Gestione del carico di lavoro tramite IA: una guida pratica per i team nel 2026

Chiedi a cinque membri del tuo team quale percentuale della loro settimana sia già impegnata. Otterrai cinque risposte diverse e almeno un “non ne ho idea”.

Questo divario non ha nulla a che vedere con il fatto che qualcuno nel team utilizzi o meno l’IA. I manager hanno sempre dovuto fare delle ipotesi. Il numero di attività non equivale al lavoro richiesto, una settimana lavorativa di 40 ore non corrisponde mai a 40 ore di lavoro effettivo e la persona che non si oppone mai si fa carico in silenzio di tutto ciò che rimane. I fogli di calcolo riuscivano a rilevarlo una volta al trimestre, se andava bene.

La gestione dei carichi di lavoro tramite IA colma questa lacuna monitorando la capacità in modo continuo anziché a posteriori. E la tempistica è fondamentale: ActivTrak ha analizzato 443 milioni di ore in 1.111 organizzazioni e ha riscontrato che l’adozione dell’IA è passata dal 53% all’80%, mentre i carichi di lavoro continuavano comunque ad aumentare. Ogni attività che l’IA si faceva carico lasciava dietro di sé un carico minore. Maggiore produttività, stesso sovraccarico, minore visibilità sulle cause.

In breve La gestione del carico di lavoro basata sull'IA utilizza l'IA per valutare il lavoro assegnato rispetto alla capacità effettiva, per poi riequilibrare il carico man mano che la situazione evolve. Consideratela come una forma di pianificazione della capacità e di bilanciamento del carico di lavoro, effettuata in modo continuo anziché come attività trimestrale. Funziona su quattro livelli, rigorosamente in quest’ordine: visibilità, stima, ribilanciamento, automazioni. Se ne salti uno, tutti i livelli superiori ne risentono. L’IA ribilancia i numeri positivi in modo eccellente. Semplicemente, fa diminuire più rapidamente quelli negativi. Di seguito: tutti e quattro i livelli, una configurazione in sei passaggi per implementarli e come ciò si traduca in modo diverso a seconda delle agenzie, dei team di marketing, dei team di sviluppo software e dei PMO.

Nota: se hai cercato “gestione del carico di lavoro AI” pensando alle GPU, non è di questo che si tratta. Nel campo dell’infrastruttura, un “carico di lavoro AI” è un’attività di calcolo (addestramento di modelli, messa a punto o inferenza eseguita su GPU). Questo articolo tratta l’altro significato: la gestione del carico di lavoro di un team tramite l’IA, valutando il lavoro assegnato alle persone in relazione alle loro capacità. Stessa espressione, due ambiti molto diversi.

Che cos’è la gestione dei carichi di lavoro basata sull’IA?

La gestione del carico di lavoro basata sull’intelligenza artificiale (IA) utilizza l’IA per valutare il lavoro assegnato a un team rispetto alla sua capacità, per poi riequilibrare il carico in tempo reale man mano che la situazione cambia. Essa considera come un unico dato quattro elementi che la maggior parte dei team effettua in modo separato (attività, durata stimata, scadenze e disponibilità di ciascun membro) e segnala squilibri che un essere umano non riuscirebbe a individuare finché non fosse troppo tardi.

Ad esempio, se il progetto di un cliente subisce un ritardo di tre giorni, il sistema potrebbe identificare le attività che hanno una dipendenza, ricalcolare la tempistica e avvisare le persone il cui carico di lavoro ne risentirà. Un responsabile può quindi approvare le modifiche anziché ricostruire manualmente la pianificazione.

L’idea si basa su due discipline già esistenti. La gestione del carico di lavoro distribuisce le attività all’interno di un team in modo che il carico rimanga uniforme e realistico. La pianificazione della capacità effettua una previsione della quantità di lavoro che un team può svolgere in un determinato periodo. L’IA non sostituisce nessuna delle due. Si limita a gestirle entrambe in modo continuo, anziché una volta al trimestre in un foglio di calcolo.

Il modello di gestione dei carichi di lavoro basati sull’IA: quattro livelli

La gestione del carico di lavoro tramite IA si articola in quattro livelli interconnessi: visibilità, stima, ribilanciamento e automazioni. Ciascuno di essi risponde a una domanda diversa, ma il sistema funziona solo quando operano in sequenza.

In primo luogo, l’organizzazione deve disporre di una visione accurata della capacità disponibile. Successivamente, sono necessarie stime realistiche della quantità di capacità che ogni attività consumerà. Una volta che questi due dati sono affidabili, l’IA può suggerire modifiche quando la domanda supera la capacità. L’ultimo livello automatizza le modifiche di routine che seguono regole chiare e approvate.

Saltare un livello indebolisce tutto ciò che si trova al di sopra di esso. Ad esempio, un sistema di IA non può suggerire una riassegnazione utile se i dati relativi al carico di lavoro sono obsoleti. E automatizzare tale suggerimento non farebbe altro che accelerare il verificarsi dell’errore.

Livello Domanda a cui risponde Cosa fa Cosa non funziona senza di essa Visibilità Chi dispone di capacità in questo momento? Confronta il lavoro assegnato con il tempo a disposizione di ciascun collaboratore I manager si basano su dati relativi al carico di lavoro incompleti o obsoleti Stima Quanta capacità richiederà il lavoro? Prevede il tempo e il lavoro richiesto probabilmente necessari per completare le attività I piani dipendono da stime ottimistiche o incoerenti Riequilibrio Cosa dovrebbe cambiare quando la domanda supera la capacità? Consiglia di spostare, posticipare, suddividere o ridefinire le priorità del lavoro Teams riescono a individuare i sovraccarichi, ma hanno comunque difficoltà a risolverli Automazioni Quali modifiche alle routine possono avvenire senza intervento manuale? Applica regole approvate per riassegnare, riprogrammare e inoltrare il lavoro I manager devono aggiornare manualmente il piano in modo continuativo

Livello 1: Visibilità sulla capacità effettiva

Iniziamo con la domanda meno affascinante: cosa può effettivamente affrontare questo team questa settimana?

