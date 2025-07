生産性とプロジェクト管理のための無料の Microsoft Planner テンプレート

明確なプランなしに新しいプロジェクトを開始することは、設計図なしで家を建てようとするようなもので、多くの場合、フラストレーションや遅延につながります。

Microsoft 365 エコシステムにすでに深く定着しているチームにとって、Microsoft Planner は直感的なタスク管理ツールです。あらかじめ作成されたテンプレートが付属しており、セットアップを簡素化し、一貫したワークフローを促進することで、スムーズなスタートを切ることができます。

それでは、プロジェクト管理に最適な Microsoft Planner テンプレートをご覧ください。ただし、さらに強力な機能と柔軟性を求める場合は、仕事のための「すべて」のアプリであるClickUp などのプラットフォームの代替テンプレートもご検討ください。

優れた Microsoft Planner テンプレートの条件

優れた Microsoft Planner テンプレートを使用すると、混乱を解消し、チームにすべてのタスクとプロジェクトを確実に進めるための体系的なフレームワークを提供できます。

タスク管理に最適な Microsoft Planner テンプレートの 5 つの特徴をご紹介します。

明確なタスク構造: 整理されたタスクカードとチェックリストを備えた、効果的なタスク管理用に設計されたテンプレートをお探しください。

柔軟なレイアウト: さまざまなチーム、プロジェクト、ワークフローの固有のニーズに合わせて、Microsoft Planner テンプレートを検索できます。

組み込みの責任追跡機能: タスクの割り当て、期日の設定、進捗の追跡を簡単に行うことができるテンプレートを選択してください。

Microsoft 365 統合: Microsoft プロジェクトを Microsoft Teams、Outlook、およびすでに使用している他のアプリと接続するテンプレートを選択してください。

セットアップの時間を短縮: 手作業を削減する Microsoft Planner テンプレートを選択して、タスクのスケジュール設定とプランの実行を迅速に行えます。

Teams および個人用の 7 つの無料 Microsoft Planner テンプレート

🔎 ご存じでしたか? あらかじめ設定されたデイリープランナーのレイアウトというアイデアは、決して新しいものではありません。ロバート・エイトケンは 1773 年にこのレイアウトを考案し、今日私たちが頼りにしている現代のプランナーのフェーズを設定しました。

デジタルプランナーアプリとツールのおかげで、プロジェクトマネージャー、学生、チームはセットアップをスキップして、無料で利用できるすぐに使えるプランナーテンプレートを使って、すぐに作業を開始できます。

1. Microsoft の週次スケジュールテンプレート

Microsoft のシンプルで効果的な 週次スケジュールプランナーテンプレート を使用して、1 週間のスケジュールを管理しましょう。このテンプレートは、カレンダーのフレームワークとタスクリストの柔軟性を融合しており、集中力を維持し、毎週の締め切りを簡単に守ることができます。

これは、初心者向けの非常にシンプルな Microsoft Planner テンプレートです。毎週の目標、To Do リスト、期日用の専用スペースが含まれており、作業負荷を過度に感じることなく、作業量を分割するのに役立ちます。

授業、クライアントのタスク、チームの成果物の管理など、1 週間のスケジュールをこれまで以上に簡単に整理できます。

なぜおすすめか:

すっきりとした、邪魔にならないレイアウトで、集中力が高まり、計画が迅速に進みます。

画像、グラフィック、スムーズなトランジションへのアクセスにより、クリエイティブな機能強化をサポート

完成したスケジュールを、数回のクリックでチーム間や関係者にオンラインで簡単に共有できます。

最適なユーザー: 毎週の目標と締め切りを両立させる学生、フリーランサー、プロジェクトマネージャー。

2. Microsoft のホリデー予算プランナーテンプレート

Microsoft の ホリデー予算プランナーテンプレート を使用すれば、ホリデーシーズンの出費をストレスなく管理できます。Excel に組み込まれているため、楽しみを犠牲にすることなく、財務を管理することができます。このテンプレートを使用すると、ホリデーギフト、イベント、旅行の計画を立てながら、番号を管理し、ホリデーシーズンを順調に進めることができます。

予算と実際の支出を計算する組み込みの式により、予算の超過に気を取られることなく、成果を祝うことに集中できます。タスクを管理し、購入を追跡するスマートな方法です。

なぜこれがお勧めか:

予測コストと実際のコストの差額を自動的に計算して、タスク管理を改善

ギフト、出張、イベントなどの経費を分類して、あらゆる詳細を簡単に管理

カスタムビジュアルやフォントで、自分のスタイルに合わせてカスタマイズ

こんな方に最適: 職場や家庭で休日のプロジェクトを管理する、予算重視のプランナー。

3. Microsoft のガントプロジェクトプランナーテンプレート

アジャイルプロジェクト管理用の Microsoft Planner テンプレートをお探しですか?Microsoft の ガントプロジェクトプランナーテンプレート を使用すれば、キックオフから完了まで同期を保つことができます。

信頼性の高いガントチャートモデルに基づいて作成されたこのテンプレートは、すべてのタスクとチームメンバーの割り当てを明確に視覚化したタイムラインを提供することで、プロジェクト管理を簡素化します。

開始日、期間、リアルタイムの進捗状況を追跡しながら、プロジェクトを最初から整理して進めることができます。この Excel ベースのプランナーは、新製品の発売でも、進行中のタスクの管理でも、プロジェクトのサイズやスケジュールに合わせて調整できます。

なぜこれがお勧めか:

ガントスタイルのバーを使用して、タスクのタイムラインを視覚化

チーム全体の進捗、ステータス、期限を追跡

タスクの割り当て、更新情報の共有、プロジェクトのすべてのフェーズにおける連携の維持を簡単に行えます。

最適なユーザー: 複雑なタイムライン、タスクの所有者、および部門横断的なチームを監督するプロジェクトマネージャー。

💡 プロのヒント: よく練られたプロジェクトプランは、単なる書類ではありません。それは、チームの指針となるものです。このダイナミックなドキュメントは、目標を明確に概要し、全員が集合的な目標に向かって努力を一致させることを保証します。プロジェクトの範囲 (対象と対象外) を定義することで、範囲の拡大を効果的に防止し、ターゲットの期限を確実に把握することができます。

4. Microsoft のプロジェクトトラッカーテンプレート

Microsoft の プロジェクトトラッカーテンプレート を使用して、プロジェクトをスケジュール通りに、範囲内で進めましょう。この包括的な Excel ベースのプランニングテンプレートは、個々のタスクや期限から、全体的な進捗状況や潜在的な障害まで、プロジェクトのあらゆる側面を監視するための集中管理ハブとして機能します。

明確なリアルタイムの概要を確認できるため、情報に基づいた意思決定を行い、チームを最初から最後まで統一して作業を進めることができます。

なぜこれがお勧めか:

包括的なダッシュボードでプロジェクトのステータスを一目で確認

カスタマイズ可能なフィールドで、詳細なタスク情報と進捗の最新情報をビューで確認

フィルタリングと並べ替えにより、データ分析とレポート作成が簡単

最適なユーザー: プロジェクトマネージャー、チームリーダー、および詳細な追跡が必要な多面的なプロジェクトを監督する方。

5. Microsoft のプロジェクトやることリストテンプレート

Microsoft のわかりやすい プロジェクトやることリストテンプレート を使用すると、大規模なプロジェクトを管理しやすいアクションアイテムに分割でき、すべてのチームメンバーに明確さと説明責任を確保できます。

これは、チームがタスクを迅速に割り当て、優先度を設定し、完了状況を追跡して、集中力と生産性を維持するための、最高の無料 Microsoft Planner テンプレートの 1 つです。

なぜこれがお勧めか:

シンプルでわかりやすいレイアウトでプロジェクトのタスクを整理

タスクの割り当てと期日の設定を簡単に行う

タスクのステータスをすばやく更新して、リアルタイムの可視性を実現

最適なユーザー: プロジェクト貢献者、チームメンバー、およびプロジェクトの責任を明確かつ実行可能なリストで把握する必要があるすべての方。

6. Microsoft の「毎日の予定カレンダーテンプレート」

Microsoft の 毎日の予定カレンダーテンプレート を使用して、1 日のスケジュールを順調に進めましょう。この Excel ベースのプランナーは、ミーティング、予定、重要なタスクを 1 時間単位でマップするのに最適で、1 日のスケジュールを完全に管理できます。

開始時間、終了時間、メモ用の列を備えたシンプルな時間ブロック構造により、重複予約を最小限に抑え、生産性を最大化できます。

在宅勤務でも、忙しいオフィスでも、このテンプレートを使えば、1 日のスケジュールを整理してストレスなく仕事を進めることができます。

なぜこれがお勧めか:

1日を管理しやすいブロックに分割し、時間単位のスケジュールで効率的に進めましょう。

メモセクションにミーティングの詳細、リマインダー、タスクの優先度を追加

デジタルで利用したり、印刷していつでもどこでもその日のタスクを管理できます。

最適なユーザー:多忙なビジネスパーソン、事務スタッフ、および構造化と時間厳守を重んじるすべての方

7. Microsoft のイベント計画トラッカーテンプレート

Microsoft の イベント計画トラッカーテンプレート を使用すると、イベント計画が簡単になります。Excel で設計されたこのオールインワンのトラッカーは、ブレインストーミングやベンダーの調達から、ゲストの追跡や予算編成に至るまで、イベント調整のあらゆるフェーズの管理に役立ちます。

イベント計画用のこの MS Planner テンプレートは、タスクの割り当て、期限の監視、支出の追跡をすべて 1 か所で行うことができる、カスタマイズ可能なテーブルで構成されています。

企業セミナー、結婚式、コミュニティの資金調達イベントなど、どのような場面でも、混乱を整理し、明確な方向性を示します。

なぜこれがお勧めか:

単一のダッシュボードでタイムライン、タスク、経費を追跡し、イベントをシームレスに監督

所有者の割り当て、ステータスの更新、計画の進捗状況の監視をひと目で確認

イベントのサイズ、タイプ、特定の要件に合わせて、トラッカーを簡単にカスタマイズできます。

最適なユーザー: イベントプランナー、オフィス管理者、および移動要素を含む複数のステップからなるイベントを管理する方

Microsoft の制限事項

Microsoft Planner テンプレートは、構造と利便性を提供しますが、ユーザーが考慮すべきいくつかの制限があります。

基本的なカスタマイズオプション: Microsoft Planner のテンプレートの多くはフォーマットが固定されているため、特定のプロセスや独自のニーズに合わせてカスタマイズすることが困難です。

自動化機能に制限あり: より高度なプロジェクト管理ツールに比べ、定期的なタスク、ステータスの更新、通知に関する組み込みの自動化機能はごくわずかです。

複雑なワークフローには不向き: サードパーティのアプリや統合機能がない場合、特に新製品の発売時には、部門間のプロジェクトやダイナミックなタイムラインの管理は困難です。

最小限のコラボレーション機能: Microsoft Teams の統合は役立ちますが、多くのテンプレートでは、リアルタイムの編集やコメントは依然としてリミットがあります。

ファイルベースの構造:テンプレートは多くの場合、Excel または Word ベースであるため、複数のチームメンバーがいる場合、バージョン管理やアクセス管理が煩雑になります。

プロのヒント: Microsoft Planner でカスタムテンプレートを作成する方法をお探しですか?Planner にはその機能はありませんが、回避策があります。 新しいプランを作成する

