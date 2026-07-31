Ogni team di marketing ha flussi di lavoro troppo ripetitivi per giustificare un intero pomeriggio di lavoro da parte di uno stratega, ma troppo specifici per gli strumenti standard. Uno strumento di controllo della qualità delle landing page. Un generatore di brief per le campagne. Un formattatore di metadati. Uno strumento per ripulire i dati esportati da Google Ads. Il tipo di attività che si svolgono manualmente, si mettono insieme alla bell’e meglio nei fogli di calcolo o si chiede al team operativo di realizzare quando ha uno sprint libero.

Questa è esattamente la promessa di Claude Code per i professionisti del marketing.

Claude Code li trasforma in strumenti di tua proprietà. Tu descrivi il flusso di lavoro, esamini il risultato e perfezioni i prompt. Claude Code scrive gli script, le chiamate API e la gestione degli errori. Un professionista del marketing ha documentato tre implementazioni (produzione di contenuti, arricchimento dei lead, reportistica) e lo schema è stato lo stesso ogni volta: l’utente definisce la logica, l’agente scrive il codice.

"No-code" non significa però "senza ragionamento". Claude Code richiede istruzioni precise, esempi chiari, linee guida e un'attenta revisione da parte di un essere umano. È necessario sapere esattamente cosa deve fare il flusso di lavoro, dove può fallire, come si presenta l'input e cosa si intende per output "corretto". E bisogna fornire queste informazioni a Claude in modo esplicito e dettagliato. Questa guida spiega cos’è Claude Code, in che modo aiuta i professionisti del marketing, quanto costa, come impostarlo, come iniziare a utilizzarlo e come fornirgli i prompt in modo efficace.

Che cos’è il codice Claude?

via Claude

Claude Code è la versione "agentica" di Claude sviluppata da Anthropic. Funziona in locale, sia su terminale che su app desktop, e ha accesso diretto ai tuoi file, alle app collegate e ai flussi di lavoro in più fasi.

Se hai già utilizzato Claude in una scheda del browser, pensa a Claude Code come alla stessa intelligenza artificiale con una portata più ampia. Anziché limitarsi a rispondere in una finestra di chat, è in grado di aprire i tuoi documenti, recuperare dati da Google Drive, interagire con altri strumenti collegati e persino creare e modificare file sul tuo computer.

Perché i professionisti del marketing utilizzano uno strumento per la programmazione del codice?

I professionisti del marketing scelgono Claude Code perché consente di creare flussi di lavoro riutilizzabili che si integrano con sistemi aziendali reali quali CRM, librerie pubblicitarie, esportazioni di dati analitici e strumenti di comunicazione. Un normale chatbot non è in grado di integrarsi con nessuno di questi.

Configuralo una volta sola per importare i dati della campagna del mese scorso in un report formattato, e non dimenticherà come farlo la prossima volta che glielo chiederai.

Il termine “codice” nel nome può trarre in inganno e, onestamente, in questo contesto è un po’ fuorviante. Claude Code si utilizza con un inglese semplice, proprio come si farebbe con qualsiasi chatbot. Il risultato è una funzionalità che hai creato tu stesso e che puoi riutilizzare ogni volta che ne hai bisogno.

Questa distinzione, tra output una tantum e funzionalità riutilizzabile, è il fulcro di questa guida. È anche il motivo per cui vale la pena specificare con precisione quale versione di Claude ti permette di raggiungere il tuo obiettivo, poiché non tutte le versioni funzionano allo stesso modo.

Termini relativi al codice Claude che i professionisti del marketing dovrebbero conoscere

Claude Code utilizza il codice da sviluppatori, ma i concetti principali sono piuttosto semplici:

Termine Cosa significa Esempio di marketing CLAUDE. md Un file di istruzioni del progetto che Claude legge automaticamente Salva il tuo pubblico, le regole del marchio, le affermazioni approvate e la lista di controllo di revisione Competenze Una raccolta riutilizzabile di istruzioni, esempi e file di supporto Esegui ogni volta lo stesso processo di aggiornamento dei contenuti o di revisione delle pagine di landing Comando slash Una scorciatoia che avvia un'azione salvata dalla riga di comando Digita /rsa per eseguire un flusso di lavoro per la creazione di testi pubblicitari su Google Ads Agente o subagente Un worker Claude dedicato a una parte specifica di un'attività più ampia Fai in modo che un agente analizzi la concorrenza mentre un altro verifica le richieste di risarcimento Connettore MCP Una connessione che consente a Claude di utilizzare strumenti e dati esterni Importa un brief da Google Drive o crea un'attività in ClickUp Hook Un'azione automatica triggerata in un punto prestabilito del flusso di lavoro Esegui un controllo del formato ogni volta che Claude termina la modifica di un file CSV

Claude Chat, Cowork e Claude Code: quale scegliere e quando?

Utilizza Claude Chat per idee e testi rapidi, Claude Cowork per lavoro articolato in più passaggi tra le tue app collegate e Claude Code per creare competenze e strumenti riutilizzabili con accesso approfondito ai file. Tutti e tre funzionano sugli stessi modelli Claude sottostanti. Ciò che li differenzia è la portata.

