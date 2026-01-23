Come utilizzare Claude Projects (funzionalità/funzioni, casi d'uso e limiti)

Oltre il 75% dei knowledge worker dichiara di utilizzare l'IA per scrivere, fare ricerche o pianificare il proprio lavoro. Molti si affidano all'IA anche per ragionamenti complessi e articolati in più passaggi.

Ottenere una risposta non è più un problema. Il problema è perdere quella risposta, quel contesto e tutto il lavoro che ha portato ad essa, in una scorsa infinita della cronologia delle chat.

Claude Progetti risolve questo problema per te.

Ti aiutano a mantenere conversazioni di lunga durata, a caricare documenti rilevanti e a tornare allo stesso lavoro senza dover ricominciare da zero ogni volta.

Di seguito ti mostriamo come configurare e utilizzare Claude Project. Inoltre, quali sono i suoi limiti e cosa fare in tal caso?

Cosa sono i Claude Projects?

tramite Anthropic

I progetti Claude sono aree di lavoro autonome con una propria cronologia delle chat e una propria base di conoscenze. All'interno di ogni progetto è possibile caricare documenti, aggiungere contesto e avere chat mirate.

Sono disponibili per tutti gli utenti Claude, compresi quelli con un account Claude gratis. Anziché avviare una nuova chat per ogni attività, Claude Projects è progettato per contenere:

Contesto a lungo termine

Ragionamento iterativo

Documenti e idee in continua evoluzione

Vediamo cosa ottieni con Claude Projects nel piano Free rispetto al piano a pagamento 👇

Funzionalità/Funzione piano Free Piani a pagamento (Pro/Max/Team/Enterprise) Crea progetti Claude ✅ (fino a 5 progetti) ✅ (nessuna restrizione sul numero di progetti) Progetti con cronologia chat ✅ ✅ Carica documenti e contesto ✅ ✅ Istruzioni specifiche per il progetto ❌ (non disponibile) ✅ Maggiore conoscenza del progetto con RAG (contesto più ampio) ❌ ✅ (gestione ampliata fino a ~10 volte) Condivisione/collaborazione dei progetti ❌ ✅ (Solo Team & Enterprise) Autorizzazioni di accesso condivise ❌ ✅ con controlli dei ruoli

✏️ Nota: I piani a pagamento consentono di usufruire di RAG (Retrieval Augmented Generation) per i progetti, che espande dinamicamente l'efficace capacità contestuale di Claude quando la conoscenza si avvicina ai limiti.

Gli utenti gratis possono creare fino a cinque progetti, ciascuno con la propria area di lavoro, cronologia chat e file caricati.

A cosa servono i progetti Claude

Claude Project è pensato per lavori scaglionati, che richiedono molte ricerche o che dipendono dal contesto. Ecco esattamente dove queste aree di lavoro autonome offrono il massimo valore:

1. Analisi della ricerca

Supponiamo che tu abbia più fonti da esaminare per un'analisi di ricerca. Ad esempio, articoli accademici, articoli di giornale, rapporti della concorrenza o dati di sondaggi. Claude Projects ti aiuterà a trovare punti in comune, estrarre informazioni e creare una narrazione coerente.

Inizia caricando tutti i tuoi materiali di riferimento, come PDF, fogli di calcolo e Clip web, in un unico progetto. Chiedi a Claude di confrontare argomenti, riepilogare risultati o creare documenti, facendo riferimento all'intera ricerca che hai caricato.

2. Pianificazione strategica

La pianificazione strategica ha diverse parti in movimento: ipotesi iniziali, supposizioni in evoluzione, input di dati mutevoli e priorità che cambiano.

In un progetto Claude, raccogli tutti i tuoi artefatti strategici: roadmap, briefing, criteri decisionali e analisi di scenario. In questo modo Claude non perderà traccia delle decisioni precedenti man mano che procedi.

Poiché la cronologia delle chat e la knowledge base del progetto sono permanenti, Claude può fornire supporto alla tua pianificazione in più sessioni, aiutandoti a perfezionare il tuo pensiero. Tutto questo senza doverti ripetere in ogni conversazione.

