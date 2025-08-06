Otter AI の価格：プラン、機能、および代替製品

Otter AI のインスタント文字起こしと AI 搭載のリアルタイム注釈機能は、チーム、学生、個人事業主から高い評価を得ています。使い方は簡単で直感的です。さらに、ミーティングのメモを検索することもできます。

ただし、毎日講義やミーティングの文字起こしを行う必要がある場合は、文字起こしの上限や、低価格プランでは適切な統合機能がないなどの制限が不満になるかもしれません。

その機能を最大限に活用するには、お客様のニーズと予算に合ったプランをお選びください。

この記事では、Otter AI の無料プランからビジネスプラン、エンタープライズプランまでの価格プランと、ミーティングとワークフローを 1 つのツールに統合する、より強力な代替ツールについてご説明します。はい、それはClickUpです。仕事に必要なすべてを備えたアプリです。

🧠 面白い事実：文字の書き起こしは、書記がタブレットや壁にイベントを記録していた古代エジプトにまでさかのぼります。これらの書記は、肉体労働や税金を免除される、尊敬される人物でした。

ミーティングの自動化における ClickUp と Otter AI の比較

各ツールの価格を確認する前に、Otter AI の機能と ClickUp の AI ノートテイカーを直接比較してみましょう。

機能 Otter.ai ClickUp ミーティングの文字起こし ✅ Zoom、Google Meet、Teams で OtterPilot による最大 95% の精度でリアルタイムの文字起こし、話者ラベル付け、スライドキャプチャ ✅ Zoom、Google Meet、Teams のミーティングのメモと録音を、ClickUp の AI ノートテイカーを介して ClickUp ドキュメントに自動転写 アクションアイテムの抽出 ✅ 「要点」は、決定事項、重要なテーマ、アクションアイテムを自動検出し、タスクとして取り上げるべきアイテムを強調表示します。 ✅ ClickUp AI Notetaker は、AI を使用してミーティングを要約し、アクションアイテムを特定し、ミーティングからタスクを自動作成します。 タスクの統合 ❌ ネイティブのタスク管理システムなし ✅ ネイティブ：トランスクリプト/直接要約からアクションアイテムを ClickUp タスクに変換し、ワークフローに即座に添付 一元化された作業スペース ❌ 主に文字起こしおよび要約プラットフォームであり、完全な仕事管理機能（ドキュメント、ダッシュボード、タスク）は備わっていない。 ✅ 完全に統合されたワークプラットフォーム（タスク、ドキュメント、ダッシュボード、ブレイン、ミーティング）がすべて 1 つの「仕事のためのすべて」アプリに タスク内のミーティングのコンテキスト ❌ 文字起こしと要約は Otter.ai ワークスペース内にあります。タスクにリンクするには、手動でエクスポートする必要があります。 ✅ ClickUp タスクとミーティングのメモを ClickUp 内で直接結びつける双方向の関係を作成 検索可能なナレッジベース ✅ 強力な検索機能：キーワード、話者、日付による検索、フォルダおよびチームチャネルのサポート ✅ ClickUp 内のタスク、dDocs、メモ、録音などを AI 搭載の統合型エンタープライズ検索で横断検索（接続された外部アプリも検索可能） AI による要約 ✅ ミーティング中の要約とミーティング後の要約を生成、スライドの同期、ワードクラウドとキーワードの抽出 ✅ ClickUp Brain および Autopilot Agents によるタスク内の要約、次のステップ、スレッド認識コメント、および回答 最適です 信頼性の高いライブ文字起こし、検索可能な文字起こし、要約、スタンドアロンのミーティングインテリジェンスを必要とするチーム ミーティング + タスク + 実行を 1 つのプラットフォームで、ミーティングの成果を仕事とリンクする AI とともに統一された場所で実現したいチーム

