明確で法的に有効な契約のための無料のクライアント契約テンプレート

契約締結は単なる形式的な手続きだと考えていませんか？もう一度考えてみてください。

クライアントとの関係が真に始まる瞬間です。よく練られた契約は、円滑なコラボレーションのフェーズを設定し、双方の認識を一致させ、保護し、すぐに業務を開始できる状態にします。

しかし、中小企業経営者にとって、法律用語（そして高額な弁護士費用）は、非常に難解なものに感じるかもしれません。

自分で契約書を作成しようと思うかもしれません。

一見、自分で作成できそうに見えます。しかし注意が必要です—正式な契約書を自分で作成すると、条項の誤解、法的拘束力のない条項、最悪の場合、法的紛争を引き起こす可能性があります。

したがって、個人事業主、フリーランサー、代理店、小規模ビジネスの所有者の方は、19 種類の既成のクライアント契約テンプレートのリストをご覧ください。これらを使用して、時間を節約してください。

クライアント契約テンプレートとは？

クライアント契約テンプレートは、ビジネスやサービスプロバイダーが明確な期待を設定し、仕事の条件を正式に定めることができる、すぐに使える法的文書です。通常、業務範囲、プロジェクトのタイムライン、支払い条件、機密保持条項などのセクションが含まれています。

このような契約テンプレートは、一貫性を確保し、法的リスクを回避し、プロジェクトの利用規約について両当事者が合意することを保証するのに役立ちます。

トップクライアント契約テンプレートの一覧

優れたクライアント契約テンプレートの条件とは？

有効なクライアント契約テンプレートを見つけることは簡単です。しかし、契約によって両当事者のオンボーディングプロセスを確実に円滑に進めるためには、テンプレートに以下の重要な要素が記載されていることを確認してください。

✨ 使いやすさ： シンプルなレイアウトのテンプレートを探してください。フォーマット、構造、デザインを確認し、両当事者が使いやすく、見やすいものであることを確認してください。

✨ 法的妥当性： 法的拘束力のある文書を作成できるテンプレートをお選びください。関連条項が含まれており、必要なすべての法律および規制に準拠している必要があります。これにより、サービス契約は法的拘束力を持つものとなります。

✨ カスタマイズ性： ニーズに応じて各セクションを編集できるテンプレートをお選びください。たとえば、条項、延滞料規定などの要素を追加/削除することができます。

✨ 包括性：コラボレーション契約書の重要な要素をすべて網羅したテンプレートをお選びください。成果物、タイムライン、支払い条件、機密保持、法的条項などが記載されており、お客様とクライアントの両方に明確さと保護を確保します。

✨ 明確性： 優れたクライアント契約テンプレートは、エラーや誤解のリスクを軽減するために、明確でシンプルな言葉を使用する必要があります。

✨ プロフェッショナルな魅力： 標準的なレイアウト、デザイン、スタイルなど、プロフェッショナルな魅力のあるテンプレートをお選びください。これにより、クライアントの定着率と信頼性を高めながら、確かな第一印象を与えることができます。

クライアント契約テンプレート

プロフェッショナルでカスタマイズしやすい契約書の作成に苦労していませんか？

フリーランサー、代理店、中小企業の所有者が、明確で信頼性の高い契約により、クライアントのオンボーディングを効率化し、時間を節約し、信頼関係を構築できるように設計された、仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUpの 19 種類のクライアント契約テンプレートをご覧ください。

1. ClickUp 契約者契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の請負業者契約テンプレートを使用すれば、法律の専門家を雇わなくても請負業者契約を作成できます。

基本的な契約書のテンプレートをお探しの方は、ClickUp の請負業者契約テンプレートをご利用ください。仕事の範囲、納期、見積など、重要な要素を網羅した標準的なレイアウトです。

このテンプレートでは、機密情報、補償など、追加の条項も指定できます。そのため、購入契約、独立請負契約、秘密保持契約など、さまざまな契約の作成に適しています。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

