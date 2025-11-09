AI搭載ミーティング機能を備えた10のベストSuperwhisper代替ツール

連続するミーティングだけでも十分大変なのに、メモやフォローアップ、誰が何をコミットしたか思い出そうとするストレスが加わるとさらに負担が増します。

議論中に集中を維持し、事後の正確な要約を必要とするチームにとって、AIミーティングアシスタントは不可欠な存在となっています。

Superwhisperは便利なツールですが、唯一の選択肢ではありません。

本記事では、音声テキスト起こしを超えた機能を備えた10のSuperwhisper代替ツールをご紹介します。単なる記録ではなく、発言内容に基づいた行動を促すツールです。🧑‍💻

Superwhisper代替ツール一覧

主要ツールの比較表をお探しですか？ 最高のSuperwhisper代替ツールと各機能の概要を以下にまとめました。📊

ツール 主な機能 おすすめポイント 価格* ClickUp スピーカータグ付け機能、リアルタイムタスク作成、検索可能なドキュメント、ミーティング分析用ClickUp Brainを搭載したAIノートテイカー 個人、中小企業、中堅企業、企業 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 Otter.ai カスタム語彙、自動要約、共有ワークスペース、グローバル検索 中小企業、中堅企業 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額16.99ドルから。 Sembly AI タスク抽出、トピックマーカー、AIによる要約、検索可能なミーティング履歴 中小企業、中堅企業 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額15ドルから。 Fireflies. ai チームのチャネルのハイライト、カスタムトラッカー、意味検索、ビデオスニペット 中小企業、中堅企業、企業 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額18ドルから。 Grain AI ビデオクリップ、トピック別コレクション、共同編集ライブラリ、ブランドハイライト 中小企業、中堅企業 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額19ドルから。 Avoma 感情追跡、営業コーチング、CRM同期、会話プレイブック 中堅企業、企業 有料プランはユーザーあたり月額29ドルから Fathom 電子メール要約、/AIハイライト要約、自然言語検索、セキュアな録音 個人、小規模なビジネス Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額19ドルから。 MeetGeek スマートなメモ配布、AIによる章立て、発言時間メトリクス、ミーティングタグ 中小企業、中堅企業 Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額19ドルから tl;dv ブラウザベースの録画、セグメント共有、チームビデオライブラリ、タグ付け 個人、小規模なビジネス Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額29ドルから Tactiq リアルタイムミーティング文字起こし、Google ドキュメントへのエクスポート、共有注釈、ハイライト機能 個人、小規模なビジネス Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから

なぜSuperwhisperの代替ツールを選ぶべきか？

Superwhisperの音声テキスト変換機能はMacユーザーにとって便利ですが、その制限が代替ツールへの移行を促すこともあります。コスト、カスタマイズ性、プラットフォームサポートなどの問題が、切り替えの価値を高めるケースが少なくありません。

他のミーティング管理ツールを検討すべき理由はこちら。 ⚒️

Windowsサポートなし： macOSとiOSに限定され、Windowsユーザーはサポート外

Freeプランの制限事項：有料プラン限定で高性能なローカルAIモデルを提供し、アクセシビリティをリミット

カスタムプロンプトが複雑：カスタマイズされた音声入力出力を実現するには技術的知識が必要

リアルタイム共同作業の欠如： チームベースの文字起こしや共有ワークフローをサポートしていません

アクセント対応の課題： 非標準的な英語を誤解釈し、多様なユーザー層における精度が低下します

ビデオ文字起こし機能なし： 競合他社製品とは異なり、ビデオファイルの文字起こしをサポートしていません

旧式デバイスでの動作遅延: 処理能力の低いMacではパフォーマンスが低下します

Superwhisperに代わる最高の代替ツール

Superwhisperがニーズに合わない場合（あるいは単に興味がある場合）、注目すべき代替ツールをご紹介します。ライブ通話でも保存済み音声・ビデオファイルでも、これらのツールは迅速なインサイト抽出を支援します。

