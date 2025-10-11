ワークフローを迅速に自動化するためのFree n8nテンプレート

n8nでゼロから構築するのは負担が大きくなりがちです。特にノーコードユーザー、開発者、迅速な対応が求められるチームにとって、各ステップのトラブルシューティングに時間を割く余裕はありません。そこで役立つのが事前構築済みテンプレートです。これにより自動化を迅速化し、手動セットアップのエラーを回避し、ツール間の接続をスムーズに行えます。
このブログでは、データの同期、アラートの送信、多段階ワークフローの作成など、自動化をすぐに始められる最高の無料n8nテンプレートを厳選してご紹介します。
👀 ご存知ですか？企業の30%がネットワーク活動の半数以上を自動化しようとしており、2023年半ばの10%未満から増加しています。
n8nテンプレートとは？
n8nテンプレートとは、一から作成する代わりに既製のステップをカスタムして自動化を設定できる、あらかじめ構築されたワークフローです。
これらのテンプレートはn8nワークフローライブラリに格納され、トリガー・アクション・ロジックに加え高度な自動化のためのAIノードまで事前設定済みです。白紙の状態から始める代わりに、アプリ接続とわずかな調整だけで仕事する自動化機能を手に入れられます。
テンプレートはAIワークフロー自動化を実際のユースケースに適用しやすくし、技術チームが時間を節約し、規模拡大時にも一貫性を保つための貴重な知見を提供します。
🧠 面白い事実： 1785年、オリバー・エヴァンスは、人間を必要としない、自動運転の製粉所を建設しました。これは、アプリやトリガーが登場する何世紀も前の、完全自動化されたワークフローの最も初期の例のひとつです。
優れたn8nテンプレートの条件とは？
数多くのテンプレートがある中で、どれが最適かどう判断すればよいでしょうか？一見良さそうに見えても、成長やトラブルシューティング、引き継ぎの円滑化が進むにつれて、対応できなくなる可能性があります。
最高のn8nテンプレートは、実際のワークフローに合わせて設計されています。理解しやすく、編集が簡単で、プロセスの成長に伴う変更もサポートできる柔軟性を備えています。混乱を減らし、明確さを増しましょう。
役立つテンプレートが他と一線を画す理由：*
- 明確なトリガーとアクションを素早く編集可能
- わかりやすい命名規則とレイアウトで、直感的に操作可能
- フォールバック、再試行、代替経路のための組み込みロジック
- リード獲得、アラート、承認などの実世界のユースケース
- マーケティング、オペレーション、IT分野におけるワークフロー自動化の例に最適です
- プロセスマップテンプレートで視覚的にマッピング可能。オンボーディングを迅速化
優れたテンプレートは迅速な対応と修正作業の削減を実現し、状況が変化するたびにワークフローを再構築する手間を省き、即座に結果に集中できるようにします。
ワークフローを迅速に自動化するトップクラスのn8nとClickUpテンプレート
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|最適な用途
|主な機能
|n8n: フォーム入力からコンテンツを作成し、/AIでGoogle Driveに保存
|テンプレートをダウンロード
|コンテンツマーケター、個人ブロガー、スタートアップチーム
|フォーム入力データを収集し、OpenAIで記事を生成、Google Driveに自動保存します
|n8n: Google スプレッドシートとMailchimpでリードを集める
|テンプレートをダウンロード
|マーケティングチーム、イベントコーディネーター、中小企業
|GoogleスプレッドシートからMailchimpへリードデータを同期し、リスト構築を自動化します
|n8n: AIカスタマーフィードバック感情分析
|テンプレートをダウンロード
|サポートチーム、CXアナリスト、プロダクトリーダー
|/AIで顧客フィードバックを分析し、感情を分類します
|n8n: Typeform提出から請求書を作成
|テンプレートをダウンロード
|フリーランサー、サービスビジネス、財務チーム
|Typeformでクライアント入力を収集し、APITemplate.ioで請求書を生成します。
|n8n: AIエージェント＆Google スプレッドシート搭載のシンプル経費管理ツール
|テンプレートをダウンロード
|個人起業家、予算管理担当者、経費を記録するチーム
|チャットベースの経費エントリーを自動保存；/AIによる詳細解析；リアルタイム経費追跡
|n8n: Gmail AI自動返信
|テンプレートをダウンロード
|創業者、経営陣、サポートチーム
|Drafts AIが生成するGmail返信；GPT-4oを使用；スマートな返信を事前入力
|n8n: 営業向け/AIウェブリサーチャー
|テンプレートをダウンロード
|営業担当者、SDR
|/AIを活用したウェブ検索を実行；企業インサイトを抽出；SerpAPIによる構造化出力
|n8n: GPT-4とSlackアラートでコンタクトフォームのリードをスコアリング
|テンプレートをダウンロード
|営業とマーケティングチーム
|見込み客をスコアリング（ホット/ウォーム/コールド）；GPT-4分析を活用；鍵となる詳細情報を抽出
