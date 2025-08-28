製造・在庫管理向けFree部品表テンプレート16選

注文は1つのスプレッドシートにまとめてあります。

請求書追跡ツール？あれは誰かの受信トレイに埋もれていて、何十人ものフォロワーを確認しないと、何が注文され、納品され、支払われたのかを把握する手段がほとんどありません。

ええ、それは混乱状態です。そしてその混乱が業務やオペレーションを遅らせ、キャッシュフローに影響を与えたり、ベンダーとのリレーションシップを悪化させたりすると、それはコスト高につながります。

そのストレスを完全に解消するには、すぐに使えるテンプレートが必要です。

注文処理やサプライヤー評価のたびに一から始める必要はありません。これらの事前構築済みテンプレートを活用すれば、構造化、進捗管理、リアルタイムでの共同作業が容易になります。

本ブログでは、調達と在庫管理に最も実用的なテンプレートリストを厳選してご紹介します。さらに、各テンプレートがどのように業務を円滑化し、煩わしさを軽減するのかを具体的に解説します。

さあ始めましょう！🏃

部品表テンプレートとは？

部品表テンプレートとは、製品の製造に必要なすべての構成部品、原材料、部品、およびサブアセンブリをリストした標準化された文書またはスプレッドシートです。

生産プランと調達プロセスにおける重要な参照点であり、Teamsが調達すべき品目、数量、および供給元を理解するのに役立ちます。

標準的な部品表テンプレートには以下のフィールドが含まれます 👇

フィールド 説明 部品番号 各部品に固有のID 部品名 部品または材料の説明名 数量 最終製品に必要な番号 単位 例：個、メートル、キログラム 説明 部品の詳細情報 サプライヤー 部品のベンダーまたは製造元 単価* 予算編成と調達のために 総コスト 数量 × 単価 参照記号 （電子機器において）部品が回路図上のどこで使用されるかを示す レベル 多階層BOMの場合は階層を表示します メモ* 追加情報

主要部品表テンプレート一覧

優れた部品表テンプレートの条件とは？

では、平凡な部品表と優れた部品表の違いは何でしょうか？Teams横断で効果的な部品表テンプレートを実現する鍵の要素は以下の通りです：

クリアされた構造と階層*：優れた部品表テンプレートはデータを論理的かつ読みやすく整理します。多階層部品表をサポートし、アセンブリとサブアセンブリの関係を明確に示す必要があります

調達対応フィールド*：サプライヤー名、部品番号、リードタイム、単価などを含みます。これにより調達チームは追加情報を追及することなく、資材調達に必要な全情報を確実に把握できます

バージョン管理とトレーサビリティ*: 部品表へのあらゆる変更は、バージョン番号、日付、エディター情報を通じて追跡可能であるべきです。これにより設計や生産変更時の高コストなミスを防止します

ツール互換性 : 堅牢なBOMは、最小限の手直しでERP、PLM、 : 堅牢なBOMは、最小限の手直しでERP、PLM、 在庫管理システム に接続可能です。より複雑なワークフローへの統合のため、CSVやXML形式でのエクスポートが容易であるべきです。

チーム横断的な利便性: 設計、製造、調達、さらには財務まで、各 Teams が異なる方法で部品表を活用します。優れた部品表テンプレートは詳細性と明瞭さのバランスが取れており、関係者全員が求める情報を確実に得られます

AI搭載の調達フィールドは、優れた部品表テンプレートにおいて決定的な差を生み出します：

💡 プロの秘訣： 部品表（BOM）内に共同注釈システムを構築し、チームメンバーが文脈に応じたメモ、過去の変更理由、設計の根拠を直接文書内に追加できるようにしましょう。

16種類の部品表テンプレート

製造、エンジニアリング、製品設計、調達に携わる方なら、明確なシステムがなければ物事がどれほど早く混乱するかご存知でしょう。

たった1件の注文漏れ、1件の古い見積もり、1件の追跡エラーが、生産スケジュール全体を狂わせる可能性があります。

さらに、チームが手作業による追跡を減らし、業務の可視性を高めたいとお考えなら、これらのテンプレートがまさにその実現を支援します。

さっそく見てみましょう 👇

1. ClickUp 調達テンプレート

初心者にも使いやすいClickUp調達テンプレートは、調達プロセスのあらゆる部分を効率化するすぐに使えるワークスペースです。標準作業手順書（SOP）、サプライヤーディレクトリ、リスク管理用の事前定義ビューが付属しています。

