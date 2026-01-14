Come Yvi, esperto di ClickUp, ha eliminato la proliferazione delle chat e creato un Centro di comando aziendale in ClickUp

Sei sommerso da notifiche, messaggi persi e conversazioni sparse su più piattaforme? Non sei il solo. Molti titolari di imprese devono affrontare il caos della "proliferazione delle chat", ovvero la confusione e l'inefficienza derivanti dall'utilizzo di troppi strumenti di comunicazione e messaggistica.

Questo caos non si limita alla tua casella di posta elettronica e alle chat del team. Fa parte di un problema molto più grande chiamato " Work Sprawl". Il Work Sprawl si verifica quando le attività lavorative, le conversazioni, i compiti e gli strumenti sono distribuiti su sistemi scollegati che non comunicano tra loro. Questo costringe i team a cambiare continuamente contesto e a cercare informazioni.

Gli esperti stimano che il work sprawl costi alle organizzazioni circa 2,5 trilioni di dollari in perdita di produttività ogni anno, poiché i team perdono tempo attivando/disattivando app, cercando il contesto e duplicando il lavoro richiesto invece di svolgere il lavoro vero e proprio.

Ma se potessi centralizzare tutte le tue conversazioni aziendali, gli aggiornamenti e i flussi di lavoro in un unico posto?

Chi sono: ClickUp Verified Consultant ed esperto di efficienza

Sono Yvonne "Yvi" Heimann, ClickUp Verified Consultant e coach di efficienza aziendale, e conosco fin troppo bene questa difficoltà. In un recente webinar della community ClickUp, ho condiviso il mio percorso dal caos comunicativo alla chiarezza. E tutto questo è successo quando ho trasformato la mia area di lavoro di ClickUp in un vero e proprio Centro di comando aziendale!

La mia sfida: sovraccarico di comunicazioni e proliferazione delle chat

L'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per la comunicazione all'interno del team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni.

Il mio team stava perdendo tempo prezioso e informazioni a causa di una comunicazione frammentata:

Gli aggiornamenti importanti venivano sepolti in Slack

Le richieste dei clienti erano sparse tra le email

Le discussioni sui progetti avvenivano in troppi luoghi per poterle monitorare

Questa proliferazione delle comunicazioni rendeva difficile rimanere organizzati e rispondere rapidamente.

La soluzione: centralizzare le comunicazioni in ClickUp Chat

La svolta è arrivata quando ho iniziato a utilizzare ClickUp Chat come hub per tutte le nostre comunicazioni aziendali. Invece di lasciare che le conversazioni avvenissero ovunque, abbiamo intenzionalmente progettato Chat per raggruppare lavoro, aggiornamenti e decisioni in un unico posto.

Ecco come ho utilizzato ClickUp Chat per eliminare definitivamente la proliferazione delle chat:

Inoltro delle notifiche nei canali dedicati di ClickUp Chat

Uno dei principali fattori che contribuiscono alla proliferazione delle chat è il sovraccarico di segnali. Gli aggiornamenti importanti si mescolano con messaggi casuali e quelli critici scompaiono nel momento in cui ne arriva uno più urgente.

Crea canali dedicati in ClickUp per mantenere centralizzato il contesto

Abbiamo risolto questo problema indirizzando le notifiche chiave (aggiornamenti delle attività, modifiche alle date di scadenza, attività dei clienti e attività cardine dei progetti) verso canali specifici di ClickUp Chat collegati al lavoro effettivo. Ogni canale aveva uno scopo chiaro, quindi i membri del team sapevano esattamente dove cercare gli aggiornamenti importanti.

ClickUp Chat si collega direttamente al tuo lavoro all'interno di ClickUp: attività, progetti, elenchi, documenti e altro ancora.

Invece di cercare tra i thread di Slack o le catene di email, tutto è rimasto visibile, ricercabile e collegato al lavoro stesso, riducendo drasticamente le scadenze mancate e i follow-up.

Gli aggiornamenti manuali dello stato sono un altro fattore nascosto che contribuisce alla proliferazione del lavoro. Quando le persone devono ricordarsi di aggiornare gli altri, inevitabilmente alcune informazioni sfuggono.

Utilizzando ClickUp Automations, sono riuscito a impostare flussi di lavoro che pubblicavano automaticamente gli aggiornamenti su Chat ogni volta che qualcosa cambiava, che si trattasse di stato delle attività, approvazioni, passaggi di consegne o attività relative ai clienti. Le persone giuste venivano avvisate al momento giusto, senza che nessuno dovesse cercare il contesto.

Configura le automazioni ClickUp per pubblicare gli aggiornamenti delle attività su Chat.

