速に制作できる AI プラットフォームです。製品の詳細、ターゲットオーディエンス、ブランド資産を入力するだけで、数分で複数の広告バリエーションを生成できます。

このツールは、何百万もの高パフォーマンス広告でトレーニングされた機械学習を使用して、クリックとコンバージョンに最適化されたレイアウト、見出し、行動喚起を提案します。

Facebook、Instagram、Google、LinkedIn などの人気チャンネルをサポートしているため、毎回一から作成する必要がなく、プラットフォームに特化したクリエイティブを簡単に作成できます。また、色、フォント、ロゴなど、独自のブランドキットをアップロードできるため、すべての出力はブランドの一貫性を保つことができます。

AdCreative.ai は、Google Ads や Facebook Ads Manager などのツールと統合されており、クリエイティブを広告キャンペーンに直接送信して、テストやパフォーマンスの追跡を行うことができます。

そのため、大量の広告キャンペーンを実施し、反復的なデザイン作業にかかる時間を削減しながら、データに基づく推奨事項によってクリエイティブのパフォーマンスを向上させたいチームに特に役立ちます。

AdCreative.ai の主な機能

AI によって生成された広告クリエイティブ、バナー、ソーシャルメディアの投稿を数秒で作成

予測スコアリングで高パフォーマンスな広告バリエーションを優先順位付け

スプリットテストと最適化のための複数の広告バリエーション

主要な広告プラットフォームとの統合により、シームレスな公開を実現します。

AdCreative.ai の制限事項

高度なブランドやレイアウトのニーズには、カスタマイズオプションが限られています。

最良の結果を得るには、パフォーマンスのフィードバックを得るために、アクティブな広告アカウントに接続する必要があります。

AdCreative.ai の価格

スタータープラン: $39/月

プロフェッショナルプラン: $249/月

Ultimate: $599/月

企業：カスタム価格

AdCreative.ai の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (782件のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

AdCreative.ai について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューアが共有：

AdCreative.ai の最も良い点は、時間を大幅に節約できることです。このツールを使えば、わずか数回のクリックで、プロ仕様の広告バナーを何十枚も作成することができます。

5. StoryLab.ai (AI 生成の広告コピーやソーシャルコンテンツのプロンプトに最適)

StoryLab.ai は、 マーケティング担当者が複数のチャネル向けのキャンペーンコピーを 1 か所で作成できるように設計された、AI 搭載のコンテンツ作成ツールです 。ソーシャルメディアのキャプション、広告コピー、電子メールシーケンス、ブログの概要、ビデオスクリプトなどのフォーマットをサポートしており、プラットフォーム間でメッセージの一貫性を維持することが容易になります。

まず、キャンペーンや製品の簡単な説明を入力し、声の調子を選択し、コンテンツの種類を選択すると、StoryLab.ai が編集や改良が可能なコンテンツの草案を生成します。

このプラットフォームの強みは、Facebook や LinkedIn の広告から YouTube の説明文やランディングページのヘッドラインまで、あらゆる範囲を網羅するテンプレートの豊富さにあります。また、1 つのアイデアから複数のバリエーションを生成する「再生成」機能も備わっているので、メッセージの A/B テストを迅速に行うことができます。進行中のキャンペーンについては、お気に入りのプロンプトや出力を保存して整理することができるため、再利用可能なコンテンツのアイデアのライブラリを簡単に管理することができます。

StoryLab.ai の主な機能

AI によって生成された広告コピー、ブログ投稿、ソーシャルメディアコンテンツ

マルチチャネルマーケティングのためのコンテンツの再利用

キャンペーンのアイデアを刺激するクリエイティブなプロンプト

シンプルで協業しやすいインターフェース

StoryLab.ai の制限事項

高度なフォーマットやデザイン機能は限定的

ビジュアルではなく、テキストベースのコンテンツに最適です。

StoryLab.ai の価格

Freeプラン

プロプラン：$15/月

Unlimited：月額 19 ドル

StoryLab.ai の評価とレビュー

G2: レビューなし

Capterra: レビューなし

🔎 ご存知でしたか？ キャンペーンをサイロ化して管理すると、作業効率が低下します。キャンペーン実行を一元化し、すべてを 1 か所で整合させる方法をご覧ください。

6. Creatify（製品情報をすぐに使えるビデオ広告に変換するのに最適）

viaCreatify

Creatify は、Facebook、Instagram、TikTok、YouTube などのソーシャルメディアプラットフォームで使用できる、短いフォームのビデオ広告の作成に特化した AI 駆動のプラットフォームです。製品の主なセールスポイント、ターゲットオーディエンス、希望するスタイルなど、製品やキャンペーンに関する詳細情報を入力すると、Creatify がビジュアル、テキストオーバーレイ、音楽などを備えたビデオ広告を自動的に生成します。

