カップル向け共有カレンダーアプリトップ10：スケジュール管理を効率化

たった一つのシンプルなもので、言い争いの半分は避けられるかもしれません。それは、仕事する共有カレンダーです。

もしあなたが頻繁に予定が重複したり、大切な日を忘れたり、「待って、今日プランあったっけ？」とテキストを送ったりするなら、それは家庭管理システムが機能していない仕事です。

このブログ記事では、カップルが整理整頓を保ち、スケジュールのトラブルを避け、最も大切なことに集中できる、10の最高の共有カレンダーアプリを厳選してご紹介します。

さあ、始めましょう！ 🗓️

カップル向け共有カレンダーのおすすめを一覧で

カップル向け共有カレンダートップ10はこちら：

ツール* 主な機能 おすすめ 価格* ClickUp スマート共有カレンダー、AIタスク自動化、ドラッグ＆ドロップ式スケジュール管理、カスタマイズ可能なリマインダー カップル、家族、個人 Free Forever；企業向けカスタム対応 カップル向け 共有カレンダービュー、アプリ内チャット、Google/Apple/Outlookとの同期、自動リマインダー機能 カップル向け Freeプランあり TimeTree 複数の共有カレンダー、イベント優先度設定、画像添付ファイル機能、公開カレンダー共有 カップル、家族、社交グループ Freeプランあり；追加機能付きプレミアムプラン Between 共有カレンダー、プライベートチャット、記念日トラッカー、音声通話 カップル向け Freeプランあり Cozi 色分けされた家族カレンダー、タスクリスト、レシピプランナー、日次アジェンダビュー カップル、家族 Freeプランあり；プレミアムバージョンで広告なしにアップグレード可能 Raft GIF/絵文字対応のビジュアルカレンダー、カウントダウン機能、選択的共有、多言語サポート カップル、親しい友人 Freeプランあり Fantastical プラン切り替え機能付きカレンダーセット、タイムゾーンサポート、共同招待機能 カップルや5人のメンバーがいる家族向け Freeプランあり FamCal タスク割り当て、誕生日/記念日トラッカー、旅行経費チャート、共有アカウントログイン カップル、拡大家族 Freeプランあり；有料バージョンあり *どうですか？ パートナー向けアクティビティフィード、イベント内チャット、プライベート投稿、共有可能なイベント招待 カップル、ソーシャルフレンドグループ Freeプランあり Appleカレンダー Appleデバイス間でのシームレスな同期、共有iCloudカレンダー、Siriリマインダーに対応 Apple製品のみを使用するカップル Appleデバイスなら無料

カップル向け共有カレンダーアプリを選ぶ際のポイントとは？

カップル向けに設計された共有カレンダーアプリを選択する際には、コミュニケーションを促進し、親密さを育み、日々の調整を効率化する機能を優先することが重要です。考慮すべき点は以下の通りです：

カップル向けベスト10共有カレンダーアプリ

適切な共有カレンダーアプリを見つけることは、パートナーとの日常生活の管理方法に大きな違いをもたらします。デートの日取り調整、仕事のスケジュール管理、家族の責任分担など、どんな場面でも、適切なアプリは接続を保ち、衝突を避け、お互いのための時間を作るのに役立ちます。

カップル向けに特化した機能を備えた、優れたカレンダーアプリ10選をご紹介します。💑

1. ClickUp（共有カレンダーとタスク管理に最適）

ClickUpカレンダーで忙しいスケジュールを最適化 ClickUpのAI搭載カレンダーでスケジュール管理を簡素化

夜11時に「カレンダーに追加した？」という言い争いを繰り返す関係は、もっと良いものに値します。デートナイトの予定や明日の犬の散歩担当を、10個ものアプリを使わずに把握できることが理想なら、新たなお気に入り第三者をご紹介します：ClickUp。