|ClickUp シンプルマインドマップワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|スタートアップ創業者、プロジェクト管理、ノーコードビルダー
|ビジュアルアイデアマッピング；折りたたみ可能なレイヤー；ノードからタスクへの変換；ドラッグ＆ドロップ編集
|ClickUp グラフィックデザインワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|クリエイティブチーム、代理店、マーケター
|設計フェーズの追跡；ブリーフとファイルの一元管理；カスタムステータス；レビューの依存関係管理
|ClickUp GTD（Getting Things Done）ワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|タスクの明確化が必要な個人およびチーム
|GTDリストで整理；コンテキスト/努力による優先順位付け；複数ビューサポート；標準作業手順書（SOP）の保存
|ClickUp ソーシャルメディア戦略ワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ソーシャルメディアマネージャー、クリエイティブリーダー
|複数チャネルにわたるキャンペーンの追跡；5種類以上のビュー；カスタムステータス；時間追跡と所有権の明確化
|ClickUp電子メールマーケティングワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングマネージャー、電子メールスペシャリスト
|12のカスタムフィールドでキャンペーンを追跡；Docsと連携；ワークフローを管理；定期的なレビューを自動化
|ClickUp カンバンソフトウェア開発ワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|エンジニアリングチーム、プロダクト所有者、スタートアップ
|ビジュアルカンバン列；sprint管理；WIPリミット；バグ＆機能向けカスタムステータス
|ClickUpプロセスフローチャートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|運用責任者、プロジェクトコーディネーター
|ワークフローを視覚的にマップ化役割ごとに整理マイルストーンを統合ホワイトボードで更新
|ClickUpプロセスマッピングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|アナリスト、オペレーションリーダー、マネージャー
|ステップベースのマッピング；タスクの所有権管理；プロセス自動化；AIによる最適化
|ClickUpプロセスマップホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|アナリスト、プロジェクト管理、クロスチームワークフロー
|インタラクティブなプロセスマッピング；タスク割り当て；ドキュメントリンクされている；ホワイトボード＋リストビュー
|ClickUp スイムレーンフローチャートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|クロスファンクショナルチーム、部門責任者
|スイムレーンによる役割割り当てワークフローの責任追跡タスクリンクされたリアルタイム共同作業
|ClickUp コンテンツ管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングチーム、編集責任者、代理店
|マルチフォーマットコンテンツの追跡；ステータス管理；締切/予算用のカスタムフィールド；自動化機能
|ClickUpプロジェクト管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|クロス機能チーム
|段階的なプロジェクト構造視覚的なダッシュボード依存関係追跡作業負荷管理
|ClickUpプロジェクト依頼・承認テンプレート
|無料テンプレートを入手
|大量のプロジェクト依頼があるチーム
|リクエスト範囲の捕捉；承認ワークフロー；ルーティング自動化；直接的なワークフロー連携
|ClickUp 電子メール自動化テンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングおよびライフサイクルチーム
|キャンペーンの自動化、依存関係のマップ、進捗フェーズの監視、コラボレーションのためのドキュメント連携を実現します
|ClickUpカンバンテンプレート
|無料テンプレートを入手
|視覚的なタスク追跡が必要なチーム
|カスタマイズ可能なカンバンボード；サブタスク＆タグ；自動化ルール；透明性のあるコラボレーション
|ClickUp ブログ管理ワークフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ブログパイプラインを管理するコンテンツチーム
|マルチビューによるタスク追跡フォームベースのリクエスト事前設定済みカスタムフィールドワークロードのバランス調整
8つの無料n8nワークフロー自動化テンプレート
ワークフローをゼロから構築するには時間がかかり、試行錯誤も必要です。これらのすぐに使えるn8nワークフローテンプレートは、手間のかかる作業を自動化し、業務を滞りなく進めるための出発点を提供します。
