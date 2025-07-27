不動産業界向けのトップ 10 AI エージェント：リード管理と販売の自動化

不動産業界における AI は単なる流行ではなく、エージェント、買い手、売り手にとって大きな変化をもたらしています。
Delta Real Estate Leadership AI アンケートによると、業界リーダーは AI の現在の重要性を10 点満点中 5.9 点 と評価しており、2024 年の 5.0 点 から上昇しています。AI の将来的な重要性に対する期待は？10 点満点中 7.2 点 と、現在の 22% 増 という大幅な上昇が見込まれています。
このレポートでは、AI が、物件の掲載、マーケティング、顧客サービス、販売、バックオフィス業務に至るまで、不動産仲介業を変革している点を強調しています。
AI によってワークフローが簡素化され、効率が向上しているため、不動産業界の専門家たちは、これまで以上に迅速に最先端のソリューションを採用しています。あなたもぜひ、その流れに乗ってみませんか？
リード管理と販売プロセスの自動化をお考えの方は、このガイドが役立ちます。不動産のプロが先頭を走り続けるために役立つ、トップ AI エージェントを詳しくご紹介しています。
不動産業界に最適な AI エージェントの一覧
|ツール名
|主な機能
|おすすめ
|料金*
|ClickUp
|プロジェクトおよびタスク管理、リードの追跡、AI による自動化、フォローアップ、CRM 統合、スケジュール設定、ダッシュボード、不動産テンプレート
|不動産プロジェクトおよびタスク管理を求めるスタートアップ、小規模チーム、中小企業、企業
|Free Foreverプラン、企業向けのカスタマイズも利用可能
|ChatGPT
|AI によって生成される物件の説明、電子メールおよびコンテンツの作成、クライアントとのコミュニケーション、市場調査、法的文書の作成、ソーシャルメディアのコンテンツ、市場/価格分析
|コンテンツの作成、市場調査、クライアントとのコミュニケーションの自動化、物件リストの作成、法的文書の作成を自動化します。
|Freeプラン、有料プランは月額20ドルから
|Zillow
|AI 搭載の不動産評価（Zestimates）、バーチャル 3D ツアー、高度な検索フィルター、Zillow Premier Agent 接続
|中小企業、企業：物件リストの閲覧、住宅価値の推定
|カスタム価格
|Reonomy
|物件調査、所有権およびトランザクションの記録、市場外取引の特定
|企業：不動産調査および市場分析
|カスタム価格
|Homebot
|物件調査、所有権およびトランザクションの記録、市場外取引の特定、市場動向分析、リードの生成など。
|スタートアップ、中小企業、住宅所有者、エージェント、貸し手、住宅価値および資産価値の追跡
|有料プランは月額 50 ドル + 50 ドルのセットアップ費用からご利用いただけます。
|Realtor.com
|MLS 認定の物件リスト、AI 搭載の検索フィルター、近隣情報の分析、住宅ローン費用の計算
|中小企業、企業、リアルタイムの物件リスト、市場情報
|カスタム価格
|ハウスカナリー
|AI による不動産に関する洞察、投資機会の特定、市場動向の予測
|企業、不動産評価、投資情報
|有料プランは月額 19 ドルからご利用いただけます。
|RealScout
|パーソナライズされた住宅検索フィルター、ブランド物件アラート、市場最新情報、売り手特定のための予測分析
|パーソナライズされた住宅検索とクライアントとのコラボレーションを提供したいエージェント
|有料プランは 1 ライセンス 99 ドルからご利用いただけます。
|Roof AI
|自動化されたリードの取得と評価、24 時間 365 日のクライアントエンゲージメント、
|企業、不動産チーム：リードの獲得とクライアントのエンゲージメント
|カスタム価格
|ホームを再考する
|AI によって生成されたデザインによるバーチャルステージング、インテリアの再設計、リフォームの視覚化
|ステージング、リフォーム、インテリアの視覚化サービスを提供したい企業
|有料プランは月額 14 ドルからご利用いただけます。
不動産業界向けの AI エージェントに求めるべき条件とは？
不動産ソフトウェアの AI がすべて、お客様の特定のニーズに合っているわけではありません。リードの生成に優れたものもあれば、クライアントとのコミュニケーションに優れたものもあります。