3. Creazione di contenuti di lunga durata

Per la scrittura di testi lunghi o la documentazione che richiede più bozze e input, Claude Projects diventa la tua area di lavoro dedicata.

Supponiamo che tu stia redigendo le specifiche di un prodotto, un rapporto di ricerca o un documento politico. Archivia le guide di stile, i documenti di riferimento, le bozze e le versioni precedenti all'interno del progetto.

Claude può quindi aiutarti a riscrivere, effettuare una modifica o riformattare, mantenendo sempre tutto il contesto.

Puoi anche impostare istruzioni personalizzate su come Claude dovrebbe rispondere in progetti specifici.

4. Progetti di condivisione

Gli utenti di Claude Team possono condividere istantanee delle loro migliori conversazioni nel feed delle attività condivise del team. Ciò consente ai membri del team di vedere esempi reali di prompt efficaci, modelli di ragionamento e risultati di lavoro, rendendo più facile per l'intero team imparare a lavorare meglio con Claude.

I progetti condivisi aiutano l'intero team a migliorare le proprie competenze lavorando con l'IA.

Attraverso la condivisione dei prodotti del lavoro creati in collaborazione con Claude, puoi riunire le conoscenze organizzative di tutte le funzioni.

Dove è più efficace? In settori come lo sviluppo dei prodotti e la ricerca, combinare il contesto fornito da più collaboratori consente di ottenere risultati di qualità superiore e decisioni più solide.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità (generare contenuti, analizzare dati e altro ancora) potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione del contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Vive proprio nell'area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Sperimenta un miglioramento della produttività doppio con ClickUp!

👀 Lo sapevi? Claude IA prende il nome da Claude Shannon, il matematico e ingegnere noto come il padre della teoria dell'informazione. Il suo lavoro ha gettato le basi per il modo in cui le informazioni vengono misurate, trasmesse e conservate, adatto a un'IA progettata per ragionare su grandi volumi di contesto. Claude è stato rilasciato per la prima volta nel marzo 2023.

Come configurare i progetti Claude

Passaggio 1: accedi al tuo account Claude

Passaggio 2: effettua l'impostazione del primo progetto Claude

Clicca sull'icona nel pannello di sinistra.

Quindi, crea un nuovo progetto.

Passaggio 3: Inizia ad aggiungere i dettagli del progetto

Qui è dove inizi a inserire i dettagli del progetto.

Successivamente, aggiungi le istruzioni che Claude deve ricordare.

Carica i file di riferimento. Puoi caricarli da un dispositivo, da GitHub o aggiungere contenuti di testo.

Sulla base di questo progetto (Content Fizbo), ecco cosa posso includere:

Voce e personaggio di Fizbo PDF

Esempi di scritti precedenti

Brief sui contenuti e opinioni contrarie

Modello di struttura della newsletter

Cosa non scrivere

Backlog delle idee

File di contesto del pubblico

💡 Suggerimento: dopo aver caricato tutto, esegui questa operazione una volta nel progetto: "Riassumi la voce, le convinzioni e le regole di scrittura di Fizbo sulla base dei file allegati. Segnala tutto ciò che ti sembra ambiguo." Questo costringe Claude a interiorizzare il materiale e ti permette di correggerlo tempestivamente.

Come utilizzare i progetti di Claude in modo efficace

Ecco come utilizzare Claude IA in modo efficiente:

1. Avvia un progetto solo quando il lavoro ha una durata nel tempo

Claude Progetti funziona al meglio quando il lavoro si svolge nel tempo e si accumula con ogni iterazione.

✅ Esempio: una newsletter periodica è un ottimo candidato per un progetto. Ogni edizione si basa su temi precedenti, approfondimenti sul pubblico, decisioni sul tono e regole di formattazione. Probabilmente tornerai alle bozze, riutilizzerai sezioni precedenti e perfezionerai le idee in più sessioni.

❌ Quando non è una buona idea: se stai rispondendo a una domanda occasionale, scrivendo una breve email o facendo brainstorming su qualcosa che non rivedrai, è sufficiente una normale chat. Creare un progetto per attività di breve durata aggiunge costi senza fornire molto valore.