サプライヤーを階層とリスクレベル別に分類した直感的なテーブルが用意されており、ミッションクリティカルなパートナーや潜在的な脆弱性を迅速に特定するのに役立ちます。

さらに、調達依頼や契約交渉といった専用リストにより、依頼内容を追跡し、入札回答および契約条件を一元管理。自動ルーティングとキューイングルールで手動フォローアップを削減し、視覚的な概要で調達プロセスの全接点をオペレーションチームが確実に把握できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

調達依頼、サプライヤーデータ、契約を一元管理する操作しやすいダッシュボード

工程管理と進捗管理を自動化し、時間短縮と手作業によるエラー削減を実現します

サプライヤーの階層とリスクレベルに対する明確な可視性を確保し、より賢明な意思決定を実現します

✅ こんな方に最適：調達担当者、オペレーションチーム、または初めての正式なサプライヤープロセスを構築するスタートアップ

2. ClickUp 製造プロジェクトプランテンプレート

ClickUp製造プロジェクトプランテンプレートは、複雑な多層プロジェクトを混乱なく管理するための頼れるテンプレートです。

シンプルなリストビューから始まり、プロジェクト全体のプランをセクション・部門・優先度別に分解してマップできます。各タスクには努力レベル・影響度レベル・担当チームを指定するカスタムフィールドが付属します。

リソースや参照ドキュメントを添付ファイルとして添付する必要が？ファイルフィールドにドラッグするだけで、すべてが一箇所にまとまります。

このセットアップは、複数のチームが単一の完成品に貢献する場合に特に有用で、依存関係、責任範囲、タイムラインの全員が持つ可視性を実現できます。

そこから進捗計画ボードビューに切り替えると、各活動がドラッグ＆ドロップ式カンバンボード上のカードとして表示されます。さらに便利なのは、テンプレートが固定されていない点です。セクション構造の編集、努力評価の調整、部署割り当ての変更もクリック一つで可能です。

💫 このテンプレートが気に入る理由

複雑な製造プロジェクトを管理しやすいセクションと優先度に分割します

カスタマイズ可能なフィールドとカンバンビューにより、チーム連携を強化しワークフローを柔軟に保ちます

部門横断的な依存関係、責任範囲、タイムラインの追跡を容易にします

✅ こんな方に最適：製造チーム、オペレーションマネージャー、または部門横断的な多フェーズプロジェクトを調整する方

3. ClickUp 在庫管理テンプレート

シンプルな構造化されたワークフローにより、ClickUp在庫管理テンプレートは在庫レベルの監視、再発注ニーズの追跡、在庫関連の非効率性の削減を支援します。物理的な商品、ハードウェア部品、事務用品のいずれを管理する場合でも、このテンプレートは利用可能な品目、補充が必要な品目、廃棄された品目を完全に可視化します。

内部では、在庫あり、在庫切れ、使用中止別に整理されたボードビューにアクセスでき、各アイテムの条件を即座に確認できます。各タスクは個別の在庫アイテムを表しており、責任者の割り当て、関連ファイルの添付ファイル、数量・仕入先・再発注時期などの鍵製品情報の記載が可能です。

テーブル、タイムライン、リスト、注文更新といった追加ビューにより、チームのニーズに応じて運用概要と詳細なプランレイアウトを切り替えられます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

在庫品・欠品アイテム・廃盤アイテムの視覚的ボードビューで、在庫ステータスを即座に把握

各在庫アイテムに対して責任者を割り当て、添付ファイルを直接添付することでシームレスな追跡を実現

複数のビュー（テーブル、タイムライン、リスト）により、全体像と詳細プランの切り替えが可能です

✅ こんな方に最適：リアルタイムで在庫を追跡する一元管理場所が必要な、オペレーションマネージャー、フルフィルメントTeams、サプライチェーンリーダー

4. ClickUp 在庫管理テンプレート

ClickUp在庫テンプレートは、資材在庫の管理、調達業務の効率化、エンドツーエンドのプロジェクト管理の円滑化を支援します。複数の外部ベンダーとの仕事やチーム横断的な在庫管理においても、このテンプレートは在庫データを明確化し、調達上の課題を回避するのに役立ちます。

在庫リストビューから始めましょう。このビューでは、すべての在庫アイテムと数量、再発注ポイント、単価、ベンダー情報などの重要な詳細が表示されます。式を設定して数値を自動的に最新状態に保つことも可能です。