しかし、最高のエージェントとは？それは、最初の接触から成約まで、すべてを処理し、ビジネスがボットによって運営されているような印象を与えないエージェントです。
不動産エージェント向けの AI ツールを選ぶ際に注目すべき点は、次のとおりです。
- リードの生成：不動産 AI ツールは、単なるブラウザ閲覧者と真剣な購入者を見分けることができるため、無駄なリードに時間を費やすことがありません ✅
- 自動フォローアップ：フォローアップが遅れると、潜在的なクライアントは興味を失います。AI は、タイムリーでパーソナライズされたメッセージで介入し、リードの関心を維持し、会話を進めます ✅
- CRM との簡単な統合: Salesforce、HubSpot、不動産専用の CRM など、お使いの CRM システムと AI エージェントを簡単に同期できます ✅
- アポイントメントのスケジュール設定：電子メールのやり取りは不要！AI が、内覧の予約、リマインダーの送信、カレンダーの更新を自動的に行います ✅
- 市場洞察と価格設定の支援：市場動向を追跡し、競争力のある価格設定を提案する AI？それは不動産のプロにとって夢のような機能です ✅
- セキュリティとコンプライアンス：機密性の高いクライアントデータを扱っていますか？AI が厳格なデータ保護および不動産コンプライアンス基準を確実に遵守していることを確認してください ✅
これらを正しく活用すれば、AI エージェントは時間を節約するだけでなく、リードを忠実なクライアントに変え、ビジネスを常に業界の最前線に導きます。
それでは、それを実現するための最高の AI ツールをチェックしてみましょう！
👀 ご存知でしたか？ マッキンゼー・グローバル・インスティテュートによると、生成型 AI は不動産業界に 1,100 億から 1,800 億 ドル（またはそれ以上）の価値を生み出す可能性があると予測されています。これは、膨大な取引、データ、そして収益の自動化に相当します。
不動産業界に最適な AI エージェント
適切な AI エージェントは、その可能性を引き出し、リード、フォローアップ、クライアントとのコミュニケーションを処理しながら、あなたは成約に集中することができます。
不動産ビジネスを変革する、最高の AI パワーハウスをご紹介します。
1. ClickUp（不動産プロジェクトおよびタスク管理に最適）
リード、物件情報、そして終わりのない事務処理に追われていますか？
ClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを統合した、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。AI を活用して、より迅速かつスマートに仕事を進めることができます。
また、すべての取引、クライアント、契約を必要な場所に保管する、オールインワンの不動産の強力な味方でもあります。
リードの追跡、物件の詳細やリストの管理、内覧のスケジュール調整、契約の処理など、ClickUp はあらゆる業務を一つの強力なプラットフォームに統合します。
ClickUp のカスタムオートパイロットエージェント
ClickUp のカスタムオートパイロットエージェントを使用すると、反復的なタスクを自動化し、タイムリーなフォローアップを行うことで、リード管理と販売プロセスを効率化できます。
以下の機能を提供します：
- 新しいリードが追加されたら、タスクを自動的に作成して割り当てます。
- フォローアップや重要な営業活動に関するリマインダーを送信します。
- リードのステータスを更新し、トリガーに基づいて販売パイプラインに移します。
- リードが特定のフェーズに到達したら、通知やコメントを投稿します。
- リードの進捗状況や販売実績に関する要約レポートを作成できます。
オートパイロットエージェントを活用することで、営業チームは手作業を減らし、機会により迅速に対応し、一貫性のある整理されたワークフローを維持することができ、最終的にはコンバージョン率と顧客満足度を向上させることができます。
ClickUp Brain
AI はどこにあるのかご存じですか？AI アシスタント「ClickUp Brain」は、不動産業界に欠かせない組み込みのツールです。
マーケティング用の物件の説明文の作成、クライアントとのやり取りの要約、ワークフローの自動化、さらにはフォローアップの電子メールの草案作成も行うことができます。あなたが取引の成立に集中している間、このツールが雑用を代行します。