まずはClickUpカレンダーから始めましょう。生活に合わせて柔軟に調整されるスマートなスケジュール管理ツールです。その中核となるのは、共有目標・個人の予定・リアルタイムの空き状況に基づいてタスクやイベントを自動スケジュールする機能です。

朝目覚めたら、自分の用事や仕事のミーティングはもちろん、パートナーの「買い物が必要」という急なリマインダーまで、すべてがプランされた一日が待っている姿を想像してみてください。

最高のカレンダーアプリとして、手動で予定をブロックしたり、テキストで調整したりする必要はありません。お二人専用のカレンダーが、個々の優先事項と共同プランのバランスを自動で調整。夕方の散歩や週末の小旅行、リラックス時間など大切な時間を保護するため、優先度の低いタスクを自動的に再スケジュールし、接続の時間を確保します。

安全な許可設定、プライバシー設定、Google カレンダー拡張機能により、共有する情報と非公開にする情報を完全に管理できます。

その裏で稼働しているのが、AI搭載アシスタント「ClickUp Brain」。チャットやプランを期限・リマインダー・進捗付きの実際のタスクに変換します。休暇やデートの計画中？ClickUp内でタスクを生成し、所有者を割り当て、チャットやミーティングメモを実行可能なステップに要約します。👇🏼

デートや記念日などを/AIアシスタントと一緒にプラン・予約しましょう

ホテルを予約する担当者を改めて話し合う必要はもうありません。

ClickUpタスク内で優先度を設定し、最も重要な事項に集中しましょう

繰り返し発生する家事（そう、毎週水曜日のゴミ出しは誰かがやらねばなりません）を自動化できるので、お互いに何度もリマインダーする必要もありません。ClickUpの自動化機能により、タスクの割り当て・更新・完了が誰にも追跡されずに確実に実行されます。

より即効性のある解決策をお探しなら、ClickUpのカレンダープランナーテンプレートをお試しください。カテゴリ別にタスクをスケジュールし、視認性を高める色でコード化が可能。わずか数クリックで日次・週次・月次のプランを明確にマップできます。

さらに、完全に完了するカスタマイズが可能です。だから、計画性重視のタイプAでも、流れに任せるタイプでも、どちらにも仕事します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

広範囲な機能とカスタムオプションのため、最初は圧倒されるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

このG2レビューが目を引きました：

ClickUpの汎用性は他に類を見ません。単純なToDoリストから複雑な複数チームプロジェクトまで、ClickUpは完璧に対応します。タイムブロッキング時のカレンダー表示、再スケジュール時のドラッグ＆ドロップ機能、SlackやGoogle Drive、Zapierなどとのシームレスな連携が特に気に入っています。ダッシュボードのカスタマイズ、ワークフローの自動化、タスクのリアルタイム監視が可能になり、生産性が飛躍的に向上しました。

2. Cupla（恋愛と生活の管理を両立させるのに最適）

viaCupla

カップル向けに設計された関係性重視のカレンダー＆生産性アプリ「Cupla」は、二人の共有生活をよりシームレスに管理します。双方のカレンダーを単一ビューにマージするため、スケジュール同期が面倒ではなく習慣になります。

このツールは、お互いの空き時間を把握し、充実した時間をスケジュールし、ストレスを溜める日常的な誤解を避けるのに役立ちます。予約の調整、休暇のプラン、デートの設定など、Cuplaはあなたとパートナーの認識をページに合わせます。

カップル向けベスト機能

Google、Apple、Outlook、Androidのカレンダーと連携し、共有スケジュールを一ビュー表示

パートナーのスケジュールをすぐ横で確認できるので、何度もやり取りすることなくプランを簡単に調整できます

両方に自動表示されるイベントを作成し、共有タスクを追加して適切なタイミングでリマインダーを受け取りましょう

カップル向けリミット

Androidでは、チェックリストや買い物リストの追加など、一部の機能が利用できません

Cuplaはウェブバージョンへのアクセスを提供していません

カップル向け価格

Free

カップル向け評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはCuplaについてどう評価しているのでしょうか？