2. Stabilisci istruzioni chiare per il progetto fin dall'inizio

Le istruzioni di progetto funzionano come un brief permanente. Si applicano a ogni conversazione all'interno del progetto e aiutano Claude a ragionare nella giusta direzione senza correzioni costanti.

Devi impostare le istruzioni del progetto per dire esattamente a Claude:

In cosa consiste il nuovo progetto

Il tuo ruolo e il tuo livello di competenza

Il tipo di output che desideri che Claude consideri prioritario

Puoi anche specificare sequenze, formati di output o requisiti linguistici.

3. Comprendere i due livelli di memoria

I progetti di Claude si basano su due diversi tipi di memoria. Questi includono:

Sempre accessibile: questo è ciò che carichi su Project Knowledge e sulle istruzioni personalizzate per i progetti.

Non accessibile: si tratta di contenuti provenienti da altre conversazioni di chat all'interno dello stesso progetto.

Chiedere in una nuova chat "Cosa abbiamo deciso ieri?" può portare a risposte confuse. È possibile ovviare a questo problema, però. Basta trasformare i risultati importanti in Project Knowledge o includere manualmente il contesto essenziale nel prompt.

4. Utilizza le conoscenze relative al progetto in modo strategico

La finestra di contesto di Claude è di circa 200.000 token, pari a circa 500 pagine di testo. Dovresti caricare solo il materiale che è veramente importante per il tuo lavoro. Pulisci i file prima di aggiungerli, rimuovi le sezioni irrilevanti ed evita la condivisione di intere cartelle "per ogni evenienza".

È anche una buona idea imparare la differenza tra i file utilizzati in una singola chat e i file aggiunti alla knowledge base. I documenti caricati direttamente in una conversazione non sono disponibili in tutto il progetto. Quindi, per rendere un file riutilizzabile, è necessario aggiungerlo a Project Knowledge.

Una volta caricati, i dati relativi al progetto diventano ricercabili. Invece di cercare tra le cartelle, puoi porre domande dirette e ottenere risposte tratte dai file pertinenti.

💡 Suggerimento professionale: quando Claude produce qualcosa di cui avrai nuovamente bisogno (ad esempio un brief definitivo, una tesi di campagna o uno snippet di codice), salvalo in Project Knowledge. Diventerà anche un punto di riferimento per conversazioni future.

5. Limitatevi a un progetto per ogni iniziativa

Considera ogni progetto Claude come un'unica fonte di verità per una singola iniziativa.

Mescolare lavori non correlati all'interno dello stesso progetto porta a un contesto diluito e a risultati imprevedibili. Claude non sa quali ipotesi si applicano a quale attività a meno che non si mantengano chiari i confini.

🔔 Ricorda: un progetto = un obiettivo, un ambito, un risultato.

Esempi:

Un progetto per una relazione di ricerca

Un progetto per le specifiche di un prodotto

Un progetto per una newsletter ricorrente

6. Riassumete periodicamente le decisioni manualmente

Man mano che le conversazioni aumentano, le conclusioni precedenti possono essere sepolte sotto nuovi thread. Claude potrebbe fare riferimento ad esse in modo incoerente, a meno che non si evidenzi esplicitamente ciò che è importante.

Ogni poche sessioni, riepiloga le discussioni chiave e le ipotesi definitive. Aggiungi anche ciò che non è più valido.

Per saperne di più su come utilizzare l'IA come assistente personale, guarda questo video 👇

Quando i progetti di Claude iniziano a fallire

Claude Projects è ottimo per organizzare gli input del lavoro approfondito, come file, istruzioni e contesto. Ma una volta che i progetti passano dal piano all'azione, inizierai a notare questi limiti 👇

⚠️ Le chat sono ancora isolate

Sebbene un progetto possa contenere più chat, Claude non può fare riferimento al contenuto di una chat da un'altra.

📌 Esempio: se scrivi una bozza di un post sul blog nella chat A e desideri modificarla nella chat B, Claude non saprà cosa hai scritto a meno che non copi manualmente il testo o lo aggiungi alle conoscenze del progetto.

⚠️ Claude è più una libreria che un'area di lavoro.