このツールの主なメリットのひとつは、広告のバリエーションをすばやく作成できることで、さまざまなクリエイティブの角度を簡単に試して、オーディエンスに最も響くものを確認できることです。また、このツールは編集も簡単なので、テキストの微調整、ビジュアルの置き換え、タイミングの調整などを、一からやり直すことなく行うことができます。

Creatify は、広告コンセプトの生成から、すぐに使えるビデオの制作まで、すべてのプロセスを処理するため、複雑な編集ソフトウェアや専用のビデオ制作チームに投資することなく、プロフェッショナルなビデオ広告を制作したい中小企業、マーケティングチーム、e コマースブランドに最適です。

Creatify の主な機能

シンプルなプロンプトからAIが作成するビデオ広告

さまざまな広告フォーマットやプラットフォームに対応したテンプレートを内蔵

カスタマイズ可能なブランディングおよびメッセージングオプション

Facebook、Instagram、TikTok などのプラットフォームに素早くエクスポート

Creatify の制限事項

プロのビデオソフトウェアに比べ、高度な編集機能は限定的

短いマーケティングコンテンツに最適

Creatifyの料金プラン

Free

スタータープラン: $39/月

プロプラン：$99/月

企業：カスタム価格

Creatify の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (485件以上のレビュー)

Capterra: レビューなし

Creatify について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューアが共有：

Creatify AI の使いやすさに心から感謝しています。このプラットフォームは、技術に詳しくない人でも直感的に操作でき、ビデオの作成プロセス全体がストレスフリーです。

7. Quickads（ソーシャルメディア向けの広告バリエーションの自動生成に最適）

Quickads経由で

Quickadsは、マーケティング担当者や中小企業の所有者が、複数のチャネル向けの広告を数分で作成できるように設計された AI 搭載の広告作成プラットフォームです。まず、製品、ターゲットオーディエンス、キャンペーンの目標に関する基本情報を入力すると、プラットフォームが、入力内容に合わせた広告クリエイティブ、コピー、バリエーションを生成します。

ソーシャルメディアの投稿、バナー広告、ビデオスクリプトなど、幅広い広告フォーマットをサポートしているため、マルチチャネルキャンペーンを展開するチームに最適です。また、このツールでは、公開前にテキスト、色、ビジュアルをブランドスタイルに合わせて迅速にカスタマイズすることができます。

スピードとシンプルさを重視する Quickads は、デザインやコピーライティングに何日も費やすことなく、多くの広告バージョンを作成してテストする必要があるビジネスに特に役立ちます。クリエイティブな制作を社内で維持しながら、キャンペーンをより迅速に開始したいチームにとって、実用的なオプションです。

Quickads の主な機能

60 秒以内で AI によって生成される広告コピーとクリエイティブ

Facebook、Instagram、Google など、複数のプラットフォームへのエクスポートオプション

スプリットテスト用の自動広告バリエーション

デザイナー不要のシンプルなインターフェース

Quickads の制限事項

高度なデザインツールに比べ、カスタマイズオプションが少ない

短期または迅速な対応が求められるキャンペーンに最適です。

Quickadsの料金プラン

スタータープラン: $79/月

プロプラン：$99/月

エージェンシー: $149/月

Quickads の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Quickads について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューアが共有：

QuickAds.ai のワンクリック画像広告作成機能は、業界に革命をもたらす機能です。この機能は非常に効率的で、わずか数秒でプロフェッショナルな結果を生み出します。このツールを使い始めてから、デザインに費やす時間と費用を大幅に節約できるようになりました。広告は人目を引き、効果的で、私のキャンペーンを際立たせています。

📚 関連資料： プランニングの時間を半分に短縮するAI 搭載のマーケティングプランジェネレーターを使用して、よりスマートな戦略をより迅速に構築しましょう。

8. Pencil AI (AI のインサイトを活用して広告クリエイティブのテストと最適化に最適)

viaPencil

Pencil AI は、AI を使用して、マーケティングチームが Facebook、Instagram、YouTube、TikTok などのプラットフォーム向けの広告クリエイティブを作成するのを支援します。まず、ロゴ、製品画像、既存のビデオなどのブランド資産をアップロードすると、Pencil がそのトーンやスタイルに合わせた複数の広告バリエーションを生成します。