1. フォーム入力からコンテンツを作成し、/AIを活用してGoogle Driveに保存する
このAI駆動型ワークフローがコンテンツ作成の負担を軽減します。フォーム入力データを取得し、OpenAIで完了する記事を生成、自動的にGoogle Driveに保存、リンクをGoogle スプレッドシートに記録——すべてがシームレスなフローで処理されます。単一のブログ公開のために複数のツールを使い分ける手間から解放されたい方に最適です。
📌 こんな方に最適： コンテンツマーケター、個人ブロガー、大量のコンテンツワークフローを管理するスタートアップチーム。
2. Google スプレッドシートとMailchimpでリードを集める
GoogleスプレッドシートとMailchimpのリード収集ワークフローは、Googleスプレッドシートからリードデータを取得し、新規購読者として直接Mailchimpに送信します。フォームやイベントからのサインアップ情報を手動でコピーすることなく電子メールリストに同期する、シンプルで効果的な方法です。
初期フェーズのリード獲得や電子メールキャンペーンの開始を迅速に自動化したい方に最適です。
📌 こんな方に最適： マーケティングチーム、イベントコーディネーター、拡大する連絡先リストを管理する中小企業。
📮 ClickUpインサイト： 生産性スイートに組み込まれたAI機能を利用しているのは、アンケート回答者のわずか12%です。この低い採用率は、現在の実装がシームレスで文脈に沿った統合を欠いており、ユーザーが慣れ親しんだスタンドアロンの会話型プラットフォームから移行する動機付けになっていない可能性を示唆しています。
例：AIはユーザーからのプレーンテキストプロンプトに基づいて自動化ワークフローを実行できますか？ClickUp Brainなら可能です！このAIは、チャットスレッドの要約、テキストの起草や推敲、ワークスペースからの情報抽出、画像生成など、ClickUpのあらゆる側面に深く統合されています！3つ以上のアプリを当社のすべて業務アプリに置き換えたClickUpユーザーの40％に加わりましょう！
3. /AI顧客フィードバック感情分析
AIカスタマーフィードバック感情分析テンプレートは、顧客フィードバックを収集し、OpenAIで感情分析を実行し、結果をGoogle スプレッドシートに記録します。
各回答を手動で読まずに、肯定的・中立・否定的なカテゴリーへ素早く分類する方法です。傾向の把握、満足度の追跡、問題の早期発見に最適です。
📌 こんな方に最適：大規模な顧客インプットをレビューするサポートチーム、CXアナリスト、プロダクトリーダー
4. Typeformの提出内容に基づく請求書を作成する
同じ請求書フィールドを何度も入力するのに疲れていませんか？「Typeform提出内容に基づく請求書作成」テンプレートが解決します。このワークフローはTypeformとAPITemplate.ioを接続し、フォーム提出内容を基に自動的に請求書を作成します。
クライアント名・サービス内容・支払い情報などの入力を自動収集し、送信または保存可能な洗練された請求書を自動作成・フォーマットします。反復的な仕事を削減し、請求処理を高速化する優れた方法です。
📌 こんな方に最適： フォームを通じてクライアント情報を収集するフリーランス、サービスビジネス、財務チーム
5. n8nチャット、AIエージェント、Google スプレッドシートと連携するシンプルな経費管理ツール
シンプルな経費管理ワークフローは、チャットメッセージを構造化された経費記録に変換します。フォームやスプレッドシート、面倒な作業は不要です。「洗車；59.3米ドル；2024年1月25日」のようなメッセージを送信するだけで、/AIが詳細を解析しGoogle スプレッドシートにエントリーを記録します。
その結果？ 自然な言葉だけで、個人やビジネスの経費をリアルタイムで追跡する、摩擦の少ない方法です。
📌 こんな方に最適： ソロ起業家、予算管理担当者、チャットで外出先から経費を記録するチーム。
6. Gmail AI自動返信機能：受信電子メールへの返信下書きを作成
電子メール返信の作成はフルタイムの仕事のように感じられることがあります。Gmail AI自動返信n8nワークフローはGPT-4oを活用し、受信電子メールへのスマートな返信をGmail内で自動作成します——「送信」ボタンを押す必要はありません。AIが重労働を担う間、あなたは完全な制御を保持できます。
📌 創業メンバー、経営陣、または大量の電子メールを管理するサポートチームに最適。人間味を損なわずに返信作業を効率化したい方に。
7. 営業向け/AIウェブリサーチャー
コールド電子メール送信前の詳細調査に何時間も費やす必要はありません。AI Web Researcher for SalesワークフローテンプレートはAIを活用してウェブ検索を実行し、重要な情報を抽出するため、営業チームはより迅速にアプローチをパーソナライズできます。
SerpAPIを使用して企業名やドメインでGoogle検索を行い、ウェブサイトを訪問して価格、APIの可用性、市場タイプなどの主要情報を抽出します。その後、構造化出力パーサーモジュールを使用して結果を構造化されたフォーマットで提供します。
📌 こんな方に最適： 10ものタブを切り替えたり、調査に何時間も費やすことなく、営業活動の準備をしたい営業担当者やSDR（営業開発担当者）。
8. GPT-4でフォームのリードをスコアリングし、Slackアラートを送信