Otter AI とは？

Otter AI経由

Otter AI は、ミーティングの会話内容をリアルタイムで検索可能なテキストに変換する、スマートな文字起こしおよびメモ作成ツールです。メモを取ったり、書き写したりと、会話に集中できないことを嫌う、プロフェッショナル、学生、ジャーナリスト、チームに広く利用されています。

この文字起こしおよびミーティング管理ソフトウェアは、話された言葉、話者の名前、重要なハイライトを自動的にキャプチャし、重要な詳細を簡単に確認できるようにします。また、アクションアイテムを含む要約も生成するため、前回のミーティングで誰かが言ったことを必死に探す代わりに、実際の仕事により多くの時間を費やすことができます。

このツールは、Zoom や Google Meet などのミーティングプラットフォームと統合できるため、リモートワークやバーチャルコラボレーションに便利なツールです。

主な機能は以下の通りです。

話者識別機能付きリアルタイム文字起こし： インタビュー、ミーティング、講義などを高精度で文字起こし、話者を識別

AI によるミーティングの要約： ミーティングのメモに ミーティングのメモに AI ドキュメント要約機能 をご利用いただけます。

音声とテキストの同期： ライブの音声およびビデオファイルの再生をトランスクリプトと同期して再生できるため、文脈の中ですべての単語を聞き取ることができます。

共同メモ： 転写文にハイライトやコメントを追加してチームと共有し、会話を実用的な文書に変換

統合： Otter を Zoom、Google Meet、Dropbox、その他のツールと接続して、ワークフローを効率化

クロスプラットフォーム対応: Otterをウェブ、iOS、またはAndroidで利用し、どこからでも録音とトランスクリプトにアクセスできます。

👀 ご存知でしたか？エンゲージメントを最大化するには、対面でのミーティングは 45 分以内、理想的には 30 分以内に短く抑えるべきです。プレゼンテーションを簡潔に（15 分程度）行う講演者は、聴衆の注意を引きつけやすい傾向があります。

Otter AI の価格プラン

Otter AI の価格プランにはさまざまな特典があり、自分が何にお金を払っているかを把握しておくことが重要です。すべての機能が必要なのか、それとも基本的な機能だけの無料バージョンで十分なのか？高価なプランに加入しなくても、Otter AI を最大限に活用できるアドオンはありますか？

不愉快な驚きのない、最高の価値を手に入れるために、その内容をご説明いたします。

ベーシックプラン

Otter AI は、多言語の文字起こし、話者識別などの機能を備えた基本プランを無料で提供しています。

主な機能

英語、フランス語、スペイン語でのミーティングの会話の文字起こし

会話の話し手、会話時間、キーワードを特定

Google Meet で ミーティングの議事録を ライブメモで記録

会話履歴、共有カスタム語彙、高度な検索機能にアクセス

リミット

このプランでは、ワークスペースのメンバーは 5 人までです。

一度に 1 つのミーティングのみ文字起こしが可能で、Otter AI チャットは 20 件のみアクセス可能です。

履歴では、最新の 25 件の会話にしかアクセスできません。

毎月の文字起こしは 300 分までで、リミットは繰り越せません。また、1 回の会話につき最大 30 分の文字起こしとなります。

Zoom でのバーチャルミーティング用の高度な文字起こし検索と統合されたライブメモ機能がない

ミーティングの録音の再生速度は調整できません。

料金

Free Forever

🔑 対象者：時折ミーティングを開催し、信頼性の高い文字起こしサービスのみを必要とする学生、フリーランサー、個人起業家に最適です。

プロプラン

Otter AI の Pro プランでは、ベーシックプランよりもはるかに多くの文字起こし分を利用できます。ただし、リアルタイムの Zoom メモ機能などの高度な機能は利用できません。

