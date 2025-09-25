ゲシュタルトデザインの原則とは？（＋例）

WWFのパンダロゴが、白い背景に数個の黒い形だけで構成されているにもかかわらず、なぜ私たちは瞬時に認識できるのか、考えたことはありますか？

その答えはゲシュタルト原理にあります。これは、視覚的要素を単なる散らばった部分ではなく、統一された全体として自然に知覚する仕組みを説明する一連の心理学的法則です。

ゲシュタルト理論を理解することは、直感的で強力なデザインの背後にある設計図をロック解除するようなものです。

これらの原則は、ユーザーがウェブデザインをどのようにスキャンするかから、ブランドロゴに感情的に接続する方法に至るまで、すべてを導きます。

各ゲシュタルト原理を実践的な視覚的例と共に分解し、推測を止め意図を持ってデザインを始めましょう。

ゲシュタルトデザインの原則とは何か？

ゲシュタルトデザインの原則は、1920年代にドイツの心理学者マックス・ヴェルタイマー、クルト・コフカ、ヴォルフガング・ケーラーによって提唱されました。「ゲシュタルト」という言葉はドイツ語に由来し、「フォーム」または「全体」を意味します。

これらの原理は、人間の脳が視覚的要素を自然に認識する方法を説明しています。ゲシュタルト心理学によれば、私たちは複雑な画像を個々の部分として見るのではなく、組織化されたパターンや統一された全体としてビューする傾向があるのです。

これらの原則は、グラフィックデザイン、UI/UX、ウェブデザイン、製品インターフェース、ブランディングにおいて特に有用です。ユーザーが深く考えずに直感的にデザインを理解する手助けとなります。

ゲシュタルトの主要な原則と実例

ゲシュタルトの主要な原理を見ていきましょう：

1. 近接性：関連する要素のグループ化

オブジェクトが近接している場合、私たちはそれらを関連性のあるもの、あるいは同一グループの一部として認識します。これによりデザイナーは、直感的で理解しやすい情報構成を実現できるのです。

適用例: ウェブサイトのナビゲーションメニュー、価格テーブル、フォームの入力フィールド、ダッシュボードのウィジェットなど。

*例: ClickUpは料金プランを列で表示し、各プランの機能はその見出しの下にグループ化されています。プラン間のスペースは、プラン内の機能間のスペースよりも広く設定されています。👇🏼

効果の理由: ユーザーは個々のプランとその詳細を容易に区別でき、自身のニーズに最適なプランを選択できます。

2. 類似性：デザインにおける一貫性の創出

類似性の原則は、私たちの脳が似たもの同士をグループ化する仕組みを説明します。要素が色、形、サイズ、またはスタイルを共有している場合、私たちはそれらを自然に接続している、あるいは同じ「ファミリー」の一部として認識します。

デザイナーはこの手法を用いて秩序を創出し、視覚的階層を強化します。彼らはあなたの注意を、気づかぬうちに巧みに誘導しているのです！

適用箇所: ヘッダー/サイドナビゲーションバー、セクション見出し、凡例/ラベル、チュートリアルステップ、CTAボタンなど

*例：LinkedInは類似性のゲシュタルト原理を幅広く適用し、トップメニューバー、フィードカード、接続カード、求人掲示板などで関連アイテムをグループ化。構造と機能における視覚的な一貫性を実現しています。

効果の理由: 視覚的グループ化と一貫したパターンは認知負荷を軽減し、コンテンツ理解を促進し、親しみやすさを通じてユーザーエンゲージメントを高めます。

via freepik

3. 連続性：視線を自然に誘導する

連続性の原則は、視覚的知覚が脳を滑らかで途切れない経路に沿って追うように導く仕組みを説明します。

デザイン要素が曲線や直線に沿って並んでいる場合、たとえ重なったり途切れたりしていても、私たちはそれらを接続しているものと認識します。視線は自然と最も滑らかな経路に沿って移動するのです。

適用例: 画像/コンテンツカルーセル、不動産物件一覧、決済プロセス、ポートフォリオレイアウト、EC商品リスト、製品ツアーなど。

例: Amazonのウェブサイトにおける商品推薦モジュールは、現在ビュー中の商品と密接に関連する代替商品を表示します。商品は統一されたレイアウト（画像、価格、星評価）で表示され、視覚的にグループ化されることで比較対象であることが示されています。