満足のいく内容になったら、右上の 3 つのドットをクリックし、「プランをコピー」を選択します。

コピーしたプランに新しい名前を付ける あるいは、ClickUp の完全にカスタマイズ可能なテンプレートをお選びください 😎

ClickUp の Microsoft Planner テンプレートの代替品

忙しい業務に追われて、重要なことを見失ってしまうことは、驚くほど簡単です。そのため、集中力を維持し、1 日を最大限に活用するのに役立つ、より高度で効果的なプランナーテンプレートをいくつかまとめました。

新しい Microsoft Planner は基本的な機能には最適ですが、ClickUp はより幅広いテンプレートとより汎用性の高いプラットフォームを提供しています。ClickUp のテンプレートは、動的ビュー、事前構築済みの自動化、大規模なレポート作成などの高度な機能により、高度にカスタマイズ可能であり、あらゆるプロジェクトに非常に柔軟に対応できます。

1. ClickUp デイリープランナーテンプレート

ClickUp デイリープランナーテンプレートで毎日の業務効率を向上させましょう。

ClickUp デイリープランナーテンプレートは、1 日のスケジュールを明確かつ意図的に整理するのに役立ちます。ミーティングやタスクのタイムブロックから個人的な用事の整理まで、このテンプレートは毎日の雑多な仕事を管理しやすいルーティンに変えます。

その柔軟なデザインには、タスクの優先度、期限、メモ、見積もり時間などのフィールドが組み込まれているため、混乱することなく詳細な計画を立てることができます。

自動化とリマインダーと組み合わせることで、このプランナーは、定期的な業務と1回限りの業務の両方を把握したいすべての人にとって、強力なツールとなります。

なぜこれがお気に入りになるのか:

優先度、見積もり時間、カスタムフィールドを使用して 1 日のスケジュールを整理

リストビュー でタスクを整理およびフィルタリングして、集中力を維持

スケジュールを「仕事」、「個人」、「目標」などの集中できるカテゴリに分類します。

サブタスク、チェックリスト、メモを追加して、より深いコンテキストを把握

リマインダーを受け取り、期限切れのタスクを簡単に追跡

最適なユーザー: プロフェッショナル、学生、1 日に複数のタスクをこなしている方。

Carscan.AI のリードアノテーション担当、Karthik Itharajula 氏がClickUp の使用について語ったコメントをご紹介します。

ClickUp の助けを借りて、生産性に関するタスクの毎日の進捗状況を監視しています。また、進行中から完了、そしてレビュー中へとステータスを変更するなど、ステータスに関連するすべての問題に対処することができるため、経営陣もステータスを把握することができます。

ClickUp の助けを借りて、生産性に関するタスクの毎日の進捗状況を監視しています。また、進行中から完了、そしてレビュー中へとステータスを変更するなど、ステータスに関連するすべての問題に対処することができるため、経営陣もステータスを把握することができます。

2. ClickUp デイリーログテンプレート

ClickUp デイリーログテンプレートを使用して、1 日ずつ、計画通りに進めましょう。

ClickUp デイリーログテンプレートは、プロジェクトの最新情報から個人的な感想まで、あらゆる情報を記録するための信頼性の高いスペースを提供します。一貫性と使いやすさを重視して設計されており、タイムスタンプ付きのエントリーフィールド、分類用のタグ、詳細なメモ用のリッチテキストブロックなどが含まれています。

仕事の日記の管理、習慣の追跡、パフォーマンスレビューのための重要な活動の記録など、このテンプレートでは、強力なフィルタリング機能と検索機能により、整理された振り返りが可能になります。

なぜこれがお気に入りになるのか:

毎日の洞察、成果、または課題を構造化されたログに記録しましょう。

プロジェクト、テーマ、タスクごとにエントリーにタグを付けて、簡単に検索できます。

ログを検索およびフィルタリングして、過去のエントリーをすばやく見つける

毎日の振り返りの一貫性を維持

最適なユーザー: プロジェクトマネージャー、ナレッジワーカー、チームリーダー、または反省の習慣を身につけたい個人。

3. ClickUp 1 日のスケジュール

ClickUp の 1 日のスケジュールテンプレートで 1 時間をコントロール

1 日の時間がどこへ行ってしまったのか疑問に思ったことがあるなら、ClickUp の 1 日のスケジュールテンプレートが1 日を 1 時間ごとに構造化します。スケジュールがぎっしり詰まったプロフェッショナルに最適なこのテンプレートには、ミーティング、集中セッション、休憩、用事などにカスタマイズできる 1 時間ごとのブロックが事前に設定されています。

タスクの説明、見積もり時間、色分けされたカテゴリにより、時間を賢く配分できます。さらに、定期的なタスクのサポート、カレンダーの同期、ドラッグ&ドロップによるスケジュール設定により、重複や予定の見落としを防ぎながら、毎日のフローを最適化できます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

1 日の予定を 1 時間単位の詳細なセグメントで計画

カレンダービュー でドラッグ&ドロップ操作でタスクを簡単に調整

デイリースケジュールビュー で、毎日のタスクを計画し、進捗状況を追跡します。

カテゴリ間の時間の配分を視覚化

リマインダーや繰り返しパターンを設定して、一貫したルーティン作業を実現

対象: 構造化された業務日や頻繁に変化するルーティンを管理するプロフェッショナル。

21% の人は、1 日の作業時間の 80% 以上を反復的なタスクに費やしていると答えています。さらに 20% は、反復的なタスクが 1 日の 40% 以上を占めていると答えています。これは、1 週間の作業時間のほぼ半分 (41%) が、戦略的思考や創造性をあまり必要としないタスク (フォローアップの電子メールなど👀) に費やされていることを意味します。