Il numero di attività non ti dirà tutto questo. Cinque piccole attività di approvazione richiedono meno lavoro richiesto rispetto a una campagna complessa. Due designer con nove attività ciascuno potrebbero avere settimane completamente diverse. Quindi il numero che conta non è quello delle attività assegnate, ma il lavoro richiesto stimato misurato rispetto alle ore effettivamente disponibili.

E la maggior parte di quelle ore in realtà non esiste. Riunioni, ferie programmate, il venerdì part-time, il turno di supporto, la riunione di revisione del lunedì: tutto questo viene detratto prima ancora che qualcuno inizi a lavorare sul progetto. Senza questo contesto, una persona potrebbe sembrare disponibile anche se la maggior parte della sua settimana è già impegnata.

L'IA è utile perché mantiene aggiornato questo quadro. Man mano che le attività vengono create, riassegnate, posticipate o completate, il sistema aggiorna la vista Carico di lavoro.

Livello 2: Stima basata sul lavoro effettivo

Ora la domanda più difficile: quanta parte di quella capacità verrà utilizzata dal lavoro?

Spesso i team stimano il carico di lavoro basandosi sulla memoria, sull’istinto o sullo scenario più ottimistico. La memoria può tralasciare i cicli di revisione, le dipendenze, le modifiche e il tempo perso nel passare da un’attività all’altra non correlata. Di conseguenza, la stima copre il lavoro vero e proprio, ma tralascia tutto ciò che ruota attorno ad esso.

L’IA riduce il divario confrontando i nuovi incarichi con attività simili terminate in precedenza. Prende in considerazione aspetti quali il tipo di attività, la complessità, chi la svolge, il numero di dipendenze e i tempi di completamento precedenti. Ad esempio, se la revisione delle campagne richiede solitamente sei ore anziché le tre ore previste in fase di pianificazione, il sistema non utilizzerà tre ore come numero per le pianificazioni future.

Nessuno pretende una previsione perfetta. Nessuna stima resiste al cambiamento di idea di un cliente. L’obiettivo è più circoscritto e più utile: sostituire ipotesi incoerenti con un intervallo credibile basato sul lavoro effettivamente terminato.

Livello 3: Riequilibrio prima che i ritardi si diffondano

Il sovraccarico non è automaticamente un problema di assegnazione dei compiti, ed è proprio qui che la maggior parte degli strumenti sbaglia.

Assegnare un'attività a chi ha disponibilità è una delle opzioni possibili. A volte è quella giusta. Tuttavia, comporta anche costi di trasferimento e una perdita di titolarità. Spesso, la soluzione più economica è di tutt'altro tipo: posticipare la data di scadenza, suddividere l'attività, ridurne l'ambito, abbassarne la priorità o rimandare qualcosa per cui nessuno sta aspettando.

Un sistema di raccomandazione basato sull’IA dovrebbe essere in grado di confrontare queste opzioni e mostrare il costo di ciascuna. La decisione spetta comunque al manager, soprattutto quando sono in gioco clienti, budget o scelte strategiche. Ciò che l’IA elimina sono i venti minuti di ricerca che il manager deve dedicare prima di poter prendere qualsiasi decisione.

Livello 4: Automazioni che garantiscono il rispetto del piano

Una volta che i dati sulla capacità sono attendibili e le regole per le modifiche più comuni sono state definite, le operazioni di routine possono essere eseguite automaticamente: spostare le date dipendenti da un'attività cardine quando questa slitta, indirizzare una richiesta di routine a chi ha disponibilità, segnalare il lavoro senza titolare, avvisare un titolare quando la domanda prevista supera un limite.

Adatta il livello di automazione alla posta in gioco. Le modifiche amministrative a basso rischio, come l’aggiornamento delle date di scadenza, possono essere automatizzate. Le decisioni con un impatto maggiore, come lo spostamento del lavoro dei clienti tra i dipendenti, dovrebbero richiedere un’approvazione.

Ecco perché l’automazione viene per ultima. Dipende infatti da dati accurati sul carico di lavoro, stime attendibili e regole di ribilanciamento chiare. Quando queste basi sono fragili, l’automazione non fa altro che applicare decisioni errate più rapidamente e su scala più ampia.

Come configurare la gestione del carico di lavoro tramite IA in 6 passaggi

La configurazione della gestione del carico di lavoro tramite IA richiede sei passaggi: standardizzare la titolarità, scegliere un'unità di misura, calcolare la capacità effettiva, impostare le soglie, eseguire una calibrazione di due settimane e definire cosa l'IA può modificare autonomamente.

Di solito è possibile realizzare la prima versione entro una settimana, ma non è ancora il traguardo. La prima configurazione fornisce una base di riferimento funzionante. Le settimane successive consentiranno di capire se i dati, le soglie e i consigli sono sufficientemente affidabili da poter essere considerati attendibili.

1. Standardizzare la titolarità prima di integrare l’IA

Inizia dalla struttura delle attività, poiché l’IA non è in grado di ragionare correttamente su lavoro con responsabilità poco chiare o in fase di condivisione.

Ogni attività richiede una persona responsabile del suo avanzamento. Ciò non significa che una sola persona debba occuparsi di tutto. Significa che il sistema è sempre in grado di identificare chi è responsabile del risultato successivo. Quando più persone collaborano, suddividete il lavoro in attività o attività secondarie distinte:

Scrivere la prima bozza: Incarico assegnato all'autore

Verifica dell’accuratezza: Assegnato all’esperto in materia

Modifica e pubblicazione: Assegnato all'editor

Consiglio dell’esperto: esamina un campione di 20 attività attive prima di proseguire. Se la titolarità non è chiara in quel piccolo gruppo, la situazione sarà ancora peggiore nell’intera area di lavoro.