✨ ボーナス：ClickUp Brain MAX を使用すると、AI によって不動産ビジネスの効率が 10 倍に向上します。
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続しているすべてのアプリとウェブを瞬時に検索して、契約、契約書などを探せます。
- Talk to Text を使用して、音声で質問、口述、仕事の指示を、ハンズフリーで、どこからでも実行できます。
- ChatGPT、Claude、Gemini など、連携していない数十の AI ツールを、競合他社や不動産法の変更などに関する洞察を得るための、単一のコンテキスト対応、企業向けソリューションに置き換えます。
ClickUp Brain MAX は、あなたの仕事を理解して、あなたを真に理解する、超強力なデスクトップ AI コンパニオンです。AI ツールの乱立を排除し、音声を使って仕事を完了し、ドキュメントを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てることができます。
ClickUp AI Notetaker
クライアントとのコミュニケーションを管理する必要がありますか？ClickUp AI Notetakerを使用して、通話の文字起こし、重要な詳細のハイライト、アクションアイテムの作成を行ってください。
ClickUp を使用すると、フォローアップ、タスクの割り当て、承認も自動化でき、手作業なしで取引を順調に進めることができます。
不動産プロジェクト管理スイート用 ClickUp
不動産チームのための ClickUp
しかし、ClickUp は AI 機能だけではありません。ClickUp for Real Estate Project Management は、プロジェクト、スケジュール、クライアントとのやり取りを 1 つのワークスペースに統合する、不動産業界向けの指令センターです。
ClickUp Real Estate Suite の機能：
- 予算に基づくスケジュール設定：関係者をマップし、マイルストーンと依存関係を明確にし、タイムラインを迅速に調整可能
- オールインワンのスケジュール管理：Google カレンダーと Outlook カレンダーを同期して、ミーティング、内覧、契約締結を色分けしたビューで管理
- ロケーションツール：インタラクティブなマップ上でタスクを表示し、クライアントに近くの物件、価格帯、重要な設備などを紹介できます。ホームツアーの効率的なプランニングに最適です。
- プロジェクトおよびチーム管理：サイト選択、ゾーニング、契約には共同ドキュメントを使用し、不動産プロジェクト管理のためのブレインストーミングやプランニングにはホワイトボードを使用します。
- 楽なコミュニケーション：専用のチャットチャンネルで、スケジュール、最新情報、チームでの議論を整理して管理
💡 プロのヒント： アプリを切り替えることなく、取引を円滑に進めましょう。ClickUp を Google および Outlook カレンダーと同期して、ミーティングや物件の内覧をスムーズに進めましょう。Zapier を使用して MLS データを取得すれば、必要なものがすべて仕事場にある状態になります。
不動産データ、マーケティング、クライアントの最新情報を整理するのに苦労していませんか？すぐに使えるテンプレートが、その悩みを解決します。
- ClickUp の不動産マーケティングテンプレートは、構造化されたワークフローにより、キャンペーンの計画と実行を簡素化します。物件リストを整理し、プロモーションのスケジュールを立て、キャンペーンのパフォーマンスを追跡して、すべての物件の可視性を最大限に高めます。
- ClickUp の不動産用スプレッドシートテンプレートを使用すると、物件リスト、クライアントの詳細、トランザクションを 1 か所で追跡できます。カスタムフィールドと構造化されたビューにより、物件を分類し、取引の進捗を簡単に監視できます。
- ClickUp の不動産ニュースレターテンプレートを使用すると、市場の最新情報、物件のハイライト、業界ニュースの作成と共有が簡単になります。AI を使用して、魅力的なコンテンツの草案を作成し、メッセージをパーソナライズし、何時間も文章作成に時間を費やすことなく、視聴者の関心を維持することができます。
ClickUp の主な機能
- ClickUp Chatを使用すると、チームとリアルタイムでチャットし、クライアントの最新情報、リストに関する議論、取引の交渉をすべて 1 か所にまとめて管理できます。
- ClickUp Docsを使用して、契約、マーケティングプラン、クライアントのメモを作成し、共同作業を行い、AI による要約も作成できます。