Claude Projects è ottimo per archiviare materiali di riferimento (fino a circa 500 pagine di testo). Tuttavia, non sono presenti attività, date di scadenza, assegnatari, colonne di stato e non è possibile effettuare il monitoraggio dei progressi verso un obiettivo.

⚠️ La collaborazione è di sola visualizzazione

Puoi condividere un progetto con più membri del team e vedere le chat degli altri. Tuttavia, non puoi contribuire attivamente a un documento in tempo reale, commentare una riga specifica di un output IA o fare brainstorming su una lavagna online condivisa.

Quando carichi una risorsa su Claude, si tratta di un'istantanea. Se viene aggiornata, il tuo progetto non ha una connessione live. Devi eliminare manualmente e ricaricare la nuova versione dopo ogni aggiornamento.

⚠️ Si incontra un ostacolo nel momento dell'azione

Claude Projects può fornirti un piano brillante, ma poi devi uscire dall'interfaccia per gestire i passaggi successivi. Il risultato del progetto diventa un altro dato che devi gestire altrove.

👀 Lo sapevate? È possibile eseguire i modelli Claude di Anthropic direttamente tramite Amazon Bedrock, un servizio AWS completamente gestito che consente agli sviluppatori di creare applicazioni di IA generativa su scala aziendale con un'unica API unificata.

Perché alla fine i team hanno bisogno di qualcosa di più di Claude Projects

Claude Progetti funziona bene a livello di riflessione sul lavoro. Ti aiuta a ragionare meglio, a preservare il contesto e a iterare le idee senza partire da zero.

Tuttavia, quando il lavoro passa dalla fase di ideazione a quella di esecuzione, sorgono una serie di nuove domande.

Ad esempio, chi è il responsabile di questo progetto? Qual è il passo successivo? Quando devono essere consegnati i risultati? Come facciamo a sapere quando è terminato il progetto?

I progetti di Claude non sono progettati per rispondere a queste domande.

Ciò di cui hai bisogno a questo punto è un sistema di azione condiviso che deve fornire:

Un'unica fonte di verità

Hai bisogno di una piattaforma in cui il piano (il documento strategico di Claude) coesista con l'esecuzione del progetto (le attività che ne derivano) ed entrambi siano aggiornati in tempo reale.

Chiarezza di titolarità e accountability

Una piattaforma che trasforma le intuizioni e i risultati dell'IA in azioni assegnate con titolari, scadenze e stati chiari. Senza questo, anche i piani migliori finiscono per trasformarsi in "chi avrebbe dovuto farlo?".

Collaborazione in tempo reale

Visualizzare le chat degli altri è passivo. È necessario collaborare attivamente, commentare le attività, co-modificare documenti in tempo reale, taggare i colleghi per ottenere input e sviluppare idee nel contesto del proprio lavoro per portare avanti il progetto.

ClickUp come alternativa a Claude Projects

Anche quando utilizzi Claude per aumentare la produttività, avrai comunque bisogno di un sistema separato per eseguire ciò che Claude produce.

Entra in ClickUp.

Converged AI Area di lavoro offre un'unica piattaforma in cui progetti, documenti, conversazioni e intelligenza artificiale lavorano insieme.

All'interno di ClickUp, l'IA sensibile al contesto conosce e comprende il tuo lavoro. In questo modo, dedichi meno tempo al copia-incolla e più tempo a portare avanti il lavoro.

Di seguito sono elencate le funzionalità principali di ClickUp che lo rendono la migliore alternativa a Claude per i team molto impegnati:

Lavora con un'IA che capisce te e il tuo lavoro

ClickUp Brain è un livello di intelligenza artificiale contestuale che opera direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, con la consapevolezza di come è strutturato il tuo lavoro. Può fare riferimento a:

Attività, attività secondarie e gerarchie di attività

Stati, priorità, date di scadenza e dipendenze

Documenti collegati a progetti e attività

Commenti, decisioni e conversazioni in corso

Titolarità e responsabilità tra i team

Poiché Brain opera all'interno del modello di autorizzazione di ClickUp, mostra solo le informazioni che l'utente è autorizzato a vedere. Non è necessario incollare il contesto, spiegare nuovamente la struttura del progetto o riepilogare/riassumere il lavoro manualmente prima di porre una domanda.