2. Scegli un’unità di misura del lavoro richiesto e mantienila

Scegli come il team esprimerà il carico di lavoro, poi mantieni la linea. Tre opzioni comuni:

Unità di lavoro richiesto Ideale per Limite principale Ore Teams con durate delle attività prevedibili Può generare una precisione ingannevole Punti chiave Team di prodotto e di ingegneria Maggiore difficoltà nel confronto tra le diverse funzioni Fasce di lavoro richiesto Teams che necessitano di un punto di partenza semplice Meno preciso per la pianificazione della capacità

Il metodo specifico è meno importante della coerenza. Un team che stima alcune attività in ore, altre con vaghe etichette di dimensione e molte altre non le stima affatto, non produrrà dati utili sul carico di lavoro.

Se si opta per le fasce di lavoro richiesto, specificarle chiaramente:

Breve: Meno di due ore

Difficoltà: da due a sei ore

Lunga: più di sei ore

Senza definizioni condivise, ciò che per una persona è un’attività “minore” per un’altra può rappresentare un’intera giornata di lavoro. Inizia con ciò che il tuo team è più in grado di gestire e perfeziona il tutto in seguito, man mano che vengono raccolti i dati effettivi sul completamento delle attività.

3. Calcola la capacità di riferimento per ogni persona

Stabilisci un limite massimo realistico per tutti e resisti alla tentazione di ricorrere alle ore contrattuali. Una settimana lavorativa di 40 ore è piena di riunioni, attività amministrative, richieste di supporto e altri impegni che erodono il tempo a disposizione per il lavoro pianificato.

Utilizza questo calcolo:

Capacità utilizzabile = Ore contrattuali − Impegni fissi − Ferie pianificate − Lavoro operativo ricorrente

Ripartizione settimanale del tempo Ore Ore contrattuali 40 Riunioni −7 Lavoro amministrativo −3 Rotazione del supporto −4 Capacità utilizzabile del progetto 26

Quel valore di 26 ore è il numero che il sistema di gestione del carico di lavoro dovrebbe utilizzare per i progetti pianificati.

La capacità dovrebbe variare anche a seconda della persona. Un responsabile di team potrebbe trascorrere gran parte del tempo in riunioni, mentre uno specialista ne ha meno ma deve svolgere più lavoro ricorrente di revisione. Un’impostazione predefinita uguale per tutti è più facile da configurare, ma nella pratica non funzionerà. Rivedi questi limiti almeno una volta al mese e ogni volta che l’agenda di qualcuno subisce variazioni.

4. Imposta soglie di carico di lavoro su cui il team possa intervenire

Una vista Carico di lavoro è utile solo quando gli avvisi hanno un significato:

Verde: fino all’80% della capacità disponibile

Giallo: dall'81% al 100%

Rosso: Oltre il 100%

Questi numeri rappresentano un punto di partenza. Alcuni team necessitano di un margine maggiore poiché il loro lavoro è imprevedibile. Altri possono operare più al limite poiché le loro attività sono standardizzate e facili da riprogrammare.

Il vero segreto sta nel collegare ogni soglia a un'azione specifica.

Stato Esempio di soglia Risposta prevista Disponibile Inferiore all’80% È possibile assegnare nuovo lavoro Capacità quasi al limite Dall'81% al 100% Verifica le priorità prima di aggiungere nuovo lavoro Sovraccarico Superiore al 100% Sposta, ritarda, suddividi o riduci la priorità del lavoro

Suggerimento da esperto: se necessario, imposta soglie specifiche per ogni ruolo. Un team del supporto potrebbe aver bisogno di maggiore capacità di riserva rispetto a uno che lavora su progetti interni prevedibili.

5. Esegui un periodo di calibrazione di due settimane

Prima di agire sulla base di una singola raccomandazione dell’IA, verifica quanto il sistema rispecchi effettivamente il lavoro reale. Per almeno due settimane, confronta le sue previsioni con ciò che accade realmente. Tieni traccia di:

Durata stimata rispetto al tempo effettivo

Rischi previsti relativi alle scadenze rispetto alle scadenze non rispettate

Avvisi di capacità contro il giudizio del responsabile

Riassegnazioni suggerite rispetto alle scelte effettuate dai manager

Falsi allarmi che non hanno portato a un problema reale

Ecco come distinguere un errore dell’IA da un errore nei dati. Ad esempio, se il sistema continua a segnalare qualcuno come sovraccarico, verifica se:

La loro capacità è impostata su un valore troppo basso

Le attività obsolete sono ancora contrassegnate come attive

Le riunioni e i permessi sono duplicati

Le stime delle attività sono gonfiate

Le attività condivise vengono conteggiate due volte

Non dare per scontato che il modello sia errato finché non hai verificato la configurazione. Ma non dare nemmeno per scontato che la configurazione sia sempre errata. La calibrazione consiste nell’individuare dove il sistema presenta dei malfunzionamenti e perché.

Una semplice tabella riassuntiva può essere d'aiuto:

Previsioni basate sull’IA Risultato effettivo Causa dello squilibrio Cambiamenti necessari Probabile slittamento della scadenza Attività completata nei tempi previsti La stima era troppo alta Aggiorna la regola di stima Persona sovraccarica di lavoro Non si sono verificati problemi L'attività precedente è rimasta in sospeso Migliora l’organizzazione delle attività Progetto in linea con gli obiettivi Scadenza non rispettata La dipendenza non è stata registrata Aggiungi i dati relativi alle dipendenze

Al termine di questa guida, saprai a quali segnali affidarti e quali richiedono ancora l’intervento umano.

6. Definire cosa può cambiare l’IA e cosa richiede un’approvazione

L'ultimo passaggio è la governance. Decidi quali azioni il sistema può intraprendere autonomamente, quali può solo suggerire e quali rimangono saldamente nelle mani dell'uomo.

Livello di controllo Azioni appropriate Automatico Invia avvisi, aggiorna le date di dipendenza, segnala le stime mancanti È richiesta l'approvazione Riassegnare il lavoro, modificare le priorità, spostare le scadenze Solo manuale Ritardare un lancio, trasferire la titolarità del cliente, modificare gli impegni relativi al personale

Assicurati che le prime automazioni siano circoscritte e facili da annullare. Spostare leggermente una data di dipendenza è molto più facile da annullare rispetto all’assegnazione di un progetto di alto valore di un cliente a un altro team.