すべてのリードが同等ではありません。この「コンタクトフォームリード評価」n8nワークフローは、獲得したリードを評価します。コンタクトフォームの提出内容を捕捉し、GPT-4を用いて各リードを「ホット」「ウォーム」「コールド」に分類。即座にSlack経由で営業チームへ通知します。
webhook経由であらゆるコンタクトフォームからリードを収集し、GPT-4でメッセージを分析してリードスコアを割り当て、名前・電子メール・メッセージなどの重要情報を抽出。さらにトリアージステータス付きのフォーマット済みSlackアラートを送信します。
📌 こんな方に最適： すべての提出物を手作業で確認せずにリードを優先順位付けしたい営業・マーケティングチーム。
n8nのリミット
n8nは柔軟性が高い反面、初心者向けとは言えません。組み込みのガイダンスが乏しいため、特に技術的知識がない場合、ワークフローの設定は複雑に感じられるでしょう。適切なサポートがなければ、チームは業務の自動化よりも問題解決に時間を費やす可能性があります。
n8nが作業を遅らせる可能性がある場面:
- 高度な機能を構築するにはAPIの知識が必要です。ほとんどのテンプレートでは、HTTPリクエストの調整やJSONの処理が依然として必要となります。
- オンボーディングサポートはありません。ロジック構築やベストプラクティスを導く手がかりがほとんどない、真っ白なキャンバスに放り込まれることになります。
- UIは機能的ではあるが、使いやすくはない。大規模なワークフローの操作は煩雑に感じられ、トラブルシューティングが困難だ
- デバッグは推測作業です。フローは静かに失敗し、何が（なぜ）壊れたのかを見つけるには、ノードごとに手動でトレースする必要があることがよくあります。
- セルフホスティングには負担が伴います。サーバーのメンテナンス、アップグレード、稼働時間の確保は、n8n Cloudを利用しない限り、すべてあなたの責任となります。
n8nテンプレートの代替案
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、設計段階からワークフロー自動化を容易にします。サブワークフローを組み立てたりロジックブロックをデバッグしたりする代わりに、行動のために構築されたテンプレートから始められます——整理され、視覚的で、完全にカスタマイズ可能です。
これらのテンプレートは優れた出発点ですが、独自のClickUp自動化を作成するのも同様に簡単です。以下に、ClickUpで自動化を設定するステップを説明します：
⭐️ ClickUpで自動化を作成する方法
- 自動化を追加したいリストまたはフォルダに移動してください
- 自動化ボタン（通常リストビューの右上）を見つけてクリックしてください
- 事前構築済みの自動化テンプレート（「ステータス変更時に…を割り当て」など）を閲覧。または、自動化を作成をクリックして独自に構築
- 自動化を開始するイベント（トリガー）を選択してください（例：「ステータスが進行中になったとき」）。
- トリガーが発生した際に実行すべきアクションを選択してください（例：「Sam Coleに割り当てる」）。
- 設定を確認し、作成または保存をクリックしてください
- リスト内でトリガーアクションを実行し、自動化の動作を確認してください
📌 例：ステータス変更時にタスクを自動割り当て
- トリガー: ステータスが「審査中」に変わった時
- アクション: タスクをサム・コールに割り当て
それでは、始めの一歩となるテンプレートをいくつか見ていきましょう。
1. ClickUp シンプルマインドマップワークフローテンプレート
ClickUpのシンプルマインドマップワークフローテンプレートは、技術的なセットアップに迷うことなくアイデアを可視化し構造化するのに役立ちます。新規プロジェクトのブレインストーミングでも、チームのワークフローの設計でも、すっきりしたレイアウトとドラッグ＆ドロップ操作で、思考のスケッチや再配置が簡単に行えます。
このテンプレートでできること：
- タスクモードを使用すると、各ノードをコメント、担当者、チェックリスト付きの完全に編集可能なタスクに変換できます
- アイデアやプロセスをマップする集中できる無料のスペースが必要な時は、ブランクモードに切り替えてください
- レイヤーを折りたたんだり展開したりして、特定のブランチに集中し、混乱を防ぎます
- ノードコネクタを色でカスタムし、関連するアイデアをグループ化したり依存関係を強調したりできます
- Zoom、ドラッグ、編集をその場で実行—リモートチームとのライブアイデア創出に最適
📌 こんな方に最適： スタートアップ創業者、プロジェクトマネージャー、またはワークフローの構想・プラン・共有に柔軟なビジュアルスペースを必要とするノーコードビルダー。特に複数のツールやAI自動化ツールを横断して作業する場合に効果的です。
多様なツールやシステムとの連携により、タスク作成の自動化や変更発生時の他システムへの通知が可能になります。
多様なツールやシステムとの連携により、タスク作成の自動化や変更発生時の他システムへの通知が可能になります。
AIを活用した仕事自動化の方法をビデオでご紹介 👇
2. ClickUp グラフィックデザインワークフローテンプレート
フィードバックが散在したり納期が遅れたりすると、デザインプロジェクトはすぐに軌道から外れてしまいます。ClickUpのグラフィックデザインワークフローテンプレートは、デザインチームが企画開始から最終納品までクリエイティブ仕事を視覚的に管理する手段を提供します。