4. ClickUp プロジェクトプランナーテンプレート

ClickUp プロジェクトプランナーテンプレートで、確実に完了するプロジェクトをプランニング

納期や予算、チームの役割、タスクの依存関係など、適切なシステムを導入しないと、プロジェクト計画はすぐに混乱してしまいます。ClickUp プロジェクトプランナーテンプレートを使用すると、すべてを整理して管理することができます。

あらゆるプロジェクトを明確にするために設計されたこのテンプレートには、目標、成果物、タスクリスト、重要なマイルストーンを定義するための、すぐに使えるセクションが含まれています。さらに、スマートなウィジェット、自動化、カスタムフィールドにより、フェーズ間の計画、リソースの割り当て、進捗の追跡を行うことができます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

プロジェクトを目標、マイルストーン、実行可能なサブタスクに分割

期限、依存関係、優先度を設定して責任を割り当てる

ウィジェットを活用して、時間、コスト、完了率などのメトリクスを追跡します。

予算トラッカービュー でプロジェクトのコストを追跡

プロジェクトパネルビュー で、進行中のすべてのタスクの概要を確認できます。

10 以上のカスタムフィールドを使用して、「リスク」、「予算」、「作業の進捗」などの重要なプロジェクトメトリクスを追跡します。

最適なユーザー: プロジェクトマネージャー、起業家、およびイニシアチブを立ち上げるコラボレーションチーム。

5. ClickUp ホリデープランナーテンプレート

ClickUp ホリデープランナーテンプレートを使えば、完璧な休暇の計画がさらに簡単になります。

家族旅行や会社の休暇を計画する場合、その準備はすぐに膨大な作業になります。フライトの時間、ホテルの予約、共有旅程、予算の追跡…そして、全員のカレンダーの同期も忘れてはなりません。

ClickUp ホリデープランナーテンプレートは、休暇や祝日の旅行の計画に必要なすべてを 1 か所にまとめます。

目的地、旅行の予約、持ち物リスト、ギフトのアイデア、予算の追跡などのフィールドが含まれています。タイムラインとカレンダービューにより、友人や家族との調整が簡単になり、タスクチェックリストで整理整頓もできます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

旅行、アクティビティ、予約用のカスタムフィールドを使用して旅程をプランニング

費用見積フィールドとチェックリストで休暇の予算を追跡

梱包リストやスケジュールを他のユーザーと共有して共同作業を行う

予約の領収書、旅行書類、スケジュール、リンクを添付して、外出先でも簡単にアクセスできます。

対象:家族、一人旅、またはグループ旅行のコーディネーター。

6. ClickUp ウェディングプランナーテンプレート

結婚式の計画をお考えですか?ClickUp ウェディングプランナーテンプレートは、結婚式の複雑な詳細を管理するための、すべてを含むワークスペースです。予算、ベンダー管理、ゲストリスト、デザインボード、タイムラインなどのカテゴリがプリロードされています。

プランを、参加の呼びかけ、準備、式典、披露宴などの段階に分割することができます。ダイナミックなタスク構造が共同プランニングをサポートし、フォームと自動化機能により、出欠の回答の収集、ベンダーの承認、期限の追跡を効率化できます。

なぜこれがお勧めか:

結婚式場、モチーフ、契約サイズなどのタグを使用して、すべてのタスクをタブで管理

ゲストの回答、座席表、ケータリングのメモを追跡

家族、プランナー、ベンダーと簡単にコラボレーション

結婚式の各段階に、あらかじめ用意されたチェックリストテンプレートを使用

対象: 夫婦やプロのウェディングプランナーが詳細な物流管理を行う場合。

7. ClickUp イベント企画テンプレート

ClickUp イベントプランニングテンプレートを使えば、頭を悩ませることなく、あらゆるイベントをプランニングできます。

ClickUpのイベント企画テンプレートには、企業セミナー、チーム旅行、その他のイベントを企画するために必要なものがすべて揃っています。

アクティビティ、請求、施設用にあらかじめ作成されたリストを使用し、カレンダー、ボード、タイムラインビューを切り替え、予算のステータスや支払いの追跡フィールドで進捗状況を監視できます。また、役割の割り当て、リマインダーの自動化、ダッシュボードによる進捗状況の監視もできます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

イベントの準備から事後フォローアップまで、あらゆる詳細をマップで把握

1 つのワークスペースでファイル、メモ、マーケティング資料を管理

登録番号、出欠確認、プロモーションのタイムラインを追跡

チームメンバー、ベンダー、大切な人など、関係者とリアルタイムでコラボレーション

最適なユーザー: イベントマネージャー、フリーランスのプランナー、ウェディングコーディネーター、多忙なカップル、あるいは社内のイベントを企画する小規模チームなど。

Vida Health のイベントマーケティング責任者、Alaina Maracotta 氏が ClickUp について次のように述べています。

ClickUp に移行して以来、ミーティングでどれだけの時間を節約できたか、その成果は驚異的です。以前はイベントの計画と更新に週 3 時間かかっていた作業が、今では 1 時間強で済みます。関係するチームは、より重要なマーケティングの優先事項に集中できる時間が増えました。

ClickUp に移行して以来、ミーティングでどれだけの時間を節約できたか、その効果は驚異的です。以前はイベントの計画と更新に週 3 時間かかっていた作業が、今では 1 時間強で済みます。関係するチームは、より重要なマーケティングの優先事項に集中できる時間が増えました。

8. ClickUp ウィークリープランナーテンプレート

ClickUp ウィークリープランナーテンプレートを使用して、集中力を維持し、毎週の生産性を向上させましょう。

ClickUp ウィークリープランナーテンプレートは、1 週間の予定を幅広くかつ詳細に把握したい個人やチーム向けに設計されています。毎日の目標、重要な成果、時間ブロックされたタスクを分類して表示できるスペースが用意されています。