Annota anche il ragionamento alla base di ciascuna regola, ad esempio:

Avvisa il responsabile del team quando qualcuno supera il 100% della capacità per più di due giorni

Suggerisci la riassegnazione solo quando un'altra persona qualificata ha una capacità inferiore all'80%

Non modificare le scadenze committe con i clienti esterni senza l’approvazione del responsabile

Non riassegnare attività contrassegnate come riservate o riservate esclusivamente a personale specializzato

Quando le persone riescono a capire perché è stata intrapresa una determinata azione, sono molto più disposte a fidarsi.

Opinione a caldo: un pulsante di esclusione non equivale all’approvazione umana Nei documenti presentati da Amazon nel corso di una controversia dinanzi al National Labor Relations Board, l’azienda ha affermato che il proprio sistema monitorava la produttività di ciascun lavoratore e generava automaticamente avvisi o comunicazioni di licenziamento senza l’intervento dei supervisori. Amazon ha inoltre fornito dati che dimostrano che circa 300 dipendenti a tempo pieno di un magazzino di Baltimora sono stati licenziati per motivi di produttività nell’arco di circa 14 mesi. La difesa dell’azienda era che i supervisori potevano ignorare la procedura e i lavoratori potevano presentare ricorso. Ma ciò fa sì che l’azione di automazione rimanga l’impostazione predefinita. Questa è l’intera lezione di governance sull’uso dell’IA nella gestione dei carichi di lavoro. Per modifiche di grande impatto, come la revoca della titolarità, la riassegnazione di attività strategiche, la riduzione dell’orario di lavoro di qualcuno o la modifica dei dati relativi alle prestazioni, la revisione umana è un passaggio che non può essere saltato. Metti in pausa il flusso di lavoro finché una persona qualificata non avrà verificato le prove, valutato il contesto che il sistema non ha potuto cogliere e approvato la decisione. La possibilità di revocare una decisione in un secondo momento non equivale a richiedere un consenso prima che essa venga presa.

Gestione dei carichi di lavoro dei team tramite l’IA in quattro tipologie di team

La gestione del carico di lavoro basata sull'IA segue la stessa logica di base in tutta l'organizzazione: visualizza gli impegni sparsi, prevede dove potrebbero verificarsi picchi di carico e aiuta i manager a valutare le possibili modifiche prima di riassegnare il lavoro.

Ciò che varia da team a team è la decisione che viene presa. Ciò significa che:

1. Agenzie e servizi professionali: proteggere il margine, non solo l’utilizzo

Per un’agenzia, un calendario pieno non significa necessariamente un carico di lavoro equilibrato. Un designer potrebbe essere impegnato tutta la settimana, ma dedicare troppo tempo a revisioni non pianificate, attività interne o a un account che ha già superato il proprio budget.

In questo caso, l’IA incrocia i dati di ogni richiesta in sospeso con i budget attuali, i margini, le competenze e il tempo impiegato per lavori simili. Successivamente, classifica le opzioni di consegna in base alla loro efficacia nel proteggere i margini.

Esempio: Quando arriva una nuova richiesta da un cliente, il sistema può valutare le ore disponibili, le competenze richieste, i budget di progetto, le scadenze e i tempi di consegna passati. Successivamente, indica al responsabile dell’account la soluzione meno dirompente: spostare il lavoro interno, modificare parte del brief, ricorrere a un libero professionista o rinegoziare la data.

Questa distinzione è importante perché le società di servizi professionali sono già sottoposte a pressioni sui margini. Il Professional Services Maturity Benchmark, basato sui dati raccolti presso 403 organizzazioni, ha riportato che lo scorso anno l’utilizzo medio fatturabile è sceso al 68,9%, mentre l’EBITDA è sceso al 9,8%.

Quali KPI richiedono un monitoraggio?

Margine di progetto previsto vs. margine effettivo: la decisione relativa al carico di lavoro ha salvaguardato il margine previsto?

Utilizzo fatturabile per ruolo: il lavoro viene assegnato a persone con le competenze giuste, anziché limitarsi a tenere tutti occupati?

Percentuale di lavoro richiesto non pianificato: quale percentuale del tempo di consegna è stata dedicata a revisioni, rielaborazioni o lavoro al di fuori dell’ambito concordato?

Costo della riassegnazione: quanto tempo è andato perso a causa dei passaggi di consegne, dei briefing e del trasferimento del contesto?

2. Team di marketing: mostra cosa verrà sostituito da una nuova priorità

I responsabili del marketing devono sapere quali saranno le ripercussioni sul resto del piano se accettano una nuova richiesta.

In questo contesto, l’IA traccia l’impatto di una singola modifica delle priorità su tutti i titolari e le risorse a valle, quindi modella ciascun percorso di recupero (riduzione dell’ambito, posticipo dell’aggiornamento, accorciamento dei tempi di approvazione, aggiunta di supporto) indicandone il costo. Quando si accetta un lavoro urgente, qualcos’altro deve necessariamente cedere: una scadenza viene posticipata, una risorsa viene eliminata o qualcuno deve lavorare fino a tardi. L’IA indica esattamente quale di queste opzioni si verificherà, prima che tu ti impegni, invece di lasciarti scoprire la conseguenza in un secondo momento.

Esempio: supponiamo che il lancio venga anticipato di una settimana. Il sistema segnala ogni autore, designer, revisore e responsabile dell’approvazione coinvolto e valuta le modalità per recuperare il tempo perso.

Quali KPI richiedono un monitoraggio?

Tempo che intercorre tra la richiesta e il commit: quanto tempo occorre per valutare una richiesta e fornire una risposta realistica?

Tasso di spostamento delle priorità: quante attività pianificate vengono spostate quando si presenta un lavoro urgente?

Durata ciclo della campagna: una migliore allocazione riduce il tempo che intercorre tra il brief e il lancio?

Analizza i colli di bottiglia: quanto tempo occorre per ottenere l’approvazione da parte dell’ufficio legale, del reparto marketing o della dirigenza?