Invece di generare output in modo isolato, Brain ragiona sui dati dell'area di lavoro in tempo reale e restituisce risposte che riflettono lo stato di esecuzione reale.

📌 Esempio: Cosa sta rallentando i progressi nell'area di lavoro della campagna del terzo trimestre? Questo strumento di intelligenza artificiale analizza i commenti alle attività, le attività secondarie, gli stati e le dipendenze, quindi risponde in modo chiaro: Il lavoro è bloccato dalle richieste di risorse

Attività non assegnate

Approvazioni mancanti

Ritardi nel ciclo di revisione dei contenuti Il rapporto sugli ostacoli mostra i titolari delle azioni e l'impatto in termini di tempo, in modo che il team possa risolvere i problemi invece di dover affrontare un lavoro senza fine.

Trova istantaneamente file e informazioni dalle tue aree di lavoro e dalle app collegate con questa ricerca basata sull'IA.

Una delle funzionalità più potenti di Brain è Enterprise Search.

ClickUp Brain include una ricerca aziendale basata sull'IA nell'area di lavoro e nei sistemi collegati.

Gli utenti possono effettuare ricerche utilizzando il linguaggio naturale su:

Attività di ClickUp, documenti, commenti e allegati

File archiviati in strumenti collegati come Google Drive, GitHub, SharePoint e altri ancora.

Cronologia dell'area di lavoro e decisioni che altrimenti rimarrebbero sepolte nei thread

A differenza della tradizionale ricerca per parole chiave, Brain restituisce risposte e file correlati in base all'organizzazione del lavoro. Ciò è particolarmente utile in aree di lavoro di grandi dimensioni, dove le informazioni sono frammentate tra progetti, team e strumenti.

Invece di cercare tra cartelle o dashboard, i team possono porre domande come:

"Quali decisioni sono state prese in merito ai prezzi nell'ultimo trimestre?"

"Quali attività hanno una menzione di questo requisito del cliente?"

"Dove abbiamo documentato l'approvazione finale?"

Accesso a più modelli di IA

Accedi ai principali LLM in un unico posto con ClickUp Brain, la piattaforma IA di ClickUp.

ClickUp Brain fornisce l'accesso a più modelli di IA esterni all'interno della stessa interfaccia. Gli utenti non devono cambiare strumento o gestire sottoscrizioni separate per sperimentare i diversi punti di forza dei modelli.

I casi d'uso più comuni includono:

Claude per ragionamenti, analisi e sintesi di lunga durata

ChatGPT per la bozza rapida, l'esecuzione e il lavoro a livello di attività

Gemini per ricerche ricche di informazioni o con riferimenti incrociati

Tutti gli accessi al modello sono astratti tramite ClickUp Brain, il che significa che l'utilizzo dell'IA rimane centralizzato, con autorizzazione e verificabile all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Ciò evita la frammentazione che si verifica quando i team si affidano a più strumenti di IA autonomi.

📌 Esempi di casi d'uso: Gemini per attività che richiedono molte informazioni o riferimenti incrociati

ChatGPT per l'esecuzione quotidiana e le bozze veloci

Claude per analisi e sintesi di lunga durata

Usa Talk to Text per catturare le idee senza interrompere il flusso di lavoro.

Non perdere mai più un dettaglio, dettalo tutto a BrainGPT e ottieni immediatamente un risultato perfetto.

La funzionalità Talk to Text di ClickUp estende BrainGPT oltre i prompt digitati.

I team possono dettare le loro idee, le note delle riunioni o gli aggiornamenti e convertirli istantaneamente in testo strutturato all'interno di ClickUp. Da lì, ClickUp Brain può:

Riassumi gli input vocali

Estrai gli elementi da intraprendere

Trasforma le note in attività o documenti

Chiarisci i passaggi successivi e la titolarità

Poiché ciò avviene all'interno dell'area di lavoro, l'input vocale non viene semplicemente trascritto. Diventa un lavoro eseguibile con contesto, struttura e follow-through.

Ciò è particolarmente utile per catturare le idee in tempo reale senza perdere la concentrazione o lo slancio.