Redditのレビューから直接引用：

私たちはCuplaを利用しており、カップルにとって非常に効果的だと確認済みです。既存のカレンダーを共有するため、既存のGoogle カレンダーを共有する際に必要な複雑な管理プロセスや回避策を踏む必要がありません。

3. TimeTree（複数グループとの共同スケジュール管理に最適）

viaTimeTree

TimeTreeは、カップルが日常のプランを完璧に管理できるよう設計された共有カレンダーアプリです。両者が互いのスケジュールを確認し、イベントを調整し、今後のプランについてリアルタイムで会話できる一元化されたスペースを提供します。

縦型タイムラインビューに切り替えると、スクロール可能な直感的な操作で今後の予定を一目で確認でき、個人タスクの管理が容易になります。さらに、TimeTreeパブリックカレンダーを利用すれば、スマートフォンからカスタムカレンダーを作成・共有し、ミニイベントページとして活用できます。

TimeTreeの主な機能

複数の共有カレンダーを作成して生活のさまざまな側面を整理しましょう。例えば、カップルプラン用、家族用、趣味用などです。

パートナーがイベントを追加・更新した際に即時通知を受け取り、常に情報を共有しましょう

TimeTree Premiumなら、イベント詳細に画像やファイルを添付可能。チケットや予約情報、買い物リストの共有に最適です。

イベントの優先度を設定し、気軽なプランと絶対に見逃せない予定を区別しましょう

TimeTreeのリミット

ウェブバージョンではモバイルアプリに搭載されている一部の機能が利用できません

「最終オンライン」ステータスなどの機能は、一部のユーザーにとってプライバシー上の懸念を引き起こす可能性があります

TimeTreeの料金プラン

Free

TimeTreeの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

TimeTreeについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるCapterraのレビューアーによれば：

私はTimeTreeの無料バージョンを使っているので広告は表示されますが、耐えられないほどではありません…ただ、たまに間違ってクリックしてしまうのが本当にイライラします！！

💡 プロのアドバイス：週末を詰め込みすぎないようにしましょう。すべてを「ちょっとした用事」とマークしていると、5つの「ちょっとした」ことがどれほど疲れるか忘れてしまいます。友人とのお出かけや家のプロジェクトに「はい」と言う前に、回復時間を確保するブロックを試しに作ってみてください。

4. Between（プライバシー重視のカップルコミュニケーションに最適）

viaBetween

Betweenはカップル専用に設計された関係性サポートプラットフォームです。スケジュール管理、プライベートメッセージ、思い出の共有、記念日追跡をシームレスに統合し、パートナー同士の絆を深め、接続を維持するお手伝いをします。

すべてのプラン・リマインダー・メッセージは二人だけのもの。実用的な方法で常に同期できます。「ThumbKiss」は画期的な機能。二人の画面の同じ場所を同時にタッチすると、両端末が同時に振動。親密さを育みます。

主な機能

特別な日をすべて記憶する内蔵タイムラインで、記念日やマイルストーンの日を追跡しましょう

同期やセットアップの手間が一切不要な共有カレンダーで、簡単に一緒にスケジュールを組みましょう

クリアな音声で無制限の通話が可能。距離に関係なく、いつでも接続を保てます。

カップル専用に設計されたGIFセルフィー、表現豊かなステッカー、絵文字でチャットをパーソナライズ

制限事項

Google カレンダーやAppleカレンダーなどのプラットフォームとの連携機能がないため、イベントは手動で追加する必要があります。

詳細なカレンダービュー（日別・週別）や高度なスケジュール設定機能が不足している

価格帯

Free

評価とレビューの間

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはBetweenについてどう言っているのか？

あるユーザーのレビューではこう言っています：

「メモ」機能の仕組みは理解していますが、「リスト」セクションがあると本当に便利です。また、カレンダー機能は少し使いにくく、カスタマイズ性も低いため、改善されると助かります。iCalやGoogle カレンダーのイベント／共有カレンダーをアプリにインポートするオプション、あるいは上記カレンダーアプリ自体から「Betweenにイベントを共有」するオプションがあるとさらに良いですね。全体的に最も活用しているのは写真機能です（ストーリー機能は可愛らしいアイデアですが）。その実装方法は非常に気に入っています。生涯プレミアムアカウントにアップグレードしましたが、それだけの価値があるアプリです！