3. Team di sviluppo software: prevedere dove verrà assegnato il lavoro

I team di sviluppo software monitorano già sprint, stime, titolari e dipendenze. Il problema più complesso è che il lavoro bloccato può scomparire dalla visione della capacità attuale, per poi riapparire in un secondo momento sotto forma di un pacchetto compresso di codifica, integrazione, test e rielaborazione.

In questo caso, l’IA segue il lavoro bloccato lungo la catena delle dipendenze e effettua una previsione di quando e dove si concentrerà il carico. Uno sviluppatore che sembra libero in questo sprint ma che sarà sommerso di lavoro in quello successivo viene segnalato fin da ora, in modo da poter intervenire quando si ha tempo.

Esempio: supponiamo che un'integrazione API subisca un ritardo di quattro giorni. Il sistema potrebbe indicare che lo sviluppatore front-end sembra avere disponibilità oggi, ma supererà il limite nel prossimo sprint. Il manager può quindi spostare una story, suddividere il lavoro di integrazione o riorganizzare il rilascio prima che l'attività in ritardo entri in fase di esecuzione.

È proprio in questo ambito che i team devono valutare altri fattori oltre alla velocità di programmazione individuale. La ricerca di DORA sull’IA generativa nello sviluppo software ha rilevato che un aumento del 25% nell’adozione dell’IA era associato a una diminuzione dell’1,5% nella produttività di consegna e a una diminuzione del 7,2% nella stabilità delle consegne. DORA suggerisce che una generazione più rapida del codice possa creare batch più grandi che richiedono più tempo per la revisione e introducono maggiore instabilità.

Quali KPI richiedono un monitoraggio?

Riporto del lavoro bloccato: Quanto lavoro viene riportato allo sprint successivo perché una dipendenza non è stata risolta?

Accuratezza delle previsioni sui picchi di capacità: con quale frequenza il sovraccarico previsto si è effettivamente verificato quando sono stati sbloccati i lavori in arretrato?

Lead time per le modifiche: quanto tempo impiega una modifica a passare dal commit alla produzione?

Tasso di rielaborazione delle implementazioni: quanta attività non pianificata deriva da implementazioni fallite o problematiche?

4. PMO e team operativi: rendere espliciti i compromessi relativi al portfolio

Un PMO deve avere una visione d’insieme della domanda tra progetti che spesso sono stati pianificati separatamente. Lo stesso specialista della sicurezza, revisore finanziario o analista di dati potrebbe risultare assegnato in misura minima a ciascun piano di progetto, pur essendo fortemente sovraccarico a livello di portfolio.

L'IA può combinare tali richieste, identificare il vincolo comune e verificare cosa succede quando un progetto riceve la risorsa prima di un altro.

Esempio: l'IA mostra che posticipare un'attività cardine di tre giorni consente di proteggere due lanci con priorità più elevata, mentre mantenere le stesse date richiederebbe un supporto esterno.

La decisione spetta comunque ai responsabili del portfolio. Il sistema potrebbe non sapere che un determinato progetto è soggetto a una scadenza normativa, tutela un account importante o fornisce supporto all’obiettivo strategico principale dell’azienda, a meno che tale contesto non sia stato registrato.

Quali KPI richiedono un monitoraggio?

Lead time per i conflitti di risorse: con quanto anticipo il PMO rileva che due progetti necessitano della stessa persona?

Tempo necessario per la decisione in uno scenario: quanto tempo occorre per confrontare e approvare un piano di portfolio alternativo?

Tasso di allineamento delle priorità: quale percentuale della capacità limitata viene destinata alle iniziative con la priorità più alta dell’organizzazione?

Turnover del portfolio: con quale frequenza il personale viene trasferito dopo l’avvio dei lavori su un progetto?

Concentrazione dei vincoli: quanti progetti attivi sono dipendenti dalla stessa persona o competenza, di cui c’è scarsità?

Leggi anche: Come funziona la gestione delle risorse per i team moderni

Come scegliere uno strumento di gestione dei carichi di lavoro basati sull'IA

Valuta uno strumento di gestione dei carichi di lavoro basato sull'IA in base alla qualità dei compromessi che offre, non all'ampiezza dell'elenco delle funzionalità. I cinque elementi che distinguono un vero e proprio sistema da una semplice dashboard con l'etichetta "IA": quanta parte del tuo lavoro è in grado di analizzare, se mostra il costo di ogni raccomandazione, se spiega la propria classificazione, se distingue i vincoli rigidi dalle preferenze e se ammette quando le sue previsioni sono poco fondate. Durante una versione di prova o una demo del fornitore, non fermarti alle etichette come predittivo, intelligente o automatizzato. Chiedi al prodotto di mostrarti come gestisce le decisioni prese dai tuoi manager sotto pressione. Proponi uno scenario reale: un lancio anticipato di una settimana, uno specialista impegnato contemporaneamente in tre progetti. Poi osserva cosa risponde. Ecco cosa dovresti chiederti: Una volta scelta una soluzione, misurate gli indicatori giusti. Le dashboard dei fornitori prediligono il conteggio degli avvisi, il numero di raccomandazioni e le modifiche automatizzate apportate. Questi numeri valorizzano lo strumento senza dirvi se sia stato effettivamente utile. Monitorate invece questi indicatori: tasso di accettazione delle raccomandazioni, revoche dopo una riassegnazione, tempo risparmiato nella pianificazione, errore di previsione e conflitti individuati prima dell’inizio del lavoro.

Valuta uno strumento di gestione dei carichi di lavoro basato sull’IA in base alla qualità dei compromessi che offre, non all’ampiezza dell’elenco delle funzionalità. I cinque elementi che distinguono un vero e proprio sistema da una semplice dashboard con adesivi “IA”: quanta parte del tuo lavoro è in grado di analizzare, se mostra il costo di ogni raccomandazione, se spiega la propria classificazione, se distingue i vincoli rigidi dalle preferenze e se ammette quando le sue previsioni sono poco fondate.