- ClickUp タスクで、期日の設定、チームメンバーの割り当て、フォローアップの自動化を行い、すべての取引を追跡します。
- ClickUp ホワイトボードで物件のプラン、ワークフロー、戦略を視覚化し、アイデアを即座に実行可能なタスクに変えましょう。
- ClickUp ダッシュボードで、リスト、販売パイプライン、主要なパフォーマンスメトリクスを追跡し、ビジネスを常に把握しましょう。
⭐️ ボーナス：クライアント管理テンプレートのリストをご用意しました。ぜひご活用ください。
ClickUp の制限事項
- 新規ユーザーは、豊富な時間節約機能に慣れるまでに時間がかかる場合があります。
- モバイルアプリは基本的な機能を網羅していますが、デスクトップの機能の一部が欠けています。
ClickUp の価格
ClickUp の評価とレビュー
- G2: 4.7/5（9,000件以上のレビュー）
- Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）
ClickUp について実際のユーザーからの声
グアダラハラ国立商工観光協会（Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara）の行政コーディネーター、クリスチャン・ゴンサレス氏は次のように述べています：
ダッシュボードを使用してさまざまなプロジェクトを管理および監視し、クライアントをゲストとして招待して一緒に仕事をするのに最適です。
🧠 興味深い事実：不動産業界は年率 2.69%の成長が見込まれ、10 年後には727.80 兆ドルに達すると予測されています。今こそ、自動化を進め、競争で優位に立つチャンスです。
2. ChatGPT（AI による物件の説明やマーケティングコンテンツの作成に最適）
不動産エージェントはすでに多くの仕事を同時にこなしています。その一部を AI に任せてみませんか？ChatGPT は、洗練された電子メールの草案作成、人目を引く物件の説明文の作成、さらには法的文書のテンプレートの作成も、わずか数秒で実行できます。これにより、画面の前に座って過ごす時間が減り、実際に住宅の販売に費やす時間が増えます。
しかし、それは単に時間を節約するだけではありません。ChatGPT は、クライアントの質問に瞬時に答え、近隣情報の収集、さらには市場調査や価格分析の支援も行うことができます。まるで、不動産マーケティングツールでもあるバーチャルアシスタントがいるようなものです。
さらに、優れたソーシャルメディアコンテンツを生成するその才能により、あなたの物件情報はただ掲載されるだけでなく、確実に注目されるようになります。
ChatGPT の最高の機能
- 鍵となる機能を強調し、購入者を惹きつける物件リストを作成
- 電子メール、フォローアップ、パーソナライズされたメッセージによるクライアントとのコミュニケーションの自動化
- 市場動向を分析し、価格データを要約して、情報に基づいた意思決定を行う
- 契約書、賃貸契約書、開示書類などの法的文書を生成します。
- ブログ記事、ニュースレター、ソーシャルメディア広告などのマーケティングコンテンツを作成
ChatGPT の制限
- 偏った情報や不正確な情報を生成する可能性があるため、エラーを回避するために人間のレビューが不可欠です。
- AI によって生成されたテキストは味気なく、ブランドのアイデンティティを反映していない場合があり、ブログ記事全体としては信頼性に欠ける可能性があります。
ChatGPTの料金プラン
- Free Forever
- プラス: $20/月
- Pro: $200/月
- チーム：ユーザー 1 人あたり月額 30 ドル
- 企業：カスタム価格
ChatGPT の評価とレビュー
- G2: 4.7/5（720件以上のレビュー）
- Capterra: 4.6/5（120件以上のレビュー）
📖 こちらもご覧ください：コンテンツ作成に最適な AI ライティングツール
3. Zillow（不動産物件の閲覧や住宅価値の推定に最適）
不動産の成功は、適切なツールから始まります。Zillow は、見逃せないツールの一つです。購入、売却、賃貸のいずれの場合でも、Zillow を使えば、不動産の世界が指先ひとつで広がります。夢の住宅探しから、Zestimates による無料の不動産価値査定まで、不動産に関する情報を入手するための重要なハブとなっています。