明確な成果物および支払いの詳細を定義

サービス契約や製品販売に関する条項をカスタマイズ

マイルストーン、期限、罰則に関するセクションを含める

🔑 理想的な用途： 新規またはリピータークライアントとのサービス契約を正式に締結するフリーランサー、代理店、企業。

2. ClickUp ビジネス契約サンプルテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のビジネス契約サンプルテンプレートを使用して、法的拘束力のあるビジネス契約を簡単に作成できます。

ClickUp のビジネス契約サンプルテンプレートは、起業家や小規模ビジネスの所有者向けに設計された、使いやすい契約書です。契約書を 1 か所で包括的に作成、整理することができます。

また、契約完了のフェーズを常に把握できる進捗トラッカーも組み込まれています。しかし、このテンプレートの最大の魅力は、契約書に記載されている条項を非常に理解しやすいシンプルな言葉遣いです。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

機密保持条項と競業避止条項を含む条項を盛り込んでください。

紛争解決や調停に関する条項を追加できます。

契約の変更や更新をリアルタイムで追跡

🔑 理想的なユーザー：サービス規約、製品販売、またはパートナーシップの概要を策定する、小規模ビジネスの所有者、スタートアップ、起業家。

💡プロのヒント：ClickUp ドキュメントの「AI に質問」機能を使用して、契約書や提案書を瞬時に作成しましょう！

3. ClickUp 契約テンプレートの補遺

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約書補遺テンプレートを使用すると、契約書の編集が簡単になります。

古い契約を更新したり、最近作成した契約に変更を加えたいとお考えですか？ClickUp の契約追加条項テンプレートを使用すると、そのプロセスを簡略化できます。

このテンプレートを使用すると、契約全体をやり直すことなく、あなたや相手方が契約を簡単に編集することができます。また、プロセス全体の透明性も確保されます。したがって、一方の当事者が変更を行った場合、もう一方の当事者にもその変更内容が確実に通知されます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

チームメンバーがコメントや修正提案を追加できるようにします。

契約変更の日付追跡を自動化

現地の法律や規制への準拠を確実にする

🔑 理想的なユーザー： プロジェクトマネージャー、法律事務所、コンサルタントなど、契約書を書き換えることなく既存の契約を更新する方。

4. ClickUp 契約レビューテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約レビューテンプレートを使用して、契約書に署名する前にその正確性を確認してください。

ClickUpの契約レビューテンプレートは、契約にコミットする前に法的アドバイスを求めている方に最適です。

契約に記載されているすべての条件、規約、条項を、明確かつ整理されたビューで表示します。これにより、契約書に署名する前に、文書をすばやく確認することができます。また、契約書を保存し、そのステータスを追跡するための一元化されたデジタル場所も提供します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

レビューおよび承認のために、重要な契約条件を強調表示

承認ワークフローを統合して、レビュープロセスを迅速化

レビューの進捗状況を追跡して、タイムリーなフィードバックを確保

🔑 理想的なユーザー： 法律顧問、調達チーム、ビジネスオーナーなど、契約締結前に契約が基準を満たしていることを確認する方。

5. ClickUp 作業契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「仕事契約テンプレート」を使えば、プロフェッショナルな仕事契約をあっという間に作成できます。

包括的な業務契約を作成するには、絶大な正確さが求められますが、ClickUp の業務契約テンプレートを使えば、その必要はありません。

職務内容から契約条件まで、法的効力のある業務契約に必須の要素がすべて含まれています。これにより、関係者が期待事項について認識を統一し、それぞれの利息を保護することができます。最大のメリットは、テンプレートを簡単にカスタマイズでき、プロフェッショナルなレイアウトが採用されていることです。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