Durante una versione di prova o una demo del fornitore, non fermarti alle etichette come predittivo, intelligente o automatizzato. Chiedi al prodotto di mostrarti come gestisce le decisioni prese dai tuoi manager sotto pressione. Proponi uno scenario reale: un lancio anticipato di una settimana, uno specialista impegnato contemporaneamente in tre progetti. Poi osserva cosa risponde.

Ecco cosa dovresti chiederti:

Quanto del tuo lavoro effettivo è visibile? Un'IA può ragionare solo sul lavoro a cui ha accesso. Se le attività risiedono in un sistema, i ticket in un altro e metà degli impegni reali si trovano nelle chat e nelle finestre In arrivo, la previsione si basa solo su una frazione del carico di lavoro. Quindi poni una domanda chiara: quale percentuale di ciò che il mio team fa questa settimana risulterebbe in questo strumento? Chiedi anche cosa succede al resto. Alcuni strumenti si integrano e lo importano. Altri fanno previsioni come se non esistesse. Il secondo tipo vi dirà che qualcuno ha disponibilità quando in realtà non ce l’ha

Indica il costo di ogni raccomandazione? Se uno strumento suggerisce di spostare un'attività, dovrebbe indicarti quali conseguenze comporta tale spostamento: quali scadenze cambiano, a chi aumenta il carico di lavoro, come si ripercuote sui costi fatturabili, quali dipendenze diventano più rischiose. La riassegnazione è l'operazione più costosa, ma quella che viene meno considerata. Affidare il lavoro a una persona nuova comporta tempo per il briefing, duplicazione del lavoro richiesto, un primo giorno più lento e perdita di contesto. Uno strumento che ignora questi aspetti metterà in ordine il grafico del carico di lavoro, ma rallenterà la consegna. Una raccomandazione senza conseguenze allegate è solo una supposizione che il manager dovrà verificare manualmente

È in grado di spiegare perché un'opzione è stata classificata al di sopra di un'altra? Chiedete perché ha scelto la Persona A invece della Persona B. Una risposta valida indica fattori specifici: competenze, impegni attuali, cronologia delle attività, titolarità nei confronti dei clienti, autorizzazioni, fuso orario. «Migliore corrispondenza» non è una risposta. Se il ragionamento è una scatola nera, ogni raccomandazione richiede comunque una revisione manuale e non avete automatizzato nulla. Peggio ancora, il vostro team smetterà di fidarsi dei risultati entro un mese: è così che questi progetti falliscono di fatto.

È in grado di distinguere un vincolo inderogabile da una semplice preferenza? Alcune condizioni non ammettono deroghe: autorizzazioni di sicurezza, scadenze normative, titolarità imposta dal cliente, requisiti linguistici. Altre sono solo preferenze, come mantenere il lavoro all’interno di un unico pod. Gli strumenti poco efficaci fondono entrambi in un unico punteggio, per cui una preferenza non vincolante può prevalere su una regola inderogabile. Verificalo intenzionalmente. Crea uno scenario in cui l’unica persona con capacità disponibile sia proprio quella a cui non è consentito occuparsi del lavoro, quindi verifica se lo strumento la suggerisce comunque

Ti segnala quando la previsione è inaffidabile? Chiediti cosa succede il primo giorno, prima che ci sia una cronologia dei completamenti da cui imparare. Gli strumenti validi mostrano la loro incertezza: intervalli di confidenza, etichette di bassa affidabilità, avvisi sulla scarsità di dati. Quelli poco affidabili ti forniscono comunque una data precisa. Questo è il risultato più pericoloso della categoria, perché un numero presentato con sicurezza induce a un impegno che non potrai mantenere.

Una volta scelta una soluzione, misurate gli indicatori giusti. Le dashboard dei fornitori prediligono il conteggio degli avvisi, il numero di raccomandazioni e le modifiche automatizzate apportate. Questi numeri esaltano lo strumento senza dirvi se sia stato effettivamente d’aiuto. Monitorate invece questi indicatori: tasso di accettazione delle raccomandazioni, revoche dopo una riassegnazione, tempo risparmiato nella pianificazione, errore di previsione e conflitti individuati prima dell’inizio del lavoro.

La profondità di contesto è ciò che distingue la vera gestione del carico di lavoro dalla semplice messinscena dell’IA. Un assistente di pianificazione che vede solo il tuo Calendario ti riempirà volentieri l’agenda di impegni, poiché non è in grado di vedere le dodici attività che hai già in ballo. Questa distinzione rappresenta la vera differenza tra un software di gestione delle risorse basato sull’IA e un semplice assistente aggiuntivo.

Come funziona la gestione dei carichi di lavoro tramite IA in ClickUp

L’IA non è in grado di gestire efficacemente il carico di lavoro quando le attività sono frammentate. Ha bisogno di sapere chi è responsabile di ciascuna attività, quanto tempo potrebbe richiedere, quali attività hanno già superato i tempi previsti e quali scadenze o priorità sono state modificate. ClickUp riunisce questi segnali in un unico spazio di lavoro, su cui poi applica un’IA convergente.

I quattro livelli del modello precedente rispecchiano quasi alla perfezione la struttura di ClickUp.

Visibilità, in un'unica panoramica in tempo reale della capacità

La vista "Carico di lavoro" di ClickUp raggruppa il lavoro del team in base all'assegnatario e assegna a ciascuna persona un colore (verde, giallo o rosso) in base alla capacità impostata. Puoi vedere chi ha margine e chi è sommerso dal lavoro, senza bisogno di aprire un foglio di calcolo o chiedere nella chat.

Monitora la capacità del team con la vista Carico di lavoro di ClickUp per distribuire equamente gli incarichi tra i membri del team

Puoi scegliere come misurare tale carico in base alla durata stimata, al numero di attività, ai punti dello sprint o a un campo personalizzato. La visualizzazione tiene conto degli orari di lavoro e dei permessi, quindi chi è in ferie non appare mai completamente disponibile. Quando un nome viene visualizzato in rosso, puoi aprire le attività associate al numero e verificare quale sia la vera causa della pressione.