Questo ha trasformato Chat in un feed di attività in tempo reale per l'azienda, dove il lavoro procedeva in modo visibile.

📮 ClickUp Insight: il 75% delle persone che abbiamo sottoposto a sondaggio afferma che aprire la chat ogni mattina è come iniziare con calma la giornata lavorativa. Gli altri lo descrivono come un secondo lavoro! Il paradosso? Chattare sembra essere produttivo finché non ti rendi conto che metà della tua giornata è dedicata a scorrere, cercare o rileggere lunghe e sconclusionate conversazioni. Abbiamo reso la chat troppo veloce per il contesto e troppo frammentata per un follow-up chiaro. ClickUp Chat riporta l'attenzione. Ancorando le conversazioni al lavoro reale, dove un messaggio può diventare istantaneamente un'attività, un follow-up o un punto decisionale. ClickUp Brain riepiloga anche questi, perché il tuo lavoro e la chat sono finalmente collegati!

Utilizzo di ClickUp Brain per reportistica e approfondimenti in tempo reale

La proliferazione delle chat non riguarda solo il numero eccessivo di messaggi, ma anche il numero eccessivo di luoghi in cui cercare le risposte. I rapporti in uno strumento, le conversazioni in un altro, gli aggiornamenti sepolti da qualche altra parte.

Ho iniziato a utilizzare ClickUp Brain, l'assistente AI contestuale nativo di ClickUp, per chiudere il cerchio. Invece di estrarre i report manualmente o cambiare strumento, potevo generare approfondimenti in tempo reale direttamente dall'area di lavoro di ClickUp, sulla base delle attività, delle sequenze e delle conversazioni in corso.

Ricevi aggiornamenti istantanei dalla tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain.

Questo tipo di visibilità chiara ha garantito decisioni più rapide e meno messaggi del tipo "Puoi inviarmi un aggiornamento?" che intasavano la chat.

💡 Suggerimento professionale: quando la comunicazione, gli aggiornamenti e la reportistica sono tutti riuniti in un unico sistema connesso, la chat smette di essere rumore e inizia a diventare contesto. Centralizzare tutto in ClickUp non solo riduce le interruzioni, ma crea un'unica fonte di verità su cui tutto il tuo team può fare affidamento.

I risultati: un vero e proprio Centro di comando aziendale

Con tutte le comunicazioni, gli aggiornamenti e la reportistica centralizzati in ClickUp, il mio team ha eliminato la confusione e l'inefficienza della proliferazione delle chat. Ora, ogni membro del team, compreso ClickUp Brain, sa esattamente dove cercare le informazioni, collaborare ai progetti e rimanere in linea con gli obiettivi aziendali.

Guarda la mia demo

Sei curioso di conoscere il mio flusso di lavoro? Guarda questa demo passo dopo passo per scoprire come abbiamo trasformato ClickUp Chat nel nostro Centro di comando aziendale e scarica la mia risorsa gratuita: ClickUp AI Prompt & Make Blueprint.

💡 Suggerimento professionale: il nuovo modulo "Invia messaggio chat" di Make ha reso tutto ancora più semplice. Poiché questa funzionalità è in versione beta, controlla la tua istanza Make per vedere se hai accesso.

Da troppi messaggi a un unico Centro di comando chiaro

La proliferazione delle chat non sembra un "problema di produttività" finché non ti rendi conto di avere messaggi ovunque, ma nessun contesto.

Per risolvere questo problema non basta aggiungere un altro strumento. Si tratta piuttosto di scegliere uno spazio di lavoro AI convergente in cui lavoro, conversazioni e decisioni convivono, potenziati dall'intelligenza artificiale. Centralizzando le comunicazioni in ClickUp Chat, automatizzando gli aggiornamenti e utilizzando reportistica in tempo reale, puoi anche creare un Centro di comando aziendale che lavora con te, non contro di te.

Se le tue giornate ti sembrano caotiche e frammentate, prendilo come un segnale: non hai bisogno di altre app, ma di meno posti da controllare.

Sei pronto a prendere il controllo delle comunicazioni aziendali? Crea il tuo Centro di comando in ClickUp e scopri quanto può diventare più leggero il lavoro quando tutto è finalmente in un unico posto. ✨

Yvonne Heimann è la fondatrice di FemAuthority LLC, CEO di Ask Yvi e ideatrice della Boss Your Business Academy, dove aiuta gli imprenditori a costruire attività sostenibili attraverso sistemi semplici e flussi di lavoro basati sull'IA. In qualità di esperto di ClickUp e stratega delle automazioni, è specializzata nella riduzione del lavoro manuale, nel miglioramento dell'esecuzione e nella promozione della crescita con un design incentrato sull'uomo.