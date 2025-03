組織のためのモダンなイントラネットの作り方

少し前に、Amazonのクラウドコンピューティング部門に勤務する500人以上の従業員が、 5日間の在社義務を見直すよう促す嘆願書に署名しました。彼らのメッセージは明確でした。リモートワークやハイブリッドワークは、今や当たり前の仕事スタイルなのです。物理的なミーティングが減っている世界では、強力なコミュニケーションが、あらゆる成功を収めている組織のバックボーンであり続けています。だからこそ、企業は今、デジタルワークプレイスにおけるコミュニケーションギャップを埋めるのに役立つ、最新のイントラネットソリューションに注目しているのです。

アクションアイテムをより小さなタスクに分割し、ClickUpタスクを使用してチームの役割を即座に割り当てることができます。 ### ステップ2: 従業員を会話に参加させる 組織が犯す最大の過ちの1つは、従業員をプランニングプロセスから排除してしまうことです。 イントラネットは人事やITチームだけのものではなく、全員のためのものです。 潜在的なソリューションを評価する際に、部署を越えた従業員を関与させることで、従業員エンゲージメントにおいてすでに一歩リードしています。

アンケートやタウンホールミーティングを実施して、どのようなツールや機能があれば仕事が楽になるか、意見を集めましょう。ClickUpホワイトボード(/%href%)を使えば、従業員のフィードバックを視覚的にマップ化でき、すべてのアイデアを確実に収集し、検討することができます。 ClickUpホワイトボードを使用して、従業員からのフィードバックを収集し、アクションを起こすための専用スペースを作成します ### ステップ3: 段階的に展開する

初日からすべての機能を従業員に提供することは効率的に感じられるかもしれませんが、それは負担を強いることにつながります。段階的な展開により、チームはイントラネットに徐々に慣れていくことができます。コミュニケーションツールやドキュメント共有などのコア機能から始め、徐々に高度な機能、例えばリアルタイムコラボレーションの https://clickup.com/blog/real-time-collaboration//スイートや分析機能などを導入していきます

/%href/スイートや分析などの高度な機能も徐々に導入していきます。ClickUpタスクと タスクを完了する時間とエネルギーを見つけるのに苦労していることを認め、イノベーションや戦略的思考に苦労する可能性が3.5倍高いと認めています。 私たちは、質の悪い検索ツールで彼らの生活をさらに困難にしたいのでしょうか? シンプルなキーワードに基づく従来の検索エンジンでは、従業員のニーズを満たすことはできません。 ✅ ソリューション:最新のイントラネットには、好み、フィルター、ユーザーデータに基づいて結果を返すスマートな検索機能が必要です。 は、AIを搭載したナレッジマネージャーです。ClickUpワークスペース内のタスク、ドキュメント、チャットをシームレスに接続し、適切な情報を即座に表示します。もうごちゃごちゃした中を探しまわる必要はありません。わかりやすい英語で質問するだけで、ClickUp Brainが正確な答えを返します。ワークフローを合理化し、チームの足並みを揃えます。

### 課題 #4: ターゲットを絞ったメッセージの配信 従来のイントラネットは、画一的なメッセージ配信にリミットがあることがよくあります。 役割、言語、場所などに応じてカスタマイズされたアップデートが必要なリモートチームやハイブリッドチームを管理する場合には、これは大きな問題となります。: モダンなイントラネットは、ターゲットを絞ったコミュニケーションを可能にし、特定のグループにパーソナライズされたメッセージを送信することができます。

例えば、マネージャーはリーダーシップチームに方針の更新を通知しながら、新入社員には入社に関するニュースを配信し続けることができます。これにより、特定の社員にのみメッセージが送信され、他の社員にスパムが送信されることがなくなります。 ### 課題5:イントラネットが他のデジタルツールと連携していない 連携していないイントラネットは、フラストレーションの原因となります。従業員は、情報を検索したりタスクを完了したりするために、アプリを切り替えながら作業を行うべきではありません。従来のイントラネットは、静的で連携していないことが多く、非効率性を生み出し、生産性を低下させます。

✅ ソリューション: モダンなイントラネットは、コミュニケーション、コラボレーション、コンテンツ管理ツールを統合した統一されたデジタル作業スペースとして機能します。 📮ClickUp Insight: 典型的な知識労働者は、仕事をこなすために平均6人/%href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey//とつながる必要があります

つまり、毎日6人のコアな人々と連絡を取り、必要な情報を収集し、優先順位を調整し、プロジェクトを進める必要があるということです。 苦労は現実のものなのです。絶え間ないフォローアップ、バージョンの混乱、可視性のブラックホールがチームの生産性を損ないます。 ClickUpのような集中管理プラットフォームは、Connected SearchとAI Knowledge Managerにより、必要な情報を即座に手元で利用できるようにすることで、この問題に対処します。 もうアプリを切り替える必要はありません!

ClickUpへの移行は、私たちのチームがやることの中で最も重要なことでした。 変更を行って以来、私たちの生産性、効率性、チームの連携、そして全体的な士気は大幅に改善しました。 ミシガン大学4年生の事務アシスタント、Jeanneさん 組織のためにイントラネットを構築しているなら、ClickUpのような、あなたとともに成長するプラットフォームを選びましょう。