Grazie all’integrazione di ClickUp Brain, basta effettuare una menzione di @brain e chiedere: «Chi nel mio team è sovraccarico di lavoro questa settimana?». Il sistema calcola la risposta sulla base delle attività in corso, delle stime e delle ferie.

Identifica i membri del team sovraccarichi di lavoro e stabilisci le priorità con ClickUp Brain

ClickUp Brain è il cervello della tua azienda. Ciò significa che gestisce i tuoi progetti, assegna le attività, crea piani completi e segnala la capacità disponibile. Ecco una guida pratica:

Stime affidabili

L'efficacia della pianificazione della capacità dipende dall'accuratezza delle stime, e le stime umane tendono ad essere ottimistiche.

Il monitoraggio del tempo di ClickUp fornisce ai manager un registro delle ore effettivamente lavorate che possono confrontare con le stime. Brain è quindi in grado di riepilogare le tendenze, evidenziare gli sforamenti e aiutare i team a verificare in quali casi le stime si sono ripetutamente rivelate errate. Può segnalare una stima che sembra troppo ottimistica prima dell’inizio dello sprint, e ogni attività completata affina la previsione successiva.

Assegnazione che segue le tue regole

Con IA Assign, puoi selezionare i possibili assegnatari e indicare a Brain quando ciascuno di essi deve ricevere del lavoro, utilizzando dettagli relativi all’attività quali nome, descrizione o tipo, sia manualmente che nel momento stesso in cui l’attività viene creata. Ad esempio, un team di contenuti potrebbe indirizzare gli articoli tecnici agli editori con una conoscenza approfondita dell’argomento e affidare altrove i brevi aggiornamenti sui prodotti.

Automatizza la titolarità delle attività con ClickUp AI, in base ai dettagli delle attività e alle regole

IA Prioritize segue lo stesso approccio. Siete voi a definire cosa significano i livelli “urgente”, “alto”, “normale” e “basso” per il vostro flusso di lavoro, poi lasciate che IA applichi queste regole al posto vostro.

Riequilibrare prima che le scadenze vengano superate

Quando i Super Agent di ClickUp (in poche parole, i tuoi colleghi autonomi basati sull’IA) individuano qualcuno che ha superato la propria capacità, possono indicarti chi ha margine di manovra e quali attività potrebbero essere spostate.

Prendiamo ad esempio gli agenti " Workload Risk Assessor " e " Team Capacity Assessor ". Il primo valuta se un team dispone di capacità disponibili entro un intervallo di tempo prestabilito, consentendoti di sapere a quali impegni puoi dedicarti. Il secondo segnala chi è sovraccarico di lavoro e chi ha disponibilità prima della pianificazione dello sprint, permettendoti di prendere decisioni accurate in materia di assegnazione del personale.

Entrambe le funzioni sono di sola lettura, quindi individuano il rischio e lo segnalano, e nessuna attività viene avviata finché un operatore umano non la approva. L’IA si occupa del noioso lavoro di abbinamento che altrimenti un manager dovrebbe svolgere mentalmente, mentre l’operatore umano mantiene il controllo finale.

Automazione delle operazioni di routine

Una volta che le stime e i dati sulla capacità sono affidabili, lascia che il lavoro di routine proceda in modo autonomo. Le automazioni di ClickUp gestiscono il reindirizzamento prevedibile attraverso un semplice schema di trigger, condizioni e azioni.

Le automazioni possono gestire cambiamenti deterministici, come avvisare un responsabile quando un'attività è in ritardo o assegnarla a un titolare di backup designato. Un'automazione può persino attivare un Super Agente al posto tuo: passa il testimone nel momento in cui è necessaria una decisione discrezionale e l'agente porta avanti la decisione da quel punto in poi.

Nota: Le automazioni e i Super Agent non sono la stessa cosa. Un'automazione di ClickUp segue una regola fissa da te impostata: un trigger, una condizione opzionale e un'azione. «Quando un'attività supera la scadenza, riassegnala al titolare di backup». Si attiva sempre allo stesso modo e non effettua valutazioni discrezionali. Un Super Agent funziona più o meno come un collega: monitora l’area di lavoro, valuta la situazione e decide cosa fare. Anziché applicare una regola fissa di riassegnazione, un agente potrebbe notare che qualcuno è in ritardo con un’attività, verificare chi ha disponibilità e le competenze giuste questa settimana, riassegnare il compito alla persona più adatta e pubblicare una nota che ne spieghi il motivo. Il tutto mantenendo l’essere umano sempre informato.

In parole povere, il contesto integrato rappresenta il vero vantaggio. I team non pianificano il lavoro in uno strumento, lo misurano in un altro e lo spiegano nuovamente a un'IA separata. Il lavoro, la sua cronologia, il segnale relativo al carico di lavoro e l'azione successiva rimangono tutti in un unico posto.

Il limite reale di ClickUp: se siete in tre a effettuare il monitoraggio di una manciata di attività, ClickUp è più di quanto vi serva. Inoltre, c’è una curva di apprendimento da affrontare se si proviene da uno strumento di pianificazione monofunzionale o da un foglio di calcolo. ClickUp dimostra il proprio valore man mano che i team crescono, gestiscono più progetti contemporaneamente o cercano di consolidare una serie di strumenti sparsi in un unico spazio di lavoro.