効果の理由: 個々のアイテムは枠内に収まっているものの、水平方向の配置が視線を横方向に誘導し、道筋を追うような感覚を生み出します。両端の小さな矢印は、さらに探索できる要素があることをほのめかしています。このデザインは連続性を利用することで、スクロール操作を容易で自然な感覚にしています。

viaAmazon

🎯 クイックハック： ユーザーの視線を誘導したい？ 焦点原理を活用し、コントラスト・サイズ・色で1つの要素を際立たせましょう。瞬時に注目を集め、行動（CTAクリックなど）を促します！

クリエイティブチームのコラボレーションを容易にするツールをお探しですか？ClickUp Whiteboardsの機能をご覧ください！

4. 閉鎖性：脳に空白を埋めるよう促す

閉鎖の原理とは、曖昧または複雑な画像の欠落部分を補完し、完了するオブジェクトとして知覚しようとする人間の心の傾向を指します。これによりデザイナーは、形状を完全に描写するのではなく、観る者の知覚に頼って「形を閉じて」形を暗示することが可能になります。

適用例: ブランドロゴ、アイコン、シンボル、進捗インジケーター、製品ティーザーなど。

*例: IBMのロゴは水平ストライプを用いてI、B、Mの文字を暗示し、視覚的興味を喚起するために閉鎖原理を活用しています。

効果の理由: 閉鎖原理はデザイナーの仕事効率を向上させ、少ない要素でより多くの効果を生み出せます。余白の巧みな活用は最小限のディテールで視覚的努力を軽減し、記憶に強く残るのです。

viaIBM

企業ブランディングにおける「閉鎖性」の象徴的な例をもっと見たいですか？フェデックス、NBC、アドビ、ユニリーバ、メジャーリーグベースボールのロゴが最良の例です。

5: 図と地: 主題と背景の区別

図と地は微妙な対比の創造がすべてです。私たちの脳は自然に重要なもの（「図」）を他のすべて（「地」）から分離しようとします。これがデザインの中で最初にどこを見るべきかを瞬時に理解する仕組みです。この原理により、複雑で雑多なデザインの中でも重要な要素が際立つことが保証されます。

適用箇所: ウェブサイトのヘロセクション、行動喚起ボタン、フォーム、入力フィールド、ダッシュボード、検索ボックスなど。

例: Google検索のホームページでは、白い検索バーが、それ以外は最小限の背景の中での中心的な要素となっています。この極端なコントラストが、入力フィールドに即座に注意を引きます。

効果の理由: 視覚的な雑音がなく、視線は即座にアクションが期待される箇所へ誘導されます。図形が明確に際立つことで、注目すべき対象に迷いが生じず、これがスムーズなユーザー体験の鍵となります。

viaGoogle

6. 対称性と秩序：バランスと調和の促進

私たちの脳は、整然とまとまった見た目を好みます。対称性と秩序は、物事が均等に配置されたり明確な構造に従ったりする際に、私たちに均衡感を与えてくれるのです。

適用例: 製品グリッドやレイアウト、フォーム、ニュースレター、オンボーディングステップ、ダッシュボードウィジェット、デュアルペインビューなど。

*例: Nikeの商品一覧ページでは、靴が整然と並んだ行で同じ方向を向いて表示されています。各靴は同じサイズのボックスに収められ、一貫した余白のスペースを背景に配置されています。この対称的なレイアウトにより、選択肢を圧倒されることなくスキャンできます。

効果の理由: 対称的なデザインは脳が処理しやすく、操作を迅速化します。バランスの取れたレイアウトは視覚的不安を軽減し、ユーザーがオプションを探索したり購入を完了したりする際に安心感をもたらします。

viaNike

7. 共通運命：動きと方向を示す

共通運命の原理は、物事が一緒に動いたり変化したりする際に働き、私たちはそれらを即座に「接続している」ものとしてグループ化します。これは関係性を示す、あるいはプロセスを案内する賢い方法です。

適用例: カンバンボード、アイコンのホバー効果、ドロップダウンメニューアイテムのアニメーション、スライドする画像やコンテンツブロック、ローディングインジケーター、複数ステップの進捗バーなど。

