Notion Mail vs. Superhuman：どちらがより賢い選択か？

午後11時47分。2時間前にログアウトすると決めていたのに、今こうして数日前にフラグを立てて忘れていた電子メールに返信している。問題は時間なのか、それともツールなのかと自問する。

話題沸騰のツール、Notion Mail。気になっていませんか？

Superhumanも注目されています。キーボードショートカットの話題性で話題を集めています。

真の課題は、どちらのツールが受信トレイからの脱出を早めてくれるかです。このNotion MailとSuperhumanの比較分析がその答えを導きます。

さあ、始めましょう！🧰

Notion MailとSuperhumanの比較一覧

以下に要約をまとめます：

比較基準 Notion Mail Superhuman ClickUp（ボーナス） アプローチ Notion連携機能付きGmailラッパー；Notionを多用するユーザーに最適 プロフェッショナル向けの独立型・生産性重視電子メールクライアント 電子メール・プロジェクト管理・タスク・ドキュメント・プロジェクト管理機能を統合したオールインワン生産性プラットフォーム サポートアカウント Gmailのみ、Notionアカウントに紐付け 複数のGmailおよびOutlookアカウント Gmail、Outlook、その他の電子メール連携機能（ワークスペースのセットアップにより異なります） プラットフォーム対応状況 Webベースでオフラインモードは利用不可 Mac、Windowsアプリ、Web、iOS、Androidに対応し、完全なオフラインモードも利用可能です Web、Windows、Mac、iOS、Android対応。タスクとドキュメントのオフラインモード AI機能 Notion AI：Notionページの参照と基本的なライティング支援 高度なAI、あなたの口調で下書き返信、自動フォローアップ、要約機能 ClickUp AIで電子メール作成、タスク自動化、要約、ワークマネジメント全体でのスマート提案を実現 受信トレイの整理 ビュー（AIとフィルターによる自動・手動分類） 分割受信トレイ、スマートラベル、高度な自動分類機能 電子メールとタスクを統合した受信トレイ、カスタマイズ可能なビュー、自動化、フィルタリング コラボレーション 電子メールでNotionページを参照する 電子メールのライブビューを共有、チームメンバーへのコメント/メンション、電子メール転送の自動化、下書きの共有 電子メールをタスクとして割り当て、コメントを付け、チームメンバーをメンションし、電子メールをプロジェクトにリンクし、リアルタイムで共同作業できます。 連携機能 Notionワークスペースとの深い連携 GmailやOutlookをはじめとする各種ツールと連携可能 タスク、ドキュメント、チャット、カレンダー、そしてClickUp連携による1000以上のツールとの深い統合を実現

Notion Mailとは？

viaNotion Mail

Notion MailはAI搭載の電子メールクライアントで、ユーザーはNotion内で受信トレイの整理、返信の下書き作成、ミーティングのスケジュール設定が可能です。ウェブ経由でアクセス可能なスタンドアロンアプリとして設計されており、GmailおよびGoogle Workspaceアカウントと連携します。

このアプリは、Notionのデザイン哲学に沿ったミニマルでカスタマイズ可能なインターフェースを備えています。

🧠 面白い事実：レイ・トムリンソンは 1971年に最初の電子メールを送信しました。彼はテストとして自分自身に電子メールを送信しましたが、その内容をすぐに忘れてしまいました。

Notion Mailの機能

Notion Mailを特別なものにしているいくつかの機能を探ってみましょう。

機能 #1: Notion AI搭載の自動ラベル付けと受信トレイ整理機能

Notion Mailで受信トレイを管理しましょう

散らかった受信トレイを整理するのに苦労していませんか？Notion MailのAIが面倒な作業を代行します。各メッセージのコンテンツ、送信者、文脈を分析し、自動的にラベルを提案・適用します。つまり、電子メールを一つずつフォルダにドラッグする必要はもうありません。

独自のラベルを作成することも可能で、時間の経過とともにAIがあなたの整理方法を学習します。まるで受信トレイにあなたの仕事の進め方を教えるようなものです。

機能 #2: カスタム受信トレイビュー、フィルター、ブロックベースの文章作成

Notion Mailで受信トレイをフィルタリング

従来の延々と続く電子メールスクロールに縛られる代わりに、Notion Mailではカスタム共有受信トレイビューを作成できます。チームからのメッセージだけを表示したいですか？それとも未読のクライアント電子メールだけ？送信者、ラベル、ステータスなどでフィルタリング可能です。