ライター、デザイナー、レビュー担当者の間で迅速な引き継ぎをサポートするよう設計されています。承認待ちに悩まされたり、5つのツールから編集内容を寄せ集めたりする必要はありません。
このテンプレートで実現できること：
- ブリーフィング、レビュー、最終承認といった各フェーズにわたるデザインタスクを追跡
- カスタムステータスを活用して、緊急のリクエスト、ブロックされたフィードバック、進行中の編集をマークしましょう
- クリエイティブブリーフ、参考資料、モックアップを一つのタスクに集約
- 組み込みの期日と時間追跡機能でチームメンバーに仕事 を割り当て
- 依存関係を追加し、フィードバックが完了するまで何も進まないようにする
📌 こんな方に最適： 複数のキャンペーンを管理するクリエイティブチーム、代理店、マーケター。仕事の委任を迅速化し、遅延を削減し、日常的なクリエイティブプロセスにタスク自動化ソフトウェアを適用したい方。
💡 プロのコツ： ClickUpで「審査待ち」というステータスを作成し、タスクのフィルタリングに使用してビューとして保存しましょう。これにより、承認者は自分待ちのタスクのみを確認でき、余計な情報は一切表示されません。
3. ClickUp GTD（Getting Things Done）ワークフローテンプレート
やることリストが未完了タスクのブラックホールと化した時、構造化が必要です。デイビッド・アレンのGTD手法に着想を得たClickUpの「Getting Things Done」ワークフローテンプレートは、注意を要するすべてを捕捉・分類・実行する明快なプロセスを提供します。単なるリストではなく、精神的な混乱を減らしより賢明な意思決定を可能にするフレームワークです。
このテンプレートは次の用途に活用できます：
- GTDに基づく7つのリストでタスクを整理：・次のアクション・リマインダーファイル
- 事前構築済みでカスタマイズ可能なカスタムフィールドを活用し、コンテキストと努力に基づいて優先順位を付けましょう
- カレンダー、ボード、リストビューで仕事をスケジュールし管理する
- ドキュメントビューで標準業務手順書（SOP）、メモ、共有プランを保存
- セットアップを自分のスタイルに合わせてカスタマイズしましょう——GTDを貫く場合でも、定期的なタスクに/AIエージェントを活用する場合でも。
📌 こんな方に最適： 優先度を頻繁に見直すことなく、日々の活動に構造を持たせ、着実な進捗を遂げたい個人やチーム。
AI Assignで仕事の自動化を加速させる方法を、このビデオで今すぐチェック！👇
4. ClickUp ソーシャルメディア戦略ワークフローテンプレート
明確な戦略なしにソーシャルメディアを運用するのは、虚空に向かって叫ぶようなものです。では、どこから始めればよいのでしょうか？コンテンツのアイデアをより大きなマーケティング目標に接続するのに役立つ、ClickUpソーシャルメディア戦略ワークフローテンプレートをお試しください。カレンダーの作成から効果的な施策の追跡まで、すべてを実現できます。
10種類のツールで投稿を管理する代わりに、キャンペーンのプラン、クリエイティブの保管、そしてオーディエンスに響いているコンテンツの測定を、一箇所で実現できます。
このテンプレートで実現できること：
- ブランドガイドラインから投稿作成・追跡まで、5つの柔軟なビューで全てを管理
- 承認済み、進行中、承認待ちなどのカスタムステータスを活用し、コンテンツのフローをスムーズに保ちましょう
- 「戦略フェーズ」や「役割」などのフィールドで所有権と意図を明確化
- ムードボード、戦略ステップ、スケジュールされたタスクでプラットフォーム固有のコンテンツをプランする
- 時間追跡、タグ、タスク依存関係で責任感を高めましょう
📌 こんな方に最適：ソーシャルメディアマネージャーやクリエイティブリーダー。特に、マルチチャネルコンテンツワークフローを構築中で、自動化によるプロジェクト管理の最適化を図りつつ、ブランドトーンとタイミングの一貫性を保ちたい方におすすめです。
5. ClickUp 電子メールマーケティングワークフローテンプレート
スプレッドシートやドキュメント、5つの異なるプラットフォームでメールキャンペーンを管理していませんか？ これが詳細の漏れやローンチの遅延の原因です。ClickUpメールマーケティングワークフローテンプレートは目標をマップし、すべての送信を追跡し、キャンペーンのパフォーマンスを可視化します。
リスト作成からクリック率の記録まで、すべてが一箇所に集約されるため、チームはタイミングやメトリクス、メッセージの整合性を見逃すことはありません。
このテンプレートで実現できること：
- 12種類のカスタムフィールドを活用し、送信電子メール数、総クリック数、セグメントタイプなどの主要データポイントを追跡しましょう
- 電子メール結果追跡やコンテンツカレンダーなどのビューを横断したキャンペーンワークフローを構築・監視
- 作業負荷に応じてタスクを割り当て、期日を設定し、ステータスボードで進捗を追跡しましょう
- ClickUpドキュメントで共同編集により原稿を作成・最終確定
- AIワークフロー生成ツールで定期的なレビュータスクの設定を行い、繰り返しキャンペーンを効率化しましょう
📌 こんな方に最適： 複数のキャンペーンを同時に進めるマーケティングマネージャーや電子メール担当者。パフォーマンス管理、スケジュール調整、チーム横断的な連携に、再現性のあるデータに基づいたシステムが必要な方にぴったりです。