Pencil の特徴は、その「予測」アプローチです。AI は単に広告を作成するだけでなく、過去のキャンペーン実績データを分析して、成功の可能性が最も高いクリエイティブを提案します。時間の経過とともに、どのビジュアル、見出し、行動喚起がブランドに最も効果的かを学習するため、将来の広告はさらにターゲットを絞ったものになります。

すべてのキャンペーンと資産は 1 つのダッシュボードに保存されるため、バリエーションのテストや結果の追跡が簡単です。そのため、Pencil は、クリエイティブの意思決定にパフォーマンスデータを重視しながら、制作時間を短縮したい、頻繁に広告キャンペーンを実施するチームにとって特に有用です。

Pencil AI の主な機能

AI によって生成された、ブランドに合わせた広告コピーやクリエイティブアセット

広告バリエーションの予測パフォーマンス評価

ブランドキットの統合で一貫したビジュアルを実現

A/Bテスト用の複数のバリエーション

Pencil AI の制限

最高の予測結果を得るには、接続された広告アカウントが必要です。

継続的な広告キャンペーンを実施しているチームに最適です。

Pencil AI の価格

基本プラン: $14/月

成長: $55/月

長所：カスタム価格設定

Pencil AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Pencil AI について実際のユーザーからの声

G2 のレビューアが共有しています 。

これは革新的なプラットフォームです。特に注目すべき点は、最高の GenAI モデルが 1 か所にまとめられ、広告制作を最適化するためのパフォーマンスデータが統合され、コンテンツを拡張するためのフィードバリエーション、組み込みのブランドライブラリ、チャットから広告への機能などが備わっていることです。

9. Smartly (大規模、マルチプラットフォームの広告自動化に最適)

Smartly経由で

Smartly は、Facebook、Instagram、TikTok、Pinterest、Snapchat などの主要なソーシャルメディアプラットフォームで、ブランドが有料キャンペーンを実施するのを支援するために設計された、クリエイティブの自動化およびメディア購入プラットフォームです。広告の作成、テスト、最適化を 1 つのワークスペースに統合しているため、チームはツールを切り替えることなく、広告クリエイティブの設計、ターゲットの設定、キャンペーンの開始を行うことができます。

このプラットフォームの自動化機能により、マーケティング担当者は、製品フィード、オーディエンスセグメント、またはパフォーマンスデータに基づいて、広告クリエイティブやターゲティングを動的に更新することができます。これにより、季節限定のプロモーションを実施する場合でも、在庫ベースのメッセージを更新する場合でも、広告の関連性と適時性を維持することができます。また、チームは、予算をコミットする前に、クリエイティブのテストを大規模に実施して、どのバリエーションが最も効果的かを確認することもできます。

Smartly. io はソーシャル広告プラットフォームと直接統合されているため、パフォーマンスデータがツールにフィードバックされ、リアルタイムのレポート作成が可能です。これにより、トレンドの把握、支出の調整、パフォーマンスの高いキャンペーンの再現が容易になります。大手ブランドは、Smartly. io を使用して複数のキャンペーンや市場を同時に管理し、ワークフローを効率化し、手作業による広告管理を削減しています。

スマートな最高の機能

プラットフォーム間のクリエイティブのテストと最適化の自動化

主要なソーシャルメディア広告ネットワークとの統合

AI による予算配分により、ROI を向上

クリエイティブチームとマーケティングチームのためのコラボレーションツール

スマートな制限

企業クライアント向けのより高い価格設定

広告費が限られている中小企業には不向き

スマートな価格設定

広告費とキャンペーンのニーズに応じたカスタム価格設定

スマートな評価とレビュー

G2: 4.5/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (150件以上のレビュー)

Smartly について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のレビューアが共有：

DPA、DCO、インスタントエクスペリエンス、インスタントフォーム、プレースメントのカスタマイズなど、ほぼすべてのネイティブ Meta Ads 機能をサポートしています。キャンペーン構造全体は、使いやすい Google スプレッドシート自動化フィードから管理できます。予算、クリエイティブ、コピー、ターゲティングなど、すべて Google スプレッドシートからライブで管理できます。

10. Predis.ai（ソーシャルメディアの投稿生成およびアイデアプランニングに最適）

Predis.ai は、シンプルなテキストプロンプトから、ビジュアル、キャプション、ハッシュタグなど、ソーシャルメディアの投稿を完成させる AI 駆動のツールです。製品、オファー、キャンペーンの簡単な説明を入力すると、Predis が Instagram、Facebook、LinkedIn などのプラットフォームに合わせた、公開可能なコンテンツを自動的に生成します。