各サービスはミーティングメモとサポートにおける独自のAIアプローチを提供し、ワークフローに最適な選択肢を見つけられます。📋

ClickUp（1つのワークスペースでタスクとミーティングを管理するのに最適）

ClickUp AIノートテイカーでアクションアイテムを捕捉 ClickUp AI Notetakerで録音・文字起こし・話者識別を実現

Superwhisperはミーティングでの発言内容を記録しますが、その機能はそこで止まることが多々あります。次のステップの割り当て、フォローアップの整理、そしてそれらの会話と進行中の仕事の接続方法を、依然として自ら考えなければなりません。動きの速いチームにとって、このギャップは業務の遅延を招く可能性があります。

ClickUpはより接続性の高いオールインワン型ソリューションを提供します。世界初の統合型AIワークスペースとして、業務アプリ・データ・ミーティング・ワークフローを統合し、業務の拡散 を解消。 人間とエージェントが協働するための100%のコンテキストと単一作業環境を実現します。

メモ取りはAIにやってもらう

例：ClickUp AI Notetakerは、ミーティングを録音し、会話をリアルタイムで文字起こしし、明確化のために各発言者にタグ付けします。

まずは始め方に関する簡単なガイドをご紹介します：

例えば、製品チームがGoogle Meetで機能プランセッションを実施するとします。通話終了後、ツールが文字起こしと鍵をまとめた簡潔な要約を生成します。優先すべき機能や各イニシアチブの責任者など、鍵となるポイントが明確に示されます。

それらの決定事項は自動的にClickUpタスクに変換され、割り当てられ、同じワークスペース内で追跡可能な状態になります。

音声入力で4倍の仕事をしよう

Brain MAXに組み込まれた「テキスト入力」機能は、 よりスマートかつ迅速に仕事したい方にとって真のゲームチェンジャーです。このAI搭載のテキスト入力ツールを使えば、どのアプリでもハンズフリーでテキスト入力が可能。ウィンドウを切り替えたり仕事の流れを中断したりする必要はありません。

テキスト入力機能で文章を磨き、あなたの文体に合わせ、話すだけで自動編集も実現

その機能で実現できることは以下の通りです：

AI自動編集機能： 話すのはあなた、入力と編集はAIがやること。最小限の修正からプロ仕様の磨き上げまで、お好みの編集レベルを選択可能

文脈認識型@メンションとリンク: 同僚、タスク、ドキュメントをメンションすると、AIが適切な人物と正しいリンクを自動接続します

個人用語彙： ツールはあなたの最もよく使う単語、仕事特有の専門用語、愛称を学習し、真にパーソナライズされた体験を実現します

グローバルボイス：母国語で話し、50以上の言語で流暢に入力可能。グローバルチームに最適です

Brain MAXはさらに、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続済みアプリなど、プラットフォームを横断したミーティングメモやドキュメントの検索も可能です。単なる検索機能を超え、ChatGPT、Claude、Geminiといった複数のAIツールの機能を統合し、単一のインテリジェントで企業対応のプラットフォームを実現します。

ClickUp内でBrain MAXを活用し、主要/AIモデルを切り替えながら利用可能

AIの乱立状態から脱却し、音声で仕事を遂行し、文書を作成し、チームメンバーにタスクを割り当てるなど、Brain MAXをお試しください。

仕事を完璧に整理するドキュメント

ClickUp Docsでミーティングコンテンツを共同編集

すべてのミーティングコンテンツ、要約、議事録はプライベートのClickUp Docsに保存されます。これらのDocsはリッチフォーマット、共同編集、タグをサポートし、チーム横断でのミーティング記録の整理とアクセスを容易にします。

例えば、クライアント成功チームはオンボーディングコールを再確認し、文脈に応じたメモを追加し、すべてをそのクライアントのフォルダに紐づけてシームレスな可視性を維持できます。