6. ClickUp カンバン ソフトウェア開発ワークフローテンプレート
バックログが山積みでバグが次々と発生しているなら、タスクリストだけでは不十分です。ClickUpのカンバンソフトウェア開発ワークフローテンプレートを使えば、タブを切り替えたり更新を追跡したりすることなく、進行中・ブロック中・完了のタスクをリアルタイムでチーム全体が把握できます。
新機能リクエストから最終デプロイまで、アジャイルsprintをサポートする設計です。
このテンプレートで実現できること：
- ドラッグ＆ドロップ式カンバン列でsprint進捗を視覚的に追跡
- 依頼者、製品機能、開発ステータスなどのフィールドを使用してタスク詳細をカスタマイズ
- 作業中 (WIP) リミットを設定してチームの集中力を維持し、高ボリュームワークフローにおけるボトルネックを削減しましょう
- カスタムステータスを作成して、バグ、レビュー、ロールアウトを管理しましょう
- タスクを割り当て、依存関係を追加し、AIを活用してスプリントごとに繰り返されるタスクを自動化しましょう
📌 こんな方に最適：限られたリミットの中で複雑な開発パイプラインを管理し、増え続ける機能リクエストに対応するエンジニアリングチーム、プロダクト所有者、スタートアップ。
⭐ 特典：AIエージェントでワークフロー自動化を加速させる方法
あらゆる機能のチームは、手作業プロセス、断片化したコミュニケーション、反復的なタスクによってボトルネックに直面することが多い。AIエージェントはワークフローを合理化し、より迅速で効率的な業務を実現することで、これらの課題を解決します。
- ルーチンタスクの自動化: AIエージェントがデータエントリー、ステータス更新、フォローアップなどの反復作業を処理し、チームがより価値のある仕事に集中できるようにします
- ミーティングの即時文字起こしと要約する:* あらゆる決定事項や詳細を確実に記録・共有し、情報漏れリスクを低減。フォローアップを迅速化します
- アクションアイテムの自動生成とタスク割り当て: *ミーティングの議論やプロジェクト更新に基づき、AIエージェントがプロジェクト管理ツール内でタスクを自動作成・割り当て。手動での引き継ぎや遅延を最小限に抑えます
- リアルタイム文書管理：* AIによるバージョン追跡と変更点の即時要約で全員の認識を統一。混乱や手戻りなくチームが前進できます
- オンデマンドの回答とリソース： AIチャットアシスタントは、文書を素早く検索し、ワークフロー関連の質問に答え、関連情報を提示します。これにより、電子メールやファイルをくまなく探す必要がなくなります。
- 非同期生産性を実現： AIエージェントが長時間のミーティングやプロジェクト進捗を簡潔な要約と実行可能な次工程に変換。異なるタイムゾーンのチームメンバーが連携を維持し、仕事を円滑に進められるようにします
7. ClickUpプロセスフローチャートテンプレート
ClickUpプロセスフローチャートテンプレートを使えば、タスクやシステムの各ステップを明確に整理し、関連性を接続し、責任範囲を明確に割り当てられます。チームが共有リファレンスを必要とする場面で効果を発揮し、引き継ぎの遅延を削減、混乱を解消、意思決定を迅速化します。採用フローから社内標準業務手順書まで、すべてが追跡しやすく、更新も容易です。
このテンプレートで実現できること：
- ClickUpホワイトボード上で直接ビジュアルなプロセスマップを作成
- カスタムフィールドを活用して、タスクの種類、タイムライン、役割を整理しましょう
- 採用フローチャートなどの事前構築済みレイアウトで、フローチャートビューとチェックリストビューを切り替えられます
- 複数の共同作業者を割り当て、マイルストーンを追加し、開始から完了する各ステップを追跡できます
- 複雑な手順を、チームが実際に活用できるワークフロー図に変換しましょう
📌 こんな方に最適： 運用責任者、プロジェクトコーディネーター、または複雑な部門横断型ワークフローを明確で追跡可能なプロセスに変換するすべての方
8. ClickUpプロセスマッピングテンプレート
フローチャートを単独で作成する代わりに、ClickUpプロセスマッピングテンプレートを活用し、各ステップを実際のタスク・担当者・期限に接続しましょう。現在のプロセスを文書化し、非効率な部分を特定し、所有権を割り当て——これら全てを単一のワークスペース内で実現できます。
オンボーディング手順から技術的な手順まで、すべてに対応できる柔軟性を備えています。リアルタイム更新と組み込みの進捗管理機能により、作業を確実に前進させます。
このテンプレートは次の用途に活用できます：
- リスト、カレンダー、ガントチャートなどのタスクベースのビューでプロセスをステップごとに分解
- 「完了率」「プロセスアジェンダ」「担当者」などのフィールドでコンテキストを追加
- 複数の所有者を割り当て、優先度を設定し、コメントやリアクションでフィードバックを残せます
- タスクの完了や変更に連動するトリガーを設定し、進捗追跡を自動化
- AIプロセスマッピングを適用し、パターンを特定してワークフローを継続的に改善しましょう
📌 こんな方に最適：アナリスト、業務責任者、チームマネージャーに加え、ビジネスプロセスの文書化・実行・改善を担当する主要メンバー。毎回ゼロから始める必要がありません。
9. ClickUpプロセスマップホワイトボードテンプレート