Errori comuni che causano il fallimento della gestione del carico di lavoro tramite IA

La maggior parte dei guasti nei carichi di lavoro ha origine da errori nei processi, e l’IA non fa altro che amplificarli. Prestate attenzione a questi quattro aspetti:

Automatizzare prima di avere una visione chiara. Se attivi l’automazione della riassegnazione mentre la tua visione della capacità è ancora errata, l’IA sposta il lavoro basandosi su numeri di cui nessuno si fida. Ottieni prima una visibilità chiara e stime affidabili, poi automatizza

Attività senza titolare o senza durata stimata. La vista Carico di lavoro indica che tutti sono al 40%, mentre è evidente che alcuni sono sommersi dal lavoro. Quando le attività non hanno un titolare chiaro o una durata stimata, i calcoli diventano pura finzione. Imponete un unico titolare e un’unica durata stimata per ogni attività prima di fare affidamento sui numeri

Considerare la capacità come un totale fisso di 40 ore. Il tuo piano presuppone che tutti scrivano o programmino otto ore al giorno, ma la realtà ne assorbe la metà. Sottrai le riunioni, le attività amministrative e i tempi di cambio di contesto dalle ore effettivamente disponibili prima di pianificare il lavoro

Aggiungere l’ennesimo strumento IA puntuale a uno stack già troppo esteso. Un bot si occupa della pianificazione, un altro di riepilogare/riassumere e ora ci sono altre cinque app da controllare. Ognuna vede solo la propria porzione, quindi nessuno strumento ha mai una visione d’insieme. È meglio consolidare il tutto, in modo che l’IA possa leggere un’unica visione integrata anziché cinque visioni parziali.

Inizia a bilanciare il carico di lavoro del tuo team con l’IA

La gestione del carico di lavoro tramite IA si riduce a un unico obiettivo: fornire all’IA un contesto sufficiente per comprendere quale sia il carico effettivo del tuo team, consentendole poi di inviare un avviso prima che il sovraccarico si traduca in una scadenza non rispettata o in un licenziamento. Metti in ordine i quattro livelli (visibilità, stima, ribilanciamento, automazione) e l’IA manterrà finalmente la promessa: alleggerire il carico di lavoro.

Il modo più veloce per notare la differenza è visualizzare il carico di lavoro effettivo del tuo team in un'unica schermata. Inizia a utilizzare ClickUp gratis e configura oggi stesso la tua prima vista Carico di lavoro basata sull'IA.

Domande frequenti sulla gestione dei carichi di lavoro basati sull'IA

Come si utilizza l’IA per gestire il carico di lavoro?

Fornisci all’IA quattro dati che i team solitamente monitorano separatamente: attività, durata stimata, scadenze e disponibilità effettiva di ciascun collaboratore. L’IA individuerà quindi eventuali sovraccarichi e suggerirà dove ridistribuire il lavoro. Inizia con la visibilità e la stima, e effettua l’automazione della riassegnazione solo una volta che i dati sono accurati. Il fattore decisivo è il contesto: l’IA deve avere una visione d’insieme dell’intero spazio di lavoro, non solo di un calendario o di una chat.

L'IA riduce effettivamente il carico di lavoro o lo aumenta?

Dipende dal contesto. L’Upwork Research Institute ha rilevato che il 77% dei dipendenti afferma che l’IA ha aumentato il proprio carico di lavoro, soprattutto perché gli strumenti autonomi generano risultati che gli esseri umani devono poi rivedere e correggere. L’IA riduce il carico di lavoro solo quando è in grado di avere una visione completa delle attività, delle persone e delle scadenze e di agire di conseguenza.

Qual è la differenza tra la gestione dei carichi di lavoro tramite IA e la pianificazione della capacità?

La pianificazione della capacità prevede la quantità di lavoro che un team può gestire in un determinato periodo, spesso sotto forma di esercizio trimestrale su foglio di calcolo. La gestione del carico di lavoro tramite IA utilizza l’IA per effettuare la distribuzione e il ribilanciamento continui del lavoro man mano che la situazione evolve. La pianificazione della capacità è un’istantanea in un determinato momento; la gestione del carico di lavoro tramite IA opera in tempo reale, monitorando ogni attività e ogni stima.

Come faccio a sapere se il mio team ha superato la capacità massima?

Confronta il carico di lavoro assegnato e stimato per ogni persona con le ore effettivamente disponibili, anziché basarti su una settimana lavorativa fissa di 40 ore. Una vista Carico di lavoro che utilizza un codice cromatico (verde per valori inferiori all’80%, giallo dall’81 al 100%, rosso per valori superiori al 100%) rende la situazione chiara a colpo d’occhio. Se i collaboratori sembrano stressati ma la vista mostra margini di flessibilità, la causa più comune è la mancanza di durate stimate o la presenza di attività senza un titolare chiaro.

L'IA è in grado di prevedere il burnout dei dipendenti?

Non direttamente, ma è in grado di segnalare i modelli di carico di lavoro che lo precedono. Attraverso il monitoraggio di chi opera al di sopra della propria capacità per periodi prolungati, quanto lavoro non pianificato o fuori orario si accumula e chi ha un carico di lavoro sempre più pesante, l’IA individua il sovraccarico prima che si trasformi in dimissioni. L’IA rileva i segnali premonitori; spetta comunque al manager interpretare il comportamento della persona e agire di conseguenza.

In che modo la gestione del carico di lavoro tramite IA si differenzia da un assistente di pianificazione basato sull’IA?

Un assistente di pianificazione ottimizza il tuo calendario. La gestione del carico di lavoro basata sull’IA ottimizza il lavoro che sta dietro a tutto ciò. L’assistente vede le riunioni e gli intervalli liberi, quindi ti riempirà l’agenda mentre dodici attività non ancora avviate rimangono fuori dal suo campo visivo. La gestione del carico di lavoro analizza la titolarità delle attività, le stime dello sforzo richiesto, le dipendenze e le scadenze, quindi confronta lo sforzo impegnato con le ore disponibili. Gli strumenti di calendario rispondono alla domanda “quando sei libero?”. Gli strumenti di gestione del carico di lavoro rispondono alla domanda “cosa riesci effettivamente a portare a termine?”.

La categoria si suddivide in tre categorie: piattaforme di lavoro con IA applicata ai dati sul carico di lavoro (ClickUp, Asana Workload, Monday), soluzioni specializzate nella gestione delle risorse progettate per team fatturabili (Runn, Mosaic, Kantata, Productive) e strumenti specifici per l’ingegneria che analizzano i dati relativi agli sprint e alle dipendenze. Il fattore di differenziazione non è l’IA. È la quantità di lavoro effettivo del tuo team che lo strumento è in grado di rilevare. Un sistema che legge solo i calendari, o solo i ticket, formula previsioni basate su un quadro parziale.