5. Cozi（家族中心の管理に最適）

viaCozi

Coziは、忙しいカップルが常に確認する精神的負担なく連携できるよう設計されたデジタルオーガナイザーです。どのデバイスからでもアクセス可能な共有色コードカレンダーを提供し、予約から週末のプランまで、すべてをパートナーと管理できます。

Google カレンダー、Appleカレンダー、Outlookをマージし、全てのイベントを一箇所にまとめられます。デザインは見た目の美しさより機能性を重視していますが、連携を強化する効果の高さから、整理整頓と接続を深めたいカップルにとって価値あるツールとなるでしょう。

Coziの主な機能

Coziを今すぐ使って、イベント・ToDoリスト・買い物リストの更新をまとめた毎日のアジェンダを手に入れましょう

それぞれのパートナーのスケジュールにカスタム色を割り当てれば、誰が忙しく誰が無料かがすぐにわかります

休暇の準備、予算管理、家事分担など、共同の責任事項のためのタスクリストを作成して共有しましょう

内蔵の献立プランナーでレシピを追加・整理し、即座に共有買い物リストに変換

Coziの制限事項

このツールには統合されたメッセージングシステムがなく、イベントの詳細を話し合うには別のアプリに切り替える必要があります

家族全員が同等のアクセス権を持つため、どのメンバーでもイベントの編集や削除が可能であり、誤って削除してしまう可能性があります

Coziの料金プラン

Free

Cozi Gold: カスタム価格

Coziの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはCoziについてどう言っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューではこう言っています：

このアプリは、家族のスケジュール管理にまさに必要な機能を備えています。唯一改善してほしい点は、買い物リスト内のアイテムを検索できる機能です。複数の人がリストに追加する際に、既に登録されているかどうかを確認せずに追加するため、同じアイテムが重複して登録されることが多々あります。

6. Raft（洗練された連携を求めるデザイン好きカップルに最適）

viaRaft

Raftならプランが面倒な作業ではなく、絆を深める時間になります。iPhoneのイベントを同期し、必要な情報だけを選択的に共有できるので、パートナーは余計な情報に煩わされることなく、関連する予定だけを確認できます。

写真や絵文字、GIFを追加できる機能で、単なるイベントを意味あるものに昇華。タスクリストではなく、共有されるストーリーへと変えます。カレンダーの機能性とソーシャル交流の親密さを融合させた本アプリは、計画性と接続の両方を価値とするパートナーに最適です。

Raftの主な機能

記念日やデートナイト、休暇などの重要な日付をカウントダウンで追跡し、イベント詳細を投稿して楽しみを盛り上げましょう

仕事スケジュールなどの外部カレンダーを同期し、パートナーに見せたいイベントだけを選択的に共有できます

パートナーや気の合う友人と共有するイベントを選択し、他の予定はプライベートに保ちましょう

Raftのグローバルサポートが拡大し続ける中、言語を切り替えて利用可能。多言語カップルに最適です。

ラフトの制限事項

Raftは繰り返しイベントをサポートしていないため、定期的なプランには手動でのエントリーが必要になる場合があります

このアプリには、イベントに特定の場所の住所を追加する機能が不足しています

ラフトの価格設定

Free

ラフトの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはRaftについてどう言っている？

あるユーザーのレビューではこう言っています：

パートナーと私はどちらも仕事スケジュールがめちゃくちゃで、共有カレンダーアプリがあると物事を整理しやすくなります。それにGIFが可愛いんです——ただアプリには多くの問題があります。既存のイベントを編集しようとすると、アプリがフリーズして終了してしまうんです。お互いのカレンダーを表示設定しているのに、相手の入力内容が全く見えないことも。その場合、再度編集して更新するか、イベントを再作成しないと相手のカレンダーに反映されません。「今週の私の仕事の予定、カレンダーで見える？」と何度も確認し合うのでは、共同カレンダーの意味がありません。