ワークフローの仕組みを説明する必要がある場合、プロセスマップは全員の認識を素早く統一します。ClickUpプロセスマップホワイトボードテンプレートを使えば、チーム間・システム間・フェーズ間のステップの接続を示す、生き生きとしたインタラクティブなマップを作成できます。
静的なチャートを見つめる代わりに、タスクを移動したり、ファイルをドロップしたり、所有者を割り当てたり、プロセスの進化に合わせて調整したりできます。ClickUpホワイトボード上に構築されているため、タスクレベルの詳細を損なうことなく視覚的な明瞭さを得られます。
このテンプレートで実現できること：
- ClickUpホワイトボードでドラッグ＆ドロップノードを使い、視覚的なプロセスマップを作成しましょう
- 各ステップに所有者、優先度、依存関係を割り当て、明確な責任体制を構築
- ノード内で関連ドキュメント、リンク、コメントを整理
- ホワイトボード、リスト、ガイドの各ビューを切り替えて、全体像のフローと細かなタスクの両方を管理しましょう
- 全員が同じページを共有し、同じ場所で作業することで、コラボレーションを向上させましょう
📌 こんな方に最適： ワークフローのマップ、改善案のブレインストーミング、複雑なシステムの簡素化にデジタルホワイトボードを日常的に活用するアナリスト、プロジェクトマネージャー、チーム。
10. ClickUp スイムレーンフローチャートテンプレート
「あれは誰が担当してたっけ？」と自問したことはありませんか？ それはプロセスが明確でない証拠です。ClickUpのスイムレーンフローチャートテンプレートがこれを即座に解決します。責任者、必要なアクション、期限を一つのボード上にマップ。タスクの割り当て、進捗の追跡、ワークフローの更新をリアルタイムで行えます。
このテンプレートで実現できること：
- チームや機能横断的な多ステップワークフローをマップする
- スイムレーンで所有権を割り当て、全員が役割を把握できるようにします
- 視覚的なレイアウトで非効率や重複を素早く発見
- 各ステップをワークスペース内の実際のタスクとステータスとリンクされているようにしましょう
- チームと協力してリアルタイムで更新、テスト、改善を行いましょう
📌 こんな方に最適： タスクプランとプロセス可視性を組み合わせた動的なフローチャートテンプレートを求める、クロスファンクショナルチーム、部門責任者、プロジェクト管理。
11. ClickUp コンテンツ管理テンプレート
多くのコンテンツチームが直面する課題は創造性ではなく、連携不足です。透明性のないワークフローでは、アイデアは下書きのまま放置され、フィードバックは埋もれ、納期は遅延します。
ClickUpコンテンツ管理テンプレートは、構想から完了するまでコンテンツを管理するための明確で再現性のあるシステムをチームに提供します。散らばったアイデアを構造化されたタイムラインに変換し、ライター、デザイナー、エディター、承認者など全員の連携を保ちます。
このテンプレートで実現できること：
- 複数のコンテンツタイプをフォーマットやチャネルを超えてプラン・追跡する
- 「構想中」「審査中」「公開準備完了」などのステータスを設定して整理整頓を保ちましょう
- 色コードされたフィールドで予算、期限、チャネル、モックアップを管理しましょう
- 共同作業者を追加し、優先度を設定し、自動化に面倒な作業を任せましょう
- 実績データを連携させ、効果的な仕事を磨き上げ、効果のないものは見直しましょう
📌 こんな方に最適： マーケティングチーム、編集責任者、複数フォーマットのカレンダーを管理する代理店。コントロールを失うことなく迅速にスケールするためのシンプルなコンテンツ管理システムを探している方。
💡 プロの秘訣：ClickUp Brainを使えば、白紙のページから洗練された文章へ素早く移行できます。ブログタイトルのブレインストーミング、ミーティングメモを要約する、電子メール下書きの作成、トーンを改善したコンテンツの書き直しなどに活用しましょう。あらゆるタスクやドキュメント内で直接操作可能です。
12. ClickUpプロジェクト管理テンプレート
プロジェクトの失敗は、成果が出ないことではなく、連携不足が原因であることがほとんどです。ClickUpプロジェクト管理テンプレートは、構想・プラン・実行・検証の各段階を明確に構造化する、生き生きとしたワークスペースを提供します。
事前に構築されたリストとボードにすべてがマップされているため、チームはワークフローの再構築や更新情報の取りまとめに時間を浪費しません。
このテンプレートで実現できること：
- 事前構築済みのリストとステータスワークフローを活用し、大規模な取り組みを段階的に分割
- 動的な時間追跡、優先度、カスタムフィールドを通じてプロジェクトの健全性をビュー
- 電子メール、コメント、タスクベースのディスカッションで関係者を同期させましょう
- ボードビューと依存関係の警告を活用し、作業中 (WIP) リミットを設定して障害要因を可視化
- カレンダー、タイムライン、ワークロードビューで視覚的な指標を活用し、実際の進捗を追跡しましょう
📌 こんなチームに最適：ClickUpのプロジェクト管理ソフトウェアで長期的な成果物を管理するクロスファンクショナルチーム。特に、責任の所在、可視性、進捗速度が重要な場合に効果的です。
13. ClickUpプロジェクト依頼・承認テンプレート