例:ClickUpのボードビューでは、タスクカードをある列から別の列に移動すると、そのカードと、ラベル、期日、チェックリストなどの添付ファイルすべてが一体となって移動します。

効果の理由: 左から右、または上から下への動きは、タスクの進捗を反映した明確な方向性のある流れを生み出します。このデザインは、動作を通じて関連するアイテムをグループ化することで混乱を最小限に抑え、ユーザーが移動または操作されている対象を容易に追跡できるようにします。

複雑な開発プロジェクトを視覚的に列に分解し、優先度と依存関係を設定し、ClickUpのボードビューで進捗を監視しましょう。

🧠 ご存知ですか？ 視覚情報は言葉よりも6万倍速く処理されます。ゲシュタルト原理は、脳が瞬時に理解できるよう視覚情報を構造化する助けとなります。

ゲシュタルト原理がUI/UXデザインを向上させる方法

ゲシュタルトの原則とは、人が視覚的要素を自然に知覚しグループ化する心理的法則です。ゲシュタルトの指針に沿ったデザインは、明瞭さと一貫性を促進し、注意を誘導し、認知負荷を軽減し、ユーザビリティを向上させます。

UXデザイナーが実践的かつ有意義な方法でこれらを活用する手法をご紹介します：

インターフェースをより直感的に感じさせる

ゲシュタルトの原則は、視覚情報を理解するために脳が備えている仕組みを活用します。これを効果的に活用すれば、デザインは「自然に理解される」ものになります。ユーザーは、すべてのラベルを読まなくても、何が関連しているか、次にどこへ進むべきかを素早く把握できるのです。

*例：Amazonのチェックアウトページでは、すべてが明確なステップに分割されています：グループ、ビジネス情報、配送先住所、支払い方法など。次に何をするべきか、プロセスの中でどこにいるのかを迷う必要はありません。レイアウトが代わりに考えてくれます。

viaAmazon

ユーザーの脳への負担を軽減します

優れたデザインは自然に感じられるべきです。ゲシュタルトの原則は情報を整理し、一目で理解できる状態に整えることで、ユーザーがインターフェースの操作方法ではなく、本来の目的である情報取得に集中できるようにします。

例： PUMAのホームページにアクセスすると、すぐに2つの大胆で明確な選択肢が目に入ります：男性向けと女性向け。探す手間もスクロールも不要。素早く明確な選択肢が、目的のページへ即座に導いてくれます。

viaPuma

ユーザーの注意を誘導するのに役立ちます

スマートなグループ化、スペース調整、コントラスト、配置により、ユーザーは誘導されていることに気づかぬまま、最も重要な情報（見出しなど）から次のアクション（ボタンなど）へと自然に導かれるのです。

📌 例: フォレスターのホームページをご覧ください。柔らかな背景に対して、黄色のCTA（行動喚起ボタン）が鮮やかなコントラストで際立っています。視線は「何であるか」「なぜ重要か」「どう行動すべきか」へと、シームレスな視覚的経路に沿って自然にフローします。

viaForrester

一貫性をもたらし、物事をより明確にします

アイコン、テキスト、画像など類似要素に同じレイアウト規則を適用することで、デザインは整然と整理された印象を与えます。画面上に多くの情報が存在しても、視線が自然と導かれるのです。

一貫性はユーザーをシームレスに体験へと導き、ナビゲーションを自然でストレスのないものにします。

📌 例： Spotifyの「世界のトップソング」リストでは、各楽曲のエントリーが完全に統一されたフォーマットに従っています：左側に曲番号、中央に曲名とアーティスト名、右側に再生期間が配置されています。この一貫したレイアウトにより、お気に入りの楽曲を素早く見つけたり、新たなヒット曲を迷いなく発見したりできます。

viaSpotify

🎯 クイックハック： 同じ閉じた領域の原則で要素をグループ化しましょう。単にボックス、円、または塗りつぶされた領域の中に配置するだけです。見た目が異なっていても、ユーザーは即座に関連性のあるものとして認識します！