正社員、パートタイム、フリーランスなどの雇用形態に合わせて契約条件をカスタマイズ

知的財産権の所有権に関する条項を含める

仕事の完了マイルストーンと進捗状況を追跡

🔑 理想的なユーザー： 成果物や業務条件に関する期待値を設定する人事マネージャー、プロジェクトコーディネーター、契約業者。

🚨 ClickUp Insight：32% の従業員は時折予定時間を超えて仕事をしている一方、24% はほとんど毎日残業をしています。問題は何でしょうか？境界が定まっていないと、残業は例外ではなく当たり前になってしまいます。 時には、その境界を設定するために少しの助けが必要になることもあります。 ClickUp の組み込み AI アシスタント「ClickUp Brain」に、最適なスケジュールを作成するよう依頼してください。ワークスペースに直接組み込まれているため、どのタスクが実際に緊急で、どのタスクが緊急ではないかが一目でわかります。 💫 実際の結果：Lulu Press は、 ClickUp 自動化機能を使用することで、従業員 1 人あたり 1 日 1 時間の時間を節約し、仕事の効率を 12% 向上させています。

6. ClickUp インテリアデザイン契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のインテリアデザイン契約テンプレートを使用して、インテリアデザインプロジェクトに関する正式な契約を作成してください。

インテリアデザイナーの方で、業界の法的要件を満たす契約書のレイアウトをお探しの方は、ClickUp のインテリアデザイン契約テンプレートをご利用ください。

これは、コンプライアンスに準拠したインテリアデザイン契約に一般的に必要とされる条項に基づいて作成されています。例えば、サービスの範囲、タイムライン、成果物、最終製品などです。また、このテンプレートは、わかりやすい言葉とシンプルなデザインで、ユーザーにも非常に使いやすいものとなっています。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

資材や家具の選択に関する条項を含める

プロジェクトのフェーズに応じて支払い詳細をカスタマイズ

設計プロジェクトのマイルストーンと予算の調整を追跡

🔑 理想的なユーザー： 住宅または商業プロジェクトのクライアントの期待を管理するインテリアデザイナー、デザイン会社、リフォームコンサルタント。

💡プロのヒント: 完璧な契約テンプレートをお探しですか？AI デスクトップコンパニオンであるBrain MAX を使用すると、完璧な言語表現を実現する Claude、深い推論を行う ChatGPT 5 など、複数の LLM モデルの優れた機能を最大限に活用できます。 明確な専門的条項を起草する場合も、複雑な法的論理に取り組む場合でも、Brain MAX は最高の AI モデルを統合しているため、1 か所で、自信を持って、簡単に、完璧な契約テンプレートを作成することができます。

7. ClickUp ケータリング契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のケータリング契約テンプレートを使用して、あらゆるイベントの詳細なケータリング契約を作成しましょう。

ClickUpのケータリング契約テンプレートを使用すると、複雑なケータリング契約の作成が簡単になります。

経験豊富なプロフェッショナルでも、初心者でも、このドキュメントのわかりやすいナビゲーションと言語により、あらゆるプロジェクトの詳細な契約書を簡単に作成できます。アイテムの範囲、定額料金などのカスタムセクションを追加することもできます。さらに、すべてのケータリング契約を 1 か所にまとめて保存し、簡単にアクセスできるようにすることもできます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

メニューアイテムや特別リクエストに関するクライアントの承認を追跡

支払い条件と潜在的な残業代について概要を記載

食事の好みや制限に関するセクションを作成してください。

🔑 理想的な用途： ケータリング会社、イベントプランナー、会場管理者など、結婚式、パーティー、企業イベントに関する契約を締結する場合。

8. ClickUp 写真撮影契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の写真撮影契約テンプレートを使用して、写真撮影の仕事に関する法的拘束力のある契約を作成しましょう。

これまで正式な契約書を作成したことがない写真家の方は、ClickUp の写真契約テンプレートをお試しください。この契約書は、写真家の権利を保護するために、プロの写真契約に必須のあらゆる要素を網羅しています。

最も重要なことは、知的財産の所有権を定義しているため、相手方が契約に違反した場合に、最終製品に対するあなたの権利を確立できることです。これとは別に、仕事の範囲、費用、条件なども明記されています。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