主な機能

ベーシックプランの機能に加え、以下の機能もご利用いただけます。

アクションアイテムと概要を含むミーティングの要約を自動化

Android または iOS ウィジェット、Siri ショートカットのサポートにアクセス

メモの共有 、カスタム語彙の設定、話者のタグ付け、チームメイトへのアクションアイテムの割り当て

2 つのミーティングを同時に文字起こし

無制限の会話履歴を取得

再生速度を調整し、ミーティングの録画を再生する際に無音部分をスキップ

リミット

ワークスペースまたはアカウントごとに 5 人のメンバーしか利用できず、メンバーごとに個別に料金を支払う必要があります。

サードパーティのオーディオファイルやビデオファイルを無制限にインポートして文字起こしすることはできません。

使用状況の分析機能と編集可能なタイムコード機能はありません。

毎月の文字起こしリミットはベーシックプランよりも多いですが、1,200 分でロールオーバーはありませ

料金

16.99 ドル/ユーザー/月

🔑 対象者：スタートアップ、中小企業、小規模なチームでバーチャルミーティングの数が限られている代理店には、このサブスクリプションプランが最適です。

ビジネスプラン

この価格プランは、頻繁にバーチャルミーティングを開催し、ミーティング用の AI ツールに文字起こし以外のより高度な機能が必要な大規模なチームに最適です。

主な機能

Pro プランのすべての機能に加え、以下の特典もご利用いただけます。

Dropbox から無制限のオーディオまたはビデオファイルを自動的にインポートして文字起こし

RTMP経由でライブ転写に追加料金でアクセス可能です。

優先サポート付きの使用状況分析にアクセス

クラウドの録画を自動的に同期し、Zoom から統合されたライブメモやキャプションにアクセスできます。

リミット

毎月の最大文字起こしリミットは 6,000 分に設定されています。

同時に録音できるミーティングは 3 件のみです。

仮想ミーティングでは、Otter AI ミーティングアシスタントの名前を変更したり、シングルサインオン (SSO) にアクセスしたりすることはできません。

料金

ユーザーあたり月額 30 ドル

🔑 対象者：毎週ミーティングやクライアントとのオンライン会議を開催し、よりカスタマイズ可能な AI ミーティングアシスタントをお探しの中小企業やスタートアップ企業に最適なプランです。

エンタープライズプラン

Otter AI には、大企業向けにカスタマイズ可能なプランがあります。このプランには、Salesforce や HubSpot との統合、エンタープライズグレードのセキュリティ、HIPAA 準拠などの高度な機能が含まれています。