Zillow は、主力ウェブサイトとアプリに加え、Zillow Rentals、Zillow Premier Agent、Zillow Home Loans も所有しています。さらに選択肢をお探しですか？Zillow は、賃貸物件検索用の HotPads と Out East、不動産物件情報サイトの StreetEasy と Trulia も運営しています。
Zillow の最高の機能
- AI 搭載の Zestimates で住宅の価値を見積もり、市場動向を迅速に把握
- 3D ホームツアーで、詳細なバーチャル体験ながら、リモートで物件を探索できます。
- 価格、機能、場所などの高度な検索フィルターを使用して、より早く住宅を見つけましょう。
- Zillow Premier Agent を通じて、最高評価の専門家とつながり、専門家のアドバイスを受けましょう。
- Zillow のアプリケーションと支払いシステムで賃貸物件を管理
- 住宅ローン計算機を使用してローン費用を計算し、毎月の支払額を推定します。
Zillow の制限事項
- 住宅価値の推定（Zestimates）は不正確な場合があるため、専門家の鑑定は依然として必要です。
- 個人販売（FSBO）の物件は、不動産仲介業者が掲載する物件に比べ、可視性がそれほど高くありません。
Zillowの料金プラン
- カスタム価格
Zillow の評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (290件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
Zillow について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
ウェブサイトやアプリは、とても使いやすく、直感的に操作できます。物件情報のアップロードも簡単で、場所から検索することも可能です。
ウェブサイトやアプリは、とても使いやすく、直感的に操作できます。物件情報のアップロードも簡単で、場所から検索することも可能です。
4. Reonomy（不動産調査と市場動向分析に最適）
Reonomy は、複数の情報源から得た洞察を基に、5,000 万件以上の米国不動産の所有権記録、トランザクション履歴、市場動向を 1 か所にまとめて提供します。散在する情報を探しまわる必要はもうありません。Reonomy なら、すべてが指先ひとつで確認できます。
Reonomy は、単なるデータだけでなく、ユーザーが市場に出回っていない取引を見つけ、債務構造を分析し、重要な意思決定者とつながるお手伝いをします。そのスマートなフィルタリングツールにより、投資家、ブローカー、開発者は、見込み客の開拓が容易になり、最良の機会を迅速に見つけることができます。
Reonomy の最高の機能
- 完全な不動産記録と LLC の透明性により、所有権の詳細を明らかにします。
- トランザクション記録、住宅ローンデータ、販売動向など、不動産の履歴を調査
- AI を使用して潜在的な売り手を特定し、市場に出回っていない取引を見つけましょう。
- 不動産の価値、負債、賃貸活動に関する洞察から市場動向を分析
- 場所、資産の種類、財務データなどのフィルターを使用してリードを生成
- 住宅ローンの履歴と未返済ローンを確認することで、不動産の債務状況を評価します。
Reonomy のリミット
- データは必ずしも100%正確ではありませんので、元の記録との照合は必須です。
- 商業用不動産に重点を置いているため、住宅に関する情報は限られています。
Reonomyの料金プラン
- カスタム価格
Reonomy の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 4.3/5（30件以上のレビュー）
Reonomy について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューによると
最も影響力のある機能は、所有者に関する適切な情報を見つける機能です。この製品は使いやすく、私の既存のビジネスプロセスとの統合も完璧です。
最も影響力のある機能は、所有者に関する適切な情報を見つける機能です。この製品は使いやすく、私の既存のビジネスプロセスとの統合も完璧です。
5. Homebot（AI による住宅価値の追跡、資産価値のモニタリング、スマートな不動産の意思決定に最適）
住宅所有は、単に家を購入するだけではありません。その過程で賢い財務判断を下すことも重要です。そこでHomebotが登場します。
この AI 搭載プラットフォームは、住宅所有者や購入者が住宅の価値を追跡し、資産価値を監視し、借り換えや投資の機会を発見するのに役立ちます。これは、個人金融のダッシュボードのようなもので、不動産向けです。