ドラッグ&ドロップによるスケジュール変更と時間追跡の統合により、作業負荷を日ごとにバランスよく調整し、過大なコミットメントを回避することができます。このテンプレートは、スプリント、定期的な計画立案、毎週のパフォーマンスレビューに特に適しています。

なぜこれがお気に入りになるのか:

Planner ボード を使用して、1 週間の予定を順守しましょう。

カスタムタグとタスクの種類で、1 週間の毎日を整理

1 つのビューで数日分の時間コミットメントを視覚化

カレンダーと同期し、リマインダーを使用して予定を順守

組み込みのメモを使用して、1 週間の成果、障害、進捗状況を振り返る

最適なユーザー: 毎週の成果物や個人的な目標を管理する、プロフェッショナル、アジャイルチーム、フリーランサー。

9. ClickUp 月間プランナーテンプレート

ClickUp の月間プランナーテンプレートで、1 か月を自分のやり方で計画しましょう。

特に、スマートな月間プランナーが道しるべとなってくれるなら、事前の計画はそれほど大変なことではありません。

ClickUp の月間プランナーテンプレートは、30 日間の目標、期限、優先度を管理するためのマクロレベルの概要を提供します。毎月の重点分野、マイルストーンの追跡、キャパシティの計画のために、色分けされたスペースが用意されています。

毎月のクライアントの成果物を追跡し、定期的なチームミーティングの準備を行って、効果的なプロジェクト管理とタイムリーな進捗を確保します。毎週は、戦略的、戦術的、創造的な仕事など、アクションのカテゴリに分類することができます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

タグ、期日、リマインダーを追加して、すべてを円滑に進めることができます。

1 か月を達成可能な短期目標に分割し、最優先事項を強調表示します。

カレンダーおよびタイムラインビューを使用して、繰り返し行われるプロジェクトやキャンペーンを監視

部門ボードビュー を使用して、部門間やチームメンバー間でタスクを整理、割り当てます。

月間作業負荷キャパシティビュー でチームの作業負荷を把握

特定の KPI や進捗バーを反映するようにセクションをカスタマイズ

最適なユーザー: 毎月のキャンペーンを実施するチーム、長期的なビジョンを持つ個人起業家、複数のワークフローを監督するマネージャー。

10. ClickUp カレンダーやることリストテンプレート

ClickUp カレンダーやTo Doリストテンプレートを、整理整頓された生活のための個人的な指令センターとして活用しましょう。

計画はフルタイムの仕事のように感じるべきではありません。タスクをリストするだけでなく、いつそれを行うべきかを正確に示すシステムが必要です。

ClickUp カレンダー To Do リストテンプレートは、毎日のタスクを視覚的にタイムラインで表示し、目的を持ってプランを立て、予定通りに進めることができます。To Do タスクの明確さと、時間ベースのプランニングのパワーを融合しています。

カレンダーにやることアイテムをマッピングし、締め切りを視覚的に調整し、優先度やプロジェクトごとにアイテムをグループ化します。さらに、便利なフィルターとカスタムビューにより、重要な詳細を失うことなく、タスクを日、週、月ごとに並べ替えることができます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

カレンダーベースのプランニングと柔軟な To Do リストフォーマットを組み合わせる

ドラッグ&ドロップによるスケジュール設定で、タスクを視覚的に再編成

優先度、期日、リマインダーを簡単に設定

ミーティングリクエストビュー で、今後のミーティングやタスクを追跡しましょう。

外部カレンダーと同期して、統一された、競合のないスケジュールを作成

最適なユーザー: 仕事とプライベートのタスクを両立させる多忙なビジネスパーソンやマルチタスクユーザー。

11. ClickUp デイリーやることリストテンプレート

ClickUp の「毎日のやることリスト」テンプレートを使用して、1 日の予定を管理しましょう。

ある日は、何から手をつければよいのかさえ思い出せない日もあります。そんなときに、ClickUp の「毎日の To Do リスト」テンプレートが威力を発揮します。このテンプレートは 1 日のスケジュールを整理してくれるので、期限を確認して迷うことなく作業を進めることができます。

直感的なレイアウトとスマートな自動化により、負担を感じることなく、1 日のスケジュールを簡単に整理、優先順位付け、設定することができます。

タスク名、ステータス、期日、メモを 1 つのスクロール可能なリストにまとめて表示する、わかりやすいヘッダーが機能として備わっています。スマートフィルターとタグを使用すると、時間的制約のあるアクションや優先度の高いアクションを強調表示することもできます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

最適なユーザー: タスク重視の個人、アシスタント、または日々の業務遂行に専念するチームメンバー。

12. ClickUp ウィークリーチェックリストテンプレート

ClickUp ウィークリーチェックリストテンプレートで、毎週の目標を確実に達成しましょう。

新しい週の始まりは、特に何から手をつけてよいのかわからない場合、大きなタスクのように感じるものです。

ClickUp ウィークリーチェックリストテンプレートは、リストからアイテムを消していく満足感を楽しむプロフェッショナルや、あらゆる方に最適です。毎日分のチェックリスト行があらかじめ用意されているため、ルーティン、習慣の追跡、業務プロセスに最適です。

このすぐに使えるサブカテゴリテンプレートは、シンプルで直感的なレイアウトが特徴です。現実的な週ごとの目標を設定し、タスクに集中するために使用してください。タスクを、個人、レジャー、仕事、家事など、種類ごとに分類し、開始日と期日を割り当てて、時間をより効果的に管理しましょう。

なぜこれがお気に入りになるのか:

対象: リモートワーカーや、週のスケジュールをカテゴリや重点分野別に整理して、時間とエネルギーを最大限に活用したい方。

13. ClickUp 年間カレンダーテンプレート

ClickUp の年間カレンダーテンプレートで 1 年をひと目で確認

ClickUp 年間カレンダーテンプレートは、着実な進捗を維持するための月ごとのシステムを提供することで、ロードマップの概要を示します。作業負荷のボトルネックを予測し、目標を季節ごとに配布するのに役立つ視覚的な構造により、12 か月間のイベント、キャンペーン、休日、マイルストーンをプランニングするのに役立ちます。

色分けを使用して、財務の締め切り、チームの取り組み、コンテンツカレンダー、採用活動など、作業の種類を区別します。目標やレポート作成との統合により、進捗状況をリアルタイムで追跡できます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

1 年間の計画を月ごと、四半期ごとに視覚化して立案

各月にテーマ、KPI、マイルストーンを割り当てます。

色分けを使用して、個人、仕事、チーム全体のプランを分類

カレンダーのイベントをプロジェクトや目標に接続する

最適なユーザー: 経営幹部、チームリーダー、または長期的なプランを管理する方。

14. ClickUp ウィークリーカレンダーテンプレート

ClickUp ウィークリーカレンダーテンプレートで 1 週間の計画を立てましょう。

ClickUp ウィークリーカレンダーテンプレートを使用すると、ユーザーは 1 週間の仕事を管理しやすい時間枠に分割できます。従来の To Do リストとは異なり、このレイアウトは、時間ブロックによるタスクのスケジュールと、空き状況の視覚化に重点を置いています。

これをワークスペースに埋め込み、個人カレンダーとリアルタイムで同期させることができます。毎日の意思決定の負担を軽減するのに最適です。

なぜこれがお気に入りになるのか:

各平日を、集中作業、電話、事務作業などのセグメントに分割します。

[すべてのタスク] ビュー で、プロジェクト内のすべてのタスクの概要を確認できます。

今週のビュー を使用して、今週やるべきタスクに集中しましょう。

定期的なブロックやフローティングタスクを反映するようにビューをカスタマイズ

時間追跡と統合して、正確な時間配分を実現

自動化を使用して、未完了のブロックを次のステップに進める

最適なユーザー:ナレッジワーカー、リモートプロフェッショナル、またはハイブリッドチームのメンバー。

15. ClickUp カレンダープランナーテンプレート

ClickUp カレンダープランナーテンプレートを使って、プロのようにカレンダーをプランニングしましょう。

ClickUp カレンダープランナーテンプレートは、より広い視野で全体像を把握できるように設計されています。このプランニングテンプレートを使用すると、毎週または毎月の雑多な予定を、日、週、月単位でプロジェクト、イベント、成果物を整理するための合理的なカレンダーに変換できます。

これをダッシュボードやフォームと組み合わせて、リクエストのキューを構築したり、リソースをプランしたり、編集や制作のカレンダーを管理したりすることができます。柔軟なカレンダーインターフェースで、仕事の割り当て、変更、視覚化を簡素化します。

なぜこれがお気に入りになるのか:

ドラッグ&ドロップのカレンダーで、重要な活動をスケジュールし、追跡します。

月間プランナービュー を使用して、1 か月分のプランを事前に立てましょう。

イベントを テーマ、チーム、ステータスでタグ付けして、整理整頓

タイムラインビューでタイムラインをすばやく調整

ウィジェットを使用して、進捗、障害、時間的制約を評価

最適なユーザー: 部門横断的なチーム、コンテンツマネージャー、製品チーム。

16. ClickUp ブログプランナーテンプレート

ClickUp ブログプランナーテンプレートを使用して、ブログの計画、作成、公開、追跡を行う

ClickUp ブログプランナーテンプレートは、編集プロセスのあらゆるフェーズを一元的に管理するスペースを必要とする、本格的なブロガーやコンテンツチーム向けに作成されています。トピックのアイデア、キーワードのリサーチ、コンテンツの概要、締め切り、公開ステータスなどを整理するためのカテゴリが機能として備わっています。

トピック、公開日、メディアファイル、ブログの種類、ブログ執筆プロセスなどのステータスフィールドにより、コンテンツ制作のライフサイクル全体を追跡可能になります。また、メタデータの保存、記事のバージョンの更新、共同コメントスレッドによるフィードバックの投稿もできます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

最適なユーザー: コンテンツマーケティングチーム、個人ブロガー、複数のクライアントのブログを管理し、編集の一貫性を重視する代理店。

17. ClickUp 旅行プランナーテンプレート

ClickUp の旅行プランナーテンプレートを使えば、休暇の計画も面倒ではありません。

ClickUpの旅行プランナーテンプレートは、旅行の手配、旅程の詳細、旅行書類を整理するための指令センターです。各旅行は、宿泊、交通、予算、アクティビティの計画など、専用のタスクでマップ化できます。

カスタムフィールドを使用して、出発日、旅行のフェーズ、グループサイズで並べ替えることができます。チケット、確認書、地図をタスクの説明に直接添付して、外出先でもすべてに簡単にアクセスできるようにします。

なぜこれがお気に入りになるのか:

カレンダーまたはリストビューを使用して、毎日の旅程をプランニング

eチケット、ID、確認書をタスクの添付ファイルに安全に保存

チームや家族間で休暇の調整を行う際に、旅行者の割り当て、日程の追跡、緊急連絡先、スケジュールの作成を行うことができます。

チェックリストとタイムラインビューを使用して、複数の目的地への出張やグループ旅行でも管理を維持

タイムラインとカスタマイズ可能なフィールドを使用して、すべてのアクティビティ (フライト、宿泊、レンタルなど) を記録します。

最適なユーザー: 旅行好きの方、ビジネス旅行者、または複数の移動を含む旅行を計画している方。

💡 プロのヒント: 旅行前に必要な事項 (パスポートの更新やペットの世話の予約など) を共有チェックリストにして、今後の旅行にも再利用しましょう。次回からは、時間と手間を大幅に節約できます。