主な機能

事前に録音したオーディオファイルやビデオファイルを無制限にインポートして文字起こし

Zoom、Google Meet、MS Teams のビデオファイルを再生

Otter セールスエージェントを使用して、販売インサイトをインポートし、顧客の通話メモを Salesforce に同期します。

セキュリティ強化のためのシングルサインオン (SSO) を使用

MP3、TXT、PDF、DOCX、SRT フォーマットでトランスクリプトを一括エクスポート

組織全体での導入と専任のカスタマーサクセスマネージャーへのアクセス

リミット

1 か月間の文字起こしは 6,000 分のみ、同時文字起こしは 3 件のみと、ビジネスプランと同じです。

共有カスタム語彙にもリミットがあります。

SSO (シングルサインオン) 機能をご利用いただくには、最低 100 ユーザー分のライセンスが必要です。

料金

カスタム価格

🔑 対象者：大規模で多様なチームを擁し、チームコラボレーションツールを備えた広範な文字起こしサービスを必要とする企業

Otter AI はその価格に見合う価値がある？

市場にはAI 文字起こしツールは数多くあります。では、Otter AI は、あなたの時間、お金、努力に値するツールなのでしょうか？

正確性、コラボレーション機能、便利な統合機能のバランスに優れています。その真価を実際に確認してみましょう。

Otter AI の価格設定のメリット

Otter AI を検討する価値のある文字起こしプラットフォームとする特徴は以下の通りです。

Freeプランをご利用いただけます： 個人および小規模チーム（メンバー5人まで）は、基本的な文字起こし機能を無料でご利用いただけます。

複数の価格帯： 学生、プロフェッショナル、大企業向けに設計されたプランからお選びいただけます。

多言語の文字起こしに最適： Otter AI チャットを使用して、英語、フランス語、スペイン語のミーティングを文字起こし

リアルタイムのコラボレーション： チームとトランスクリプト全体にコメント、ハイライト、メモを共有

クロスプラットフォーム対応： ウェブ、iOS、Android で Otter を利用でき、モバイルアプリでも外出先からアクセス可能

自動要約とアクションアイテム： ミーティングの要約、重要なポイント、フォローアップタスクを即座に取得

カスタム語彙： 業界特有の用語や名称を追加して、より正確な文字起こしを実現

詳細検索： 文字起こしアーカイブから、話者、タイムスタンプ、キーワードで重要な瞬間を検索できます。

Otter AI の価格のデメリット

Otter AI には、そのコストパフォーマンスに影響を与えるいくつかの重大な欠点があります。主な欠点は次のとおりです。

Freeプランの制限： 1か月あたり300分の文字起こし、1回の会話につき30分の制限あり。頻繁なミーティングや毎日の講義には制限が大きすぎます。また、騒がしい環境では精度が低下します。

上位プランでは文字起こしの時間制限があります： エンタープライズプランでも、1 か月あたり 6,000 分、1 回の会話あたり 4 時間に制限されており、繰り越しはできません。

より優れた機能には追加料金がかかります： ライブ Zoom 文字起こし、無制限のアップロード、自動要約は、ビジネスプランまたはエンタープライズプランでのみご利用いただけます。

管理者による制御の欠如： 管理者ツールおよびカスタマイズオプションは上位プランに限定されているため、小規模なチームはアクセスするためにアップグレードを余儀なくされます。

欠落している高度な機能： 編集可能なタイムコード、営業チーム向けの AI ツール、および CRM 統合（Salesforce や HubSpot など）は、エンタープライズプランでのみご利用いただけます。

同時開催できるミーティングの数に制限があります： 3 つのミーティングしか同時に開催できません。スケジュールが重複する大規模なチームには不向きです。

Otter AI の代替製品を検討する理由

Otter AI は、非常に使いやすく、無料プランでも十分な文字起こしサービスを利用できることから人気があります。ただし、いくつかの欠点もありますが、Otter AI の代替サービスではその欠点を補うことができます。

組織全体での導入前に考慮すべき 4 つの制限事項は次のとおりです。

予算の制約

Otter AI の無料プランでは、Zoom 統合の文字起こし、Dropbox 同期、使用状況の分析はご利用いただけません。また、アドオンオプションもございませんので、プランに追加する機能を選択することはできません。

プレミアム機能は安価ではありません。さらに、一括エクスポート、ドメインキャプチャ、自動スライドキャプチャなどの一部の高度な機能は、ビジネスプランおよびエンタープライズプランでのみご利用いただけます。

個人ユーザーや小規模チームの場合、ほとんど使用しない機能に料金を支払ったり、無料プランでももう少し余裕があればいいのに、と後悔したりすることもあるでしょう。

G2のレビューアーの一人が次のように述べています：

…有料バージョンをご利用でない場合、文字起こしできる録音時間数に制限があります。

…有料バージョンをご利用でない場合、文字起こしできる録音時間数に制限があります。

限定的な文字起こし

300 分間の無料ミーティング文字起こしサービスと 30 分間のチャットリミットは、Otter AI を導入する上で最大の障害となる要素でしょう。

有料プランにもリミットがあります。Otter AI のビジネスプランおよびエンタープライズプランの最大文字起こしリミットは 6,000 分であり、特に複数のミーティングを定期的に開催している大企業にとっては制限が厳しいと思われるかもしれません。

このリミットはアドオンでも延長することはできません。さらに、同時に録音できるミーティングは 3 件までです。したがって、3 件以上のミーティングの文字起こしを行うには、複数の有料アカウントに登録する必要があります。