ClickUp Brainの力を解き放て

ClickUp Brainでミーティングメモや会議メモを横断検索

前回のミーティングで特定のフォローアップ事項を探している場合、統合型AIアシスタント「ClickUp Brain」が役立ちます。

「第2四半期のローンチについて何が議論されたか？」といった質問を投げかけるだけで、過去の議事録から関連するポイントが即座に抽出されます。これは複数のプロジェクトを管理しているチームや、ミーティング頻度が高いチームにとって特に有用です。

ClickUp ミーティング議事録テンプレート

さらに効率的なメモを実現するため、ClickUp Meetingsでは様々なミーティングメモテンプレートを提供しています。

ClickUpのミーティング議事録テンプレートは、チームの議論の記録と整理方法を標準化します。議題アイテム、決定事項、フォローアップ専用のセクションを備え、チームが明確かつ一貫してミーティング内容を文書化することを支援します。

無料テンプレートを入手 ClickUpのミーティング議事録テンプレートでミーティングを構造化し整理する

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新規ユーザーは、ClickUpのインターフェースや機能の範囲に慣れるまで時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,450件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このRedditレビューが全てを物語っています：

このRedditレビューが全てを物語っています：

ClickUp Brainには最初は半信半疑でした。単なるAIギミックに思えたからです。しかし、特に長文のクライアント電子メールを要約したり、下書きを始めたりする際に、面倒な文書作成作業から救ってくれました。完璧ではありませんが、多忙な時には役立ちます。AIノートテイカー機能が本当に驚きました。 以前はミーティング後のアクションアイテムを頻繁に失っていましたが、今ではすべてを捕捉しタスクを自動割り当て。フォローアップが明らかに改善されました。何事もそうですが、慣れるまで時間がかかり、今でも操作がやや不自然な瞬間はあります。しかし以前の作業方法を振り返ると、もう戻りたくありません。*

最初はClickUp Brainに懐疑的でした。単なるAIギミックに思えたからです。しかし、特に長文のクライアント電子メールを要約したり、下書きを始めたりする際に、面倒な文書作成タスクから救ってくれました。完璧ではありませんが、多忙な時には役立ちます。AIノートテイカー機能が本当の驚きでした。 以前はミーティング後のアクションアイテムを頻繁に失っていましたが、今ではすべてを捕捉し自動的にタスクを割り当てます。フォローアップが明らかに改善されました。何事もそうですが、慣れるまで時間がかかり、今でも少し使いづらいと感じる瞬間はあります。しかし以前の仕事のやり方を振り返ると、もう戻りたくありません。*

🎥 Wispr Flow、Superwhisper、ClickUpなど音声入力ツールの比較動画をご覧ください：

2. Otter.ai（ライブ会話中の素早いメモ取りに最適）

viaOtter.ai

Otter.aiは人気のメモアシスタントです。リアルタイム文字起こしは正確で、発言者IDとタイムスタンプを表示するため、誰がいつ何を言ったかを常に把握できます。

さらに優れた点は？OtterはZoom、Google Meet、Microsoft Teamsのミーティングに自動参加可能（あなたが不在でも可）。モバイルアプリを使えばオフライン時でも会話内容をその場で記録できます。さらに、ツール内蔵のAIチャットがフォローアップ事項を抽出したり、要約電子メールを作成したりします。

Otter.aiの主な機能

業界固有の用語向けにカスタム語彙リストを作成し、頻繁な修正なしに技術用語を正確に文字起こしできるようにします

手動での確認なしに、鍵となる決定事項と次のステップを特定する自動要約を生成します

共有ワークスペースで共同作業し、チームでテキストをハイライトしたり文脈に応じたメモを追加したりできます

包括的な検索機能で、数ヶ月にわたるミーティングから特定の情報を見つけ出せます

Otter.aiの制限事項

複数の発言者が同時に話すミーティングでは正確性が低下します

プロジェクト管理ツールとのネイティブ連携機能がありません

Otter.aiの価格

Free

プロプラン: ユーザーあたり月額16.99ドル

ビジネスプラン： 月額30ドル/ユーザー

企業: カスタム見積もり

Otter.aiの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Otter.aiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーの一人がこう述べています：