Per illustrarti le differenze:

Dimensione Claude Chat Claude Cowork Claude Codice Che cos’è La finestra di chat che già conosci Un'app basata su agenti per il lavoro intellettuale Uno strumento di tipo "agentico" che funziona sul tuo computer, in un terminale, come app desktop o sul web (novità) Ideale per Bozze veloci, brainstorming, risposte puntuali Attività in più passaggi tra app collegate Creazione di competenze, agenti e strumenti riutilizzabili collegati ai tuoi file Accesso ai file Non offre il supporto per il caricamento diretto, ma offre la compatibilità con alcuni connettori come Google Drive Sì, tramite connettori Accesso diretto a file e cartelle locali Pianificazione No Sì, in modo nativo Sì, tramite attività pianificate nel cloud; le “Routine” nel cloud sono esplicitamente etichettate da Anthropic come anteprima di ricerca. Facilità d'uso anche per chi non ha competenze tecniche Il massimo Alto All'inizio è un po' complicato, ma una volta configurato è veloce

La realtà è che i confini sono piuttosto sfumati. Tecnicamente, tutti e tre sono in grado di gestire file, eseguire attività in più fasi e, ora, pianificare il lavoro. La vera differenza sta nella quantità di configurazione che sei disposto a effettuare in anticipo in cambio del livello di automazione che potrai ottenere in seguito.

Se ti occupi esclusivamente di redigere testi pubblicitari, Chat è più veloce e puoi smettere di leggere qui. Il resto di questa guida è pensato per quei momenti in cui ti ritrovi a svolgere lo stesso tipo di attività di revisione o ricerca per la quinta volta e pensi: «Ci vorrebbe uno strumento per questa attività».

Cosa stanno realizzando i professionisti del marketing senza competenze tecniche con Claude Code

I progetti più utili realizzati con Claude Code non sono generatori di contenuti generici. I professionisti del marketing stanno trasformando framework esistenti, controlli di qualità e attività ripetitive in piccoli strumenti costruiti attorno al loro modo di lavorare. Ecco alcuni esempi di come Claude Code semplifica la vita ai professionisti del marketing.

Un plugin per Figma che inserisce i testi nei frame degli annunci e un flusso di lavoro per la creazione di bozze in Google Ads

Austin Lau, growth marketer presso Anthropic, non aveva mai scritto codice prima di Claude Code. Ha creato entrambi in una settimana:

Un plugin per Figma che estrae i testi dei titoli da un foglio Google Sheet e li applica ai frame pubblicitari, realizzato in meno di un’ora, ora consente di risparmiare quasi 30 minuti per ogni aggiornamento in batch

Un flusso di lavoro /rsa che redige testi pubblicitari per Google Ads in linea con le linee guida sul tono di voce del marchio ed esporta il risultato in un file CSV pronto per il caricamento, riducendo i tempi di elaborazione per ogni annuncio da 30 minuti a 30 secondi

Uno strumento di verifica della posizione della homepage che assegna un punteggio in base a un framework personalizzato

Questo strumento valuta le home page B2B in base a uno specifico modello di posizionamento: la sezione hero risponde alle domande “A chi si rivolge?” e “Perché è diverso dagli altri?”? Assegna un punteggio separatamente alla sezione hero e all’intera pagina, quindi suggerisce titoli riscritti. Emily Kramer, fondatrice di MKT1, lo ha sviluppato come Claude Skill collegata ai propri modelli, lo ha testato su siti aziendali reali e ha effettuato quattro cicli di revisione per portare l’accuratezza dal 60% circa al 90%.

Un sistema di contenuti basato su undici competenze che ricerca, redige e ottimizza i post sulla base dei risultati passati

Non è stato realizzato tutto in una volta. Questo sistema si è sviluppato funzionalità dopo funzionalità, ciascuna aggiunta non appena si manifestava una vera lacuna nel flusso di lavoro. Effettua ricerche su argomenti, redige bozze di post e le rivede sulla base di ciò che è stato effettivamente realizzato in precedenza, il tutto integrato grazie alla memoria condivisa. Kieran Flanagan, vicepresidente senior del marketing presso HubSpot, ha impiegato mesi per metterlo a punto, il che rispecchia più da vicino il modo in cui la maggior parte di questi progetti viene effettivamente realizzata.

Una pipeline di produzione di blog che va dal brief al contenuto pronto per il CMS in tre ore

Questo flusso di lavoro gestisce la produzione dei blog dall’inizio alla fine: redige la bozza del post partendo da una linea editoriale, genera e inserisce le immagini, scrive i metadati SEO e crea collegamenti incrociati ai contenuti correlati, il tutto tramite strumenti collegati tramite MCP. Rahul Lalia, fondatore dell’agenzia RSL/A, composta da due persone, lo ha creato per sostituire un processo che richiedeva un’intera giornata.

Ciò che prima richiedeva un'intera giornata (scrivere, cercare immagini, inserire i metadati, caricare il tutto nel CMS) ora richiede circa tre ore, compresa la revisione da parte sua.

Ha pubblicato 12 post in due giorni, ciascuno con immagini personalizzate e metadati completi, un ritmo che, secondo lui, prima non era realistico

È molto chiaro sui limiti. Lo strumento fa esattamente quello che lui descrive, ma la strategia, le relazioni con i clienti e la capacità di respingere un’idea sbagliata rimangono interamente di sua competenza.