18. ClickUp ウェブサイトプランナーテンプレート

ClickUp ウェブサイトプランナーテンプレートを使用して、自信を持って計画、構築、立ち上げを行いましょう。

ウェブサイトのデザインには、フォントや色の選択だけではありません。ClickUp のウェブサイトプランナーテンプレートを使用すると、初期調査から公開日まで、サイト構築のすべてのステップをマップ化することができます。

レイアウトの計画、フィードバックの追跡、コンテンツの整理、プロジェクトのスケジュール管理を、Web プロジェクト用にカスタマイズされた複数の ClickUp ビューで実行できます。

このテンプレートは、ユーザーテストのフィードバックの追跡、SEO セットアップ、およびリリースチェックリストをサポートしています。統合されたタイムラインにより、チームは開発とコンテンツの更新を効率的に調整できます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

テストラウンドからのフィードバックをコンテキストに応じて整理し、稼働開始チェックリストを追跡して、ステップの漏れを防ぎます。

Web サイトの仕様ビュー で要件を文書化

ClickUp のテーブルビュー を使用して、他のウェブサイトからインスピレーションを調査、比較しましょう。

レイアウト、ナビゲーション、コンテンツ、機能の計画のために、構造化されたタスクを作成します。

タイムラインビュー を使用して、Web サイトの各タスクの開始と完了のスケジュールを計画します。

5 つの異なるステータス(ブロック、完了、進行中、内部レビュー、やること)で進捗状況を追跡

最適なユーザー: フリーランスのデザイナー、クリエイティブエージェンシー、製品チーム、またはサイトをゼロから立ち上げる、あるいは既存のサイトを刷新するビジネスオーナー。

19. ClickUp 1 時間単位のスケジュールテンプレート

ClickUp の時間割テンプレートで 1 日を最大限に活用しましょう。

その名の通り、ClickUp の時間割テンプレートは、プロジェクトマネージャー、従業員、フリーランサーが 1 日のプランを立て、タスクを割り当て、シフトのタイミングを監視するのを支援することで、さらに一歩進んだ機能を提供します。このテンプレートは、朝から夕方までの各時間を縦に並べたタイムライン形式で構成されています。

ミーティング、予定、集中的な作業セッションの管理など、このテンプレートでは、色分けされたセグメントとタスクの期間フィールドにより、明確さが向上します。1 時間ごとのタスクの計画により、時間のギャップや過密なスケジュールをひと目で確認できます。

このテンプレートは、スケジュール設定だけでなく、給与の支払いの追跡にも役立ちます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

週間カレンダービュー を使用して、1 つのタイムラインですべてを表示することで、スケジュールの重複を回避できます。

「出席」、「欠席」、「やること」、「閉じた」などのタスクステータスで、時間的制約のある責任を追跡します。

1 時間ごとの内訳を個人のカレンダーツールに同期

リアルタイムの更新、リマインダー、データ駆動型のビジュアルで、新しいタスクをすべてカスタマイズして追跡します。

実際の支払いビュー で、各タスクがどれだけの収益をもたらしたかを追跡します。

担当者ごとの支払いビュー を使用して、各担当者が獲得した報酬額を確認できます。

最適なユーザー: 1 時間ごとの詳細なスケジュールを立てて、毎日のタスクを効率的に追跡、管理、完了する必要があるフリーランサー、リモートワーカー、シフト勤務の従業員。

20. ClickUp ワークプランホワイトボードテンプレート

ClickUp ワークプランホワイトボードテンプレートで、あらゆるプロジェクトを明確に

ClickUp ワークプランホワイトボードテンプレートは、目標、リソース、成果物をダイナミックかつ視覚的にマップ化する方法を提供します。従来のリストベースのテンプレートとは異なり、このバージョンではClickUp ホワイトボードを使用して、相互に関連するタスクや依存関係を視覚的にレイアウトします。

図形、線、付箋メモを使用して、プロジェクトやワークフローを視覚化します。キックオフミーティングやアジャイルスプリントの計画において、ワークストリームのブレインストーミングやチームの調整に最適です。

なぜこれがお気に入りになるのか:

実際のプロジェクトの依存関係を反映したタスクリンクを作成

インタラクティブな付箋、図、チャートを使って、戦略的なセッションを整理しましょう。

各タスクを完了するために必要な具体的なリソースを分解します。

チームが各段階を進めるにつれて、ステータスの更新や障害を確認できます。

最適なユーザー: プロジェクトマネージャーや部門横断的なチームで、視覚的でコラボレーション的なアプローチによる仕事計画を立てたい方。

21. ClickUp 時間管理スケジュールテンプレート

ClickUp の時間管理スケジュールテンプレートで、時間をマスターしましょう。

ClickUp 時間管理スケジュールテンプレートは、さまざまな役割やプロジェクトにおける時間の配分を追跡するために設計されています。優先度、タスクごとの見積もり時間、費やした時間フィールド、および毎日の活動の内訳が含まれています。

このテンプレートのパフォーマンス重視のレイアウトは、繰り返し発生する時間の無駄やボトルネックを追跡することで、ルーチン作業を最適化します。毎週の分析と累積レポート作成オプションにより、生産性のパターンをより深く可視化できます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