Otterの最もお気に入りの点は、通話中に接続している相手と完全に集中して向き合えることです。継続的にメモを取る必要がありません。会話がより無料なフローとなり、より多くの質問ができ、より多くの情報を得られるのです。なぜなら、Otterがメモを取り音声文字起こしを記録してくれると分かっているからです。

Otterの最もお気に入りな点は、通話中に接続している相手と完全に集中して向き合えることです。継続的にメモを取る必要がありません。会話がより無料なフローになり、より多くの質問ができ、より多くの情報を得られるのです。なぜなら、Otterがメモを取り音声文字起こしを記録してくれると分かっているからです。

💡 プロのコツ：ミーティング前に各参加者に役割を割り当てましょう：主導者、承認者、貢献者、情報提供者。AIが過去のミーティングやプロジェクト文書から貢献者を特定します。これで役割の重複や重複作業がなくなります。

3. Sembly AI（ミーティングから実行可能なタスクを抽出するのに最適）

via Sembly AI

SemblyはAI文字起こしツールであり、アクションアイテム・決定事項・フォローアップを自動識別します。通話終了時には次のステップを要約します。

プロジェクト管理ツールとの深い連携が最大の特長です。これによりミーティングの知見がワークフローに直接反映されます。感情分析、多言語サポート、強力な検索ツールを加えれば、戦略的な相棒となるツールです。

Sembly AIの主な機能

議論内容を追跡可能なタスクに変換し、プロジェクト管理システムと連携させましょう

トピックマーカーでミーティング記録をナビゲート：主題の変化を自動識別

AIが生成する要約を受け取り、重要な情報と必要なフォローアップを把握しましょう

プロジェクト、チーム、またはディスカッショントピック別に整理された検索可能なナレッジベースを構築する

Sembly /AIの制限事項

カレンダーへのアクセス要件は潜在的なプライバシー上の懸念を引き起こす可能性があります

音声認識は強い訛りや専門用語の処理に苦戦します

Sembly AIの価格

Free

プロフェッショナル: 月額15ドル

チーム: ユーザーあたり月額29ドル

企業: カスタム見積もり

Sembly AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

viaFireflies.ai

Fireflies.aiはミーティング内容を検索可能かつスマートにすることに特化しています。真の強みはトピック分析と感情分析にあり、「予算更新」「好意的なフィードバック」「締切」といったキーワードを数十件の議事録から検索すると、該当箇所を正確に抽出します。

自動タグ付けとテーマ分類でミーティングコンテンツを整理し、会話の経緯を追跡しやすくします。共有ワークスペース、チーム注釈、タスクリスト作成機能により、Firefliesはミーティングを生き生きとしたナレッジベースへと変革します。

Fireflies.aiの主な機能

ミーティングのハイライトをチームチャネルに直接送信し、プラットフォームを切り替えることなくメンバーに情報を共有

特定の用語やトピック向けにカスタムトラッカーを作成し、複数のミーティングにまたがる関連議論をまとめて管理

AIによる自動分類機能で会話アーカイブをフィルタリングし、類似コンテンツを自動的にグループ化

Chrome拡張機能で、Zoom、Teams、Meetのミーティングから高速かつ正確な音声文字起こしを実現

Fireflies.aiの制限事項

Fireflies.aiの価格

Free

プロプラン： 1ユーザーあたり月額18ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額29ドル

企業: ユーザーあたり月額39ドル

Fireflies.aiの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (645件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