Una dashboard di reportistica che interpreta i dati, non si limita a visualizzarli

La maggior parte delle dashboard mostra dei grafici. Questa invece ti dice cosa è cambiato, se è rilevante e cosa fare dopo. La sua funzionalità principale è una sezione “A colpo d’occhio” che fornisce:

Cosa è stato migliorato e perché è importante

Cosa è diminuito e se vale la pena preoccuparsene

Due o tre raccomandazioni basate su numeri concreti

Victoria Boyd, una stratega di marketing indipendente senza alcuna esperienza con il codice, l’ha realizzato nel giro di un paio di pomeriggi.

Cosa hanno in comune queste soluzioni Ciascuno di questi professionisti del marketing ha iniziato con un compito ben preciso: applicare i testi a layout creativi, verificare la conformità di una homepage rispetto a un framework prestabilito, creare un motore di produzione per un blog. Gli esempi più efficaci hanno sempre lasciato all’uomo il ruolo decisionale nei momenti cruciali. Lau esamina ogni annuncio prima della sua pubblicazione. Kramer verifica la sua Skill confrontandola con le valutazioni che lei stessa ha già effettuato. Lalia controlla ogni post prima che venga pubblicato. Le realizzazioni più avanzate mettono in luce il vero limite: un professionista del marketing potrebbe non aver bisogno di scrivere codice, ma la strategia alla base dello strumento, il gusto che lo rende utile e le decisioni che esso non è in grado di prendere rimangono comunque interamente di competenza umana. È proprio qui che Claude Code risulta più utile per i professionisti del marketing senza competenze tecniche. In sostanza, permette loro di trasformare un processo che già conoscono a fondo in uno strumento che il loro team di ingegneri probabilmente non avrebbe avuto il tempo di sviluppare per loro.

Come iniziare a utilizzare Claude Code come professionista del marketing (senza codice)

Non è necessario imparare a programmare né passare un pomeriggio a configurare strumenti di sviluppo. Il modo più semplice è utilizzare l’app desktop di Claude, dove Claude Code funziona direttamente con una cartella sul tuo computer. Il terminale è comunque disponibile se lo desideri, ma i professionisti del marketing possono ignorarlo all’inizio.

Ecco il percorso più semplice per passare da una cartella vuota a un flusso di lavoro di marketing riutilizzabile:

Passaggio 1: Ottieni l'accesso a Claude Code

Claude Code è incluso nei piani Claude Pro e Max ed è disponibile anche tramite gli account Team, Enterprise e Claude Console. Il piano gratis di Claude non include Claude Code.

Se sei un professionista del marketing che lavora in autonomia, la versione Pro è solitamente sufficiente per testare flussi di lavoro di base. Un utilizzo più intensivo, come l’analisi di cartelle di ricerca di grandi dimensioni o l’esecuzione di più attività contemporaneamente, potrebbe richiedere un limite di utilizzo più elevato.

Passaggio 2: Installa l’app desktop di Claude

Scarica Claude per macOS o Windows, accedi e apri Claude Code dall’interno dell’app. Anthropic ora gestisce Chat, Cowork e Claude Code tramite la stessa app desktop, quindi non è necessaria un’installazione separata per ciascuno di essi.

Questo è l’approccio “no-code”. Ciò significa niente Node.js, terminale o comandi di installazione. Se lo desideri, puoi aggiungere la versione da riga di comando in un secondo momento. Anthropic consiglia il proprio programma di installazione nativo, con comandi di configurazione separati per macOS, Linux, Windows PowerShell e il Prompt dei comandi di Windows.

Passaggio 3: Crea una cartella dedicata al progetto

Claude Code funziona al meglio quando tutti i file relativi a un progetto sono raccolti in un'unica cartella ben organizzata.

Supponiamo che tu stia lanciando un prodotto. Crea una cartella denominata “Campagna di lancio del prodotto” e inserisci al suo interno:

Il brief della campagna

Linee guida relative al marchio e ai contenuti editoriali

Ricerca sui clienti personalizzata

Nota sul prodotto

Campagne passate

Pagine dei concorrenti

Esportazioni delle prestazioni

Bozza del testo

Quindi apri quella cartella in Claude Code. Questo è importante perché definisce l’area di lavoro di Claude. Claude può leggere, creare e modificare i file all’interno di quella cartella, ma non può accedere liberamente ai file presenti in altre parti del tuo computer senza un’ulteriore autorizzazione.

Non iniziare consegnando a Claude l’intera cartella “Documenti”. Una piccola area di lavoro è più facile da gestire e riduce il rischio che venga effettuata una modifica sul file sbagliato.

Passaggio 4: Chiedi a Claude di esaminare la cartella prima di creare qualsiasi cosa

La tua prima istruzione dovrebbe concentrarsi sulla comprensione del materiale prima di procedere con qualsiasi produzione.

Prova questo:

Leggi i file presenti in questa cartella. Spiega cosa contiene ciascun file, individua eventuali informazioni contraddittorie e segnalami quali contesti mancano. Per ora non creare né effettuare alcuna modifica.

Claude Code legge i file effettivamente presenti nella cartella invece di basarsi esclusivamente su ciò che viene incollato nella chat. È inoltre possibile utilizzare la modalità “Plan”, che consente a Claude di esaminare il progetto e proporre un approccio senza modificare i file sorgente.

via Marvin Swift

Esamina attentamente il riepilogo/riassunto. Correggi i nomi dei prodotti, i destinatari, le affermazioni, le date e le regole relative al marchio prima di procedere.