画像の権利、使用条件、知的財産権に関する条項を含めることができます。

時間数またはセッション数に基づいて価格を設定

ポストプロダクションおよび編集に関する条項のセクションを作成

🔑 理想的な用途：イベントやブランディングプロジェクトのための写真撮影契約書を整理する、プロの写真家、スタジオ、フリーランスのクリエイティブな方。

9. ClickUp クリーニング契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の清掃契約テンプレートを使用して、シンプルかつ具体的な清掃契約を作成しましょう。

清掃業務に関する契約書は、クライアントとの間で紛争が発生するまで必要ないと思われるかもしれません。ClickUp の清掃契約テンプレートを使用することで、このような事態を回避することができます。

包括的に設計されているため、清掃スケジュール、頻度、支払い金額、自社設備の使用料など、プロジェクトに欠かせない要素を明確に記述することができ、期待事項を明確にすることができます。また、このテンプレートはカスタマイズも容易です。プロジェクトのニーズに合わせて、要素を簡単に追加・削除することができます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

定期的または1回限りのクリーニングサービスの条件をカスタマイズ

訪問の頻度や実行すべき具体的なタスクの概要を記載

大規模な物件や専門的な清掃サービスに対応するための調整が可能です。

🔑 理想的な用途： 継続的または 1 回限りの清掃業務を調整する清掃サービスプロバイダー、清掃業者、不動産管理者。

10. ClickUp DJ 契約テンプレート

無料テンプレートを入手 包括的な DJ 契約を作成し、ClickUp DJ 契約テンプレートで自分の権利を保護しましょう。

パーティーの計画をお考えですか？ClickUp DJ 契約テンプレートは、カスタマイズ可能な DJ 契約を作成するのに役立つ、使いやすいレイアウトです。法的拘束力があり、日付、時間、イベントの場所、サービス時間、支払いなど、重要な条項が記載されています。

サービスの範囲を定義し、お客様の利益を守るために正式な契約が必要な、大規模なイベントでの使用に特に適しています。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

機器、出張、セットアップの責任を定義する

支払い、チップ、残業代などの追加料金を追跡

キャンセルまたは日程変更に関する条項のセクションを作成してください。

🔑 理想的な用途： DJ、エンターテイメントエージェンシー、プライベートイベントや企業イベントで音楽サービスを手配するイベントコーディネーター。

11. ClickUp 契約管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約管理テンプレートを使用すれば、契約を手作業で管理する必要はありません。

複数の契約の管理は、それ自体が大変な作業です。特に、そのための専任チームがない場合（spoiler alert：そんなチームは存在しません）はなおさらです。幸いなことに、ClickUp の契約管理テンプレートが役立ちます。

このテンプレートを使用すると、販売、購入、雇用、サービス、秘密保持契約など、契約の種類ごとにセクションを分けた、ビジネス用の契約書ライブラリを作成することができます。また、各契約を追跡し、期限を設定し、必要に応じて法的アドバイスを受けるために契約書を取り出すこともできます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

チームメンバーやクライアントと 1 か所でコラボレーション

契約のマイルストーン、支払い、期限を追跡

契約ステータスおよびパフォーマンスに関するリアルタイムのレポートを作成

🔑 最適な用途： 複数の契約を追跡、保存、管理する法務部門、プロジェクトマネージャー、運用チーム。

💡 プロのヒント： クラウドストレージ、契約管理ツール、あるいは専用のフォルダシステムなどを活用して、署名済みの契約書を安全に保管しましょう。後で詳細を確認する必要が生じた場合に、簡単にアクセスできると便利です。🗃️

12. ClickUp フリーランス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のフリーランス契約テンプレートを使用すれば、プロフェッショナルなフリーランス契約をゼロから作成する手間が省けます。

フリーランサーの方は、法的拘束力のある契約書の価値をすでにご存じでしょう。しかし、ClickUp のフリーランス契約テンプレートを使えば、契約書をすぐに作成することができます。

このテンプレートは、フリーランス契約に必要なすべての要素（契約範囲、タイムライン、支払いなど）を網羅しています。改訂リミットや支払遅延に関する条項など、自分の権利を保護するための条項を簡単にカスタマイズすることができます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