5. Grain /AI（共有可能なビデオハイライト作成に最適）

viaGrain AI

忙しいワークフローで作業中ですか？60分間のフル録画を送信する代わりに、Grain AIを使って90秒のハイライトをクリップし、チームと共有できます。クライアントの「なるほど！」という瞬間でも、プロジェクトの決定事項でも、このツールを使えば重要な部分だけを簡単にキャプチャして再共有できます。

リアルタイム文字起こし、検索可能なアーカイブ、SlackやTeamsとの連携機能も利用可能。全会議の再生で関係者を煩わせることなく、情報を共有したい営業担当者やカスタマーサクセス担当者に最適です。

Grain /AIの主な機能

進行中のミーティング中に即座にビデオクリップを生成し、意思決定者と即時共有可能

トピック別にビデオを収集し、別々のミーティングで交わされた関連する議論を一元化する

チームメンバーがメモやカテゴリタグで文脈を追加できる共同ライブラリを構築

セキュリティビューページを通じて、プロフェッショナルなブランドハイライトをクライアントに配布

Grain AIの制限事項

すべての機能の利用にはZoomとの連携が必要です

ビデオ処理には膨大な帯域幅とストレージリソースが必要です

Grain AIの価格

Free

スタータープラン: 月額19ドル/ユーザー

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額39ドル

企業: カスタム見積もり

Grain AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (295件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Grain AIについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるG2レビューではこう評されています：

Grainはミーティングメモや議事録を正確に記録できます。サポートチームも非常に効率的で、導入システムも優れています。他のチームメンバーとの連携や接続も非常に簡単です…無料ライセンスで現在の20件から最低25件のミーティング録音を許可してくれればなお良いでしょう

Grainはミーティングメモや議事録を正確に記録できます。サポートチームも非常に効率的で、導入システムも優れています。他のチームメンバーとの連携や接続も非常に簡単です…無料ライセンスで現在の20件から最低25件のミーティング録音を許可してくれればなお良いでしょう

6. Avoma（営業およびカスタマー成功ミーティングに最適）

viaAvoma

Avomaはミーティングの音声ファイルをテキストと分析データに変換し、単なる/AI文字起こしサービスを超えた機能を提供します。40以上の言語対応、クライアントのスケジュール管理、リードルーティングをサポート。

しかし、このツールの真の差別化要因は、コーチング機能とパフォーマンス分析にあります。

営業マネージャーやチームリーダーは、トーク比率を確認し、営業担当者の反論対応を追跡し、インサイトを活用して具体的なフィードバックを提供できます。単なるメモではなく、チームの成長を支援することに特化したミーティングアシスタントと考えてください。

Avomaの主な機能

感情分析により、ミーティング中の感情のサインや関与度を追跡

成功事例のベンチマークとチームの実績を比較し、研修ニーズを特定する

会話パターンと実績ある営業手法に基づいた/AIコーチング提案を受け取れます

成功したミーティングからプレイブックを作成し、優れた成果を再現する

Avomaの制限事項

機能は主に営業部門向けに設計されており、他部門での適用範囲にはリミットがあります

CRM統合には技術的なセットアップが必要です

Avomaの価格

スタートアッププラン: 月額29ドル/ユーザー

組織向け: ユーザーあたり月額39ドル

企業: ユーザーあたり月額39ドル

Avomaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1,335件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

7. Fathom（無料/AIミーティングアシスタント機能に最適）

viaFathom

Fathomはミーティングを驚くほど簡単に、しかも無料で実現します。Zoom、Meet、Teamsのミーティングに参加し、記録を自動で取り、即座に要約を作成。手作業は不要です。このAIミーティングツールは、メモやテキストボックス、タスクをCRMに直接同期。追加操作は一切不要です。

なぜ使うべきか？ミーティングの特定部分から即座にビデオクリップを作成できるからです。クライアントが「進めましょう」と言った部分だけを共有したい？クリップして送信しましょう。