データを多角的に分析するには、支払いステータス別やベンダー別などのビューに切り替えてください。最大の特長は？この在庫テンプレートでは、ベンダー場所マップビューでサプライヤーの地理的分布を可視化でき、サプライヤー関係管理（SRM）ワークフロー全体の監視を支援します。

💫 このテンプレートが気に入る理由

在庫の詳細情報、ベンダー情報、支払いステータスをすべて一箇所に整理します

組み込みの式とマップビューで、サプライヤーの場所を可視化し、計算を自動化します

支払いステータス、ベンダー、その他の鍵のフィールドで在庫を簡単にフィルタリング・分析

✅ こんな方に最適：調達Teams、在庫管理者、外部ベンダーを跨いだ在庫管理担当者

5. ClickUp Business 在庫台帳テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp Business在庫台帳テンプレートを活用し、フォーム・リスト・要約ビューでアイテム詳細の記録、在庫レベルの監視、再発注ニーズの追跡を実現

ClickUpビジネス在庫台帳テンプレートは、中小企業や成長中のTeamsが在庫レベルを追跡し、品切れを回避し、再注文の準備を整えるためのシンプルで信頼性の高い方法を提供します。

まずは在庫アイテムフォームから。チームが新規在庫を標準化された方法で登録するのに役立ちます。アイテム名、SKU、サプライヤー、最小発注数量（MOQ）、リードタイムなどのフィールドにより、初期段階で正確なデータを確実に収集できます。さらに？リンクをコピーボタンでフォームを共有するだけで、チームメンバーが直接更新情報を提出できます。

提出後、アイテムは在庫リストリストビューに表示され、カテゴリ別にグループ化されるため、ナビゲーションが容易です。フィールドを直接編集したり、数量を更新したり、タグを追加して素早く参照したりできます。これにより、ツール間を移動することなく、増え続ける製品リストの管理が簡単になります。

💫 このテンプレートが気に入る理由

シンプルなフォームで、誰でも簡単に新規在庫の登録や在庫レベルの更新が可能です

グループ化されたリストビューと編集可能なフィールドにより、Businessの拡大に伴う製品管理を効率化します

軽量でありながら強力——複雑さを伴わずに効率性を求める小規模なチームに最適です

✅ こんな方に最適：中小企業、小売業者、または在庫管理を軽量かつ効果的に行いたいBusinessやTeams

任意のデータファイルをClickUp Brainにアップロードし、コンテンツを自動分解させましょう！

6. ClickUp 注文と在庫管理テンプレート

ClickUpの購買注文・在庫管理テンプレートは、購買注文の効率化、在庫レベルの追跡、入荷予定品と現有在庫のチーム共有を可能にするマルチビューワークスペースです。

ステータス別にグループ化されたボードビューを採用しているため、各アイテムの進捗を注文予定から保留中、審査準備完了、そしてそれ以降まで簡単に可視化できます。各注文に対してタスクを作成し、チームメンバーに割り当て、添付ファイルをつけ、ワークフローを反映した14種類のカスタマイズ可能なステータスを通じて進捗管理が可能です。

このテンプレートの特長は、構造と柔軟性の絶妙なバランスにあります。在庫の動きを監視し、ベンダーとのやり取りを記録し、各アイテムが推測の余地なく確実にレビュー、提出、納品されることを保証します。

💫 このテンプレートが気に入る理由

カスタマイズ可能なステータスボードで、すべての注文の流れを可視化

在庫の動きとベンダーとのやり取りを追跡し、完了するプロセス透明性を実現します

構造と柔軟性のバランスを保ち、独自の調達ワークフローに適応します

✅ こんな方に最適：発注注文や在庫更新を明確かつ共同で処理するプロセスが必要な調達担当者、倉庫Teams、オペレーションマネージャー

7. ClickUp 製品注文フォームテンプレート

ClickUp製品注文書テンプレートは、顧客向けフォームとバックオフィスシステムを一体化したソリューションです。電子メールやスプレッドシート、連携されていないツールを駆使することなく、注文の収集、履行管理、注文問題の追跡を支援します。

まず、製品注文フォームをウェブサイト、オンラインストア、またはシンプルなリンクを通じて直接顧客と共有します。

新規注文は送信後、即座に新規注文リストビューに表示されます。このビューでは新規エントリーのみを抽出。総額（単価×数量）や発注日数といった推奨式を追加すれば、注文の価値とタイミングを即座に可視化でき、優先順位付けやフォローアップに最適です。