Homebot は、住宅所有者だけでなく、不動産業者や融資機関にとっても強力な味方となります。自動化されたデータに基づく洞察により、専門家はクライアントと常に連絡を取り合い、売却、借り換え、投資のタイミングについて、クライアントに合わせたアドバイスを提供することができます。
Homebot の主な機能
- AI による推定価値と資産価値の成長に関する最新情報で、住宅の価値を追跡
- リアルタイムの住宅ローン金利と節約額で、借り換えの選択肢を探る
- 市場動向を監視して、近隣地域の不動産価値の変動を追跡
- 賃貸収入やセカンドハウスの実現可能性を分析して、投資機会を見極めましょう。
- パーソナライズされた住宅金融レポートでクライアントの関心を惹き、最新情報を提供
Homebot のリミット
- ブランディングやクライアントとのやり取りをより細かく制御したいエージェント向けの、限定的なカスタマイズ機能
- 商業用不動産には適していません。このプラットフォームは住宅用不動産市場に特化しているためです。
Homebotの料金プラン
- エージェントスターター：月額 50 ドル + セットアップ費用 50 ドル（1 回限り）
- エージェントパートナー：月額 25 ドル + セットアップ費用 50 ドル（1 回限り）
- 成長：エージェントチームの場合、月額 100 ドル
Homebot の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
🧠 面白い事実：昔、住宅ローンの返済を終えた住宅所有者は、そのマイルストーンを祝うために、自分の家に鷲のプラークを掲げていました。これは、借金から解放されたことを祝う勝利のトロフィーのようなものでした。この装飾は「フリーダム・フライヤー」と呼ばれ、今でも一部の住宅で見ることができます。
6. Realtor.com（リアルタイム、MLS 認定の物件リスト、市場情報に最適）
完璧な物件をお探しですか？売却したい、最新の市場情報を知りたい？住宅の価値について興味がある？Realtor.com は MLS リストからリアルタイムのデータを直接取得するため、常に最新かつ最も正確な情報に基づいて仕事を進めることができます。古い情報による驚きはなく、真実の情報のみを提供します。
しかし、それは単なる物件情報だけではありません。AI 搭載の検索フィルターにより、購入者は自分にぴったりの物件を見つけることができます。また、詳細な近隣情報により、犯罪率から学校のランキングまで、あらゆる情報を確認できます。さらに、手頃な価格ツールにより、住宅ローンの費用を一目で把握することができます。
また、Realtor.com の エージェントマッチングサービス を利用すると、買い手と売り手は、不動産管理のために最高評価の不動産専門家と接続することができます。
Realtor.com の最高の機能
- MLS 認定のリストから、正確で最新の不動産データを閲覧できます。
- AI 搭載のフィルターを使用して、価格、設備、ライフスタイルのニーズに合わせて住宅を検索できます。
- 犯罪統計、学校の評価、市場動向など、近隣地域の情報を詳しく確認できます。
- 手頃な価格ツールとリアルタイムの金利追跡機能で住宅ローンのコストを計算
- RealEstimate のデータ駆動型分析で、不動産の価値を即座に推定
- エージェントマッチングサービスを通じてトップエージェントとつながり、専門家の指導を受けましょう。
Realtor.com の制限事項
- リストの更新は、MLS の同期時間により若干遅れる場合があります。
- FSBO のリストはすべて含まれているわけではないため、市場に出回っていない物件の選択肢が減少する可能性があります。
Realtor.comの料金プラン
- カスタム価格
Realtor.com の評価とレビュー
- G2: 3.5/5（90件以上のレビュー）
- Capterra: レビューが不足しています
Realtor.com について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように評価されています：
価格比較も簡単です。価格範囲や特定のエリアを指定することもできます。売買、賃貸、リース、すべては realtor.com でOK。ここにある情報はすべて、あなたの指先で操作できます。
価格比較も簡単です。価格範囲や特定のエリアを指定することもできます。売買、賃貸、リース、すべては realtor.com でOK。ここにある情報はすべて、あなたの指先で操作できます。