Super agenti che fanno il lavoro pesante da fare al posto tuo

Mentre BrainGPT aiuta i team a porre domande migliori e a far emergere intuizioni, i Super Agents di ClickUp sono progettati per agire su tali intuizioni.

Sono i tuoi assistenti IA ambientali che osservano continuamente ciò che accade nell'area di lavoro. Rispondono ai cambiamenti nelle attività, nelle sequenze, nelle dipendenze e nei modelli di dati, senza attendere un prompt manuale.

📌 Esempio: un Super Agente può: Sintetizza le retrospettive degli sprint ed evidenzia i rischi di consegna

Individua le attività scadute e avvisa o riassegna i titolari in modo proattivo.

Monitora lo stato di avanzamento del progetto e genera aggiornamenti periodici sullo stato

Attiva automaticamente le attività di follow-up quando le dipendenze sono completate.

Guarda questo video per saperne di più su Super Agents per il project management basato sull'IA.

🚀 Cosa può fare ClickUp AI che Claude Projects non può fare

Utilizza questa lista di controllo se stai decidendo se i progetti Claude sono sufficienti o se hai bisogno di un livello di esecuzione.

ClickUp AI può:

✅ Comprendi lo stato del lavoro in tempo reale, non solo il testo Scopri cosa è in ritardo, bloccato, non assegnato o in dipendenza da altre attività, sulla base dei dati reali delle attività, non della cronologia delle conversazioni.

✅ Trasforma i risultati dell'IA in lavoro strutturato Converti piani, decisioni e note in attività con titolari, date di scadenza e stati, senza uscire dallo spazio di lavoro.

✅ Aggiorna il sistema, non limitarti a rispondere Modifica lo stato delle attività, assegna i titolari, evidenzia i rischi e segnala i problemi invece di fornire risposte statiche.

✅ Rimani attivo anche dopo la fine della conversazione Utilizza Super Agents per monitorare continuamente il lavoro e agire quando le condizioni sono soddisfatte, senza prompt manuali.

✅ Collega direttamente la strategia all'esecuzione Conserva documenti, attività, Sequenze e approfondimenti dell'IA in un unico posto, in modo che i piani non vadano persi nei passaggi di consegne.

✅ Bloccanti di superficie automatici Rileva le approvazioni mancanti, le dipendenze bloccate e il lavoro non assegnato prima che rallentino il team.

✅ Opera su più team e progetti Riassumi i progressi, i rischi e il carico di lavoro su più iniziative, non solo all'interno di un singolo progetto. ✅

✅ Supporta la collaborazione reale, non la visualizzazione passivaAbilita la co-modifica, i commenti in linea, i tag e i flussi di lavoro condivisi invece delle chat isolate.

Claude Progetti Vs. ClickUp: differenze principali

Ecco un confronto diretto tra i due:

Aspect Claude Progetti ClickUp Scopo Ragionamenti approfonditi e conversazioni di lunga durata Esecuzione di progetti end-to-end basata sull'IA Punto di forza principale Pensiero contestuale e sintesi Trasformare le decisioni in azioni Modello di memoria Cronologia chat del progetto + conoscenze caricate Memoria di sistema live tra attività, documenti e chat Attività e titolarità ❌ ✅ Attività native con titolari, date di scadenza, stato Monitoraggio dello stato ❌ ✅ Stato in tempo reale, dipendenze, carico di lavoro Profondità della collaborazione Visualizza le chat condivise Co-modifica, commenti, tag, flussi di lavoro condivisi Ruolo dell'IA Assistente che risponde alle domande Operatore che aggiorna e guida il lavoro Automazioni ❌ ✅ I Super Agenti agiscono in modo autonomo Dopo aver redatto il piano Lascia lo strumento Il lavoro continua nello stesso sistema Ideale per Ricerca, scrittura, pensiero strategico Gestione di progetti, team e operazioni

📚 Leggi anche: Una recensione dettagliata di Claude IA

Quando utilizzare Claude progetti rispetto a ClickUp

Utilizza Claude Progetti quando:

Stai svolgendo un lavoro di ricerca approfondita o esplorativo in cui il risultato è un'intuizione, non un'azione.

Il lavoro è individuale o in piccoli gruppi , con un minimo di passaggi di consegne o coordinamento.