さらに作業を円滑にするため、組み込みのClickUp自動化が更新を自動処理します。例：追跡番号が追加されると、ステータスが配送中に更新されます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

共有可能なフォームで顧客注文を収集し、リアルタイムで履行状況を追跡します

ステータス更新と注文追跡を自動化し、手作業を削減します

ライブダッシュボードと推奨式により、注文の価値とタイミングに関する即時の洞察を提供します

✅ こんな方に最適：オンラインストア、製品ベースのビジネス、または注文管理と全工程追跡を信頼性高く拡張可能な方法で実現したいフルフィルメントチーム

8. ClickUp 請求書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp請求書テンプレートでプロフェッショナルな請求書を作成

ClickUp請求書テンプレートは、請求対象サービスの追跡、支払い条件の管理、プロジェクト費用の明確な提示を支援する、洗練されたプロフェッショナルなレイアウトです。

このドキュメント形式のテンプレートは、明確な会社情報・クライアント情報欄、請求書と期日、費用内訳を整理したテーブルから始まります。プロジェクト別費用のグループ化、各セクションの小計表示、手数料や割引の追加が可能です。変更指示書にも対応しているため、継続的または複数フェーズの仕事には最適です。

このテンプレートの特筆すべき利点は柔軟性にあります。各セクションはタスクレベルの詳細に分割されており、サービスに応じて数量・時間・評価のいずれかで請求可能です。累積小計と支払総額により、クライアントは支払額を明確に持つビューを把握できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

プロフェッショナルで洗練されたレイアウトで、クライアントにアイテム付き請求書を提示

数量・時間・評価による柔軟な請求オプションで、あらゆるサービスやプロジェクトに対応

変更注文用組み込みセクションと累計小計機能で、すべてを透明に管理

✅ こんな方に最適：明細付きのプロジェクト内訳を記載したプロフェッショナルな請求書を提示したいフリーランス、代理店、サービス提供チーム

9. ClickUp 請求書追跡テンプレート

ClickUp請求書追跡テンプレートは、企業が入金状況を監視するためのシンプルでありながら強力な手段を提供します。クライアントへの請求管理、フリーランスプロジェクト、サプライチェーン全体の請求書追跡など、あらゆる場面でこのリストレベルのテンプレートを活用すれば、期日から価格情報まで、すべてを1つの整理されたダッシュボードで管理できます。

各タスクではカスタムフィールドを活用し、クライアント名、連絡先、支払い方法、および料金といった重要な詳細情報を記録します。スプレッドシートや電子メールのスレッドを管理する代わりに、フィルタリング・並べ替え・更新が容易な構造化されたフィールドで全ての請求書を管理できます。

リストビューで全ての請求書を1か所で追跡。特に支払済み収入に焦点を当てた表示が可能です。視覚的なワークフローを好む場合は、ボードビューに切り替えてください。未払い、延滞、支払済みといったステータス間で請求書をドラッグ＆ドロップできます。支払状況のパルスを見る効率的な方法です。

💫 このテンプレートが気に入る理由

すべての請求書をステータス、期日、クライアント別に単一のダッシュボードで整理

カスタムフィールドであらゆる詳細を捕捉し、ソートやフィルタリングを容易にします

ビジュアルボードビューで、請求書をステータス間でドラッグ＆ドロップし、迅速な更新が可能です

✅ こんなビジネスに最適：複数の連絡先・プロジェクト・部門にまたがる請求書管理が必要なフリーランス、財務チーム、クライアント対応ビジネス

10. ClickUp 注文履行テンプレート

ClickUp注文履行テンプレートは、原材料や発注書の追跡から進捗・締切管理まで、注文サイクル全体を管理できるすぐに使えるワークスペースです。

このテンプレートは、発注書と原材料という2つの基幹リストを中心に構成されています。各リスト内のタスクは注文または資材アイテムを表し、支払い方法、クライアント名、単価、期日などのカスタマイズ可能なフィールドを備えています。また、定期的なタスクを作成して繰り返し購入を自動化できるため、毎月一から始める必要はありません。

概要ダッシュボードが全体を統合します。全リストにわたる進捗バー、優先度タグ、開始日/終了日を備えた、フルフィルメントパイプラインのリアルタイムなスナップショットを提供します。ブックマークされたドキュメント、最近のアクティビティ、タスクの所有権に関するセクションも確認できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