📖 こちらもご覧ください:営業チームに最適な AI ツール
7. HouseCanary（AI による不動産評価と投資情報分析に最適）
次の SFR 投資の特定、融資ワークフローの効率化、顧客エンゲージメントの向上など、HouseCanary は結果につながる洞察を提供します。
HouseCanary は、データをアクションに変えることを目指しています。AI 機能と詳細な市場分析により、投資家、貸し手、不動産専門家がリアルタイムでより賢明な意思決定を行うことを支援します。
HouseCanary の主な機能
- CanaryAI で AI による不動産のインサイトを取得し、よりスマートな意思決定を実現
- Instant Insightsで、SFR投資のトップ機会を迅速に発見しましょう。
- プログラムデータで投資および融資戦略を自動化および最適化
- カスタマーエンゲージメントプラットフォームで顧客エンゲージメントを高め、顧客維持率を向上させましょう。
- 高度な市場予測により、市場動向や不動産価値の変動を予測
HouseCanary のリミット
- 一部のユーザーは、高度な分析機能や機能の使用に最初は戸惑うかもしれません。
- プレミアムプランは、機関投資家や金融機関にとってより最適な選択肢です。
HouseCanaryの料金プラン
- 基本プラン: $19/月
- プロプラン: $79/月
- Teams：月額 199 ドル
- 企業：カスタム価格
HouseCanary の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
📖 こちらもご覧ください：無料の不動産管理テンプレート
8. RealScout（パーソナライズされた住宅検索体験とクライアントとのコラボレーションの強化に最適）
MLS データと AI によるマッチングを組み合わせることで、RealScout は、エージェントが購入者が実際に望むものに基づいた、高度にパーソナライズされた物件の推奨情報を提供することを支援します。これは、単なるもうひとつの住宅検索プラットフォームではなく、不動産エージェントとそのクライアントの認識を一致させるために構築されています。
一般的な物件情報サイトとは異なり、RealScout はエージェントが検索体験を完全にコントロールできます。これにより、エージェントは、物件の比較、市場情報、自動アラートなどを提供して、クライアントの関心を引き付けることができます。
RealScout の主な機能
- AI による住宅検索で、クライアントの好みに合った物件をリストから絞り込み、購入希望者に紹介
- ブランド化された物件情報アラートとリアルタイムの市場最新情報で、クライアントの関心を維持しましょう。
- 価格動向、機能、地域データに関する洞察とともに、物件を並べて比較できます。
- 予測分析により、売り手がリストに掲載する前に潜在的な売り手を特定
- 信頼関係を構築するインタラクティブな検索体験で、エージェントとクライアントのコラボレーションを強化
RealScout のリミット
- 参加 MLS に限定されているため、利用可能性は地域によって異なります。
- エージェントに特化したプラットフォームのため、購入者は単独で利用できません。
RealScoutの料金プラン
- エージェント: $99/月/ライセンス
- チーム：2 ライセンスで月額 249 ドル
- 不動産仲介: $499/月
RealScout の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
RealScout について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューには次のように記載されています：
このツールは、購入者対応を行う不動産業者にとって非常に役立ちます。使いやすく、リードの育成にも役立ちます。
このツールは、購入者対応を行う不動産業者にとって非常に役立ちます。使いやすく、リードの育成にも役立ちます。
📖 こちらもご覧ください：建設業界における AI の活用方法（活用事例とツール）
9. Roof AI（AI によるリードの獲得とクライアントのエンゲージメントの自動化に最適）
証券会社、不動産管理者、貸し手、不動産チーム向けに構築された Roof AI は、ウェブサイト訪問者を引き付け、問い合わせに即座に回答し、24 時間 365 日、見込み客を育成します。これは単なるチャットボットではなく、リードを自動的に取得、評価、変換するように設計された不動産 AI エージェントでもあります。