📮ClickUp Insight：当社のミーティングの効率に関するアンケートデータによると、25% のミーティングには平均 8 人以上の参加者がいます。また、平均的なミーティングの所要時間は約 51 分であることがわかりました。このような大規模なミーティングでは、組織全体で 1 週間に少なくとも 6～8 時間のミーティング時間が費やされることになります。 それを削減できるとしたら？ClickUpはチームのコミュニケーションを変革します！長時間のミーティングの代わりに、コメント、添付ファイル、音声メモ、ビデオクリップなどを 1 か所で直接タスク内で共有してコラボレーションできます。 💫 実際の結果： STANLEY Security のグローバルチームは、仕事に必要なすべてを備えたアプリを使用することで、ミーティングや最新情報の共有に費やす時間を毎週 8 時間以上短縮しています。

低価格プランの認証機能が不十分

バーチャルミーティングでは機密情報を話し合うことが多いので、この投資は文字起こしツールにも拡大すべきでしょう。

ただし、ベーシックプランまたはプロプランにご登録の場合は、文字起こしデータを保護するための認証アプリのみをご利用いただけます。ビジネスプランおよびエンタープライズプランでは、SMS 認証によるセキュリティが追加されています。

ただし、セキュリティ機能に関する最大の欠点は、SSO または高度な管理者コントロールがエンタープライズプランでのみ利用可能であることです。小規模なチームの場合、高度なセキュリティ機能に料金を支払うことはほぼ不可能です。

無料プランおよびプロプランでは統合機能が制限されています。

Otter AI は、Google Meet、Zoom、Dropbox などの主要なプラットフォームとよく連携しますが、いくつかの制限があります。たとえば、Basic プランまたは Pro プランをご利用の場合、Zoom ミーティングの統合ライブキャプションにはアクセスできません。

Otter を HubSpot や Salesforce などの CRM に接続したい場合は、エンタープライズプランにご登録いただく必要があります。これは、Otter をより大規模な技術スタックに組み込みたいチームにとっては、大きな障害となる可能性があります。結局、ツールを手動で切り替えることになり、自動文字起こしの目的が失われてしまいます。

G2 のレビューでは、ビジネスプランに統合機能がない点も指摘されています。

ビジネスプランが HubSpot と統合されていればいいのですが。

ビジネスプランが HubSpot と統合されていればいいのですが。

Otter AI の最良の代替製品

他のビジネスツールがより柔軟性、機能、価値を提供しているのに、なぜ文字数制限や高額な費用に縛られる必要があるのでしょうか？

仕事に必要なすべてが揃ったアプリ、ClickUp をご紹介します。ミーティングの文字起こしを自動化し、AI ミーティングアシスタントがミーティングのメモを要約してアクションアイテムをタスクに変換し、共同作業スペースでミーティングのアジェンダや議事録を整理する、一元化されたプラットフォームです。

ClickUp がミーティングの管理に最適な理由を、お客様のご声でお伝えします。

*当社は、スクラム儀式による毎日のミーティングの支援と効率化のためにこのツールを使用しています。このツールのおかげで、スプリントの進捗状況やタスクの進捗状況を把握し、すべての用事のバックログを整理しておくことができます。

*当社は、スクラム儀式による毎日のミーティングの支援と迅速化のためにこのツールを使用しています。このツールは、スプリントの進捗状況やタスクの進捗状況を把握し、すべての用事のバックログを整理しておくのに役立っています。

主な機能

Otter AI は文字起こしと要約に焦点を絞っているのに対し、ClickUp はミーティングを整理され、追跡可能な成果物に変換することで、その体験をさらに拡張しています。

その主な機能の一部を以下にご紹介します。

ClickUp AI ノートテイカー

ClickUp AI Notetaker を使用すると、話者のラベル、要約、録音、アクションアイテムが 1 つのドキュメントにきれいにリストアップされた、正確な文字起こしをキャプチャできます。