新規プロジェクトの遅延の大半は、不明確な要求、不足する背景情報、遅延する承認から始まります。ClickUpのプロジェクト要求・承認テンプレートは、長い電子メールのスレッドやボトルネックなしに、要求を記録し、重要な詳細を把握し、チームを適切な意思決定者に確実に導く体系的な方法を提供します。
このテンプレートは次の用途に活用できます：
- カスタムフィールドを活用し、スコープ・コスト・リスク・影響度といった必須プロジェクト情報を収集
- 「審査中」「承認済み」「進行中」などのフェーズを通じてリクエストのステータスを追跡
- ClickUp自動化を設定し、関係者に通知したり承認者を即座に割り当てたりしましょう
- ClickUpワークスペースを離れることなく、リクエストのレビュー、コメント、承認を行えます
- 承認済みプロジェクトをワークフローに直接リンクして、スムーズな引き継ぎを実現
14. ClickUp 電子メール自動化テンプレート
手動電子メールは生産性の低下要因であり、一貫性を損なう重大なリスクです。ClickUp電子メール自動化テンプレートは、キャンペーンを再現可能なシステムに変えます。
プランの順序からスケジューリング、結果の測定まで、すべてのステップが明確にマップされます。フォローアップの漏れも、散らかった下書きもなく、自動化によって支えられた、クリーンで連携された実行が実現します。
このテンプレートは次の用途に活用できます：
- キャンペーンワークフローをプランし、ユーザーアクションやタイムラインなどのトリガーに基づいて自動化しましょう
- タスクの割り当て、電子メール文案のレビュー、配送ステータスの監視を中央ボードから一括管理
- キャンペーンのステップを順序付け、細かい管理なしに依存関係を作成
- カスタムステータスで下書き、レビュー、スケジュール済みフェーズを追跡しましょう。
- ドキュメントと組み込みコメント機能で、電子メール文案をチームと共同編集
📌 こんな方に最適： マーケティングやライフサイクル管理チームで、電子メールワークフローを管理し、プロジェクト管理プラットフォーム内でAIを活用したマーケティング自動化によりキャンペーンを簡素化したい方。
15. ClickUpカンバンテンプレート
時には、チームの足を引っ張っている要因を見つけるのに必要なのは、明確な視覚化だけです。適切なカンバンテンプレートが大きな違いを生む場面です。ClickUpカンバンテンプレートは、すべてのタスクを追跡可能なカードに変換し、ドラッグ＆ドロップでリアルタイムに管理できます。
製品リリースからサポートチケット対応まで、柔軟性をリミットすることなく構造化を実現します。
このテンプレートで実現できること：
- タスクを明確でカスタマイズ可能なカンバンボードで可視化
- 5つのステータスで進捗を追跡：未処理、進行中、レビュー中、ブロック中、閉じた
- サブタスク、依存関係、タグで複雑な仕事を分解しましょう
- 自動化ルールを設定して更新をトリガーし、手動での引き継ぎを削減
- 部門を越えた協働を実現し、ワークフローの透明性を維持しましょう
📌 こんなチームに最適： 進捗ミーティングを減らし、進捗を可視化したいチーム。プロセスに逆らわず、むしろプロセスに沿って仕事する カンバンボードソフトウェアを求めているチーム。
16. ClickUp ブログ管理ワークフローテンプレート
アイデア、アウトライン、画像、承認がバラバラの場所に散らばっていると、公開スケジュールを管理するのは困難です。ClickUpブログ管理ワークフローテンプレートは、すべてを構造化された1つのワークスペースに集約。チームは締め切りに追われることなく、コンテンツ作成に集中できます。初稿から公開記事まで、各ステップが明確に可視化され、完全に追跡可能です。
このテンプレートで実現できること：
- リスト、ボード、カレンダー、ガントなど複数のビューでコンテンツタスクを管理
- フォームビューでブログリクエストを整理し、提出内容をタスクに変換
- 事前設定されたカスタムフィールドで、コピーのステータス追跡、レビューメモ、公開期限を管理
- タイムラインビューとボックスビューを活用し、ライターとエディター間で作業負荷を均等に分散させましょう
- ブリーフ、アウトライン、参照ファイルを各タスク内に直接保存
📌 こんな方に最適： 様々なフォーマットや締切を跨ぐブログ制作プロセスを管理するコンテンツチーム、特にスマートなブログツールでスタックを構築しているチーム。
ClickUpで反復的なワークフローをワンクリックで完了するシステムに変えましょう
事前構築済みテンプレートは自動化を加速させますが、実際にすぐに使える場合に限ります。多くのツールがここで不足しています。n8nでは、一から構築し、APIを理解し、見えないエラーをトラブルシューティングする必要がしばしばあります。
ClickUpは異なるアプローチを採用しています。そのプラグアンドプレイ式の無料テンプレートは、マーケティング、オペレーション、内部ワークフローなど、あらゆる場面ですぐに活用可能です。各テンプレートには組み込みビュー、タスクフェーズ、自動化ロジックが含まれているため、セットアップをスキップしてすぐに実行に移せます。
見込み客への通知、フォローアップの割り当て、ステータスに基づくタスク移動が必要ですか？ClickUp自動化が対応します。電子メールスレッドを要約したり、返信文を再作成したりしたいですか？ClickUp Brainならツールを切り替えることなく実現します。
バックエンドの煩わしさなしに、より迅速でクリーンなワークフローを実現するため、ClickUpに登録しましょう。