Hai bisogno di un contesto di lunga durata per pensare, scrivere o analizzare in più sessioni.

Non c'è alcuna necessità immediata di titolarità, sequenze o monitoraggio dello stato.

Usa ClickUp quando:

Il lavoro deve passare dalle idee all'esecuzione con chiari passaggi successivi.

Sono coinvolte più persone e la titolarità, le scadenze e le dipendenze sono importanti .

Vuoi che l'IA monitori lo stato, individui gli ostacoli e agisca automaticamente .

Il progetto necessita di un'unica fonte di verità, dal piano alla consegna.

🎯 Conclusione: se l'obiettivo è pensare meglio, Claude Projects funziona bene. Se l'obiettivo è portare a termine il lavoro, ClickUp diventa essenziale.

Porta le tue idee al traguardo con ClickUp

La maggior parte degli strumenti di IA si trova accanto al tuo lavoro. L'area di lavoro AI convergente di ClickUp si trova al suo interno.

ClickUp combina l'IA con progetti live, attività, documenti, conversazioni e Sequenze in un unico sistema. Ciò significa che l'IA non solo capisce ciò che chiedi, ma anche ciò che sta già accadendo, cosa è in blocco e cosa deve essere fatto dopo.

Il vantaggio deriva dalla convergenza:

Il contesto vive dove si svolge il lavoro, non nei prompt copiati.

La titolarità e le tempistiche aggiungono responsabilità

I tuoi compagni di squadra IA, i Super Agenti, fanno il lavoro pesante al posto tuo.

Sei pronto a scoprire la potenza di uno spazio di lavoro AI convergente? Registrati gratis su ClickUp.

Domande frequenti (FAQ)

Claude Progetti sono pensati per attività di riflessione approfondita e contestualizzata. Ti aiutano a organizzare le ricerche, mantenere conversazioni di lunga durata e sviluppare idee nel tempo senza dover ricominciare da zero. I progetti sono ideali per la pianificazione, l'analisi, la scrittura di testi lunghi, l'apprendimento e qualsiasi lavoro in cui il ragionamento e la continuità sono più importanti dell'esecuzione.

No. Claude Projects può suggerire attività, delineare passaggi o raccomandare azioni successive, ma non può assegnare lavori, fissare scadenze, monitorare i progressi o gestire la titolarità. Una volta che il lavoro va oltre la pianificazione, è necessaria una piattaforma dedicata alla gestione delle attività come ClickUp per trasformare le idee in lavori responsabili e tracciabili.

Claude Projects è progettato per il ragionamento assistito dall'IA, che può aiutarti a pianificare, ricercare e generare qualsiasi risultato. ClickUp, invece, è progettato per l'esecuzione in team: trasforma i piani in attività tracciabili, centralizza le conoscenze in documenti dinamici e consente la collaborazione in tempo reale. Puoi pensarla in questo modo: Claude Projects ti aiuta a riflettere sul lavoro, mentre ClickUp ti aiuta a portarlo a termine. ClickUp ti offre responsabilità, monitoraggio dinamico dei progetti e IA integrata che funziona sui tuoi dati in tempo reale, funzionalità che Claude Projects non ha.

Sì, ed è la configurazione più efficace. Claude Projects funziona bene per la ricerca iniziale, l'ideazione e la stesura di bozze. Puoi anche modificare le istruzioni del progetto. Una volta che il tuo output è pronto, ClickUp ti aiuta con il project management. All'interno di ClickUp, puoi suddividere l'output in attività, assegnare la titolarità, monitorare lo stato dei progressi e collaborare con il tuo team. ClickUp può anche automatizzare le attività ripetitive per te. Puoi persino archiviare i piani generati da Claude direttamente in ClickUp Docs.

Mentre Claude Projects è ottimo per il brainstorming individuale o il lavoro esplorativo, ClickUp si distingue davvero per il suo spazio di lavoro AI convergente. Offre a tutti visibilità in tempo reale, chiara titolarità delle attività per compiti complessi e modalità integrate di comunicazione e coordinamento. Con ClickUp come alternativa a Claude, puoi trasformare le tue idee in un lavoro che tutto il tuo team può vedere, su cui può agire e che può portare a termine insieme.