ClickUp AI Notetaker は、通話に参加してミーティングの録音、文字起こし、処理を行う（もちろん、お客様の許可に基づいて）インテリジェントなメモ作成ツールです。連続する講義をこなしている学生でも、複数のクライアントの電話を管理しているチームでも、Notetaker を使えば、ペンを手に取ることなく、正確で構造化されたメモを作成することができます。

スピーカーの識別、タイムスタンプ、アクションアイテムや重要な決定事項の自動検出機能を備え、各セッション終了後に、明確で整理されたミーティングの要約をClickUpの受信トレイに配信します。これらのメモは、ミーティングごとに個別のClickUp ドキュメントとして追加されるため、重要なポイントを確認したり、フォローアップが必要な事項を追跡したりすることが簡単にできます。

このRedditorが ClickUp の AI ノートテイカーを推奨する理由は次のとおりです。

Reddit経由で

基本的な機能に手作業や有料のアップグレードが必要な従来のツールとは異なり、ClickUp AI Notetaker は手頃な価格のアドオンとしてご利用いただけます。プレミアム価格なしでプロフェッショナルレベルの文字起こし機能を提供するため、ミーティングの文書化に手間がかからず、非常に手頃な価格です。

ClickUp Brain

ClickUp Brainは、ClickUp の中心にある世界最も完全な仕事用 AI です。

ワークスペース全体の洞察を結びつけ、散在する情報を実用的な知識に変えます。これは、ライティングアシスタント、プロジェクトアシスタント、ナレッジアシスタント、ミーティングアシスタントを 1 つのコンテキスト認識 AI プラットフォームに統合したものと考えてください。

AI による要約やスマート検索などの高度な機能が複雑で高額な価格帯で提供されている Otter AI とは異なり、Brain はあらゆる有料プランに追加できる低価格のアドオンであり、無料で試用することができます。

ClickUp Brain を使用して、ミーティングのメモから回答、決定事項、アクションアイテムを抽出

ミーティングのメモや非同期のディスカッションスレッドを自動的に要約し、重要な決定事項を特定し、フォローアップ事項を抽出します。

ClickUp Docs でミーティングの議事録のテキストをハイライトするだけで、Brain が即座にClickUp タスクに変換します。AI アサイン機能を使用すると、チームメイトの強みや専門分野に基づいて、これらのタスクの割り当てを自動化するルールを設定することもできます。

先週のミーティングで決定した特定の事項をお探しですか？ClickUp Brain に尋ねてみてください。ワークスペースのコンテンツに基づいて質問に答え、ミーティングのアジェンダに不足している情報を特定し、タスク、ドキュメント、ディスカッションにまたがる一元化されたナレッジベースを作成します。

長いトランスクリプトを1つ1つ手作業で探して詳細を見つける必要はもうありません。すべてが検索可能で、数秒でアクセスできます。

さらに、ClickUp Brain はチームのコミュニケーションパターンを分析し、今後のミーティングでのコラボレーションをより効果的にするための改善点を提案します。この 1 つの機能により、ミーティング内外のすべてのコミュニケーションを、最小限の努力で最大限の効果で構造化することができます。

💡 プロのヒント：ClickUp Brain は、ミーティングの後だけではありません。ClickUp カレンダー内で使用して、自然言語のプロンプトでミーティングのスケジュールを立て、ミーティングのアジェンダを起草することができます。 さらに冒険したい方は、ClickUp Brain MAXデスクトップアプリで音声コマンドを使ってミーティングのスケジュールを立ててみてください。 ClickUp の AI 搭載カレンダーを使用して、自然言語でミーティングのスケジュールを立てましょう。

ClickUp ドキュメント

ClickUp Docs でチームとリアルタイムでコラボレーション

AI ノートテイカーがメモをキャプチャしたら、ClickUp ドキュメントでプランの立案、議論、編集、実行を行うことができます。

ドキュメントは、チーム全体がミーティングの議論を簡単に理解し、実施戦略をプランできる、ダイナミックでコラボレーションに最適なスペースです。ClickUp のコメント割り当て機能でチームメイトにタグを付け、わずか数クリックで決定事項を実行可能なタスクに変換することができます。