このツールには、AI 画像ジェネレーター、カスタマイズ可能なテンプレート、スケジューラーが搭載されているため、複数のアプリを切り替えることなく、コンテンツの設計と投稿を行うことができます。また、競合他社の分析やパフォーマンスのインサイトも提供するため、ソーシャル戦略を洗練するためのデータも入手できます。

Predis は、デザインやコピーライティングのリソースに多額の投資をすることなく、アクティブでプロフェッショナルなソーシャルプレゼンスを維持したい中小企業や代理店に最適です。アイデアの創出、作成、スケジュール設定を 1 か所に統合することで、チームはキャンペーンの一貫性と順調な進行を維持することができます。

Predis.ai の主な機能

AI によって生成された広告コピー、ビデオ、静的なソーシャルメディア投稿

プラットフォームごとに最適化されたクリエイティブの提案を、多様なチャネル向けに提供します。

可視性を高めるキャプションやハッシュタグの提案

グローバルキャンペーンに対応した多言語サポート

Predis. ai の制限事項

限定的な高度なビデオ編集機能

ソーシャルファーストのマーケティング戦略に最適です。

Predis.ai の価格

Free

さらに：$39/月

Edge: $79/月

企業：月額 249 ドル

Predis.ai 評価とレビュー

G2: 4.7/5（200件以上のレビュー）

Capterra: 4.8/5 (150件以上のレビュー)

Predis.ai について実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2 のレビューアが共有：

ビデオ、画像、カルーセルなど、あらゆるタイプのコンテンツ作成に最適なアプリケーションです。

キャンペーン生成に AI を使用するメリット

🔎 ご存知でしたか？ マーケティング担当者の大多数（85%）が、マーケティングの強化のために AI ライティングツールやコンテンツ作成ツールを活用しています。

AI キャンペーンジェネレーターは、時間のかかる作業を大幅に軽減し、ターゲットの精度を高め、あらゆるチャネルで活用できるクリエイティブなアイデアを生み出します。自動化とデータを活用することで、キャンペーンのプランニング、作成、最適化がはるかに簡単になり、その効果も大幅に向上します。

1. キャンペーン作成の高速化AI は、広告コピー、ビデオ広告、ソーシャルメディアの投稿、広告テンプレートを数分で生成できるため、構想から公開までの時間を短縮できます。

2. 一貫したブランドメッセージブランドガイドラインと声の調子のコントロールが組み込まれているため、プラットフォームに関係なく、すべての広告クリエイティブがブランドアイデンティティと整合性があります。

3. データ駆動型最適化AI が過去のパフォーマンスデータとオーディエンスの行動を分析し、広告戦略を微調整してクリック率を向上させ、ROI を最大化します。

4. 大規模なパーソナライゼーションコンテンツの自動カスタマイズにより、複数の広告バリエーションを手作業で作成することなく、さまざまなターゲットオーディエンスに合わせたメッセージを作成できます。

5. シームレスなマルチチャネル実行多くの AI マーケティングキャンペーンジェネレーターは、ソーシャルメディアプラットフォーム、広告ネットワーク、CRM ツールと統合されているため、チャネル間のキャンペーンを簡単に調整することができます。

6. コスト効率外部クリエイティブリソースへの依存度を減らし、試行錯誤を最小限に抑えることで、AI 搭載ツールはキャンペーンの制作コストの削減に貢献します。

📚 関連記事： スピードとコラボレーションのために設計されたマーケティングキャンペーンテンプレートを使用して、キャンペーンのセットアップ時間を短縮しましょう。

キャンペーン生成に AI を使用する際の課題

AI キャンペーンジェネレーターは、広告の作成を効率化し、パフォーマンスを向上させることができますが、マーケティング担当者が対処しなければならない課題も伴います。

1. 品質管理AI によって生成された広告クリエイティブおよびコピーは、正確性、関連性、ブランドとの整合性を確保するため、公開前に人間による確認が必要になる場合があります。

2. 自動化への過度の依存コンテンツの作成を AI にのみ依存すると、メッセージが一般的または反復的になり、時間の経過とともにオーディエンスのエンゲージメントが低下する可能性があります。

3. クリエイティブのコンテキストが限定的AI ツールは、詳細な概要やデータが提供されている場合に最も効果的に機能します。適切な入力がない場合、特定のキャンペーン目標に必要なニュアンスが欠けた出力が生成される可能性があります。