時間単位またはプロジェクトベースの支払い条件に関する条項を強調表示

時間、成果物、改訂内容を追跡

知的財産権と使用権を明確に定義します。

🔑 理想的なユーザー： さまざまな業界で複数のクライアントと仕事をするフリーランサー、独立契約者、および個人起業家。

13. ClickUp プロジェクト管理サービス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp プロジェクト管理サービス契約テンプレートを使用して、プロジェクト管理サービスを効率化しましょう。

貴社がプロジェクト管理のアウトソーシングサービスを提供しているなら、ClickUp のプロジェクト管理サービス契約テンプレートが最適です。チームとクライアントの両方を同時に管理するのに役立ちます。

このテンプレートを使用すると、クライアント向けのサービス範囲、支払い、タイムラインなどを概要で説明すると同時に、社内のチームの役割と責任を定義することができます。これにより、社内外の透明性と整合性を維持しながら、プロセスを効率化することができます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

具体的なプロジェクト管理の成果物とタイムラインを定義する

プロジェクトに関与する双方の責任の概要を記載

プロジェクトの段階に応じて支払いスケジュールをカスタマイズ

🔑 最適な用途：クライアントのプロジェクトをエンドツーエンドで担当するプロジェクト管理コンサルタントやサービス業。

14. ClickUp 購入契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の購入契約テンプレートを使用すれば、法律顧問に頼ることなく、プロフェッショナルな購入契約を作成できます。

プロフェッショナルな購入契約を作成するための特定の契約テンプレートをお探しですか？ ClickUp の 購入契約テンプレートをご利用ください。フォーマルで直感的に理解でき、カスタマイズも簡単なこのテンプレートを使用すると、購入契約の作成と管理が簡単になります。

このテンプレートを使用すると、売り手と買い手の情報、契約日、支払いなど、さまざまな要素を指定できるため、交渉や クライアントのオンボーディングのプロセスを迅速化できます。また、確認も簡単なので、契約書に署名する前に、いつでも法律上のアドバイスを求めることができます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

支払い条件、配送方法、タイムラインなどを記載

発注書の承認や出荷スケジュールを追跡

支払い条件と請求書を 1 か所で管理

🔑 理想的な用途：商品やサービスの販売および配送を正式に契約する小売業者、卸売業者、および営業チーム。

15. ClickUp コンサルティング契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp コンサルティング契約テンプレートを使用して、洗練されたコンサルティング契約をあっという間に作成しましょう。

ClickUp コンサルティング契約テンプレートは、このリストにあるもう 1 つの素晴らしい無料リソースです。クライアントにコンサルティングサービスを提供する企業向けに作成されています。このテンプレートを使用すると、サービス、その範囲、費用、期間などをわかりやすく定義することができます。

他のテンプレートとは異なり、このレイアウトでは、クライアントに最高のサービスを提供するために使用するクライアントのビジネスに関する機密情報を指定することもできます。これにより、クライアントは機密情報を保護でき、あなたの信頼性も高まります。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

時間単位の料金、プロジェクト料金、支払いスケジュールを定義

機密保持条項と知的財産権を明確に規定してください。

マイルストーンに基づく成果物やクライアントの承認を追跡

🔑 理想的な用途：プロジェクトベースまたはリテーナーコンサルティングの条件を定義する、ビジネスコンサルタント、戦略アドバイザー、および専門サービスプロバイダー。

16. ClickUp 作業契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の作業契約テンプレートを使用して、プロジェクト実行プロセスからギャップや混乱を排除しましょう。

チームのプロジェクト実行プロセスを効率化するためのテンプレートをお探しですか？ClickUp 作業契約テンプレートをご利用ください。使いやすく、カスタマイズ可能で、直感的に操作できます。ホワイトボード形式を採用しており、役割、責任、タスク、依存関係、期待事項などの重要な要素を強調した、チームのための道筋を作成することができます。