1 日の時間の使い方を計画、評価する

カテゴリ、クライアント、優先度ごとに時間データを分析

毎週の要約を確認して、時間の無駄を特定

ワークロードビュー を使用して、作業負荷の洞察に基づいて今後のスケジュールを調整します。

最適なユーザー: 生産性の習慣を改善したいフリーランサー、コンサルタント、多忙なプロフェッショナル。

22. ClickUp 年間目標テンプレート

ClickUp の年間目標テンプレートを使用して、年間目標を月ごとのマイルストーンに変えましょう。

目標の設定は、戦いの半分にすぎません。コミットメントを維持し、方向性を一致させることが、真の成功につながります。ClickUp の年間目標テンプレートを使用すると、野心的なターゲットを明確に定義して追跡できるため、チームは目指すべき目標を正確に把握できます。

健康、財務、キャリアなどの目標カテゴリを定義し、それぞれに主要業績評価指標 (KPI) または成功メトリクスを割り当てます。進捗バーとClickUp 目標機能により、ターゲットの達成度を確認できます。また、タスク、サブタスク、およびClickUp ドキュメントを各目標エントリーに直接接続することもできます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

年間目標を管理しやすいタイムラインとアクションアイテムに分割

各目標のエントリーにメトリクス、習慣、ドキュメントを添付して、視覚的な指標と更新情報で進捗状況を追跡します。

視覚的な指標と完了率で結果を測定し、成果を祝おう

共有チームカレンダーを作成して、チームとの調整を円滑に

最適なユーザー:プロジェクト計画と、年間を通じてシームレスなカレンダーベースのスケジュール管理を求める組織、プロジェクトマネージャー、チーム。

23. ClickUp タイムボックステンプレート

ClickUp Time Box テンプレートで 1 日のスケジュールを視覚的に計画

ClickUp タイムボックステンプレートは、特定のタスクに固定のタイムスロットを事前に割り当てることで、集中して仕事に没頭できる環境を実現します。タイムボックス手法に着想を得たこのレイアウトでは、開始時間と終了時間、タスクの目標、および時間制限を指定することができます。

このテンプレートは、各努力に割ける時間を制限することで、マインドフルネスを促進し、完璧主義を防ぐことができます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

タスクに厳格な時間枠を割り当てて、集中して実行

意図的な時間枠を設定することで、コンテキストの切り替えを削減します。

タイマーとリマインダーを統合して、セッションをより適切に管理

タイムボックスを超過または未達成のタスクを分析

タイムボックススケジュールビュー でタイムラインを視覚化し、進捗状況を追跡します。

最適なユーザー: 作成者、開発者、または構造化された時間配分によって集中力を高めたい方。

24. ClickUp 30-60-90 日プランテンプレート

ClickUp の 30-60-90 日プランテンプレートで、新しい役割を力強くスタートさせましょう。

新しい役割を始めることは、エキサイティングであると同時に、少し圧倒されるものです。最初の 90 日間は、期待が高く、学習曲線が急であると感じるかもしれません。ClickUp の 30-60-90 日プランテンプレートは、最初の 1 ヶ月間の目標を設定し、2 ヶ月目に勢いを構築し、90 日目までに実際の成果を上げ始めるための専用スペースを提供します。

このテンプレートを使用して、進捗状況を追跡し、成果や障害を記録し、チームやビジネスの優先度に合わせて仕事を調整しましょう。

なぜこれがお気に入りになるのか:

オンボーディングボードビュー を使用して、オンボーディングのすべてのタスクを整理および追跡します。

コメントやチェックリストを使用して、進捗状況を透明性をもって追跡

カスタムフィールドで学習のマイルストーンや具体的な成果を記録

組み込みのスペースを利用して、観察結果、成果、課題などをメモし、リアルタイムで改善に役立てましょう。

プランをマネージャーやチームと共有して、全員の期待値と進捗を一致させましょう。

最適なユーザー: 新入社員、昇進したばかりのマネージャー、新入社員の研修を効率化したい人事チーム、新しいチームメンバーを指導するチームリーダー。

💡 プロのヒント: 新入社員は、フィードバック、リソース、サポートなど、コラボレーションの際に明確な要求を遠慮なく伝えましょう。オープンなコミュニケーションは、品質を維持し、チームが目標を効率的に達成するために不可欠です。

25. ClickUp 食事プランテンプレート

ClickUp の食事プランニングテンプレートで、食事の準備を心配なく整理しましょう。

食事の計画は、毎日パズルを解くような作業です。何を作るか、何を買うか、そしてそれをすべてスケジュールに組み込むか。ClickUp の食事計画テンプレートは、その混乱を解消し、食事の計画、レシピの保存、食材の追跡、1 週間の準備を行うための明確なシステムを提供します。

このテンプレートは、繰り返し計画もサポートしているため、再利用可能な食事カレンダーを作成したり、準備日を割り当てたり、サブタスクやタグを使って買い物リストを追跡したりすることができます。

なぜこれがお気に入りになるのか:

各食事ごとに準備手順、調理時間、材料を追加できます。

ショッピングのタスクを日や食事カードにリンクして効率アップ

週間の食事プランの要約 機能で事前に準備し、直前のテイクアウトを避けましょう。

食事タイプボード を使用して、食事タイプごとにレシピを整理しましょう。

食事の種類(朝食、昼食、夕食)、食事目標、家族の好みによって食事をグループ分けします。

対象:家族、食事の準備をする人、またはスケジュールに沿った食事管理を行う人。

よりスマートなタスク管理には、ClickUp Planner テンプレートをお選びください

食事の準備、結婚式の計画、ウェブサイトの立ち上げなど、目標が何であれ、適切なツールがあれば大きな違いが生まれます。ClickUp のプランナーテンプレートは、単なるチェックリストではありません。時間の管理、新規および既存のプランの整理に役立ち、より効率的かつ効果的な結果をもたらします。

これらの Microsoft Planner テンプレートの代替製品には、自動化機能、コラボレーションツール、カスタムフィールドなどの高度な機能が満載です。

今すぐClickUp に登録して、ToDo リストとタイムラインを管理しましょう。