Roof AI は、定型文に頼ることもありません。買い手と売り手の意図を理解し、ユーザーの行動や市場の状況に基づいて、高度にパーソナライズされた推奨事項を提供します。さらに、不動産 CRM と統合して、パイプラインを整理整頓します。
Roof AI の主な機能
- AI による会話で、真剣な買い手や売り手を特定し、リードの獲得と評価を自動化
- 24時間365日、不動産に関するお問い合わせ、融資に関する質問、サービスリクエストに即時対応し、訪問者を惹きつけます。
- ユーザーの行動や市場データに基づいて、高度にパーソナライズされた不動産の推奨情報を提供
- CRM とシームレスに統合して、リードを整理し、フォローアップの効率を向上させます。
- リアルタイムのインサイトによりリードの行動や傾向を分析し、マーケティング戦略を洗練させます。
Roof AI のリミット
- 応答は事前にトレーニングされた AI モデルに従うため、カスタマイズオプションは限られています。
- 統合のセットアップが必要であり、既存のシステムによっては時間がかかる場合があります。
Roof AI の価格
- カスタム価格
Roof AI の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
💡 プロのヒント：不動産 CRM テンプレート（リードの追跡、取引管理、クライアントとのコミュニケーションを簡素化する、あらかじめ設計されたワークフロー）を活用して、業務に遅れが生じないようにしましょう。
10. Reimagine Home（ステージング、リフォーム、インテリアの変身のために、AI によって生成された、写真のようにリアルな住宅デザインを作成するのに最適）
空いている住宅をステージングする必要がありますか？スペースを改装したいですか？さまざまなスタイルを試してみたいですか？Reimagine Home は、まさにそんなニーズにぴったりのツールです。写真をアップロードするだけで、Reimagine Home は、あらゆる物件を魅力的に見せる、リアルで写真のようなビジュアルを数秒で作成します。
その特徴とは？最新のデザイントレンドを的確に捉えたスタイリッシュな出力と、微調整が可能な究極のカスタマイズ性です。また、結果を待つ必要のない、超高速の処理も魅力です。
バーチャルステージング、リフォーム、レイアウト変更など、Reimagine Home は物件情報を視覚的に一貫性のある、市場に即した状態に保ちます。さらに、スケーラブルな API により、あらゆる不動産プラットフォームに簡単に統合できます。
Reimagine Home の主な機能
- AI で生成した家具やインテリアで、空室をバーチャルにフェーズ分けして、物件のリストを充実させましょう。
- スタイル、色、レイアウトを試して、インテリアを瞬時に再設計
- 工事開始前にリフォームを視覚化して、リフォームの可能性をアピール
- 購入者の好みに合わせたデザインオプションを生成し、パーソナライズされた提案を提供します。
- フォトリアルな画像を作成し、エンゲージメントを向上させ、より多くの買い手を惹きつけましょう。
ホームの限界を再考する
- AI によって生成された画像にはカスタマイズ性が欠け、細かいデザインの詳細をコントロールすることが難しい場合があります。
- 建築や構造に関するプランニングは提供しないため、ビジュアルに最適です。
Reimagine Home の価格
- 必須: $14/月
- 最適プラン: $29/月
- アドバンスト: $49/月
- プレミアム: $99/月
ホームの評価とレビューを再考する
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
あなたのベンチャーに最適な不動産向け AI エージェントを見つけましょう。
不動産会社でお仕事をしているなら、AIエージェントは間違いなく最適な選択肢です。しかし、現在のツールが、機能の陳腐化、カスタマイズ性の欠如、統合の難しさなど、何らかの制限を感じているなら、アップグレードの時期かもしれません。
適切な人工知能エージェントは、ワークフローを効率化し、クライアントとのやり取りを強化し、ビジネスのニーズに適応するものです。
ClickUp は、画一的なソリューションとは異なり、自動化、リアルタイムのコラボレーション、カスタマイズ可能なワークフローを組み合わせて、不動産業務の円滑な運営を実現します。リードの管理から取引の追跡まで、すべてが簡単に同期されます。
よりスマートに仕事をする準備はできましたか？ClickUp を無料でお試しください。