Passaggio 5: Assegna alla cartella le proprie istruzioni d’uso

Una volta che Claude avrà compreso il materiale, chiedigli di creare un file CLAUDE.md.

Questo è un file di istruzioni in testo normale che Claude legge all’inizio di ogni sessione futura. Contiene il contesto che altrimenti dovresti ripetere ogni volta. Anthropic consiglia di utilizzarlo per le regole di progetto permanenti e i flussi di lavoro comuni.

Per un progetto di marketing, ciò potrebbe includere:

A chi si rivolge

Cosa fa il prodotto

Quali affermazioni richiedono una fonte?

Quali parole o frasi evitare

Il tono e il livello di lettura preferiti

Come dovrebbero essere strutturate le bozze

Dove salvare i file completati

Cosa deve verificare Claude prima di contrassegnare il lavoro come completato

Non devi scriverlo da solo. Basta dire a Claude:

Crea un file CLAUDE.md conciso per questo progetto. Basalo esclusivamente sui file che hai esaminato e sulle correzioni che ti ho fornito. Includi il nostro pubblico di riferimento, il tono di voce, le affermazioni approvate, le regole di formattazione e una lista di controllo per la verifica di ogni bozza.

Leggi il file finale ed elimina tutto ciò che Claude ha dedotto senza prove. Queste istruzioni guidano Claude, ma non garantiscono una conformità perfetta, quindi assicurati che siano specifiche e prive di contraddizioni.

Passaggio 6: Inizia con un’attività ben definita e verificabile

Non chiedere a Claude di «gestire la campagna di marketing». Assegnagli un’attività con input, output e punto di interruzione ben definiti.

Ad esempio:

“Utilizzando il brief della campagna, la ricerca sui clienti e la guida al marchio, crea tre bozze di landing page. Salva ogni bozza come file Markdown separato. Aggiungi una nota di riferimento accanto a ogni affermazione relativa al prodotto. Non scrivere ancora l’intera pagina.” Oppure: “Confronta le cinque pagine dei concorrenti presenti in questa cartella. Crea una tabella che illustri la posizione, il pubblico, i punti di forza, le call to action e le lacune che potremmo colmare. Distingui le osservazioni dirette dalla tua interpretazione.”

Passaggio 7: Trasforma un processo con esito positivo in una competenza

Dopo aver ripetuto lo stesso flusso di lavoro alcune volte, trasformalo in una skill di Claude Code.

via Claude.ia

Una skill memorizza istruzioni, materiale di riferimento e passaggi per un'attività ripetibile, consentendoti di eseguire nuovamente quel processo senza dover ricreare il prompt da zero. Le skill possono rimanere private, essere condivise all'interno di un progetto o essere distribuite a un intero team.

Una skill di aggiornamento dei contenuti, ad esempio, potrebbe indicare a Claude di:

Leggi l'articolo Controlla le fonti collegate e segnala le affermazioni non comprovate Confronta l'articolo con i risultati di ricerca attuali Individua le sezioni obsolete Proponi modifiche prima di intervenire sulla bozza Salva la revisione approvata come nuovo file Crea un registro delle modifiche

Puoi farlo in inglese semplice:

Trasforma il processo che abbiamo appena seguito in una skill riutilizzabile chiamata "content-refresh". Includi le regole di verifica del contenuto e i punti di approvazione che abbiamo utilizzato. Mostrami la skill prima di salvarla.

Crea prima il flusso di lavoro manualmente. Se salti questo passaggio, rischi di automatizzare un processo che presenta ancora delle lacune.

Crea prima il flusso di lavoro manualmente. Se salti questo passaggio, rischi di effettuare un'automazione di un processo che presenta ancora delle lacune.

Passaggio 8: aggiungi i connettori solo quando la copia dei dati diventa troppo laboriosa

Claude Code può connettersi a strumenti esterni tramite il Model Context Protocol, o MCP. Queste connessioni gli consentono di leggere o agire sui servizi supportati, invece di aspettare che tu incolli le informazioni nella cartella.

Per i professionisti del marketing, ciò potrebbe significare effettuare una connessione tra Google Drive, Slack, Notion, uno strumento di monitoraggio dei progetti o un sistema di analisi dei dati.

Per il tuo primo flusso di lavoro, però, i connettori non sono necessari. Aggiungine uno solo quando ti accorgi di esportare o copiare ripetutamente le stesse informazioni. Ogni connessione amplia la portata di Claude, quindi controlla le autorizzazioni e limitale agli account, alle cartelle o alle aree di lavoro effettivamente necessarie per il lavoro.

Passaggio 9: Ottimizza il flusso di lavoro, non solo il risultato finale

Probabilmente il primo risultato richiederà delle correzioni. In tal caso, non limitarti a correggere il documento. Aggiorna le istruzioni del progetto o la skill che lo ha generato.

Ad esempio:

Hai descritto gli utenti in versione di prova come clienti. Aggiorna il file CLAUDE.md in modo che questi gruppi rimangano separati in ogni attività futura. Oppure: Il rapporto mescolava dati provenienti da fonti diverse con raccomandazioni. Aggiorna la skill in modo che osservazioni, prove e raccomandazioni compaiano sempre in sezioni separate.