さらに、Notionでの文章作成に慣れている方なら、電子メール作成画面も非常に使いやすく感じられるでしょう。

ブロック機能で、見出し、チェックリスト、注釈、箇条書き、さらにはコードブロックを追加できます。おなじみのスラッシュコマンド（/）も組み込まれているため、フォーマットが素早く柔軟に行えます。プレーンテキスト電子メールのマンネリから解放される、さわやかな変化です。

機能 #3: テンプレートと組み込みスケジューリング

電子メールからアクションアイテムをスケジュール

Notion Mailは、繰り返しの電子メール作成を退屈から解放します。よく使うテキストをスニペットとして保存し、ワンクリックでメッセージに挿入できます。サポートチケットの対応でも、見込み客へのフォローアップでも、この機能は大幅な時間節約を実現し、返信内容の一貫性を保ちます。

さらに、Notionカレンダー連携により、予約リンクを電子メールに直接貼り付けられます。空き状況を確認し、受信者が時間を簡単に選択できるため、サードパーティのスケジューラーは不要です。

Notion Mailの料金プラン

Free

追加料金： ユーザーあたり月額12ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム見積もり

Superhumanとは？

viaSuperhuman

Superhumanは、高速で直感的なインターフェースと強力な機能により生産性を高め、電子メール体験を効率化するプレミアム電子メールクライアントです。高度なキーボードショートカット、開封確認、フォローアップリマインダー、AIを活用したインサイトを提供します。

このアプリは、スピード・集中力・生産性を重視するツールを提供するため、毎日大量の電子メールを扱うプロフェッショナルや経営陣の間で特に人気があります。

Superhumanの機能

この電子メール管理ソフトの高性能ゾーンに足を踏み入れると、以下のようなメリットが得られます。📈

機能 #1: AIを活用した受信トレイ整理と文章作成

SuperhumanのAIに電子メール作成を依頼

SuperhumanのAIは電子メールを自動的に「マーケティング」「提案」「ソーシャル更新」などのスマートカテゴリに分類します。「求人応募」「仕事レビュー依頼」といった簡単なプロンプトでカスタム自動ラベルを作成するよう学習させることも可能です。

箇条書きのリストをお持ちですか？SuperhumanのAI電子メール作成機能が、あなたの声の調子に沿った洗練されたブランドイメージに合った電子メールに変換します。過去のメッセージから学習し、あなたらしい返信文を自動作成します。

さらにSuperhumanは受信トレイのすべてのメールに対して返信文を自動下書き。確認して必要なら調整し、送信ボタンを押すだけ。文章の短縮・延長・簡略化・書き換えも指示可能。面倒な仕事なしに完全なコントロールを実現します。

機能 #2: 自動リマインダーとスマート検索

自動化されたフォローアップリマインダー機能

電子メールのフラグ付けやリマインダー設定を忘れていませんか？Superhumanがサポートします。返信がない場合、自動的にフォローアップを促し、フォローアップメッセージの作成まで代行します。

件名や送信者を正確に覚えておく必要もありません。「第2四半期のオフサイト情報はどこ？」や「提案を称賛する返信を探して」などと入力するだけで、SuperhumanのAI検索が瞬時に該当情報を表示します。

機能 #3: スニペット

スニペットを整理して、細部まで見逃さないようにする

同じようなメッセージを頻繁に送信するなら、スニペットが作業を楽にします。返信文（添付ファイルやCC付きの電子メール全体でも可）を保存しておけば、ワンクリックで貼り付けられます。

Teamsは一貫性を保つため、スニペットを共有することもできます。

特典？応募書類の転送、返信、アーカイブといったワークフロー全体を、一切手を動かすことなく自動化できます。

Superhumanの価格

Businessプラン: ユーザーあたり月額40ドル

スタータープラン: 月額30ドル/ユーザー

企業: カスタム見積もり

Notion Mail vs. Superhuman：機能比較

スピードと集中力を重視した電子メールクライアントにおいて、Notion MailとSuperhumanは「受信トレイゼロ」達成に向けた全く異なるアプローチを取っています。一方はカスタム性とAIによる仕分け機能を、もう一方は圧倒的な速度と精度を追求しています。

表面的な話題を超えて、これらの電子メール生産性ツールを検証し、どちらがあなたのフローにより適しているかを判断しましょう。⚒️

機能 #1: AI機能

NotionとSuperhumanがAIを活用して電子メールを処理する方法を比較してみましょう。

Notion Mail

Notion MailはNotion AIと連携し、電子メールのテキスト編集や推敲といった基本的な支援を提供します。執筆中にNotionページを参照できるため、既にNotionエコシステムを深く活用しているユーザーには便利です。