原材料から発注書まで、注文サイクル全体を単一のワークスペースで管理します

カスタマイズ可能なフィールドと定期的なタスクにより、繰り返し購入と追跡が簡素化されます

リアルタイム概要ダッシュボードで、履行進捗とボトルネックを即座に可視性

✅ こんな方に最適：サプライチェーンTeams、倉庫管理者、または業務責任者で、注文可視性の向上、ボトルネックの削減、履行パフォーマンスの追跡を目指す方

11. ClickUp ベンダー管理チェックリストテンプレート

ClickUpベンダー管理チェックリストテンプレートは、ベンダー関係の評価、整理、改善を支援します。

組み込みのベンダー評価フォームから始めましょう。このフォームでは、企業構造、連絡先情報、業務品質といった重要なベンダー情報を収集します。評価者は複数の基準にわたり標準化された採点システム（基準未満から期待を上回るまで）を使用し、一貫性のあるデータに基づく評価プロセスを保証します。

フォームが送信されると、ベンダーはベンダー評価リストに「確認待ち」ステータスでタスクとして追加されます。そこからタスクを「審査中」に移行し、事前定義された計算式フィールドを使用してベンダーの総合スコアを算出できます。

ERPツールを導入している企業向けに、このテンプレートはベンダー評価とシステム化された調達ワークフローの架け橋となります。

💫 このテンプレートが気に入る理由

組み込みのフォームと評価システムでベンダー評価を標準化

ベンダーのステータスと実績を追跡し、より良い調達判断を実現します

ベンダー評価と企業資源計画ワークフローの間のギャップを埋めます

✅ こんな方に最適：調達チーム、ベンダー管理者、オペレーション責任者。ベンダー選択の改善、サプライチェーンリスクの低減、品質基準の維持を目指す方へ

12. ClickUp 見積依頼テンプレート

ClickUpの見積依頼テンプレートは、ベンダーへの価格照会プロセスを標準化・効率化します（迅速な比較検討を実現）。資材・設備・サービスの調達において、このRFQテンプレートは詳細を統一的・体系的・プロフェッショナルに管理します。

明快なドキュメントフォーマットで設計された本テンプレートには、構造化された見積依頼書に必要な鍵の要素が含まれています：会社情報、見積有効期間、発注書番号、配送方法、支払い条件。

画面下部には、アイテム数量・説明・単価・総費用を記録するシンプルなテーブルが配置されています。これにより、クライアント向け見積書を数分で簡単に作成できます。

さらに便利な機能として、単発購入から継続的な取引先関係まで柔軟に対応可能。税金や手数料の計算を含められ、ClickUp内の広範な調達ワークフローやベンダー管理プロセスに組み込むこともできます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

明確でプロフェッショナルなフォーマットにより、すべての鍵詳細を網羅したRFQ作成を効率化します

ベンダーの見積もりを並べて比較しやすく、迅速な意思決定を実現します

単発購入から継続的な調達まで柔軟に対応。コスト内訳テーブルを内蔵

✅ こんな方に最適：外部ベンダーから頻繁に見積もりを依頼する調達チーム、サプライチェーン管理者、財務部門

13. プロジェクトマネージャーによるExcel部品表テンプレート

viaプロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャーによるExcel部品表テンプレートは、生産プロセスに関わる部品・コンポーネント・資材の管理を支援します。数量やコストを超えたフィールドを活用し、実際の製造ワークフローを反映する設計です。

BOMの各部品には、部品名、部品番号、説明、単価、総コストなどの詳細が含まれます。また、BOMレベルフィールドにより、各アイテムが階層のどこに位置するかを追跡できます。

このテンプレートには原材料、組立情報、およびコスト内訳が含まれているため、在庫管理や資源管理のチームにも最適です。アイテムごとの数量と総コストを追跡できるため、過剰在庫や過剰支出を避けながら生産プランを立てやすくなります。

💫 このテンプレートが気に入る理由

詳細なフィールドで全ての部品・コンポーネント・資材を追跡し、現実のワークフローに対応します

BOMレベルとコスト内訳を含み、精密な生産プランを実現

Excelでの在庫管理とリソース配分の両方で仕事です

📌 クイックヒント： モジュール式BOM構造の管理でも、Excel大学スタイルのワークフロー学習でも、物理部品の追跡に同一テンプレートを活用すれば、企業資源プラン（ERP）を効率化できます。