Dopo alcune iterazioni, avrai creato un processo operativo che sa già dove si trova il materiale di partenza, quali standard seguire e in quali punti deve fermarsi e attendere il tuo intervento.

Leggi anche: Le funzionalità di Claude per il marketing

In breve: L’IA può aumentare il tuo ROI in diversi modi. Vuoi scoprirlo? Guarda qui sotto:

Quanto costa Claude Code e di cosa hai effettivamente bisogno

Claude Code non prevede una sottoscrizione separata per gli utenti individuali. È incluso nei piani a pagamento di Claude, mentre il piano Free non ne prevede l’accesso.

Per la maggior parte dei professionisti del marketing, Claude Pro a 20 dollari al mese è il punto di partenza ideale. Questo piano include Claude Code, le normali chat con Claude e una capacità sufficiente per testare flussi di lavoro reali come l’analisi delle ricerche, l’aggiornamento dei contenuti, la pianificazione delle campagne e le competenze riutilizzabili.

Non ti serve:

Una chiave API di Anthropic

Una licenza separata per Claude Code

Node.js o altri strumenti di sviluppo

Connettori o plugin a pagamento

Un piano Max fin dal primo giorno

Quando la versione Pro è sufficiente

La versione Pro dovrebbe coprire lavori mirati: esaminare ricerche, verificare i testi rispetto alla guida di marca, confrontare le pagine della concorrenza o aggiornare un articolo a partire dai file sorgente.

L'utilizzo dipende dalle dimensioni dei file e dalla complessità delle attività. Una cartella di ricerca di grandi dimensioni richiederà più capacità rispetto alla modifica di una singola pagina, ma in entrambi i casi la versione Pro rimane comunque il punto di partenza più sensato.

Quando vale la pena usare Max

Claude Max costa 100 o 200 dollari al mese, a seconda del piano tariffario.

Valutate questa opzione solo quando Claude Code sarà diventato parte integrante del vostro lavoro quotidiano e i limiti della versione Pro inizieranno a ostacolare regolarmente i progetti in corso. Una singola attività particolarmente impegnativa non è di per sé un motivo sufficiente per passare a un piano superiore.

Da sapere: Anthropic ora ti permette di attivare l’“utilizzo extra” una volta raggiunto il limite del tuo piano; tale servizio viene fatturato alle tariffe standard dell’API con un tetto di spesa da te stabilito, invece di interrompere semplicemente il servizio. Ciò può coprire le occasionali settimane di picco senza costringerti a un upgrade completo.

Hai bisogno di crediti API?

Non all'inizio.

Quando accedi con un account Pro o Max, Claude Code attinge dal credito a disposizione di quel piano. La fatturazione dell’API è gestita separatamente ed è più adatta a flussi di lavoro automatizzati o ad alto volume rispetto all’uso quotidiano nel marketing.

Per la maggior parte dei professionisti del marketing, la configurazione iniziale ideale è questa:

Claude Pro a 20 dollari al mese

L'app desktop gratis

Nessuna chiave API

All'inizio non sono necessari connettori

Controlli di approvazione integrati lasciati attivi

Prova due o tre flussi di lavoro reali prima di effettuare ulteriori acquisti.

Come utilizzare Claude Code: una lista di controllo per i professionisti del marketing

Un prompt efficace per Claude Code deve includere sei elementi:

L'attività I file o gli strumenti da utilizzare Le regole da seguire Risultato atteso I controlli da eseguire Il punto in cui Claude dovrebbe fermarsi per l’approvazione

Claude Code comprende l’inglese semplice, ma i prompt vaghi producono comunque un lavoro vago.

Prompt debole Prompt efficace Esamina la pagina di landing e migliorala. Leggi i file launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md e landing-page-v1.md. Esamina la landing page per verificare la chiarezza dei messaggi, la presenza di affermazioni non comprovate e eventuali conflitti con la guida al marchio. Salva i tuoi risultati nel file landing-page-review.md. Per ogni problema, includi la formulazione originale, il motivo per cui potrebbe costituire un problema, la fonte di riferimento e una proposta di revisione. Distingui gli errori fattuali dai suggerimenti editoriali. Non effettuare ancora alcuna modifica sulla landing page.

La seconda versione funziona perché Claude sa cosa leggere, valutare, creare e quando fermarsi. Per replicare il processo, ecco cosa devi fare:

1. Definisci cosa significa “buono”

Istruzioni vaghe come “rendilo più incisivo” o “mantieni lo spirito del marchio” non forniscono a Claude alcun parametro di riferimento. Forniscigli standard che possa verificare.

Esempio: La lunghezza dell’email deve essere compresa tra 120 e 160 parole. Inizia descrivendo il problema del cliente, utilizza paragrafi brevi, evita affermazioni prive di fondamento e concludi con un chiaro invito all’azione. Segui lo stile degli esempi approvati presenti nella cartella degli esempi.

Spesso gli esempi sono più efficaci delle lunghe spiegazioni. Se ne hai a disposizione, fornisci a Claude due o tre campioni approvati.

2. Fornisci a Claude i casi di errore

Spiega a Claude come si presenta un errore, non solo come si presenta una soluzione corretta. Indicare in modo specifico in che modo un’attività va storta è più efficace di qualsiasi istruzione positiva.