ただし、Notion Mailには自動要約、強力なAI検索、独自の文体で電子メール下書き作成といった高度なAI機能が不足しています。

Superhuman

一方、Superhumanでは電子メールでAIを幅広く活用できます。普段の書き方を学習し、あなたの口調で返信の下書きを作成します。フォローアップが必要なタイミングを検知し、自動で生成するほど賢いのです。

さらに、AI搭載の検索機能により、平易な日本語で質問を入力するだけで、掘り下げずに要点を把握できます。電子メールの概要を素早く把握したいですか？Superhumanは各メッセージの上部にAIによる一行の要約を表示します。

🏆 勝者：受信トレイに組み込まれた文脈認識AIを備えたSuperhuman

機能 #2: 統合ワークスペース

NotionとSuperhumanが電子メールとタスクをどのように連携させるか（あるいは連携させないか）を見てみましょう。

Notion Mail

すでにNotionユーザーなら、ここからが簡単です。

Notionのワークスペースにネイティブに組み込まれているため、電子メール内で直接ページを参照・リンクしたり、ドキュメントから返信下書きを作成したりできます。これにより、ワークフローの断片化が軽減されます。

Superhuman

Superhumanは人気ツールとの連携をサポートしていますが、その電子メール体験は他のワークハブとは独立したままです。

AsanaやSlackなどのツールとリンクされていますが、それらの接続は変革的というよりトランザクション的なものです。依然としてアプリ間を移動する必要があり、それが摩擦を生み、作業のフローを断ち切ります。

🏆 勝者：引き分け！Notion MailはNotionとの緊密な連携ワークフローで優位、Superhumanは共同作業型電子メールワークフローで優位。優先度に応じて選択を。

機能 #3: 電子メールの優先順位付けとフィルタリング

NotionとSuperhumanが電子メールの整理と優先順位付けをどのように支援するか見てみましょう。

Notion Mail

Notion Mailは電子メール整理と優先順位付けにおいて強力な機能を提供します。その「ビュー」機能により、受信トレイをカスタムセグメント（優先度の高いスレッド、プロジェクト関連メッセージ、ニュースレター、その他重要な項目など）に分類できます。

関与度合いに応じて、これらのビューはAI提案で自動設定することも、手動で設定することも可能です。

Superhuman

Superhumanも「分割受信トレイ」で同様のアプローチを採用しており、電子メールをVIP、チームメッセージ、ツールなどのセクションに分類します。これは自動的、またはユーザーが定義したルールに基づいて行われます。

このプラットフォームでは、メッセージの自動転送、自動返信、未開封のまま完了処理を行う機能もサポートされています。

🏆 勝者：引き分けです！ どちらのツールも受信トレイの混乱を整理する確かな方法を提供します。

RedditにおけるNotion Mail vs. Superhuman

RedditでNotion MailとSuperhumanを比較した結果、以下のことがわかりました。

あるRedditユーザーが両者を比較しています：

私は2020年10月からSuperhumanのユーザーです。私の所見の一部です 直感的で、キーボードショートカットも共通。 ただしNotionメールは完全なキーボード操作専用環境ではありません。別の分割受信トレイやアカウントへの移動など、一部操作ではクリックが必要ですアーカイブ専用「ビュー」機能なし（例：G+A操作不可、アーカイブ専用フォルダも存在せず「全メール」へ移動必須）開封確認機能なし（!!）月曜朝の特典（受信トレイゼロ達成スコア）なし 正直なところ、使用感は似ていて、初回リリースとしてはかなり良い出来です。Notion Mail（この初回リリースでさえ）と私が愛用するSuperhumanの差が30ドル以上の価値があるかどうかは疑問です。ただ、受信トレイのゼロ連続記録が途切れるのは耐えられません。

私は2020年10月からSuperhumanのユーザーです。私の所見の一部です

直感的で、キーボードショートカットも共通。 ただしNotionメールは完全なキーボード操作専用環境ではありません。別の分割受信トレイやアカウントへの移動など、一部操作ではクリックが必要ですアーカイブ専用「ビュー」機能なし（例：G+A操作不可、アーカイブ専用フォルダも存在せず「全メール」へ移動必須）開封確認機能なし（!!）月曜朝の特典（受信トレイゼロ達成スコア）なし

正直なところ、使用感は似ていて、初回リリースとしてはかなり良い出来です。Notion Mail（この初回リリースでさえ）と私が愛用するSuperhumanの差が30ドル以上の価値があるかどうかは疑問です。ただ、受信トレイのゼロ連続記録が途切れるのは耐えられません。