viaFantastical

Fantasticalは共有カレンダー機能を提供し、カップルでデートの日取りや予約、家族のイベントを一箇所で追跡できます。

自然言語入力により、「アレックスと夕食 午後7時」といったフレーズを入力するだけで素早くイベントを作成可能。デバイス間での同期機能も備えているため、iPhone、iPad、Macのいずれを使用してもスケジュールは常に最新の状態に保たれます。Flexibits Premium for Familiesを選択すれば、個別のアカウントを維持しながら高度な機能を利用でき、共有プランと個人プランの両立が容易になります。

Fantasticalの主な機能

カレンダーセットを活用すれば、共同プランと個人スケジュールを整理された状態で切り替えられます

イベント情報とリアルタイムの天気予測を同時にビューできるため、アウトドア活動のプランがより簡単になります

遠距離カップル向けにカスタムタイムゾーンの設定を行い、通話やオンラインデートのプランを簡単にしましょう

イベント招待機能で協力し合い、双方が参加承諾・辞退・代替案の提案が可能です

Fantasticalの制限リミット

カレンダービューのカスタム機能は、他のアプリと比べてリミットを感じることがあるかもしれません

組み込みのタスク管理システムがなく、やることリストには別のアプリが必要

Fantasticalの価格

Free

個人向け： 月額4.75ドル（年額一括課金）

5人までの家族向け： 月額7.50ドル（年額一括課金）

チーム向け：月額4.75ドル/ユーザー（年額課金）

Fantasticalの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.8/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはFantasticalについてどう評価しているのでしょうか？

カップル向け共有カレンダーアプリに関するCapterraのレビューはこちら：

非常に使いやすい。Microsoft Exchange/Outlookとの完璧な連携。すべての同期機能、カレンダービュー、Zoom連携機能が良好に動作。カレンダーアイテムのコピー＆貼り付け機能により、繰り返しミーティングが不適切な同一または類似イベントの3～4インスタンスを再作成する場合と比べて、驚くほど時間を節約できる。

💡 プロのアドバイス：カレンダーに空きスペースを残すことを恐れないでください。1日の毎分まで埋める必要はありません。「予定なし」のブロックを少し入れておけば、お互いに余裕があることがわかります。リラックスしたり、のんびり過ごしたり、流れに身を任せたりするチャンスです。

8. FamCal（カップルと親族のスケジュール同期に最適）

viaFamCal

FamCalは、忙しい毎日を送りながらも密接な接続を維持したいカップル向けに設計されています。日々の予定をすべて一箇所に整理するスペースを提供します。これで夕食の約束を忘れたり、週末の予定が重複したり、直前の予定変更に慌てることもなくなります。

この家族向けカレンダーアプリは、カレンダービューとアジェンダビューの両方を提供し、スケジュールの表示方法や確認方法に柔軟性を持たせます。共有アカウント内で各パートナーが自身の電子メールでログインするため、どのデバイスからでも、いつでもシームレスに整理整頓を維持できます。