14. Katana製 Excel部品表テンプレート

viaKatana

Katana製 Excel部品表テンプレートは、生産部品・サブアセンブリ・コスト・製造プロセス全体を一元管理したい製造業者に便利です。

複数の製品バリエーションを扱う場合や、部品構成を整理して可視化したい場合に、このExcel部品表テンプレートがシンプルかつ体系的なアプローチを提供します。

製造向けExcelテンプレートをお探しなら、このテンプレートはシンプルで即使用可能です。完全な部品表（BOM）の設定から、材料管理のExcel追跡の開始まで、このテンプレートが強力な基盤を提供します。

💫 このテンプレートが気に入る理由

生産部品、サブアセンブリ、コストを整理し、すぐに使える見やすいスプレッドシート形式で提供します

複数の製品バリエーションと構造化された部品表マップをサポート

初心者にも扱いやすく、複雑な製造ニーズにも対応できる堅牢性を兼ね備えています

✅ こんな方に最適：Excelで複数アセンブリと材料コストを管理する製造チームのエンジニア、製品設計者

15. Vertex42提供 Excel/Google スプレッドシート用部品表テンプレート

viaVertex42

Vertex42製部品表テンプレートは、部品の追跡の簡素化、視覚的な参照、バージョン管理を目的とした柔軟なスプレッドシートです。

このテンプレートには、部品名、ID、価格、さらには画像も追加できるカスタマイズ可能な部品リストが含まれています。メインの部品表シートで部品IDを選択すると、VLOOKUP式を使用して残りの情報が自動入力されます。

Google スプレッドシートバージョンでは、セル内画像機能を使用して画像をセル内に直接埋め込むことができます。

別紙の改訂履歴シートで製品構成の変更を追跡可能。完全なMRPソリューションではありませんが、バージョン管理の混乱を避けつつ更新を管理したい小規模チームにとって、改訂追跡機能は便利な機能です。

💫 このテンプレートが気に入る理由

自動入力機能と画像サポートを備えたカスタマイズ可能な部品リストで、部品の追跡を容易に

組み込みの改訂履歴機能により、製品更新とバージョン管理を効率的に行えます

ExcelとGoogleスプレッドシートの両方に対応した柔軟性で、小規模なTeamsに最適です

✅ こんな方に最適：ExcelやGoogle スプレッドシートで軽量な部品表を作成する製品デザイナー、エンジニア、小規模メーカー

16. TemplateLAB提供 Excel部品表テンプレート

viaTemplateLAB

TemplateLABのExcel部品表テンプレートは、詳細な電子機器やハードウェアの構築に取り組むTeams向けに設計されています。プロジェクトで使用される各部品の数量、フットプリント、部品番号、サプライヤー情報など、包括的な内訳を提供します。

各アイテムは識別記号でリストされ、詳細な説明、部品番号、複数サプライヤーからの調達情報が続きます。ボード上に既に人口済みかどうかを示す列もあり、組立や検査時に役立ちます。

最大の機能は複数サプライヤー調達に焦点を当てている点です。各行には最大3社のサプライヤーがアクティブな部品リンク付きで記載され、在庫状況や価格の比較を支援します。

このテンプレートには「人口」ステータスと「配置」メモ欄も含まれており、設計・調達・組立チーム間の連携を容易にします。

💫 このテンプレートが気に入る理由

電子機器製造における部品、サプライヤー、調達情報（情報）の包括的な内訳

複数サプライヤー対応の列とアクティブな部品リンクにより、価格と在庫状況の比較が容易になります

組み立てと検査を円滑に進めるための「部品配置ステータス」と「配置メモ」機能付き

✅ こんな仕事に最適：部品調達、試作機構築、ボード組立に携わる電子技術者、PCB設計者、生産チーム

ClickUpでワークフローを明確化

調達、生産、在庫の管理には十分な複雑さが伴います。

しかし適切なテンプレートがあれば、その負担の大部分を軽減できます。体系化と可視性、そして見落としが減るのです。

チーム間でバラバラのスプレッドシートや更新情報を管理するのに疲れていませんか？ClickUpならすべてを一元管理。部品表や在庫管理から注文追跡、出荷ワークフローまで、ClickUpのカスタマイズ可能なテンプレートはチームの働き方に合わせて設計されています。

さらにBrain、チャット、自動化と連携させれば、あらゆるワークフローに究極の透明性をもたらします。

✅今すぐClickUpに登録！