デザインワークフローにおけるゲシュタルト原理の応用

すべての原則を意図的な順序で適用することで、明確で接続があり、視覚的に魅力的で使いやすいデザインを実現できます。

以下に、ステップごとに自然に展開しながら適用する方法を示します：

グループ化から始めよう: *類似性の原則を活用し、色・形・サイズで関連要素をまとめる

近接性と連続性で視線を誘導： 要素を互いに近くに配置して関係を示し、整列を用いて滑らかな視覚的経路を作り出す

コントラストと図地関係による階層化の構築: 色、サイズ、またはスペースのコントラストを活用し、重要な情報を強調して主要コンテンツを際立たせる

閉鎖性を利用して関与を促す： ネガティブスペースを巧みに活用したロゴやアイコンをデザインし、好奇心を刺激してブランド想起率を高めましょう

実際のユーザーでテストと反復を：* デザインに対する人々の認識をテストし、グループ化・配置・コントラストを微調整することで、最大限の明瞭さとインパクトを実現します

では、これらのデザイン原則を実際にどう活用すればよいのでしょうか？ 詳しく見ていきましょう：

1. ゲシュタルト理論を用いて現在のデザインを分析する

再設計に着手する前に、ステップして既に構築したものを評価する時間を取ってください。ゲシュタルトの原則をレンズとして活用し、仕事している部分とそうでない部分を特定しましょう。

自問してみてください：

近接性: 関連する要素は、接続を感じられるように近くに配置されていますか？

類似性: 似たようなアイテムは、見た目、色、形、サイズにおいて一貫性を共有していますか？

図と地: 明確な焦点があるか、それとも要素が互いに注意を奪い合っているか？

連続性: レイアウトは視線を自然に導いているか、それとも散らかっているように感じるか？

閉鎖性（クロージャー）: 不完全な形は、見る者の心の中で依然として完了するイメージを形成しているだろうか？

これらの問いはすべて、人間の知覚が構造と秩序を処理する方法に結びついています。

💡 プロのコツ: 画面を1つずつ確認し、個々の要素の機能を確認しましょう。それでも迷ったら？ 構造に集中するため、グレースケールビューで確認してみてください。

美的判断は重要ですが、構造と意図に基づいて初めて仕事となります。

プロジェクト全体にゲシュタルト原理を適用するには、静的なアセットや散在するツールだけでは不十分です。アイデアを捉え、仕事を構造化し、フィードバックと共に進化するシステムが求められます。

ツールを選ぶ際に注目すべき点は以下の通りです：

スマートレイアウト機能 : 関連要素をグループ化し、整然とした一貫性のある配置を維持するため、自動レイアウトやスマート間隔機能を備えたツールを選択しましょう

再利用可能なコンポーネントとスタイル*：ユーザーがパターンを素早く認識できるよう、コンポーネント（例：ボタン、カード、入力フィールド）を再利用可能なツールを選択しましょう

プロトタイピングとアニメーション : 画面間の遷移をアニメーション化し、ビジュアルストーリーテリングを通じてユーザーージャーニーをシミュレートできるツールを選択する

コラボレーションとデザインドキュメント: アイデア共有、コメント、フィードバック、共有ドキュメント、バージョン管理、リアルタイムコラボレーションをサポートするツールを選択しましょう

*ClickUpのデザインプロジェクト管理ソフトウェアは、ゲシュタルトの原則を反映した形でデザインプロセスを構築するのに最適です。特にチームとの共同作業やUI/UXワークフローの管理において効果を発揮します。ブレインストーミング、実行、フィードバック、ドキュメンテーションを接続するため、デザイナーは創造性を保ちつつ、構造と勢いを維持できます。

デザインプロジェクト管理に活用する方法をご紹介します：

視覚的要素の整理とプラン

詳細なデザインに移る前に、アイデアを視覚的に整理しインターフェースをプランする上で、ClickUpホワイトボードは優れた出発点となります。

色分けされた形、付箋、タグ、メモは類似のコンポーネントやカテゴリを示すことができます。例えば、すべてのナビゲーションアイテムを青で、すべてのCTAを緑で表示するなどです。矢印やコネクターはフローをマップし、ユーザーがインターフェースを論理的かつシームレスに移動する方法をプランするのに役立ちます。

ClickUpホワイトボードでリアルタイムに共同ブレインストーミング、プラン立案、実行を。

🧩 デザインヒント: ページ上にバラバラな要素が散在していませんか？スペース、境界線、背景形といった視覚的情報を使って秩序を作り出しましょう。例として、関連するコンテンツを共有の背景や境界線（カードやコンテナなど）の中に配置します。見た目が異なっていても、ユーザーはそれらを一つのグループとして認識し、瞬時に明瞭さとフローが向上します。