Esempio: Segnala qualsiasi frase che riporti una metrica senza un collegamento alla fonte collegata. Segnala qualsiasi affermazione sui prezzi della concorrenza. Se il brief e la ricerca sui clienti si contraddicono, fermati e chiedimi consiglio invece di scegliere una delle due opzioni.

Ogni volta che un'attività ti sorprende, aggiungi la sorpresa all'elenco.

3. Specificare l’output

Indica il nome del file, il formato, la struttura e la posizione di salvataggio.

Esempio: Salva i risultati come file "competitor-analysis.csv" nella cartella "outputs". Utilizza le seguenti colonne: azienda, pubblico, messaggio principale, punti di forza, CTA, punto debole e URL di origine. Inoltre, non sovrascrivere un file esistente.

4. Effettua un controllo finale

Indica a Claude cosa verificare prima che completi l’operazione:

Esempio: Verifica che ogni affermazione abbia una fonte, che nessun dato sia stato modificato, che tutte le sezioni richieste siano presenti e che il file rispetti le regole contenute nel file CLAUDE.md.

Aggiungi poi dei punti di approvazione per le azioni che non vuoi che venga eseguite autonomamente: “Proponi le modifiche, ma non applicarle. Fermati prima di inviare, pubblicare, eliminare o aggiornare qualsiasi record attivo.”

Un semplice modello di prompt

Obiettivo: Cosa dovrebbe realizzare Claude?

Utilizzo: Quali file, cartelle o strumenti dovrebbe analizzare?

Da seguire: Quali regole, definizioni e vincoli sono importanti?

Produce: Cosa dovrebbe creare e dove dovrebbe salvarlo?

Verifica: Cosa dovrebbe controllare prima di terminare?

Fermati prima: Quali azioni richiedono l’approvazione?

Quando Claude Code non è lo strumento adatto per un professionista del marketing

Evita di utilizzare Claude Code quando si tratta di un lavoro una tantum, quando devi realizzare un prodotto personalizzato per un client o quando il vantaggio non deriva dalla ripetizione dell’attività. Claude Code ripaga i costi di configurazione grazie al riutilizzo. Se non c’è riutilizzo, non c’è ritorno sull’investimento.

Ecco alcune situazioni in cui ciò trova applicazione:

Attività una tantum: hai bisogno di una singola pagina da revisionare una sola volta, senza piano di ripetere tale revisione in futuro. Il tempo impiegato per la configurazione di una skill si ripaga solo con l’uso ripetuto, quindi per una richiesta isolata, Claude Chat ti fornisce la stessa risposta in una frazione del tempo

Risultato finale destinato al cliente o ai dirigenti: hai bisogno di qualcosa di sufficientemente rifinito da poter consegnare oggi stesso. I risultati di Claude Code risiedono in file e terminali, e qualcuno deve comunque trasferirli in un formato pronto per la presentazione. Crea la versione rifinita altrove, oppure lascia che Chat rediga la bozza del testo e la inserisca nel tuo strumento di progettazione.

Non hai tempo da investire in questa fase iniziale: questa settimana sei sommerso di lavoro e hai solo bisogno di risultati rapidi. La prima sessione con Claude Code richiede una configurazione vera e propria, autorizzazioni, connettori e organizzazione dei file, e quel tempo non scompare solo perché sei impegnato. Aspetta una settimana in cui avrai un po’ di respiro, oppure nel frattempo affida l’attività a Chat.

Passaggio di consegne tra membri del team senza un flusso di lavoro condiviso: vuoi che un collega riprenda esattamente da dove hai lasciato. Le competenze non si effettuano automaticamente durante la sincronizzazione tra Chat, Cowork e Code, quindi un flusso di lavoro che hai creato non appare automaticamente nella configurazione di qualcun altro. Dovrai esportare e condividere direttamente il file, e illustrarne il funzionamento al collega una volta

Automazione completamente autonoma fin dal primo giorno: vuoi configurare qualcosa una volta sola e non doverci più pensare. Claude Code può già funzionare in base a una pianificazione, ma i nuovi flussi di lavoro traggono comunque vantaggio da alcune esecuzioni supervisionate prima di poterli lasciare funzionare in autonomia. Uno strumento di automazione no-code dedicato ti consentirà di arrivare più rapidamente alla modalità “zero-touch”, almeno per la prima versione

Claude Code premia l’approfondimento e la ripetizione. È proprio questo che lo rende la scelta sbagliata per qualsiasi cosa ti serva solo una volta. Se hai bisogno di “scrivimi cinque oggetti per le e-mail”, apri Claude Chat oppure scegli un’opzione specifica dalla guida di ClickUp agli strumenti di creazione di contenuti basati sull’IA. Se invece hai bisogno di “creami un sistema che possa far funzionare ogni settimana senza doverci più mettere mano”, Claude Code vale il tempo impiegato per la configurazione. La maggior parte dei professionisti del marketing si colloca in una via di mezzo, ed è proprio a loro che questa guida è dedicata.

Le quattro modalità di errore del codice Claude che si verificano ripetutamente nel marketing

Inventa cifre che sembrano ragionevoli. Se richiedi un riepilogo/riassunto delle prestazioni, Claude potrebbe colmare una lacuna con un numero plausibile anziché segnalare che i dati mancano. Un aumento del 12% diventa un aumento del 14%. La soluzione consiste nell’aggiungere una regola esplicita nel tuo file CLAUDE.md: «Ogni metrica deve citare il file e la riga da cui proviene, e qualsiasi numero privo di fonte viene contrassegnato come NON VERIFICATO anziché come stimato». Quindi, prima di pubblicare qualsiasi cosa, verifica a campione tre cifre confrontandole con l’esportazione grezza.