Fathomの主な機能

過去のミーティングについて自然な言語で質問し、議事録をスキャンせずに特定の情報を検索できます

ライブディスカッション中の重要な瞬間をマークし、自動的にハイライト要約にまとめられます

ミーティング終了後、追加操作なしで即座に電子メール要約を受け取れます

リミットを理解する

企業向け代替ツールと比較して統合オプションが少ない

要約の品質は、ミーティングの構成と明瞭さに大きく依存します

Fathomの価格設定

Free

プレミアムプラン： 1ユーザーあたり月額19ドル

チーム版： 月額29ドル/ユーザー

チームエディション プロ: 月額39ドル/ユーザー

評価とレビューを把握する

G2: 5/5 (4,945件以上のレビュー)

Capterra: 5/5 (735件以上のレビュー)

実際のユーザーはFathomについてどう評価しているのか？

あるRedditユーザーが次のようなフィードバックを共有しました：

代理店として、私たちはFathomの大ファンです。インターフェースが非常にシンプルなので、煩雑な情報に埋もれることなく、トラフィック、コンバージョン、ユーザーに関するレポートを素早く作成できます。また、フリーランサーとリンクを簡単に共有できるため、彼らをすぐに仕事になれさせるための追加仕事が不要です。

代理店として、私たちはFathomの大ファンです。インターフェースが非常にシンプルなので、煩雑な情報に埋もれることなく、トラフィック、コンバージョン、ユーザー行動に関するレポートを素早く抽出できます。また、フリーランサーとリンクを簡単に共有できるため、彼らをすぐに仕事になれさせるための追加仕事が不要です。

8. MeetGeek（自動化されたミーティング記録に最適）

viaMeetGeek

MeetGeekはミーティングを録音・文字起こしし、欠席したミーティングもカバー。終了後数分でフォローアップ要約を電子メール送信します。

単なる記録を超えた機能：MeetGeekはプライベートメモ、発言者追跡、パフォーマンスメトリクス、ミーティング傾向分析をサポート。CRMやタスク管理アプリを含む7,000以上のアプリと連携し、ミーティングをデジタルごみとして積み上げるのではなく、仕事を前進させるためのツールとして設計されています。

MeetGeekの主な機能

MeetGeekの制限事項

ミーティング要約フォーマットはカスタムオプションが最小限です

サードパーティ連携の選択がリミットされている

MeetGeekの価格

Free

プロプラン： 1ユーザーあたり月額19ドル

ビジネスプラン： 月額39ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額59ドル

MeetGeekの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (445件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

MeetGeekについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

このSuperwhisper代替ツールに関するRedditレビューからの引用：

ミーティングから最も関連性の高い情報を抽出し、要約したり議事録を作成したりするツールをお探しなら、MeetGeekをお試しください。テンプレートをカスタムして特定の情報を網羅した議事録を生成することも可能です。キーワード検索で簡単に検索できるほか、NotionやSlackなど、他のツールと自動同期することもできます。

ミーティングから最も関連性の高い情報を抽出し、要約したり議事録を作成するツールをお探しなら、MeetGeekをお試しください。テンプレートをカスタムして特定の情報を網羅した議事録を生成することも可能です。キーワード検索で簡単に検索できるほか、NotionやSlackなど他のツールへの自動同期も実現します

9. tl;dv（ミーティング記録の民主化に最適）

viatl;dv

tl;dv（Too Long; Didn’t View）は、インサイトが必要な営業・カスタマーサクセスチームに最適です。このAIアシスタントは通話の自動文字起こし・翻訳・要約するだけでなく、真価はコーチング機能にあります。担当者がプレイブックをどれだけ順守したか、反論への対応、ミーティング中のパフォーマンスを評価します。