FamCalの主な機能

旅行のプランやゲストの準備など、共有タスクと個人タスクにサブタスクを割り当て、やるべきことを小さなサイズに分解しましょう。

レシピを見ながらハンズフリーで調理できる、画面を点灯したままにする「暗くならない調理モード」をご利用ください。

誕生日や記念日追跡機能で特別な日を逃さず追跡

複数の視覚的チャートで旅行費用を記録・エクスポートし、誰が何を支払ったかを明確に把握して透明性を保ちましょう

FamCalの制限リミット

このアプリには時間単位や週単位のカレンダービューがなく、細かいスケジューリングにリミットがかかる

アプリの無料バージョンには広告が含まれます

FamCalの料金プラン

Free

FamCalの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはFamCalについてどう評価しているのでしょうか？

ユーザーがFamCalを素晴らしいアプリだと思う理由はここにあります：

このアプリが大好きです。自分のスケジュールと家族の予定管理に使っています。皆のスケジュールが非常に複雑なのですが、色分け機能や統合された目標リスト・買い物リスト、多彩なカレンダービューが本当に便利。それにカスタマーサポートが素晴らしいんです。アプリで問題が起きた時、連絡するとその日のうちにすべて解決してくれました。最高です！

9. Howbout（社交的なカップルや友人グループに最適）

viaHowbout

Howboutは、まるで二人のためのプライベートホームフィード。正式な招待や長文テキスト、カレンダーの混乱なしに、お互いの予定を常に同期させます。アプリを開けば、パートナーの近況や進行中のプラン、確定済みの予定が一目でわかります。

街で偶然会った友人と会うのも、パートナーの無料の土曜日を見つけるのも、わざわざ長い会話が必要ないのに「ねえ、何かしようよ」という瞬間を演出します。カレンダー機能とソーシャルな要素をマージし、小さなプランさえもより意図的で楽しいものに感じさせてくれます。

主な機能はこちら

パートナーのリアルタイム活動フィードをスクロールして、相手の近況を把握しましょう

イベント内のチャット機能で、詳細なプランを立てたり、最新情報を共有したり、直前の変更を伝えたりできます

更新情報や写真、週末のちょっとした思い出話も、二人だけで共有。みんなに公開せずに。

共有リンクでイベント招待を送れるので、ダブルデートや家族プランに最適です

どのイベントをプライベートにするか、パートナーに公開するか、親しい友人リストに共有するかを自由に決められます

リミットについて

アプリは色コード機能を提供していますが、それ以上のカスタムオプションはリミットです

一部のユーザーからは、アプリを操作するのに少し時間がかかるというメモがあります

料金はどうですか？

Free

評価とレビューはいかがですか？

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはHowboutについてどう評価しているのでしょうか？

カップル向け共有カレンダーアプリに関するProduct Huntレビューからの引用：

こんなアプリが今までなかったなんて信じられない！ソーシャルプランニングには最適です。Howboutなら友人や家族とのイベントプランニングが驚くほど簡単になります。

10. Appleカレンダー（Apple製品をメインに使うカップルに最適。ストレスゼロを実現）

Appleカレンダー経由

Appleカレンダーは、カップルがスケジュールを効率的に調整するためのシームレスなMacカレンダーアプリを提供します。iCloudを活用することで、リアルタイム同期を保証し、共有のプランを直感的で簡単にします。

カップルは専用のiCloudカレンダーを作成し、プライベートで共有できます。これにより、双方がイベントをビューでき、許可があれば編集も可能です。カレンダーを共有する際、招待者にビュー権限のみを与えるか、変更権限も付与するかを決定できます。この柔軟性により、双方が希望に応じてカレンダーに貢献できます。

Appleカレンダーの主な機能

子供や親戚など、他の家族メンバーとも同じカレンダーで共同作業しましょう

「金曜の8時にディナーがあるってリマインダーして」とSiriに話しかけるだけで、即座に共有カレンダーに追加されます

ドラッグ＆ドロップ操作で簡単にプランを再調整。手動編集は一切不要です。

Appleカレンダーの制限事項

Appleカレンダーの価格

Free

Appleカレンダーの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Appleカレンダーについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューではこう言っています：