Modifica il file sbagliato. Se indichi a Claude una cartella contenente cinque bozze e gli chiedi di “aggiornare il testo della landing page”, potrebbe scegliere con sicurezza la bozza sbagliata. Utilizza la modalità “Plan” in modo che ti indichi quali file intende modificare prima di farlo, mantieni la cartella di lavoro di dimensioni ridotte e crea versioni dei tuoi file sorgente in modo che sia possibile recuperare eventuali sovrascritture.

Funziona anche con materiale obsoleto. Claude legge ciò che si trova nella cartella. Se la tua guida al marchio risale a otto mesi fa o se il brief è stato sostituito su Slack, Claude seguirà la versione obsoleta con assoluta sicurezza e senza alcun avviso. Prima di qualsiasi attività di grande importanza, chiedigli di creare un elenco di tutti i file che sta utilizzando e della data dell’ultima modifica di ciascuno. Quindi verifica che si tratti delle versioni aggiornate.

L'utilizzo di un contesto troppo ampio consuma risorse. Una cartella piena di cinquanta file significa che Claude rilegge una grande quantità di materiale irrilevante per ogni attività, il che consuma la capacità del tuo piano e riduce la qualità dei risultati. Se per un'attività servono solo il brief, la guida al marchio e una bozza, inserisci questi tre elementi in una sottocartella e indica a Claude di attingere da lì.

Il filo conduttore comune a tutti e quattro è questo: Claude Codice è affidabile nell’esecuzione, ma inaffidabile nel riconoscere ciò che non sa. Integra il controllo nella skill, non nella tua memoria, e non lasciare mai che nulla passi senza una revisione umana.

Cosa succede a Claude Code una volta creato?

Una volta creato, Claude Code funziona al meglio all’interno di una piattaforma di gestione del lavoro, come ClickUp. In parole povere, una skill completata produce dei file. Ma non assegna il lavoro, non fissa una scadenza né avvisa nessuno che la bozza è pronta. Questo rappresenta un problema quando il flusso di lavoro coinvolge più di una persona, perché un file CSV che giace in una cartella non è un’attività di cui qualcuno si fa carico.

Prendiamo ad esempio il flusso di lavoro /rsa di Lau di cui abbiamo parlato prima. Esso genera un file CSV contenente le varianti degli annunci. Qualcuno deve comunque aprirlo, suddividere ogni riga in singoli elementi e assegnarli manualmente. Se si inserisce lo stesso output in un'attività di ClickUp, ogni variante dell'annuncio diventa un elemento con un titolare, una data di scadenza e uno stato, che si affianca al resto della campagna.

Assegna, controlla e gestisci il lavoro con le attività di ClickUp

Ecco il cambiamento: Claude Code si occupa della produzione. ClickUp si occupa della responsabilità.

Regole che intercettano ciò che una skill non riesce a portare a termine

Non tutti i passaggi di consegne richiedono la supervisione di una persona. Le automazioni di ClickUp funzionano tramite trigger e azioni: quando lo stato cambia, quando scade una data di scadenza o quando viene creata un’attività, un’automazione può pubblicare un commento, avvisare qualcuno o far avanzare l’attività, il tutto senza che nessuno debba aprirla.

Automatizza i flussi di lavoro complessi con ClickUp Automazioni

Abbinalo a una skill di Claude Code e il passaggio di consegne chiuderà il ciclo da solo. Una skill inserisce una bozza completa in un'attività. Un'automazione imposta lo stato su "Da revisionare" e avvisa l'editor nel momento stesso in cui l'attività viene assegnata. La skill continua a occuparsi della scrittura, ma l'inoltro, che prima dipendeva dal fatto che qualcuno si ricordasse di controllare una cartella, avviene in modo automatico.

Il ponte che rende tutto questo automatico

Nulla di tutto ciò avviene automaticamente, a meno che Claude Code e ClickUp non possano comunicare tra loro. Il server MCP di ClickUp è la connessione ufficiale in hosting che rende possibile tutto ciò, progettata per funzionare con assistenti AI, tra cui Claude.

Una volta effettuata la connessione, Claude Code può leggere e scrivere direttamente nel tuo spazio di lavoro ClickUp: creare attività, aggiornare documenti, estrarre lo stato da un elenco, il tutto senza dover copiare nulla manualmente. La skill che crei in Claude Code e lo spazio di lavoro su cui opera il tuo team smettono di essere due sistemi che devi sincronizzare manualmente.

Ideale per: i professionisti del marketing le cui competenze nell’uso di Claude Code generano lavoro su cui gli altri agiscono, come bozze che richiedono approvazione, report che triggerano decisioni o deliverable in batch con passaggi di consegne tra team diversi e scadenze da rispettare. Salta questo articolo se: sei l’unica persona a vedere il risultato finale e nulla di ciò che crei richiede un revisore, una pianificazione o un tracciamento dello stato.