一部のユーザーはSuperhumanのインターフェースを高く評価しています：

私にとってはビジュアルデザインも決め手でした。ショートカット機能は素晴らしいですが、他のクライアントでも再現可能です。しかしSuperhumanのインターフェースは👌

私にとってはビジュアルデザインも決め手でした。ショートカット機能は素晴らしいですが、他のクライアントでも再現可能です。しかしSuperhumanのインターフェースは👌

他のユーザーがNotionMailを高く評価している点：

ずっと待ち望んでいたので、2日前に導入しました。数十のクライアントやプロジェクトラベルに分類された数千通の電子メールを管理しており、追加の整理ツールを心待ちにしていました。 Gmailからラベルは移行できたものの、ラベルに紐づけられた電子メールが表示されません。簡単な解決策を見落としているのでなければ、まったく役に立ちません。

ずっと待ち望んでいたので、2日前に導入しました。数十のクライアントやプロジェクトラベルに分類された数千通の電子メールを管理しており、追加の整理ツールを心待ちにしていました。

Gmailからラベルは移行できたものの、ラベルに紐づけられた電子メールが表示されません。簡単な解決策を見落としているのでなければ、まったく役に立ちません。

ClickUpのミーティング：Notion MailとSuperhumanに代わる最良の選択肢

AとB（ここではNotionとSuperhuman！）で迷っているなら、Cという選択肢を選んでみてはいかがでしょう？

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットをAIで統合し、より速く、よりスマートに働くことを支援します。

ClickUp vs NotionMail と Superhuman を比較してみましょう。⚓

ClickUpの最大の強み：電子メールプロジェクト管理

タブの切り替えが頻繁でスレッドを見失い、受信トレイからやることリストへ手動でタスクをコピーする煩わしさに悩んでいませんか？

ClickUp電子メールプロジェクト管理の登場です。

電子メールを独立したアプリとして扱うのではなく、このツールは電子メールをワークフローの中心に組み込みます。タスク内で直接電子メールの送受信ができ、電子メールスレッドを関連する仕事にリンクでき、ワークスペースを離れることなくフォローアップを割り当てることも可能です。

Superhumanがスピードを重視し、Notion Mailが電子メールと受信トレイをデータベースとして整理しようとする一方、ClickUpはさらに一歩進みます。統合受信トレイの電子メールを、実行可能なClickUpタスクへと変換するのです。

例えば、製品ローンチを管理中に、顧客からベータ機能に関する詳細なフィードバック電子メールを受け取った場合。その電子メールをワークスペースに転送するだけで、自動的にタスクとして登録されます。

ClickUp電子メールプロジェクト管理で仕事を一元化 ClickUp Emailプロジェクト管理で、ワークスペースを離れることなく電子メールを送信

件名はタスク名に、本文は説明文に、添付ファイルは電子メールタスク管理にそのまま活用されます。開発者への割り当てや期日設定が可能で、製品チームへの通知を自動化するためのトリガー設定も可能です。オールインワンプラットフォームにより、プロジェクト関係者は同一電子メールスレッドの閲覧、コメント追加、相互タグ付け、意思決定の追跡を共有できます。

SYZYGYのシニアシステム管理者、フィリップ・ストーリーの見解は以下の通りです：

ClickUpは、ヘルプデスクのチケットと電子メールのやり取りという煩雑な組み合わせを、プロセス内の各アイテム/イベントに対応する単一のタスクとサブタスクに置き換えました。これにより、何も見逃さず、すべてが適切なタイミングで実行されることを保証します。これまで、ClickUpのように4つの部門をこれほど簡単に連携できたソリューションはありませんでした。

ClickUpは、ヘルプデスクのチケットと電子メールのやり取りという煩雑な組み合わせを、プロセス内の各アイテム/イベントに対応する単一のタスクとサブタスクに置き換えました。これにより、何も見逃さず、すべてが適切なタイミングで実行されることを保証します。これまで、ClickUpのように4つの部門をこれほど簡単に連携できたソリューションはありませんでした。

サポートフォームの提出ごとに、顧客への自動電子メール送信とサポートチーム向けタスク作成（優先度・担当者・期限付き）を同時に実行する設定が可能です。

さらに強力な機能として、ClickUpとOutlookの連携を活用できます。フォローアップが必要な電子メールが届いたら？ Outlookから直接タスクに変換するだけです。

Gmailユーザーでも同様にシームレスな体験が可能です。ClickUpとGmailの連携機能により、電子メールを数クリックでタスクに変換できます。アドオンまたはChrome拡張機能を通じてです。