さらに「ベストモーメント」リールを自動編集・共有し、実際の会話からチームが学びを得ることを支援。CRMとの緊密な連携と30言語以上のサポートにより、tl;dvはミーティングを収益を生み出すフィードバックループへと変革します。

tl;dv 主な機能

複数のミーティングプラットフォームに対応したブラウザ拡張機能で、録画を即座に開始

ビデオファイルをダウンロードしたり編集したりすることなく、特定の会話部分を共有できます

プロジェクトや部署ごとに、関連する録音データをチームスペース内で自動整理

ダイレクトメンション機能で、関連する議論のポイントをチームメンバーに通知

tl;dvの制限事項

長時間のミーティング録音には処理時間が長くなります

検索機能は、過去のアーカイブよりも最近のコンテンツでより高いパフォーマンスを発揮します

tl;dv 料金体系

Free

プロプラン： ユーザーあたり月額29ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額98ドル

企業: カスタム見積もり

tl;dv 評価とレビュー

G2: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

10. Tactiq（コスト重視のGoogleミーティングユーザーに最適）

viaTactiq

Tactiqは議論中のアクションアイテムを自動記録。Zoom、Google Meet、Microsoft Teams内で仕事し、タイムスタンプ付きメモを直接議事録の該当箇所にリンクさせます。

ミーティング中に重要なポイントをハイライトし、アクションアイテムを割り当て、メモを共同編集できます。ミーティング後ではなく、その場で。すべてがGoogle ドキュメントやSlackと同期されるため、引き継ぎがスムーズ。このSuperwhisper代替ツールは、ミーティングを終えた時点で既に整理され、場合によっては少し先を見据えた状態で退出したいチームに最適です。

Tactiqの主な機能

参加者に集中しながら、Google Meetインターフェース内で直接ライブ文字起こしをビュー

ミーティングの完了する議事録をGoogle ドキュメントに即時転送し、編集と配布を即座に開始

チームメンバーからの共有コメントやリアクションマーカーを通じて、議事録の共同編集を実現

ハイライトされた箇所を自動的に集約し、簡潔なミーティング要約を作成

Tactiqの制限事項

Google Meetのミーティングのフォーカス機能は、複数プラットフォームを利用するチームにとって利便性が制限される

専用ミーティング分析ツールと比較して分析機能にリミットがある

Tactiqの価格

Free

プロプラン： 1ユーザーあたり月額12ドル

チーム: ユーザーあたり月額20ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額40ドル

企業: カスタム見積もり

Tactiqの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Tactiqについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるRedditユーザーはこう要約しています：

私は仕事でTactiqを活用していますが、非常に役立っています。Google Meetなどのプラットフォームと連携し、重要な詳細やアクションアイテムを自動記録。特に連続したミーティングでは大幅な時間短縮が可能です。ぜひ試してみる価値あり！

私は仕事でTactiqを活用していますが、非常に役立っています。Google Meetなどのプラットフォームと連携し、重要な詳細やアクションアイテムを自動記録。特に連続したミーティングでは大幅な時間短縮が可能です。ぜひ試してみる価値あり！

💡 プロのコツ：4Dでミーティングを効率化：決定（Decide）、議論（Discuss）、デモ（Demo）、委任（Delegate）。まず決定すべき事項を明確にし、課題を議論し、進捗（あれば）をデモし、次のステップを委任します。/AIがミーティングの進行に合わせて各「D」を記録・追跡します。

ClickUpで文字起こしを超えよう

ミーティングでの発言内容を記録することは有用ですが、真の進捗を促すのは「次に必要な行動」を明確にすることです。Superwhisperは音声テキスト変換や字幕生成に優れていますが、成長中のチームが連携を保ち迅速に行動するために必要な包括的な機能には欠けています。

ミーティング、タスク、コラボレーションを一元管理するシステムを求めるチームにとって、ClickUpは完了するソリューションです。

AIノートテイカー、ドキュメント、リアルタイムタスク作成・翻訳といった先進技術により、ClickUpは講義・ポッドキャスト・ミーティング中の人間の会話やアイデアを、一瞬も逃さず即座にアクションに変換します。

今すぐClickUpに登録しよう！ ✅