Da sapere: Claude Code e ClickUp coprono due aspetti distinti del lavoro e funzionano al meglio se utilizzati insieme. Claude Code è l’ambiente di sviluppo in cui si creano le funzionalità e si perfeziona un file di competenze a livello locale. ClickUp è la piattaforma in cui il lavoro risultato viene assegnato, sottoposto a monitoraggio e valutato all’interno di un team interfunzionale. I team si sentono frustrati quando chiedono a uno di fare il lavoro dell’altro.

Inizia a sviluppare il tuo "cervello di marketing"

I professionisti del marketing che traggono il massimo vantaggio da Claude Code sono quelli che hanno iniziato a tradurre il proprio giudizio in competenze che si potenziano a vicenda. Le competenze tecniche c’entrano ben poco.

Inizia con un processo di revisione che già utilizzi, trasformalo in una skill e perfezionalo sulla base del lavoro reale finché non si guadagnerà il suo posto. Quindi crea una connessione tra ciò che crei e il luogo in cui il tuo team opera effettivamente, in modo che il risultato faccia progredire il lavoro invece di rimanere in una cartella. Inizia a utilizzare ClickUp gratis e dai spazio alle tue idee di marketing.

Domande frequenti su Claude Code per i professionisti del marketing

È necessario saper programmare per utilizzare Claude Code?

No. Claude Code si utilizza in inglese semplice e il percorso "no-code" si svolge interamente tramite l’app desktop di Claude, senza bisogno di terminale, Node.js o comandi di installazione. Ad esempio, Austin Lau, growth marketer presso Anthropic, non aveva mai scritto codice prima di creare un plugin per Figma e un flusso di lavoro per Google Ads in una sola settimana. Il termine “codice” nel nome rimanda alle origini ingegneristiche dello strumento. La competenza effettivamente richiesta è conoscere il proprio flusso di lavoro abbastanza bene da poterlo descrivere con precisione.

Claude Codice vs. ChatGPT per il marketing: qual è il migliore?

Dipende se si desidera un risultato finale o uno strumento riutilizzabile. Il punto di forza di Claude Code è la creazione di skill collegate a file che girano sul proprio computer e memorizzano il contesto del progetto tra una sessione e l’altra tramite un file CLAUDE.md. ChatGPT è più veloce per la stesura di bozze conversazionali e dispone di funzionalità proprie relative ad agenti e connettori. La maggior parte dei professionisti del marketing che utilizzano entrambi gli strumenti sceglie in base all’attività da svolgere piuttosto che standardizzarsi su uno solo; pertanto, la domanda utile è quale si adatti meglio al flusso di lavoro specifico.

In che modo Claude Code si differenzia da Zapier o Make?

Zapier e Make collegano le app esistenti tramite trigger e azioni predefiniti e, una volta configurati, funzionano nel cloud senza necessità di supervisione. Claude Code crea strumenti personalizzati basati sui tuoi file e sul tuo giudizio, coprendo attività per le quali non esistono connettori predefiniti: valutare una homepage in base al tuo quadro di posizionamento o revisionare i testi alla luce della tua guida di marca. Per semplici passaggi da un’app all’altra, una piattaforma di automazione dedicata ti permette di raggiungere l’automazione completa più rapidamente. Molti professionisti del marketing utilizzano entrambe le soluzioni.

È sicuro concedere a Claude il codice l’accesso ai file aziendali e ai dati relativi al marchio?

Sì, se ne definisci l’ambito in modo mirato. Claude Code legge e modifica solo i file presenti nella cartella che apri e non può accedere ai file in altre parti del tuo computer senza autorizzazioni aggiuntive. Utilizza la modalità “Plan” affinché Claude proponga un approccio prima di modificare i file sorgente e mantieni attivi i controlli di approvazione integrati. Ogni connettore MCP amplia tale portata, quindi limitane l’uso agli account, alle cartelle o alle aree di lavoro necessarie per il lavoro da svolgere.

Claude Code è in grado di eseguire flussi di lavoro di marketing secondo una pianificazione prestabilita?

Sì. Claude Code supporta le attività pianificate nel cloud, mentre Claude Cowork esegue le attività ricorrenti in modo nativo nei piani a pagamento Pro, Max, Team ed Enterprise. L’unico inconveniente pratico è che le skill non si sincronizzano automaticamente tra Chat, Cowork e Code, quindi un flusso di lavoro creato in uno di questi deve essere esportato per poter essere eseguito in un altro. È consigliabile eseguire alcune simulazioni supervisionate di qualsiasi nuovo flusso di lavoro prima di lasciarlo funzionare in modo autonomo.

Claude Code sostituirà le agenzie di marketing o i ruoli operativi?

No. Claude Code riduce i tempi di esecuzione nelle attività produttive ripetitive, ma il livello di giudizio critico deve sempre rimanere di competenza umana. Ad esempio, uno strumento di valutazione delle homepage può assegnare un punteggio a una pagina in base a un quadro di riferimento per la posizione, ma qualcuno ha dovuto definire tale quadro e decidere che fosse quello giusto.

Ciò che cambia quando si utilizza Claude Code come professionista del marketing è il rapporto tra output e organico. Le agenzie e i team operativi che considerano Claude Code come un modo per svolgere in modo più efficiente il lavoro in cui già eccellono avranno un vantaggio competitivo, a condizione che ci sia sempre una persona con ottimo gusto a revisionare gli input del sistema e il prodotto finale.