ClickUpの優位点 #2：AI搭載機能

問題点はここにあります：チームは毎週何時間も情報の検索、ドキュメントの要約、更新情報の作成に費やしています。実際、平均的なプロフェッショナルは仕事関連情報の検索だけで1日30分以上を浪費しています。これは電子メールやSlackのスレッド、散らばったファイルを掘り起こすために年間120時間以上を費やしている計算になります。（出典：ClickUp Insight）

ClickUp Brainは、プラットフォームのAI搭載アシスタントであり、電子メールプロジェクト管理プラットフォームに深く組み込まれており、あなたの仕事の文脈を理解します。

ClickUp Brainを活用し、よくある反論に対応した営業電子メールの下書きを作成し、ソーシャルプルーフを提供しましょう。

例えば、複雑な製品ローンチを管理していて、現状の要約を素早く把握する必要があるとします。6つのタスクリスト、4つのミーティングメモ、先月のドキュメントをいちいち確認する必要はありません。

自然な言葉でClickUp Brainに尋ねてみてください。関連するタスク、期限、障害を即座に抽出します。

📌 例文プロンプト: 第3四半期の製品ローンチのステータスは現在どのようになっていますか？主要なタスク、タスクの障害要因、および各アイテムに対する責任者を明記してください。

ステークホルダー向けに簡単なステータス報告を作成する必要が？電子メール作成AIエージェントがプロジェクトのリアルタイムデータを用いてステータスレポートの下書きを作成します。コンテンツカレンダーを作成中？アウトラインを生成し、さらにClickUp Brainが下書きの磨き上げを支援します。

さて、ミーティングについて話しましょう。

チームがミーティングに追われているなら、ClickUp AIノートテイカーが自動化で解決します。ミーティングをリアルタイムで文字起こしし、要点を要約し、最も重要なのは、アクションアイテムからタスクを自動生成します。

ミーティング中はClickUp AIノートテイカーを頼りにしましょう

会議終了時に、何が決まったか、誰が何を担当するか、慌てて思い出そうとする必要はもうありません。仕事内容はワークスペースに記録され、割り当てられます。

例えば、カスタマーサクセスチームが主要クライアントとフィードバックセッションを実施する場合。AIノートテイカーが通話全体を文字起こしし、改善要望をタスクとしてフラグ付け、社内チャットチャンネルに要約を投稿します。参加できなかったチームメンバーも即座に状況を把握し、行動に移せる状態になります。

タスクを把握し優先度が明確になったら、次の課題は共同作業する全員が足並みを揃えることです。

ClickUpチャットは、戦略をチームを巻き込む形で実行に移す場です。チームを迂回するのではなく、チームと共に。

例えば、クライアントの緊急依頼についてチャットスレッドで議論しているとします。誰かが修正案を提示し、別の誰かが文言の微調整を提案し、これがアクションプランになりつつあることに気づきます。これらのメッセージを、チャット画面内で直接タスクに変換できます。

タスクを割り当て、期限を設定すれば、会話が即座に行動に移せます。フローを妨げることなく。さらにClickUp Brainがスレッド全体を要約し、次のステップを明確化。全員の認識を統一します。

ClickUp SyncUpsでは、組み込みのメモ機能と共に、素早いビデオ通話や音声通話を開始することも可能です。ClickUp Docsと連携すれば、完全なコラボレーションツールが実現します。

市場投入プランを起草する必要がありますか？ClickUpドキュメントを開き、タスクリストを埋め込み、プロジェクトのタイムラインを追加し、レビューのためにチームメイトにタグ付けし、ドキュメント内から直接タスクを割り当てることができます。開発リーダーはタイムラインを更新し、デザイナーはインラインでコメントし、マーケターはパフォーマンスレポートをリンクできます。すべてリアルタイムで。

ドキュメントはClickUpのどこからでもアクセス可能で、タスクやタイムラインのすぐ隣に配置されています。提案書、ミーティングメモ、製品仕様書用の既製テンプレートも利用でき、必要に応じてカスタマイズできます。

メールの真のライバル、ClickUp

電子メールだけを考えているなら、物語の半分を見逃していることになります。

確かに、Notion MailはNotionユーザーに最適であり、Superhumanはスピードと配慮ある返信を追求して設計されています。しかし真の生産性は、電子メール・タスク・ドキュメント・プロジェクトがシームレスに連携した時に実現するのです。

そこでClickUpの出番です。仕事のためのオールインワンアプリとして、電子メール、タスク、チームワークをすべて一箇所に集約します。これにより、業務はスムーズにフローし、常に整理された状態を保ちます。

今すぐClickUpに無料で登録！ ✅