アイデアから実装までのプロセスを加速させる、すぐに使えるフレームワークをお探しですか？

プロジェクトの進展に合わせて進化するコンテキストにはClickUp Docsを活用しましょう。デザインブリーフ、ユーザーリサーチ、競合分析、デザイン根拠などを、サポートするタスクとリンクされている形で整理して追加できます。これにより、デザイナーからステークホルダーまで全員が、やることとその理由を明確に把握できます。

ClickUp Docsで共有ドキュメントをリアルタイムに共同編集

ブレインストーミングとレイアウトの可視化

デザインチームは創造的なスランプに陥ることがあります。そんな時、ClickUp Brainがホームページレイアウトのビジュアル案、UIサンプル、カラーパレット、スタイルのインスピレーション、アイコン、サムネイルなどを提案し、勢いを維持する手助けをします。

Brainがホームページのモックアップを生成した方法はこちら

デザインに関するAIの提案が必要ですか？既存のデザインファイルをアップロードし、Brainにフィードバックの提供、改善点の提案、レイアウト案の修正、またはクリエイティブブリーフで示された全体テーマに合わせるための特定セクションの再設計を依頼してください。

ClickUp Brainで画像を生成する方法について詳細はこちらという内容のご質問がある方は、こちらのビデオをご覧ください：

フィードバックとデザイン反復作業における協働

デザインが動き出したら、フィードバックが勢いを左右します。ClickUpタスクは 、ホームページのヒーロー画像、ナビゲーションメニュー、製品カルーセル、フォームの入力フィールドなど、各アセット専用のhubです 。デザインファイルを添付し、レビュー担当者を割り当て、必要な場所でスレッド化されたフィードバックを管理できます。

アサインされたコメントと @メンション機能により、レビュアーはデザインに文脈に沿ったコメントを残したり、チームメンバーをタグ付けして迅速な修正を依頼できます。

ClickUpタスクで、プロジェクト横断のアクションアイテムを一元管理：割り当て、整理、追跡

デザインガイドラインとスタイルガイドの文書化

デザインが進化するにつれ、一貫性の維持が重要になります。ClickUp Docsを活用し、タイポグラフィや色システム、コンポーネントライブラリ、使用上の推奨事項と禁止事項を含む、一元化されたブランドガイドラインを作成しましょう。

異なる機能を担当するデザイナー同士が、アイコンセットの選定からマイクロコピーのトーン調整まで、同じ共有ドキュメントを参照できます。ドキュメントがワークフローに直接リンクされているため、「Aboutページのフッターを更新」といったタスクでは、関連するスタイルガイドテンプレート、タイポグラフィ仕様、カラーパレットに即座にアクセス可能です。

ClickUp Docsをホワイトボードに埋め込み、ボード上で直接鍵プロジェクト情報を即座に参照可能に

改訂履歴とデザインフェーズの追跡

ClickUpカンバンボードでデザインサイクルの全フェーズに可視性を与えましょう。「アイデア創出」「デザイン」「社内レビュー」「クライアントレビュー」「最終」といった列でカスタムワークフローを構築できます。

複数のブランディングプロジェクトを管理するデザインエージェンシーを運営している場合、ボードをクライアント別やデザイナー別にグループ化することで、作業負荷のバランス調整や重要なタイムラインの優先順位付けが容易になります。

ClickUpで創造的プロセスを強化する

ゲシュタルトの原則は、デザインを自然な感覚でまとめる役割を果たします。直感的に感じられるデザインは、ユーザーに気づかれるだけでなく、記憶に残るのです。

しかし、これらの原則をプロジェクト全体で一貫して適用するには、理論だけでは不十分です。真に機能するデザインワークフローを構築するには、適切なツールが必要です。

ClickUpホワイトボードを使えば、近接性・整列・連続性といったデザインアイデアを視覚的にマップできます。ドキュメント機能はデザイン決定事項の記録、選択理由の説明、チーム向け内部デザインガイドラインの構築を支援。さらにClickUp Brainで創造的なアイデアを生成し、デザインフィードバックを要約できます。

今日からClickUpに登録し、ゲシュタルトの原則をワークフローに適用しましょう。