4. データのプライバシーとコンプライアンスAI のパーソナライズに顧客データを使用するには、GDPR や CCPA などのプライバシー規制を厳格に遵守する必要がありますが、すべてのツールがこれを自動的に管理しているわけではありません。

5. 統合の複雑さ一部の AI マーケティングキャンペーンジェネレーターは、お客様の既存のテクノロジースタックとシームレスに統合できない場合があり、追加のセットアップや手動での処理が必要になる場合があります。

6. サブスクリプションおよびスケーリングの費用AI ツールは時間を節約できますが、高度な機能、より高い使用階層、またはマルチブランドサポートは、特に大規模なチームの場合、コストを増加させる可能性があります。

📚 関連記事： このマーケティング予算ガイドを参考にして、予算の設定、支出の監視、戦略のリアルタイム調整を行ってください。

適切な AI キャンペーンジェネレーターを選ぶ方法?

適切な AI マーケティングキャンペーンジェネレーターを選択するには、チームの目標、予算、ワークフローを考慮する必要があります。適切な選択は、キャンペーンの目標と整合し、マーケティングスタックにスムーズに統合できるものである必要があります。

1. キャンペーンの目標を定義広告の作成、ターゲティングの最適化、ビデオ広告の生成、ソーシャルメディアの投稿の作成、キャンペーンのエンドツーエンドの管理のうち、優先度を決定します。

2. AI 機能を確認する広告テンプレート、複数の広告バリエーション、予測分析、パーソナライゼーションなど、キャンペーンのニーズに合った機能を探してください。

3. 統合オプションの評価ソーシャルメディアプラットフォーム、CRM、分析ツールとシームレスに連携し、ワークフローを効率化できるツールを選択してください。

4. 使いやすさを評価するプラットフォームが直感的なインターフェースを備えていることを確認し、チームが学習曲線を気にすることなく、広告や広告クリエイティブの制作をすぐに開始できるようにします。

5. 価格プランを比較利用可能なすべてのプランを確認し、キャンペーンやチームの拡大に伴う潜在的なコストの増加も考慮してください。

6. 実際のユーザーからのフィードバックを読むG2 および Capterra のレビューをご覧いただき、パフォーマンス、カスタマーサポートの品質、およびユーザー視点での潜在的な制限についてご確認ください。

AI でキャンペーンをより迅速に実施

AI キャンペーンジェネレーターは、マーケティング担当者のゲームを変えています。広告キャンペーンのプランニング、作成、最適化を迅速に行い、よりスマートにターゲットを絞り、そのための費用を削減するのに役立ちます。新しい広告クリエイティブが必要ですか？複数のバリエーションが必要ですか？ソーシャルメディア向けのプラットフォーム固有の微調整が必要ですか？これらのツールは、広告作成プロセスの手間を省き、大きな成果に集中できるようにします。

そして、それをすべて 1 か所で実行したい場合は、ClickUp が最適です。プロジェクト管理、コンテンツ作成、コラボレーション、AI を 1 つのプラットフォームに統合した、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。ClickUp Brain、Brain MAX、AI Agents を使用すると、タブを切り替えることなく、マーケティングキャンペーンの企画から立ち上げまでを一気に行うことができます。

今すぐ ClickUp を無料でお試しいただき、よりスマートなキャンペーン管理を始めましょう。

よくある質問

AI は、広告コピー、ビデオ広告、ソーシャルメディアの投稿、広告テンプレートを数分で生成することで、キャンペーンの作成を大幅にスピードアップします。また、データに基づく洞察を活用して、ターゲティングを最適化し、広告クリエイティブをパーソナライズし、クリック率を長期的に向上させます。

手作業に大きく依存する従来のツールとは異なり、AI マーケティングキャンペーンジェネレーターは、コンテンツの作成を自動化し、複数の広告バリエーションを提案し、パフォーマンスデータを使用して、プラットフォーム全体でキャンペーンを微調整します。

AI は、ソーシャルメディア広告、ディスプレイ広告、電子メールマーケティングキャンペーン、ビデオ広告、製品発売や季節限定セール向けのマルチチャネルプロモーションなど、さまざまなタイプのキャンペーンをサポートします。

明確なキャンペーン概要、ターゲットオーディエンスの詳細、ブランドガイドライン、過去のキャンペーンに関する関連パフォーマンスデータなどを提供することで、最良の結果を得ることができます。

AI ツール導入前後のコンバージョン率、クリック率、顧客獲得単価、エンゲージメントレベルなどのメトリクスを追跡し、キャンペーンのパフォーマンスに対する AI ツールの効果を測定しましょう。