無料テンプレートを入手 ClickUp のミーティング議事録テンプレートを使用して、ミーティングの詳細を簡単に追跡しましょう。

AI で生成したトランスクリプトを、チーム全体が実際に活用できる形式に簡単に変換したいとお考えですか？ClickUp のミーティング議事録テンプレートが最適です。

ClickUp ドキュメント内で、出席者の名前やアジェンダ、重要なポイント、アクションアイテムなど、あらゆる情報を整理して記録できる、すっきりとした共同作業スペースをご利用いただけます。

最大のメリットは、ClickUp に統合されているため、フォローアップタスクをすぐに割り当て、関連ドキュメントにリンクして、各担当者に自分の責任を確実に伝えることができることです。誰が何に同意したかを覚えておく必要はもうありません。ミーティングの生産性と説明責任を高める、シンプルな方法です。

ClickUp Clips

文字起こしだけでは不十分な場合もあります。完全なコンテキストが必要なチームには、ClickUp Clips が、プラットフォーム内でミーティングや画面上の操作をビデオ録画する機能を提供しています。AI Notetaker を、録画したいミーティングに必ず参加させてください。

ClickUp Clips でミーティングを録音

これらのビデオクリップは、ClickUp のタスク、ドキュメント、チャットに埋め込むことができ、トランスクリプトと併せて完全な視覚的な参考資料を提供します。これは、Otter AI ではネイティブにはサポートされていない機能です。

ClickUp 統合

Otter AI の主な問題の一つは、統合機能が限定されており、その機能も低価格プランでは利用できないことです。ClickUp なら、そのような問題はありません。

ClickUp 統合で、すべての技術スタックを同期

ClickUp 統合により、無料プランでも、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams など、1,000 以上の人気ツールと仕事を同期することができます。また、このプラットフォームは HubSpot、Salesforce、その他の CRM とも統合されているため、営業ミーティングの洞察が営業ツールに自動的に記録されます。

これにより、ワークフローのすべてを管理するための集中型ハブが実現します。

ほとんどのチームにとって、ClickUp が Otter AI より優れている理由

ClickUp は、ミーティングのメモ、タスク、プロジェクト管理を 1 つのプラットフォームに集約できる、Otter AI の魅力的な代替製品です。

Otter とは異なり、複数のツールを駆使したり、多額の費用をかけたりすることなく、ミーティングのメモを録音、文字起こし、実行可能なタスクに変換することができます。低価格の AI アドオンとミーティング数無制限の無料プラン、統合機能を備えた ClickUp は、複雑な Otter AI の価格プランに比べ、比類のない価値を提供しています。

価格の概要

ClickUp は、さまざまなチームサイズや予算に合わせて、複数の価格プランをご用意しています。サブスクリプションの詳細は、以下の通りです。

ClickUp を使用して、ミーティングをリミットなく正確に文字起こし

Otter AI は、ミーティングの文字起こしや要約に最適ですが、あまり頻繁に使用する必要がない場合にのみお勧めです。文字起こしの期間に上限があり、高度な機能は上位プランでしか利用できないほか、統合機能も限られているため、代替製品を探すことになるかもしれません。

ClickUp は、柔軟なアドオン、正確な文字起こし、共同作業スペースにより、これらの制限を超えています。ミーティングのメモを自動化し、ワークフローに直接統合したいチームにとって、Otter AI の優れた代替ツールです。

AI Notetaker および ClickUp Brain 機能は、単なる文字起こしだけでなく、実用的な洞察とシームレスなタスク管理も提供します。また、複数のテンプレートとビューにより高度にカスタマイズ可能であり、一般的なミーティングツールや生産性向上ツールとシームレスに統合できます。

さあ、今すぐ始めましょう！語彙や文字数制限に悩まされることなく、今すぐClickUp に無料登録してください。