社外でもご利用いただけます。プロジェクトのアイデアを提案し、雇用条件を設定し、クライアントと合意した利用規約を決定するためのツールとしてご活用ください。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

責任、勤務時間、報酬を定義する

コミュニケーション、期限、パフォーマンスに関するガイドラインを挿入してください。

フルタイム、パートタイム、フリーランスの従業員に合わせてカスタマイズ

17. ClickUp テキサス州賃貸契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のテキサス州賃貸契約テンプレートを使用して、正式で法的に有効な賃貸契約を作成してください。

賃貸契約書の作成経験がない方は、その複雑さに苦労するでしょう。しかし、幸いなことに、ClickUp のテキサス州賃貸契約書テンプレートが役立ちます。

テキサスの賃貸市場に特に焦点を当て、賃貸契約の種類、期間、所有権などの重要な契約要素を定義できるため、お客様の利息を保護することができます。また、契約期間を随時更新して、最新情報を把握し、法的紛争を回避することもできます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

自動更新アラートでリース開始日と終了日を追跡

不動産の改築や転貸に関する用語を明確に定義します。

紛争解決条項と早期解除条項を明確に定めます。

🔑 理想的な用途：テキサス州で商業オフィスや小売スペースの賃貸契約を締結する不動産管理者、不動産業者、およびビジネステナント。

18. ClickUp サービス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp サービス契約テンプレートを使用して、高度なカスタマイズを施したシンプルなサービス契約を作成しましょう。

一般的なサービス契約をお探しですか？もう探す必要はありません。ClickUpのサービス契約テンプレートには、必要なものがすべて揃っています。

サービスとその重要な詳細を定義して、クライアントとのサービス契約に抜け穴がないようにすることができます。これには、範囲、タイムライン、成果物、支払い、その他の条項が含まれます。また、法定要件を指定し、署名を追加して、最大限の包括性を確保することもできます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

サービス固有の条項（例：パフォーマンス基準）を含めることができます。

サービス提供のマイルストーンとクライアントのフィードバックを追跡

紛争や契約の変更に関する条項も記載してください。

🔑 理想的な用途：クライアント向けに詳細な業務範囲とサービスレベルを規定する、サービスベースのビジネス、マーケティング代理店、IT プロバイダー。

19. ClickUp 契約終了通知書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約終了通知書テンプレートを使用すれば、法的紛争に巻き込まれることなく契約を終了することができます。

ClickUp の契約終了通知書テンプレートは、クライアントのオフボーディングプロセスを効率化するために設計されています。契約終了日、契約条件、理由などを定義できるため、契約終了時の法的保護を確保できます。

さらに、残額や未払いの支払いに関する詳細を明記することで、契約が正式に終了した後、より迅速に、適切な金利で支払いを受けることができます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

必要な通知期間や最終支払いなどを明確に定義

契約終了日や契約終了手続きの進捗状況を追跡

最終的な承認と署名のためのセクションを含めます。

🔑 理想的なユーザー：人事担当者、法務チーム、およびサービス契約、ベンダー契約、雇用契約を正式に終了するマネージャー。

ClickUp で独自の契約を作成

よく練られたクライアント契約書は、単なる書類以上のものです。それは、スムーズでプロフェッショナルなクライアントのオンボーディング体験の第一歩です。明確な期待の設定からビジネスの法的保護まで、契約書は信頼の構築と混乱の軽減に重要な役割を果たします。

フリーランスの仕事、サービスの管理、長期プロジェクトの立ち上げなど、適切なテンプレートを用意することで、オンボーディングプロセスを一貫性があり、効率的でストレスのないものにすることができます。

ClickUp の無料のカスタマイズ可能な契約テンプレートを使用すると、起草、レビュー、署名、追跡など、あらゆるフェーズを 1 つのコラボレーションプラットフォームで管理できます。

ClickUp を使用して、クライアントのオンボーディングと契約ワークフローを効率化しましょう。こちらからClickUp アカウントを無料で登録してください。