普段は絶対にレビューを書かないのですが、このアプリを長年使ってきた身として、現状には非常に失望しています。まず、このアプリは以前は無料でした。ある日突然広告を表示し始め、保存したデータを維持するためにサブスクリプションを強制的に購入させられるような状況に陥りました。最近月額サブスクリプションを購入したところ、数日間は広告が表示されなかったものの、今日また表示されるようになりました。アプリを開くと、カレンダーが表示されるまで広告が終わるのを待たねばなりません。電話で何かの予約をしている最中にこれが発生すると、非常に不便です。

ClickUpで接続を維持

共有カレンダーアプリは、カップルの時間管理を大幅に改善し、意思疎通の齟齬を減らし、より有意義な時間を生むためのスペースを創出します。

このリストの各アプリは独自の特徴を備えていますが、ClickUpは単なるカレンダー以上の機能を求めるカップルにとって最も完了するソリューションとして際立っています。

ClickUp Calendarなら、共有イベントのビュー、重要な日付の色分け、デートから日常の家事まですべてを一元管理できます。AIアシスタント「ClickUp Brain」を追加すれば、便利なリマインダーの自動生成、週間スケジュールの整理、タスクの要約まで、一切の努力なく実現します。

チームとしてより良いプランを立てたいですか？ClickUpを無料で試して、一緒に生活を整理しましょう！

よくある質問

カップルに最適なカレンダー共有アプリとは？

Cupla: カップル向けに設計されたアプリ。共有カレンダービュー、アプリ内チャット、自動リマインダー機能を搭載

ClickUp*: AI搭載のタスク自動化、リマインダー、リアルタイム共同編集機能を備えたスマートでカスタマイズ可能な共有カレンダーを求めるカップルに強く推奨

TimeTree: 複数の共有カレンダーやイベントの優先度管理に最適

Between: プライバシーとカップル間のコミュニケーションに重点を置き、プライベートチャットや記念日追跡機能を搭載

Cozi: 家族やカップルに最適。色分けされたカレンダーと共有リストを提供します

Raft、Fantastical、FamCal、Howbout、Appleカレンダーも優れた選択肢です。それぞれ異なるニーズに応える独自の機能を備えています。

カップル向け共有カレンダーの作成方法

適切なアプリを選ぶ：* ニーズ（機能、デバイス互換性、プライバシー）に基づいて、ClickUp、Cupla、TimeTreeなどの選択肢から選択しましょう。 アカウント作成： 両パートナーが登録しプロフィール設定してください 共有カレンダーの設定方法：* アプリの共有機能または招待機能を使い、両パートナーがアクセスできるように設定します 既存カレンダーの同期：* Google、Apple、Outlookカレンダーをインポートして一元ビューを実現できるアプリが多数あります カスタマイズ: 色分け、リマインダー、カスタムフィールドを活用してイベントやタスクを整理 コミュニケーション: 内蔵チャットやメモ機能でプランや最新情報を話し合いましょう 定期的な更新: 双方がイベントを追加・更新し、すべてを常に最新の状態に保つことが重要です

家族向け共有カレンダーアプリのおすすめは？

Coziは家族向けトップクラスの選択肢で、色分けされたカレンダー、共有やることリスト、献立計画を提供します。ClickUpはタスク管理や自動化など高度な機能を望む家族に最適です。FamCalとTimeTreeは親族との同期に優れた選択肢です。

カップル向け共有カレンダー「Cupla」とは？

Cuplaはカップル向けのリレーションシップ重視型カレンダーアプリです。両パートナーのスケジュールをマージして一つのビューに表示し、お互いの空き時間を簡単に把握できるため、充実した時間をプランし、意思疎通の齟齬を防ぎます。Google、Apple、Outlookカレンダーと連携し、アプリ内チャットや自動リマインダーなどの機能を提供。基本無料で利用できますが、Android版では一部機能がリミットされる場合や、ウェブ版では利用できない機能があります。

カップルが共有カレンダーアプリに求めるべき機能とは？